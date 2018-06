El Larguero (1ª parte / 03/06/2018): Las dudas del 9 de España y el posible recambio de Busquets

Voz 2 00:00 la Cadena SER

muy buenas noches doce punto de el domingo

Voz 1375 00:35 ya cuatro de Julio Yagüe a mundial en diez días arranca el Mundial en once debuta España en once días debuta España en el Mundial contra la campeona de Europa contra la Portugal de Cristiano Ronaldo antes de ser debut España dos partidos le quedaban ya con la lista de veintitrés de Julen Lopetegui el del sábado que viene en Krasnodar contra Túnez que a las nueve menos cuarto domingo que viene ya en territorio ruso el de hoy que acaba de terminar el estadio la cerámica en Vila real donde creo que ya están todos protagonistas camino de la autobús para ir al avión volver a Madrid Iker Romero Herráez y Andrea están como los jugadores

los Romero de Javi bueno banda Javi abajo Javier creo que ya están dos novios se toca no

Voz 1114 01:14 el último ha sido Jordi Alba junto con Azpilicueta que hablaba aquí en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER y hay que destacar Manu que me cuentan que el árbitro le ha pasado un poquito de lo que a Busquets que en el descanso

Voz 1375 01:25 así los médicos Santiago que asistirle porque veía

Voz 1114 01:28 que no podía que no voy a dirigir la segunda parte afortunadamente lo ha superado aguantado ya concluido el árbitro rumano

Voz 1375 01:35 a los treinta y siete igual que igual que no me iba con un negro también

Voz 3 01:39 los datos que ha quedado que sí

Voz 1114 01:41 se quedó en el hotel con el doctor Cota saqueo en las mejores manos así que bueno va a estar operado en dos días Sergio Busquets nada más España mañana va a entrenar a puerta cerrada un acto con Sergio Ramos y con Iniesta el martes el día gordo en Las Rozas el NEC

Voz 1375 01:58 por descanso y el jueves a las dos después de entrenar

Voz 1114 02:01 viaje a no dar y que Dios reparta suerte Quique

Voz 1375 02:03 que vaya bien ahí viajaremos con ellos rumbo a Rusia así que habría algo más por ahí abajo nada más como decía Javi el último en subirse al autobús Jordi Alba

Voz 1114 02:12 bien Azpilicueta quién escuchábamos antes en directo así que la selección ya camino del aeropuerto viaje a Madrid el jueves hacia Krasnodar

Voz 3 02:21 bueno no pierdas Airbus anda no sólo decirte varias cosas estos partidos para mí son necesarios pero Pérez islas evidentemente estamos muy tranquilos con todo el respeto para Carvajal con Odriozola y Nacho Odriozola de hace un golazo pero lo vende minuto de Nacho han sido también de escándalo un hilo

Voz 1375 02:35 algo que es verdad que Diego Costa

Voz 0239 02:38 ya no termina de explotar en la selección que es muy difícil ser nueve en esta selección pero estoy absolutamente convencido que está

Voz 3 02:44 Nos ante el delantero centro elegido por Lopetegui para el Mundial

Voz 0239 02:47 Ike no tenemos peor plantillas han no hay ni una selección en el mundo que tenga mejores futbolistas que no que nosotros hoy veintitrés cuatro titulares fuera de la convocatoria

Voz 1375 02:57 te pones a mirar el banquillo

Voz 0239 03:00 lesiones clara Manu pasará lo que tenga más sal en el Mundial De Gea yo creo que aceptará más que fallará no se quiere ver la meteremos no lo tenemos pero a priori que decir para mí una verdad España es la plantilla de veintitrés futbolistas más potente que se presentarán mundial

pues a ver si Dios reparte suerte como decía Javier Romero hasta el jueves Javi adiós Adriá Albets cerramos ahí en el estadio La

Voz 1375 03:21 a media donde España ha empatado a uno contra Suiza marcaba Odriozola en el minuto veintinueve de la primera parte hilos empataba Ricardo Rodríguez el jugador de Suiza de padre gallego de madre chilena en el minuto sesenta y dos ha fallado De Gea en ese gol se una

Voz 0578 03:37 la cantada a un fallo grave dejé un portazo pero que hoy ha tenido ese lunares error gran

Voz 1375 03:43 ve en ese momento del partido titulares en ataque han sido Iago Aspas Diego Costa hemos juega con dos puntas como lo estaba Isco ha ocupa un poco el sitio Iago Aspas en lugar de de Isco y además lo habitual Silva Iniesta Yago haciendo de Busquets pero lo lógico es que esté ahí Busquets y que veremos si Tiago que se reparten el otro puesto en el centro del campo junto a Iniesta que se lleva una de las ovaciones de la noche por cierto en el que has sido su último partido en suelo español con la camiseta de España lo que le queda ya lo jugará en Rusia cuando acabe Rusia sacaba Iniesta pero hoy cuando se ha ido hemos oído lo que en tantos campos y en tantas ciudades durante tanto tiempo hoy con la camiseta de España última ovación a Iniesta en territorio español

Voz 0578 04:31 eso cuando se iba a Busquets que ha sido baja por gastroenteritis pero ya no Javier Javier que nada nada grave

Voz 1375 04:38 el próximo duelo el sábado que viene veinte veinticinco España Túnez en Krasnodar en el presidente de la Federación que está por cierto en el en el palco del estadio la cerámica ha acusado hoy a Juan Luis Larrea de organizar un viaje para patrocinadores directivos y familiares de jugadores a Rusia por un valor de dos millones de euros ha dicho es una vergüenza un despilfarro algo que ha negado Larrea que se escuda en que es algo habitual en cada gran cita como sea habitual esto en cada viaje unos e igual se quedan sin primas los jugadores resto de partidos internacionales Brasil dos Croacia cero ha vuelto Neymar ha marcado un golazo tres meses después de su lesión ha vuelto a marcar Neymar y al término del partido Modric luego lo pondré de con todos pero Modric le ha dicho a Neymar cuando se estaban cambiando las camisetas esta versión escucháis bien

