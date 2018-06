Mi mamá me mima

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 esta sección se ha convertido lógicamente un retrato sociológico de España y ahora mismo tal y como está la actualidad tal y como ha ido la semana en los últimos días en el Congreso necesitaríamos un psicólogo las veinticuatro horas del día para asumir todas las novedades políticas y judiciales suerte tenemos en este programa de contar con un sabio de guardia que sabe dar en la diana siempre de las inquietudes ciudadanas las plantea cada semana las preguntas adecuadas para no quedarnos traumatizados de por vida es un psicoanalista del humor es un terapeuta de la risa en el diván del chascarrillo que es la Gran Vía madrileña

Voz 1 00:53 lo que sí que sé es que si estoy quitando porque estás ahí sí que estoy fascinado por cómo alargar descripciones previamente lo habían dicho que llegaba a estar te lo he llegado tarde pero llega

Voz 3 01:04 vale vale te agradezco eh yo te has faltado decirme y escultor escultor de la sonrisa escultor de las

Voz 0470 01:12 es un pintor de miradas

Voz 3 01:15 es de miradas si si quieres hablamos de los límites del humor pero me parece que no es la semana tampoco

Voz 0470 01:20 yo cuando quieras te pillo yo entro a todo lo que sí tengo que decir antes de nada me duele decirlo pero sabes que yo siempre voy de cara y quiero contar dice a España mi situación concreta el background con el que afronta la entrevista cada día y es que como he llegado muy justo

Voz 4 01:36 quiero decirte unas

Voz 0470 01:37 necesidades fisiológicas acuciantes en este momento

Voz 3 01:39 me quiere es necesario esta información ya no no no no

Voz 0470 01:42 tú piensa que es salen pero no lo es porque he salido de casa rápido diciendo bueno no pasa nada hizo Gran Vía me he dado cuenta que ha llamado a la puerta

Voz 3 01:51 bueno pues ya sabes pero la verdad es que no me hace falta esto no no dos a España no le hace falta saber lo gordo hiló fino has vuelto eh al humor que te gusta

Voz 1 02:06 el cuerpo humano cuando tocas la gloria hay que regresar a los orígenes no claro

Voz 0470 02:10 no no pero es que aparte de eso que las entrevistas el cuerpo humano cuando está en una situación acuciante supedita todo eso en todas las entrevistas no sé cómo van a quedar hoy porque

Voz 1 02:21 ella ya no sólo pensando en ya eh fisiológicas básicas bueno pues vamos a aligerado

Voz 3 02:26 ignoro doble sentido hoy de que de que hablábamos se Joseba a mí sí que os he mirado la verdad

Voz 0470 02:32 si eso no lo sabía pero justo pero esto que te digo

Voz 3 02:36 sí ya me acuerdo Rosalía Iglesias no bueno

Voz 0470 02:38 yo no no no siempre tú sabes dijo él que tú siempre plantas otras cosas como una analogía sutil no era Rosalía Iglesias será los chavales ya ya ya

Voz 3 02:47 ah pero bueno saber lo que pasó no Bullock lo primero habíamos dicho que no nos interesaba lo que ha pasado en el Congreso había que alejarse un poco bien que tratar un poco la realidad y esta mujer déjame recordar a la audiencia pidió clemencia al tribunal que lo había condenado a quince años y un mes de prisión porque te les dijo a los de tribuna que es que su hijo se quedaba desasistido pero Guillermina tiene treinta años

Voz 0470 03:08 claro es un señor ya no vive en casa además no bueno no lo sé hola perdón lo que pasa es que bueno vale pero es que estamos en directo la radio con cole a entonces no vale vale vale pues hasta luego

Voz 3 03:21 el director galo

Voz 0470 03:24 bueno que para este tipo de cosas que no no claro está usando de Willy vas yo tengo un problema con esto que es que a mí me gusta al grupo de Willy Bárcenas estos o controvertidos de te gusta

Voz 3 03:34 te gustan o te gustan porque te hace gracia que sea Willy Bárcenas opositor

Voz 0470 03:37 no no no no no me gustan porque esta agua ahí tiene unas cuantas canciones sé que la gente que a mí me agrada

