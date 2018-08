La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 20

Voz 1 00:00 que quería quería hacer coincidir en el voto de la pelota al bote de la pelota de tenis que tenemos aquí ahora mismo con el drama bueno prime más modifique ha sido un reto ves

Voz 0470 00:23 no es fácil y es un reto que la gente que no sabe de qué estás hablando con la gente no entiende totalmente da cuenta del grado de dificultad que para nada es una pelota que importa

Voz 1533 00:33 que el dieciséis de agosto jueves Jueves que ya pasado las fiestas de recaudación de las los Ike un fuerte aplauso para hay bronca prácticas

Voz 2 00:43 el partido de quitas pero no sé por qué estaba ahí estaba todos los días

Voz 0470 00:48 claro claro que ayer fueron la fiesta de la Virgen de la Asunción mira la viendo otros sitios en Asturias en otra vírgenes en el quince agosto por lo que sea la Virgen agarró bien soy muy fuerte es el mes de la escena porque por ejemplo en Asturias la Virgen del Rosario de Luarca en Sevilla la Virgen de los Reyes todo confluye en Kinca

Voz 4 01:09 la Virgen Candelaria en Canarias ha llegado en la Virgen Candelaria se llama la Virgen de Candelaria que la patrona y la gente peregrina

Voz 5 01:17 a la catedral de Candelaria que dónde está

Voz 4 01:21 la casualidad la población llamada Candela

Voz 0470 01:24 no tienen ninguna virgen muy épica como en el Teide si alguna como la de Covadonga que está ahí de repente metida en una cueva pero hombre es cuna porque y no Virgin sería la ha dicho

Voz 4 01:37 la Virgen de la Virgen de la lava canten cosas a la Virgen de

Voz 6 01:43 Candelaria la más bonita más Moré en la que tiende su manto desde la cumbre hasta L

Voz 0470 01:52 muy bonito muy bien ya no se acostumbre y arena del Teide el la propia falda del Teide como la demanda

Voz 3 01:59 adiós de abismo que bien ya que la integren en el paisaje ha sido además preciosidad los canarios no es que es una imagen mala un ataque de belleza

Voz 7 02:09 estás Happy nosotros Pitu fondos está goleando otra vez que no nos pitufos otra vez como decirte aquella semana sea otra vez con que no nos Pitufo después de la que se aliado con la que sale que casi no cierran programa por lo de de pitufo de espíritu porque con ella solo una persona por el mero hecho

Voz 3 02:26 pues mira por dónde

Voz 0470 02:30 vale pues ya está podemos empezar con la selección de no

Voz 5 02:32 es el momento de la vida moderna Hoyos ahí

Voz 0470 02:35 nos dejó esto es pocos momentos si los hubiere

Voz 4 02:38 el lunes la vida moderna expedir en el metro tocando el Guitar y ahora tengo

Voz 0470 02:42 los monólogo de ellos Special de nuevo porque es que llevo cuatro semanas viendo sólo quedan putos locos ojo hoy una abuela de empieza así una abuela con una pistola y una película de esta den una abuela ácida la te mata una abuela con una pistola desata el pánico en el tren de Munich Moreno hemos grabado una cosa para tripas habrá Dangerous ya dos cero ya hay que esto ya es el colmo es dice la Policía Federal en Alemania en Múnich aplicado que todo comenzó cuando la mujer de sesenta y cinco años y acompañada de cuatro niños se puso bajo el brazo una pistola se la puso hallados a la sacó hice la puso en plan hoy en Munich manda Mi coño antiguo hall Pussy sin dar ojo acompañada de cuatro niños los cachorros eh así empezaron a la Juve en SS de niños has hacéis una pistola me dicen jóvenes captaron la escena informaron al responsable del convoy quién a su vez alertó a las autoridades me imagino esa alerta las autoridades en plan alerta ya ellos era atención abuela con trabuco en Viena Rex el perro

