El Larguero (2ª parte / 03/06/2018): El banquillo del Real Madrid, la victoria de Lorenzo y la ACB

Voz 0475 00:11 Ariz la una y dos las doce y dos en Canarias y veremos a ver qué pasa con Pochettino y las negociaciones ni veremos a ver lo que pasa

Voz 1375 00:18 ahora con el resto de asuntos este verano Bruno nos quedaba por repasar algún partido más de hoy bueno ayer perdido Alemania con la vuelta de Neuer por cierto desde septiembre no jugaba ayer titular tiene pinta de ser titular en el Mundial en lugar de Ter Stegen no

Voz 0301 00:32 sí dijo que si estaba en condiciones y jugaba minutos antes de

Voz 3 00:38 yo Hitler es al que yo llamo Joachim Löw que no se le vaya

Voz 0301 00:42 el ser suplente que va a ser el titular y ahí puede haber un ritmo igual de mal rollo en el en el Mundial porque es indudable que Ter Stegen hecho mejor temporada que Manuel Neuer que están tres de los mejores porteros del mundo del del Barcelona así que veremos si no se convierte en un problema pero bueno parece que no va a ser el titular mal partido de Alemania eh que ayer tuvo que parar porque le llegaron muchísimo la selección de Austria además aún así perdió la la selección de Vélez del día de hoy que Costa Rica tres Irlanda del Norte cero ha jugado treinta y cinco minutos que lo divertido del partido ha sido de cuando ha llegado el minuto trece de la gente del estadio de San José se ha puesto a aplaudir por la decimotercera del Real Madrid coincidiendo con un minuto

Voz 0475 01:21 el aludido ahí sí sí coreando también

Voz 0301 01:23 hombre de de Keylor Navas ya ha ganado la selección de Perú que yo creo que puede ser una de las sensaciones del próximo Mundial

Voz 1375 01:30 la guitarra castigo a Guerrero no ya

Voz 0301 01:33 sí ha vuelto a jugar Pablo Guerrero crear marca un doblete

Voz 1375 01:35 no les había dado positivo por cocaína

Voz 0301 01:38 a la la FIFA le ha le ha perdonado hizo doblete de de Paolo Guerrero que es sin duda la estrella de la selección de Perú que juega muy bien qué pero sí

Voz 0475 01:45 la cocaína manda Un vídeo llorando y te van mal día lo tiene cualquiera que cometido una travesura que los es la verdad es que me he hacia no se sabe si das positivo

Voz 1375 01:55 bordo Ayna cocaína sino pero no das positivo por cocaína mando un vídeo llorando oye que no digo nada me alegro por los peruanos por Guerrero pero

Voz 0301 02:03 pero no todo iba a delegaciones muchísima gente del mundo del fútbol se ha volcado hemos visto

Voz 0475 02:07 estado americano de lo que todo el mundo

Voz 0301 02:10 sí sí pidiéndole que volviera hoy ha vuelto a jugar más el delantero centro titular ha estado muy mal el portero horadar de Arabia Saudí que para mí es una de las peores selecciones que en el Mundial ha perdido cero tres ya que es el portero de Arabia ha estado realmente muy este estoy el estrés

Voz 0475 02:24 con el pack de los que vinieron aquí vendaron los bueno y voy a hacer una pregunta en serio a Egipto de Salah no les damos una opción de que sea una tapada pero sí todo algo no

Voz 1375 02:35 sí

Voz 0475 02:35 hasta el minuto cuarenta de la final les daban luego yo ahora ya esta tarde un poco pero está claro que está muy bien Salah

Voz 0301 02:40 hay que decir que el cruce seguramente es contra España contra Portugal

Voz 1375 02:43 sí a mí me se me hace muy cuesta arriba del ninguno ha faltado a España que no es bueno el terrible por favor yo no lesionando a Ramos cogiéndolo cogiéndolo del hombro y dando una voltereta Carmen pues nada ir Griezmann entonces qué tal

Voz 0301 03:00 no principal estuvo muy bien el hall viernes con la selección de Francia jugó con API con le fue una Francia que cambió bastante el registro más al contraataque más a intentar aprovechar

Voz 4 03:11 de lo bien que él en los espacios gris

Voz 0301 03:13 Manny y lo bien que corre no lo mucho que corren de ley en papeles de hola

Voz 0475 03:17 no se podría haberle metido cinco Italia una manada de caballos de carreras en su sobre esto va a canté es que es por cierto dijo muy bien muy bien Lucas ser muy bien Lucas sí sí te y están están en alto

Voz 1375 03:33 en Francia están como lo cojones que dijo de su futuro hijo Griezmann que se da antes de que se ya antes de que empiece el Mundial no es uno de julio no con lo digo como Bartomeu dijo que hasta el uno de julio no hablamos

