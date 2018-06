Aokigahara, el bosque de los suicidios

Voz 2 00:00 el Señora de veintiún años se dio cuenta cuando estaba en el Júcar había olvidado todos sobre su pasado fue rescatado por la policía admitido en un cercano hospital y más tarde tratado en un centro psiquiátrico durante su ingreso tenía un vago sentimiento de que se había dirigido al bosque para suicidarse sabía dónde estaba y la fecha actual pero no podía recuperar su vida pasada miembros de su familia le identificaron en un programa de televisión pero no les reconocía a mí se recuperaba de su amnesia a sus veinte años llegó a casa con una chica con la que quería casarse pero su familia rechazó el matrimonio y ésta le dejó sin decir palabra no supo lidiar con la situación se desesperó y fue al Juca y para matarse

Voz 0772 01:02 escuchamos en la voz de nuestro compañero Julio López el testimonio de un psiquiatra hablando de un caso el señor A de veintiún años como comenzaba el el texto como comenzaba la locución que se sumergió en un misterioso bosque cuya historia nace hace más de mil años en Japón en los próximos minutos vamos a viajar al país del sol naciente vamos a viajar a Japón a uno de sus lugares con más historia el Monte Fuji el Monte Fuji y a sus pies a uno de los lugares más tétrico me atrevería a decir de del pasado del presente de este fantástico país Japón el bosque de los suicidas se encuentra precisamente ahí a los pies del monte Fuji es un lugar que desde prácticamente la Edad Media hasta hoy sirve de de huida de punto de huida a muchas personas que bien por su incapacidad de amoldarse a la férrea sociedad japonesa buscan entre sus árboles entre sus densos bosques la la muerte en su lugar como digo que hoy por hoy tiene mucho predicamento entre todos aquellos que buscan una salida expeditiva a su existencia y que hunde sus raíces un de su historia e prácticamente en la Edad Media en aquella época en donde la la sociedad actual japonesa comenzaba a crecer comenzaba a formarse vamos a hablar con Carlos largo Carlos largo es un compañero de es periodista estuvo muchos años con nosotros en la Cadena SER en el programa Milenio tres ahora es reportero del programa Cuarto milenio que acaba de publicar con la editorial Odeón al principio de la oscuridad donde recoge algunos de sus trabajos de campo uno de ellos precisamente un viaje que hizo a Japón para conocer los entresijos que había detrás de de este oscuro bosque de los suicidas a los pies del monte Fuji a los pies del monte Fuji esto es lo que nos ha contado Carlos largos sobre la historia

Carlos largo bienvenido a Ser Historia

Voz 0772 03:29 entre nosotros aquí después de nueve temporadas

Voz 0772 03:38 Car al principio de la oscuridad viaje a lo más profundo del Ministerio con conos de ir desde luego es una recopilación de muchos de tus trabajos de campo realizados con Cuarto milenio reportajes muchos de ellos vinculados al misterio pero también hoy uno de ellos que a mí me llamaba la atención que ha invitado al programa hablar de ese viaje a Japón que hicisteis a conocer el el el bosque de los suicidas un lugar realmente sobrecogedor yo no he tenido la suerte de la el infortunio de estar allí pero desde luego que es un lugar que sobrecoge no

Voz 5 04:11 es un lugar que yo siempre digo que posibilitó el viaje de mi vida eh un trabajo que pudimos hacer para el programa partió de una investigación puramente eh basada en las leyendas el mito que habíamos visto a través de Internet esas fotografías esos vídeos musicales desde cadáveres de restos no de pertenencias de de los suicidas pero jamás pensábamos yo creo que mi compañero Javier Pérez tampón y yo todo lo que nos íbamos a encontrar de realidad en este dossier

Voz 0772 04:40 porque es un lugar sagrado este bosque estaba vamos a ubicarlo está al pie del del monte Fuji uno de los más emblemáticos y más sagrados de la tradición nipona como digo esos ese aspecto más ancestral se retrotrae al siglo IX no como un lugar sacralizada ya por los habitantes de la zona

