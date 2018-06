Alcachofas sin prejuicios

Voz 1 00:00 esto

Voz 0874 00:20 te lo montas en el momento de radio en el que yo quiere tener las manos libres a mí dejarme de hacer radio visto que despliegue que se celebra es idea tuya hombre porque qué tal no es que esto aparece como una fiesta El física es un banquete es un banquete total de él sí hay hay como mínimo fresas yo no sé de qué vamos a hablar hoy porque ahí hay expresa silvestres esto es para mí son la tortilla de patata

Voz 4 00:42 luego hay un hay un toma Tom estoy del medio el tema del tamaño una cabeza

Voz 0874 00:47 si encima pero a tu lado tienes el producto que vamos a Rabin esto no lo no lo menciones aunque lo diga Angela no

Voz 2 00:52 de qué vamos a hablar hoy Ángela Holguín de alcachofas alcachofas como la Feria lo que dices no

Voz 1378 01:00 no las sodio de Amy paladar las aprecia muchísimo pero odio cocinar las a muerte lo he tantas veces y nunca me salen muy la sodio la sodio para mí son como antes de la comida en tensión

Voz 0874 01:13 veremos Occidente no hay pelar las pelar las

Voz 1378 01:15 al principio eso es qué hacía yo la exponía directamente

Voz 0874 01:20 bueno hay una manera hacerlo eh si las pones enteras luego las cortas por la mitad las pones en el Grill pero tienes que

Voz 2 01:25 tardó dos horas no es un día entero de trabajo

Voz 0874 01:28 por descontado

Voz 2 01:29 sea tienes que dejarla así dejarlas y dejarles a fuego lento entonces eso sí

Voz 0874 01:32 jueves entero claro es eso o espaguetis

Voz 2 01:35 que lo que son las alcachofas y unos animales que las alcachofas no son espárragos como si es verdad

Voz 0187 01:42 Marta Liza que la parte comestible es una infló existencia es decir lo que comemos es la flor que tiene forma alargada Hay achatada y lo que hacemos antes de cocinar la pues es casi siempre Nole quitar las capas de fuera

Voz 1378 01:54 una cosa es una flor es una una frase puede

Voz 2 01:58 voy a empezar a regalar alcachofa pudiera en la solapa el próximo día que vaya a ver a mi madre le llevo una alcachofa pues mira a lo mejor le gusta más o menos se puede cocinar de mil maneras

Voz 0187 02:07 cocinar de mil maneras se puede hacer a la plancha secuaces cocida

Voz 1378 02:10 no no se puede decir es que si tú no se les quiere decir que no

Voz 0874 02:14 de nuevo estamos ante uno de esos productos de los que aquí hablamos a menudo que seguramente ahora contra que son maravillosas porque tienen de todo pero claro como lo cual hechas salsas y mayonesa sí

Voz 2 02:23 caldo si no tiene por qué

Voz 0187 02:25 simplemente cocida su a la plancha

Voz 2 02:28 tiene Le Pen

Voz 0187 02:30 astrocitos de jamón y la proteína la puedes hacerlas no muchas yo yo las hago voy al súper compró un bote ya con fronteras

Voz 2 02:40 no no es tan iguales y saben vinagre claro

Voz 0874 02:43 soy muy tranquilo porque usted leyendo aquí que tienen cine harina cine Irina

Voz 2 02:48 muy bien pues esto bien

Voz 0187 02:50 la Zin harinas un compuesto que lo que hace es que actúa sobre los los riñones por ejemplo y aumenta la diócesis también hace que se cree más bilis de tal manera que

Voz 1378 03:00 lo que está diciendo es malísimo no que es bueno que es bueno

Voz 2 03:03 Billy la harina te la sube Cassano pienso que todo es bueno

Voz 0187 03:10 el único la única cosa que tienen las alcachofas es que tiene mucha fibra entonces en muchos casos por ejemplo producen fraudulentas

Voz 2 03:16 no hay que tener un poco lo que eso sí con esto te sube los Esther oles me suena un poco tienen un efecto poco ético

