La Vida Moderna es M. Rajoy borrando el historial del Internet Explorer

Voz 1 00:00 antes de que se ido a Rusia ya este problema la Feria del Libro de Madrid que fumar para aquí el alfabeto no compensa cuando aplausos para David Broncano

Voz 0470 00:55 Nos también que estábamos patrocinada por libro

Voz 1194 00:57 el libro porque era lo más irónico este año

Voz 0470 01:00 Pablo Pablo hablo por ahí que a veces no compensa Pablo tú ninguna trampa estuve hablando a eso pero Pablo Pablo Pablo

Voz 1194 01:08 hablo faltando dos pantalla faltan dos pan

Voz 0470 01:11 lo que sí no me veo no hay dos pantallas que no saben Pablo Pablo que no que no te sale que está aliado ahora a el Pablo I disculpado momentos oyentes de la radio y de por qué no lo entenderán pero en el estudio tenemos seis pantallas de las cuales dos normalmente siempre se ve se ven las seis yo había ido Pablo Pablo Pablo hay dos que no van a Susana Griso algo aquí mientras Pablo que hacen por mímica explíqueme qué pasa Ana Rosa algo algo que pasa que no sólo me dice que no no lacónica aquí están rotas y que están rotas vale vale pues

Voz 1194 01:48 el todavía de Rajoy está Pablo

Voz 0470 01:52 sí

Voz 1194 01:53 pero tiene de cotejar el Estado desde dentro

Voz 0470 01:56 eh vamos a ver esto debería provenir

Voz 0759 01:59 estos la nueva España en La Nueva España oye

Voz 0470 02:01 el lunes cuatro de junio aliados

Voz 1194 02:05 que un niño de placer yo entraba aquí en el edificio

Voz 0759 02:10 ya estaba todo el mundo

Voz 1194 02:13 vamos a Felipe González lo que a la vez Felipe noventa y letones la sensor yo decidí que

Voz 0470 02:24 esto es la ese mundo altillo pertenezco claro

Voz 1194 02:27 usted ya demente decidir dar un paso atrás no no no no soy yo

Voz 0470 02:32 la gente la gente estaba la gente hoy en la región de las es tan como si de Ecuador

Voz 0759 02:36 bueno bueno bueno bueno la Cope funeral pero aquí sí

Voz 0470 02:42 el recordemos que una semana después de que se disuelva Moder Doña casi se disuelve antigualla

Voz 1194 02:47 claro claro a la que se le mata la fantasía sí claro cuando uno cae o telefonía estudiará esto es las universidades el efecto mariposa que ha tenido en todo esto la disolución de modelo efectivamente

Voz 0470 03:00 hecho tenemos nada de nada de nada Pablo sí de hecho tenemos Un una cabecera nuevo banalizar esta situación en la que Dinamarca si bien como un nostálgico homenaje a María pero también agradece

Voz 1 03:17 la gran dama de la sabemos

Voz 0759 03:21 sí

Voz 2 03:25 el antiguo ni de lo que se siente

Voz 3 03:30 bueno pues

Voz 0470 03:36 mire mire qué ambiente no tayikos general es que también recordó me pasaba el fin de semana por Cambrils un poquito de country en la en el porche en la mejora con la escopetas claro es que tú estás en la finca ahora claro ahora una época sacamos ahora que se ha ido el Partido Popular ahora pueden ir a expropiar

Voz 0759 04:02 yo creo que no lo van a hacer porque ellos también tienen chalés semana cortar porque única música para recordar esa gente Cataluña molida a palos

Voz 0470 04:12 bueno por imágenes a cámara lenta

Voz 1 04:16 el móvil

Voz 1194 04:18 está

Voz 0470 04:19 la verdad es que la verdad es que procedía vamos a ver opciones por un lado sería buen momento ahora para refundar Mother d'Onyar yo en apoya imagínate claro la disolución

Voz 1194 04:33 qué diría una instrumentalización claro era algo será para para para esto precisamente una moción instrumental prácticamente claro está como cuando no se han visto la serie Sherlock cuando cuando serlo bueno también están las novelas cuando Sherlock Holmes vamos también había un libro García eh usted Holmes Amaury pero agarra Moriarty para que morrillo Moriarty caiga con él los dos juntos por la catarata

Voz 0470 04:59 como Gandalf y el pero también es verdad

Voz 1194 05:01 es que es un clásico pero es ver cómo a plano el clásico cuál como tiene gripe y Zaplana no morir matando medianos digamos que lo hicimos un el abrazo de El abrazo de

Voz 0470 05:19 como el beso de la muerte es la muerte y el abrazo de algo también el abrazo del oso si el abrazo del oso que te matan y vamos a ver también sería momento para dejarlo hemos con el cliente alguna vez dejar ya todo ha por favor ahora que ahora que la función de la vida moderna que era derrocar a Rajoy del poder ya sea cumpliendo así es que además pues que además en sendos lo encomendó si y podéis echar a Rajoy hemos tardado cuatro años