Voz 5 04:59 claro el hay que tener en cuenta que este bosques empecé a formar justo por la erupción del monte Fuji de hecho el nombre en japonés es yuca y que es mar de árboles es algo muy bonito no como los árboles fueron creciendo entre medias de esos restos volcánicos pero tiene ese otro lado oscuro que comienza también años más tarde justo cuando bueno pues algunos monjes budistas ya empezaban a a decidir no sacrificarse por los pecados del pueblo iban allí hasta

Voz 6 05:27 eh

Voz 5 05:28 a estas laderas del Monte Fuji hasta que llega Jara que es así como se llama este bosque de los suicidas ayunar ir precisamente a sacrificarse luego por supuesto que vienen otras muchas historias vinculadas incluso a los rituales de de suicidio más conocidos no como el harakiri u que es prácticamente el mismo nombre o el uvas UTE que incluso bueno pues en épocas de guerra de mayor hambruna Se dejaba a los ancianos y a los niños más pequeños de las familias allí eh a modo también de sacrificio no para posibilitar que el resto de los miembros de la familia pudieron continuar sus vidas

Voz 0772 06:01 claro cuando escuchamos lo acabas de explicar un poco no hablar del del bosque de los suicidas lo vemos como algo relativamente actual pero acabas de mencionar la historia no en el siglo XIV de este por ejemplo uno de los monjes no que que menciones en tu en tu libro socaire que que fue él el pionero en bien adentrarse en este lugar había un trasfondo de Quique lo hacía como un espacio natural e propicio para ello porque cabe entramos un poco en la mentalidad oriental esa comunión con la naturaleza los espíritus las plantas los animales allí realmente hay todo ese engendro de elementos que ayudarían a hacer pensar a los que a los monjes eh que fueran en este lugar para para entregarse a esa muerte

Voz 5 06:46 yo quiero pensar que sí al menos eso es lo que se percibió no estando allí a nivel cultural a nivel religioso es algo que contrastó también porque a nivel de las religiones a nivel legal incluso durante mucho tiempo el suicidio estuvo ilegalizado estaba prohibido por la religión llama la atención no que sea un propio Monje el que decide iniciar ese proceso e de marcar este espacio como lugar o de culto a la a la muerte pero sí que es verdad que a nivel energético son muchas las historias que ya se contaban desde la antigüedad postes de fantasmas que pueblan eh que hacen bueno pues este este espacio sumó su lugar en el más allá o también de esos espacios en los que se dejan maldiciones a esos vecinos que que te podía molestar esos habitantes que que ya bueno pues querías que se fueran al otro lado rápidamente no entonces eran Zamora adiciones a través de muñecos a través de escritos y eso se puede percibir incluso ver que ese es el lado más realista que yo digo que pudimos ver estando allí paseando por entremedias de esos árboles que ya digo y anticipó que te puede desorientar muy fácilmente porque sobretodo en el mes de febrero que es cuando nosotros fuimos está todo nevado no llegas a saber la la cima del monte Fuji únicamente árbol árbol por eso quizá nos avisaron de que no no saliéramos del camino principal como es

Voz 0772 08:04 se bosque lo acabas de describir un poco cuando estuvisteis en invierno hace unos años nevado pero me imagino que el el silencio será el común denominador de todos los eh senderos que que pueblan este lugar

