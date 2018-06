"Cincuenta euros marcaron el sonido de este país"

Voz 1 00:00 Garrido Álvaro Urquijo muy buenos días buenos días los secretos arrancan su carrera arranca es nuestra carrera en mil novecientos setenta y ocho sí que los secretos vuestra historia hay don para la historia de la democracia a ese país si prácticamente es más nos hemos dado cuenta de que cada vez que vosotros anunciado un disco una gira ocurre algo en este país

Voz 3 00:35 los hechos

Voz 4 00:37 un paralelismo entre los hitos de esta carrera y los acontecimientos que se han vivido en España pues no intencionadamente sí es cierto que a la hora de hacer el documental que resumía un poco toda nuestra vida pues sí nos hemos dado cuenta que había un trasfondo que era la España cambiante esta que que tanto están poca todo el mundo ahora no la la transición famosa si es verdad que de alguna especie de capítulo de Cuéntame de largo plazo

Voz 1 01:05 Ramón Arroyo Jesús Redondo bienvenidos a ya son los secretos vamos a poner vamos a viajar en el tiempo esto de un por la mañana son días fantásticos para irse a otro setenta estés donde estés pasado dice Lamariano sino no por ejemplo año mil novecientos setenta y ocho no vais todos bajo el mandato de Adolfo Suárez pública y su primer EP como Los secretos

Voz 5 01:29 no

Voz 1 01:34 días misión pocos meses estos marchas más beneficiosa para España no pero entiendo tras el golpe de Estado del veintitrés F en un país que que aún no se había recuperado del susto publica dispuesta primer disco segundo disco llegaría apenas unos meses antes en las elecciones de mil novecientos ochenta y dos que darían la victoria a Felipe González

Voz 6 01:59 el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario el texto

Voz 1 02:05 o sea algo no hablaba muy bien de esos primeros años de la democracia título es todo sigue igual

Voz 7 02:18 novecientos veintitrés pública is algo más después de después llegó un primer recopilatorio en el año en el que España ingresa en la Comunidad Económica Europea así se llamaba entonces mil novecientos ochenta y seis Portugal

Voz 1 02:29 el aficionado durante la jornada de hoy los respectivos tratados de adhesión vosotros grabó vais el primer cruce

Voz 8 02:37 por eso

Voz 7 02:39 pone una amplitud de miras la Caixa mirar a otras partes verdad se creará vamos bien mediante exactamente

Voz 1 02:46 el final de los años ochenta y el comienzo de los noventa a los años de mayor crecimiento y consolidación de los secretos mientras el Gobierno socialista erosión hay tres apoyos en mil novecientos treinta y seis José María Aznar gana las elecciones para el Partido Popular

Voz 9 02:58 que os cuando después de muchos años ya

Voz 1 03:02 modo

Voz 7 03:04 es entonces cuando vosotros pública eyes primer grandes éxitos

Voz 10 03:10 bueno pues

Voz 7 03:16 en nuestro primer disco de estudio tras la muerte de Lady que sólo para escuchar coincidió con la llegada del euro

Voz 10 03:23 es la única

Voz 1 03:28 en dos mil cuatro llega a Zapatero

Voz 11 03:33 de manera contenida que mañana hay que trabajar mucho por este país por España gracias

Voz 7 03:39 trabajando por España pública is una y mil veces

Voz 12 03:42 no

Voz 7 03:57 entre las intentarlo no sabemos si una y mil veces un año dos mil once María

Voz 13 04:01 Rajoy gana las elecciones que celebrarlo mañana ya es otro día y tendremos que ponernos a la tarea ese año publicará el disco titulado

Voz 7 04:14 en este mundo raro verdad Horse y la verdad es que me estoy aprendiendo mucho me imagino

Voz 1 04:27 las selecciones finales de dos mil quince rondarían bipartidismo nuestro país con la llegada de dos nuevos grandes partidos Podemos de ciudadanas

