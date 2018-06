Sucedió una Noche (6/5/2018): "Sirenas, media puntas y gemelos malvados"

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 8 00:50 por qué tal bienvenido sea sucedió una noche el programa de la SER y el canal TCM dedicado al cine clásico se cumplen cinco años pequeños dejaran dos personajes muy diferentes pero que forman parte indispensable de nuestra memoria cinematográfica el productor Elías Querejeta padre de algunas de las mejores películas que se han hecho en España Esther Williams la gran estrella del cine musical acuático vamos a recordarles a ambos en el programa de bien revisaremos un clásico del terror de los años setenta otro el chaval de subida comidas por Alberto Ammann vamos a comenzar ya mismo como lo hacemos siempre apostando por una de las películas que emite TCM en los próximos días así que si estáis listos empezamos

Voz 9 01:39 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:46 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:55 la película de TCM durante el mes de junio el actor Alberto Ammann ganador del Goya por su papel en Celda doscientos once va a programar en TCM algunas de sus películas favoritas todos los domingos del mes elegirá a dos títulos para emitir en la tarde noche este domingo comienza con La gata sobre el tejado de zinc

Voz 9 02:13 Richard Brooks Platoon de Oliver Stone

Voz 8 02:16 la última Platoon es nuestra apuesta de la semana

Voz 0544 02:23 Oliver Stone rodó Platoon para liberarse de los fantasmas de su pasado al igual que el protagonista de la película cuando tenía veintiún años abandonó la universidad para acudir voluntario a Vietnam

Voz 11 02:35 sí canario Chuck de la universidad y les dije que tiene tienen con van ahí tenéis a un auténtico cruzaron

Voz 0544 02:44 Stone se sentía inspirado por un patriotismo del que pronto se desencanto al ver las atrocidades que los americanos estaban cometiendo yo en aquel lugar del mundo

Voz 11 02:55 Gere Falcón Taylor jefe paso ella es una asquerosa vietnamita fechas también es un ser humano

Voz 0544 03:02 Stone pasó quince meses como combatiente en Vietnam de donde regresó con varias condecoraciones dos heridas de guerra

Voz 11 03:11 la inmune suerte que tiene

Voz 0544 03:15 muchos de los personajes de la película están inspirados en los que el propio director conoció en la guerra por ejemplo el sargento asesino que interpreta Tom Berenguer es una réplica exacta del que le pateó las tripas a él en más de una ocasión

Voz 11 03:28 si alguno de vosotros se vuelve a dormir en su puesto de vigilancia a la selva dentro de un ataúd

Voz 12 03:33 próximo que coja y entonces yo personalmente he que se arrepienta

Voz 11 03:39 ellos record no

Voz 0229 03:41 Dennis además de Tom Berenguer en el reparto

Voz 0544 03:44 también está Dafoe Forest Whitaker Kevin Dillon un jovencísimo Johnny Depp y por supuesto Charlie Sheen del que Oliver Stone supo sacar lo mejor de su carrera en esta película y al año siguiente en Wall Street Oliver Stone echado

Voz 8 03:59 eh Charley daba fuerzas esas películas con su interpretación en sus ojos captaba un respeto adolescente una rigidez muy expresiva a mi me gusta esa rigidez Charlie lograba con ella lo que yo pretendía que es la rigidez que se tiene cuando eres joven miras alguien mayor innato

Voz 0544 04:20 uno de los puntos fuertes de la película es el realismo con el que se refleja la guerra gracias a una cuidada ambientación y al conocimiento que el director tenía del conflicto la batalla final que muestra la película es un calco de la que vivió el propio Heston el uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 11 04:36 es tan traspasando no está teniendo nada donde cada madrileño está muerto creo que todo te estás muerto dejarlo ya dos cuarenta muertos no podemos resistir vamos a cambio bueno retroceder también te están por todas partes tienen que resistir como una del teniente

Voz 0544 04:55 conseguir ese realismo también en las interpretaciones Stone contrató al capitán de marines Tale da veterano del Vietnam también instructor de la contra nicaragüense da ahí se hizo cargo de los actores durante tres semanas previas al rodaje les sometió a un duro entrenamiento militar en la selva de Filipinas como si fueran soldados de verdad con disciplina arrestos y castigo Street

Voz 11 05:19 levantamos a las cinco de la mañana y caminamos dos mil día acapara a las cinco de la tarde una trinchera comemos preparan una emboscada

Voz 0544 05:28 Oliver Stone había esperado varios años para poder rodar su película ya que todas las grandes productoras Le habían rechazado por considerar que el guión era demasiado crítico con el papel que los norteamericanos jugaron en esa guerra

Voz 11 05:42 ha reventado su cabeza nunca había visto excesos antes vámonos no había visto nada absolutamente nada están en deuda estatal vernos a todos los del pueblo

Voz 0544 05:53 al final tuvo que ser producida por una pequeña compañía británica cuando Platoon se estrenó finalmente en mil novecientos ochenta y seis algunos grupos conservadores se manifestaron ante los cines el Pentágono la calificó de deshonesta y antiamericana

Voz 12 06:07 lo que ha ocurrido sólo se otros entero calles hemos estado pactadas a tanta gente durante tanto tiempo que nos toca a nosotros

Voz 0544 06:19 espero nada pudo evitar que la película fuera un éxito de taquilla además ganó cuatro Oscar incluidos los de Mejor Película Mejor Director Platoon pronto se convirtió en un clásico a su estela surgieron otras películas que pusieran de nuevo de moda la guerra de Vietnam en el cine el propio Oliver Stone apuntaría en el tema con Nacido el cuatro de julio y el cielo y la tierra formando así una trilogía que tiene mucho de autobiográfica cuenta