Voz 3 03:44 sabes sabes lo que no tiene Taburete

Voz 0470 03:46 no tiene doscientos mil euros para el Estado

Voz 3 03:49 por zonas dinero sí ha hecho acto pasta bueno el caso es que Rosalía ido a la cárcel pero se hace replantearnos un poco no ya hasta cuando viven los los iba a tiros los chavales pero el aborto donde viven los los hombres de treinta años con sus paces sino también cuando los padres entienden que su hijo ya está crecido que hay que explicarle

Voz 0470 04:10 Pilar no comete luego Willy joder es la visto mundo

Voz 5 04:14 yo ahí hay un hay en la encuesta del CIS de hace unas semanas recuerda haber escuchado en el que los jóvenes dicen que ellos consideran que ya no son jóvenes a partir de los veinticuatro en España pero queremos nosotros establecer la otra frontera que es cuando los padres creen que los hijos ya son mayores y que hay que enseñarles la puerta o bien directamente

Voz 3 04:33 no no voy a decir lo que ha hecho

Voz 0470 04:35 además a partir de da hay que despejar ya lo no

Voz 3 04:38 exacto déjame decir una cosa que tú lo sepas es que hemos llamado a tu madre en serio en serio para nos puesto

Voz 0470 04:46 es actriz mi madre está viendo empieza a ver cosas y tal ETA es que mi madre yo lo flipa porque siendo funcionaria del Estado

Voz 1 04:57 hay días que me dice que tengo un lío increíble David

Voz 3 04:59 pero yo sólo seis claro yo creo que tu madre es estándar ha llegado a esa parte de la vida la que yo espero llegar también más pronto que tarde en la que te da igual todo entonces

Voz 0470 05:08 a los dos millones de gentes mi madre une mucha para las cosas y ahora es que yo no sé si tiene alguna enfermedad que les da igual todo yo desde que ya están planta ya que no voy del convento sábado largas tan marque que ya me pondré yo también lleva fíjate esto que te digo que has tenido una época en la que me llamaba practicamente a diario dos veces al día y ahora de pronto esta semana ahora que lo pienso pues igual desde el lunes sólo Marte en mí me hallaba que sí que sí

Voz 3 05:38 cría cuervos bueno pues tu madre ya ha llegado a ser tapan queremos saber las madres consideran que el hijo tiene esa edad en la que ya no tienes que llama todos los días

Voz 0470 05:46 mi padre es verdad que como como ejemplo digamos que como ejemplo de España mi madre ya pasa claro que mi hermano y yo por ella como si nos matan

Voz 3 05:54 claro pero tú estás unos treinta y tres si no recuerdo mal no treinta euros pero claro Willy Bárcenas pobrecito tiene treinta solo

Voz 0470 06:01 ya somos casi casi sí así

Voz 3 06:04 coetáneos pero si se le pregunta por ahí a ver de verdad te cuenta la gente

Voz 0470 06:10 no pero hay quien prefiere que busque el perfil del hijo el perfil de la

Voz 3 06:13 yo iría por ambos iría por un treintañero y luego iría por un cincuenta hay mucho

Voz 0470 06:18 hola o por una pregunta porque no pero no me haga fotos no pero pero no me haga fotos hombre pero pero monte tú en la foto si quieres pero que como me haces una foto quiere paparazzi como más famosa hombre pero no se pueden hacer fotos Sala la matiz pero te puedo preguntar para cosas ponernos para nosotros es una foto vale mira o quieres foto primero otro punto primera sino lo que es tiempo de nuestros eh vamos a vamos a hacer la foto rápido perdona deja bien I P hacen que entonces el el día muy buenas voy a ponerla a todo vale entonces

Voz 3 06:55 bueno bueno

Voz 0470 06:57 perfecto vale estamos hablando tenéis hijos ella si tú tienes sino todo el centro en entrevista entre eh tú puedes opinar desde fuera que relaciones une a vosotros semanas ya me lo parecía pero no vale queda tienen tu chiquillos una kit de ir otros mellizas de siete años

Voz 3 07:12 bueno pues al PP en esto es en la media de los

Voz 0470 07:15 pues entonces

Voz 6 07:17 el City quince entre tres

Voz 0470 07:20 claro la media entonces alrededor de os quiero decir son quince siete siete si se que son la Virgen te por favor veintinueve no

