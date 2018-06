¡Un Gallinero especial conoce mejor a Rusia el organizador del Mundial!

Voz 1284 00:00 la primera parte para Alcalá la segunda parada la de la ciudad al partido de ida Sergas lo llevó a nuestro enviado en casa se te ha olvidado

Voz 0470 00:07 la crema solar tiene sobre quiénes y solo

yo me encuentro que inconvenientes frío parece que está

Voz 0458 00:12 en la nariz pareces Heynckes en un rebotes sí

efectivamente bueno son dos de la tarde las cinco de veinticinco minutos de la tarde Canarias señoras señores ha llegado el momento de

Voz 1176 00:23 eh

el gallinero vamos con la banda señor Ponseti hola Ponce qué tal muy buenas qué tal me deja narra Hart donde han arrancado gallinero Devine entre dos modelos vemos lo debe ser como debe ser sabes por qué te lo digo porque es que mejor contigo ahora mismo una comida que el día cuatro si me voy a encontrar a Tebas en Benasque con los amigotes de fiesta sin ver el partido ahí lo ilustra millón girando en fin claro claro y luego luego vamos bosque ahí los partidos ahí el claro Tuyos los chipirones y todo lo Chipre algo pescaíto frito y tal gano tengo que dejar ahí las hace tener aquí para para el cinco de abril si alguien dice que estamos Cherie no no no convencieron Benasque con Belle Theron Benasque comiendo a la ahora que estaban Juana I como como debe ser y que estaba comiendo una paguita no que estaba comiendo no dando estaba comiendo cada país amigo de caza hay caras en cuanto mayor uno cero con Ponseti con Jordi Martí hola qué tal qué estar dos o la especialistas a los tres hola qué tal alemán que vive en Barcelona la Bruno Iturralde González colegiado Lie tú qué tal muy buenas buenas tardes Caixa ha llovido algo en arrancar ya o no

Voz 1284 01:46 a que me París pues ha llovido media hora más que que en una

Voz 0458 01:50 bueno el vivió lo tenemos en arroba carrusel de la lluvia tremenda caso portado como si fuera el Arca de Noé no dan

Voz 1284 01:55 y ahí sí señor girga Iturralde Twitter de Carrusel Iturralde González diciendo mostrando lo bueno el diluvio universal hay algún tiempo ya Yunis

Voz 0470 02:05 por eso hay algún insulto por eso pero sometido a debate el Consejo de Administración de Carrusel Deportivo Alavés Málaga han dicho que se vaya eso no pasa sí pero hay un par de cosas poco fea sin nada para que ya me te en España pero bueno es lo que desea Bruno ya está

Voz 0458 02:20 también hola Borja Cuadrado qué tal muy buenas hasta de nuestra Juanito hasta ahora da Michael Owen Michael más paro y del gallinero no

Voz 1284 02:27 se Parcent invitaba Mckellar buenas gallinero para que suban poquito vale vale a veces muy pendientes todo England

Voz 0470 02:33 sí apoya anunciar que un Balón de Oro vaya a Rusia como es el Levante un Balón de Oro va a llamar a Rusia aquí en el gallinero y pedimos un aplauso para una Aviv guía del gallinero rusa de Krasnodar ha venido con nosotros Badía Valeria perdón Million Tina o Valeria oro Valeria a pesar de las que responder sobre I

Voz 1284 02:55 desde Krasnodar eso para empezar lo he dicho bien que nosotros lo he dicho bien pero un poquito pero un poquito Valeria porque es el mejor como es Krasnodar cómo es que saludar es precioso río no no qué temperatura podemos tener en Krasnodar ahora mismo pues cinco creados por ahí fíjate fíjate fíjate Valeria que en la selección española podría haber elegido cualquier sede en Rusia elegido Krasnodar

Voz 1 03:21 sí porque es una ciudad preciosa muy bonita y ahora hay un estadio de fútbol muy bueno muy grande hecho Porcar esquí a lo mejor lo ves escuchado

Voz 0470 03:34 lo juzgan es emprendedor emprendedor de emprendedor el tren cuarenta criar Valeria habla de cosas serias no de fútbol

Voz 1284 03:45 la energía en España Raffles en España pero dicho Radetzky Se llamó Gales que si no es el otro es drama la marcha recibe a una chorrada más para para jugar este aire diciendo que España vale Villamor

Voz 1 03:59 pues yo trabajo y muy pronto me voy a casar

Voz 0470 04:03 te vas eso cómo se llama futuro expuesto Salamanca

Voz 1284 04:09 mi padre es de Andalucía no

Voz 0470 04:12 blancos de Pozoblanco de Pozoblanco Córdoba

Voz 1284 04:15 a mí me llama andaba rusa hasta ahora está Arruza rusa andaluzas además Federico de Trevi como Le llaman a mi madre y Federico también es es un emprendedor no es un ingeniero informático

Voz 0470 04:31 nosotros prestas es que vamos a contar las maravillas de Krasnodar porque España elegido eso también les someteremos Borja un poquito al al asunto de de la si así porque queremos ir ahí

Voz 1176 04:44 y queremos pedir Nitro o Dimitrov monitor o Dimitrov

Voz 1284 04:48 a esta de un apellido o de una cita

Voz 0470 04:51 ha sido ahí metido en el otro día aliviar Dmitro hace un par de la selección tenga un hombre de pasárselo fuerte para que lo tengan bien Urrutia le le uno le uno de las seleccionador tal lo vale a leer no vale Mário Fernandes que supone esta nacionalizado ruso eh analista vale el Kun Driss Utrilla mantenían

Voz 1284 05:12 son

Voz 0470 05:13 pues vamos a ver lo dicen perdido el CSKA bien Alexander comodín

Voz 1284 05:19 Alexandre Encabo deben

Voz 0470 05:21 bueno pues con Valeria con el resto de la banda todo lo que no sea fútbol hoy la guía de Rusia dos mil dieciocho en el gallego en la SER

Voz 2 05:37 no

Voz 2 06:22 así ya carros de Twitter Facebook del deportivos

Voz 0166 06:32 bienvenidos a hablar del tema estrella de los últimos días que es la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias creemos que pueden callar muchas bocas si le dan al chalet un uso adecuado vale el chalet de Podemos el Porsche el Porsche se mantiene igual pero pasa a llamarse Dacia si es que en el Dacia tendrás una sombra obrera no no una sombra y por último las

