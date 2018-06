Ábalos: "Me dio la impresión de que Sánchez lo tiene ya todo claro"

Voz 1 00:00 José Luis Ábalos buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 1727 00:03 hombre de guardia permanente permite permítame que se garantiza que el secretario de Organización del PSOE está de guardia desde el jueves no

Voz 2 00:11 no al mal que piensa obtener ese conflicto dictar si prohibir de Guardiola

Voz 1727 00:15 si no le voy a preguntar si va a estar en el Gobierno porque no vamos a caer en esa melancolía me lo va a decir la verdad no me lo va a decidir no

Voz 2 00:22 la Guardia no me lo permite sólo pretendo confirmar como usted alguno sí

Voz 1727 00:27 extremos que me imagino que sí son confirma hables la agenda el miércoles habrá gobierno el viernes Consejo de Ministros

Voz 2 00:36 eso espero

Voz 1 00:38 eso es lo previsible cuando vía Pedro Sánchez por última vez

Voz 2 00:44 dice

Voz 1 00:47 y hablaron del organigrama de los nombres

Voz 2 00:49 bueno hablamos de algunas cosas que oí y la verdad es que él está muy reservado me da la impresión de que lo tiene ya todo claro pero pero es observado yo tengo la prudencia de no preguntar aquí lo que no se me quiere decir no bueno yo creo que lo tiene bastante claro

Voz 1727 01:09 no me diga que ni como usted lo consulta

Voz 2 01:13 bueno el consulta hace días diversas consultas no hace una consulta ha ido hay cuestiones que se desprende no estoy autorizado creo que tiene que ser él el que comuniquen decisiones he estado escuchando me parece todos lo de el programa la atención de el plan contra la pobreza infantil es cierto

Voz 1727 01:38 el alto el alto comisionado para la provincia infantil que dependerá del presidente sólo confirma

Voz 2 01:43 si eso es así ir algo pues se las demás información me han parecido las que han estado bastante sensatas en la buena dirección

Voz 1727 01:53 pues tenemos mérito tiene mérito Inma Carretero porque hay un apagón informativo lógico lógico en este momento apagón informativo porque se trabaja con discreción integrará ese gobierno pesos pesados del PSOE

Voz 2 02:06 bueno va a tener como es lógico se vista tenga Dg3 felicitar dos personas pues que no lo son básicamente se trata de realzar un modelo más equilibrado que representen lógicamente la Organización socialista que edita pero con otras personas también que yo creo que el Gobierno no puede estar a la esa sensación de rigor serenidad fortaleza que la sociedad está yendo

Voz 1727 02:38 habrá independientes por tanto

Voz 2 02:41 es normal también que pues no sé si tendrán carnés o no pero del entorno socialista