Voz 6 07:29 sí entre tres como once coma

Voz 0470 07:32 tres tres tres nov menos menos que hemos ganado con esta no como nueve en la Edad Media como nueve nueve y pico somos nueve coma tres que en años y meses cuando sería

Voz 3 07:44 como nueve años y dos meses nueve años y dos meses

Voz 0470 07:49 la verdad es que estoy es necesario acercar perdona Javier de nueve años y dos meses de la media la pregunta es a queda crees que tú hijos tienen que desalojar de ella la casa Sara queda tu dirás despejando que que entre los veintidós los veintidós eso es porque lo tienen tan claro

Voz 6 08:07 porque ya tienen edad suficiente a los veintidós años para que no a los veinte bueno se le dejó dos años de margen

Voz 0470 08:15 veinte primer aviso suena la campana ya los veintidós entra con un lanzallamas aquí sí pero tiene que ver con la carrera vale me pregunta Javier de la Riva que igual tiene relaciones un poco con los estudios universitarios si los hubiere sí sí claro crees que tóxico para estudiar la universidad pero pero que si no hay otras opciones

Voz 6 08:34 acciones pero yo pienso que sí por lo menos eso es lo que deseo

Voz 0470 08:37 entonces si estoy de de la universidad y por tanto no tendrán trabajo

Voz 3 08:41 a quedan los hecho claro es verdad

Voz 0470 08:43 me hace Javier un apunte de mordaz que que en la universidad no conseguirán trabajo hasta los treinta y tres entonces ya sí están empantanados en casa así sin In Com así en casa Flow hasta quedar los pueden mantener pues eso la sopa boba

Voz 6 09:00 cuánto aguantaría pensiones no creía

Voz 0470 09:03 que aguante mucho tendrán que irse con nuestros padres porque cuando llegue en esa edad como tienen de la media nueve quedan de media pues eso trece años os si tú igual ya estás prejubilar

Voz 6 09:16 hombre todavía no cuánto te quiero quedar

Voz 0470 09:20 bueno pero es una pregunta muy poco Cardeñosa cuánto te queda para prejubilar te prejubilado treinta años relata Philip cuántos años tienes tienes treinta y cinco sin gente siete siete años tu Armando Sala descojono eh porque yo tengo a diecisiete

Voz 1 09:38 ah vale vale Javier me están vacilando totalmente te está saliendo me viene dada vacilando directo de despide

Voz 3 09:44 de verdad median muestra sociovergencia belenes

Voz 0470 09:48 sí pero mediana edad mediana edad perfil bajo para abajo vale os tengo que referir porque es que tengo es que me me duele decirlo pero es que tengo tengo que subir al baño tengo a las tortugas tomando hocico me gusta venga vale todo

Voz 3 10:09 recuerdo cómo no voy a decirle que para la tortuga me ha recordado una cosa pero no es un acto fallido sí sí ahora qué quieres que pues pues un perfil más mayor buscaré un alguien de sesenta que ya que ya haya echado a sus hijos de cara

Voz 0470 10:34 vale vale vale vale a ver vamos a ver aquí por donde no pasó digamos por aquí no pasa

Voz 3 10:39 mira ya

Voz 0470 10:40 hola hola señor no puedo preguntar una cosa puede pregunta nos conteste me al menos de palabra para que se vea que no está hablando con el vacío muchas gracias os quiero os deseo lo mejor muy buen viaje disfrutadas de Europa bueno vamos a educados y vais a gusto futuro que cuando uno sale tanto en la Bolsa de aquí viene un señor mira así podría ser que ha chutado los chiquillos se hola te puede preguntar un par de cosas firme ni juntos si no familia y sois primos no se lo esperaba

Voz 3 11:25 primos por parte de padre comprar lotería

Voz 0470 11:27 por parte de padre y madre sale en los que eran primos eran era el padre vosotros padres eran primos bueno ver las mujeres madres eran primas son primas primos y con el cual vosotros sois primos segundos sí señor vale de donde próceres Buenos Aires Palencia Buenos Aires y para