Voz 0187 03:27 que aumenta lo que decíamos

Voz 2 03:30 tiene algo bueno tiene muchas cosas

Voz 0187 03:33 se supone que disminuya el colesterol

Voz 2 03:36 Virgina que te la charla y el de veja neutra

Voz 0874 03:43 sido abonado

Voz 2 03:46 reacción antiinflamatorio hombre algo bueno por fin menos que tiene muchas propiedades la latina olviden Carolina también de la verja pero en gordo gordo no tiene muy poco

Voz 0187 03:55 las calorías tiene muy pocas cuarenta y cuatro kilocalorías por cada cien gramos tiene bueno casi todo hidratos de carbono evidentemente muy poquita cantidad de proteína muy poquita grasa pero tiene muchas cosas tiene vitaminas del grupo B tiene mucha fibra como decíamos antes tiene potasio

Voz 2 04:12 potasio hierro potasio y a comer eso ha comentado Alentejo DC pues potasio

Voz 0187 04:19 potasio cuatrocientos treinta miligramos

Voz 2 04:21 de el día tras día tomar una chabola seguirle el Royal que Ángela dice que es importante jugar contra cientos treinta madre mía

Voz 0874 04:32 bueno hoy han traído unas alcachofas Un maravilloso plató alcachofas de restaurante La Chamartín a Borja Bachiller que Sánchez director de la Chamartín a ese restaurante me estás Borja buenos días

Voz 0082 04:42 qué tal buenos días a has decidido que

Voz 0874 04:44 dar el primero en el ranking que hacemos a final de temporada esto ya has ganado de entrada de jefe de restaurantes ha excedido estos son fresas silvestres me equivoco no

Voz 0082 04:51 eso una fresquita silvestres de De la Vega de Aranjuez que la verdad eso es un plato que bueno tenemos el privilegio de poder tener el restaurante tenemos que ir a por ellos al huerto directamente a recoger luego a la frutería no no lo llevan debido a que es muy duro cada este fruto de una valla que enseguida pues echa a perder esa dura un día esto esto estoy ser recogido esta mañana Kaczynski se recoge por la mañana se ven serio Se vende el mismo día y al día siguiente ya no vale sí jueves

Voz 0874 05:18 cuidado esto es un tomate de kilo y medio cortado por la mitad

Voz 1378 05:21 sí pero es que de verdad que los oyentes visualicen el tomate de del tamaño de una cabeza

Voz 0874 05:27 es como una pelota de balonmano porque sí

Voz 2 05:29 me pelota de bueno de balonmano

Voz 0874 05:32 he visto claramente alterado genéticamente

Voz 0082 05:34 en la cocina porque precisamente es al revés precisamente estos tomates y tienen una moneda una denominación de origen bastante considerable que es la denominación de tomate rosa Kutxa Aaron son sus características más más reconocidas es su tamaño sumó su sabor sobre todo su piel fina y sobre todo están llenos de carne llenos de jugo

Voz 2 05:57 a ver yo tengo una duda porque tenemos que probar alcachofas pero habéis traído ochocientas cosas más entonces eso quiere decir que saben mal las alcachofas lo único que queríamos

Voz 0082 06:06 era traer las cosas representante de nuestro restaurante y sobre todo para para que veáis la que nos dedicamos Si

Voz 0874 06:14 no porque está Burreta tiene esa Giuseppe que de cada hombre claro

Voz 5 06:17 los viene allí al restaurante no la labor al momento de la verdad que sí que hablan de Giuseppe

Voz 1378 06:21 eh a un amigo mío que se llama Josep que es catalán lo que está Arzak el otro día le pusieron Giuseppe

Voz 0874 06:28 pero eso es para tocar las narices que llevaba el lazo amarillo que oye deja alcachofas son un poco plato estrella también hemos ido esta Orantes