Voz 1284 06:53 bueno aún no sabemos qué uso obrero pueden darle a una pista

Voz 0166 06:55 Lina pero sabemos que Monedero será el socorrista sí porque sea o hace un socorrista exponerse Fakhet Ziegler esto Monedero te lo clava

Voz 11 08:45 comienza ruidito raro de ruidito ha crujido de tufillo a cree que te veo que no han detenido con el ese llega a los manguitos atención que si llega el motor puede ser decisivo que va que Bono no

Voz 0470 09:18 esto es música tradicional rezo a saberlo que sí Valeri además tiene veinticinco años jugó veinte hacernos nosotros lo que se dice María Seguí una palabra gallinero o lugar de gallinas en ruso

Voz 1284 09:33 pues gallinero dentro sería cubre admite la Comunidad Griesa es gallina curiosa aquí de hacer lo mismo al mismo sonido no dijo por ejemplo pero se sería el típico este sonido aquí es bueno pues Benjavid tiene un porque cambiarle los párrafos cambiar unos que allí

Voz 0470 10:01 sí a la palabra

Voz 10 10:04 no lo hacen

Voz 1284 10:07 K

Voz 0470 10:10 es más a otros promesas pero lo dejó K eso porque día no bueno enseguida estamos todos

Voz 0458 10:18 con este gallinero especial Rusia dos mil dieciocho contra la charla duras no vinculadas al fútbol ha comenzado el partido de semifinales en el Wisin Sender ya hay un tiempo muerto que ha pasado yo

Voz 13 10:27 que no sé cómo se dicen parado en ruso pero en baloncesto se dice Anthony

Voz 1284 10:32 Anadolu

Voz 1 10:32 los dos Red Herbalife Gran Canaria diez cierres que es

Voz 13 10:38 el que ataca sobre Anthony Randolph le echó seis puntos y además a la tiene tiro adicional Pablo Laso ha tenido que parar esto seis cuarenta y ocho para llegar al final del primer cuarto el Real Madrid sale dormido este primer partido de semifinales domina por ocho Herbalife Gran Canaria en el arranque Real Madrid dos Herbalife

Voz 0470 10:55 que Pacojó igual está narrando Un partido de semifinales de baloncesto que esto no José olímpicos que se va a venir conmigo XXXV días allá Moscú y hacer la vida imposible demostrar que ellos ven conscientemente o fatal largo unos hablamos sólo la antena luego allí bueno creo creo que nos toca compartir habitación no sé si lo sabías

Voz 1284 11:12 a vosotros a lo mejor hay uno de los dos

Voz 0470 11:14 vestido de cuarto de baño vale pues era recuerdos desde Madrid que lleva estaremos con Urrutia Tucker seis estatus Così de Rusia Alcor tenemos de la esquina el Mundial de Rusia pero que sabemos exactamente Ruth maravilloso con gente maravillosa político en los últimos años ha habido algunos cambios efectivamente cambió el discurso Miss Melilla dos mil uno

Voz 1284 11:40 no

Voz 0470 11:40 hay que por cierto ha costado que algún listo de los que lo criticaron Satoru hubieran dicho también veinte palabras cuarenta palabras sobre Rusia en veinticinco en la muchacha dijo eso otra casa lo vamos a someter la de eso pero ha pedido no

Voz 1176 11:53 pero es que sabemos mucho más en todo lo que sabemos es gratis a las películas que

Voz 0470 11:57 Nos da la impresión de que son gente fría no por lo que ve las películas Danko calor rojo Octubre Rojo Teléfono rojo volamos hacia la Plaza Roja caro plaza Roja muy bien las rojas que vinieron del Fringe selecciona mitin bueno esto eh

Voz 1 12:10 me llamo de explicar porque rojo que en ruso significa tras el crash es crece

Voz 0470 12:16 veías a esa Paquito bien bueno en definitiva son gente sería son gente seria allí supera la deportivo de radio no se llama Carrusel deportivo se llama montaña rusa deportivas malaya mira yo pero hay que huir ya no están para para hostiase ayer presentador Gemma Tovar age Garrido va lo que va los anuncios son de vodka pata blanca por supuesto y la casa de apuestas es Vladimir Il desde mil novecientos tres balazos cuatro todos en musical todo muy serio lo pata blanca es lo nuestro faja negras sería María Rosario bueno temido JJ a todos los rusos da un poco de You Joel la ruleta rusa la montaña rusa la ensaladilla rusa yo he visto bares de ensaladilla rusa que cuando él ya estaba allí la ensaladilla esperando son más vieja que calendario Melinda el aparece ya están ahí islita cerca pues hoy como habla la esa ensaladilla dice salmonelosis la tenemos todo lo contrario que en filetes pues es una maravilla una rosa pondré la respuesta soviética la hamburguesa capitalista americana soy fan una hamburguesa pero con harina huevos decir tirando a croqueta ya m al anotadoras como Robocop mitad hamburguesa mitad croqueta todo colesterol ves también te mata por eso es el filete perfecto de hecho así embalsamaron a Lenin harina huevo ahí está Luis León este Barrenechea inventando nada se marchó seguramente sí ha vendido yo creo que sí Valeria vamos a ver un personaje legendario como otro Rasputín el monje loco asesor de los zares y con un pene treinta de verdad

Voz 1284 13:51 por eso dice se conserva en un museo

Voz 0470 13:54 sí sí es embalsamado y metido líquido así que no sé nada

Voz 1284 13:58 es decir entes Cámera en el museo de San Petersburgo decir ahora bueno

Voz 0166 14:04 el leyenda esgrimen que en verdad no es UPN que es un pepino es es diferente

Voz 0470 14:08 por qué tengo yo en casa no voy a entrar ahí

Voz 0166 14:11 y hablando de cosas alargadas que entrar en sitios también un invento ruso el Tetris

Voz 1284 14:16 sí estamos escrito además

Voz 0470 14:18 el único videojuego al que ese jugar y me gusta ojo de viejos efectivamente es como hacer Pool les sol Sepp sólo como el videojuego sólo puede ser un videojuego mar debía

