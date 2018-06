El mayo francés en la España del 68

Voz 1 00:00 la leche de la él es ley soplar para esa cita será eh

Voz 2 00:30 lenta va a ver si lo digo bien yo pagué Isabel son las cinco en punto París se despierta con esta canción hace ahora cincuenta años acabamos de dejar atrás Aniversario

Voz 0772 00:44 el del cincuenta aniversario de de ese Mayo del sesenta y ocho en París en Francia que fue un momento revolucionario que marcó el destino no solamente de nuestro país vecino Francia sino también de otros lugares en donde en Europa y también como no en España fue como digo un momento que que ha revolucionado no solamente los libros de historia sino también la historiad de muchos de esos protagonistas que que fueron quizá los los primeros en dar una serie de pasos que a lo largo de de décadas han quedado un poco en la memoria la memoria histórica de muchos no hay infinidad de fotografías de vídeos de canciones de músicas como esta que escuchamos de fondo de Jack Butrón que fue ese himno de mayo del sesenta y ocho en en Francia y también en España nuestro país el reflejo de de mayo del sesenta he dicho pues tuvo un eco bastante bastante profuso bastante grande Mis manos tengo un libro fronteras de papel en mayo francés en la España del sesenta y ocho

Voz 3 01:48 yo cuya autora Patricia Badenes

Voz 0772 01:50 Salazar los atiende ya desde Castellón Patricia bienvenida a Ser Historia

Voz 4 01:57 hola buenas mucho gusto

Voz 0772 01:59 Patricia es que yo creo que una de las mejores expertas que hay en el en el mundo de de la historia de mayo del sesenta y ocho en nuestro país ella publicado no solamente este libro con cátedra sino también otro trabajo magnífico dedicado a la a a la bueno pues el reflejo del arte en el arte mejor dicho de ese Mayo del sesenta y ocho no estética en las barricadas el medio francés y la creación artística en Patricia podríamos pensar que en mayo del sesenta y ocho España franquista un el reflejo fue tan grande como podríamos suponer en en España de lo que estaba sucediendo en París no llegaba toda la información de una manera Prístina y clara de lo que estaba sucediendo en la capital francesa

Voz 1640 02:47 bueno la prensa desde luego lo recogió fidedigna mente sobre todo en los aspectos más concretos lo los hechos lo que iba sucediendo luego otra cosa diferente eran de lo los artículos de opinión ahí sí que estaban más pendientes de lo que se decía por ejemplo hay un caso que está muy claro el control que ejerció el gobierno franquista sobre la prensa que es lo que fue el secuestro y la Pro Illa posterior sanción del diario Madrid de la edición del día treinta que le costó una cuantiosa multa para para la época y además más de un periodo de de clausura de dos meses sería un ejemplo muy bueno se supone que con la Ley de Fraga del sesenta y seis Se habían cierto aperturismo yo estuve ahí entre tuve la suerte de entrevistara a cinco seis corresponsales que estuvieron en la época de todos coincidían en decir que todo lo que te todo lo que venía del extranjero con respecta eso era mucho más permisivos parecía que decir que al vecino al iba mal que mira donde han llegado con con esta actitud también le beneficiaba al régimen franquista dotes en ese sentido no estaba tan tan controlada

Voz 0772 04:13 imagino también que claro un momento que

Voz 1640 04:16 una revolución me imagino que ni los propios

Voz 0772 04:18 franceses e imaginaban que iba a tener ese eco no a largo plazo

Voz 5 04:23 intuyo también que el

Voz 0772 04:25 Brno franquista tuvo miedo no de lo que estaba viendo por aunque bien es cierto que las imágenes quizá la la prensa en nuestro país pues estaba controlada no para que no salieran demasiadas fotografías demasiadas imágenes en televisión vital en el en el Gobierno sí que tendrían noticia una noticia Un conocimiento veraz de lo que estaba sucediendo en nuestro país vecino ese llegó tener algún miedo algún momento de preocupación en el estado de Franco por lo que estaba sucediendo en Francia pues si se podía repetir en en en nuestro país en España

Voz 1640 04:58 sí estaban realmente vigilantes de Fraga en aquel momento era el ministro de Información y Turismo y en las diversas reuniones con Franco y con Carrero Blanco les tenía al corriente de lo que que sucedía allí en en Francia lo seguían con mucho interés te voy a poner dos ejemplos que los veo claramente relacionados con ese temor del régimen franquista lo que sucedía en Francia en el sesenta y nueve que se decretó un estado de excepción que casi dura que casi duró en los tres meses que estaba que estaba previsto y además aplicó a todo el territorio nacional que exhibió en fue Poor el a las algaradas que se produjeron a raíz de el supuesto suicidio de de Enrique Ruano al gobierno franquista también le vino muy quién que es digamos ese periodo en el que pudieran hacer una serie de detenciones preventivas de los estudiantes más díscolos era una forma de de cortar también lo que sucedía y de lo que se podría contagiar desde desde Francia luego una cosa que yo descubrí me llamó muchísimo la atención fue que el régimen puso en marcha un servicio especial al que denominó la labor la organización contra subversiva nacional con la que pretendía que a través de una serie de agentes infiltrados allí en Francia lo que pasa que los franceses no les dejaron pero esa intención inicial a través de una serie también de informadores e intentar que lo que sucedió en Francia no se repitieran España estar vigilantes si también obtener información de cómo ellos habían actuado en Francia y así tener digamos un catálogo de de normas para todo de de posibles respuestas por si acaso llegaba lo del mayo francés

Voz 6 06:57 a España se porque precisamente uno de los lemas que que va enteraban los estudiantes los obreros en las huelgas en en París que tú lo lo expresa es muy bien en tu libro es esa