Voz 0082 06:35 en concreto pues es una alcachofa de Granada debido a la temporada que estamos porque bueno la variedad de Aranjuez un poquito que ya se están yendo de de temporadas un poquito más en este momento son vastas más más grande más abiertas entonces nosotros vamos por temporadas comprando la la alcachofa que más se adapta nuestro estilo de cocina sí porque sabes que hay muchos pues

Voz 0874 06:56 putos que son sólo de temporada ahí está muy bien que lo sean pero las alcachofas empieza a ser un producto como los tomates que es ya son habituales todo el año

Voz 0082 07:02 eso sí desde desde el inicio el invierno empezamos por la blanca de Tudela que es la más resistente al frío por decirlo de alguna manera luego al sale de Aranjuez y luego la sinfonía que es la Sinfonía blanca de Granada

Voz 1378 07:14 habrá muchas pero a mí no me sale ninguna

Voz 0874 07:16 el centro es una de las dos cuestiones en doble cocía explica esto pues

Voz 0082 07:21 a vosotros por ejemplo para que queden su punto justo de textura sabor y sin no pierda cualidades las conocemos un poquito de limón bastante tiempo unos cuarenta minutos el limón el ánimo

Voz 2 07:32 a ver si luego las marcamos en una feria

Voz 0082 07:35 porque tenemos especial con una alta temperatura que pasa a los ciento setenta y cinco grados salir no entrar y salir para que los pétalos de fuera queden crujientes querría suficiente aceite no le da tiempo a coger aceite al tener la temperatura alta salen enseguida la aceite te está muy líquido en una densidad muy baja

Voz 2 07:50 esto es muy complejo y luego otra vez servirles

Voz 0082 07:52 no no directamente nosotros damos un golpe en en en aguas servidas cuarenta minutos y luego fritura ahí la sacamos sí

Voz 2 07:59 pues con aceite en la fritura porque bueno así se llama escritura y quiénes son ellos estos que está que ha venido con una prole que no sé si son tus colegas

Voz 0082 08:08 sí a parte de amigos son compañeros que dado que no dedicamos a la hostelería nosotros nuestra familia de los con los que vivimos también aparte nuestra familia tenemos doble Familia y nada de venido comí con nuestro jefe de cocina Alejandro Gómez García nuestros mete y Raúl Bravo no

Voz 0874 08:26 esto es muy culpable de esto es quién eres tú

Voz 0082 08:29 jefe de cocina es el culpable de todo año

Voz 0874 08:32 bueno sabes que esto es una especie de cata lo que hacemos aquí entonces básicamente suele ser David pero tenía una cosa en el Valle de los Caídos le toca le toca le toca Manuel pruebo de todo es una cosa que decir es que de aquí sale en restaurantes que tienen que cerrar o restaurantes que tienen que hacerlo porque a la gente entonces eso normalmente si a mi me gusta el restaurante luego cierra el caso de manuales proporcionales de quién es el el jefe de cocina ha dejando vale como tengo que comer esto sin mancha

Voz 2 09:07 sea yo cojo esto es son como trozos de alcachofa ostrás son grandes e isla y los pétalos donde está ella se comentó que si estás aquí va con que eso va como un poquito de parmesano e Italia de marca blanca sabéis que si algo gallego yo lo recomiendo más

Voz 0082 09:26 volvemos a al italiano que no final

Voz 2 09:28 esto durante no sé hacer palmesana no te tienes de leche gallega el permiso

Voz 0874 09:32 me alcachofas en Galicia hay por cierto

Voz 2 09:35 hay de todo pero hay de todo empieza la alcachofa ese buen muy conocido oye algún gallego oyente que nos diga que hay alcachofas en Galicia que siempre lo ponen no les saldrá en la finca en la que sea hombre o te estás ganando no están los tiempos muy virulento se comprueba meto un buen Chang esta gallego un buen mordisco o pequeñito de golpe te enteras todo

Voz 5 10:00 no voy a grabar espera espera espera espera espera el centro hay que decir que cuando estaba a la voy a meter gol cuando estaba en venta

Voz 0874 10:12 Manuela a punto de comer ha venido alguien de producción traído una cosa por lo y te lo dejo encima hecho una