Voz 1176 14:27 así pues petanca imagínate petanca estoy viendo es gordo a una dieron de petanca no te lo puedo asegurar con Manuel Zelaya fue estuvimos una hora dos viejos pero

Voz 0470 14:37 la puerta de pellejos Jiménez aplicación mujeres Microsoft

Voz 0166 14:44 Pelli sobre videojuegos y no han hecho una el Tetris eh bueno como hacer en España hacen peli de videojuego pues seguro como la del hijo cogíamos tetris de Movie ya me imagino a conversación que tal la peli Maqueda lenta buena principio luego ya

Voz 0470 14:59 Kerry Millo o Javier Gutiérrez seguro en definitiva Rusia es un gran país a los que viajáis a la selección no os preocupéis por los hooligans que la tele nos van a hacer nada se van a operar con los ingleses y los alemanes así que tranquilo va a ser como Eurovisión seguro que no nos dan ni un puto pero es caro Valeria Moscú por ejemplo

Voz 1284 15:21 es muy caro vivir allí un café comer comerte algo bien para parados otras estarán y porque habrá por el cambio de Ebro al Rull al Rulo no tanto oscila mucho no lo cuando vas a cambiar el dinero que tienes que vigilar mucho cómo estás

Voz 0470 15:37 el rublo en respecto a la la que te lo has ahora

Voz 1 15:40 a un euro son más o menos setenta y dos rublos usted me cambiamos también acaba sabiendo que para nosotros sí sí va a comer por ahí pues a lo mejor con comida os va a salir otros

Voz 1284 15:52 a los seis euros es un fenómeno del día sin corona Antonia

Voz 0470 15:58 la pregunta pero no por el taxi el taxi muy caro

Voz 1284 16:01 los padres son muy caros dicho son Thaksin no son baratos la verdad que pero hay que tener mucho cuidado porque taxi oficial como tal no existe estás en la CAI la así como cualquier coche Putin miel que te pares vamos a ver

Voz 1 16:20 cuánto quieres cien rublos unos doscientos no trascienden

Voz 1284 16:24 para cualquier persona si quiere hacer para cualquier persona

Voz 0470 16:30 son potencialmente taxistas Blabla K pero

Voz 1284 16:32 a bordo yo vengo con la cantidad de gente que va ir de nombres y tasarlo nos dice

Voz 0470 16:37 ahora hablando en serio gallinero mucho cachondeo tal pero esto que dice valer

Voz 1284 16:39 es muy importante en lo que va a viajar a Rusia que estás escuchando sepa que está escuchando que va a viajar no sólo por el Mundial que sepa que supongo que Moscú y en otras grandes ciudades no pasará lo mismo sólo las zonas Santa Lucía eres parar cualquier coche como una especie de auto stop pero con dinero no porque es el dinero que levanta no simplemente el béisbol ahí para su coche y cualquier cosa puede parar incluso hay algún taxi como una como my Taxi ya existe pero esta aplicación como aquí en España

Voz 1 17:11 a los coches no existen esos coches blancos son coches amarillos que tú sabes bien

Voz 1284 17:15 a mí me existen bueno habilita arriba es lo que hice

Voz 0458 17:20 Tina queremos traigáis aquí que es de Krasnodar que seguía no para hablar de la sede de la selección española de fútbol ir muchas cosas de los españoles que están por ahí que quieren preguntar cosas lo pueden hacer también en saca de Carrusel el gallinero el gallinero de cárceles no el gallinero de cargos electos en el carrusel preguntas cualquier cosa vais a vejar punto a través de redes sociales bueno es que te preguntaba esto Valeria porque Jordi Martí que es otro colaborador loco

Voz 1284 17:40 en el del de la Ser Jordi ha decidido llamar a una agencia de viajes verás cara Rusia no

Voz 14 17:46 sí siempre con el ánimo de echar una mano a los compañeros que se desplazan esta Rusia pues las inquietudes las costumbres cosas que les pueden ser útiles el gallinero se puso en contacto con rosca Travel una de las mejores agencias de viajes en Rusia míos parece podemos escuchar

Voz 1284 18:02 lamento la conversación el documento documento

Voz 14 18:04 en la citada agencia entra diré cara a nuestros compañeros dentro documento centralidad

Voz 0470 18:10 pero vamos no

Voz 15 18:13 hola buenas olas de la radio

Voz 16 18:16 cómo van muchos españoles te quería hacer un par de preguntas para ver si no chinos puedes ilustrar ni de cómo españoles detalle de la radio vamos un montón

Voz 17 18:31 Ana Carreño Garrido uno vamos

Voz 16 18:33 Antón el clima bueno no gana en estos siempre en primera base así en Rusia también ha una buena temperatura esos mensajes pero sí en particular un clima subtropical es entonces casi todo el año con unos veinticinco brazos me estoy pero no digas económicamente que me cuentas porque va Iturralde vasco sí creo que hay una mala fama digamos más come bien pero él es súper bien no hay hay algo muy poco dejamos la amapola obliga

Voz 0470 19:11 parecería casero

Voz 16 19:13 o que sea mantenían y que son muy famoso

Voz 1284 19:18 la prueba de debilidad bien

Voz 16 19:21 al día del negro exactamente casi prohibitivo pero el rojo donde quiera lo puedes encontrar a este

Voz 1284 19:28 para bien modo cuantas veces te habrán hecho la luego que la ensaladilla rusa

Voz 16 19:34 que no ensalza la ya no existe pero persiste la ensaladilla rusa de todos modos la tradición francesa que es la famosa

Voz 1284 19:43 gusto lo acabas de Ana esto empeñados digo por fin podré probarlo

Voz 16 19:48 pero que la que la prueba que tiene muchas ensaladilla pero la rival a la hay pero se llama Olivier cada día rozando a mirarán así como diciendo y donde está análogos bueno y lo noche como tal una vida nocturna hay casi veinticuatro incluso los comercios en Rusia están abierto veinticuatro horas crítico