Voz 0578 05:28 no

Voz 1375 05:28 escucha muy bien este esperamos se lo ponemos otra vez cuando está firmando la camiseta la dice te esperamos eh Modric a Neymar

Voz 0578 05:34 pero sería regularle pero se ve perfectamente en la T

Voz 1375 05:39 lo que lo que lo está diciendo cuando le firmara camiseta es de esperamos lo que no se sabe para cuándo pero lo dice Modric a animal y no creo que sea para verse en el Mundial no creo

Voz 1501 05:49 pero hay que se nacionalice croata pero tampoco tampoco

Voz 1375 05:52 Modric a Neymar te esperamos nacional de ese partido en el que ha marcado un golazo el otro marcado afirmando que tampoco está mal además Costa Rica le ha ganado tres cero Irlanda del Norte con Keylor Navas que a jugar unos media hora treinta minutos un Titi ha renovado con el Barça hasta dos mil veintitrés luego repasaremos los partidos internacionales con Bruno Alemany fuera de los partidos digo Umtiti renueva con el Barça hasta dos mil veintitrés Ruby el que ha ascendido al Huesca primera división afirmó como ya son anticipábamos en El Larguero que estaba prácticamente hecho nuevo técnico del Espanyol para las próximas dos temporadas además he disputado el Corazón Classic Match real Madrid dos Arsenal uno sesenta mil personas en el Bernabéu que trabajó ha marcado Raúl Guti dentro una perdona barbaridad para para partido

Voz 1501 06:37 de de veteranos lo dejas que el veterano lo que pasa es que muchos de ellos acaban de de jubilarse prácticamente el Madrid

Voz 1375 06:43 así que ha sido un buen partido sobre todo al principio pero sí

Voz 1501 06:45 el han tomado tan en serio eran tan jóvenes y tan serio lo han tomado que es que grados uno grado

Voz 1375 06:51 a esto es un ocho dos Un diez

Voz 1501 06:53 cuando ya había Piqué había API que bueno eso también amoldado eh porque Boa Morte que es el cargo de el Arsenal a picar hasta con el Megía Dávila con el árbitro pitó fuera de juego si grave ha hecho una bronca que tampoco es para eso pero lo lo guapo y lo bueno es que cinco gritos que iban para para la Fundación bueno para los niños más necesitados pues fíjate cinco gritos pues sesenta y tres ha habido un equipazo eh Arbeloa Roberto Carlos Hierro Fernando San

Voz 1375 07:19 está Guti Raúl de cinco

Voz 1501 07:22 yo no sé qué me pone olvídate alguno pero no ha sido un equipara incorporaba pista lo que que hace hace tres días antes estabas jugando y que sabe pero con los veteranos Xabi Alonso que igual Arbeloa Xabi Alonso yo me faltaba alguna una barbaridad equipo hoy Bono labio carrusel de cambios ahí bueno pero muy bien muy bien inglés luego la escueta alguna cosita ahí escuchemos algún sonido de S

Voz 1375 07:39 el Real Madrid dos Arsenal uno hasta Malta me luego te cuento

Voz 1501 07:42 en la zona mixta no sé hasta hoy bien eso eso sí que estoy

Voz 1375 07:45 ya sabéis que está pero que no está perdón no está aprobado el calendario del curso que viene pero sí que está levantando bastante conflicto lo de las fechas de la Supercopa que en principio están fijadas para cinco doce de agosto el Barça considera que es demasiado pronto Javier Tebas ha dicho que la Liga no es un kleenex para cambiar las fechas que no es una cosa nada de aquí venga ahora lo cambiamos sita es que hecho Tebas a la protesta del Barça con respecto a las fechas perdón fuera del fútbol perdón

Voz 5 08:12 y en semifinales de la Liga

Voz 1375 08:14 ACB primer partido disputado hoy Real Madrid ochenta y ocho Herbalife Gran Canaria setenta mañana primer partido de la otra semifinal Baskonia Barcelona en motociclismo ha ganado Jorge Lorenzo que rompe su sequía consigue su primer triunfo con Ducati en Mugello

Voz 5 08:29 y después de un montón de tiempo luego año y medio sin ganar Ducati lo hacer

Voz 1375 08:37 para el campeonato del mundo en Moto3 ha ganado Jorge Martín y en Moto2 fue tercero Joan Mir yen tenis sólo nos queda ya Rafa Nadal en el cuadro masculino Garbiñe en el femenino Rafa juega mañana a eso

Voz 5 08:49 a la una del mediodía ante Marc tener

Voz 1375 08:52 Garbiñe más avanzada la tarde contra surgen hoy ha caído Verdasco ante Djokovic pues todo esto en la portada

Voz 3 08:59 de este Larguero doce y diez de la noche hora menos en Canarias de lo tuyo no es que yo me yo es que llevo así como quince veinte años estoy con lo que desde que no no es que te

Voz 1375 09:14 es una cosa mía pasa una cosa perdona que nos cuentes no lo al nuevo poder contar en la publicidad pero es que me creo que tengo alergia por primera vez en mi vida he tenido nunca les mucho polen eh hay mucho polen y entonces votos de otro fin de semana los ojos llorosos tal bueno y ahora que alberga me emociono Jordi lo normal es que no no pero es verdad llegó mucha gente hay mucha polinización que peor todavía al amortiza pero si sigue así un fin de semana de mucha tos y tal bueno hemos llegado

Voz 1501 09:38 vivos de algo tan pues no te digo una cosa la pongo lo bueno del Larguero es que es un programa familiar

Voz 1375 09:42 me gusta estas cosas la gente pues sí porque seguro que habrá alguien en casa que estar haciendo bien estoy joroba el fin de semana ahí estado tomando ahí pero me dio una farmacia y el que fuera farmacias que me dio un análisis clínico no si antes también hay lo que hay Hero pero bueno esto es un canal no no no no no no estoy Javier

Voz 6 10:06 es vimos me dio algo en la cabeza también me debería ser tomado

Voz 1375 10:11 pero bueno total cantaré un poco ronco y esperen ustedes me lo permiten está ya habrá solo esta noche mañana estoy como clavo Abbado que en mano

