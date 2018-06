'El dolor de los demás', de Miguel Ángel Hernández

Voz 1 00:00 no yo no puedo decir no nos pedimos dicho sí

Voz 0874 00:39 Liu vamos en pleno ecuador de la Feria del Libro de Madrid así que es buen momento para ponernos al día sobre lo que está pasando en esta edición en el mundo de la literatura Óscar López buenos días buenos días Javier nueva falta todo lo de siempre el agua más tormentas

Voz 1819 00:53 ves que la Feria del Libro de Madrid sin cuestiones meteorológicas no sería lo mismo o llueve como San Jordi sin flores verdad claro aquí llueve o hace sol yo pasé yo llegado a pasar tanto calor en la el libro es espectacular por lo tanto deben no no nos queremos que la feria va bien ha tenido un arranque muy bueno María como país protagonista sigue habiendo un sin fin de actos eso en vano yo creo que es una gozada poder estar ahí tres semanas disfrutando de todo lo que se hace oye que llueve pues mira mala suerte aguantar

Voz 0874 01:21 a un rato y esperamos aquí viejas bajo los paraguas de la gente que es una especie de marabunta que van a mira ayer estuve un rato largas colas por supuesto con los youtubers colas medianas con los Fernando Aramburu o Muñoz Molina y una gran cola con Manuel Vilas él es el momento y me dijo que ha pasado de ser Manuel Vilas el autor de Ordesa a Manuel Vilas el hombre que salió con Juanjo Millás en un programa de radio te acuerdas aquello no está gordo de acuerdo qué tipo de pasó felicitarte por cierto por tu

Voz 1819 01:48 por tu nuevo premio uno demás porque ya no caben en la estantería que muchas gracias solamente para los premios Goya estoy encantado de la Feria del Libro de Gijón si un día la Fundación de Cultura del Ayuntamiento y a la acería bueno han creado un premio hoy en esta primera edición han tenido el hallazgo de concentrarme lo dicen que por para ayudar a fomentar la lectura destacan como no podía ser de otra manera pues el programa de televisión Página dos pero también este club de lectura que ya tiene pues once o doce años así que me vas a permitir que lo comparta con todos nosotros y además me permite es una manera especial dejar mandarle un abrazo Antonio Nuño que lleva desde el principio de los tiempos coordinando esta sección así que también lo quiero compartir mucho con él y que es como una esponja de lectura e sin nombre madre mi propósito Gijón buena feria imponer liberó es también

Voz 0874 02:31 eso sí vamos con nuestro libro de hoy el dolor de los demás de Miguel Ángel Hernández editado por Anagrama

Voz 5 02:46 han entrado en la Casa de la Rosario dice tu padre desde la habitación de al lado han matado a la Rossi se han llevado al Nicolás es lo primero que oyes la voz que te despierta la frase que nunca podrás olvidar por un momento prefiere pensar que forma parte de un sueño permanece inmóvil bajo las sábanas son las cinco de la madrugada y apenas ha conseguido dormir la cena de Nochebuena no te sentó bien llevas varias horas dando vueltas en la cama

Voz 0874 03:26 en Murcia Miguel Ángel Hernández cómo estás Miguel Angel buenos días hola muy buenos días encantado de estar aquí esa frase la escucha este con dieciocho años no

Voz 7 03:36 si hace ya veintitrés años

Voz 8 03:38 quedó grabada como a fuego

Voz 9 03:42 tardó un tiempo en salir hombre es imposible que la evidencia de que matarte para el resto de tu vida pero sobre todo porque es algo que la gente lo sabe pero

Voz 0874 03:49 tanto lean el libro lo sabrán es que bueno pues será tu mejor amigo sí casi amigo vecino hermano porque vivió

Voz 8 04:01 los en la huerta ahí apenas se había tres niños por ahí sueltos éramos los únicos casi que en habitar ese ese paisaje solitario

Voz 0874 04:10 que nadie piense que es una novela sobre el crimen porque además te alejan mucho de cualquier cosa que tenga que ver con el morbo una novela muy muy reflexiva pero cuenta cuenta lo que pasó luego no es ningún porque a partir de esos donde tú construyes toda tu literatura

