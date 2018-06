El maestro espiritual Osho llegó a tener 96 Rolls Royce

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido vamos

Voz 2 00:07 proponerles nuevo viajar atrás en el tiempo a los años ochenta imaginen imaginen ustedes que viven en un pequeño pueblo en la España profunda una vida tranquila desde luego pero imagine que de repente unos centenares de desconocidos que forman parte de un culto hindú que visten de color morada de practican sexo libre se instalan en su pueblo esto es lo que les sucedió a los vecinos de antílope en en Oregón en Estados Unidos

Voz 3 00:31 en mayo hubo un pequeño artículo en el periódico tres frases como el club de los ricos Federer Rolls Royce ha comprado un rancho en ante la opa pensé que era una locura

Voz 4 00:48 claro en el rancho Marie que tenía

Voz 2 00:50 es uno de los últimos fenómenos de la televisión una serie documental que ha provocado un tremendo interés por todo el planeta con todo lo relacionado con Gila Icon oso enseguida les contamos en esa Se trata de una serie documental en A3 que narra cómo levantaron una comuna en Oregón que ha despertado el interés por todo lo que sucedió en aquel ranchos una historia de paz amor vecinos enfadados coches de lujo señores demorado con pistolas intentos de asesinato huidas gente desnuda en el semanario alemán el hombre de

Voz 5 01:21 esto será un nombre nuevo no será Cristiano ni hindú no será mahometanos un indio no será alemán en inglés simplemente será un ser despiertos

Voz 2 01:32 Luis Martín Santos es uno de los poquísimos españoles que vivió en esa comuna como seguidor de osos inodoros maestros espirituales más prolíficos y más populares de los años ochenta o que todavía muchas perdura su obra Luis Bienvenida

Voz 6 02:04 esto muy especial de los años ochenta una experiencia también muy especial creo que también tiene mucho de sensacionalismo han buscado una óptica un poquito sensacionalista pero estoy encantado de que haya despertado el revuelo cuánto tiempo estuviste tú viviendo en Serranito estuve viviendo dieciocho meses en total en diferentes estancias aparece por allí en el ochenta y uno perdón en el ochenta y tres estuve tres semanas volvía a España lo arregle todo me voy allí volvía a estar luego seis meses más y por último un periodo de un año se ha que viví el final de con todos estos hechos que cubre el documental claro que tú tenías que vivir

Voz 2 02:48 cuando hablamos de dos universos distintos yo creo que no podía haber nada más opuesto a una España el ochenta y pocos a una comuna hippie lo que contaba antes sobre el sexo libre es llegada M metido en algo

Voz 6 03:00 bueno lo has cubierto la noticia de alguna manera los tópicos sensacionalistas que realmente han hecho han llegado a famoso a oso no que el tema sexo libre

Voz 6 03:12 no es cierto en el sentido por ejemplo las imágenes del documental que de las que habla de los años setenta esto es bastante anterior cuando estábamos en América aunque había una universidad con la meditación del grupo pero para nada está permitido el desnudo ni el contacto corporal ni todas esas escenas que lo que se ven tan terribles allí no

Voz 2 03:33 y cómo era tu vida en ese rancho como ha pasado algún tiempo pero como recuerda estar en esa comuna

Voz 6 03:40 bueno esa esa común es digamos una de las de esa segunda fase del trabajo de oso ha tenido diferentes fases primero fue en India que tenía la forma de un una que no era hindú pero si no queda unas Sam de meditación de a la que acudieron los primeros occidentales llamados por cierto una cierta curiosidad una ahora curiosidad por el trabajo de este señor entonces cuando se desplazó en en aquel momento entonces estaba dedicado a la meditación y os hablaba dos veces al día durante horas cuando se trasladó a Oregón el experimento fue otro y entonces la idea era levantado una comunidad entonces se trabajaba mucho

Voz 2 04:16 porque salió de la India en el documental hablan también de de de esos

Voz 6 04:18 el país creo que quería de alguna manera traer el su mensaje a Occidente y la sociedad india además se era muy limitante no

Voz 2 04:30 la situación bueno habrá con con el éxito de este documental en todo el planeta además porque yo sí que está explicando la meditación sí