Voz 8 03:48 no necesitamos fuerzas especiales

Voz 0470 03:51 luego hice cuando el tren llegó a la estación central de la capital bávara los agentes acudieron para comprobar e hice lo que en principio parecía un arma era en realidad un juguete

Voz 3 03:59 ah ya te lo con forma de arma por lo menos

Voz 0470 04:05 pero dice su aspecto apenas se podía diferencial del de un alma de verdad en vez de metal plástico poliuretano el gatillo no acción Nava nada pues bueno muchas gracias explicando lo que es una pistola

Voz 8 04:13 le agradezco a la policía de Putin

Voz 0470 04:17 esta vez en vez de balas iba cargada de Payne lo voy de la muerte de seguridad incautaron de la falsa pistola presentaron una denuncia contra la mujer en base a una ley alemana que prohibe llevar réplicas de armas claro allí está prohibida llevar hasta dibujos de réplicas de réplica de armas allí los cabrones con la que han liado como levanta la mano para pedir un taxi más de tres segundos ya te detienen es verdad fue un momento y luego acabo diciendo uno de los policías presentes en el incidente acabó declarando no sabemos cuál era la intención de la mujer

Voz 8 04:49 vamos a ver yo sí lo sé en matarnos a todos eh

Voz 0470 04:52 llevamos tiempo diciéndolo quieren acabar los puntos y años sí acabar con el mundo globalizado con lo nuevo pandilleros lo nuevo pandilleros

Voz 3 05:00 tiene ese llevándose todo por delante

Voz 0470 05:02 lo quieren instaurar la gerontocracia en el mundo sea ya lo hemos dicho en los últimos meses ha encargado buitres osos Pilot de avión se han roto Internet tienen la alcaldía de Madrid es la gente de cerrar bien por nosotros joder iba canta al ya yo soterrado pero no aparece además realista así realistas por lo pronto vamos

Voz 4 05:22 pero nada más grandes provenir de la vida moderna es anunciar te como vientre de alquiler en Wall a pop con vendo boli y regalo bebé

Voz 9 05:32 poca broma

Voz 0470 05:33 tienes el colesterol de jóvenes J

Voz 9 05:35 desde hace años presiones poca poca broma como con la huelga feminista contendiente arrimarse boy claro sin embargo poca broma sin embargo en Sevilla yo entendí el mensaje

Voz 0470 05:49 pero la semana siguiente a saco en la semana

Voz 9 05:51 Santa de Sevilla

Voz 10 05:54 digo de estar en silencio

Voz 9 05:58 llegó Rita Maestre aquí Daily poca broca poca broma

Voz 0759 06:03 porque puede ser la expresión que en realidad viene a ser treinta mucho en Cataluña pero ya se ha extendido por el resto queda poca broma se utiliza mucho siempre que golpear Yossi yo le da usted no sabía que eso era muy catalán si por prometer qué poca broma es que aquí me da mucha rabia la expresión porque está de risas y poca habrá

Voz 0470 06:28 poca broma con eso es muy poca broma mucha

Voz 0759 06:31 cómo está claro es que no soy el que marca el nivel de la aquí mucho aquí poca me da mucha

Voz 0470 06:39 todo esto se lo decías a Del Bosque en el anuncio el colesterol con colesterol poca de casa poca broma papi

Voz 0759 06:45 estoy dejando Davis que te das tú solo si sigue hablando del Bosque pueden extenderse más sobre este tema de Del Bosque diciendo poca broma

Voz 9 06:54 sí

Voz 0759 06:55 Adela Ros ya lo desarrollan David Broncano nos habla de Del Bosque diciendo poca broma

Voz 0470 07:01 no lo doy por hecho que no va a estar Del Bosque al teléfono

Voz 3 07:03 que se te dan muy bien los monólogos

Voz 9 07:06 Don Vicente buenos días de hecho creo que tenemos la expresión

Voz 0759 07:15 el ocultada por el hombre que lo Kuta mejor las expresiones de España

