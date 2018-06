La industrialización en el País Vasco a finales del XIX

Voz 1 00:00 Milton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de lo haría

Voz 1 00:12 insto a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo para que funcionara como una super eficiente potente muy segura ruido hidráulica con un brazo unido al piñón señal controlando un sistema de correas el motor de vapor podría impulsar no sólo una máquina a la vez sino toda una serie de energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo no sólo para el dinero sino para el fabricante creído de la fundición de hierro del trabajador textil el destinado e incluso el alfarero

Voz 5 01:04 cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XIX ahora lo hacíamos

Voz 0772 01:09 imbuidos un poco en un documental de Canal Historia donde se nos hablaba de la máquina de vapor de manera irremediable tenemos que pensar en esa revolución industrial en definitiva en esos cambios tecnológicos que a la postre sería el gran desarrollo de del siglo veinte en muy poquitas décadas el ser humano cambió muchas de sus costumbres apareció la luz eléctrica se generalizó mejor dicho la la luz eléctrica los medios de locomoción pues avanzaron extraordinariamente Llera muy fácil comunicarse hoy lo vemos que bueno pues con el paso ya de la llegada del siglo XXI como que eran muy muy lentos no pero en aquella época la llegada de los trenes de vapor pues facilitaron la comunicación y el tránsito entre

Voz 0772 01:57 todo este trasfondo focalizados sobre todo en esa revolución industrial el vivida en el norte de la península en España en el País Vasco es el escenario que recoge la novela que tengo mis manos La sinfonía del tiempo publicada por Ediciones B cuyo autor y Álvaro Arbeloa llenos atiende desde la Cadena Ser en en Vitoria avaro bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 6 02:20 hola encantado de estar aquí otra vez

Voz 0772 02:22 como decía ahora el el escenario un poco de de tu novela es ese trasfondo de la revolución industrial no que fue un momento que cambió de una manera casi convulsa a los a los pilares convencionales de del comportamiento de de muchos seres humanos

Voz 6 02:39 sí la verdad es que yo yo tenía sentía una fascinación por aquella época por la denominada Belle Epoque digamos que que terminó convertida paradójicamente en un desastre tan terrible como como la primera guerra mundial no yo quería de alguna manera con la novela retratar un fresco digamos global de lo que fue aquella época donde hubo revolución es a todos los niveles como acabáis de de decir como hagáis de resumir y para mí suponía un verdadero Eto'o como introducir tantísimos cambios tantísimas y vicisitudes tecnológicas y el digamos científicas no sólo sencillas también esotéricas también sociales eh cómo cómo cómo reunir todo eso en una novela is sobre todo cuando es una novela que sobre todo es un gran enigma no es una intriga que te va arrastrando al a través de las páginas que mucho tiene que ver con con esa época no con con ese entorno y enigmático brumoso que tenía la llegada de la industria ha la costa vasca hay empiezan S

Voz 0772 03:47 la época no solamente nuestra contemporaneidad no solamente empieza el el sentido moderno de de de nuestra sociedad como decíamos ahora sino también esa evolución tecnológica que aún hoy no sigue arrollando no porque hoy nos sorprenderemos de de Internet de todos los y las facilidades que nos dan muchos de estos aparatos los teléfonos móviles etcétera pero en aquella época algunos argumentos como yo lo presentaba antes no la generalización de la de la electricidad el transporte relativamente rápido por medio de del ferrocarril y todo este tipo de de cosas y también cambiaron la la sociedad y la forma de pensar de esos momentos

Voz 6 04:26 sí la verdad es que yo lo que quería captar en la novela era sobre todo esa psicología de entonces ver cómo cómo se introducían esos cambios en la en la sociedad como lo acogía no es decir por ejemplo oye la fotografía es algo total veinte y catorce ante cotidiano no está totalmente introducido en nuestra sociedad demos el móvil a elevamos al símbolo de la Cámara hay indisciplina pensamos en el proceso es en cambio en esta novela se retrata como desde el punto de vista de un niño cómo era ese ese ese descubrimiento de pronto tú te sentaba ante una ante una caja de madera con un ojo vidriera todo hay de pronto inmortalizada tu rostro para siempre como si dentro escondido al mismísimo Velázquez no era un truco de magia era algo totalmente innovador Hay chocante y bueno yo yo consideraba que el hecho de retratar de esa esa llegada de la innovación a la sociedad desde el punto de vista de un niño podía hacer como podía podía podía usarlo como puente como enlace con el punto de vista actual Ical que hoy se generan una reflexión con en torno a como las llegadas de innovación eso los cambios sociales se acomodan en la sociedad en el mundo iba a formarse a convertirse en algo cotidiano no