Voz 0475 03:49 yo creo que sí habla en los próximos días está mucho más cerca la posibilidad de quedarse día que va pasando y que es acerca al Mundial o a ese uno de julio te veo

Voz 0985 03:58 esto era Start estará más cerca de irse del Barcelona Jordi yo sabes qué pasa qué pasa ahora mismo Griezmann vale doscientos millones

Voz 1375 04:06 pero

Voz 0985 04:08 es una del pasa a valer cien millones a partir del uno de julio eso ya lo sabemos Jordi Pedro esto tienes que entender que por lo tanto según que cosas entiendo yo que no las puede decir pero que se unirá así se va a a dónde vamos

Voz 0475 04:21 no tiene lo que yo no fuera de llevarse bien con eso no es nada fin kilos creo que se va a decidir antes del Mundial

Voz 5 04:28 su futuro sí pero que puede decir me marcho

Voz 0475 04:31 por así decirlo pero uno de Gijón Marcos donde crees que va

Voz 6 04:35 donde el que te ves que al Barça o que se lleva ya tiene posibilidades para decir que se queda en Madrid

Voz 1375 04:43 que la puesto contó con todo el derecho del mundo le ha puesto todas las condiciones para que siga

Voz 6 04:47 pero yo ahora mismo lo veo en el Barça ahora he cada año está en un sitio hace un año estaba en el Manchester United Mi más lejos y acabó jugando el Atlético de Madrid y entiendo lo que quiere decir ahora Jordi el Barça no puede decir más el Barça el trabajo hecho vamos a ver si lo ha hecho bien y ahora le toca a él decir decidir dónde quiere estar

Voz 0475 05:07 en una temporada que encima me lleva a simplificar las versiones antes con lo decidan IVE simplifica la de Griezmann yo creo que de verdad hasta que está todavía así no si no si llega el momento que sea así o no pero pues la versión más simple como se queden en el Atlético de Madrid

Voz 1234 05:24 sabe de Xavi Hernández va a ser tremendo

Voz 1375 05:28 pues permanezcan atentos a la pantalla un último sonido antes de nada y es decir sabios presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales

Voz 0783 05:38 porque si me consta es que hay un viaje pactado para directivo para patrocinadores que tienes que ir también para familiares que ronda los dos millones de euros me parece un despilfarro tremendo estoy muy muy muy enfadado porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto y además no lo podemos devolver creo que se debe de invitar también a los familiares de los futbolistas por supuesto se debe invitar a los directivos por supuesto y como no a los patrocinadores pero organizar un macro vacaciones de siete u ocho días en hoteles de superlujo la Federación no está para eso lo que nos transmiten es que fue una orden verbal de de Juan Luis Larrea pues me parece una falta responsabilidad tremenda como que sigan UEFA como otras muchas cosas cuestiona que que ya este hombre por dignidad Hay por democracia que

Voz 1375 06:23 que ya sabemos lo que ha dicho fuego español deben empezar a plantearse mucha cuestiona bueno nos hemos puesto en contacto con Juan Luis Larrea esta tarde han hablado

Voz 7 06:32 no he hablado con él pero ha hablado compañero de él

Voz 1375 06:35 el Larguero Álvaro Benito la respuesta de Hollywood ha sido que lo desconocía que no tenía conocimiento esa noticia hasta el viernes y que no fue decisión suya sino que ya estaba pactado pero yo no puedo entiendo iranís y le han invitado Innova qué es lo que nos ha hecho Juan Larrea Juan Luis Larrea lo contamos lo cual me parece igual de grave que si lo supiera sea si no lo sabía es grave insisto si los había también yo millones de euros o sea

Voz 5 06:58 quién viajes alguien que pasaba por allí

Voz 0985 07:01 que no entiendo están comprometidos unos dos millones de euros son ha ganado ha puesto seguro de cancelación

Voz 0475 07:09 está hecho polvo pero no nos engañemos que ha sido el modus operando de la de la Federación no sólo en este evento sino otros eventos los cojones Soro mira dentro de la de la

Voz 1234 07:22 dirección de de la Federación Doña que Gallego que mira que me estoy al micro directivos de la Federación Española un viaje todo lujo pues como ahora pero va más allá de la denuncia que de lo del viaje si es lógico hubiera ha dicho tiene que pensarse eso tiene que pensarse lo de seguir en UEFA tiene que pensarse muchas cosas me da a mí que Rubiales ha dejado una sombra en la Federación en los pasillos de la Federación tiene que haber cositas cuidado