Voz 1194 05:42 ha hecho grandes quiero decir esto no no ha salido gratis no no no pintar flores con mierda en el estudio quiero decir cuántos días contratar al chaval que le pegó por

Voz 0470 05:58 Pedro esto esto dinero bien empleado pero al final ha sido por otros medios por el medio de los medios de los culto

Voz 1194 06:08 Vimos la máxima es que hay que destruir antes de crear

Voz 0470 06:12 efectivamente juntos eso sí la hemos cagado con Pedro Sánchez recordemos que les dimos el premio parecía que si dos mil diecisiete y ahora hemos tenido que recoger cable o sea no tiene a quién lo veía venir de partido te va a quedar el de este año él parece que sigo mil dieciocho hay que pensarlo da que pensar mejoran a Rajoy

Voz 1194 06:29 se pueden ir turnando Horizonte dos mil veinte parecía

Voz 0470 06:32 ya lo que sí que debíamos interés hacer periodismo llamar a alguien no a ver Rivero to preferimos lo que hacer para que den mal al maitre me lo que siente ahora lo que pasa es que no tenemos cuatro contactos cuatro Insight dentro del mundo de la política española que son Félix truco exactamente

Voz 0759 06:50 sí

Voz 0470 06:51 Cristiano Brown golpe nuestro hombre en el Congreso en el Congreso supo cuya Félix UCO el el líder de UPyD Cristiano Brown Bravo Raúl gay recordáis el que sustituyó a Echenique eh nuestro amigo nuestro amigo y el de la Fundación Nacional Francisco Franco

Voz 1194 07:05 eh

Voz 4 07:07 Jaime Jaime Alonso Jaime Jaime Jaime Jaime

Voz 0470 07:14 de todos estos hemos optado para hacer una llamada que nos cuenten cómo está el río así que tener a qué buenos días no me me ganó tenemos al teléfono a Cristiano Brown líder de UPyD plazos a él

Voz 1194 07:32 buenas tardes que lo termine Cristiano

Voz 0470 07:36 estoy buenas tardes qué pasa Cristiano que marcha lleváis

Voz 5 07:39 bien ven aquí estamos como todos los españoles mirando a ver qué hacen los del Congreso de los Diputados están ahí a ver qué hacen o Angers de la política fuera nadie está mal todo muy despacio es porque la verdad es que la situación del país sobre todo era política que hay mucho por hacer

Voz 0470 07:58 pero Cristiano pensábamos que igualado en río revuelto pescaba algo pero ni así

Voz 5 08:02 bueno bueno no te creas no se acerque sencillo porque hay muchos españoles que se han dado cuenta ahora que hay que cambiarla que es algo que siempre ha sido la marca de UPyD defender que esta ley electoral no nos vale lo capas el Congreso pues ya vemos los nacionalistas al final son los que mandan y son los que elige al presidente del Gobierno

Voz 0470 08:20 o cómo os habéis enterado de toda la movida interna vosotros al estando allí como habéis hecho David puesto un yogur en la pared

Voz 5 08:26 sí bueno nosotros tenemos a los medios de comunicación que nos informan porque además hay que tomar disfraces opiniones lanzó dos lo cual compró el periódico bueno tenemos tenemos algo más porque hemos saneado las cuentas del partido el recuerdo aquella no tenemos de uva

Voz 0470 08:43 vale que pero quién apoyaba nosotros en tu estos aquí cuál era la posición oficial de UPyD que todo lo que nos interesa aquí

Voz 5 08:49 bueno la la a ver nosotros pensábamos que es una situación un poco agridulce no lo hemos hecho a la derecha es a las políticas que han generado las grandes igualdad en vez de aprovechar para salir de la crisis de una forma más justa hemos echado a los corruptos no en esto de la regeneración pero aquí a Pedro Sánchez doble puede quedar nunca a mí no cambiará de electoral y convocar elecciones ahora mismo para Camera extra el de verdad hay que reformar la Constitución hay que disolver la Cámara Josep es eso es lo que tienen que hacer Pedro Sánchez una perra Doral y convocar elecciones creo creo que esté a la altura que lo va a hacer cristiano nada que esté a la altura y además él ha llegado el presidente de gobierno gracias a los que no quieren nunca cambiar esa de entrada gracias a dos estadistas entonces San Pedro Sánchez dudo que estén a la altura de miras y hagas esto ahora España tener esa ley electoral

Voz 0470 09:40 este viene viene con viene con dureza Cristiano e UPyD viene con con navaja ir