Voz 2 10:17 baraja entiende muy bien es por más

Voz 2 10:28 espectadores me dará un beso voy a entonces se Vigo ahora mismo

Voz 0082 10:40 estoy en Galicia no hay eh

Voz 2 10:43 oye que que te diga que está malísima me está provocando porque a mí no me sale así

Voz 5 10:50 tiene truco

Voz 2 10:53 luego te dejen mezcla de sabores porque algunas como fresco hoy Italia el otro es como muy intenso que es el parmesano buena perdón que te pasa tierno no te encuentras está cayendo un poco la verdad

Voz 5 11:06 no no

Voz 0874 11:07 mira me quedan doce minutos te puedes imaginar lo cuesta arriba que se me buenos

Voz 2 11:12 vale salvo al restaurante nunca lo hemos hecho así verdad es que han venido todos han traído Freixas este es el mejor restaurante y es recomendable es muy recomendable si si si además te regalan con un plato de alcachofas fresas

Voz 5 11:26 no ha querido porque estamos cuánto cuesta este plato

Voz 0874 11:30 de alcachofas

Voz 0082 11:32 está en torno a unos la ración de seis alcachofa compararme son unos catorce

Voz 2 11:36 si esto viene caliente no si lo desea

Voz 0082 11:39 de los pétalos de fuera son crujientes y el que viene un poquito más de lo tenemos

Voz 0874 11:43 que son catorce euros pero con el código a vivir lo podemos ir por dos hoy no

Voz 2 11:49 y ahora noto como la Spirit que decía no pudiendo ni hígado ahora mismo estoy tu mano

Voz 0874 11:57 Andre Gómez Raúl Bravo Borja Bachiller Sheffi director de la Chamartín a que está muy bien teniendo que negar gallegos número Chamartín debe estar en Chamartín claro sí en Chamartín al lado pues se gracias Borja estos manjares si quieres esperar un poco los platos vacíos

Voz 0187 12:14 el sumiller someter bien

Voz 2 12:18 hola ya estoy un buen vino no eso sí evidentemente

Voz 6 12:23 esa teniendo esta carta con producto natural esos vinos van acompañándose agricultura ecológica vio dinámica un poco en consonancia con todo sea el máximo respeto a la naturaleza y producto

Voz 2 12:31 Perera no habéis traído vino en horas de trabajo es complicado aquí a trabajar nadie gracias compañeros hasta luego gracias gracias

Voz 7 12:47 Burque algo rojo Manuel Burque va a ser complicado ahora eh

Voz 1378 12:53 con toda esta comida verdad de hecho

Voz 2 12:55 que yo yo iba a hacer lo de hacer el castillo de naipes que no lo hicimos la semana pasada en la sección de Dos tontos hacen cosas pero podemos comer esas otra actividad si vamos a hacer

Voz 0874 13:08 hablar haciendo otra cosa comiendo no te digo nada eso es más fácil vale

Voz 2 13:11 sí lo hizo Rajoy el otro día ocho horas

Voz 0874 13:15 que me dice una oyente que se llama Carmen que dice mi marido es gallego de Ourense probó las alcachofas cuando llegó a Madrid

Voz 2 13:22 que yo en su pueblo Carmen Carmen por favor que hemos dicho entre nosotros en nuestro grupo El hombre has estado eso es secreto de Estado

Voz 0874 13:32 pues va a ser no lo sé no intenta es desviar

Voz 0874 14:12 me lo suficientemente cercana pero no me das canino

Voz 2 14:14 tú para mí es como un padre que está siempre trabajando y que encima no me trae regalos para compensar

Voz 0874 14:20 tú tú prefieres que sigamos con esto de los que hacen cosas venga

Voz 1378 14:24 hemos hacerlo vamos a hacer un castillo de naipes que el otro día se nos fue tú no te acuerdas éste yo no me acordé así que empieza venga era hacer puedes acercar la Cámara por favor la gente que no lo está