Voz 1375 07:50 y luego cuando dice eso es lo eso Rubiales se pone el listón muy alto a una altura a la que creo que debe estar para que a partir de ahora los que empiezan en con la nueva gestión no no hagan ese tipo de cosas que si esto espero que no te saquen dentro de un año se pues directiva de tal eh

Voz 1501 08:06 es evidente que no es eso lo denuncia debe se debe servir para que no se repita y creo que si es así es que tiene toda la razón los millones de euros es un despilfarro dicho eso la Federación Española de Fútbol renuncia de hace muchos años la subvención de dinero público ingresa mucho coge ingresa mucho más que puedo hacer por ejemplo estas cosas ya que realmente

Voz 0475 08:25 ya a la subvención pública yo me lo que me da la gana que es más o menos la bueno no no no

Voz 0985 08:31 así esto no va así porque las federaciones funcionan por delegación pública y por lo tanto cuidado esto es una entidad privada pero que tiene un fuerte tanto público se implantó el ejemplo de una entidad que funciona por la acción pública no puede ser el ejemplo de dos millones otra un ejército de director enviara pero

Voz 1501 08:50 no pero en su momento Villar hace renuncia ese dinero público porque inglesa muchísimo más porque es una selección que ingresa por amistosos

Voz 0475 08:56 una barbaridad pero se dan cuenta que tenga el dos es es algo como dice Mario a más de ética que claro que no debes es ahí por qué no te lo puedes permitió renunciar a subvenciones y no tengo que dar explicaciones a nadie hará que moralmente éticamente cuestionables

Voz 1375 09:09 no hombre tanto bueno no haber dicho nada del Valladolid por cierto que se metieron en el play off paso el portero

Voz 0475 09:14 a buen rollo en el jueves por la noche estuvieron aquí juntos y Jaime Mata ahí Manu Herrera portero de Osasuna hay delantero el Valladolid enganchados no hay buen rollo tal suerte te deseo no sé qué y sin embargo luego el partido tuvieron ahí supe que eso eh

Voz 0985 09:29 bueno tampoco hemos dicho noticia importante que es que un Tití ha renovado por el ha dicho la dicho abriendo parisino para nota había escuchado

Voz 0475 09:36 si la dije que hasta dos mil lo a todos me gusta del Larguero eh

Voz 0985 09:40 mañana a las diez y no pues perdona Esther Cañadas dice media a las diez y media habrá rueda de prensa hombres corrección culebrón de Dera Ghazi John en renovación queda implica descartar el posible fichaje del en eso

Voz 0475 09:51 veo a decirle ahora que has lenguas inglés renovado el presidente que no se mueve afilado cuchillo por ciento cincuenta tiene esa Messi tiene a Suárez pero para todos Natalia a Griezmann que quiere venir no bueno pero sea porque la llamado ves que él ya herida en Barcelona yo te puedo llamar pero si tú no descuelga perfecto pero sí pero él se presentó en Barcelona le llamaba queremos ser como Pino a alguien me vino alguien de su familia Barcelona permanezcan atentos a ya en las próximas no digo dónde quieres Griezmann desde un principio que no quiero liarla unos tacos y otro entrenador están cambiando tan atentos a su pantalla en las próximas una a la ansiedad en el Madrid Flaqué y se pasa cuando miran la décimo tercera vez esperando

Voz 1375 10:30 voy a respirar a través de prensa de Cristiano jugando era y no lo digo más y no lo digo más que me mientras gatos permanezcan atentos la pantalla en las próximas horas batalla miga

Voz 0475 10:39 un hay trece hasta mañana chavales y todos he nos quedan las motos nos queda el basket nos queda el tenis Roland Garros vamos con ello

Voz 9 11:08 Baltasar María vivimos

Voz 0401 11:09 es un juzgado España está en un juzgado

Voz 9 11:12 desde el orden y criterio pero vimos en oscuridad

Voz 5 11:14 mobbing Charo gratuito este deporte

Voz 10 11:17 claro lo dijo

Voz 5 11:22 antes

Voz 11 11:24 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 12 11:28 sí que nos también en Hoy por Hoy punto es Care

Voz 11 11:30 SER

Voz 14 11:43 en riguroso directo está por ahí me la

Voz 0475 11:45 Paul poles un hay catorce una menos en Canarias después del Gran Premio de Italia AIS ha disputado hoy con una caída de Mar Márquez con una victoria de Jorge Lorenzo año y medio después ha ganado con Ducati

Voz 1375 11:57 cómo lo ha celebrado hola Mela Chércoles sube si ráfaga muy buenas