Voz 5 09:45 yo creo que UPyD habrá más

Voz 1194 09:47 es el momento ahora ya ha quedado

Voz 5 09:50 la de juego un poquito ciudadanas estábamos ahí tenía el pulpo al Partido Popular acorralado les tenía rodeada por todos los lados suprime enemigo ha cambiado ahora presidente de Gobierno Pedro Sánchez Rivera ya no sabes dónde estás perdido

Voz 1194 10:03 no es que tengo una posición privilegiada por cierto esto ya lo sabe Rosa Díez que eso lo ha dicho

Voz 5 10:09 ya sabes me parece que alguien decía no se ha ido a Portugal o algo así

Voz 1194 10:12 os que todavía no se quince lo va a decir esto

Voz 0470 10:15 claro que va a estar ahí

Voz 1194 10:18 a ver cómo lo explicamos esto Rosa Díez mira Rosa España ha subido a un árbol luego proponía un cambio

Voz 5 10:27 si te quedas en el que tiene todo a precios pero me parece que estaba muy nerviosa pues lo Swiss que pueden parece que ocupa bastante de sí sí sí la verdad es el entonces

Voz 0470 10:40 a selecciones de Thiem tú eres candidato a presidencia al presente el Gobierno por supuesto vamos

Voz 5 10:45 ahora no sé otros no como otros partidos nosotros sí tenemos primarias si habrá que pasarla al bar ya cuidaba con las primarias que azar diablo prima ya se puede presentar cualquier afiliado no hace falta avales Nidal ahí

Voz 0759 10:57 bueno pues vamos a dejar de tener primarias es que es que

Voz 5 11:00 habrá que no puedo no presentando

Voz 0470 11:02 estos cambios afiliada candidato de UPyD

Voz 5 11:05 por supuesto se ha interesado disfrute tras

Voz 1194 11:08 en lo que coinciden los colores muy bien pero el hongo

Voz 5 11:19 renovado para lanzar las hemos cambiado

Voz 1194 11:21 pues a que te un nuevo principio para tupida entonces

Voz 5 11:26 bueno yo creo que la política ha demostrado de la noche a la mañana esto es el acristala aula estás es la nada hay peso puede cambiar el ojo

Voz 1194 11:34 de bikinis

Voz 0470 11:36 no no dejan pero pero bueno pero igual modo haría joder te arrepentimiento un duelo por la presencia de UPyD entre tú Ignatius en lucha por combate como Juego de Tronos

Voz 5 11:46 que es el espíritu real

Voz 1194 11:48 hostia

Voz 5 11:50 claro que he dicho organizamos en algún lado qué podemos hacer duelo tantos chistes como ha presidido UPyD

Voz 1194 11:58 eran vale muchas gracias a todos

Voz 0470 12:04 el guante vamos es que esta posibilidad contemplada

Voz 0759 12:07 o sea tu asesor

Voz 0470 12:09 claro vale pues muchas siempre desde el punto de vista de UPyD que joder hay que conocerlo porque vosotros sabéis que sois el faro que no guía así que muchas gracias suerte hay cola con todas las movidas la lucha continúa la comedia también la lucha continua una plaza para Cristiano Brown de UPyD

Voz 1194 12:26 hemos acotes

Voz 0470 12:33 que ahora siento la vida moderna la que viene dando gracias

Voz 6 13:28 sí

Voz 2 13:33 España uno Suiza uno ida moderna y los rojos

Voz 1194 13:41 yo hubiese ganado

Voz 2 13:45 Héctor de Miguel Martín

Voz 7 13:46 eran otros Salamanca mil novecientos

Voz 0759 13:49 veintisiete

Voz 2 14:05 hoy lunes cuatro de junio primer programa Mariano no

Voz 0470 14:09 pues Mariano verdad ese el pie pronombre EM esprín hace de la vida moderna sin Mariano Rajoy en el poder Sy M P M

Voz 0759 14:16 ante Mariano Mariano

Voz 0470 14:19 es increíble casualidad claro cuando cuando lo ha acabado el mercado dentro

Voz 0759 14:23 si el miércoles no fuimos de aquí había una España

Voz 0470 14:25 hoy vale hay otro es que hay que decir que sí no estoy programas de la SER en la parrilla de La Ser todos los planes que hay creo que quitando nosotros todo llevan cuarenta años si hoy por hoy en La Ventana Javi los toros los toros todos son todos han pasado por lo que me gusta mucho ser consumido SER Consumidor que pare

Voz 0759 14:42 pero una cosa de otra efectivamente

Voz 0470 14:44 en SER Historia SER Historia todos esos han pasado por muchos gobiernos pero es posible que la parrilla actúan el único programa que ha nacido bajo bajo el marianismo somos nosotros eso nosotros ahora estamos sacando la cara al socialismo es la primera vez que vemos eh que hemos el programa sin querer