Voz 5 08:18 silencio total además de sólo uno lo puede percibir cuando se adentra dentro de del propio bosque cuesta mucho localizar la entrada principal al menos eso es lo que nosotros también sentimos nuestras propias carnes intentábamos preguntar a los guardas forestales de la zona esa entrada que nosotros habíamos visto previamente los vídeos aquí en Madrid pero no querían darnos información parece que en la propia cultura japonesa hacen ese proteccionismo no precisamente para evitar que aumente el número de suicidios y que lo siga convirtiendo porque ya lo es en el segundo lugar del mundo con más suicidios al año por detrás sólo del Golden Gate en San Francisco en Estados Unidos pero una vez que traspasadas ese otro lado no te haré entras en un espacio en el que percibes ese ese sentir pero no más puramente religioso y sagrado de de culto a la muerte que ya diez ya decía no eran todo árboles y todo y en altura no llega a saber prácticamente el cielo y eso quizá motiva un espacio de reflexión no para estas personas que decide en entrar allí durante días montar prácticamente un camping en con enseres durante varias jornadas para pensar Si terminar con sus días o no hay otro dato también muy llamativo que precisamente esa desorientación lleva a muchas de estas personas a los posibles días a comprar o cuerdas de colores para atar los en las ramas de los árboles por si decidieran no acabar con con sus días allí o con sus vidas volver a la civilización volverá al mundo de los vivos

Voz 2 09:55 aunque el señora todavía padecía amnesia su familia insistió en darle de alta a pesar de los consejos de los psiquiatras el quería independizarse pero sus padres no se lo permitieron y le obligaron a trabajar en la empresa familiar en contra de su deseo tres meses después de salir del hospital abandonó su hogar y se marchó a un hotel donde un empleado les reconoció e informó a su hermana está vino al hotel para tratar de convencerle de que regresara junto a ella a casa pero de pronto sin mediar palabra rompió una ventana y se suicidó saltando desde una quinta planta

de este maravilloso al principio de la oscuridad estamos

Voz 0772 10:40 más sobrecogedores que hay sobre la faz de la tierra que es el bosque de los suicidas en Japón al pie del monte Fuji al pie del monte Fuji qué eh bueno de alguna forma en barca un también un poco no por eso que estabas contando ahora algunos elementos característicos de la cultura japonesa no todo aquello de del honor de de de estar quizá encasillado en una serie de de qué aspectos de la cultura que en el momento que la presión social la presión económica la presión por otro tipo de elementos de intenta o de alguna forma te hace salir de ellos e te sientes incómodo con lo que te rodea ir hace que comentas el suicidio

Voz 5 11:20 bueno y también eh como tú decías esa presión económica o no las altas tasas de hipotecas que hay en Japón la marginación social e hay una noticia muy impactante que es que en el mes de septiembre muchos jóvenes además incluso escolares se terminan suicidado por suspender simplemente un examen es es otra cultura totalmente diferente también influyen en novelas que sean publicado largo de la historia en los años sesenta apareció un libro en el cual bueno vuelos los pero los protagonistas a modo de ir de historia basada en Romy Julieta acaban sus días acaban sus vidas en este escenario en este paraje ir en los años noventa que esto así que me resulta muy muy sorprendente de hecho nos metimos en ese proceso de documentación en el vuelo tanto Javier Pérez Campos como yo en el manual completo del suicidio hay un libro completo en el que se recogen todo tipo de técnica

Voz 6 12:14 las para para ayudar digamos

Voz 5 12:16 los jóvenes japoneses y no tan jóvenes aunque es principalmente

Voz 6 12:19 la edad la que lleva la tasa más alta pues a ha

Voz 5 12:25 bueno pues a ver distintos métodos es muy terrorífico ya lo puede decir para un vuelo pero bueno había que meterse en ese proceso de documentación bueno gracias también o por suerte hay un montón de Polonia varios un montón de organizaciones que precisamente han pasado por sus propias carnes por ese proceso no de de ir hasta allí con esa aclara decisión finalmente no llevarla a cabo

Voz 6 12:50 que ayudan a a los que vuelven no ha

Voz 5 12:53 los que vuelven de de ese de esa muerte segura con números de teléfono al cual puedes llamar e incluso bueno pues que te acogen para que que puedas adoctrinar a los jóvenes japoneses que existen otras muchas posibilidades antes de acabar con sus vidas

Voz 0772 13:09 además lo comentas también en tu libro al principio de la de la oscuridad y también a los a los más pequeños a los niños también quizá como una forma de de evitar que fueran al bosque se les mete la cabeza en la o más que meter en la cabeza está en la cultura popular que es un lugar que está encantado es un lugar que tiene apariciones fantasmales espíritus como para hacer que las personas que intenten ir allí pues se lo piensan dos veces no