Voz 15 12:01 sí ráfagas Carreño histórico hoy en Mullelo el vivido gracias al avispero de Jorge Lorenzo un año y seis meses y dieciséis días después la última vez que era capaz el mallorquín de lograr David y entonces pues en Valencia dos mil dieciséis en la carrera que se despedía de Yamaha aquí hemos seguido su primer triunfo con Ducati parecía una misión imposible muchos dudaron del de Valentino Rossi nunca consiguió ganar con la Ducati

Voz 1566 12:25 me ubicó su compañero de box tardó setenta

Voz 15 12:28 carreras una hacerlo él lo ha hecho la vigésimo cuarta con razón ha dicho que era el día probablemente más feliz de su vida un día histórico en tu carrera deportiva

Voz 16 12:38 estas horas de sacrificio muchas la de sufrimiento muchos malos momentos demasiados estos de este año y medio pero nunca tira la toalla como como dije cuando tenía dieciséis años y coherencia cinco con con esta moto ganar cuando estaban derbi gané imputó tenía que en la mente que iba con la Ducati al final ha conseguido sigue probablemente el día más feliz de mi vida

Voz 15 12:57 luego Manu otra cosa fundamental Jorge Lorenzo ha silenciado el circuito de Mullelo con un público que ha volado las gradas en número las noventa mil personas que han tenido una actitud absolutamente vergonzosa bochornosa con nos ha caído Marc Márquez en la quinta vuelta mientras marchaba segunda posición han jaleado celebrado la que era de Márquez como si se tratara de una historia de Valentino Rossi evidentemente aquí el público mayoritario

Voz 1375 13:22 adelantarles

Voz 15 13:24 es vergonzoso lo que pasa es que los han tenido que tragar el sapo de ver ganar precisamente a Jorge Lorenzo por primera con la Ducati algo que no consiguió hacer su día a Valentino Rossi que hoy ha estado en el podio tercero que ha tenido una frase memorable diciendo que minutos el podido Mullelo compensan todo el entrenamiento un año no llevo nació tercero por detrás de Dovizioso de Jorge Lorenzo de Runner oído el día pese a esta caída Márquez sigue teniendo una grandísima ventaja al frente de la general ahora son veintitrés puntos M de treinta y seis sobre Valentino Rossi

Voz 1566 13:52 una ventaja ha sido tremenda

Voz 1375 13:54 historia Jorge Nos alegramos enhorabuena para Jorge Lorenzo ha sido tremenda la caída de Márquez esa como él intenta en todo momento no sé si lo habéis visto los que nos estáis escuchando es que en en general sea cada vez siempre otras al suelo suelta la moto es evidente que es lo que hay que hacer soltar la moto que vaya a la moto y te para donde vayas pero esquí Market está en el suelo y no suelta la moto porque está pendiente de ver si la puedo levantar como sea

Voz 0475 14:16 y al final se va al suelo es que esta vez la física hay leyes de la gravedad que son imposibles

Voz 15 14:21 iba subiera este fin de semana marquesa cae dos veces ya lleva ocho carreras lo que va de temporada dice que ha salvado un montón que es este fin de semana la de la carrera ha sido la más inesperada para él lo matadas por detrás de Lorenzo era la quinta vuelta sólo era un circuito complicado para él como también al Le Mans Jerez consiguió sendas victorias aquí ha gastado uno de los comodines que él dice llevados ceros en seis carreras el de Argentina por sanciona con es una así está líder con veintitrés segundos de ventaja sobre de Valentino Rossi una ventaja muy buena dice que bien incluso bien porque muchos pensaban que no gana el título con una mano yo te Vigo y le he dicho a él que igual con una mano en mano así que tienen encima

Voz 1375 15:07 mientras que a pesar de que estaba muy superior está muy por encima de resto este año y eso es lo que parece en este primer tramo de de mundial bueno eso en Moto GP cómo han ido las cosas en Moto2 y Moto3

Voz 15 15:19 déjame decir otra cosa es que hemos hecho en Paco la persona temporada con Yamaha a pesar de la victoria de Ducati tenía que tiene todos lucinados equipo satélite con apoye fábrica vamos a ver en qué estructuras diseñadas para o una nueva que crea Petronas con el apoyo también del circuito de Sepang sí hoy en Ducati me decían que estamos veleño buena si quiere decir ex compañero el compañero de Dovizioso ya está decidido va ser Petrus debe decidir antes de esta carrera Lorenzo a un portazo hoy en toda regla a diciendo que ya es demasiado tarde su futuro no lo cambia ni siquiera está bien

Voz 1375 15:55 pero el año que viene pero te digo una cosa la desde fuera la sensación es que se va a Yamaha porque sabe que Ducati no lo querían no