Voz 7 04:33 empieza a escribirse en España el fin del bipartidismo

Voz 1 04:37 algunos pensaron entonces que está en el Congreso de prestado y precisamente así su disco de versiones publicado ese año algo presta

Voz 4 04:45 me solía

Voz 3 04:47 alrededor

Voz 7 04:49 y ahora comentabais acelerar nuestros cuarenta años de carrera justo cuando arranca el mandato del séptimo presidente de democracia Pedro Sánchez tras decirle muy claramente a Mariano Rajoy qué salida ha provocado más desazón la de Rajoy o la decidan entonces es que viva ya un poco

Voz 4 05:19 marejadilla con el tema de política hay mucha información mucho creo que cuando se abre una nueva etapa totalmente agradecida

Voz 14 05:30 si hablas con mucho

Voz 1 05:33 es verdad que en este ejercicio de asociar acontecimientos este país bueno pues tampoco forzada porque la política signos caminos que quise la vida hay que los ciudadanos entendemos pero el fondo representa es la banda sonora de este país sin duda los secretos forman parte del paisaje emocional de la banda a ese país sin duda política aparte

Voz 4 05:52 sí bueno hemos aceptado eso como un hecho sí sobre todo de la historia de la de la gente no porque el sistema gente unos habla de cosas unidas a su vida personal que que las unen las canciones nuestras no eso forma parte de la historia claro en tu país

Voz 1 06:09 y eso sigue siendo una responsabilidad lo vivís ya concierta

Voz 4 06:13 bueno en mi caso siempre es una responsabilidad creo que cuando llevas no tienes nada de orinaba ha ganado al cien por cien k concierto tienes que esforzarse al máximo tenemos ya cincuenta y tantos años cada uno Hinault es es fácil decir bueno voy a rajar y uno cero cada vez mejor que la gente deje de disfrutar entre el concierto sin ni sobre todo no acomodar darte muchísimo nuestros lo contrario yo creo que estamos muy presentes en en el día a día para hacerlo cada vez mejor

Voz 1 06:41 los secretos están de acuerdo ustedes conmigo seguro los secretos en una de las bandas más queridas más respetadas y nuestro país quizá porque sus textos sencillos y directos se han grabado en nuestra memoria sentimental quizá también porque tendemos a posicionados al lado de quién sabemos que no siempre lo ha tenido fácil ellos apuntalaron nuestro pop hace cuatro décadas y era lo van a celebrar con una gira que les vaya por todo el país que se titula cuarenta años saturada

Voz 1 07:15 con Toni Garrido definido en su sonido desde las primeras notas de su primera canción hablando con Ramón Jesús y Álvaro Urquijo Los Secretos eso es una suerte Unum a un problema al que tu primera canción ya defina tu sonido Alberto

Voz 4 07:37 es una suerte suerte que vino dada por la casualidad también porque en aquellos años ochenta bueno setentas el último setentas pues no había mucha capacidad para Un chavalín joven de quince dieciséis años te compras una buena guitarra no era prácticamente imposible pues lo primero porque creo eran doscientas y pico pesetas entonces nos no no creo que hubiéramos podido a aspirar a una guitarra buena entonces fuimos a una tienda es una segunda mano ida guitarra que había habían segunda mano más barata era una de doce cuerdas eléctrica de Jamenei en todos los en el primer disco entero y en toda la primera época y bueno yo me me mente a esa guitarra porque era hablar sabes el había visto tocar la gente de aquí a Tom Petty a mucha gente dije bueno pero no no era un plan trazado Leopolda si lo si no es que era lo que estaba ahí para que lloré de ese supo sacar partido y yo la verdad es que sí luego nos los marcó un sonido que que yo creo que dura hasta el día de hoy

Voz 1 08:38 verdad que nunca contamos la historia doméstica de cómo uno llega a las canciones al sonido no sé cuántas canciones se han hecho aquella famosa de You Luxor tonight es una canción pero desde Eric Clapton que el componen mientras espera a que su pareja termine de vestirse cada vez que aparece en no