Voz 1501 10:19 no tengo que irá a ver si es verdad editó seáis

Voz 3 10:22 ya sé que vaya no estuviera bien no vengo venga vale pero amenaza con nueve

Voz 6 10:27 escuchar una cosa en caso de que yo mismo lo saben claro

Voz 3 10:31 el gesto ellos bueno está por ahí Jesús Gallego hola Gaye muy buenas hola buenas noches está

Voz 7 10:38 Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches estamos cinco seis opciones de porque tienes alergia a ver a quién tiene alerta

Voz 1375 10:47 saque puede que no sea una cosa curiosa

Voz 3 10:49 él tiene poco dará hoy aquí tiene pocas vale

Voz 7 10:52 a quién puede estrenarán

Voz 3 10:52 pues ya llevo Pulido espera que ahora se me olvida de Romero que no está está Antón Meana de permiso que tenía

Voz 1375 10:58 hay cosas que hacer pero como en la mili Mario Torrejón que está por aquí no

Voz 8 11:01 Miguel Martín Talavera hola muy buenas

Voz 1670 11:04 eh está Pablo Pinto que acaba de

Voz 1375 11:06 Racing Rato Pablo estás por ahí está aquí manifiesta

Voz 1670 11:09 hola Pablo Pinto y aquí está tamén Jordi

Voz 1375 11:11 Martí en Barcelona habla Jordi muy muy bueno esto muy buenas dos estaba con lo que también hola Marcos qué tal buenas noches a todos es la que también en Barcelona hola Falic hola qué tal muy buenas bueno pues tiempo de sanedrín para hablar un poco de todo ahora hablamos de lo de Modric con Neymar y ahora hablamos de resto de cosas de del Real Madrid también con buscando a su entrenador con Pochettino Pochettino bajo eh ahora damos la última hora y os doy la última infracción que yo tengo con respecto a los de Pochettino hay qué más cosas del fin de semana pero la selección sobre todo quería preguntaros un par de cosas pero claro el nueve después de lo de hoy que siempre estaba el nueve lo de Thiago haciendo de Busquets convence que es lo que más y lo que menos le ha gustado de España hoy

Voz 9 11:54 ahí empiezan me encargo yo creo que el el otro día no preguntar por el nueve yo sigo creyendo que el nueve el día de Portugal base Rodrigo me ha encantado Rodrigo

Voz 1375 12:03 a la media hora que jugó lo digo de verdad creo que

Voz 8 12:06 la prueba de los dos delanteros

Voz 9 12:09 aunque bueno aspas no es un delantero a mí tampoco me ha convencido mucho no les veo que

Voz 10 12:16 que mezclen bien sí

Voz 9 12:19 a pesar de que hemos llegado y hemos tenido ocasiones no me pareció ni mucho menos el partido más brillante de nuestra parte de arriba evidentemente Thiago no es busque no podemos empeñar pintarlo el color que queramos pero

Voz 1375 12:33 Busquets es el oficio oí

Voz 9 12:35 y el oficio que sabe Thiago es otro

Voz 1375 12:37 Weigle convence bastante más que a todos nosotros no

Voz 1576 12:40 lo de lo que a la mayoría digo yo si te digo la mayoría yo creo que es cambian mucho si España va a ser protagonista teniendo la pelota si tiene la pelota el con con Julen Lopetegui ha sido campeón sub veintiuno con con Thiago a él le gustaba ahí pero es verdad que jugaba Javi Martínez junto junto a él yo creo que eso esa película cambia a partir de ahí yo creo que si tienes la pelota hay vas a ser protagonista el ochenta por ciento del partido Tiago siete puede funcionar de hecho hoy yo creo que ha hecho un buen partido el problema es cuando te la roba que ha habido minuto general la robado Suiza que evidentemente el balance defensivo que hace Busquets que para mi es el mejor del mundo en suposición no lo hace Tiago

Voz 1501 13:14 Inés sólo eso es que además Thiago es un tipo que que el gran valor que tiene es arriesgar mucho porque tiene mucha técnica algo que tenga una visión porque se atreve porque descarado porque va sobrado pero eso precisamente es lo que hace perder balones lo hacen en todos los equipos en los que estaba el Barça el valle

Voz 1576 13:28 bueno tampoco tampoco estás cubierto algo más dura yo creo que es un jugador Él sabía que no estaba Busquet en ese sentido ha sido no diablo evidentemente lo que pasa es que tiene que arriesgar si tiene concepto árido más cuando ha salido Saúl que ya tenía a alguien por detrás una escolta pero la cabra siempre tira al monte y si te apetece un regatista

Voz 3 13:45 cuando está la Saúl hay dos o tres jugadas arriba claro como diciendo Julian de James moverme por aquí claro porque Gallego

Voz 1375 13:50 sí

Voz 9 13:51 sí sí yo yo le también a mí me gusta cuando está más cerca del área sobre la imaginación es mejor la que la que él tiene cerca del área dando el último pase filtrando una pelota a al espacio que perderla tras sí que te pillen hombre hoy los delanteros que digamos enfrente no eran malos pero no son Griezmann y eh que selló Messi Messi no sé que que que va a llegar un momento que ten tengamos bichos ahí delante que pierdes un balón pierdes un partido y te vas a casa

Voz 7 14:21 es que va a haber selecciones que no van a exigir mucho ahí yo la conclusión que sacó del partido de hoy al margen de que para mí discrepo de Gallego el delantero titular para Lopetegui es Diego Costa no tengo ninguna duda de que va a ser el delantero titular y además yo estoy en que debe ser el delantero titular de España la conclusión que saco y es que más vale que a Busquets no le vuelva a dar ninguna gastroenteritis

Voz 3 14:45 sí de esta querella dado que sea la última

Voz 7 14:48 yo porque efectivamente Thiago no es Busquets Thiago es Thiago y lo hace muy bien de Thiago Silva arriesga Hay es un futbolista diferente pero no es Busquets en ese puesto sólo nos queda Busquets entonces más vale que ya te digo que no tenga ningún resfriado Nine en una gastroenteritis porque podemos tener un problema de Lopetegui se puede arrepentir de no haber clonado el puesto de de Busquets