Voz 0470 20:08 otro horas también hay dos casas gallegas

Voz 16 20:12 oye esto volverá a todo el tiempo hosca claro hay que tomar Bot hablábamos de refino venden a otras con la por ejemplo con la remolacha les vendía al BOJA de remolacha la ciudad reclama los rusos a palo seco seco pues los muros estuvo fenomenal agua esto cuando cuando lo escuchan les va a gustar segmento se viven todo todo todo pero Garrido una cosa buena bien una recomendación específica de la forma de relacionarse con los rusos algo que les pueda molestar porque a veces

Voz 10 20:46 es pura ya algún gesto que les

Voz 16 20:48 que que supondrá a una porque nada de particular el Quijote lo estudian eh

Voz 1284 20:56 sí aquí aquí de estos nuestros no sólo ha leído nada

Voz 16 20:58 yo tengo poquita gente que te vaya mera me parece que va con millón o no llamarle

Voz 1284 21:07 muchas gracias por atender mi y que ganemos el que ganemos y señora muchas gracias por todo

Voz 0470 21:15 de ahí ya de Rusia busca el bosque

Voz 1284 21:19 sabe sabe igual de mal en en España que en Rusia bueno usted sabe mejor vascas saber a maravilla y mejor que el de España es que es lo que dicen los rusos que es que sabe más rico

Voz 1 21:33 sí yo diría que sí porque no sé es cómo vodka es una parte de de la orilla de la vida es si estás con tu familia está es que dentro

Voz 1284 21:43 no sé si puedes Armilla y eso es una buena marca de vodka notan no vale hay algún hay algún está listo hay algún algún loco alguna loca

Voz 1176 21:58 eh Valeria que puede beber por ejemplo vodka con leche

Voz 1284 22:02 no

Voz 0470 22:05 para desayunar no no no

Voz 1284 22:08 bien

Voz 0470 22:10 nación de Federico privilegiada Inside unas cuantas cosas no Federico

Voz 1284 22:14 entonces la gente está agravando muy bueno nombre tiene un nombre claro sí sí sí

Voz 1176 22:19 pues sí es muy bonitas se llama ruso blanco pero no se les salvó eso es lo toma Samuel L Jackson en la peli Jackie Brown

Voz 0470 22:28 sí sobre todo iría todo el día cogiera

Voz 1284 22:32 como que te con esa nota de gran Le Bon pero es verdad es se nota que está la noche era el día que eso es lo que Thomas un destornillador entre marroquíes es que es un grande aquí Kaluga que es el licor este yo no voy a ver hechos ahí España avistados españolizar la bebida no aparecieron cuando nos conocimos con mi Federico espió el pero porque ya estuve Federico el que lo que es buena

Voz 18 23:05 claro

Voz 1284 23:06 el tomando Si Belén eso sí totalmente todo es que en el bar donde nos conocimos nadie Lech y entonces nosotras Mis amigas dio tres últimos Lichis desde casa este chaflán en el lechazos adulto son Federico está enamora rápidamente al revés o al revés el Emmys que bonito un aplauso para

Voz 0470 23:33 don Federico no es preguntas para Valeria que están preguntando a través de la red social belga vacas Rosell está conmocionada vale

Voz 1176 23:42 haría hay de tiene preguntas de todo tipo por ejemplo en el metro

Voz 1284 23:45 se puede viajar es recomendable sí

Voz 1 23:48 establecidos es super es como museo debajo de de la tierra de esquí hay como áreas unos cinco estaciones del metro que tienes que ver qué es lo más a mayor coste por ejemplo en el muelle que a Viena durante la segunda a la el partido hacía sus discursos ese río ni el partido debajo del el metro en el metro en esta estación alguno de un verdad

Voz 1284 24:16 pregunto aspira por ejemplo hay gente que quiere hacer turismo se puede ver la momia de Lenin pues sí querido pero es que me da miedo me lo sí ha cambiado hay cola hay

Voz 0470 24:30 la enorme ya ya ya ya está bien que venga gente gente que nos pero también cuál es la bebida perfecta para enamorar a una mujer pues no sé si por el sabor la cantidad de grados que ya diría claro claro que te va el que busca con leche fatídico que sonrisa tiene y luego por ejemplo se podía haber una cerveza por la calle por ejemplo unos preguntan nada nada nada pero yo no se puede esos más de España y eso es más de más de España por aquí bueno Europa preguntándonos roba de yo no

Voz 1284 25:04 te pegan una multa que te echando a volar es que seguimos y la última cuidar a la gente además es el mismo tipo de cosas qué tipo de por ejemplo por Rusia como aquí en España que cada dos por tres que hay siete ocho bares o hay que a jaleo

Voz 1 25:15 ah bueno hay que buscarles por ejemplo es que un son bares internacionales hay que si quieres ir a un bar ruso pues tienes que ir a buscarlo en Google Maps por ejemplo algo pero son como una mezcla de muchas cosas pero en centro de Moscú hay una calle Portu Bershka ya ha por ahí hay muchísimos bares y muchísima vida Hay por la noche

Voz 1176 25:37 impresionante la última pregunta que nos hacen es Moscú el hacía más conocida pero si sólo te tienes que visitar sólo recomiendan una ciudad más Innova ley Krasnodar pero hay que garantizar que lo cual sería pues San Petersburgo por supuestos Petersburg es una

Voz 1 25:49 las ciudad bueno antes era la capital más Roy out por así decirlo pero ahora tienes que verse en Pittsburgh pudimos dar

Voz 0470 26:01 vaya además ya recordárselo a Kiko

Voz 0458 26:03 veían Valeria Retina que vamos a seguir con ella con Urrutia con Jordi copos este con toda la banda aquí de del gallinero va a hablar Ponseti de Putin pero sólo dólares nadie va a decir nada más al respecto

Voz 0470 26:12 ah

Voz 0458 26:13 antes de la desvió como sigue el partido en el Bois Vincent Riou

Voz 13 26:17 Herbalife Gran Canaria estamos a veinticinco segundos del final del primer cuarto Amanda Forsythe con

Voz 1284 26:21 junto a si ha llegado combinando hasta por más de diez

Voz 13 26:24 dos catorce Real Madrid veinte Herbalife Gran Canaria último ataque de primer cuarto tuviera así entrenadores