Voz 15 16:04 sí sí Ducati no

Voz 1375 16:06 no es lo mismo que me voy a Ducati como hizo él porque tal porque me hacen una oferta de metal que yo creo que la sensación ahora es me voy de Ducati pero porque en Ducati el estaban dando largas o eso parece no desde fuera

Voz 15 16:17 sí sí estar cuando estás contando en Ducati suele quería allí Baliña que es el responsable técnico en clave ideológica al que es el CEO Ducati no le quieren haber hecho antes de esta carrera de Italia había hecho unas declaraciones que Lorenzo no le gustaron el jueves a llegar dijo que la nevada contestara sobre el otro dejarle claro que él no era sólo un gran piloto sino que además era un campeón vuelve a demostrarlo se va a Yamaha por comer sí porque en Ducati le quiere esa cabría la posibilidad de que Lorenzo se quedara en casa si no salía esta opción de Yamaha se podía haber a casa pero el campeonato Dorna el campeonato ha movido hilos también de perder a la parrilla con una moto con la que ha llevado en el pasado con la casi tres veces campeón así que hay que seguir contando con Lorenzo treinta y un años es muy joven para

Voz 1375 17:04 totalmente todavía le quedan fíjate hasta que llegue a la edad de Rossi por ejemplo además ávido

Voz 15 17:08 desde XXXIX fíjate por eso digo además

Voz 1375 17:10 de momento hoy en el en las declaraciones estaba oyendo en las que ha dicho a estoy muy contento de histórica ta ta ta ta y le pegaron rejonazo a los y a los mecánicos no a los ingenieros ha dicho no se hubieran creído más en mis y los ingenieros de Ducati hubieran creído más en en cosas que dije tal sea el divorcio es total y absoluto

Voz 15 17:26 si Lorenzo no miente cuando habla la gente deja ver este tío busca excusas de todo tipo ahora es que es la ergonomía no va a Congo vikinga bueno pues cuando Lorenzo habla te digo yo que no miente a veces se estas desafortunadas declaraciones pero la verdad lideraba carreras hice venía bajo físicamente y por eso perdí el ritmo no ahora han conseguido poner un apósitos una especie de pues habrá se en el depósito que él prefiere estar más cómodo guardar ya ganado y como ha ganado en sus mejores tiempos

Voz 1375 17:54 en la primera curva hasta la última carrera pues nada hijo

Voz 15 17:58 ah sí señor Moto2 y Moto3 que ha pasado quién ha ganado pues mira la victoria de Oliveira en la categoría intermedia es segundo ha sido Valdas ser tercero Coming Home también segundo poético sirvió este vídeo también y no estaría MotoGP con Suzuki como compañero Martíns Es tarde Iza para pensar en el por el título pero bueno nosotros carreras está cuarenta te juntos unos recuerdos los papeles que está a cuarenta puntos si ojo con Joanne está enrachado me está por llegar actor intermedia el es es de ley luego Moto3 otra victoria de Jorge Martín en un final apretadísimo había nacido por diecinueve milésimas a la base la línea de meta ABC aquí por cuarenta clasificado así que carrera donde de motor seguimos el tercero ha sido un día memorable de carreras en Italia en un circuito para mí el más bonito del Mundial en dos ocasiones

Voz 0475 18:56 pues no

Voz 1375 18:56 hola Mela hubiese y ráfagas que siempre mano mira tú sabes que tú sabes que tengo llevo todo el fin de semana baratos tú sabes que Pulido al principio pensaba que decías nubes y ráfagas no

Voz 15 19:08 si Manolete decía de todo hecho muchas nubes nueve Si ráfagas me a decir luces y ráfagas cuando al hecho de correr

Voz 1375 19:15 cuando salió el libro de dijo Julio pero es uves y Rafa eso es yo enseguida nubes y ráfagas no el libro de las nubes ya es alto ya sacadas otro que serán nubes y ráfagas seguramente porque claro

Voz 15 19:24 cierto déjame deciros una cosa así Lorenzo iba a haber dentro de El Larguero pero sabe alguna fiesta Tremón ha aseverado ha celebrado el triunfo como si hubiera sido el título mundial en la oportunidad de estar con el motor home con sus gente durante más de media hora a tenido interrumpió la fiesta para irse a cenar con Casey Stoner y miembros de Ducati y lo iba a continuar así que la tenemos pendiente otro día

Voz 1375 19:45 sí señor hablaremos con Jorge Lorenzo aproximadamente un abrazo Mela a cuidarte

Voz 15 19:49 hasta dentro de dos o Montmeló abrazo grande pero lo cierto según aniversario hoy de la pérdida de Luis Salom

Voz 1375 19:54 les verdad siempre en el corazón te escucha escucha con Dani Garrido sí señor recordando a su madre que estaba muy emocionada Un besito