Voz 1576 15:12 de todas formas Pulido yo creo que ha sido por también por el rival no porque era su dice que creo que

Voz 3 15:16 quiero expresar eso te lo digo que no

Voz 1576 15:20 porque ha habido algún partido de la última convocatoria que con fue busqué hechos de perdido algún partido que Saúl jugó ahí más de mediocentro posicional que lo ha hecho el Atlético de Madrid o jugaba con otro tipo de jugadores yo creo sinceramente que si Busquets tuviera algún problema físico y no pudiera estar el día de Portugal yo creo que Julen Lopetegui hoy ha querido probar cosas muy el final tienen muy pocos días para aprobar compartido de juego pero creo sinceramente que no sería el centro del campo

Voz 1375 15:43 igual pone a poco si tuviera necesidad igual pone a Saura

Voz 3 15:45 hago tampoco es Busquets tampoco no tampoco lo pero es más Busquets Koke es más Busquets Saúl que Tiago

Voz 1375 15:51 sí

Voz 3 15:51 estos hombre sí sí pero pero tampoco es busqué

Voz 1375 15:55 hombre a mí sí es para mí es más Busquets Saúl Thiago más osado es Braque a Thiago le nulas poniéndolo hace hacer de Bousquet claro que lo nulas ya Saúl también porque donde tiene más peligros en la llegada a Pablo II cuando cuando llega y tal pero para mí sí que es más Busquets Saúl que Tiago dentro de que ninguno de los dos es Busquets yo vuelvo con el día en el que

Voz 1670 16:14 que iba a dar la lista Lopetegui a mí me defensa no sé porqué no hemos llevado un sustituto específico de Busquets para no vivir en vilo sobre si le dan resfriado o una gastroenteritis San quedan

Voz 1375 16:26 las a Javi Martínez Parejo Rodri futbolista

Voz 1670 16:29 lo que sí son específicos para esa posición llevamos defensas polivalentes que no nos hacen tanta falta y ahora evidentemente Thiago no es Busquets tiene mucha salida de balón pero los equipos nos van a exigir lo normal de octavos en adelante mucho más que Suiza

Voz 9 16:42 hoy gracias bueno Busquets pero lleva tres partidos consecutivos siendo o no

Voz 3 16:47 lo tiene claro el que hace de Busquets para Julen Lopetegui si bien

Voz 9 16:50 la Thiago Alcántara para mí hoy hoy Thiago ha jugado muy buen partido si es muy bueno hoy ha jugado muy buen partido esa posición si España no ha ganado el partido no no no hay que mirar a Thiago hay que mirar a que efectivamente yo no estoy de acuerdo con Cañizares de que de que el balance defensivo no es un error clamoroso el portero el portero tiene derecho todo el derecho del mundo a cometer errores pero ese error es el que acabó condenando a España el empate porque Suiza no se ha presentado en el área de selecciones

Voz 3 17:15 de hecho dos en la primera parte creo esta parte una más

Voz 9 17:19 segunda ni una porque el gol claro sí pero el gol tú generas tu mismo totalmente eh por lo tanto yo sé que tenía con los busque pero es que no existe otro busques ni en el Barça ni en el Madrid ni en ningún otro equipo de la Liga española Gonzales

Voz 1375 17:32 más parecidos Shi evidentemente pero si el seleccionado

Voz 9 17:34 por nos ha demostrado que contra Alemania que contra Argentina que contar Suiza cuando no está Busquets al que pone esa Tiago

Voz 0985 17:41 es que además nos lo ha dicho Herráez nos lo viene contando desde hace ya mucho tiempo sino no está Busquets esta Thiago y esta es la decisión que ha tomado Julen Lopetegui hoy Cañizares en el carrusel de oye pues yo creo que por ejemplo un doble pivote con Koke Saúl no estaría más prestaciones de equilibrio más solidez pero bueno esto también es la elección que va tomar al entre el entrenador y decimos bueno es que quizá queremos un equipo más defensivo pues que es que con este tipo de jugadores lo que prima es un equipo de carácter ofensivo atacante dominador de ser protagonista hoy Thiago ha respondido a las expectativas y encaja perfectamente en este perfil en esto objetivo que se ha marcado Julen

Voz 1571 18:19 yo creo que en un partido gordo ante un rival de peso una selección de las potentes falla Busquets jugar con Thiago hay es un riesgo elevadísimo exterior no se sigue habría que abrir la puerta a ese doble pivote argumentaba Ivo pero me da que Tiago en una extraña la Argentina es una exigencia y los sufriría muchísimo la sección española me da la impresión

Voz 1670 18:42 lo hago a mano sobre el tema al nueve yo creo que a veces los periodistas dos ponemos muy pesados porque queremos la frase el titular la foto yo creo que no hay nueve es que yo creo que se ha llevado tres nueves más la opción del falso nueve depende el partido porque Lopetegui es un estudioso del rival depende del partido va a poner a uno a otro Él no Él no saquen crees que

Voz 1375 19:00 hay nueve puestos fijos titulares o diez

Voz 1670 19:02 yo creo que tenemos a todos menos al delantero centro

Voz 1375 19:05 ya él el acompañante de Busquets e Iniesta que puede ser no puede ser que el rival sí sí ahora se dotará a mí ese puesto es el que baila para mí yo creo que la alineación es clarísima para todos los que os estáis oyendo Si Poli si os ponéis hacer el once todos coincidimos en nueve para mí la duda es el que acompaña a Busquets Iniesta en el centro que o es Koke o es Thiago digo estando bien Busquets e sin gastroenteritis

Voz 9 19:28 está siendo más Koke que está siendo más

Voz 3 19:30 el correcto y luego el nueve que parece claro que

Voz 1375 19:34 está pero por ejemplo Pablo

Voz 3 19:36 sé que no hay un yo estoy de acuerdo con Pablo lo dije el otro día que