Voz 0772 06:41 escuchábamos un fragmento de una película magistral La invención de Hugo una película que recrea el nacimiento del cine sobre todo lo que estábamos comentando ahora en estos minutos junto con eh Álvaro Armin autor de esta magnífica novela La sinfonía del tiempo publicada por Ediciones B como es una época finales del siglo XIX y comienzos del XX en donde hay una serie de avances científicos muy grandes una serie de avances tecnológicos que los revoluciona absolutamente todo pero al mismo tiempo hay una búsqueda que también lo manifesta tú lo manifiesta son poco Álvaro en tu en tu novela de de esas pasiones Se más primitivas de esas pasiones más íntimas cosas que se consiguen pues por por medio de del ilusionismo de la magia de los autómatas de esas fantasmagóricas no que intentan buscar esas pasiones ancestrales que ha caracterizado al ser humano desde desde hace miles de años vemos esos contrastes no por una parte hay una serie de avances tecnológicos muy grandes pero también se utilizan para ahondar un poco en la en la psicología del ser humano

Voz 6 07:44 sí la verdad es que en la novela se dan varias dualidad es alrededor de de de esta historia hay por un lado está esa parte científica y que confluye con lo esotérico las dos están en auge no impidió la Iglesia iraquí que no sabía muy bien cómo reaccionan ante todo eso el el la verdad es que en la novela en todo momento se percibe esa sensación hay momentos casi seudo oníricos que que que uno lo saber realmente dónde se encuentra si lo que está viendo es parte de algo más sobrenatural lo realmente hay una una razón pragmática científica oculta detrás de todo eso yo yo yo creo que eso es algo muy relevante dentro de de la novela y que yo quería trasladar no y sobre todo el mensaje de que muchas veces la magia que es eso que ese oculto detrás de todas las cosas y y realmente qué qué qué naturaleza tiene esa magia el muchas veces los personajes se debaten

Voz 0772 08:45 entre sí sabe entre saber eh

Voz 6 08:47 verdad que oculta detrás de las cosas o no saberlo no es ese juego que da que se da en la novela cuando uno de los personajes sacude a Londres Si bueno presencia una una obra de teatro de Shakespeare y su hija es es hace ese juego con ser o no ser en el personaje lo interpreta ahí se queda con el saber o no saber entonces al final empleo ese ese mal interpretación para para dar sentido a gran parte de la de la novela no realmente queremos saber o no queremos saber si esto es un juego que sí

Voz 0772 09:27 lo que manifiestas en tu novela La sinfonía del tiempo es un poco la la realidad que estamos viviendo en los últimos años no hay gente que parece negarse a a a ser arrastrado por las nuevas tecnologías por los teléfonos móviles por Internet y me imagino que a finales del siglo XIX habría personas que hombres y mujeres que de la misma manera Se se veía en abrumados por todos esos adelantos decían bueno pues quizá habrá que recuperar un poco nuestro nuestro pasado más natural no intentar es cierto que hay que evolucionar pero del mismo modo e Inter contar no no olvidarnos de dónde venimos no y quizá ahí donde nace un poco ese pensamiento que tú lo comentabas ahora casi esotérico de intentar bucear la personalidad en el espíritu más más interno más íntimo para para buscar respuestas a todos esos problemas creo que cuando el hemos una novela más allá de de la veracidad de histórica del trasfondo que hay que realmente en este caso sí que es casi cien por cien no en lo que lo que refleja tus páginas haces muy bien no en manifestar esa inquietud por intentar conocer un poco más a los sentimientos del ser humano que podríamos buscar infinidad de paralelos infinidad de de elementos comunes entre nuestra sociedad ahora del siglo XXI como decía ahora abrumada por todos esos cambios tecnológicos que no nos da tiempo ni siquiera similar a lo que se vivió a finales del siglo XIX en en el País Vasco en esa exposición de Universal de París Si en definitiva con todo ese marco escénico de la de la revolución industrial Álvaro Arbeloa autor de esta fantástica novela La sinfonía del tiempo publicara publicada por Ediciones B muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia