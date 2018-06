Julen Lopetegui: "Tenemos que afinar un poquito la puntería"

Voz 1 00:00 entonces la sabía perfectamente que yo estoy en qué va a hacer con las radios que te ayude a noches hola buenas noches hemos escuchado un poco la zona mixta que decías que a falta de un poco de acierto hoy poco falto de acierto como has visto a España hay lo de Tiago que Agut hacer un gran partido hizo ante Alemania

Voz 0787 00:15 eh eh cuando estaba Sergio Busquets por esa gastroenteritis bueno si no hemos tenido innumerables

Voz 2 00:21 pasiones que es otra vez la somos aprovecho

Voz 0787 00:24 hoy quizás no quizás no no las hemos aprovechado aquí hemos concedido muy poquito pero el fútbol es así hay que sacar lecturas positivas para saber que este tipo de situaciones se pueden se pueden dar e intentar pues lógicamente cuando hay vida comer como ha habido intentar plasmarlo en el marcador porque evidentemente el fútbol te castiga pero hay muchas cosas positivas no es fácil hacerle tantas un equipo como Suiza tampoco es como realmente han conseguido no con lo cual preferimos quedarnos con la cosas positivas iremos matizando y trabajando para

Voz 3 00:51 a para que ese acierto evidentemente que tiene que llegar Jeffrey

Voz 0787 00:55 luego también cosas importantes no había ninguna lesión eh los niveles de preparación animan va consolidando como como esperábamos y a seguir trabajando

Voz 4 01:04 el único pero el único error en el gol de los suizos que nos ha castigado mucho menos mal tienen un amistoso y no sigamos y inmbiliario el fútbol todos sabemos que son cosas que pueden pasar pero no no no hay que darle ahora mismo más de las veces sino que saber que que seguramente en esta situación es que tenemos es van a estar mucho más los que que rabos no tengo ninguna duda y nos van a dar muchas estaciones fantásticas bueno evidentemente como tú comentas unas áreas los importante plasmar esa superioridad

Voz 0787 01:34 la tienes

Voz 4 01:35 pero creo que que el equipo ha hecho muchas cosas positivas y quedado en pero se queda contento con la pluma ha hecho muy buen partido al igual que toda la línea defensiva es ha hecho un gran partido

Voz 0787 01:44 eh de preguntas importe Agus cierto que también ha hecho ningún partido en esa posición de de de seis que en otros partidos Si bueno yo creo que hay muchos jóvenes que salen reforzados por otros que los hemos cambiado seguramente porque estaba estipulado cuando mejor estaba jugando bueno seguir en que hay que mejorar en muchas cosas como otros cuando ganamos también hay que mejorar y cuando no ganamos también pero creo que el equipo ha hecho muchas cosas positivas al tiempo que llevamos trabajando oí y creo que hemos sido sinceramente netamente superiores a Suiza sobre ahora que mejorar en plasmar esa superioridad en el marcador los más que les importante

Voz 4 02:19 bueno banda tiró quizás hoy el mercado latín bueno él es su porque puede jugar en varias

Voz 0787 02:29 posiciones queríamos probar también esta situación en esa posición hemos tenido la lesión la baja de Debussy

Voz 4 02:39 resuelta en para probar para ver a desde el inicio en esa posición como no hay combinación del equipo maravilloso pero te gustaría también matizar un poquito el disparan más a puerta al equipo a veces llegan posiciones de disparo

Voz 0787 02:59 yo creo que hemos tenido bastantes tiros e insisto todos los temas de financiación siempre se puede mejorar claro que sí pero el equipo ha tirado a puerta creo que hemos tenido dieciséis disparos a portería es decir eh bueno en todo caso tenemos que afinar un poquito pero hemos tenido situaciones claras hasta el final sentir lo que ha tocado el la escuadra el remate hasta jugamos al equipo está final ha querido ha buscado la portería contraria quizás con un equipo diferente mucho más lineal en la segunda parte e ir de más amplitud pero al final eh nos quedamos con uno positivo

Voz 4 03:34 en la trayectoria que llevas una ola traidora importante es el equipo y la única valoración que tengo es que

Voz 0787 03:45 ha aprovechado bien la primera semana de trabajo creo que las cosas que hemos está buscando esta semana

Voz 3 03:50 hay que seguir trabajando

Voz 1 03:54 te pregunto por De Gea tú has ido portero cosas que pasan sino hemos visto que el hombre estaba ahí cabeceando porque tampoco atacaba Suiza pero se estaba cogiendo un poco el sábado con el ahora o no hace falta