Voz 1194 15:02 que curioso no es que la vida eh que Kiki notáis que te vas un miércoles vuelves el lunes y yo

Voz 0470 15:08 llama veo esto es increíble que has trabas

Voz 1194 15:11 un poco estoy bien

Voz 0470 15:13 con un montón de movidas varios párrafos a tiene que cambiar el Gobierno para que trabajen

Voz 1194 15:19 es la putada la me alegro

Voz 0470 15:23 pues con este premio había que boicotear ahora hay que arrimar el

Voz 1194 15:26 es que si vivía es que es una de las claves es que los cómicos contra el PP vivimos de pura

Voz 0759 15:31 es que ahora hay que currar ahora que yo me acuerdo la época de Zapatero fue aburrió Zapatero ha dicho que la mujeres deben ser iguales

Voz 1194 15:44 hay que dejar de fumar dices que te tengas a su Moraíto impuesto para los ricos

Voz 0759 15:56 la privatización yo me pasé los dos primeros Zapatero haciendo chistes de Aznar

Voz 0470 16:00 sí claro es verdad porque era una joya y ahora con Pedro Sánchez va a pasar parecido eh poco igual que vas a ver a ver ya que ha dicho Pedro Sánchez que hay que ser malos con letras que vaya me gusta Vetusta Morla se indie pues antes de nada antes de empezar a ver cómo se plantea el futuro quiero pedir un aplauso un día más negro en en en atuendo clásico reparto de Quique Canadian Canarias eso espanta habian pantalones visita Canadian mientras que Ignatius ha optado por el pantalón corto cuidado cuidado cuidado que es usted no no no no tengo pavor es una nueva España Jesús de base

Voz 1194 16:44 por y de entre la guerra dialéctica de repente sacó a pollito

Voz 0470 16:49 no se llama plena es que le pasa lleva pantalón corto botín botín flamenco te vuelve el si vuelven look maricón decadente esto hacía tiempo que no se veían malasaña es que el botillo enseres más camiseta de la selección de modernidad la nota así que con esta presencia plantean esta que va al gimnasio lo que quiero pedir un aplauso para incendios y que que en la puta

Voz 8 17:16 el actor

Voz 9 17:16 pues nada que creyentes uno de Can careo al

Voz 0759 17:20 Botines me pasa me pasan una nota que está aquí atrás me pasa un cartel en el que vuelve a Rajoy una de sus grandes frases una de sus grandes deslices

Voz 0470 17:33 que ETA es una gran nación es verdad cuando me acuerdo de aquellas por llevar dijo que tras una gran acción ya se lo lo rectificó dijo quería decir España sí pero ya no lo vamos a ver el chaval ha escrito un poema da igual

Voz 0759 17:51 sí eso ya muchas gracias bien

Voz 0470 17:54 entonces estamos ya estamos en un tiempo nuevo

Voz 0759 17:57 Nueva España españoles Rajoy ya es historia esto lo decía ayer muy bonito Manuel Vicent la última de del país en una en una columna que venía a decir ya no están ya es que no podremos poner ahora de acuerdo o no sé qué prime momento de felicidad cuando miras para atrás y ostia ya no están

Voz 1194 18:17 eso ya no nos lo quita nadie no

Voz 0759 18:20 nos ha pillado todo supo con el pie cambiado porque ha sido todo muy rápido lo que decíamos expectantes Pedro Pontiac giro inesperado pésimo así que yo creo que hay que poner la sintonía de de julio para analizar todo esto lo que no

Voz 1194 18:35 grabó el otro día pero capa chao sí sí sí

Voz 0759 18:40 porque el giro ha sido una esperadísimo el final de la temporada España ya dijimos que estaba siendo muy muy muy muy movido

Voz 0470 18:45 las si son dos mil dieciocho haciéndola

Voz 0759 18:48 pensábamos que con lo de Cifuentes ya habíamos tocado viene el descanso veraniego y de repente sale esto dos cómo hemos llegado hasta aquí que va a pasar yo quiero explicarte lo quiero explicarlo a todos si puede ser en lo que dura

Voz 10 19:02 esta canción cuál me

Voz 11 19:04 eh eh

Voz 1194 19:11 ajá

Voz 12 19:19 bueno esto permite que Granero eh vamos como Consejo de Ministros papi

Voz 9 19:31 lo leí Señor dame Games como presidente de la democracia

Voz 0759 19:49 lo vivido cuanto presidentes cinco no

Voz 0470 19:53 yo he vivido cinco presidentes a ver a Rajoy yo vivía

Voz 0759 19:57 los siete racista y estaba quién estaba Felipe Felipe luego vino andar luego Zapatero luego raro

