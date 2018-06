Escucha las noticias de las 09:00 (04/06/2018)

Voz 0789

03:22

la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos para definir la situación nos podría valer lo que dijo Churchill sobre Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma sabrá ganar los que ganaron sabrán perder los que perdieron esto último es fácil de predecir una vez liberado o el gas tóxico que el PP acostumbra utilizar cuando pierde que es la teoría de la usurpación comentó dos mil cuatro Entonces los populares eligieron expoliados por la complicidad del PSOE con el 11M ahora por un contubernio de los enemigos de España la moción de censura herramienta impecablemente constitucional se denunciaba un truco de carterista y la mayoría parlamentaria como turba de maleantes hoy como ayer ni el más remoto reconocimiento de error por cierto se acuerda el PP de cuanto le irritaba que el independentismo catalán llamara asalto antidemocrático a una previsión constitucional como el ciento cincuenta y cinco en fin primera incógnita despejada la oposición será durísima segundo sabrán ganar los ganadores la lógica no invita tal optimismo va a ser desde luego casi un milagro con un gobierno en minoría raquítica obligado a equilibrios muy arriesgados en un Parlamento tan heterogéneo las tensiones entre los partidos y en el interior de los partidos sólo se podrían no me Oar con la ayuda de cuatro cosas que no se lo sobre en dar muy bien lealtad capacidad de renunciar para pactar sentido de la realidad y control de la impaciencia yo confieso mi escepticismo pero no olvido que los pesimistas también se equivocan pienso en Portugal en la Geri Gonza la Jericó ANSA el barullo la cacofonía lo incomprensible así fue bautizado aquel gobierno formado a finales de dos mil quince poles socialista Antonio Costa apoyado por el Bloco de Esquerda el Partido Comunista coaligado con los Verdes el Partido Animalista aquel gallinero de antagonismos viejos enfrentamientos estaba condenado al fracaso y contra todo pronóstico ha funcionado la voluntad de pactar de llegar a acuerdos ha conseguido unos éxitos que han sido la gran sorpresa internacional de manera que en Portugal el término Geri Gonza ha cambiado de sentido yo ahora significa la complejidad como riqueza miremos por tanto a Portugal y a propósito el Partido Popular amenaza con practicar el obstruccionismo una equivocación que le puede dar la puntilla lo último que necesita España en estos momentos es filibusteros si el PP no refrenar huida el efecto rebote podrá ser el primer aliado de Sánchez