Voz 11 06:44 yo creo que no luchábamos contra son los mismos dentro de nosotros siempre formará parte nosotros los que sobrevivimos su tercera cuplé enseñar a los que vengan detrás lo que sabe el resto de nuestra vida en contra en la virtud

Voz 8 07:18 y ahora vamos a jugar a las películas un diálogo y un tema de su banda sonora son las pistas

Voz 14 07:23 lleva bigote no ha padre más bienes Bosso pero de familias en mi casa todos lo tenemos en ninguna mal es decir en la bocina pues que no se afeita usted pues si padres pero agarra más fuerza porque es como poda ex bienes así como musgo no

Voz 15 07:37 a mí me da a no

Voz 16 07:58 del mar a Mulhouse rinde vas pública a te las a dos de Al de ahí a sus estructuras fijas otra más

Voz 11 08:17 pero antes hijos del dragón hijos te la noche alzados de la tierra y de engañarnos a todos los que robaron el vello fino debe morir

Voz 5 09:03 no quise proyección astral mental la percepción extra sensorial la clarividencia la fotografía de espíritus el movimiento cinético los medios de trance total el Lago Ness y en la teoría de la Atlántida

Voz 9 09:17 y me pagan el semanal con regularidad creeré no que

Voz 19 09:20 te quiero

Voz 20 09:54 yo decirme adónde va va nuestra con haremos una casa común con Dios cuando pase el tren de las tres y diez lo que tenemos

Voz 21 10:01 a a Chen You fue a solo claro claro

Voz 8 10:42 bueno ya sabéis que estas cuatro películas y decenas más se pueden ver la próxima semana a ver cuántas sabéis acertó empezábamos con Cantinflas en el que hablamos aquí hace unas semanas esta vez con una de sus películas más conocidas el padre cito a continuación un clásico del cine fantástico de los años sesenta Jasón y los argonautas con música de Bernard Herrmann la tercera era muy fácil Bill Murray era contratado para formar parte de los fantasmas con su famosa canción interpretada por Ray Parker Jr para terminar es un western el tren de las tres y diez pero no la versión moderna que protagonizó Russel Crowe sino la original mil novecientos cincuenta y siete protagonizada por Glenn suena todavía su canción que interpretaba Frankie light

Voz 22 11:33 lo que dejó es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 23 11:39 el próximo miércoles día seis Se cumplen diez años del fallecimiento de Esther Williams una de las grandes estrellas del género musical Ésta es su historia

Voz 8 11:52 Esther Williams fue el asunto estrella podía crecer sin es Macron un estilo cinematográfico el musical acuático un subgénero del cine musical del que fue protagonista exclusiva y que de hecho desapareció el día en que ella abandonó las pantallas gigantes

Voz 24 12:07 las tomas serían porque el agua a través del Estado empieza a interesa es un proyecto de envergadura interesantísimo las películas ganan debían

Voz 8 12:14 su escenario natural de ir a la piscina donde era el centro de fastuosas coreografías acuáticas de las cuales emergía siempre espléndida como un adiós saben las aguas con la sonrisa pintada de carmín

Voz 24 12:25 esperan en el plató querida ya estoy preparada la hija de Neptuno han censurado y maquillaje

Voz 8 12:31 desde muy pequeña Esther Williams se sintió atraída por el agua como su familia era muy modesta y no podía inscribir la en un club de natación su padre le buscó un trabajo en el servicio de toallas de una piscina

Voz 24 12:41 Lena vendremos en nadar aquí todos dos días

Voz 8 12:44 a cambio de trabajar podía entrenar en la piscina y en poco tiempo se convirtió en una auténtica campeona

Voz 25 12:50 aunque se alineaba entre otras muchas muchachas siempre destacaba común cisne en medio digno de pan o al agua y cortando la como la prueba dio un escrito

Voz 8 13:01 antes de cumplir los dieciséis años ya había ganado tres campeonatos nacionales y batido varios retos

Voz 0544 13:06 con esta victorias entran posesión permanente

Voz 24 13:08 desde este este emblema del campeonato despido libre de aficionados esto entidades habitual que haces con tantas copas

Voz 8 13:18 pues seleccionada como parte del equipo estadounidense que debía acudir a los Juegos Olímpicos del City de mil novecientos cuarenta pero al estallar la Segunda Guerra Mundial la cita olímpica fue cancelada y su sueño de ser una gran lavadora quedó frustrado el destino le tenía reservado otro papel estelar en la vida ese mismo año se celebraba en San Francisco la Feria Mundial acuática Esther Williams fue contratada como estrella de un espectáculo

Voz 24 13:41 un número cuatro acuático en una ceniza porque no algo nuevo a base de una piscina y cobrándolo central nuestro océano particular lleno de colorido un parque acuático con mucho

Voz 8 13:50 les espectáculo coincidió con el también la labor olímpico Johnny Weissmuller famoso por su personaje de Tarzán y fue entonces cuando un ejecutivo de la Metro que había ido allí a saludarle se fijó en ella

Voz 26 14:01 puso al estudio su fichaje

Voz 24 14:05 no es sólo nadadoras señor arte tiene algo especial estoy seguro de ello

Voz 8 14:09 antes de ponerla frente a las cámaras la Metro empezó a prepararla con clases de interpretación Bailey tanto la lanzó como fina

Voz 11 14:17 la fotográfica el anuncio de pintalabios diversión solo no tiene os puede que esta foto aparezca en la portada de Life cualquier chica se cortaría un brazo por ello