Voz 7 19:39 hay tres titulares osea que los tres pueden ser titulares pero que yo creo que la cabeza de Lopetegui está como primer primera opción dio costero sobre eso

Voz 1576 19:50 me viene a la cabeza publicó porque a igualdad de condiciones cuando ha venido jugando antes de tirarse los meses que no ha podido jugar es que cuando ha habido un partido al que ha puesto en partido oficial al que ha puesto ha sido a a Diego Costa

Voz 1501 20:00 prácticamente todos los días el tiene claro que

Voz 1576 20:03 les da cosas que les gusta que esa segunda llegada con los centrocampistas que fija a los defensas

Voz 7 20:08 se fija mucho muchísimo

Voz 1576 20:10 por ejemplo tape lo tiene claro partido inaugural contra Portugal para pegarse culpa para pegarse codazos con con Pepe con tal Diego Costa fenomenal segundo partido Irán o Marruecos no me acordada mismo cuáles de los dos Irán que no te da ya veremos qué va poner una

Voz 1375 20:27 dos de dos pisos pues a lo mejor te viene mejor un Yago Aspas

Voz 3 20:30 pero caso aprovechaba para darle descanso a no conocemos

Voz 1501 20:33 lo pero sí de las grandes citas ni sabemos cómo cómo lo va a gestionar porque éste salía antes en Carrusel el el debate a colación de de esto en el mismo periodo de días inferiores Mario no era no era aún

Voz 1576 20:43 un seleccionador que de un partido a otro cambiar mucho por eso digo porque tiene más o menos su hoja de ruta del Bosque

Voz 1501 20:49 con una plantilla brutal igual de brutal lo decía antes Romero lápida mejor plantilla probablemente por nombres y por hoy por potencial que hay en el Mundial pues seguramente sí a lo mejor hay once muy potentes como el de Brasil por ejemplo sin ir más lejos que potentísimo Francia Alemania pero por plantilla pero llega la hora de la verdad y no sabemos cuál es el método el seleccionador porque Del Bosque por más que nos empeñamos hicimos debate tras debate tras debate en dos mil diez dijo

Voz 3 21:10 Busquets Xabi Alonso doble pivote pero sí

Voz 1501 21:13 son repetidos no no Busquets Isabel Alonso y una vez y otra vez y perdimos contra Suiza y otra vez entonces no sabemos cómo sábado comportar Lopetegui a lo mejor efectivamente es Diego Costa de Diego Costa otro de Diego Costa otra vez yo soy más de la opinión que va a variar íbamos a jugar más sin referencias y nueve que con nueve da la ya no

Voz 0985 21:31 Nuestros violinistas principales y Andrés Iniesta lo Silva a los Iniesta que nueve les interesa más un perfil como el de Diego Costa

Voz 11 21:40 o un perfil de verdad es sólo existe a Radovan

Voz 0985 21:42 existe negó por lo tanto un perfil de nueves que se asocien más que se integren más que formen

Voz 9 21:48 la pregunta es qué besándose en el partido de hoy veis

Voz 1375 21:51 Acosta Brad que le ves un poco sufrir cuando están asociando en el área todos pero luego también ha hecho una cosa muy bien qué es jugando de espaldas al área a la portería dejaron

Voz 3 22:00 muy bien los colores para que llegan a dar exactamente que lo ha hecho muy bien da besos con ese fin colista de buen tiempo

Voz 1576 22:06 no puedo vistas de buen pie

Voz 3 22:07 es que parece que no más tiki taka Costa no ya lo hemos hecho bien

Voz 1576 22:11 Kaká para el tiqui taca yo creo que estamos de acuerdo que la fase de clasificación de España ha sido realmente buena es que con estos jugadores de buen pie el máximo goleador del de nueve máximo goleador ha sido Diego Costa quiero decir es que al final yo creo que más un debate que hay fuera de la selección que dentro de la propia selección de los jugadores

Voz 3 22:26 como tú crees que Costa es intocable a nueve

Voz 1576 22:29 compañeros está muy a gusto con Costa no lo hizo lo diciendo no no pero quiero decir que ellos no jugando jugando que están acostumbrados y que a ellos les da soluciones

Voz 1375 22:38 estar más a disgusto con los compañeros los con mayor ronco está claro bueno se lo tienen ahí arriba

Voz 1576 22:43 no es que a veces se vierte tampoco

Voz 1375 22:45 más se ha igualado la sala tú

Voz 9 22:48 es un partido del Atlético de Madrid

Voz 11 22:49 es es Costa es es es es es está en su salsa un par de la selección española a costa de Mola es el otro no perturbe sola es el otro

Voz 1576 22:58 a ver le voy veinticinco Miquel de España gallego tú ves los últimos cinco de mitos de España un buen balón que ha metido Marco Asensio desde la izquierda al espacio un buen balón que ha metido que ha metido Lucas Vázquez cuando Thiago ha tenido a Sol por detrás que es está filtrando Sabanés dentro yo creo que al final un delantero como Diego Costa con esos espacios y con esos jugadores Lanzarote balón

Voz 3 23:17 en eso sí que es verdad otra cosa no pero el Atleti el Chelsea dos meses

Voz 1576 23:24 así yo iba mental si todo sitio sin yo no lo

Voz 9 23:28 digo como como una una carencia de día es su estilo su estilo en el Athletic Club es un partido dice que importantísimo

Voz 3 23:37 claro que a Belletti esa esa es la diferencia era ser John no tuviese una Jordi doy la palabra

Voz 1375 23:43 si tú y yo Costa es medio equipo exactamente la selección no en la selección le damos el aprobado decimos pues mira no estaba mal hoy hombre es lo que estamos diciendo todos tala eh hasta tú decimos pues hoy no ha estado mal como salvando Leno porque en el fondo es pues mira no está mal porque sabemos que le cuesta jugar jugara al estilo de juego la selección española sin embargo el Atlético es otra cosa y cuando está bien decimos que partidazo de Costa como juega a la contra como busca el espacio hoy lo que decimos es pues no está mal pero no es lo mismo uno que cuando