Voz 2 14:34 yo no sé hacer algo me lo de ayer mientras que mantenemos una conversación eso es yo no sé cómo hacerlo lo dejo a tu también bueno

Voz 1378 14:42 pero es que esta sección se trata siempre de llegar

Voz 0874 14:45 tu corazón no se trata de demostrar que la no impide hacer dos cosas al mismo tiempo

Voz 2 14:49 no se trata eso también lo puede hacer esto

Voz 1378 14:52 complicado porque no lo hace alguien de pues hacer un castillo de naipes que se ha quedado aquí el del restaurante Le Web venga dame y que lo haga él nosotros hablamos y entonces quiero llegar a tu corazón y como hablando de corazón

Voz 2 15:06 cómo conociste a tu mujer porque asumes que es una mujer no eso no es verdad eh un prejuicio porque lo sé bajista por como la conocidos no voy a hablar de esto pero por qué porque no tiene la evidencia pero es el más mínimo interés pero a ver por favor algo podemos podemos seguir en donde fue el sitio donde fue pienso en Madrid en va atasca tú te pesa es que los demás somos todos si vivimos en que pedimos cayó sí exacto comiendo cada pocas que te digo de tu a tu novia que no tienes todavía porque tengo que ser novia tu vida en la que no esto es importante la conociste recogiendo mejillones no averías o hablando de ello es eso se quema

Voz 1378 15:48 eh estoy haciendo un estudio de qué es lo que tiene la gente que es lo que les atrae a la gente para estar juntos para mantener una relación por un poco de por favor

Voz 2 16:00 hoy en dos tontos hacen cosas bueno ahora es uno porque lo está siendo restaurante como te llamamos Borja Borja Borja lo está intentando la que lo está intentando existe el amor libre radical

Voz 0874 16:14 no he pillado mucho lo primero miel ni el título de la sección adscritos

Voz 1378 16:18 entonces lo que recuerdo fue idea mía pero fue una cosa muy hablando esto

Voz 2 16:21 mirarla no para dejarlo ahí porque hoy es un tonto

Voz 1378 16:23 esas mientras otros dos hablan a su lado que tú sabes que yo soy unido un humanista radical creo en la igualdad absoluta en los derechos de los animales soy ve gano no practicante crecen las alergias oye no habrá esas puertas no habrás esas puertas por favor no soy Vega no no practicante Javier esto porque significa eso porque yo creo que en el futuro a mí me cuesta mucho por lo que sea no comer carne por lo que se llama La con creo que dentro de cincuenta años todo el mundo va a ser Vega no ir verán el pasado

Voz 8 16:59 como o o uno dos

Voz 1378 17:02 como que era atroz poner carne cortada a trozos en mostrador en las carnicerías eran vistas como si fuesen holocausto pero igual que hace por ejemplo sesenta años cuando los gatitos tenían crías las metían en una bolsa las tirado al río yo ahora me parece atroz o no no no no no no eso si no esto es

Voz 2 17:22 no sé que va a decir a mí me parece normal

Voz 1378 17:25 pero hablar de mismo entonces eso de amor yo he venido a hablar de amor y yo como humanista radical creo en la libertad sexual y amorosa si me parece que es nada que me estás llamando me siguen insinuando que estoy solo

Voz 2 17:39 no lo está y tienes plantas tengo muchísimas los gatos no tengo nada más que decir que quiere decir que no

Voz 1378 17:45 tienes plantas y gatos no pueden entrar

Voz 2 17:48 estás en tu casa venga siguiendo quedan dada es verdad más tiene que permitan que esperando además vamos a acelerar

Voz 1378 17:56 yo lo que digo es que como quiero ser humanista radical me parece que estoy un poco limitado por los patrones biológicos que me convierta en el útero sexual yo creo que la gente debería estar con gente entiendes da igual como sea de esa gente da igual la cultura da igual todo si a mi me gusta alguien que sea por cómo es esa persona sea hombre mujer LGTB ahí Kun entiendes