Voz 0470 07:19 poca broma que aparte está hoy aquí una plasmaran en julio nos haya figura ah no pulió mando dice marcando eh o me cago en la puta

Voz 0759 07:34 vamos a hablar de esta expresión porque aquí salió un día al debate y efectivamente tu sostiene que Del Bosque en el anuncio de Chacón salía diciendo poca broma sí sí bueno bueno bueno bueno bueno porque cuadra lo folios se encuadra

Voz 0470 07:49 ya están encuadernados Del Bosque es de Salamanca

Voz 0759 07:52 como yo allí no décimos poca broma porque porque es porque no hacemos bromas

Voz 0470 07:59 aunque que contrata poca broma

Voz 0759 08:01 da por hecho que no estamos de broma quienes dicen poca broma por ejemplo esta gente vamos a ver lo vamos a ver el primer vídeo eh

Voz 1533 08:10 sí sí de

Voz 11 08:15 el alto poca broma va por supuesto

Voz 9 08:18 el esquí da una rabia

Voz 0759 08:21 si te viene un cómico poco Aino eh poca broma cómico sí que tiene que claro aclararlo desde Salamanca no nos hace falta

Voz 0470 08:30 ha puesto el anuncio de el colesterol y sería Tricicle

Voz 0759 08:33 exacto vamos a poner tenemos otro Betis ya verás para que veas que esto del poder

Voz 11 08:36 la broma no hace mucho Joan se miró el colesterol Geely salía un poco por encima de doscientos

Voz 0470 08:42 cabrón

Voz 10 08:44 pero no la que no hablaban que se mientras

Voz 9 08:50 y a hablar con la química o con la mímica

Voz 0470 08:55 ellos también estuvieron a punto de perder una denuncia por movida que tú pero de alguna forma es competente

Voz 0759 09:00 es es que hablan es para llamarnos la atención es claro poca broma bien esto anuncios de dar alcohol han tenido a varios personajes como protagonistas Sobera hasta Tricicle y ha estado también verá Bertín Osborne

Voz 0470 09:11 lo decía también atención encuesta

Voz 0759 09:14 bases David os Bertín Osborne en el anuncio de Anna Coll se pronuncia la expresión poca broma yo creo que sí sí o no

Voz 9 09:23 no hay diferencia aislado con la comedia también de alguna manera el necesitaría decírselo bueno vamos a lo mejor es poca libertad de expresión aparecía haré poca broma porque vamos a ver si dice poca broma

Voz 1533 09:40 en cinco segundos tengamos una buena noticia para bajar el colesterol alto mentir y Fabiola que vamos

Voz 0470 09:51 a más de poca broma

Voz 0460 10:00 los alegue boca Brown

Voz 0470 10:02 sí y además lo dice porque como ya lo dije sacando sacando el delito e poca broma para dar todavía más rabia se lo decía también mucho en las caballerizas cabrón

Voz 9 10:18 para volver a ganar en la Comunidad de Madrid y ahora los Cifuentes poca broca habrá que habrá más

Voz 0759 10:26 ya llegará el momento decisivo de las decía que el bosque o Del Bosque y el anuncio de dar alcohol Dabiz decíamos sabrosos tienes a muerte que Vicente del Bosque a la sazón Marqués para Del Bosque y campeón del mundo y campeón de Europa sí dice en el anuncio de dará con poca broma

Voz 0470 10:45 por supuesto va mal lo decía muy serio casi chupando su propio bigotes

Voz 9 10:49 EFE

Voz 0470 10:51 como lo decía lo decía casi como el de fotos como este de futura madre Roma

Voz 0759 10:57 vale las gasolinas bases

Voz 12 10:59 sí sí sí

Voz 0759 11:03 hay poco de división un poco de división hay gente que está a favor de contigo porque bueno si lo decía

Voz 1533 11:09 vamos a ver a Del Bosque y aspectos en nuestra salud que no podemos controlar pero el colesterol si tienen más de doscientos sino bajarlos