Voz 0470 26:30 dale dale dale dale pues está atacando Herbalife Gran Canaria

Voz 13 26:32 la Eriksson esta va a ser la última posesión de queda nueve segundos bola queda ahí están israelí votando tratando de dejar pasar los segundos tres dos uno lanza hace cuadra dentro anota a Merkel Airbus a Pablo Laso final del primer cuarto Real Madrid catorce Herbalife XXII rápidamente Marta vaya cabreo de Pablo Laso al primer

Voz 0470 26:54 cuarto si tiene un buen cabreo del entrenador

Voz 0277 26:56 el Real Madrid antes en el tiempo muerto que había solicitado al hemos escuchado a decir qué os creéis que vais a ganar andando ellos también han venido aquí a ganar ya el Herbalife Gran Canaria que lo está demostrando terminando el primer cuarto dominio de los dos

Voz 0458 27:07 Luis Casimiro catorce veintidós en el marcador uno sigue Djokovic con Verdasco Borja lo tiene difícil español primer set Djokovic seis tres

Voz 13 27:14 mundo seis cuatro En la tercera manga manda tres cero

Voz 0458 27:16 el exnúmero uno de una hasta las doce en punto de la noche Carrusel Deportivo en la SER

Voz 2 27:48 sí ya Carrusel deportivo Twitter Facebook el Deportivo

Voz 20 28:00 Baltasar Mariano seguimos en un juzgado España está en un juzgado depende del orden y criterio pero vimos no

Voz 1284 28:06 Lluís no a mí me echaron por otro lado no maquinas he dicho antes

Voz 2 28:17 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena Ser

Voz 21 28:25 sí pero entiende que

Voz 2 28:28 en Hora Veinticinco

Voz 21 28:32 los polis

Voz 22 28:33 ticos analizan la actualidad pues compiten el presupuesto monos y si es años estaba en el Ministerio de la Presidencia estaremos esto

Voz 25 30:28 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 1284 30:31 te ayudan a eliminar la suciedad del motor

Voz 25 30:34 además cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 26 30:36 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores

Voz 1284 30:42 más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 30:45 en el Deportivo Dani

Voz 0470 30:47 pero la se

Voz 27 30:50 eh

Voz 0166 31:12 canta bien y no de de Rusia porque tiene y aquí tenemos un americano que tenemos un americano que bueno la relación de Trump Billy Putin

Voz 0458 31:22 se han pasado diferentes momentos pero yo diría que no se iba mano quieres decir

Voz 0470 31:25 yo he ha contado de Putin no estoy preocupado yo estoy preocupada porque yo creo que Putin le metió mano a su momento las elecciones ahí está la cosa pero me he dado cuenta que Putin es como Zidane porque llevan tres Champions Cup prácticamente seguidas porque sales el dormido dos mil cuatro en el dos mil cuatro dos mil ocho y el doce al dos mil dieciocho aparte que presidente de todo lo que se pueda del presidente en Rusia Osán Si hay quieta

Voz 0458 31:51 el presidente de la escalera también lo hemos Dios

Voz 1284 31:54 porque eso también delegar mucho si genes Calixto

Voz 0470 31:57 los descamisado pero sabéis porque vosotros que los especialistas entendáis esto que Luque leer culé no a él lo que le pone de verdad es el judo Pioneer acá hay otros pero él es agresivo como Ramón Caro le puede te hace una llave CSKA Icex sido Armand roja ya la calle fuera venga continúa porque gracias padres una no no es que la cosa que dice son peligrosísima y más en Rusia que están los compañeros ahí a ver si alguno desaparecen gusta aquí de estos levantando ha dejado muy impactado lo dejamos muy impactado sí pues ya verás tú cuánto cuestan las ruso Corral que además habla de Les no habla nadie

Voz 1284 32:35 pues mira bereberes estamos en el poder

Voz 0470 32:39 sí verdad verdad lo digo sinceramente dijo esas condiciones

Voz 1284 32:43 el show que no sabes dónde va no sabes cómo comunicarte de encierros salgo de si queréis chicos yo menos que quiero decirle Dawson como se dice por ejemplo en ruso ahora que va a seguir Ponseti llevan llenarme por favor a la Plaza Roja engañe no el riñón ha pues sería algo así ya no sólo algunas repletas decimos abraza arroja como sería plaza Roja sólo tras no haya posts me al museo al Museo Lenin museo Lenihan muy si le nada

Voz 0470 33:16 algo parecido sucedió con eso a mí me preocupa me ver el tono barrios Rasputín como quiero llamar a un abogado ruso ya de Rasputín Tricky era ayudar lo más importante para la noche donde tomamos la última por ejemplo como Airlines ahora tomar nada porque el equipo el equipo de la ciudad

Voz 1284 33:42 con en casa

Voz 0470 33:45 en el caso

Voz 0458 33:47 que te toca rematar medio minuto que tenemos

Voz 0470 33:50 que me preocupa mucho de todo bueno lo de Putin me queda claro que quién se pase os aviso a todos vosotros pillaje vais a la puñetera carcel este tío es el más demócrata de los últimos ha recaído el de los zares Rusia cabeza si era clara meta por favor

Voz 1284 34:06 los haría varias cosas que

Voz 0470 34:08 que quiero es clara no noto que dice el tema Siria pues nosotros debemos valernos Barclays el tema americano tampoco eh caro el tema Rajoy tampoco no la moción que tampoco no puede nosotras nos salimos mala igual salen muy bien parados de esta no más o menos porque tampoco de tal Illa la pregunta

Voz 28 34:26 a qué drama la Valeria venga

Voz 0470 34:29 para Banyeres es les les has contado todo pero como no lo puedo decir la palabra regateó con un taxista ruso era rusos y un doce ruso sea que decirle que no que me baje el país establece un precio de no ser regatea la anterior obliga estable si rublos ya está no te mueves estable y sorpresas los validos muchos con los que somos nosotras garrapata el par iguale vivos Robledo y el digo bueno son las siete de la tarde decimos en el Gallinero la ronda en el pues yo creo que está Carles están decreciendo nuestra traductora un sueldo Borrero se del G7 rublos mil rublos