Voz 2 04:38 lo que enseña el documental como tú dices con un prisma periodístico yo creo basado en en algunas de las cosas que se cuenta que ocurrió en que nadie desmiente hace que tengas ahora más gente que quiera contigo con menos

Voz 6 04:51 pues es el efecto es el contrario que uno desea vamos a ver yo creo que desde hace unos años paulatinamente se ha ido despertando el interés por la meditación y que esto quiere decir que no es es que solamente quieran conocer las meditaciones óseo sino aquí hay gente que está el yoga sea legitimado se ha popularizado Il todo el movimiento de Nueva era la inteligencia emocional en fin ha habido muchísimos pasos desde desde los años ochenta que llegamos la conciencia el mundo es un poquito más consciente y hay gente dentro de este colectivo quien que tiene intereses la meditación entonces ahora hay muchísima más gente interesada en la meditación eso

Voz 2 05:29 un personaje en esa sería si si tienen oportunidad de Alá es muy interesante que Gila es la secretaria personal que era como aparece en la serie tal cual ahí no hay duda eh en unas segundas seguimos hablando de un documental que está dando que hablar en todo el mundo contamos con Luis uno de los pocos españoles que vivió una experiencia

Voz 8 05:51 tremenda tremendismo Toni Garrido cadenas

Voz 2 06:46 a Luis Martín Santos afronta uno de los integrantes de la comuna como se dice mientras ni Rajoy esperan que se instaló en un pueblo de antílope en Oregón en Estados Unidos que se ha hecho mundialmente popular gracias a una serie documental llamada clicks si ustedes no he visto la serie simplemente explicarles que en mitad de la nada pequeñísimo pueblo imaginan un pequeño pueblo la España profunda mitad de Granada donde no había nada se levanta de repente una ciudad entera con centros comerciales y hasta un aeropuerto

Voz 13 07:20 imagínate construir una ciudad construimos todo lo que había que construir construimos las infraestructuras

Voz 14 07:25 no porque construimos nuestra propia energía eléctrica suficiente para diez mil personas

Voz 1 07:33 Luis tú a qué te dedicas

Voz 6 07:34 una desempeñe varios trabajos estuve la primera estancia me pusieron de Javi directamente con grandísima sorpresa llegue al donde digamos repartían el trabajo y me dijeron que sabía hacer me dijera si sabía dónde preguntarle si sabía conducir dije que sí inmediatamente más demandaron al incluso un grupo que estaba construyendo una carretera que planos Road que era una de quince kilómetros a través de de lo que era la propiedad el rancho in me pusieron al mando de un bulldozer IVAs me doce con un

Voz 2 08:07 el toreo es una es como Skyscraper estos que van

Voz 6 08:12 ni velando la carretera no tenía ni idea

Voz 2 08:15 pero tú en España que habías conducido antes

Voz 6 08:17 coches sea

Voz 2 08:20 digamos es de seiscientos

Voz 6 08:23 nada bueno estuve ahí unos días entonces como habla demasiado inglés me terminaron cambiando a oler a un equipo que era un compacto un poquito más pequeño pero también me aparatoso

Voz 2 08:32 bueno estuve manejando durante unos por esa carretera que tú construyes circulaban los Roll Royce es de la carrera construida

Voz 6 08:41 para que pudiera conducir

Voz 2 08:44 Kroes en alarmada el pero cuando esta llegó a tener noventa y seis creo Rolls Royce los sabe como te antes había el dinero porque construir está bien entendemos que es un esfuerzo titánico inmensa de una comuna pero el vil parné osea

Voz 6 09:01 bueno imagino que fueron contribuciones de la gente que vino adivinar la comuna ya sabes que aquí en América hay había mucho dinero y mucha gente

Voz 2 09:11 preguntaba antes por Silva que es la secretaria del gran jefe de líder supremo que es una mujer que hace poco estaba en España el documental también ha redefinido su su carácter Ésta es la voz de Silvia

Voz 4 09:24 veo al principio cuántos estaban pararon

Voz 2 09:30 vecinos queremos trabajo

Voz 4 09:32 por la tierra y ser buenos vecinos problema empezó cuando llego yo creo que ella dirigía todas las

Voz 14 09:47 no me no importa donde vaya siempre llevaré mi corona mientras no tengan que pasar por la quito