Voz 3 11:48 es verdad se quedó en las aceptable

Voz 0470 11:51 el mucho ese viejo y el nuevo mundo de diecisiete mil kilómetros claro habrá menor no menos en Florencia Buenos Aires Madrid algo lo seré yo creo que son digo yo creo nombrar como siete mil kilómetros no la flipando muchísimo se puede ser no estoy seguro diecisiete mil yo claro está estas tasas Saharaui poco exagerando Bogart diecisiete mil kilómetros hoy ocho mil montó dices ocho mil eso sí por eso no para ver diecisiete mil a Buenos Aires donde habrá once a doce mil miramos así mira pues vamos vamos a mirar debió ahora voy con la entrevista eh Javier pierdo tiempo en esto pierde tiempo total vale y contando otra cosa mientras lo poco de que hay que tal muy bien todo muy bien acá disfrutando de Madrid que es hermoso entonces que Benito muy buscando mientras se hace un mes pero estuve por otra parte errático en la familia una pregunta genérica por qué tal por Palencia es por hacer tiempo mejor que Madrid hace mejor mejor temperatura llevamos teníamos esta mañana por lo menos sabe mejor no los demás días frío en ascensor es lo que estamos haciendo aquí qué tal la familia espectacular como siempre

Voz 7 13:13 no vemos poco pero cuando no vemos mucho cariño

Voz 0470 13:15 gracias cobertura que me sigue buscando a claro es que me dice Google Maps que no hay una ruta hombre luego tiene que si juegas pregunta si si mira mira mira Isabel nuestra productora lo acaba de buscar mil kilómetros cien mil remontando pero ahora ya se ha acabado el tiempo después os vale Javier esto es que si venga

Voz 3 13:37 una pregunta lo que vamos apurado ahora pero

Voz 0470 13:40 cuánto tiempo queda cinco minutos obra en sólo un minuto lo despachado estos bueno vale estamos preguntando a queda consideré que que echara a los hijos de casa o lo vuestros hijos tienes una frente seis está fuera de casa desde fuera de casa desde los dieciocho que empezó a estudiar a la Universidad ellas no ha vuelto a ese fue ella motu proprio se fue cosa tuya no no pero te quedaste a gusto o te dio un poco de total ahora me da nostalgia porque tengo un nieto y entonces me da nostalgia lleva exactamente la mitad de su vida fuera de del paraguas digamos familiar y que el qué tal crees que le afectó a casa pronto

Voz 1 14:17 hay que hay que tener en cuenta de dónde dónde viene a dónde van

Voz 0470 14:22 es claro Palencia es que en Palencia no hay nada para la gente joven y entonces no queda otra que se tienen que marchar una inevitable era inevitable hay gente que se quedarán oye en valenciano en Palencia de Industria la fase y despidiendo las pasan tú primo hecho chiste porque ha dicho que suerte la tuya tengo cuatro hijos fue ninguno queda ahí

Voz 7 14:42 iba veintiocho veinticinco veintiuno

Voz 0470 14:45 es hostiase veintiuno y diez bueno los otros dos han agarrado como como ayer por lo que tirar de de agua caliente s Arenys lanza preguntas lanza indirectas de que sale de noche no no directa grandes directas que ponga plata porque nos echó a patadas al bastante directo es decir no te voy a decir una cosa es útil me inventaba pues sutilmente hijo OME desaloja se Tote piso la cabeza encontró por dinero que no tanta violencia no pero le pido que colaboren dicen ellos como cómo colaboran colaboran colaboran económicamente con oigame

Voz 3 15:23 has sitio también ayudará

Voz 0470 15:26 lo que hacer era casi alguna vez te han metido gente en casa no parejas sí pero por el día uno más el día cuatro está trabajando vuelves y eso es vamos en la fábrica porque estoy sensacional

Voz 3 15:44 la cruz en la cruz a nivel periodístico haber sido de manual

Voz 0470 15:47 de nada a nivel geográfico a la década habrá que mejorar los pocos es obvio les deseo lo mejor vale gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego está bien está verano

Voz 3 16:02 bueno Javier pues pues eso es lo que sería Ferreras en Periodismo que se quite la verdad tú ahora su subes directo de la radio hombre a ver

Voz 0470 16:16 cómo quieres que te explique cuánto tiempo tengo

Voz 3 16:18 es dos minutos dos minutos

Voz 1 16:22 a lo que quieras no no quiero saberlo pero no el uno no quiero saberlo no quiero saberlo sábados