Voz 10 04:24 claro mucha gente a la hora de hablar de la de la novela

Voz 8 04:27 dice que es muy que todos son spoiler pero es que se desvelado en la primera página claro la primera fue el primer capítulo IS el hecho de que parte la la novela hay la escritura es un hecho terrible que la Nochebuena de mil novecientos noventa y cinco con dieciocho años pues este mejor amigo sin ningún motivo aparente pues después de la cena de Nochebuena dentro a la habitación de su hermana la mató a golpes cogió el coche huyó salto desde un barranco se suicidó en IS hecho pues marcó mi adolescencia y veinte años después

Voz 7 05:10 es

Voz 10 05:10 como que comienzo a a preguntar

Voz 8 05:13 me todas aquellas cosas que no me había preguntado en ese momento porque lo que hice fue salir corriendo yo también y huir no suicidarme o no bueno suicidarme de ese modo se pero sí cortar un poco con mi pasado el proceso de escritura es también un proceso de descubrimiento no sólo de ese crimen que cometió mi amigo sino de otra muchísimas más cosas que tienen que ver con el pasado el origen y los reencuentros

Voz 0874 05:38 pero lo que sí es crimen no hubiera pasado no tuvieran salpicado tan de cerca digamos es igual tú nunca habría salido de de Murcia ha regresado allí pero pasa mucho tiempo fuera de España incluso

Voz 8 05:49 bueno eso es también lo que yo creía que que el crío

Voz 10 05:53 había sido como una

Voz 8 05:56 cosa de la que escapar Ike es había sido una una razón no pero dándome cuenta al escribir me he dado cuenta de que en el fondo yo ya había empezado a huir mucho tiempo antes y que aquellos simplemente certificó eh pues una huida que que había come que había comenzado antes no hacia el mundo de las letras El Arte de la Universidad de todo aquello que para mí era una válvula de escape una una vía de salvación de un espacio

Voz 10 06:23 muy muy pequeño muy

Voz 8 06:25 un asfixiante no que es como todos los espacios familiares no de los cuales uno quiere escapar constantemente

Voz 0874 06:31 es verdad que no te fijas ten que en principio perfecto para una una novela reflexiva como la tuya hasta que no te lo mencionó

Voz 8 06:39 otro autor creo que Sergio Molina Si bueno en la novela es el desencadenante y la gota que colma el vaso realmente es la gota que colma el vaso pero creo que no es la más importante de todas porque creo que el vaso ya estaba lleno y que justo en ese momento cuando Sergio que vino a presentar a Murcia libro suyo fascinante lo que a nadie le importa que escribía sobre su abuelo yo estaba escribiendo en ese momento y también sobre sobre mi abuelo le dije oye me has quitado la novela me has dado lo que estaba escribiendo y empezamos a hablar de de historias que uno siempre lleva dentro y que no se atreve a contar si le conté en este momento en ese momento pues esa esa historia que yo resumió en una frase no mi mejor amigo hace veinte años no es mi mejor amigo mató a su hermana exaltó por un barranco y el me dijo pues ahí tienes la historia que está buscando no no le den más vueltas y creo que fue justo en ese momento en porque ella me lo habían dicho mucho antes gente amigos escritores aunque tenía que escribir sobre esa historia no pero en ese momento por muchísimas razones parece que la frase caló yo creo que porque narrativa mente a lo mejor me encontraba bien en un momento en el que podía hacerme cargo de esa de esa historia IBI visualmente también casi con cuarenta años es un momento en el que uno mira hacia atrás y se da cuenta de que está como en la mitad de la vida con suerte que tiene que hacer también con poco las paces con el pasado si quiere si quiere caminar hacia adelante y creo que esas dos razones que como escritor podía afrontar la historia hay que como persona necesitaba hacerme cargo de ella hay como iluminar o echar a arrojar luz sobre el pasado fueron las que cuando escuché la frase Sergio dice sí es es el momento