Voz 5 13:35 es otra de las partes reales del mito del Bosque en la película ya aparecía ese mensaje no a la protagonista se le dice en la última de las películas de Jason cerrada que no abandonará el camino principal el sendero principal

Voz 8 13:48 eh nosotros tengo que decir que sí que lo hicimos Easy

Voz 5 13:52 corre peligro correr es un peligro real de de esa orientación lo que pasa es que a los pequeños les dice precisamente que ese bosque ese paraje está plagado de los espíritus de los suicidas de esas personas que ya no están en este mundo que pueden enloquecer te que pueden llevarte ese proceso de que no puedas alcanzar de nuevo el camino principal que termine siendo un fantasma más un espíritu principal pero eso también está y forma parte de la cultura del lugar porque hay guardas forestales que nos contaban historias terribles de que a altas horas de la madrugada pegado pegaban porrazos en las puertas de madera de allí de los eh de las cabañas sobre los refugios que al abrirse encontraban personas totalmente ensangrentadas hizo que habían perdido la noción del espacio y del tiempo eso es un elemento también bastante común no que todos los que regresan parece que tienen una especie de amnesia de no saber porque han llegado allí ni siquiera como han regresado de esa muerte segura

Voz 0772 14:46 es un lugar que como comentábamos al principio de esta charla contigo Carlos largo el que comienza pues hace más de mil años no la tradición de los suicidas en en en este bosque de de Japón al pie de del pie del del monte Fuji el mundo Fuji y sin embargo vosotros cuando fuisteis unos pocos días a rodar para Cuarto Milenio hay que recordar que aquí Sheffi seis suicida cada tres días una persona es una barbaridad tuvisteis la mala suerte de cruceros precisamente con uno de ellos

Voz 5 15:15 ahí es donde te haces la pregunta de si tienes que llevar a cabo ese proceso periodístico final no o mantenerte mantenerte como como persona y decir no tengo que respetar este momento yo creo que tomamos la decisión correcta hay también animados por nuestro cámaras pues Alberto Gómez que gran amigo que nos dijo no chicos tenemos que ir a lo podemos acción de una forma muy muy respetuosa muy cordial yo creo que gracias a él y finalmente tomamos la decisión que hicimos que fue recorrer ese ese kilómetro más o menos de camino entre eh entre árboles también después de que un guarda forestal Nos dijera que habían encontrado un cadáver que una senderista paseando porque sí que debo decir es un espacio natural precioso en el que la gente puede caminar a pesar de ese esa leyenda oscura no que le acompaño desgraciadamente esta senderistas encontró un cadáver colgando en uno de los árboles ya muy inmediatamente a la Policía están muy acostumbrados allí las autoridades en muy poco tiempo bueno pues hicieron ese iniciaron ese protocolo de recogida nosotros se nos encontramos en mitad del camino cuando nos dirigimos en dirección a al lugar que no sabían indicado pues casi a ocho o diez policías portando una camilla con el cadáver ya tapado por supuesto pasaron por delante nuestra nosotros en silencio absoluto recogimos esas imágenes porque pensamos que teníamos que mostrar también ese esa cruda realidad que existen este bosque

Voz 8 16:46 bueno pues fue impactante

Voz 5 16:47 pero es una de la digamos vivencias que cerró ese reportaje por completo

Voz 0772 16:52 bueno Historia sobrecogedora como hemos repetido varias ocasiones aquí hablando contigo Carlos largo autor de este libro al principio de la oscuridad viaje a lo más profundo del misterio publicado por Odeón lo que no ilustra no solamente el el tema que hemos tratado el bosque de los suicidas sino un montón de experiencias tuyas en los últimos años alrededor de estos eh aspectos más intangibles de la de la vida Carlos largo compañero de Cuarto Milenio compañero también de la Cadena SER durante muchos años muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Istok