Voz 0874 18:20 hay límites biológicos entonces yo creo que deberían

Voz 1378 18:23 superar los eso es lo que te digo no sé cómo no sé si se puede es decir si yo ahora quiero que tú me gusta no me no hombre no que es Burgos por qué no

Voz 2 18:33 pero tienes un problema psicológico bueno

Voz 1378 18:35 como siempre Android que tienes un hermetismo

Voz 0874 18:38 no te voy a responder

Voz 2 18:40 a tu padre es mi madre mi madre también tu madre se dedica si es psicólogo Jos de verdad claro

Voz 0874 18:48 no te voy a responder yo te va a responder nuestro científico titular del programa que es uno de los científicos de verdad pero Estupinyá químico bioquímico gran conocedor de la ciencia que hay detrás del sexo porque escribió un libro sobre ello Javier quedaba que espera ya lo siento hacerte pasar hace mucha ilusión pasaba por aquí ha habido que hacerlo a Vigo a contar un chiste no lo hagas cómo funciona

Voz 1378 19:07 biológica hay químicamente la atracción sí bueno biológica químicamente es verdad que estamos codificados para que nos gusten una serie de cosas tanto de atractivo en cuanto asimetrías señales de salud señales de juventud y es verdad que estamos programados la mayoría de personas para que nos guste alguien del género contrario esas heterosexuales pero quiero creo que el que Burque estaba insinuando es si nos pueden llegar a gustar cosas que no están programadas biológicamente

Voz 2 19:35 claro no es decir

Voz 1378 19:38 del programa de programar más es complicado es decir

Voz 0874 19:41 difícil por ejemplo los histórica

Voz 1378 19:43 mente los gays que no asumían su homosexualidad querían de programarse querían dejar de gustarle a convertirse en

Voz 2 19:51 heterosexual y eso no se no se logró

Voz 1378 19:54 cambiarla el comportamiento es decir podías tener atracción hacia los hombres pero casarte tener una familia convencional y estar amargado porque tú en realidad querías hacer una cosa diferente pero gustar Nos cosas que no están programadas genéticamente eso sí que se puede conseguir si si clara claramente al fetichismo de alguna forma viene de aquí no es el el el entorno nos puede es decir que si tú empiezas experimentar un tipo de relaciones de amor hacia personas de el mismo género sin que te ha sin que te atraiga a priori podría llegar sí sí sí saque entonces el único límite es nuestro prejuicio

Voz 8 20:35 bueno pero los prejuicios en algunas

Voz 1378 20:38 estos son malos y en otros no tienen por qué

Voz 0874 20:41 qué convertirte en aguas sin que te apetezca sabes déjame que fija el paréntesis para cortar la tensión en este impacto ha construido Ángela la muralla de Ávila

Voz 2 20:51 no miro cómo es posible ir nuestro amigo aquí no ha conseguido hacer nada todo eso Pere Macías femenina

Voz 0874 20:58 estoy enamorado de Ángel ahora mismo sí sí es increíble

Voz 2 21:01 ay Dios mío otra vez lo que hayan montado un emporio como lo has montado

Voz 1378 21:06 claro carta a carta tú tú

Voz 0874 21:09 ya está resuelta entonces a ver yo lo que te digo es sí

Voz 1378 21:11 yo ahora investigado a ver si me gusta Javier en plan oye voy a ver si Javier me gusta podría conseguirlo intentando

Voz 0874 21:19 yo creo que sí experimentar es decir nuestro comportamiento claro que tiene una base biológica pero en realidad no está conversando a mí si no te das tu Javier quizás también podrías hacer un esfuerzo para que te guste podría no obligatorio

Voz 2 21:34 yo lo que creo es que hay que desprenderse de la naturaleza porque es lo que estamos intentando desde siempre de la naturaleza es muy sabia una chapucera que no saben lo que ha hecho

Voz 0874 21:43 no no no podemos tener control sobre

Voz 1378 21:46 nuestros instintos sabes que voy a dejar voy a dejar

Voz 0874 21:48 que me instintos me lleven donde me están pidiendo