Voz 1576 24:13 seguimos con la camiseta rojiblanca estoy de acuerdo contigo y es yo eso te lo compro pero yo de la primera parte quitando el chaval el lateral derecho que la hecho realmente sólo Odriozola Isco Thiago en algunos minutos del partido tu Dima quién destaca

Voz 12 24:26 las

Voz 1576 24:27 hoy muy poquito de Iago Aspas y no por eso

Voz 6 24:30 de toda España

Voz 1576 24:31 no ha jugado pocos amigos yo lo que te digo es que parece que al que se le pone más la lupa de todos los más sintió hace un buen partido un poso que dejó la la

Voz 1501 24:43 el el la llegada de Diego Costa en la selección el lío de que hacen a la hizo llego no llego no voy con Brasil

Voz 1375 24:48 otra cosa Mario bueno irreverente no soy soy

Voz 1501 24:51 no es lo mismo que llega ya lo cual conseguimos que juega con la selección española lo vestimos lo de cada camiseta de la Roja

Voz 1375 24:57 Hinault es el claro pues porque

Voz 1501 24:59 es más yo creo que esperaba que le pedimos o por qué hacemos esté más foco a lo mejor en en Diego Costa

Voz 1375 25:05 porque yo creo que es el que más cambia desde su club con respecto a la selección porque tú a Iniesta juegan en el Barça con los matices diferentes en Lopetegui o lo que me pida Valverde es Iniesta Silva en el City con Guardiola Silva en la selección es Silva Busquets en la selección el Barça es Busquets todos sin embargo el Costa del Bético tiene que adaptarse radicalmente distinta a su mentalidad al consta de la selección que las otras diez parecen

Voz 1501 25:29 mi mujer de la Eurocopa pasado ahí la metió el anterior el Mundial anterior parece que son los mismos que es la continuidad en el mismo bloque y que lo único que cambia es ya no está Villa ya no está Torres ya no están vamos a cambiar el delantero centro

Voz 1375 25:41 como esto no llena si uno es que os digo una cosa si estuviera Del Bosque no sería el mismo equipo o es que practicamente es que este es el equipo es el equipo practicaban el equipo no va a quién era quién nos va a poner a estos once julio

Voz 7 25:51 yo creo que a Diego Costa le exigimos siempre demasiado es la sensación que idiotez

Voz 10 25:55 desde que inició en la salida

Voz 7 25:58 yo por aquello de no sé si sabía quién estaba allí

Voz 3 26:01 pero bueno pues también que no estaba de acuerdo con que se como

Voz 7 26:03 para Costa etcétera no sé todo lo que rodeó a costa de que está en la selección esta mirado con lupa no yo creo sinceramente que es lo que te iba selección hunde que necesitaba

Voz 3 26:15 tampoco acepto cancha lo Elvira qué dices que seguro seguro seguro seguro seguro

Voz 7 26:20 qué espera de eso quedan día a día no pero todavía queda bueno dentro de Lopetegui yo lo que creo es que para Lopetegui Diego Costa para mí también yo también lo pondría pero es que creo que el que toma esa decisión de Lopetegui la tiene tomada

Voz 1501 26:36 igual que yo creo que además perdona hemos ganado dos Eurocopas dos mil ocho

Voz 1375 26:39 doce tocando el violín como en

Voz 1501 26:41 bueno el Barcelona seguramente el porque es verdad hemos eh la mayoría incluso la final a de Alemania en dos mil ocho menos pero pero en Italia fue una maravilla hay que es lo que te digo violinistas ahí tocando uno detrás de otro pero nos olvidamos por ejemplo el proceso de ganar el Mundial dos mil diez es que a veces necesitamos los recursos empezamos perdiendo construir Diego Costa es un lujo sea un tío que cuando Sebastián compartido o cuando el partido no requiera lo de tocarla tanto se venga es el recurso de abrirlo con Lucas y con Marcos Asensio por por la banda chico tiene salir

Voz 1571 27:08 ya está vaya que meter un poco de carácter menor durará de pero eso no convierte a Diogo están un recurso más que en un título a lo mejor no te digo que no

Voz 1501 27:17 pero ahora tengo una cosa que es verdad que hay gente con la vitola titular claramente en la selección pero cuando vas una grafito a la selección sabes que vas a ella que a sumar

Voz 3 27:24 a su madre nueve de España señoras señores aún no ha nacido ya veremos cuando ya no les ido vale con uno con otros Llorente Morata de Villa es muy alargada sí pero era perfil Torres Villa

Voz 9 27:42 por un lado el hizo os ha dado Alcácer exactamente al margen de lo del delantero que ha pasado por el tema yo no he dicho me quedo lo del portero si iba yo al eh

Voz 1576 27:53 el grupo lo dejé yo yo yo

Voz 9 27:56 preocupan menos me preocupa pero que te metan el gol que te han metido hoy es que no le encuentro ninguna explicación que es un fallo de concentración al hombre

Voz 1375 28:07 pero vamos a ver no es una Reguant

Voz 1571 28:10 no no no no

Voz 1375 28:13 ahora que diferentes apellidarse De Gea apellido arte Casillas

Voz 3 28:16 yo no yo que era no no no no te digo esto pero esto le pasa Iker cuando digo en su etapa digo eso

Voz 1375 28:24 la es otro debate pero digo que ahí ahora me refiero no sé me parece bien digo que que me parece muy bien que reaccionemos así pero que que distintos reacio

Voz 3 28:32 Henar en general diciendo oyes un fallo pulso

Voz 1375 28:34 igual de De Gea es que de esos fallos puntuales hace no Iker lo han colgado del palo mayor

Voz 3 28:41 la siguiente algunos que yo no yo no recuerdo del Madrid al y que la selección no

Voz 1576 28:47 yo nunca

Voz 3 28:47 a mí me tuvo nunca falla no pero ahora mismo la etapa en la que quién estaba calambre en la etapa en la

Voz 1375 28:53 yo estaba acabando el Real Madrid jugábamos

Voz 3 28:55 tenía un error la selección y lo crucifican al igual que fallaba

Voz 11 28:58 qué otras cosas salidas pero lo de De Gea como lo de De Gea es un alto el fuego que estaba pensando