Voz 0874 08:26 ese momento sabemos de lo que ocurre al principio de la novela sin contar el final que nos cuenta Óscar lo que de que nos habla el dolor de los demás esta novela sobre

Voz 1819 08:35 yo de estas que algunos últimamente se refieren a ellas como novelas de auto ficción Fernández Mallo por ejemplo dice que someta novelas yo creo es directamente que son son novelas es una novela en la que el protagonista como ya hemos visto es el propio escritor y narrador que no recuerda de ese suceso lamentable del pasado donde esta Nicolás este chico que es amigo que es como así como retraído un chico extraño está Rossi está la hermana mayor y este lamentable suceso Además hay que recordar lo ocurre en plena huerta murciana porque la huerta murciana que también tiene mucho peso ése es de hecho es un personaje así a partir de ahí desde el momento en que muchos años después el escritor decide escribir una novela sobre lo sucedido vamos a vivir en paralelo de alguna manera lo que pasó entonces lo que lo que sucede más en el presente recreando yo diría que una especie de making off de lo que ha significado el proceso de escritura de de este libro tanto desde el punto de vista logístico y de documentación como sobre todo yo creo que es lo que pesa más desde el punto de vista emocional porque esta novela plantea toda una serie de cuestiones que yo creo que trascienden a la Historia y son son cuestiones que nos atañen a todos por ejemplo se puede recordar irse a casa aquí sobre el pasado y respetar el dolor que eso va a provocar lógicamente tenemos derecho por ejemplo al olvido para que la vida no no resulte tan dura y puede ser mucho más llevadera más cuestiones quiero que que plantea se pueden sustituir unas emociones por otras cuando sabemos que esas primeras emociones sean senos han sido grabadas a fuego por ejemplo o que derecho tenemos a inmiscuirnos en la vida de los otros y escribir sobre el dolor sobre el dolor ajeno para mí también una muy importante podemos seguir queriendo aquel que sabemos que llegó a convertirse en un monstruo yo creo que todas estas cuestiones y otras muchas más porque el libro es un libro ambicioso yo creo que sobre esas cuestiones reflexiona Miguel Ángel en este libro y lo hace además como él mismo reconoce intercalando lo personal con el objeto mismo de la narración no como hemos visto en otros autores de los que se citan por ejemplo en el mismo como Cercas como como recientemente Manuel Vila asó como su admirado Emmanuel Carrére que es un escritor que yo también recomiendo muchísimo y además el lo hace de una

Voz 10 10:38 era muy muy directa muy desnuda

Voz 1819 10:41 profundamente íntima y sincera porque yo creo que además no puede ser de otra manera ir porque este libro aunque también se cita dentro dentro de la de la novela por parte de de un amigo yo creo que no es tanto una sangre fría murciano no como le dice sino yo creo que aquí tenemos a un escritor qué radiografía es verdad un hecho real no sólo muestra yo creo que lo podemos estar con más o menos apasionamiento pero es que aquí el narrador es parte esencial de la historia no yo creo que no les interesa tanto qué ha pasado con con ese crimen no es decir por eso el autor pasa absolutamente de la cuestión más morbosa no yo creo que lo que nos interesa en el fondo es como ese el terrible suceso marca la vida de de Miguel Ángel Hernández hasta el punto de que yo creo que ha necesitado esperar más de veinte años para escribir esta novela y reconciliarse con el pasado que a fin de cuentas creo que es de lo que va el libro

Voz 0874 11:28 José Miguel Ángel tratando te reconciliar el pasado das con una entrevista que le hicieron cuando ocurrieron esos hechos y de repente te contemplas optimismo pero con con dieciocho años no yo yo no sé qué imagen encontraste en ese espejo

Voz 10 11:41 bueno esa es una un momento

Voz 8 11:44 cumbre Vitali de la novela yo creo que en el fondo cuando empecé a escribir lo tenía muy en mente eran entre los flashes de de aquel día ya que de aquella noche larga en la que ocurrió todo pues había como dos o tres y uno era éste en el momento en el que me hacen una una entrevista periodista de tele Murcia en en aquel momento cuando finalmente logré encontrar en que no fue tan fácil que que al final de lo que me he dado cuenta es que es que buscar y encontrar cosas no es tan fácil como uno cree o como pasa en las novelas de detectives que llevando un día a otro no pues cuando logré dar con el con el vídeo