Voz 8 14:26 su imagen en bañador se hizo célebre en calendarios anuncios en revistas fueron casi dos años en los que Esther llegó a Apple

Voz 11 14:32 sabes que nunca daría el salto en las pantallas

Voz 8 14:34 el presunto estaba a punto de llegar

Voz 8 14:40 en mil novecientos cuarenta y dos debutó en el cine en una de las películas de la saga Andrés Harvey que protagonizaban Rooney era un papel minúsculo pero resultaba difícil pasar por alto a aquella belleza en bañador que se alzaba la piscina Yves bajo el agua líquida en la que habría de ser la primera de las muchas escenas submarinas de la actriz

Voz 9 15:00 ese tanque de agua fue creado para rodar las escenas en las que Johnny Weissmuller se peleaba con los cocodrilos de goma en las películas de Tarzán pero se convirtió en un lugar mucho más glamuroso cuando mis películas acuáticas se hicieron populares

Voz 8 15:14 es cierto en los años siguientes estar Williams convertiría la piscina de la Metro en uno de los platós con mayor actividad al estudio con su tercera película los ejecutivos decidieron que había llegado el momento de lanzar la como gran estrella

Voz 11 15:26 qué les parece sencillo pues yo seré ese ente deseables comercial afirmara en color

Voz 8 15:34 supuesta Escuela de sirenas fue el primer musical rodado entendí color una comedia romántica en la que ella interpretaba a una profesora el cómico que el tono un compositor de canciones

Voz 5 15:44 ya te sacar de tu revista

Voz 20 15:46 los guiones inmediatamente a Caroline pero sí es desconocida ésta es mi proposición notó más lo deja qué tal está en traje de baño

Voz 8 15:53 Esther estaba fantástica en traje de baño y la película fue un éxito apoteósico colocándose como el segundo film más taquillero de la historia de metro hasta entonces el viento se llevó público según loco con la nueva estrella fue su compañero de estudio Clark Gable el que puso su apodo

Voz 25 16:09 dónde está la os diré si se quiere en su casa le dolía la clave

Voz 8 16:14 la sirena de América así sería conocida a partir de entonces Esther Williams en los años siguientes rodaría más de veinte películas la mayoría de ellas comedias mucho

Voz 0229 16:23 Tales con escenas acuáticas

Voz 27 16:26 así titula haré la película hija de Neptuno

Voz 8 16:28 la primera sirena en la isla contigo eran películas de evasión que hoy en día resultan bastante boda niponas casi siempre en torno al conflicto amoroso con el grupo de turno escenarios colorista

Voz 9 16:40 durante doce años me convertí en el centro de una maravillosa serie de fantasías acuáticas y adoro cada una de

Voz 8 16:47 aquellas escenas que también participó en algunas películas sin agua como llevan al partido junto a Gene Kelly Frank Sinatra pero lo suyo de verdad

Voz 26 16:56 era la piscina creen eres un han hablado

Voz 24 16:59 el agua elemento mojada en este novedades

Voz 8 17:01 Esther Williams nunca fue una gran intérprete pero Lucía como nadie en el agua al ex acuáticos escenas submarinas saltos de trampolín o esquí acuático entre fuegos artificiales luces de colores flores secas cascadas

Voz 26 17:13 metro no escatimará presupuesto para crear los escenarios más sugerentes algas marinas alrededor

Voz 24 17:20 deje correr el agua ahora contiene ciento noventa mil bueno bicho

Voz 26 17:25 a cada nueva peli

Voz 8 17:26 la las coreografías hacían cada vez más deslumbrantes sin que ni había bailado con Tom Jerry el llevando anclas Esther Williams nada haría con ellos bajo el agua en peligrosa cuando se moja los coreógrafos competían entre ellos para airear números acuáticos cada vez más imaginativos Els

Voz 4 17:42 es escavar boda

Voz 9 17:46 en Texas Carnival me convertí en el sueño de Howard Kill buceando por su sala de estar

Voz 8 17:55 la propia actriz diseñaba muchos de sus ballets era un trabajo duro que le obligaba a pasar muchas horas al día en el agua ensayando y filmando Esther Williams trabajaba casi hasta la extenuación

Voz 25 18:05 date prisa dentro de unos días de que en este hay centenares ahí no venga antes Esperando verte Nadal

Voz 26 18:12 como

Voz 25 18:13 te estaré listo ese público

Voz 8 18:15 la sabía de los percances que sufría la estrella tímpanos dañados lesiones accidentes aquella vez que estuvo a punto de morir ahogada durante el rodaje de una escena submarina además Esther se esforzaba mucho para ofrecer algo más que sus habilidades acuáticas

Voz 24 18:29 que matar

Voz 8 18:31 Reid bailaba razonablemente bien también cantaba con su segundo marido el cantante Benyaich colaboró o incluso en algún disco pero a mediados de los años cincuenta la actriz se sentía cansada de tanto musical acuáticos

Voz 28 18:43 ocho años poniéndose y quitándose un traje de baño Bicing

Voz 11 18:46 en cambio te diré lo que vamos a hacer

Voz 8 18:49 Esther Williams abandonó la Metro e intentó como actriz independiente hacer otro tipo de películas lejos del agua robó varios títulos pero ninguno tuvo éxito y a comienzos de los años sesenta decidió abandonar el cine

Voz 24 19:00 este es el final querida Garvey dice que ésta es común

Voz 8 19:04 en esa decisión tuvo mucho que ver el cantante y actor argentino Fernando Lamas padre de Lorenzo Lamas el de Falcon Crest

Voz 11 19:10 es como una voz como la suya es muy fácil pero qué aspecto tendrá sepan nadar me encantaría

Voz 8 19:19 le conoció durante el rodaje de peligrosa cuando se moja y tiempo después se casaría con él según contaba en su autobiografía fue Fernando Lamas quien la convenció para que dejara las pantallas pero la actriz no se resignó a ser una ama de casa sino que se convirtió en una mujer de negocios a las piscinas Esther Williams varios restaurantes y creó una empresa de bañadores en aquella misma diseñaba los modelos

Voz 25 19:42 adicionalmente algún diseño de que ya nuestro dibujante lo rector caigan nuestros trajes de baño entonces tienen con siete Sin lana de Australia ya el botón de todas las partes del mundo

Voz 8 19:54 eligió también cursos por todo el país para enseñar a nadar a los niños y se convirtió en una de las mayores promotores de la natación sincronizada

Voz 25 20:01 vamos ocupen sus puestos que empiece mientras prepara nuevas evoluciones antes de ensayar los en el agua está bien

Voz 29 20:08 esto es diez a la espalda

Voz 26 20:14 probablemente este deporte nunca habría llegado a ser tan conocido hoy en día de no ser Williams ni en reconocimiento a su trabajo fue la estrella invitada en el Centro de Natación de Los Ángeles en las Olimpiadas de mil novecientos ochenta y cuatro durante el estreno de la natación sincronizada

Voz 8 20:28 da como disciplina olímpica mil novecientos noventa y nueve publicó sus memorias en las que entre otras cosas desveló que en los años cincuenta y sesenta consumió regularmente LSD animada por su amigo Cary Grant como terapia para calmar el estrés también contó sus romances con numerosos actores como Víctor Overkill en los últimos años de su vida una caída la postró en silla de ruedas pero aún así nadaba todos los días en la piscina de su casa para asombro de su médico

Voz 24 20:58 ese medico entenderá de medicina de lo desconocen encamine infinidad de él no sabe quiénes aprendió a nadar antes que andar ya lo mayor estrella acuática al ritmo recuerdas lo que hundió

Voz 0229 21:11 y lo seguirá siendo porque para los amantes del cine Esther Williams siempre sí

Voz 8 21:15 la recordada con más nada América una de las estrellas más rutilantes del musical de los años cuarenta y cincuenta

Voz 20 21:42 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hindú mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida sufrida desde Casablanca toda mi vida ha estado esperando decir

Voz 0544 21:56 hoy tenemos como editado al actor Alberto Ammann el actor hispano argentino será el encargado de presentar las películas que TCM emitirá todos los domingos por la noche en el mes de junio además el canal ofrece en exclusiva una entrevista con este intérprete que ganó el Goya como actor revelación por la película Celda doscientos once y al que hemos visto también en títulos como Lope Tesis sobre un homicidio ir recientemente en las series de televisión narcos y Apaches esta entrevista hemos hecho este resumen

Voz 9 22:28 yo creo que arranca con con el teatro es soneto traiciones estándar

Voz 11 22:32 en mi vida me he visto en tal aprieto catorce versos dicen que es objeto burla burlando los tres de la II

Voz 31 22:39 yo iba a un colegio doble escolaridad se llama así en Argentina in pues pasará mañana teníamos Matemáticas Biología Literatura etcétera y por la tarde teníamos plástica música teatro en inglés educación física

Voz 20 22:58 de verdad me hubiera gustado ser músico

Voz 31 23:00 cuando acabe la primaria pues sí que no no volví a tener contacto con el teatro si con la música y más adelante es un día con diecinueve años creó pase delante de un de un teatro El ángel azul en Córdoba en Argentina IBI casting y me fui a hacerlo en un cortometraje seleccionado para otro y ahí empezó todo dije yo creo volver estudiar que y me metí en el en el curso regular del Teatro Real de Córdoba en el soleil igual estuve cuatro años y medio estudiando en Argentina antes de venir aquí y seguir formando un eco contarlo coraza

Voz 5 23:38 hola qué tal pues bien bien

Voz 32 23:40 pañal

Voz 31 23:41 gente con las ávido ha habido etapas como espectador en Argentina iba mucho al teatro y aquí pues empezando a trabajar en cine sí que me me gustaba mucho más al cine siempre me ha encantado el cine y siempre he ido desde muy pequeño pero como como dinámica de asistir como público sí que el cine tomo mucho más fuerza

Voz 8 24:01 sí

Voz 31 24:01 estando aquí hay algo en el cine que que consideró como una ceremonia en algo ritual para mí no que creo que tiene que ver con mis registros de la de la infancia la cual entraba una sala llena de gente desconocida intentar en un lugar lleno de gente desconocida a ser un viaje a todo lo que pasaba ahí me parecía siempre me pareció mágico

Voz 20 24:29 descripción porque conlleva

Voz 31 24:31 yo estoy pasando más que una novela

Voz 20 24:33 los atracadores fijados

Voz 31 24:35 que una película sufrirá hasta luego las películas que que recuerdo así como con mucha fuerza que vi muchas veces pues de de de Robocop que es porque yo tenía grabadas en hs en VHS entonces pues

Voz 9 24:51 tras la Guerra Galaxias el Imperio contraataca Superman todas estas pues pues son películas

Voz 31 24:57 que generaron una una visión como de muy espectacular del cine pero creo que fue el último emperador la que me comunique de golpe me

Voz 33 25:12 Biel cine de otra manera el criminal de guerra hay si lloro Puyi varón de cincuenta y tres años de nacionalidad Chu natural de Pekín ha cumplido diez años de prisión gracias a la reeducación por el trabajo y a la formación ideológica recibida durante este tiempo se haya auténticamente reforma

Voz 31 25:33 tengo varios actores de referencia hay actrices también Javier Bardem es uno sin duda porque además también tengo el gusto de conocerle un poco personalmente de conocer algo de su forma de trabajo

Voz 34 25:47 me parece fascinante tuve ok Oliván yo Éboli Spirit Please no mejora la Coca Cola porque te hace me interesa un pálpito tu guión entiendes yo una Voronin Daniel Day Lewis

Voz 31 25:59 es otro aunque investigando un poco en en su en su manera de trabajar hay cosas en las que difiere de que me acusan siete retiene

Voz 0544 26:07 bajo la ley de prevención contra el terrorismo que

Voz 31 26:10 pero el resultado sus trabajos que es lo que ha donde yo pues pongo el ojo no trató de ser foco es me parecen apabullantes mucho en ellos

Voz 35 26:20 el respondiendo a mi reto según las antiguas Players de combate nos hemos encontrado en esta tierra escogida para aclarar pero una vez por todas quién tiene el dominio sobre five points

Voz 31 26:31 el strip es uno de los más grandes ejemplos para mí de no sólo de talento si no de una de una mujer de una persona que

Voz 8 26:40 en cada uno de sus personajes hay

Voz 31 26:42 construcción de un ser diferente de una persona diferente Gran Bretaña no puede una

Voz 36 26:53 en él administra

Voz 31 26:54 a mí me me parece impresionante lo que hacen cada uno desde la construcción del cuerpo desde la voz desde la energía es sumamente gratificante ver el viernes el Castellón para segunda mientras rodaba Plan América y que saliera aquello fue increíble yo creo que no me callo la ficha hasta hasta tiempo avanzado está rodando alguien que el PP estaba con Luis Tosar Carlos Bardem porque era óseas Etura había una cosa como

Voz 9 27:33 de pensáis Carmen Tudor lo salido los doscientos once ya no hostia que me dieron

Voz 0544 27:43 sí pero señaló los funcionarios tuvieron de ocho nada secreto para mucho los cojones bueno

Voz 31 27:48 si hace lo que se puede fue pues un punto de inflexión para mí EMI vida muy importante

Voz 20 27:53 todos tenemos una tesis de lo que el mundo eso debería ser tesis es que ninguna hipótesis es correcta mi tesis es que no hay manera de saber cuál tesis es la verdad

Voz 9 28:04 no sé tengo que formular la mejor pero yo creo que es una cosa ido trayendo a la otra estoy estoy conforme con cada

Voz 31 28:10 decisión que tome que posiblemente alguna de ellas no hubieran sido las más adecuadas son las que tienen

Voz 20 28:17 en las cosas son como son pero perfectamente podrían ser país cierta lógica la lógica son invención humana ni hablemos

Voz 9 28:27 al principio era imposible darme al principio sufría muchísimo

Voz 0229 28:31 ahora me veo que una manera más objetivo sea veo un trabajo mío

Voz 9 28:35 digo fue ahí están las amistades miles mientras no sea me miro de esto un sitio más deportivo

Voz 37 28:44 en medio las estamos celebrando el éxito de los servicios visto mucho que ver en ello digas

Voz 9 28:49 la verdad es que estarán es comer vez tres a unos festival leerlas todo

Voz 31 28:54 el merchandising que hay al rededor de de de la profesión ir del cine me resulta sumamente aburrido entonces eh bueno tomar las decisiones con coherencia el reto

Voz 8 30:23 suena un clásico de la música del western tema central de los cuatro hijos de la película que Henry Hathaway dirigió en mil novecientos sesenta y cinco John Wayne Dean Martin de protagonistas música de la obra de Elmer basta y ahora cambiamos el lejano Oeste por las calles de Hernani en Guipúzcoa se crió nuestro siguiente protagonista

Voz 9 30:46 es que Celma con tantas buscando Trabuco sombrero capítulo

Voz 2 30:53 sucedió en el cine español añorada y que se supone que debemos hacer en acciones animalada si jugará las americano la historia de nuestro afila la semana que viene el día nueve de junio se cumplen cinco años

Voz 0229 31:08 desde que nos dejó Elías Querejeta uno de los productores más importantes que ha dado el cine español

Voz 38 31:14 hemos recordarle en los próximos minutos

Voz 39 31:21 astuto maquiavélico discutido ahora incansable disculpas

Voz 40 31:26 pero no nada a lo largo de su carrera Elías Querejeta se ganó muchísimos calificativos podíamos estar horas y horas discutiendo cuáles

Voz 41 31:35 a me da del guión en el documental veinticuatro horas en las

Voz 0544 31:38 mira de Elías Querejeta Montxo Armendáriz

Voz 0229 31:41 hablaba de su perfeccionismo Emilio Martínez Lázaro de su cabezonería

Voz 8 31:45 no de las cosas las empresas

Voz 42 31:48 el análogo aquello va para adelante sea

Voz 0544 31:50 como sea no lo que nadie puede negar es la evidencia de que entre sus producciones están algunas de las mejores películas de la historia del cine español hola Pascual Pascual Duarte del sur Tasio deprisa deprisa Los lunes al sol con el desencanto Querejeta contribuir yo como ningún otro productor a la renovación de los temas y las formas del cine español a pesar muchas veces de tenerlo todo en contra como aquella vez en que llevó al Festival de San Sebastián la película El espíritu de la colmena que acabaría ganando la Concha de Oro

Voz 8 32:21 si las veces que me dieron el pésame se que me dijeron

Voz 0544 32:25 vuelve vuelve vuelve a San Sebastián

Voz 31 32:28 será recibido diciendo Burque

Voz 0544 32:30 pues de esto nadadoras nunca Canada han tu vida película

Voz 39 32:33 más de las que además él había sido una parte creativa fundamental

Voz 8 32:37 claro lo lo y los película

Voz 43 32:39 es simple Ledo en el proceso de desarrollo

Voz 44 32:44 proyecto de película en el proceso

Voz 43 32:47 para el profesor en el proceso

Voz 0544 32:50 no

Voz 45 32:52 el

Voz 0544 32:53 un profundo Querejeta trabajaba en los guiones buscaba al director idóneo a los actores a los técnicos se implicaba

Voz 0229 33:01 los proyectos siempre el intento es que que cada película que además es un trabajo muy complejo

Voz 2 33:06 que necesite requiere de colaboraciones indudables lo mejor es que cada parte de la película tenga un profundo conocimiento de una película y una profunda intención de hacer lo mejor posible

Voz 46 33:17 cada una de las partes que corresponden a su concreto trabajo ese ha sido siempre mi mi deseo

Voz 0544 33:25 la era su debilidad lo que más le gustaba aunque como él mismo contaba en el documental veinticuatro horas en la vida de Querejeta el gran montador Pablo González de la mole difundía

Voz 2 33:35 Elías tú lo eres un montador tú eres un cáncer la muchacha

Voz 0544 33:42 Elía las Querejeta nació en Hernani en mil novecientos treinta y cuatro era hijo de un político vasco desde muy joven tuvo dos pasiones el fútbol el cine con apenas dieciséis años recorría Guipúzcoa organizando proyecciones en los pueblos y fundó varios cines

Voz 8 33:56 lo en San Sebastián eran los lugares donde

Voz 2 33:59 se podía hablar de alguna manera con más libertad e incluso había películas que estaban prohibidas en censura pero que creíamos pasándola

Voz 0544 34:07 en cuanto al fútbol tampoco le fue mal jugó seis temporadas en la Real Sociedad

Voz 43 34:11 es lo que ahora se llama en el moderno lenguaje futbolístico

Voz 31 34:16 de media punta su momento estelar como a fútbol

Voz 0544 34:19 esta llegó con un gol que en mil novecientos cincuenta y cinco le marcó al Real Madrid en Atocha dándole la victoria a su equipo

Voz 2 34:25 nadie Stefano Di Stéfano cuando iban en el campo me dijo no me hijo de pasarle dijo vaya gol pibe

Voz 0544 34:34 a los veinticuatro años colgó las botas y se fue a Madrid quería escribir guiones para el cine pero tras sufrir algunas negativas por parte de productores que ponían penas a su trabajo tomó una decisión

Voz 2 34:46 él me dije a mí mismo que por qué no decidió mía

Voz 0544 34:49 lo hice hizo productor su primera película importante llegó en mil novecientos sesenta y cinco con la caza el Ritz aporta

Voz 20 34:56 cómo se me ocurrió decir que se a lo de la CAM

Voz 0544 35:00 que la caza era una alegoría sobre las consecuencias de la guerra civil cuyo guión llevaba tiempo paseando Carlos Saura por distintas productoras

Voz 8 35:08 pues puede que que di con Elías Querejeta

Voz 47 35:11 Elías de pareció estupendo el proyecto realmente crees que estás pero costó dos millones de pesetas yo puse uno que pide a mi padre y le puso

Voz 0544 35:21 a partir de ese momento formó un tándem con Saura que les llevaría a trabajar juntos durante más de quince años

Voz 47 35:27 sé pero ese viejo deberías con los matrimonios verdad que hemos estado es quizá el momento determinado ya no nosotros estábamos la verdad es que siempre ha llevado pero ya hemos decidido separarnos pero ha sido matrimonio fructífero eh

Voz 0544 35:41 invitan fructífero hasta trece películas rodaron juntos Peppermint Frappé La prima Angélica Cría cuervos Ana y los lobos y Mamá cumple cien años los ojos vendados Elisa vida mía o deprisa deprisa

Voz 9 35:58 es la rápida

Voz 48 36:01 muerto era vecino viene al llamo eh

Voz 0544 36:20 tiene crítico y de calidad con el que Querejeta tuvo que emplear todas sus artes de futbolistas regate para driblar a la censura uno de sus trucos era incluir escenas falsas en el guión que enviaban a la Junta para que los censores se llevaran en ellas dejarán pasar lo importante

Voz 8 36:35 bueno fundamentalmente la técnica básica

Voz 46 36:38 era el guión que presentaba estaba manipulado va a tener lugar es que luego no iban a estar en la película pero que estaban en la lectura de que podían ser elemento básico para que los censores se colocara en en el corte

Voz 0544 36:52 pero Querejeta no sólo trabajaba con Saura también trabajó con Víctor Erice en la que hoy todos consideran una de las mejores películas españolas de la historia

Voz 24 37:01 sí sí sí

Voz 0544 37:15 el espíritu de la colmena también lanzó la carrera de Manuel Gutiérrez Aragón al que produjo su primera película habla medita

Voz 49 37:22 a mí eso porque personalidad era empezar de una manera ya casi internacional tiene una película que fue aún aún monto estival el festival de Berlín y el sello enseño Querejeta era importante

Voz 0544 37:36 produjo también las palabras de Max la primera película de Emilio Martínez Lázaro trabajó con Ricardo Franco en Pascual Duarte con Jaime Chávarri en El desencanto

Voz 48 37:45 te digo necesidad también yo era una niña bien

Voz 0544 37:51 Querejeta siempre demostró un gran ojo para descubrir a nuevos directores en los ochenta por ejemplo lanzó a Montxo Armendáriz

Voz 50 37:58 para sacar las cuatro perras que te dan no me hace falta de pie empanadillas ahí está el monte

Voz 31 38:02 puedo ganarme la vida yo sólo en Andorra haciéndolo

Voz 50 38:05 la Menis para conseguir un trabajo nació yo tras

Voz 0544 38:07 las suyas como veintisiete horas o las cartas de Aluche ya en los noventa descubrió a Fernando León de Aranoa

Voz 5 38:13 los cumpleaños la gente contrata payasos no o putas yo que se estaban una porque no ya una puta porque es la mejor quiere otras cosas como que pues como una familia a mí me parecen más entrañable

Voz 0544 38:24 Familia Barrio o Los lunes al sol son producciones de Querejeta también produjo las películas documentales de Javier Corcuera Etéreo Ortega o los primeros films de su hija Gracia

Voz 43 38:34 si un día le preguntara Garre cómo trabajar conmigo dijo

Voz 31 38:37 yo

Voz 43 38:38 con mi padre a gritos

Voz 5 38:45 Elías

Voz 0544 38:46 ETA nunca concibió la producción cinematográfica como un negocio para ganar dinero

Voz 43 38:50 durante mucho tiempo sin ha tenido aquí la la idea de que su nombre es extraño al cine que simplemente establece unas inversiones dinerarias y que espera una rentabilidad esas inversiones

Voz 0544 39:02 el productor apostaba por las películas que a él le gustaría ver también como una forma de compromiso el mismo día en que ETA asesinaba al político Fernando Buesa Elías escribió unas notas Enzo oficina que se convirtieron en el guión del documental

Voz 51 39:16 Asesinato en febrero no me sentía mal desde que está amenazó con no sé si lo hacía por tranquilizarme a mí siempre me decía que no pienses en eso

Voz 0544 39:26 fue el escultor Eduardo Chillida que también había jugado de portero en la Real Sociedad el qué le aconsejó dejar el fútbol dedicarse al cine el deporte perdió ese día a un buen mediapunta pero el cine español ganó un montón de películas que convierten Acker jeta en uno de los personajes imprescindibles de la historia de nuestro cine aunque él nunca aceptó ese papel estelar se veía a sí mismo como un simple profesional de las películas

Voz 2 39:50 no pues un ciudadano que trabaja en tiene que tiene pasión por el cine tienen un entendimiento que cada película que tiene que hacer muy preciso y que trata de que es el que quiere ser la película llega a la pantalla

Voz 0544 40:04 Elías Querejeta falleció el nueve de junio de dos mil trece a los setenta y ocho años víctima de un cáncer de pulmón

Voz 8 41:55 la cantante animan y su pareja el cantante Michael Penn hermano del actor Sean Penn que cantan es una versión de un tema de los Beatles que grabaron para la banda sonora de Yo soy Sam de la película del año dos mil uno son Payne interpretaba un deficiente mental que luchaba por conservar la custodia de su y ahora vamos con nuestra sección dedicada al cine de terror

Voz 9 42:25 no creí que se trataba de ese tipo de películas no

Voz 26 42:39 la semana pasada cuando

Voz 0544 42:41 hablamos en esta sección de los otros me acordé de otra película que comparte título casi casi muchos elementos de la película de Amenábar me refiero a otro una película dirigida por Robert Mulligan en mil novecientos setenta y dos es mucho menos conocida que los otros de Amenábar quizá porque en su día no tuvo apenas impacto en taquilla pero siempre aparece en las listas de favoritas de los amantes del terror como ocurría en la profecía o en quién puede matar a un niño el otro viene además tras una vez más que los niños pueden ser los protagonistas ideales de una buena historia de miedo

Voz 8 43:25 Atom John Le conocimos como actor en películas como el día más largo primera victoria y sobretodo como protagonista del cardenal pelicula de Otto Preminger

Voz 58 43:33 no quiero tener poder sobre las vidas de los demás lo puedo afrontar la responsabilidad eso es lo que ocurre sentada en el concesionario escucha que me entre sus pecados yo el que tiemblan no

Voz 0229 43:46 igual que su personaje en el cardenal Trayvon acabó desencantados se en su caso del cine y a finales de los años sesenta decidió cambiar de oficio y se convirtió en escritor especializándose en novelas de terror y misterio su debut literario fue el otro relato que jugaba con el mito de Caín y Abel a través de la historia de dos hermanos gemelos

Voz 8 44:10 el no es osado hoy dominante el otro obediente cariñoso

Voz 0229 44:14 nacieron con veinte minutos de diferencia pero parecen polos opuestos

Voz 58 44:20 quieren inherente cerdito pero el favorito dejó el del niño que cambiaban por otro recuerda que el cuento de unas es que no me gusta la serie cuentos

Voz 0229 44:31 los cuentos tienen una gran importancia en esta película hay casi podíamos decir que toda la trama

Voz 8 44:35 fluye como si fuera un cuento

Voz 58 44:38 así todas las cuentas empiezan siempre así

Voz 8 44:41 eso es así que empezaremos como en los cuentos Érase una vez un verano en una población rural americana durante los años treinta del siglo XX en una granja vive la familia protagonista entorno su granero juegan los dos niños gemelos Nails hijo Alan

Voz 27 44:56 no

Voz 0229 45:00 pronto comenzamos a observar algunas cosas que nos llaman la atención parece ser que el padre de los niños murió en extrañas circunstancias desde entonces la madre vive recluida en su cuarto sin apenas salir

Voz 58 45:14 sí por favor siente que ya hablan en castellano no te preocupes mamá por favor

Voz 0229 45:25 también está la hermana mayor que espera un bebé hola vuela

Voz 8 45:28 en ruso con la que uno de los gemelos Nails tiene una relación especial

Voz 58 45:32 juguemos al juego pues el gran juego pero por favor muy bien será el gran juego

Voz 8 45:43 el gran juego consiste en desarrollar los poderes extra sensoriales del niño para que éste pueda ponerse en el lugar de cualquier persona o animal que quiera por ejemplo un pájaro y sentir que buenas como él

Voz 27 45:54 así que en casa

Voz 58 46:00 ahora piensa con otro cada

Voz 0229 46:10 pero pronto entorno a esa granja van a comenzar a ocurrir cosas desagradables no que muere en un accidente una vecina de la que no se tienen noticias desde hace días

Voz 8 46:26 los críos parecen estar relacionados con estos sucesos especialmente el más rebelde Jonan

Voz 58 46:31 crisis que nos dejará mira a la feria de los bomberos claro por no era dice que estamos de luto otra vez es nadie si era esta son siete años de mala suerte a ver qué dice de eso

Voz 9 46:49 en otro fue dirigida a mí

Voz 8 46:50 por ciento setenta y dos por Robert Mulligan el director de películas como Matar a un ruiseñor o Verano del cuarenta y dos en las que Mulligan abordaba también el tema de la infancia y la adolescencia

Voz 0229 47:00 en el otro el director construye una de las más acertadas aproximaciones cinematográficas sanos miedos infantiles

Voz 58 47:06 se ha de morir la gente

Voz 60 47:08 lo que tiene Villa que es una ley de la naturales

Voz 58 47:13 te ponen bajo adquiere

Voz 60 47:15 como venimos de la tierra a la tierra tenemos que poner

Voz 0229 47:20 uno de los aspectos que más llaman la atención del otros que no parece una película de terror ritmo es pausado y apenas si tiene alguno de los clichés que se suponen al género como la violencia la sangría o los sustos todo lo contrario

Voz 58 47:33 médula

Voz 61 47:35 volver voy

Voz 58 47:37 también luego llamarle al tenía superventas

Voz 8 47:40 la historia transcurre en un apacible población convocó Lycos paisajes muy luminosos y un tono que remite al cine infantil de aventuras veraniegas

Voz 62 47:48 por el carro que conservas que rompí con va vengo a pedirle perdón ya me acuerdo de aquel donde está el otro no tiene que venir dice que yo lo rompí que yo debo pedirle perdón

Voz 0229 48:00 incluso los sucesos dramáticos transcurren plácidamente Mulligan se limita a darnos pequeños avisos de que algo extraño está ocurriendo anotaciones y pistas que los espectadores debemos ir guardando para poder ir encajando las piezas en nuestra cabeza

Voz 27 48:15 esto

Voz 58 48:16 dicho supo ni ya que está enterrado que es mío yo poetas cierto Jolín me lo dio el Melody una no te engaño

Voz 0229 48:28 ya si el mundo Plácido e idílico de la Granja se va transformando poco a poco en un mundo oscuro en el que el terror

Voz 63 48:39 vamos a privado no

Voz 58 48:41 ahora mismo

Voz 0229 48:43 el otro es una película de la que no se pueden dar muchos pormenores ni de la trama ni de la puesta en escena para así preservar el efecto sorpresa es cierto para llegar a la escena de la terapia de Bourbon debemos regresar al cuento

Voz 58 48:56 eres mitos que vivían en el bosque ya ligar Un día una casita vieron han ve denso Cunit no se veía a la madre por ninguna parte aquellos enanitos eran unos seres malos y perversos solo estaban haciendo sufrir a los demás así que se llevaron al pequeñín dejaron en su lugar a una horrible criatura de aspecto monstruoso por la que ninguna madre podía sentir cariño

Voz 8 49:22 este cuento nos da las pistas del desenlace de la película Un desenlace que nos podemos revelar pero que sin duda es capaz de la sangre a cualquiera

Voz 0544 49:44 aunque como os contaba antes la película no tuvo mucho éxito se ha convertido referente e influencia para gran parte del cine de terror que vendría después fue de las primeras películas del género en ofrecer un final con sorpresa ya Amenábar Bayona o si a Málaga por ejemplo le deben mucho a esta película gran parte del mérito del otro le corresponde a los dos actores protagonistas los gemelos Martin y Chris Uttar Nokia que no tenían experiencia anterior como actores y fueron elegidos en un cásting a nivel nacional

Voz 58 50:17 lo ha hecho bien

Voz 64 50:19 muy bien por qué Hole mejor que nadie

Voz 0544 50:24 pues del otro no volvieron a rodar ninguna otra película Martin se convirtió en fisioterapeuta de eso vive en la actualidad mientras que Chris falleció prematuramente antes de cumplir los cincuenta años

Voz 0544 50:36 la maldición de Caín y Abel también en la vida real quién sabe hasta la semana que viene amigos

Voz 8 50:52 pues hemos terminado por hoy volvemos la semana que viene os y lo preferible los podcast de Cadena Ser punto com Canal TCM punto com trae escucháis online cuando vosotros queráis o lo podéis descargar también para oírlo luego en el teléfono la Tablet o el dispositivo que más os guste hoy nos vamos a despedir con un tema de la película Amanece en Edimburgo un musical estrenado en dos mil trece que se basa en las canciones del dúo escocés de Planes Ésta es una de las más famosas en I'm gonna be que todos los actores interpretan al final de la película