Voz 15 20:03 la zona grande un beso para allá también Chava a tengo

Voz 1375 20:05 abrazo adiós hasta luego han empezado a las semifinales de la Liga Endesa ACB y está por ahí Marta Casas hola Marta muy buenas no la mano buenas noches pues el primero para el Madrid en la primera semifinal

Voz 1509 20:15 sí ochenta y ocho setenta han ganado los de Pablo Laso el Real Madrid al Herbalife Gran Canaria al que le ha pasado factura eso de haber terminado el viernes ya entrada la noche su partido de cuartos de final y además después de una prórroga contra el Valencia Basket han ganado el Real Madrid con un gran Tabárez diecisiete puntos veinticinco de valoración viene acompañado por Jaycee Carroll dieciséis puntos y con muy buenos minutos de Felipe Reyes que en esta serie por cierto se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia de la ACB ya está tan sólo uno de Rafa Jofresa al final más dieciocho para el Real Madrid yeso que empezaron el partido algo dormidos un parcial de dos a diez para el Herbalife Gran Canaria que fíjate ha provocado está la SINA de Pablo Laso en un tiempo muerto lo han recogido los compañeros de Movistar Plus

Voz 17 21:02 trae

Voz 1509 21:17 pues han puesto sí si si si le ha tocado tirar de caracter a Pablo Laso al final es algo que le ha gustado también a los jugadores le hemos preguntado por esta bronca alguno de ellos por ejemplo Tabares entre risas también no responde así

Voz 18 21:30 la bronca eres siempre hay que no ponemos fuera caminando que si nosotros corremos pasamos la pelota y hacemos pase extra somos mejor equipo que nos ponen a tira siempre cuando estamos dormidos es está como más si como entrenador fenomenal me encanta todo muy cómo entrena creo que está en el Madrid porque se lo merece

Voz 1509 21:48 el segundo partido de la serie se va a jugar el martes a las nueve de la noche y mañana turno para la otra semifinal también desde las nueve el primer partido entre el Baskonia

Voz 1375 21:56 hasta mañana Marta hasta mañana adiós nos vamos a ir enseguida a París para que nos cuente Miguel Ángel Zubiarrain lo que ha dado de sí la jornada de hoy ya sólo nos queda Rafa Nadal en el cuadro masculino Garbiñe Muguruza en el femenino teníamos porque también a Verdasco que ha caído hoy ante Djokovic pero bueno sólo os queda Rafa sólo nos queda Garbiñe que no es poco pero sólo ellos dos o la ACB

Voz 1566 22:21 hola muy buenas hola buenos Xisco estamos bien y tú muy bien bueno lo hubiera dicho sí la verdad que trabajo bien jugado bueno es el de Velasco está como despistado que no entrar el partido Si yo decían en el me se puede decir que ha vuelto Djokovic todavía no ha volviendo no no estamos viendo si estamos aquí toda la vida pero bueno está mejorando está mejorando día a día así que habrá que ir teniendo cuidado con el decir que Zverev ganó otra vez con muchos apuros que tiende ha dado a ir a Sinatra no le ha avalado a un FEM él no está bien está sienten auténtica tensas y que bueno a partir de ahora es que tiene que saber mejor a este chico me más me añada en segundo segunda noche Boñar aquí aquí han acabado el partido Popular

Voz 19 23:34 tienen que jugar al ese motivo ahora Nadal con con mal tener

Voz 1566 23:40 sentado al chaval

Voz 19 23:42 hemos juega bien está teniendo jurando enseñar Vicente esa mejora tiene bien

Voz 1566 23:51 el cuarto tuvo Muguruza que cruces uno en el mundo sin él debería de ese partido

Voz 1375 23:59 pues mañana nos lo cuenta saber qué tal ojalá que mañana a esta hora nos cuentes ya ganado Rafa ya ha ganado Garbiñe hasta mañana Zubi Álvaro Benito nos queda algo por ahí hola muy buenas