Voz 0470 20:04 hoy veinticinco presidente siete

Voz 0759 20:07 sientes tú estaba Franco te estás comiendo con Fomento preside

Voz 0470 20:14 porque hubo mucha precisamente aquella ahí hubo una época entremedias joder dábamos ya lo lo yogures

Voz 0759 20:19 claro yo me acuerdo mucho de Leopoldo Calvo Sotelo buenísimo Cabo el hombre que duró año y medio si encima le dieron un golpe de Estado séptimo presidente de la democracia pero por qué Pedro Sánchez presidente yo creo que hay de todo lo que podíamos sacar que todas las teorías hay una portada de La Voz de Galicia que lo resume perfectamente la podemos poner el PNV hecha Rajoy nada de protagonismo en nuevamente

Voz 1194 20:43 ah no

Voz 0759 20:44 no lo sé pero está muy bien condensado porque el PNV una vez más ha vuelto a hacer lo del PNV es decir hace dos semanas apoya los Presupuestos a Mariano Rajoy Rajoy se viene arriba le hace creer que va a estar tranquilo hasta dos mil veinte y que les hizo cambiar de opinión porque dices joder pero el PNV ven una semana porque ha cambiado de opinión primero porque le han pedido pero Sánchez que los presupuestos que apoyó el PNV para el PP que no los toque claro son los presupuestos recordemos que incluyen una etapa de oro para cada niño

Voz 1194 21:11 qué horror

Voz 0759 21:14 hijo mayordomo negro al que pueden llamar Iñaki

Voz 0470 21:17 es para todos los ciudadanos de Caracol

Voz 0759 21:20 Ciudadanos del País Vasco según vayan nacido estando en Euskadi entonces claro el PNV es acojonado porque sí asegura primero que que apoya claro como vuelves a Oscar diciendo mira hemos apoyó a Rajoy y tal pero por otro lado asegura que unos presupuestos cojonudo es que pactó con Rajoy no se van a tocar hay que se que queréis ser de mayor es el puto Penny ya está eso caro el PNV se vio obligado también a ese movimiento porque el PDeCAT que son los de antigua convertirse al partido de Puigdemont dijo nosotros vamos a apoyar a Pedro Sánchez tal descaro eso dejaba al PNV fuera de juego sino eso lo haga otra cosita que es muy importante el PNV no quería de ninguna manera elecciones por el riesgo real de que de que las ganase Ciudadanos el mayor enemigo el archienemigo del PNV y de los nacionalistas no es ni el PP ni el PSOE evidentemente es Ciudadanos casi el único partido que ha puesto en duda esa fiscalidad privilegiada que tiene el pene el escocés entonces claro el ciudadano no se come un colín en Euskadi no

Voz 0470 22:20 derrame Kareem Moriarty para relativamente pero

Voz 0759 22:22 esto España eso sí que les da votos así que esa es una de las el pene os al PNV lo último que quería era elecciones

Voz 0470 22:28 pero vaya pero lo está intentando este análisis que

Voz 4 22:30 eh

Voz 0759 22:31 eh cuando no hay canción yo yo escucho el dato tres minutos y medio entró soledad que estaban en el mismo hotel los del PNV los de San continuamente facilite un poquito es verdad la casualidad bien dos qué coño va a pasar en el Senado sabéis al Senado es otro edificio que hay sí sí porque está el Congreso que donde está pero luego está el Senado

Voz 0470 22:55 ayer pasé ante el Senado porque hoy verla en las te lo juro en la sequedad del Senado había dos dos chavales apoyando

Voz 9 23:03 bueno pues cuidado eh que ya llama la atención lo vigilados que está el Congreso los pocos

Voz 0759 23:10 pero por este año daría para amortizar porque realmente esos dos chavales se han beneficiado es todo lo que es

Voz 0470 23:20 de cara perro apoyar al Senado

Voz 0759 23:23 no tienes el sitio donde los partido mandan a los políticos más está todo el mundo está Gordon ellos senador tu porque se come muy bien cerca del hombre claro hicieron tras Delgado sales gordo usar conoce Curra nada en escena yo debería ser senador

Voz 0470 23:38 en te intuyo explotaciones de senadores verdad bordo viviendo en la sierra

Voz 0759 23:43 en la mayoría absoluta no absolutista bueno feudal practicamente tiene mayoría que lo que les ha dado cojones en el Senado que se puede hacer en el Senado pocas cosas pero sí vetar los presupuestos saber una paradoja muy bonita el PP que ha defendido que estos son los presupuestos más patriotas lo viejo para España ahora dice que igual los vetan el será

Voz 1194 24:05 para joder al PNV el patriotismo se acaba donde empieza joder el sentido de Estado ha llegado hasta aquí la banderita aquí pero luego ya si eso ya a aprovechar esto claro

