Escucha las noticias de las 08:00 (04/06/2018)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibe esta mañana a las nueve y media al presidente de Ucrania a Petro Poroshenko el cambio de inquilino en la Moncloa ha sido tan rápido que hoy se solapan la agenda prevista en Presidencia desde hace meses con la tarea de formar gobierno que es la prioridad de Sánchez en este momento y hoy la SER adelanta que en ese gobierno habrá un Alto Comisionado para la pobreza infantil que dependerá directamente del presidente todo ha funcionado como debía en España esta semana vertiginosa ha demostrado que a pesar del desgaste que lo hay y a pesar del abuso las instituciones de la democracia española son fuertes están mucho más engrasadas de lo que creemos o de lo que nos quieren hacer creer no pasa nada ni apocalipsis ni derrumbe de los mercados simplemente una mayoría parlamentaria que representa más de doce millones de votos de españoles y españolas ha decidido que el Gobierno no podía seguir ni un minuto más tras la Sentencia Gurtel impuesto donde debe en el Congreso a los once millones de votos que representaban Ciudadanos y el PP que creían que el Gobierno debía seguir al nuevo Ejecutivo habrá que juzgarlo por lo que haga a partir de que esté constituido veremos ojalá que tenga la cintura y la inteligencia política para manejar la amalgama de partidos que estuvieron de acuerdo en el no a Rajoy pero que discrepan en tantas otras cosas importantes la principal en la salida política para Cataluña lo iremos viendo pero una cosa parece clara para la izquierda sobretodo para el PSOE y para Unidos Podemos puede ser la última oportunidad de enterrar una historia fraticida de devolver la confianza en la política enfrente van a tener la oposición dramática descarnada dispuesta a cualquier cosa que ejerce el PP cuando pierde el poder no es nuevo lo vimos en el año dos mil cuatro ya amenazan con castigar a los vascos dando sus propios presupuestos en el Senado ya han sacado de paseo la presunta agenda oculta de Sánchez con el separatismo sin pudor lo dicen sobre el mismo partido que les ayudó a ellos a diseñar la aplicación del ciento cincuenta y cinco en fin sí lo cierto es que perdido el Boletín Oficial del Estado el Partido Popular pretende seguir instalado nadie en el aquí no ha pasado nada Rajoy tiene intención de continuar al frente del partido sin ninguna asunción de responsabilidad ni renovación lo que llevará al PP atado del cuello del reguero de sentencias sobre corrupción que todavía tienen por delante será interesante además comprobar en la pelea por el mismo espacio entre PP y Ciudadanos quién se queda con la marca de derecha razonable y quién prefiere la marca de Derecho el tramontana empieza un tiempo nuevo lo iremos contando en la SER lo iremos contando en Hoy por Hoy Pepa Bueno