Voz 0470 11:15 poca seguir de vez en cuando

Voz 1533 11:18 pero puede no ser suficiente tener el colesterol

Voz 0470 11:21 eh

Voz 13 11:24 sí

Voz 9 11:25 me imagino al realizador por el pinganillo a Del Bosque lo aprueba

Voz 0759 11:34 Del Bosque soy campeón del mundo digo lo que me sale los Del Bosque habrá dicho ponerlo en el cinco uno de Holanda

Voz 9 11:42 el vestuario la única vez que a partir de ahí mira

Voz 0470 11:50 en serio no lo dice no lo dice pero siempre no lo va la vida

Voz 0759 11:54 es más hay más anuncios de en Youtube de porque no es la única pieza o varias Aleix comprado te he comprobado las tres o cuatro vidas en ningún momento Vicente del Bosque dices

Voz 0470 12:04 abro Mónica buen todo poca broma

Voz 0759 12:06 ha sido mi sección de hoy poca broma

Voz 4 12:11 la vida moderna es tener muchos hijos para que aumente en tus followers

Voz 3 12:15 de hecho es un poema visual estamos llevando la radio no sabe tienen buena mezcla todo Performance estoy en la playa grabado por por mi manager Irene en el sur de Tenerife y fue cuando esto ya ya tiene dos años

Voz 0470 12:38 porque notas hoy porque no me acordaba y el otro día lo vi

Voz 3 12:41 sí es verdad que yo tengo no es ni noticioso noticioso porque no tiene actualidad pero la poetisa la poesía siempre noticioso siempre digamos en la pues ahí a Duke venga si es buena si si si es buena en la poesía te puede valer para estar así lo voy a comentar nada porque díganme ustedes si sino voy a estar yo en lo cierto con los que comento al final adelante adelante

Voz 0470 13:07 estoy en la casa mi familia la playa Ignatius en el baño en la playa

Voz 0460 13:13 eh en calzoncillos mirando al mar el agua en la salita televisivo gracias a Dios todos los vídeos recientemente Musel en la playa y en Youtube son muy Tchité uno como celebrando la vida yo quiero algo más sólido más como el digerido herido entre Elena de poco a poco me cierto Bisonte de me recuerda a las imágenes de Vic Foot que que el también las imágenes de Vic

Voz 0470 13:57 lo arañar por por describir esta actúa de espaldas al sol entrando al agua marina recordar más a liberad Willy la cosa del pantano

Voz 0460 14:08 y me voy como buscando sabiduría me sumerge ensombrecen del océano buscando conocimientos con los conocimientos será entendiendo que conocimiento traer aquí fans no fantasea

Voz 9 14:27 lo tiene que elegir entre bien bien el piano

Voz 3 14:40 el sol lo fantasea el mar no tiene que elegir entre el bien el mal está Arena no no no tiene remordimientos señalo me quedo sin retirar la infanta fantasear

Voz 0460 14:54 gracias

Voz 9 14:56 la visual el sol me sido piensa esto

Voz 0470 15:01 después puedes repetir el el la declaración final sol claro lo de que el mar no venir

Voz 3 15:07 el mar como dije desde el principio el sol no fantasía

Voz 0470 15:10 el clama reclama el sol no fantasea

Voz 3 15:12 el mar no tiene que elegir entre el bien y el mal está arena no tiene remordimientos muy bonito

Voz 9 15:21 siempre siempre esto esto me da pie a comentar la pole

Voz 3 15:27 m que tuviste este fin de semana con Arturo Pérez Reverte

Voz 0759 15:34 claro que hay cosas que esos

Voz 3 15:36 es un comentario hay cosas de las que pretendemos Garland con una perspectiva humana el sol no fantasea la arena no tiene remordimientos digamos que la humanidad es eso a lo mejor la Humanidades fantasear es tener remordimientos pero no se puede juzgar el sol ni la arena ni un perro complace para la fase de Pérez Reverte en concreto

Voz 0470 16:00 pero si esto es que vino de que el vi que puso perro pero viste la frase puso Press