Voz 0874 16:35 entre que los españoles son los que más tarde se van de casa según datos de la OCDE y no siempre por la crisis económica y las madres y padres que no saben ver a sus hijos como adultos pues tenemos una situación complicada o eso es lo que parece a juzgar también por lo que pasaba esta semana aunque finalmente la mujer de Bárcenas salió de la cárcel pagando esos doscientos mil euros que le pedía al juez Esteban caña mares es psicólogo clínico cómo estás Esteban buenos días hola buenos días Javier este tema tiene más de una cara no padres que no quieren ver a sus hijos como adultos por un lado que son los que no los dejan marchar y otros a los que les gustaría que se fueran pero no se quieren ir

Voz 8 17:10 sí lo que pasa es que a veces los padres sobre todo las madres tienen una vida demasiado vacías e en la medida en que la mujer tiene una vida a tiene actividades culturales deportivas que el amistades etcétera no necesita tanto al hijo no lo retiene tanto vale sí su suele unimos el tema de las dificultades económicas y la comodidad del hijo pues tenemos el lío montado Calero

Voz 0874 17:32 lo que pasa es que está está descripción que hace de las madres es herencia de patriarcado lógicamente una generación de madres que se quedaba en casa

Voz 8 17:39 no sé si del patriarcado marcado pero la parte de responsabilidad que las tiene a la hora de cambiar cosas verdad la vida de la mujer no puede llenarse sólo con los hijos y hay que mandarle a los hijos su mensaje clarito de oye ya te vales y mismo empieza a funcionar por turismo

Voz 0874 17:56 tú crees que seríamos capaces si preguntamos ahora todos los padres españoles con hijos en esa edad entre quince y treinta años pongamos estoy seguro de que cada uno daría una respuesta diferente a esa pregunta verdad a queda deberían los hijos de casa

Voz 8 18:09 sí seguramente sí pero me da yo tengo una opinión Javier que Messi el niño escapadas ducharse solo a los nueve años tiene que echarse sólo a los nueve años ni a los ocho a los diez si es capaz de ir al colegio sólo a los doce tiene que ir al colegio sólo a los doce ya los once a los trece escapar de ese por sí mismo a los veintitrés a los que sean debe de salir de casa los veintitrés por bien de los dos de los panes y los

Voz 0874 18:33 a él lo que pasa es que a lo mejor también influye mucho la cultura del lugar en el que estamos estamos en un país mediterráneo los mediterráneos somos muy padrazo si madrasas no hola Javier

Voz 8 18:43 sí también también es cierto que por por supuesto los factores culturales es verdad pero yo creo que hay una ley universal y es que los hijos tienen que ser capaces de valerse por sí mismos en el momento en que están preparados para ello como todos

Voz 0470 18:54 no voy estoy ahora

Voz 8 18:55 su autoestima lo va a ser profundamente

Voz 0470 18:58 qué está pasando en mi cara Esteban David David acaba de ser

Voz 0874 19:01 Sir David quién con quién Esteban es psicólogo clínico Esteban escuchas no

Voz 1 19:06 escucha me escucha pero como quien oye llover el yo yo no pensaba te van cambie te acaban de ver peor insulto radiofónico que hace tan llamado interceda llevó interpeló ven ha pensado que todo escuchando la radio de la Guardia Civil eh yo considero insulto cuando me llaman locutor increíble yo que le cosas eso cuenta de que te da la mano Kittel tío no debería haber toda la mañana

Voz 0470 19:32 sí porque me da tiempo a yo siempre te asume de de tu cuál es cuál es tu para cuando que sacar tu opinión cuál es cuál es tu opinión venderlos humano pero eso es lo que estamos hablando la opinión sobre la edad digamos tú te fuiste pronto con diecisiete fíjate Mi hermano con quince con quince en serio sí a los dos coma bolis a Madrid solos o acaso dada a casa sólo solos solos solos son los que mi abuela vivía cerca entonces íbamos a comer y cenar allí como se muy poco jabalís pero mi hermano como yo tenía que ir al conservatorio iba avanzado incursos Se vino aquí para quedar tanto viaje