Voz 0759 24:20 ahora que que Pedro Sánchez presidente se plantea otra gran pregunta van a cambiar las cosas realmente es decir van a derogar la reforma laboral y la ley mordaza se va a legalizar la marihuana con vez

Voz 0470 24:30 ese es su principal preocupación por favor Pedro vamos

Voz 0759 24:33 no ya de hostil todo lo que tenga que ver con la pasta está ya atado porque eso es otra lo presupuesto con lo cual poca cosa va a poder hacer

Voz 1194 24:41 decía Cristiano Brown hombre de la ley

Voz 0759 24:44 esto es muy complicado hay que poner de acuerdo a mucha gente hay que reformar la Constitución habría que ir a decir no lo sé

Voz 0470 24:49 hay que tenía razón no no es que tuviera razón

Voz 0759 24:51 eso es que podría hacerlo pero yo yo no lo veo y parece que todo apunta a que Sánchez quiere estar dos años en La Moncloa física lo que le queda de legislatura con un claro porque él quiere postularse ya Pedro Sánchez ya está en campaña para las siguiente todo el mundo esta campaña pero Pedro Sánchez entonces es todo lo que va a poder hacer es gestos porque era por ejemplo gesto fue el crucifijo y la Biblia sujetarlo en la que sólo de sí del protocolo porque el el va a prometer Nova jurar y no que él

Voz 0470 25:19 a mí me parece excesivo lo de Meazza en la estampita Virgen de creo ganancias

Voz 0759 25:24 según según señalaban y me cago en Dios Jean

Voz 0470 25:27 yo creo que fue poco eh

Voz 0759 25:30 entonces sic sí que podemos apostar o aventurar cuál va a ser su primer gesto por ejemplo Zapatero llegó Navas la primero que firmó es Fuera las tropas de Irak como estos son mis huevos y esto ha cambiado todo y a la vez dos cuál sería el primer gesto de Pedro Sánchez que tampoco puede hacer muchas dudas y cara a la galería en plan algo desenterrar a Franco Cusí algo relacionado con la Ley de Memoria Histórica algo así pero bueno no sabemos se admiten apuestas renunciamos a Canarias cuánto queda cuánto queda treinta segundos vale la última pregunta treinta segundos de canción en qué lugar queda ciudadanos malamente muy malamente se han quedado capa chao

Voz 1194 26:07 etapa charco queríamos lechones

Voz 0759 26:09 tenían tenían las encuestas a favor tenían a Marta Sánchez

Voz 1194 26:13 hombre tengamos Ando llorando un comodín intrigados ya lo tenían todo

Voz 0470 26:19 lo vas a coordinar con el encuentro de cuánto queda

Voz 1194 26:22 vale mi última puesta elecciones en dos mil diecinueve

Voz 9 26:30 lo lo derrite como un mentalista nos ha venido bien coordinado eh

Voz 1194 26:37 bueno para ser malos colegas no te puedes pasar de dos mil dos y nueve estaremos ahí europea nos va a coger movidita la temporada que viene

Voz 0470 26:46 de momento pero ya terminan en el análisis hombre acaba la canción joder no sabía si había análisis con canciones ya ya ya está vale que lecciones es una apuesta personal efecto pues habrá sobre aquel analizan

Voz 9 26:58 no Ignacio Delgado Alemany

Voz 7 27:05 Villa de Abona mil novecientos setenta

Voz 1194 27:08 tres

Voz 9 27:10 ah

Voz 0470 27:13 Franco yo soy de Franco pero Prozac a jefe del Estado no prefiero eh yo lo que diría es que más que Ignatius nació con Franco vivo es que Franco vivió dos años mientras vivió

Voz 1194 27:26 el álbum de la Historia escribirla

Voz 0470 27:31 con Franco estaba ese señor mayor ahí en la cabeza

Voz 0759 27:33 esto mariposa claro él no sabía quién qué

Voz 0470 27:36 en un territorio español pero lejos Muchachito no yo

Voz 1194 27:41 empezó su andadura mi madre que se reía mucho porque yo en aquella época cuando había los Pactos de la Moncloa caerá para la transición y lo bueno digamos en cancelando todo después de la muerte de Franco yo de niño me confundía Illes ya todo el mundo que que era eso de los Pactos de la Moncloa que yo quería ver a los Pactos de la Moncloa para darle de comer a los patos

Voz 0470 28:03 en en el cuarenta y cuatro años

Voz 1194 28:05 pues sigo toreando de actualidad política pero estival

Voz 0470 28:09 ahora tengo mucha curiosidad porque porque este programa como sabéis esto es como un mono con una ballesta no hemos pensado nada no nos hemos reunido para planificar lo que hace el momento es una llamada a UPyD a Bolero un análisis eh bien jugado pormenores

Voz 1194 28:23 sado y ahora programa tienes

Voz 0470 28:26 sido porque ha ido primero con un poco así genérico UPyD luego un análisis muy bueno y ahora