Voz 3 16:05 nunca me ha decepcionado un perro claro puso

Voz 0470 16:08 no hay alguna gente que me ha decepcionado pero un perro nunca

Voz 0759 16:11 yo cómodo dueños de perros que tenía varios a mí me han decepcionado varios pero pero

Voz 0470 16:16 el yo le puse algo así como si caro a mí yo también algunos una avutarda nunca más y a raíz de la gente se unió de todo de a ni un tritón nunca me manda mes de Cataluña a la gente se dio un montón eh yo acabe poniendo el último ya que además así eh poniendo el último que era eh no hubo otros pues sí que era la célula me me caen bien las células pro pero cuando echan núcleos empiezan agrupar ya me dan mal rollo porque claro ya puede haber hay una intención

Voz 3 16:49 lenguas en una trampa es que además decían decían

Voz 14 16:52 lo que tú decías de que de que a veces no creo que el perro cuando hace cosas buenas Hawai pero cuando luego un perro y le comunicaron chiquillo tampoco hay que juzgarle panal claro porque es un perro hacemos polvo lo que le manda el que manda Dios

Voz 3 17:05 cómo va a lo mejor un bañista en el Sur Australia el tiburón

Voz 9 17:09 volvió a repetir me mordió

Voz 3 17:13 no el tiburón no se volvió loco el tiburón se volvió el tiburón

Voz 0470 17:19 poco más enlazado todo eh claro

Voz 15 17:20 bueno sino de de de poema visual Emma visual a Pérez Reverte a Pérez Reverte pasando por Pérez Reverte es precioso flexión sobre la condición humana es verdad marea le iba a ningún lado y luego si la Divina Comedia algo más se hombre Huelva es la más bonita

Voz 0470 17:43 gran provincia un aplauso para anticipar

Voz 4 17:47 la vida moderna es editar un artículo de la Wikipedia para ganar una discusión

Voz 3 17:51 por lo tanto por lo tanto creo que yo ahora ya me puedo permitir así habitual no

Voz 0470 17:57 Carmela apoya no

Voz 3 18:00 sacarme la pues ya te puedes permitir la reflexión pero pero el reparo que la reflexión claro cubierto de de de de espacio que siempre el programa para el frenesí entonces

Voz 0470 18:11 es verdad ocupar otro en perfecto

Voz 3 18:14 puede ocupar otro nicho de distinto al que estoy acostumbrado

Voz 0470 18:18 tranquilidad me gustaría

Voz 3 18:20 posible coger el el ICO el ICO para yo

Voz 0470 18:26 sí está ahí es donde los monólogo no eso sí sin poner el pie y se pone en una cosa nunca vista a deambular

Voz 3 18:34 no está escuchando a este ritmo la radio modela no tengo ya porque ser el histérico que habitualmente

Voz 0470 18:44 verdad deambula por el estudio raro lo sometieron

Voz 3 18:47 no quiero voy a intentar hilar un argumento sólo pido que la gente tenga paciencia para para para acompañarme en este viaje a donde nos llevan a todo esto y quizás el final sea sorprende

Voz 0470 18:57 no te rías que lo claro no

Voz 0460 19:00 verdad

Voz 9 19:04 quizás el final

Voz 0470 19:06 es que claro nosotros igual en Youtube no lo estoy viendo pero claro meterte Lugosi oler te la mano a mí ya me sale demasiado forma parte del discurso vale vale que yo tengo de siempre la gente que me conoce sabe que yo hago las adicciones señor juez es un día Kevin Spacey la presión con la custodia compartida de mis trucos de comunicación no verbal

Voz 9 19:36 bueno estamos habla hemos hablado de de de

Voz 3 19:39 se censura hemos hablado de de la Champions que ganó el Real Madrid y yo quiero y quizás no no no ser presuntuoso no voy a así quiero abrirlo abrieron los ojos a todo el mundo pero sí que quiero hilar una argumentación de ellos para que la gente se de cuenta de de de de a dónde nos lleva dentro siempre pensando de dónde nos lleva