Voz 6 29:06 el buen tiempo blocar hizo el escapa en el en el intento de blocar el balón se le escapa la escogido clarísimo el tiro no pero es un momento en el que tenías a Suiza en la que yo estaba haciendo estaba desconectado del partido él estaba haciendo respecto hoy estaba de espectadores

Voz 9 29:20 en todo el partido y un portero jamás se puede desconectar de un partido porque esa acción como dice Jesús es de que

Voz 3 29:26 está de que está desconectado del juego pues le vendrá bien para tomar tenía seguro

Voz 1501 29:31 ente seguro porque lo portero de los grandes es es lo que tiene

Voz 6 29:34 no me preocupa que me acordaba de Keylor Navas yo cuando he visto el fallo de pero no me acuerdo de Keylor Navas de

Voz 7 29:45 sí sí este eterno de si el Madrid tiene que fichar un portero

Voz 3 29:47 te viene te al Madrid de Liga está en la primera jornada de Champions ya sí ahí está Keylor ahora mismo bien

Voz 7 29:53 el partido de hoy cuando se apuesta hay Costa Rica irá mal

Voz 3 29:56 sí ha dicho lo dicho Jamis David vice

Voz 1576 29:59 es regular y un portero muy regular es verdad que el error ha sido grosero porque yo creo que además se confía demasiado coge altura luego al caerse la escapado a casi un desastre el gol pero yo creo que es un portero muy irregular en un portero con muchas tablas es un portero que en Inglaterra que no es una liga fácil siempre y yo se lleva tres años consecutivo siendo el mejor jugador de su equipo y uno de los mejores de la Premier yo creo que con la portería

Voz 1375 30:22 mira te voy a decir una cosa mejor la mejor que haga la cagada ahora con perdón que no totalmente por una hizo como la tu voz

Voz 3 30:29 no en el de Francia la tuvo con dijeron ayer

Voz 1670 30:32 ha habido unas cuantas el propio De Gea en la última Eurocopa ante un error con Croacia ganas manda al lado chungo eh

Voz 3 30:40 tampoco se olvida

Voz 9 30:44 muy pronto

Voz 3 30:45 con razón Pablo es verdad es verdad no me como te digo

Voz 1670 30:48 la cosa para mí dejé de los tres mejores porteros del mundo pero igual que estamos diciendo al Diego Costa al Atleti nunca lo hemos visto en la selección yo al De Gea del United todavía no lo he visto en la seleccione es sello ese portero

Voz 1375 30:59 en que lleva tres cuatro años seguidos siendo el mejor

Voz 1670 31:02 cero la Premier en España le falta un puntito de confianza todavía en la portería

Voz 1375 31:07 ahora yo no quiero venirme arriba pero yo creo que tenemos un equipazo

Voz 1501 31:10 sí que creo que he jugado muy bien yo me quedo más con la imagen no de hoy que su partido de preparación te fallan cuatro titulares eh tienen efectivamente tiene que yo creo de concentración más que otra cosa yo me quedo con por ejemplo cuando tuvimos que sacar la gestión el fuego contra Italia que fue una exhibición partido oficial del Bernabéu a mi a mí eso sí yo esa la imagen que yo tengo de yo confío en esta selección mucho y además hay

Voz 1375 31:30 una cosa que me gusta mucho que creo que puede ser clave que es que les veo bien físicamente para presionar cuando no tenemos balón que hoy hemos robado un montón de balones en la presión a Suiza y eso para mí que Issing Busquets yo creo que con balón no hay debate quién en el mundo lo dice que España es la mejor selección con el balón en los pies es que no hay un equipo que tenga los mejores centrocampistas que tenemos nosotros pero sin balón cuando la España campeona del Eurocopas y mundial marcó diferencias cuando presionaba vamos a ver sin balón el Barça de Guardiola yo creo que esta selección creo que Lopetegui les ha vuelto a inculcar lo importante que es eso y se les nota que pierden el balón presionan arriba buscándolo yo creo que llueve les veo bien luego pase lo que pase porque esta selección sigue siendo lo mismo tiqui taca absoluto pero nos cuesta hacer goles es verdad que no consta una zanahoria

Voz 7 32:10 todavía no despedimos de la familia para cuarenta

Voz 3 32:13 es sí ha dicho que hasta el dieciséis de julio voy del partido de hoy si no sé para cuánto día me cuarenta cuarenta dieciséis de julio estamos en que hay que seguir la la política que la política dieciséis

Voz 6 32:27 pues yo debo decir oye volvemos fue batalla que a en la primera parte acordaron en el Mundial hay marrón que es el partido

Voz 1375 32:38 tercer cuarto puesto me parece muy bien

Voz 3 32:40 no sé no sé creo que me siendo lo tienen lo que hay que seguir la política de David Beckham

Voz 1501 32:46 a echar cuarenta calzoncillos

Voz 6 32:48 bueno pues bola y olvidando si hay algún problema azul que ya estaba todo pagado

Voz 3 32:57 un Rubiales ha dado la voz de contar cómo han ido los partidos de hoy a ver qué os ha parecido de el gol de Neymar en la

Voz 1375 33:05 vuelta y el resto de partidos internacionales y lo que le ha dicho Modric ha de llevar al final del partido la cambia la camiseta he dicho te esperamos se te esperamos

Voz 13 33:14 eso referirá Modric toma una cerveza voy a ser un poco

Voz 18 36:34 en El Larguero con Manu

Voz 3 36:40 doce y treinta y seis una menos en Canarias estábamos en el sanedrín de El Larguero como cada domingo y con un alemán que está por ahí ha habido un montón de fútbol internacional además del España