Voz 1194 28:30 llega la hora de derrapar un poquito en la maquinaria al habíamos encargado muy bien por la vía

Voz 0470 28:37 vas a hablar del mismo tema ahora vas a hablar de bueno ya está bien además

Voz 1194 28:40 me gustaba recordar porque me parece bonito el tema de con como la disolución de EKIN papel importante pero eso ya sólo lo comentamos a a Cristiano Brown pero me parece bonito ese duelo de antagonismos de que la caída de la disolución de Sonia llevó a la caída de antigüedad claro y luego quería hacer hincapié en algo que yo creo que no hay muchos expolios no sea comentado todavía tienes que coincidió también esta coincidió con las declaraciones de Zidane de que iba a dejar el Real Madrid seis seis a comentar ha comentado pero no en el día de Aído el programa aún no no hay hay tardado no no no me he dicho

Voz 0470 29:20 aquí no el se han aumentado mucho sí sí claro

Voz 1194 29:22 de momento que estaba toda la movida en la moción de censura pero aportó se hablaba de los de Zidane Cal hay una prioridad son días agitados pero bueno lo primero es lo primero hombre entonces me parecía bonito quiero decir la Zidane yo soy del Barça pero pienso que ha dado un ejemplo como deportista de saber hasta dónde hay que llegar es un poco como Guardiola dio la también pero de jugador también Zidane lo hizo así un poco fue muy buenas maneras no fue cabezazo a Materazzi igual que lo fue pero bueno en esto del fútbol hice hice retiró jugando una final de Copa del Mundo al día siguiente ella no era jugador de fútbol pues aquí ha ganado tres Champions Adri al día siguiente o prácticamente ya no era entrenador del Real Madrid Eto'o yo creo que el el PP también tenía que haber aprendido también haberlo sabido dejar en alto la verdad porque claro ha sido una época toda esa mierda de bueno pues lo sabemos todos que si la corrupción que Si la burbuja inmobiliaria hacía una manera de vivir en España pero que que claro se han ido al final pues Kovacevic verdad por lo bajo y cuando ha salido todo al judicialmente a ver todas las sentencias claro qué es lo que no va pasar

Voz 0759 30:39 para nosotros sí

Voz 1194 30:42 pero dígame si no hubiera sido bonito que alguien el PP hubiera tenido el doce frente padecí aquí en alto cuando el día de la boda de la hija de Aznar al día siguiente de la boda se disuelve el PP ahí en la boda en plan mafia Don Vito Corleone de mi hija que se viera el decir

Voz 0759 31:07 la sesión de fotos de aquella rueda está todos en la cárcel

Voz 1194 31:10 pues fíjate cómo sería la conversación

Voz 0759 31:13 el sabor y en El Escorial tercio del Escorial perdió caso a la niña como el puto rey de España en el fuerte Fernando Sanz

Voz 1194 31:26 dándose la apoya con uniforme de Guardia Civil Aifos no hay foto de Rafa Hernando diciendo hoy aquí manda ampollas

Voz 0470 31:34 la isla pasando por la reja de la Escorial ahí como es como paquete es el filósofo no

Voz 1194 31:38 es verdad entonces yo creo que debemos darle las gracias a Alejandro y Ana porque como diría Piqué con ellos empezó todo con ellos me empezó digamos el principio del fin del PP voy a tener la la brillantez de si mira

Voz 0470 31:55 no estuvieron ojo verdad no es que hubiera un final

Voz 0759 31:58 por precios Gemma columnas del entrenador personal de Aznar ese de eso hay que estaban poco pirata que difunde la el Pino al entrar en la iglesia la todo el mundo

Voz 1194 32:08 no hay que buscarla y luego quería comentar otra cosa que me llamó la atención fue la actitud de Monedero estos días bueno bueno y eso hay que pasarlo por alto Juan Carlos Monedero ha hecho un Cristiano Ronaldo el tema de hay que saber perder pero también hay que saber ganar el cabrón no ha sabido ganarse el cabrón se ha comportado como dándole palmadas en la espalda no en plan cito feliz

Voz 0759 32:40 esa esa foto de la mano alargada Pedro Sánchez

Voz 1194 32:43 es muy grande y vende decidiendo quiénes lo de Soraya poniéndole hermanos sobre los hombros muy Meis Plane semblante me alegro que te vayas la que menos mal que no pilló monedero a Soraya durmiendo en la fiesta de sino un Mortadelo hubiera caído fijos Soraya se hubiera ido los gobiernos

Voz 9 33:05 Marlene

Voz 1194 33:09 el cogiéndolo la boca diciendo que tenemos en verano porque no pilló por banda Rodrigo Rato porque éste va por Rodrigo Rato lo empieza democracia amigos amigo en plan revanchismo sombría tal vez y revanchista por favor bien hizo decir te lo juro que es un personaje alguien lo sujeta Seattle