Voz 0470 20:03 el público está temeroso por supuesta económicamente a mi me gusta a mí me gusta la vueltita día andando porque ya te quitas el lo vean así meditación caminando claro se quitan las gafas es una de los árboles charlatán sabes que están dando la cara al público y la y la espalda Internet pero está bien está bien cómo es esto Sarria

Voz 3 20:28 lata la Champions nos hay millones de personas no siete millones de personas no ocho millones de personas sino muchas personas vieron ese partido impecable hasta ahí va siempre qué es lo que no cae de los árboles que es lo que no cae de los árboles e el dinero

Voz 0470 20:53 da clases

Voz 3 20:56 esto tendrán al examen todo

Voz 0470 20:59 con tal acompañen bella apuntes hasta el último

Voz 3 21:01 habían trató lo Champions no es latín

Voz 1533 21:07 en principio

Voz 3 21:09 son Puyol ex campeones el inglés siete millones de personas no ocho millones de personas no cuántas personas hablan el idioma en el mundo

Voz 0470 21:23 es que el público te está siguiendo se publicó espabilado moción de censura

Voz 16 21:31 moción de censura es español es el lenguaje español

Voz 3 21:36 cuántas personas hablan español en el mundo quinientos cincuenta millones cincuenta millones quinientos cincuenta millones de personas que es difícil imaginárselo toda junta pero sustituyó hemos personas por garbanzo

Voz 9 21:53 ahora sí ahora se claro entrar una manera nos quieren joder la vida nos tiene los tiene

Voz 3 22:06 anulados como personas pero nosotros encontramos siempre en la salida hay una grieta en este caso

Voz 0470 22:11 sólo Gerrans imagínate ahora cuánto cuánto dura la clase cuánto tiempo me queda detrás de lo quiere está todo el mundo intentándose

Voz 9 22:31 firme reconozco que preámbulo

Voz 3 22:33 esa es excesivo es el preámbulo preámbulo esto estoy uniendo cabos para que estoy uniendo cabos estoy ahora mismo proponiendo puntos de salida bien bien que todo el mundo tenga en la cabeza para luego como se dice cuando todo se junta el convergente Joan cuando conversa confluyan no con versos que prefieres que tú quieras o no bifurca en qué

Voz 9 22:59 yo no digo que te doy porque muchas gracias

Voz 3 23:10 todos los todo todas puntos nacionalidad que yo estoy proponiendo van bala vana no

Voz 0470 23:15 bifurca Cornell porque han tenían que ir ya juntos

Voz 9 23:19 para before carteles quería junto paralelo y luego ya

Voz 3 23:23 el CAR vale digamos que tenemos tres cinco diez o quince peñascos quince Piñar y los garbanzos son caminito salen peñasco hacia un punto convergente Madre de Dios me convertí

Voz 0470 23:43 y a parte

Voz 3 23:45 mira ahí no vamos a bifurca ni para la derecha ni para la izquierda el resto la emoción sino que el argumento

Voz 0470 23:51 perderá

Voz 16 23:53 nítido Meridiano ya avanzará hacia la apoteósico final de mi discurso que será

Voz 3 24:05 como al principio pero retomó el tema

Voz 9 24:35 hay hay gente hay gente que

Voz 0470 24:39 a vosotros hay gente que pronuncia la palabra gratuito pero bueno momento Juan Ignacio pero vosotros

Voz 0460 24:51 tiene que yo no

Voz 9 25:00 hoy termina te infancia

Voz 17 25:05 es una chica tras de mí que he dicho yo no lo evito gracias a ti

Voz 0470 25:09 de nada eh

Voz 3 25:12 quién quiere hablar por dos mil menos que en quiere que yo continúe esta clase