Voz 10 12:28 fue un como muy

Voz 8 12:30 viaje en el tiempo lo más parecido casi al al viaje en el tiempo porque

Voz 10 12:34 esto sea no todo como todo volvió

Voz 8 12:38 durante el tiempo en el que estaba escribiendo antes todo eran recuerdos las fotografías traían un poco el pasado al al presente pero ver el vídeo ver a los limoneros de atrás moviéndose casi sentir el aire lo verme a

Voz 10 12:53 dar cómo todavía hoy hablo un poco con con acento murciano con con

Voz 8 12:59 a transitando me poniéndome poniéndome nervioso cuando cuando me entrevistan pues fue un viaje en el tiempo en donde me di cuenta de que había muchas cosas que habían cambiado pero otras muchísimas que seguían en el mismo lugar no menos el pelo y la barba y las gafas que se han ido para otro lado otras cosas estaban ahí fue muy curioso no el ver en modo en el que el tiempo actúa sobre sobre nosotros obrera memoria pero como no la disipar del todo como siempre hay cosas que se mantienen

Voz 0874 13:32 puedes responder a esa pregunta que planteaba de manera genérica Oscar puede seguir queriendo a alguien que se ha convertido en un monstruo un asesino pero entonces recuerdos del era a tu mejor amigo

Voz 8 13:44 claro ésa era una pregunta que yo no sabía que estaba planteando cuando comencé a escribir el libro era como una pregunta

Voz 10 13:51 estaba agazapada au latente pero no

Voz 8 13:54 no explícita ahí conforme escribía el libro me daba cuenta de que en el fondo estaba preguntando preguntándome por eso en el libro en realidad no pretende responder nada es simplemente casi me ayuda a formular las preguntas que no sabía que que estaban acuciado menos pues estaban ahí detrás no Llesta

Voz 10 14:12 qué pues bueno yo había preguntado

Voz 8 14:17 me me había preguntado por ella no en mi caso sino respecto a otros casos no por ejemplo siempre pensaba cómo puede ir Las novias de los terroristas de los asesinos a la cárcel no hay seguir queriendo lo era una cosa que que a mí me resultaba muy extraña no no sabía que en el fondo yo estaba pues queriendo a alguien que había cometido un acto terrible porque para mí pues todos los años en los que yo había vivido con con mi amigo todos los momentos de felicidad no se borraron de un plumazo cuando cuando cometió ese acto sino que seguían ahí entonces cómo lidiar con esa emoción extraña de no puedo ver ni mucho menos lo que ha hecho sé cuáles son las consecuencias intento poner también en el lado del otro lado de la víctima pero aún así en todos los momentos juntos no entonces esa emoción contradictoria de Se puede querer alguien que ha hecho eso se puede guardar es cierto cariño pues el caso es que sí quizá la respuesta sea tan sencilla como que sí porque si al menos en mi caso yo se lo guardo no sin perdonar sin ni mucho menos olvidar lo que lo que hizo

Voz 1819 15:35 una novela es un es un ejercicio de ficción pero es evidente que tú trabajas como bien has dicho con material autobiográfico y con material muy sensible que afecta a mucha otra gente cuando uno escribe una novela así de ya no puede salir indemne

Voz 10 15:52 claro eso es una cosa quizá o las

Voz 8 15:56 a la cuestión principal por la que no me atrevía a escribir que todos estos años pues había estado pues poniendo constantemente la era afrontar esta historia porque sabía que no que no íbamos a salir bien parados hiciésemos lo que hiciese bueno porque bueno es hurgar en la herida remover todo el pasado oí remover el pasado no sólo el pasado de los demás sino sobretodo el pasado propio todos los fantasmas que que aparecen y no se van cuando uno acaba de escribir el libro ni mucho menos de hecho muchas veces creemos que que la escritura no salva un oscura y escribimos casi de modo terapéutico diciendo bueno cerramos el libro y se ha cerrado la historia Nos hemos curado se ha producido la catarsis inning eso menos no el libro lo que hace es o o esa indagación en el pasado lo que hace es abrirlo todo despertar todas aquellas cosas que habíamos intentado sepultar no entonces y uno logra como mucho mirar a la cara a los fantasmas pero no hacer que desaparezcan sino bueno pues ya se va va con ellos casi de la mano lo que sí que es cierto en el mes justo que lleva el libro en la calle es que la lectura de los demás el la conversación que es que inicie el libro pero que no cierra no sí que sirve y de esto me he dado cuenta esto este mes no sé que sirve para

Voz 10 17:29 a liar un poco para curar un poco o al menos para aliviar

Voz 8 17:33 pues esa sensación incómoda que uno tiene cuando acaba de escribir la conclusión sería que la escritura no no cura sino que inicie una conversación y que es precisamente la conversación en la que alivia la que alivia esa transformación o o esa catarsis que uno ha querido hacer

Voz 0874 17:51 de de todo lo que has averiguado todo lo que has investigado en ese tiempo todo lo que te has documentado todo lo que has vuelto a a vivir digamos de aquella época has descubierto algo que te hayan sorprendido aunque ha ayudado a entender por qué tu mejor amigo cometió semejante monstruosidad

Voz 8 18:09 pues no mucho la verdad es que en el fondo ha sido casi certificar aquello que que intuía que que que intuía casi desde el principio que no me atrevía a formular y es que probablemente pues en un momento determinado a alguien se le va la cabeza a cualquiera se le puede se puede ir que esa es también otra de las preguntas que que aparece como con miedo tímidamente formuladas en la novela Si cualquiera podemos llegar a ser un mostró como cómo lo llego a ser mi amigo pero nada relevante tampoco en cuanto a la investigación policial porque estaba todo cerrado desde desde el principio por si acaso confirmar algo que tampoco si esto esto sí que sería un poco spoiler no confirmar alguna intuición que que bueno yo me había resistido desde el principio

Voz 10 19:04 va a mirar pero nada más al final

Voz 8 19:10 casi que la investigación se deja con lo que pasa en la primera página no es intento escapar de la también de la novela policiaca aunque hay algún momento en la que el personaje narrador autor que soy yo se cree un detective

Voz 10 19:23 hay incluso hace como

Voz 8 19:26 pues intenta ser un detective de novela negra entrevistándose con testigos buscando el expediente pero se da cuenta claro de que de que eso es ficción y

Voz 0874 19:36 es que es un profesor universitario soy

Voz 8 19:39 profesor venido a menos entonces bueno hay unos límites que yo intento no cruzar en ningún momento que son eso del morbo de escarbar en también en el dolor porque llegó a la conclusión de que no sirve de nada o que no es lo que yo realmente quiero buscar al final lo que acabo encontrando es algo que no sabía que estaba buscando lo que se llama La Ser en el que uno se da cuenta de que lo que ha encontrado es lo que estaba buscando pero que no es lo que había empezado buscando conscientemente no encontrar porque no sabía qué buscaban

Voz 1819 20:17 ya es un acto de justicia literario además y creo que hay que destacarlo es que llega un momento en la novela en la que te das cuenta de que hay que hablar de la víctima claro que es estamos muy centrados todo el rato en en el en el verdugo en el asesino

Voz 8 20:31 es muy muy curioso porque en alguna de las presentaciones de libro de Barcelona Josep Lluís Ramis que presentó el libro dice esto no sé si te pasa

Voz 10 20:44 como como narrador o como hombre

Voz 8 20:48 porque dice yo desde el principio cuando leía la novela es decía la víctima la víctima y la víctima y es algo que me ha hecho me ha hecho pensar no porque también la cuestión de cómo el pasado trata la violencia de género de una manera completamente diferente como estamos anclados en una estructura mental en la que la víctima es apenas una sombra hay desaparecen y hay un momento de la novela en el que me di cuenta de que realmente la víctima no está mobbing no está moviendo la narración es una sombra no no no es un un objeto que sea no conocía nada de la hermana de Mi amigo