Voz 6 09:55 en esta mujer para vosotros cuando estáis en la en la Comuna era la secretaría de oso en aquel momento la persona que organizaba llevado a la organización y tomaba todas las decisiones en lo que es la vida de la comunidad y el desarrollo además era la única interlocutora conoce osea que llegamos estaba en un papel que no había manera de cotejar que pensaba Oso tú cuando el recuerdo a Pérez que escuchas a ese hombre que sí yo

Voz 2 10:18 es el aspecto la imagen no es ir conforma la imagen guardamos en la memoria de cómo es un gurú hindú pero es esa

Voz 6 10:26 además no se denominaba asimismo vudú que era una palabra que no me gustaba nada pero efectivamente era un maestro un moderno más trofeo proponer de alguna manera sí sí me acuerdo

Voz 2 10:37 cómo llegas a a ocho

Voz 6 10:39 llegué a oso practicaba yoga tenía veintidós años practicaba yoga y y cayó en mis manos un libro que se llama psicología de lo esotérico pública editorial Cuatro Vientos entonces de Chile me fascinó de pareció interesantísima me pareció que era una voz autorizada que hablaba de lo que sabía y además se ha hablado de la espiritualidad en un lenguaje llano claro y comprensible no era nada esotérico en el sentido aunque a pesar del título de nombre del libro en lo que es ocultar y luego Tammy conocí algunos de los primeros occidentales que regresaron de Puna era entonces el tiempo de India que me encontré por las Ramblas de Barcelona y la gente que iba muy vistosa vestidos de rojo con un medallón con la foto de un señor que parecía Moustaki no avisa exactamente quién era pero que realmente era magnético

Voz 2 11:30 aquí el cantante por las barbas vale uf es una historia tremenda porque además el documental I luego tuya le pones a escala ganando pero hay como intentos de ataques eh con salmonella en restaurantes pequeños pero se magnifica el FBI e intento de asesinato hay huidas eh tú estás ahí por cierto el día en el que se cierra el chiringuito esto sí sí

Voz 6 11:54 si el el día en que osó en aquel momento va a salen un avión hacia hasta que es detenido en Charlotte y luego con su avión ante su propiedad un jet bueno americanas es una cosa tan tan especial con otros doce personas entonces

Voz 2 12:13 ya que cierran el chiringuito es decir fuera

Voz 6 12:16 pues nada valiente para casa

Voz 2 12:19 y como Veles después de esas experiencia como El vestuario integrador

Voz 6 12:21 hombre es bueno el cambio fue un cambio radical lo has puesto todo por viví esta experiencia por levantar esta ciudad hay formar parte de la comunidad pero el experimento sacaba entonces pues simplemente volvió a España hay debilidad

Voz 15 12:37 sí bueno te preguntan y donde bienes no está en una comuna hemos tenido algunos problemas con el FBI y la secretaria de líder

Voz 2 12:44 se fugó dejando un pufo millonario cuando te reintegrarse en tu vida tú sigues con las enseñanzas de ese hecho sigues

Voz 6 12:53 hubo un cambio de los festivales si veréis Siberia en el en el documental de que la gente va vestida roja entonces cuando terminó la Comunidad dejamos de vestir de rojo y digamos que volvimos un poquito a la vida normal completamente yo volví a España han tenido diferentes diferentes has vuelto a conducir un bulldozer no desde entonces

Voz 2 13:16 entonces decidí es continuar por ejemplo organizar un festival en agosto está los festival se en homenaje a os a pesar de todo lo que cuenta el documental para ti las enseñanzas debes están por encima de todo eso sigues me dándose festiva

Voz 6 13:27 sí yo creo que sea esa fase del del de lo que fue América fue un momento porque a continuación fue a India en India todavía habló durante cinco años más todavía nos enseñó profundizó más en el tema de la meditación las técnicas de siguen pareciendo revolucionarias creo que la contribución de este señor que es lo que precisamente no se cubren el nuevo en el documental es Bastida y más en lo que es la ciencia de la meditación pero además en lo que es una visión de nuestra sociedad de nuestros valores y de lo que es el alma del ser humano y el cargada de sabiduría cargada de elementos integrales que los poder ayudar a mejorar y a salir de este puzzle en el que vivimos en este de este lío tan grande esto está expresado en una sola palabra que es la meditación pero lo que es un camino por el sí efectivamente es verdad herramienta y una ciencia