Voz 12 24:07 pues sí si estas importante Bruno Hortelano que hace año y medio aproximadamente tuvo aquel accidente tan grave en la Comunidad de Madrid no ha vuelto a hacer un doscientos hasta hoy ha sido en Holanda ya hecho veinte treinta hiciste o lo que es lo mismo es el tercer mejor europeo del año ya con lo que ha hecho insisto venta volvió amoldados doscientos es la cuarta mejor marca de su vida insisto primer doscientos en año y medio para Bruno Hortelano así que tiene buena pinta de cara lo que va a venir a continuación además no tenían los quiniela durante estos eh durante estas semanas estamos viendo cómo la quiniela está completando con partidos de la liga brasileña pero como y dos pendientes pues no tenemos todavía quiniela mañana lo contaré hemos fase de ascenso de Segunda División B a Segunda este fin de semana se han celebrado estos cuatro partidos ayer el Fuenlabrada cero Villarreal B cero Lloyd Celta B cero Cartagena cero Extremadura cero Mirandés de Pablo Alfaro uno Elche dos Sporting B uno por cierto los dos goles del Elche me insiste mucho nuestro mánager Alejandro Rodríguez que obra de Nino treinta y nueve años y sigue y en Segunda División B marcando goles además curioso lo que ha dicho line Golán ya sabéis el futbolista de la Roma que sólo de decir las cosas bastante alto y claro los futbolistas no salen del armario ha dicho porque estar avergonzados e a veces es difícil decir que no a las mujeres me quieren todas aunque estoy casado no soy un ángel mientras que no salga nada puntos suspensivos eso dicho Nine Gholam

Voz 0475 25:31 te dijo que no al seleccionador después de que no lo llevara al Mundial porque dijo posar allana Volvo la selección en mi vida

Voz 12 25:37 pues sí el además estamos pendientes de las veinticuatro Horas de Le Mans que se van a disputar dentro de dos semanas en los primeros libres ha sido Alonso el primero junto al japonés Nakajima y el suizo Sebastien Buemi comparten los tres el Toyota TS cero cincuenta Hybrid y ha sido el mejor tiempo y por último bueno y recordó que mañana Dani García va a ser presentado como nuevo futbolista del Athletic y por último está la previa que tenemos que hacer del gran partido entre los Cavaliers y los Warriors en Auckland Golden State Warriors Cleveland Cavaliers me ha emocionado el atuendo que lleva el libro en James D

Voz 20 26:12 vista mucho me gusta mucho decir libros una cosa oro se lo he dicho veinte veces malos ya no me puedo frenar ya para la vacante que deja la baja le a ver si lo hacía bien

Voz 0475 26:23 Iguodala que ha dicho eso es

Voz 1375 26:27 a Clayton son si juega John Magee titular con el The Warriors aquel que voluble al banquillo porque es quién ya se titula

Voz 0475 26:36 no bueno creo que Javi Blanco a las dos de la mañana el partido para los Warriors en medio ahora puede librar no

Voz 1375 26:42 ha comentado la Twente Lebron James que ha dicho que la verdad traje pantalón corto que se tire rojos hasta la rodilla zapatillas de baloncesto blanquear así fue en el primer partido espectacular no no trabajaban sport traje pantalón corto yo Javi Blanco en la prensa mañana que dice en el diario As más juego que gol Odriozola marcó el gol de España y Suiza empató en un fallo de De Gea en la parte superior hice Modric animar te esperamos enmarca un toque de atención España deja buenas sensaciones pero la falta de puntería y un fallo de De Gea los condenan a un empate ramplón en Mundo Deportivo Umtiti dos mil veintitrés Samuel firmará hoy por cinco temporadas más con el Barça con una ampliación notaba de de su cláusula de sesenta millones si en el Sport a Rusia con aviso España estuvo mejor con Iniesta sobre el campo pero dejó dudas a pocos días de

Voz 0475 27:29 en el Mundial me encantó la afición del Cádiz ayer aplaudiendo a su equipo la feria blanco hola ya siento que me estoy en el playoff de descenso estrechado por durante unos

Voz 5 27:41 está está por ver en los últimos diez partidos ocho ya ha sido putada porque da mucha muchos empate sus ideas hemos perdido también ayer yo estaba cenando en un restaurante con un móvil encendido mientras se está viendo el partido y en un momento determinado quienes me acompañaban que imagínate quiénes eran si cogieron y dijeron Somos diez han estado aún no han estado a una porque estaban los dos chicos enfrentarían estaba echada una quieran echado después ya con el segundo gol hicieron así apagaron el agosto

Voz 0475 28:10 por primera vez en todas nacen y me dijeron

Voz 5 28:13 vamos a hacer

Voz 1375 28:15 ahora viene el programa de sexo en la SER Contigo Dentro que el año que viene intentarlo otra vez

Voz 10 28:19 venga oye vosotros sabéis bueno no hay que jugar como todo te allí en un tuit inmediatamente te dije ojalá brindamos por el Valladolid porque me da una alegría inmensa te lo prometo Sporting y luego a ver qué

Voz 0475 28:32 pues venga el Zaragoza hay el Numancia hasta luego luego Contigo Dentro concedería chao chao