Voz 0759 33:32 luego a ese hombre por favor

Voz 1194 33:35 te prometen pero no desde ya hemos la capacidad de la izquierda pauta destruir

Voz 0470 33:39 es que parece que hay una opción pues no treinta

Voz 1194 33:41 paradero hace que él tiene fotos en plan guay muchas de ellas sale con un Colacao Monedero mirando a Kaká Monedero Broncano soy inexacto

Voz 0470 33:56 el recinto de la te mira si te dirá

Voz 1194 33:59 que acabo diciendo sí sí si si vas con un Colacao en vez de con un paso las tías ya no te ven venir de trucos son truco que Monedero del con la cantante ver y luego por favor y ya lo hemos comentado eso sí pero quiero hacer hincapié en lo de la Biblia crucifijo que vamos a ver se sustituye la Biblia

Voz 0470 34:21 final de todo análisis es ya al final Avilés crisis

Voz 1194 34:24 no ser retirado pero no se ha incorporado por ejemplo Chopard personen dice nuevos rituales pero que se ha suprimido una cosa pero no se ha traido otra una excluir de la Reina Letizia en la cara de

Voz 9 34:38 Aldo habría algo a lo que nos podemos agarrar

Voz 1194 34:44 yo yo vida sustituir el simbolismo de la Biblia y del crucifijo por Costas

Voz 0470 34:48 decir algo

Voz 1194 34:50 has éxitos chupar persona que eso ya es hacía buscarlo en Google ritos de coronación de la antigua cultura Delta coronación tú

Voz 0470 35:00 es que el cura usted proteger a España y tú

Voz 1194 35:03 claro Pedro Sánchez tiene que seguir su para el PSOE la al Rey Felipe

Voz 0470 35:10 la precioso

Voz 1194 35:12 pero es otra burocrática me sin gustarse entonces bueno ahora que muy curioso hacen un Elvis canario un poco porque cuando va a jurar que es presidente el ya expresidente hola soy el president soy nuevo presidente irá casualidad qué voy a jura el cargo de presidente

Voz 0470 35:34 contar cuántas eh semejanzas estás estableciendo

Voz 1194 35:37 es verdad entonces bueno que me da pena que no se haya aprovechado el momento celeridad

Voz 0470 35:42 patada lección de humildad al cristianismo en plan La Biblia y el crucifijo fue

Voz 1194 35:48 pero aquí no se retoman prácticas como sacrificar vírgenes matar a tu primogénito aunque sea un aunque sea un recién nacido algo algo que los españoles digan vale pues a a partir de aquella otra cosa entonces de la pena eh aquí estamos jugando se quita la vida del crucifijo pero aquí no hay sede no significaba ningún primogénito a ningún bebé ya que estamos jugando simplemente quiero decir eso que buenos y corear todos a qué estamos jugando a qué estamos jugando a qué estamos jugando acá estaba jugando en aquel trabajo

Voz 0759 36:31 pues como se ha inventado un grito para acabarla

Voz 1194 36:35 es que no pero veremos si hubiera pillado a la gente de sorpresa como si no me conocieron voy aquí estamos como estamos

Voz 0470 36:44 te aquí es que la gente lo cante que ya pasado ella no se lo propone como un cántico está luego parece perfecto y otro gol de tu aquí está como que ya pero el Juan Ignacio lo que me refiero es que tú propones dices como que yo especulo ha habido un cambio sí pero no no ha sido suficiente tu

Voz 1194 37:03 quiero decir que me da me da lástima que no se hayan retomado no vale el cristianismo ya no nos vale pero vamos a ver lo que había antes porque a lo mejor lo de antes y esto se que aparezca pues con un dolmen aparezca Pedro Sánchez con un dolmen y el otro con otro de Messi que el Hunter que soy yo pongan encima dar porque encima borra Luque hay podría pasar por vender

Voz 0470 37:31 vale una plato parental la vida moderna SM punto Rajoy borrando el historial del Internet Explorer hemos tenido muy buena definición de bolardo Jaume enviando una muchas gracias por todo esta cantidad de información de interés no eso no lo has propuesto cosa claro

Voz 0759 38:58 el otro día me hacía por Twitter de que me sacara un nuevo personaje que se llamará falto Nick Faldo

Voz 0470 39:03 con este pero pero bueno faltón y la es ya décadas decidió es propio Valtonyc quien así que hay una nueva España Suecia nominativa esta noticia a última hora noticia última hora que dimite Pedro Sánchez o te imaginas echamos no me digas eso joder Félix truco toma alcohol bueno esto ha el programa de hoy un aplauso para identificar cada