Voz 2 14:16 es verdad que viendo el documental luego hay una parte todas eso pone feo es es muy terrible prime punto tuviese un grupo de gente feliz trabajando todos a una más levantar edificios da igual si eres Carpintero no te ponían a trabajar hay hay Group lo que estás viendo grupo de gente feliz compartiendo su espiritualidad este gusto es decir no tiene nada que ver con ese hay mucho de decir bueno pues de lo que pasa es que luego las cosas

Voz 6 14:43 a mí me gustaría a explicar a los oyentes que los que vivimos allí noventa y cinco noventa por cien de los que unos allí no nos enterábamos de intrigas que estaba sucediendo si que vimos que había algunas cosas raras como cuando mantenía tenía quién protegido con con aquellos con los

Voz 2 15:01 se les semiautomática se veían imágenes

Voz 6 15:05 Acciona es la imagen de

Voz 2 15:06 un señor de rosa con una escopeta en la mano protegiendo Oates señor metidos dentro de un Roll Royce con una con la cosa esta de oro membrete de oro pues sobre la imagen un poco llamativa era Bradshaw

Voz 16 15:20 te quiero decir lo primero sobre los policías

Voz 6 15:22 esto es esto es eran la policía legal del pueblo un servicio privado de seguridad era la policía y legal del pueblo y lo que quiero transmitir a los siguientes es que nosotros lo pasamos muy bien fue una experiencia riquísima para muchos de nosotros y que nosotros trabajamos muchísimo hay pero disfrutamos

Voz 2 15:40 es riquísima con noventa y seis Roll Royce

Voz 6 15:43 vuelve a los Rolls antes de que de que

Voz 16 15:46 así el él es estable y esta mañana hay un

Voz 6 15:49 libro de oso que se llama autobiografía místico espiritualmente incorrecto publicado en que aquellos que realmente explica la vida de ocho desde su infancia en las diferentes fases de su trabajo entonces esta mañana antes de venir aquí lo he abierto y miraba el tema de los rostros que ya me lo sé pero contábamos una anécdota aquí donde estaba en India entonces él tenía ya la idea de esta nueva comuna fue a pedir dinero a los bancos entonces no del les daba ningún dinero entonces dijo a su secretaria la anterior porque os ha tenido mucha secretarias no sólo así Le Le las podemos traer algún día el programa entonces dijo Le Dijon vete y compra el coche más caro que hayan El País pues entonces y así con chico prórroga Ross Jan India pero inmediatamente los bancos se empezaron a interesar no soy en la espiritualidad es decir por qué porque la gente no tiene interés en si mismo en la espiritualidad la gente tiene interés en el sexo dinero poder coches es lo único que no interesa

Voz 2 16:43 no sé si estoy de acuerdo en el orden vale

Voz 15 16:46 compartir en su conjunto la idea me pero no

Voz 6 16:51 pues eso que es un grandísimo conocer pues se ha dedicado seis el osea seguro de este es lo suficientemente sensacionalista para que treinta años después de haber sido estemos todavía hablando del preguntándonos sobre él el punto esenciales que entonces tenemos que puedan el asunto importante es la enseñanza yo no oso como la persona sino que lo que ha dejado como legado sus meditaciones y su visión sobre nuestra sociedad

Voz 2 17:19 si quieren acercarse a conocer lo que sucedió que es alucinante tienen esos documentales el control Luis El en agosto un sitio maravilloso en el Urra mucha gente

Voz 6 17:32 se va a congregar para seguir compartiendo esa meditación y como ella casi no hay una disciplina deportiva que ha trascendido de mental a lo físico sea así deportivo de competición seguro que mucha gente se interesará por conocer en camino espiritual sí un poquito también desmitificar el tema de camino expedito es un camino debía es una es incorporar intimismo unas herramientas que pueden hacerte un poquito mejor persona que te pueden ayudar a que usted en las que tú mismo puedas encontrar un camino donde caminar descubierta mismo sean no es un camino sectario es un camino ocho no es una persona que dé respuesta sino que es una persona que disuelve tu esperanza es es un maestro zen Contemporani Siruela

Voz 2 18:14 se sorprenderán Luis muchísimas gracias un placer gracias