Voz 7 09:00 sí lo entonces volví a cambiar se dice bueno pero bueno

Voz 1 09:02 cambiarme lo estaba bandas iba olía el decía Giulio exhibieron funcional vas muy guapa esta noche de ahí en el aburrimiento canción es verdad que la la economía doméstica en este impuesto caso claro pensar que ese sonido característico vienen de una

Voz 4 09:16 Puerta de una capacidad de de cada cierto pero eran siete pesetas no me acuerdo de entonces hindú teníamos más de mil veces

Voz 1 09:26 son sesenta euros en diez mil

Voz 7 09:28 se cincuenta euros menos euros que bueno para la época era una barbaridad dineros cincuenta euros marcaron el sonido de este país prácticamente si alguna vez

Voz 1 09:41 habéis sido algo porque no no había sido ni mots muy modernos

Voz 4 09:47 no no de hecho si debiéramos un poco de look en aquel comienzo podía ser mot no por por la estética no gustaba mucho los Who estaban Nos ya el tema habíamos dejado Londres con todos los ahorros para comprar de segunda mano que estuvieron poco mejor habíamos visto todo el tema de los panes y los brokers y los mot sin bueno el tema de cuadros Fénix también al final de los setenta en la película de que

Voz 7 10:12 sacaron de con el disco

Voz 4 10:15 de los Who del mismo nombre a lo mejor la estética sino un poco más pero estilísticamente creo que tengamos más que ver con la costa Oeste norteamericana con grupos como Seagle asombrado uno como como el propio Tom Petty o o gente así que queríamos imitarle ojalá hubiéramos sido un poquito a la altura del talón no pero pero no poco nuestra visión estaba más allí que quién lo que pasaba en Inglaterra o en las nuevas corrientes

Voz 1 10:41 carece cuando por ejemplo esta canción es un clásico cuando uno se da cuenta que es una canción que sopla sólo avalado la canción es un clásico

Voz 4 10:55 pues con esta canción yo no sé si mis compañeros comparten la misma idea pero yo era extracción me sorprendí porque salió en el año noventa y cinco no pasó nada con los otros específicos a no no dimos millón de discos ni son nada que hiciera que esta canción

Voz 7 11:11 a saltar a mira que no

Voz 4 11:13 muy al contrario hermano Enrique que era un poco así orgulloso a veces dice que ha vendido muy poco pues vamos a tocar lo menos en los días en los conciertos porque tenemos otras canciones que ha vendido más no pasó pongo como sin pena ni gloria este disco con nuestra vida no y luego pasó el tiempo Mi mano unos dejó pues se murió bueno la gente no sé qué pasó Boca Boca de Audi en la radio sin que nadie estuviera promocionando grave no era motivo de ninguna campaña me consta ningún tipo de inversión promocional ni una cosa natural la gente será banda se había gente que entienda

Voz 1 11:50 no no creo no perecieron

Voz 4 11:53 es decir que ponían en algo eso como tal luego los listas favoritas de Spotify como que fue cogiendo tamaño y ahora es nuestra nación que más gente escucha online menos en estos Juegos

Voz 14 12:06 cuando está haciendo la maqueta con Enrique entonces yo creo que cuando estás yo creo que todos los pasa igual haciendo las maquetas es como tus hijos las vastas dando a todas iguales luego es la gente de fuera un poco la que de repente te dice pues estar más guapa Pita que que que que la otra no entonces en ese momento de yo creo que que estas con la objetividad de de hacer de tener a todas tus canciones hacerlas con cariño y luego son los demás los

Voz 3 12:57 los caminos de la vida

Voz 7 12:59 la vida no se iba por terrenos muy difíciles pero es que hay una relación entre Tom Carlin los secretos ya desde hace mucho tiempo muy buen amigo sueco John Cale buenos días hola buenos días la Tom chicos no es verdad que ha dicho es mucha pero eso no tienen motivos personales