Voz 1284 35:16 claro pero que si quiero su sueldo te lo vamos a poner muy fácil

Voz 18 35:20 hay que España sueldo el sueldo de sí

Voz 1284 35:23 manga

Voz 0470 35:25 el Ramos que en dos horas España va a jugar el último de los encuentros FEN tierra natal aquí me está de la cerámica España Suiza con Romero Herráez con Alves con Alfredo Relaño Álvaro Benito Julen Guerrero Santi Cañizares Iturralde González España Suiza nueve de la noche en Villarreal además fútbol internacional jugó Brasil y que manos espera Bruno

Voz 0301 35:42 en la selección de Brasil por dos goles a cero a Croacia está a punto de arrancar el Costa Rica Irlanda del Norte otro partido con una selección que jugará el Mundial y a las ocho de la tarde otro partido con dos selecciones mundialistas Arabia Saudí férula

Voz 0470 35:54 el ascenso a Segunda División semifinales ida esta mañana Celta B cero Cartagena cero acabó el Extremadura Mirandés y hubo gol Paco

Voz 29 36:03 finalizado el partido activamente en Almendralejo coge ventaja el conjunto de Pablo Alfaro el Club Deportivo Mirandés gracias a un gol de Gianni seguir minuto ya ochenta y siete de partido Extremadura cero Mirandés uno diez mil cuatrocientos setenta y tres espectadores vieron el partido en directo

Voz 0458 36:18 es un abrazo Paco hasta mañana en el Martínez Valero de esta hora se tiene que jugar el partido entre el Elche y el Sporting ambientazo pero Igor hago buenas tardes

Voz 1284 36:25 saludos Danny saludos Carrús

Voz 30 36:27 tal efectivamente gran ambiente en el Valero de Elche dos minutos de la primera mitad

Voz 0470 36:32 se feudo Sporting cero unos

Voz 30 36:35 dieciocho mil aficionados en el Martínez Valero último tramo de partido

Voz 0470 36:39 Castalia Fernando segunda parte sin

Voz 0995 36:41 el ahora la primero aquí en el estadio del Castellón con pocas llegadas a las áreas y mucha disputan el celo

Voz 0470 36:46 lo del campo minuto setenta de partido Castell

Voz 0995 36:49 cero San Andreu cero está ya en marcha el partido mucho antes

Voz 0470 36:51 lo Bernabéu Mario todavía no foto de familia están calentando con un balón y están en el sorteo protocolario Pirès y Raúl Palha dos leyendas de momento no ha comenzado el partido tiene muy buena pinta Dani Santiago Bernabéu no se va a llenar pero Lafita es fantástica Nos alegramos Bicing Sender Real Madrid Herbalife Gran Canaria semifinales el primero de los partidos

Voz 13 37:08 pues el Real Madrid gane al partido a base de triples cinco XXXVIII para llegar al descanso uno de diferencia para el equipo visitante

Voz 1284 37:15 Real Madrid veintinueve Herbalife Gran Canaria tren

Voz 13 37:17 cuatro triples en este cuarto en el Real Madrid

Voz 0458 37:19 también vendiendo desde el partido de Fernando Verdasco octavos de final ante Novak Djokovic en Roland Garros y Borja

Voz 0995 37:27 estás muy complicado clasificarse para cuartos dos sets a cero para el serbio seis tres seis cuatro En la tercera manga tres uno para Djokovic servicio para perdón

Voz 0470 37:33 con más recordamos que hoy Jorge Lorenzo ha ganado la carrera de Moto

Voz 0458 37:36 GP en el Gran Premio de Italia Mullelo Oliveira ha ganado el portugués en Moto2 y Jorge Martín Juan ha ganado la carrera de Moto3

Voz 31 38:13 todo el fin de semana

Voz 0470 38:25 esto también es sintonía oficial del Mundial de Rusia ocho pero cuántas sintonías oficiales hay del Mundial de Rusia Nicky Jam Will Smith qué Margarita Will Smith yo sólo goza Will Smith tampoco te gustó conocer ni siquiera al resto porque va todo me suenan igual a ver cómo suena

Voz 2 38:42 a Guti

Voz 0470 38:45 a todos iguales ante Rusia al título mundial de Pernambucos son todas iguales ahora Guardiola bueno es Valeri aquí en en en Carrusel deportivo tenemos un Balón de Oro extremo Michael Owen

Voz 0458 38:58 Michael Owen tiene un rebote muy importante porque no puede estar en Rusia y Michael Owen Michael quieres estar en Rusia hay tienes otro documento que supera con creces con creces el de Jordi Martín

Voz 1284 39:06 éramos yo creo que yo yo hubiera podido estar en Rusia claro

Voz 0470 39:13 al llegar se lo no get me quería a mí

Voz 1284 39:15 su fundador de Inglaterra

Voz 1 39:18 por qué no Santa acostumbrarme y me pero sí que estaré de soporte vale en islam juega

Voz 1176 39:24 en el primer partido al dieciocho junio se en Volgogrado él volvió a Bravo gratis Bolt pues eso eh

Voz 1284 39:30 eso es como es como es Mónica crack azulgrana catalán es la ciudad de boca el río

Voz 31 39:41 en Río y no nuevas Bono Volga

Voz 1176 39:45 la Volvo gratis la ciudad Alfonso Miralles en un hotel de ahí para reservar habitación como yo hablo un inglés saludable gamberra a de no un hotel no sí creo que desde de Inglaterra tampoco lo que como el de Inglaterra de la selección por las exactamente yo no hablo yo no yo hablo un inglés muy cerrados chico iré traduciendo para reciba la llamada porque van en inglés os adelanto que voy a poder dormir con mi caballo en el hotel muy espabilado el chico que me atiende ya

Voz 0458 40:11 venga iban la detención Michael Owen llamado Inglaterra

Voz 1284 40:15 en alusión de Inglaterra trató de Hello

Voz 10 40:20 en los hoyos Piqué inglés Luis Vaquero Hockenheim a quinto de recepción tu tu dejó tal hablo con la recepción a que haya Juan tú has yo a copyleft cuestión viscoso con o en July Tin José me equivoqué de Messi Pedro J D H si sus reevaluar las privados a llama a ver y fuimos personas a ese gol that there y fans a como mucho fans el abono