Voz 0874 20:04 claro pero tú no tenías que ir al conservatorio

Voz 0470 20:07 ya ya pero yo estoy viendo una formación Savona no certificada por ningún organismo aquel entonces entonces yo aquí soy un ejemplo es que nosotros con diecisiete y quince lo fuimos pero si hubiésemos en Faluya

Voz 0874 20:20 es que los millennials con las que tú tratas tú que empieza a haber una siempre se dice no es que ahora se van más tarde de casa

Voz 0470 20:26 pero los que conozco sí que hacen por ser yo tengo muchos amigos que están a que están como líquenes total no sé si es bueno bueno están agarrados como como Sfera

Voz 0874 20:37 de hecho Esteban recuerdo que una vez Javier Cansado nos hizo montar un espacio en este programa para responder a una pregunta que él tenía la pregunta era qué razones legales se pueden encontrar para echar a un hijo de casa la claramente sus intenciones estaban encima de la mesa

Voz 1 20:51 claro sí claro cuál es la posición de este mandato

Voz 0470 20:53 sí

Voz 8 20:54 yo recuerdo que recomiende una ley infalible para que dijo se vaya de casa prohibirle las relaciones sexuales dentro de nuestro hogar eso es un impulso brutal para que busquen otro nido

Voz 1 21:06 pena pero seguro pero Esteban pero la gente puede

Voz 0470 21:08 buenas relaciones sexuales en cualquier otro sitio en la ida de Mercamadrid y luego volver a casa hay que decir la gente no se va ir de casa

Voz 0874 21:16 no no hay no hay una hay una indirecta un poco más sutil

Voz 0470 21:19 claro

Voz 0874 21:22 gracias a su tan necesitados por favor unas pautas que sea más manejables

Voz 8 21:25 lo que yo creo que es que hemos pasado de la rigidez familiar del franquismo al todo vale y hay cosas de mi casa la discuto con mis hijos le dejó hacer lo que quiera buena en la que sus normas y eso no les estimula a irse en nuestra casa tiene por comprar nuestras normas y eso es un acicate importantísimo para que la suya

Voz 0874 21:46 tú tienes hijos Esteban

Voz 8 21:47 tengo dos hijos y un nieto mayor eso sí

Voz 0874 21:50 pues

Voz 8 21:51 sí XXXIII ir veintiocho

Voz 0874 21:53 yo hice fueron mayor eso

Voz 8 21:55 uno se fue con Veintitrés

Voz 1 21:59 bueno tengo aquí a los dos tres veinticuatro como aquí en el regazo

Voz 0874 22:03 sí por defender el ámbito del humor Esteban debería saber dicho están aquí

Voz 1 22:06 mi mujer dando las literas pero si le dijiste lo de dirigir

Voz 0470 22:16 te lo que desalojan por motivos sexuales en plan de que meter en la moqueta

Voz 1 22:19 perdía verdad es que se lo iba a hacer

Voz 8 22:25 hubo otro al otro acicate que no es lo que estoy yo estaba diciendo encontrar un trabajo fuera de Madrid no lo cual pues estaba cantado que se llevan claro

Voz 0874 22:32 claro tú llevas toda la vida diciéndoles con lo bien que se trabaja fuera de Madrid hasta que los tiene eso Caloca se marcharon no picaron picaron efectivamente puede Esteban caña mares psicólogo clínico gracias por la conversación Esteban un abrazo

Voz 0470 22:44 cumpla mira ese chavales son cachondo Esteban dejarle a más cuestionada ni interferencia me ha llamado interferir ha colgado la descolgado me llamo interferir

Voz 9 22:54 hay que me tu nombre en que salsas

Voz 1 22:57 pero pero es un hombre interferir es un nombre en sí derrape pertenencia a Broncano

Voz 9 23:03 qué le pasa lo de De Juana

Voz 0470 23:06 te voy a sí bueno me queda un poco bueno nos detuvieran porque yo no tengo que ir ahora resolana para que no se Nate eso es lo que esas castings de modo si lo hemos guardado todo aún así para ya no sí sí sí sí sí sabes que siempre ya esta hora siempre voy a exhumar yo estoy en cuanto el sol empieza llega a su cénit no voy a exhumar entonces algo pilla lejos