Voz 9 25:21 para el próximo en público o particulares ya muy bien

Voz 0470 25:27 me tomo un momento un momento momento vamos a tranquilidad transfondo hemos este caos en una piscina en Teruel por un momento de que quiera tranquilidad voy a recordar lo que ha pasado aquí así empezó a Diego por centrarnos yo no puedo aprobar esto que ha pasado se ha empezado hablando de una cosa que parecía está bien traída de puede aprobar si los peñascos sí y luego de pronto sin previo aviso te has echado fuera por por suerte estaba dando la espalda a cámara pero la toda la gente que hay aquí será comida pero no se bifurca desde luego

Voz 3 26:04 ya es un personaje nuevo que creado ciento su discurso Bicing esos discurso terminan el estrellato en esto convergen todo ahí es donde ya se unen todos pido perdón por no haber traído el típico amiguitos de los strippers que sepan un anillo para que el apoyas temas pido perdón pido perdón es la primera vez que intenta ser más profesional vamos

Voz 0470 26:33 aprobar Ignatius señala apoyan estudio principal de la serie

Voz 9 26:37 pero pero pero pregúntele preguntarle

Voz 3 26:39 ya a Pablo ya a vea a Beagle consulté donde estaba el punto ciego del yo esto antes antes de que estuviera vosotros vea yo estoy ensayando donde me puedo enseñarle apoya que no lo graben las cámaras aún así BA estaba preparada para ser un

Voz 0470 26:58 un una pizza

Voz 3 27:00 imagen es enfocar desenfoque y esto es lo que estaba pensando Blues y estaba preparada pero aún así yo creo que no lo vieron las cámaras no era eso normal de atrás poniendo

Voz 0470 27:11 Bonet

Voz 3 27:13 pero qué te acaban de crear un apoya coño

Voz 9 27:17 céntrate joder te amenaza porque creo que nosotros hemos dejado claro en el programa de de Dune

Voz 3 27:29 has ha disuelto mucho la gente no Tetra

Voz 0470 27:41 pero vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a tranquilidad

Voz 9 27:49 hay que analizar en qué queda

Voz 0470 27:50 se acaba así terminó ya

Voz 9 27:54 los últimos son los últimos coletazos

Voz 0470 27:58 pero es que yo lo que no sé qué cuál es la lección que se saca de lo que ha pasado

Voz 3 28:01 por qué hubiera el personaje Mis mi sexo se llama Ignatius Ferraz dice cosas si saca y yo creo que he cumplido lo que prometieron bueno

Voz 0470 28:15 es que no lo había pero ahora queda claro

Voz 3 28:17 haber en el caso hubiera roto la sorpresa ha sido así un poquito porque la gente ya me conocen y a partir de ahora la gente cada vez que vea que saque este personaje de profesor de retórica universitario que sepa dónde que sepa ya dónde va a terminar el discurso

Voz 0470 28:32 no

Voz 3 28:33 que disfruten del discurso pero que al mismo tiempo intenten esquivarle mientras yo avanzo retóricamente hacia mis alumnos

Voz 0470 28:41 joder

Voz 9 28:42 entonces así empezó Unamuno la y acabó Fuerteventura no

Voz 0470 28:49 es una como como te descuidas te llama va a dar el pregón de los San Fermines de este año

Voz 9 28:53 oye

Voz 3 29:03 se está llenando de gente la pecera claro

Voz 0470 29:05 el el la la cabina técnica noventa está pues salen si ve a y con qué tal anden han tenido como una ola sísmica como en hacer hay un detector con Copito de nieve también que alguien anotado en en la redacción Hadi alguien ha dicho como eh avisa saca un apoya

Voz 9 29:24 está

Voz 0470 29:25 entonces de pronto en la alerta aquí en la SER apoya las sacas en el en el estudio central te avisan pero la primera vez pero te haya mucho tiempo de Altea que cuando Gabilondo lo que parece sacado la polla metafóricamente tu actual se obeso es claro vale pues un día más

Voz 3 29:47 intentado llevar a cabo un día más

Voz 0470 29:50 no hemos aprendido nada no hemos aprendido

Voz 3 29:52 pero hemos visto cosas