Voz 32 41:02 lo ha hecho en él

Voz 10 41:06 no no no al prefecto speed que is only a Capello cuestión da Private Suri Cruise Good In Your J sobre el yo a hayan Michael Owen me presento yo yo no ves fue Coldplay

Voz 1284 41:22 Kosovo History Alella Michael

Voz 10 41:27 no de modos dice que si dice que sí

Voz 1284 41:32 además se tratara

Voz 10 41:33 Fox in the rumbo le pregunta si tiene que que hay would like to to Live My gol Moll pareja amigo rondaban las cajas

Voz 1284 41:42 Juan David

Voz 10 41:44 la cuestión está en este Güiza mejoraremos

Voz 32 41:52 van a espeso blues o folk de Suiza en enough animal bien con barrotes e dice Luis G

Voz 10 42:08 te vale hemos aquello que no hay hay vuelco aunque Whitmarsh Horst Koehler comer caballo nunca mejor que realmente Scholl rayitos no hay mejor disco My friendly mejor

Voz 1284 42:30 poca ahí problema está flipando

Voz 0470 42:34 más periodismo

Voz 1284 42:36 que se lo vamos a ver si tú grupis vicio

Voz 10 42:42 vale ok ok Vadis is it is not prohombres no no no

Voz 1284 42:48 yo cuento el hombre

Voz 10 42:51 Iñaki Paris Match ahí sí yo digamos una vuelta a caballo Adela o Weill Jaime

Voz 0470 43:02 pues llamando de Rusia de buen grado imagínate imagínate Michael tirando toda la fachada para que interesada que para agentes a caballo ahí esta cambiar de caballo la seguridad privada claro bueno estrella claro Valeria qué tal conversación del tío con sus compañeros a ir llamando a la policía valoran los conocía Owen que lo ha dicho a Efe ahí tal son

Voz 1284 43:27 los hoteles que todo lo que somos útiles allí Valeria en primer quién comentar que es algo muy típico en los no es no es no es Messi pero ayer no eso a lo mejor del dicho esto es muy importante era pasar entrando a caballo el hotel yo creo que lo rusa han visto cosas peores algo normal caballo es que crees que estás algo normal

Voz 16 44:02 no eso no es no

Voz 18 44:04 no es su es no esto puede llevar adelante eso no es excusa oye todos los coches

Voz 1284 44:09 van Camará y que hay mucho

Voz 18 44:11 hicimos vicios de coches es verdad mucha mucha gente me pregunta esta es

Voz 1 44:16 la porque nadie puede estar seguro de la aquí está pasando en las carreteras entonces cada persona quiere tener para usarlas y la verdad

Voz 1284 44:26 entonces sí claro como segundo por la izquierda o por la izquierda si hubiera hubiera cuando se pierda eso eso sí sí sí como como se dice Valeria Gul

Voz 33 44:44 eso go dos todo más fuerte

Voz 1176 44:48 no en el Bernabéu Mario Oliver el primero que Raúl

Voz 0470 44:52 a pesar de que el programa

Voz 1176 44:55 el polvo Álvarez lo que jugaba de Roberto Carlos que Henry más de tres

Voz 1284 44:59 Raúl que está comido si va a ir para largo

Voz 1176 45:04 hay empujando la no

Voz 1284 45:06 encima una especie de de vaselina ahí corralito que jugaba de Roberto Carlos abierto Guti la Izquierda es en Tito y Raúl para dentro y por cierto no es ese amigo tuyo era será compañero de selección Michael sus Sol Campbell ha cuatro cero cuatro minutos y quince segundos lesionado no podía con su alma así que Campbell ya no está para todos los de las eran muy viejos sí a contar yo creo que el Madrid que están en muy buena forma si queréis os diga lo pero hay que en portería Arbeloa que se retiró hace dos días para Hernando Sancio Roberto Carlos en defensa Savia Alonso que lo mismo se hace dos días Baptista ha sido fijo en el centro del campo con Figo por una bandas Raúl en la punta de ataque una vanidad sin embargo los del Arsenal borradores y los ciento

Voz 0470 45:54 a ver

Voz 1 45:54 agarrarla volador que en el medio campo a y fíjate luego me te haga un Pascual

Voz 0470 45:58 vamos a sabes no lo va a echar de somos capaces cuatro te lo digo más que uno cero con ese dinero

Voz 0458 46:07 según ocupados la noticia cuatro minutos huracán que no está ya fastos Sol Campbell que le creó memorias malísima le marcó al Barça en la final de París

Voz 0470 46:14 el dos cero Además acabaría levantando el partido el el Barça bueno última o penúltima posesión en la primera parte del año

Voz 13 46:24 debe ser la penúltima pero la verdad es que la gente que conecte ahora dirá bueno pues el Madrid van ganando por diez y ya está pero el partido es rarísimo ahora Felipe Reyes coge el rebote después de Campazzo cuatro dos tres dos para ganando el Real Madrid perder un arranque en donde iba perdiendo cuatro Dieciséis Albert Oliver al ataque para Rabei grancanaria votando mano derecha ahí con Facundo Campazzo

Voz 1284 46:44 sólo le quedan tres dos el balón exterior Racing

Voz 13 46:46 de Pablo Aguilar de tres rebote largo vamos a ver en qué encaje al final acaba cazando Campazzo pero nos vamos al descanso después de la canasta casi desde el vestuario visitante de Campazzo a Real Madrid manda por diez Real Madrid cuarenta y dos Herbalife Gran Canaria XXXII el Real Madrid que le un parcial de veintiocho diez Marta Casas en este cuarto conjunto

Voz 0470 47:10 eh ante veintiocho diez de parcial en esto

Voz 34 47:13 segundo cuarto para Halo

Voz 0277 47:15 los de Pablo Laso enfilar a mil mantiene el Vestuario hablando con Dino Doncic buenos minutos estos últimos de Real Madrid que la ha dado la vuelta al marcador pese al buen trabajo del en Gran Canaria que ha tenido en Álvaro Oliver uno de los hombres destacados ha tenido un pequeño susto una lesión en la mano derecha habrá podido continuar