Voz 17 13:14 sí es banda sonora e inmediato

Voz 14 13:17 eso también lo va a confesar tanto el personal

Voz 1 13:20 cómo cómo cómo subo cuando llegas a España descubres que de un grupo Los secretos que fin la música como bien dice Álvaro muy de raíz muy de consta americana tú qué piensas también a estos son de los míos en español pues sí

Voz 14 13:35 escucha la música

Voz 7 13:37 lo en algunos lugares llevar esa que confesar

Voz 14 13:40 en bibliotecas lo tiene claro la misa del domingo fue precisamente en algunos bares de amigo es lo que se revela el dos personas detrás de la música ya ha sido un placer conocerlo hablando de secretos lo que me gustaría preguntarles cuál es el secreto queda cuarenta años no el lo de estar junto con una banda es practicamente histórico en el en el mundo porque es muy duro pero también está presente inmune verso musical que ha cambiado tanto

Voz 4 14:10 esa es una pregunta que no tenemos mucha respuesta pues porque es un una suma de casualidades y de intenciones no nosotros cuando cada vez que tuvimos una pérdida de alguien que parecía que podíamos ir al a la nada a desaparecer pues es siempre salimos reforzados por qué porque tenía que apretar va a ser muy humilde es decir bueno empiezo de cero otra vez y luego yo creo que ha sido el la mar argamasa el pegamento que no se ha unido a mientras épocas incluso épocas de vacío han sido las canciones yo creo que en su día apostamos por hacer la música que sentíamos que nos gustaba nosotros aunque fueran contra de estilos o de modas o incluso opiniones de los directores artísticos de las discográficas que son los que parece que más saben no a nosotros en el año ochenta y tres cuando habíamos terminado contrato y teníamos que renovar el contrato nos invitaron a irnos de malas maneras dijeron no es que vuestra música pues la vaca no tenéis ni idea de lo que estamos de lo que se vende el bacalao está vendiendo la en la radio ahora hecho con muy malas lo dijeron es que mira lo que suena

Voz 1 15:15 año ochenta y tres ochenta y tres y hay que decir

Voz 4 15:17 qué qué fenómeno que no es había fichado dejó la compañía entonces llegó un nuevo cayuco uno nuevo cuando nuevos artistas y se encontró con esto miró los datos hijo a esto no no les renovamos por qué porque no son rentables imagen fíjate música que hacen cuando lo que estamos hablando es esto otro que ha pues yo qué sé con todos mis respetos se grupos vídeo olé olé Mecano una serie de cosas que no tenía ni estéticamente ni musicalmente hay que ver con nuestros principios musicales que pasó que decidimos hacer seguir haciendo lo que nos gustaba y alto precio pagamos claro el olvido y no no aparecen en ninguna lista o no o no estar en ciertas emisoras en ciertas horas o no o que no contaran contigo para ciertas giras o ser teloneros de alguien que ahora es enero

Voz 1 16:03 además de los principios musicales hace tan sólo unos días perdíamos a una de las artistas que más directamente ha marcado

Voz 7 16:08 María Dolores Pradera

Voz 10 16:12 hola aquí a bonito

Voz 3 16:28 Nos

Voz 4 16:54 pero los escriben Ricky espera que bueno era muy devoto tendría todos los discos María Dolores incluso de José Alfredo Jiménez Baskonia cada vez que había en la película en la tele no sé si os acordáis que a lo mejor es que estoy mal mayor pero se ponían películas veces mexicanas que los protagonistas eran realmente los autores por ejemplo José Alfredo Jiménez hizo películas o sea diferente también cuando cuando había alguna en la tele se paraba el tiempo en la casa de mi abuelo porque le gustaba muchísimo que bueno lo que cantaba muy mal pero no recitaba las letras no nos hacía escuchar esas canciones luego era muy gracioso porque también tiene una peculiaridad que es que se sabía obras de Arniches bueno de gente así se sabía de memoria la recitaba pero no influyó mucho ver a parte que era un señor muy cachondo parecer muy mayor de gustaba muchísimo la música manera la pues la metió por todos los lados y nos encantaba vamos porque todo eso luego quedó un poco en él en el sustrato de de la mente de mi Antic a la hora de componer letras de caló mucho porque eran melodías sencillas letras muy profundas con palabras no muy rebuscadas no lo había que ser un gran literato para para poder cantar una frase de estas cosas que habíamos escuchado a mi abuelo noi y sobre todo en el pico porque lo que tenía me bueno era un pico es decir un pico pues