Voz 1 28:50 el Larguero Manu Carreño Cadena

Voz 1375 28:53 sí

Voz 22 28:57 uno uno m uno de los dos

Voz 23 29:07 no

Voz 22 29:09 el pasado uno de enero un han estado a venir sí

Voz 23 29:34 sí

Voz 0401 29:54 es uno de esos países que destacan por sus políticas de igualdad con más del cuarenta por ciento de diputadas mujeres en su Parlamento hace poco más de un año que aún así el informe del índice global de la brecha de género del Fórum Económico Mundial Lesley cartilla porque no era oro todo lo que reducía consideraron que aún les quedaba mucho por hacer para ser tan feministas como creíamos esta semana Suecia ha dado un paso de gigante para demostrar su intención de conseguir de verdad que los mujeres y las hombres juguemos en la misma división a partir del uno de julio Suecia será otro país de la lista de países europeos ya son diez que han incluido en sus legislaciones en materia de violencia sexual que el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes vamos a explicarlo porque así dicho ha sonado pues a lo que es aún mucho papel legal lo que quieren decir es que la mujer debe aceptar expresamente con quién cómo dónde sucederá el encuentro sexual que pudiera acontecer se corregía así que para que se considere violación el acto sexual tenga que llevar implícita la violencia amenazas o la superioridad manifiesta el hecho de que la mujer esté en defensa ya sea porque esta noche se pilló el pedo del siglo o porque aterrorizada no pudo reaccionar al agresor yo no evitará que se considere violación será denominada a partir de ahora violación negligente no se vayan muy lejos si esa legislación presente en Europa repito en diez países si esa legislación hubiera sido aprobada en España los agresores de la manada habrían sido juzgados por violación en ningún juez se habría atrevido a decir que aquello fue sexo en grupo de quince años no se habría librado ni uno hasta ahora hablábamos de tres denuncias al día por violación en nuestro país pues no no ya hemos superado esa cifra ya son cuatro las denuncias diarias por violación según los últimos datos oficiales las asociaciones de mujeres elevan esta cifra no todas las mujeres que son violadas acuden a comisaría en Suecia se denuncia bastante más que en España esa cifra Lary cuatro cuatro denuncias por violación al día es aún mayor quizás en Suecia tienen la suerte de que se denuncian todas las violaciones se imaginan lo que supone eso saben por qué pasa saben por qué en Suecia ocurre así porque las suecas se sienten mucho más seguras de que los agresores pagarán por lo que les sale hecho ahora podríamos preguntarnos por qué en España ni siquiera nos atrevemos a denunciar lo mismo deberíamos intentar cambiar eso lo mismo deberíamos implicarnos todos cómo podemos hacerlo pues a mi se me ocurre una manera eligiendo a políticos que de verdad tengan alguna intención de Protos

Voz 1375 33:17 Berners contigodentro en Twitter

Voz 22 33:23 unos más

Voz 24 33:40 Juan Carlos Ingelmo

Voz 5 33:41 José Manuel Barón el programa de hoy Pablo Arévalo

Voz 0401 33:45 esperó pacientemente a que yo pudiera darles las buenas noches en directo observa con una inmensa sonrisa desde esa pecera del estudio uno de la Cadena SER no El Calero estará pendiente hasta que Sexo en la SER termine conocerá sobre las dos y media de la madrugada Hernández pues Elia volvió a producir todas y cada una de mis locuras solamente por eso merece que la quedamos todos

Voz 24 34:28 ya

Voz 0401 34:36 déjenme que les confieso una cosita de estos domingos en los que me puedo plantearme confesaron muchísimas cosas suelo esconderme suelo irme a cualquier sitio donde sepa que no me van a encontrar y me queda un ratito haciendo cosas que solamente me gustan a mí como pensar cómo escribir cómo coger aire cuando me falta lo cual me ocurre muchas más veces de las que me gustaría saben que todas esas veces que ahogó eso de esconderme todas esas veces que no quiero que nadie me moleste todas esas veces en las que me da por pensar pienso que tengo mucha suerte de poder terminar mi semana de que ustedes empiece en la suya sabiendo que la vida y el sexo son infinitamente mejores Contigo Dentro es la luna hay treinta y siete minutos de la madrugada una ex excelente hora para que podamos hacer lo que más nos gusta aprender de sexo comenzamos

Voz 24 35:49 Fernández

Voz 5 35:57 buenas noches todo bien todo bien temporalmente etérea esto es porque porque te puedes creer que el día dos de junio que es ayer pero que en realidad no ha pasado todavía porque esto lo estamos grabando si esas cositas que contamos nosotras de que este programa de entrevistas integraba habrías yo vendré el domingo a presentar el Barça si usted usted que esto es un viaje espacio temporal el caso es que el el día dos de junio se ayer osea dentro de unos días cebarse en Las Vegas la mayor orgía de la historia