Voz 1375 36:51 la Suiza hola Bruno qué tal hola Manuela todo

Voz 0301 36:53 los qué tal qué golazo de Neymar eh sí sí golazo además bueno no le han hecho falta más de cuarenta y cinco minutos ya cuando ha entrado se ha visto un partido absolutamente diferente en el primer tiempo incluso me atrevo a decir que conoce había sido superior a la canarinha sobre todo por la presión arriba la cantidad que había robado en en la parte alta de del campo y en el segundo tiempo con la entrada de de Neymar la amenaza de Brasil ha aumentado muchísimo es elegido en líder la pedía todo el rato y al final lo coronado con un gran gol que era primero lo ha marcado el segundo gol también

Voz 3 37:23 bueno y hablado He hablado Neymar después de

Voz 0301 37:26 del partido ha dicho que lo ha celebrado de una manera muy efusiva porque para él era un momento muy especial está muy feliz después de tres meses lesionado volvería a hacerlo con gol

Voz 24 37:37 Nos queda muy Coté que Bogotá a usted está Atano me echaron Cerezo tras vale mucho sufrí fue yo con seis meses de todo Oriente Madison es fundamental espera Pataky

Voz 0301 37:53 es importante que ha entrado firmó en el segundo tiempo también marcado Gabriel Jesús no se había encontrado seguramente en su mejor versión en el primer tiempo y alimenta el debate de quién tiene que ser el nueve porque en la segunda parte de la temporada de firmeza del delantero del Liverpool es muy superiores mejora la que ha hecho Gabriel Jesús el del Manchester City

Voz 1375 38:11 pues un golazo que marca también Fermín controlando con el cuerpo metiendo y luego la pica por encima del portero vital

Voz 3 38:16 es decir va seguida también y además se entendía

Voz 0301 38:19 pues bien con los delanteros de Brasil ha jugado bastante bien William que en teoría va a ser suplente en el Mundial pero me da la sensación que el movimiento que ha hecho hoy ti te lo va a hacer en varios partidos durante el Mundial cuando es en calle Brasil cuando no esté jugando de todo bien meter un delantero sacrificaron centrocampista y Moutinho jugadores

Voz 1375 38:36 Barcelona más en esa posición de interior

Voz 0301 38:39 el mediapunta si se quiere pero más más por el por el medio para generar un poquito más de fútbol gusta Brasil

Voz 1375 38:44 cómo cómo llega al Mundial Alavés bien de verdad no sólo por Neymar llega en buen momento Brasil

Voz 0301 38:49 para mí es favorita para el Mundial la máxima favorita aunque es verdad que los bien creo que la

Voz 3 38:55 de lo que a hacer bastante daño M

Voz 0301 38:58 me parece que Brasil que es una selección que con los centrocampistas no podía generar fútbol con Casemiro con Renato con Paulinho a partir de ahí no podía hacer fútbol salía mucho por los laterales por la izquierda con Marcelo por la derecha con Dani Alves esa baja de Alves le puede hacer bastante daño pero creo que igual aún así es favorita vaya

Voz 1501 39:14 la AVE a mí yo lo veo y digo extremando para claramente yo no digo que tengan un banquillo amplio ni qué pero ya acabo las alternativas que tiene el momento puede hacer pite a mi me parece que tiene más tiene más claro lo que ninguna lo que quiere hacer seguramente junto a Alemania probablemente que juegan a lo mismo durante los por los siglos de los siglos pero que no tienen clarinete sí que saben perfectamente que que tiene sino equipo bien armado dándole de alternativas por las bandas sobre todo teniendo un tipo que si si de verdad para sus mejores todo el equipo por la espalda efectivamente que es que no le no le quema el balón no lo que manada ya porque tienen el rock and roll matinal ver pero tienes rock'n'roll dice Gallego en la banda izquierda Marcelo el mejor otra vez todo el mundo tiene potencia en el centro del campo tiene jugadores con con fantasía tienen buen delantero centro

Voz 1375 40:00 ahí ya tienen hasta portero gravedad tenían claro me da mucho miedo de esos jugó el esas selecciones cuando las tenga enfrente es de lejos mejor sí sí bueno sólo nos veríamos en la final techo en las casas de apuestas yo no nos veríamos con Brasil en la final

Voz 1576 40:12 yo creo que las casas de apuestas en el número uno de de favorito para el mundo

Voz 1375 40:15 o sea que estuvo dos nosotros número tres que no me parece una al Alemania

Voz 0301 40:19 en Alemania hay Brasil hable más Brasil igual que haga lo mismo en la mayoría de casas de apuestas son cinco cincuenta Si me parece que son seis cincuenta España y Francia

Voz 1375 40:30 Alemania Brasil y España hay ir empatados y luego Argentina no imagino Messi sí a Argentina quinta si me a entrar en una Brasil se paga cinco a uno a Alemania a cinco cincuenta uno y luego va a España siete a uno Francia siete y medio y luego ya Argentina Bélgica Inglaterra Portugal

Voz 1576 40:51 es verdad que te puede fallar un poco la plantilla un poco lo que hablábamos al principio de del sanedrín que España tiene una gran plantilla tiene veinte veinte veintitrés tíos que cualquiera puede te da el nivel yo creo que Brasil sin tener tanta profundidad pasa es partidos siete con seis futbolistas de mucha clase y un equipo muy armado yo creo que a diferencia de otras citas de Brasil leve Leo bastante de trabajo la verdad que aclare si no pensaba que iba a dar o con la tecla tan tan fácil no porque el campo no no no lo que ha sido siempre Brasil ha sido un grupo de individualidades Si yo le veo más equipo que nunca tiene

Voz 1375 41:26 prácticamente el mismo once que cuando debutó con Twitter es que ha llegado con una idea clara

Voz 1670 41:31 que es el músculo en el medio campo con Casemiro Paulinho compañía tres tíos arriba para que se las ingenian collages

Voz 1375 41:36 la de Marcelo y ahora ya no tiene a Daniel

Voz 1670 41:39 los laterales si la idea es vamos clarísimo

Voz 1375 41:41 bueno no hay Marcela he visto bien recuperado será visto habrá que ver si sigue golazo LB Fina vamos aquí el aire muy bien la recuperación raro pero lejos de París

Voz 1670 41:50 es una lesión sea francés es más fácil de recuperar es la operación y punto no es nada muscular articular entonces se recupera muy rápido