Voz 13 47:33 todos los jugadores ya prácticamente en en los vestuario hay que decir que en el equipo visitante DJ Seeley no va a poder jugar con molestias se pierde el partido de hoy el Real Madrid al descanso domina por diez puntos de diferencia que son los diez de Jaycee Carroll que es el máximo anotador del partido Real Madrid cuarenta y dos Herbalife Gran Canaria XXXII en el Palacio de los Deportes

Voz 0458 47:52 la unidad está ganando El Real Madrid ha remontado después de un primer guardo del equipo de Luis Casimiro realmente bueno bueno seguimos con váter estamos hablando de Rusia aparatosa gente que va a viajar hacia hacia allí asunto Borja muy importante pronunciación es venga íbamos

Voz 1284 48:03 el interés de Rusia en carros el venga vamos con el primer portero el que va a jugar seguramente que se llama dilo tú primero ingresó a quince defensor yo creo que lo hemos dicho de una forma medios cuarenta por ciento por el forro vamos venga vamos a probar que les vamos diciendo alguno cada uno por ejemplo este debería decidió que creo que es fácil Andrei lunes sí correcta Andrés Muñoz bueno esto no tenga yo me lo haré

Voz 1176 48:26 jugar un poco más Alexei miran Chuck al eximir hecho miran Chop ocho cabezas uno muy complicado socio madre mía no hubiera no falte pero gong del tercero para arriba

Voz 1 48:40 a estos clan Susanna and

Voz 1176 48:42 hasta aquí todo si litros entrega toma eh me ha gustado este Ígor Small Nicole

Voz 1284 48:49 Inger Marín y coz con lo veían daba una para animar a ver a ver

Voz 18 48:55 instantes Alexei miran yo

Voz 1284 49:02 no no no

Voz 18 49:04 sí que sí

Voz 16 49:07 no dan señala sólo hay

Voz 1284 49:11 yo he estado estoy pasando

Voz 0470 49:13 la mejora galerías con esta rotación que ha dicho que hay que manejar para por ahí venga Andoni en la última un

Voz 31 49:19 jugadores no haber Alaitz ha vuelto a Lance

Voz 0470 49:22 muy bien de Durango y que te han pagado los ganamos hoy por ejemplo como seis

Voz 35 49:28 te quiero quiero un café con un café ha pasado está

Voz 1284 49:32 sí sí sí

Voz 0470 49:35 tener bocadillo lomo queso por ejemplo un bocata

Voz 1284 49:38 yo lo que eso bocadillos no se trabaja mucho nada Boucher Bratz eran muy bien dijo Valeri aquí y una pregunta si hay alguna

Voz 18 49:47 ver para cuando nuestros compañeros pues se tomen los dos o tres semanas que se pueden llegar a alguna cancioncilla tipo el vino que tiene Asunción agua sus sabias alguna canción así Radio Nacional Rusa

Voz 1 49:58 da igual si Kylie de borrachos

Voz 1284 50:01 carta abrazado ya me Pino sí sí estoy te quiero tío

Voz 1 50:08 cuando no hay una que perdió el buen tierna hay una canción muy tierna cuando unos tíos ruso se juntan estuve de vodka cantar una canción de un caballo

Voz 0470 50:20 ah

Voz 1 50:21 el proyecto que friendly Horse se canta baila

Voz 36 50:31 verdad voy do no chupo el escaño es muy así tristes de poquito pues aquí tú no Youth

Voz 0470 50:41 co yo aprovecharé llorar que me

Voz 1284 50:46 a es cómo nos ven los rusos a los españoles que piensan como caballo palabras españolas de los españoles de la española como Q3 imagen que imagen tenemos los españoles hay Dios me encantan os encanta hoy os anos que es quieren así que

Voz 1 51:04 eh por qué porque eso les caemos muy bien si o por vuestra cultura porque nosotros comida por el vino

Voz 18 51:15 lo lo lo de lo más básico porque todos sabemos la novia después un brindis pero como se saludan con cordialidad cuando llegas a un sitio expides concordia electo

Voz 0470 51:25 aún no la qué tal y un adiós adiós para quedar bien americano La un hola

Voz 35 51:30 a Prytz que tal y hasta luego adiós a Paca pues este eso

Voz 1284 51:40 a todo algo cada empacado me voy igual para días Baraja

Voz 0470 51:46 mira vida porque te buenas tardes Carrusel

Voz 0458 51:48 tenemos a Iturralde González Iturralde González Valeria para que no sé si te gusta el fútbol o no eres muy joven Valero te gusta el fútbol con bastante que no pinta

Voz 1284 51:56 Iturralde González ha sido el mejor

Voz 0458 51:59 dentro de la historia de la humanidad el mejor es el mejor y el tío a Rusia va a estar en Moscú todos los días de va va a caminar por la ciudad para tener un vídeo que podemos colgar en Cadena Ser punto com diferente donde no vas

Voz 1284 52:11 no es un es un influyente pero más feo que ruso

Voz 0458 52:15 el caso Itu tienes una pregunta importante para la galería

Voz 1 52:18 sí tengo una pregunta muy importante a ver qué jueves miércoles viernes es lo mismo el día diez

Voz 1176 52:25 once doce noches lo mismo donde me puedo perder yo para escuchar música alternativa rusa perderme por Rusia medios con lugares alternativos para escuchar música traído

Voz 0458 52:38 el de Rusia no la atracción el que poníamos sino burros

Voz 33 52:40 eso rol no haya por en Moscú alguno algunos alguna zona algún barrio

Voz 1 52:46 es que no se ganó el turístico que sea muy poderoso que sea muy de vendería por mí en ruso en Moscú en Rusia hace hace mucho compartir ni tienen que es como a fiestas de casa de eso entonces cero no somos muy de salir a como vosotros porque vosotros siempre esta es la cae por ahí me da abrazo a nosotros nos gustaba hacer fiestas en casa

Voz 1176 53:06 bueno más ante el margen que quiere esto

Voz 1 53:09 se anuncia en Internet si puedes buscar compartir nick hay montones la gente este junta en en casitas con instrumentistas y con instrumentos y empiezan a tocar a su pero él

Voz 1284 53:21 lo que levantó la canción final siempre se ha saltado no

Voz 0470 53:24 qué tal tu casa rusa lo que lo que quedaba oye yo os juntáis cuando me para para