Voz 10 21:28 por una a una seria

Voz 8 21:31 Ares llegó a esa conclusión dijo pues no estoy haciendo una injusticia estoy repitiendo un una una estructura una estructura de de injusticia respecto a a la víctima que es la la única que no ha pedido morir en mi amigo cometió el crimen y se suicidó pero lo importante aquí es que alguien vivía ya ha dejado de vivir porque alguien lo asesinado no la la víctima es realmente la la que importa ya está bien entrada la novela pues no caer

Voz 0874 22:05 con eso y luego de alguna manera lo corrige porque sí que muestras mucha compasión hacia ahí

Voz 8 22:12 bueno intento intentó conocer

Voz 0874 22:15 quién era alguien que

Voz 8 22:18 que para mí era tan sólo una sombra no yo creo que si desde el principio hay una compasión por supuesto sobre la víctima claro aunque en mi cabeza era mi amigo el protagonista de la novela pero me di cuenta de que no sé nada de de esa persona que había vivido también al lado de mi casa y que me moría tan sólo era un una sombra que había desaparecido entonces intento darle al menos una historia no sé si ya se llega a tiempo no se llega a tiempo pero bueno por lo menos poner historia nombre contexto a esa víctima que sino acabas estando más victimización cuando no sabemos nada del otro pues al final acaba siendo una imagen que desaparece

Voz 0874 23:04 es un libro turbio en algunos sentidos Oscar pero es recomendable reflexiona

Voz 1819 23:10 mucho además eso quién conoce la carrera literaria de Miguel Ángel sabe que su libro al que debía llegar porque él ha publicado otras novelas hasta ahora tengo la impresión de que con con el dolor de los demás se cierra ya este tríptico sobre iba a decir sobre el dolor y me queda la curiosidad de saber hacia dónde ir ahora pero bueno eso ya lo veremos

Voz 0874 23:30 el siguiente club de lectura a lo mejor no tenemos dentro así que ya puedes volver a tu como las llamado profesor universitario venida a menos puede no profesor me dedicaría a mis labores de verdad es que los docentes sí ha y hacer otras cosas que no me que no me cause en esta estos que no no pero oye quebraderos para ti y para nosotros es un deleite poder lo sé

Voz 1819 23:54 es una magnífica novelas el dolor de los demás ella

Voz 0874 23:57 para novela editada por Anagrama escrita por Miguel Ángel Hernández Miguel Ángel mucha suerte con esta obra con tus clases y con todo lo que tengas entre manos un abrazo entonces muchísima otra

Voz 8 24:05 decías un abrazo vosotros Ferrero

Voz 0874 24:11 Lucía Ramis comentado a Miguel Ángel que le presentó el libro en Barcelona nuestra próxima invitada en este tono es verdad estar aquí digo una buena novela nos da tiempo a a leer algo más

Voz 1819 24:20 las bengalas ocho montañas de Paulo con Yeti una novela que va como un tiro en media Europa hay que nos transporta a los Alpes italianos es la historia también de un de un niño hijo único que vive en Milán los padres alquilan una una pequeña casa en los Alpes y allí iban todos los veranos y allí el conocer a otro niño de su edad y entablaron una amistad que va a marcar toda su vida es una preciosa novela intimista sobre el valor de la amistad sobre el amor por las montañas ya que ese ese adulto ya ese niño cuando ya se adulto se va a construir una cabaña allí también es una historia sobre la pasión por los libros sobre la relación entre padres e hijos entre la vida urbana y la vida rural hay reflexiones muy interesantes sobre eso y también es un es una reflexión sobre la soledad como en el libro además que nos ocupa hoy enseguida descubrimos que precisamente Pietro el niño protagonista de la novela tiene muchas cosas de Pablo el autor del libro que escribió esta novela en una cabaña a dos mil metros de altura en los Alpes italianos que también hay muchos elementos autobiográficos y es una preciosa novela y supongo que por recomendar libros como éste Duran tantos premisas de que sigue recoge

Voz 0874 25:25 Carlos López un abrazo otro paradigma luego eh