Voz 14 18:14 no llevaban pocos ante el pico gramos

Voz 4 18:19 un mueble con patas que tenía la parte de abajo una radio con unos botones como de máquina de películas varias cincuenta de ciencia ficción y luego tenía un un aparato para meter discos Astérix verá

Voz 18 18:33 los primeros serán radios con con la tapa yo no sé quién le puso pues ese nombre yo tuve ocasión en en un cumpleaños de que estaba María Dolores Pradera ahí el superviviente de Los Panchos de de tocar allí en plan informal con ella y conocerla un poco un poco más ir realmente era una mujer impresionante a todos los niveles de Herrera de no es canta una canción que decía esto no lo cantaba yo no sé qué época hay una canción verdaderamente feminista no y tenía todo no categoría arte

Voz 7 19:08 y arrestos este libro imponer sus referencias muere lo harán porque mucha gente que se marche

Voz 18 19:19 David Bowie gente que ha tenido una trayectoria que ahora mismo va a ser muy difícil yo creo que los artistas tiene una historia tan larga en el mundo de consumo rápido que vivimos yo creo que va a ser un poco irrepetible

Voz 1 19:32 ojalá interesante cualquiera que cómo cómo se desarrollan hablemos de la gira una vía a tu lado es la gira con la que vais a conmemorar cuarenta años sea atrecistas estoy pensando entonces es difícil una comunión

Voz 4 19:43 este año es prácticamente Si poco

Voz 1 19:45 pues ya estás con la guitarra de su hermano

Voz 4 19:48 año de tres hermanos Si no pinchaba ni cortaba nada porque era el pequeño simplemente por eso lo para que tocaba un poquito mejor que ellos y no tuviera más remedio que aceptar el grupo pero que estaban renegando de que fueron Mikko hay pensaba este de tu hermano críos no

Voz 1 20:03 bueno empezáis a girar desde de junio en Murcia a estar por todo el país hasta final de año es más que probable que entonces esos concierto se repita lo que ocurrió en la plaza de toros de Las Ventas en el concierto por nuestro treinta aniversario esto ocurrió hace diez años ya entonces que las canciones una vuestras vosotros me imagino que estabais en escenario simulando cantar y tocar porque era la era la gente

Voz 7 20:37 imponía su voz también ante la verdad es que fue un baño de

Voz 4 20:42 de de gratitud bueno un baño de alegría y de felicidad de cariño y otros todo lo que tenemos para contestar es gratitud gratitud gratitud no pero realmente es una banda se tira cuarenta años contestando otra vez a tome lo que preguntó si quiere tener la respuesta es que es el público el que decide que estés cuarenta años sino si hacen un segundo concierto no va nadie o sacar un segundo disco o comprar ahí acaba tu carrera inmediatamente saque directamente público es el que tiene la culpa de que estemos aquí

Voz 1 21:13 te devuelven esas canciones con una energía veinte veces superior a lo que tú puedes deshacerse dejan y ahí en esa plaza de toros es imposible que tú puedas prever asumir que eso está que eso está ocurriendo de esa manera tengo que tenga mucha suerte que este año sea beneficioso que políticamente ya no tengamos más sustos que podamos unir a vuestra vuestra historia nuevo disco la al después ese giro habrá nuevo disco eh

Voz 4 21:37 es claro no es grabarlo en de cara Navidades pero no que salgan navidades sino grabarlo contenido buena gira

Voz 7 21:44 sí hay hay preparado un nuevo que es a final de año habrá que pensar se elecciones después de lo que sí sido Álvaro muchos muchísimos que un verdadero placer secreto