Voz 0772 07:11 es el lema de las fronteras no nos importan no en el sentido de que se pretendía no que trascendiera un poco la la idea de revolución a a otros lugares en donde precisamente en España pues con la dictadura era uno de esos espacios usando de si realmente se necesitaba una una revolución era precisamente aquí aquí sí que tenemos argumentos para para para defender esos cambia no desde luego

Voz 1640 07:37 lo que sucedió en Francia para sobre todo para el movimiento estudiantil fue fue todo un ejemplo en la Universidad de Madrid sobretodo y a parte de diversos gestos de solidaridad con los estudiantes franceses por ejemplo hubo un acto en el que se leyó una carta de un estudiante francés el concierto mismo de Raimon en el que ese es aludía constantemente a la comuna francesa luego un hecho muy destacado fue la ocupación de dos facultades la de Filosofía y Letras la Facultad de Ciencias Políticas lo que pasa que aquí en España esas ocupaciones apenas duraron unas horas prácticamente empezaron por la mañana y a las tres de la tarde viciadas desalojó pero ya pusieron de banderas expusieron también algún cartel dando la bienvenida a la Comuna de la Universidad de Madrid hasta la Universidad Libre ahí claramente la influencia del mayo francés en la España han en el Movimiento Obrero Estudiantil y luego yo también me he centrado bastante en la repercusión en movimiento obrero por ejemplo para eh los españoles que estaban allí en Francia aparte de participar como uno más y reivindicar lo que reivindicaban los sus compañeros franceses también aprovechaban para reivindicar una mejora en su situación que por supuesto era peor que la de los franceses también eh ayuda para para eso en su lucha contra el franquismo

Voz 0772 09:17 imagino has mencionado dar un poco de soslayo pero quiénes eran esas cabezas visibles de la de la Revolución de Mayo del sesenta y ocho en en nuestro en nuestro país en el mundo en el mundo francés pues tenemos hay esos líderes de de de los sindicatos estudiantiles que yo creo que en muchas ocasiones lo lo veíamos recordando un poco en estas semanas en algunos medios de comunicación que ni ellos mismos creían o pensaba no soñaban y en sus mejores sueños el el alcance no que iban a tener esas protestas pero luego de una manera pues casi sin sin esperarlo se convirtieron en protagonistas no en España ha trascendido algún nombre de de de alguien de algún de algún político de algún sindicalista de algún revolucionario que se podía tomar como líder de de esas de esos movimientos en el mayo del sesenta y ocho en España

Voz 1640 10:07 pues Nacho y yo por lo que he estado mirando the al nivel de Daniel Cohn Bendit

Voz 0772 10:13 todavía no hay nadie no pero por ejemplo

Voz 1640 10:16 no me gustaría mencionar a Jaime Pastor que les ahora ha sido profesor varios años en la UNED él fue uno de los cabecillas de esta revuelta de hecho que tú digamos su acciones llamó tanto la atención de del Gobierno franquista que tuvo que exiliarse y estuvo nueve años en busca y captura tuvo que ir de derecho de estuvo en Francia lo que pasa que ya llegó luego del mayo francés pero sería un ejemplo de

Voz 7 10:50 de estudiante que se queda

Voz 1640 10:52 más forma pues sería un poco

Voz 0772 10:55 eh arrastrado no por toda esa dinámica de movimientos de de la época que que con mayor o menor éxito pues intentaba emular un poco lo que sucedió en Francia no

Voz 1640 11:05 sí él mismo Enrique Ruano claro por eso me desapareció una comisaría de Policía entre comillas

Voz 0772 11:13 entre comillas claro la gran transforma

Voz 1151 11:16 en qué hacen no es no es tan política que también por supuesto sino moral y yo creo que la moralidad de A68 de basada en una mayor tolerancia en una en un mayor individualismo es cierto oliendo a ciertos extremos tiene sus peligros indiscutiblemente pero creo que básicamente es un mundo mejor un mundo más relajado mundo menos jerárquico y entiendo que desde el conservadurismo te puede asustar bien eso pero para mí es nítidamente mejor en la prensa Se estaba publicando la sensación de que de que la universidad española lo que está generando no era estudiante irresponsables que luego pudieran ocupar el Estado las empresas sino que están generando gente muy ideologizada comunistas proto sindicalistas hippies saque vio una preocupación por la juventud española eso que se completó vallas cosas pero la más simbólica fue el concierto de Raimon

Voz 8 12:06 la Junta que políticas de

Voz 1151 12:09 adherir resulta sorprendente el hecho de que en una dictadura y con todas las circunstancias absolutamente distintas había un flujo en España que conectado a plena ecologistas

Voz 0772 12:31 seguimos hablando de mayo del sesenta y ocho en en España en este caso lo el ambiente más cercano a nosotros no a través de de este libro fronteras de papel el valle francés en la España del sesenta y ocho acabamos de dejar atrás el cincuenta aniversario ya hablamos con la autora de de este libro Patricia Vadenes Salazar Patricia escuchábamos ahora un corte de un reportaje de del país donde el escritor Ramón González de ferrys hacia algunas reflexiones sobre esos ideales no que que podían verse en en la revolución de de mayo del sesenta y ocho se habló de la destrucción del capitalismo de una búsqueda de una democracia mejor cuáles eran realmente los los ideales que marcaron las líneas base de de esa Revolución de Mayo del sesenta y ocho

Voz 1640 13:20 bueno hay en este periodo hubo un hecho histórico que marcó no son la la juventud francesa sino a la juventud de medio mundo que fue la Guerra de de Vietnam en España pues también se se tuvo presente desde luego pero en Francia que muchas veces se suele decir que que fue de por motivos de la por la prohibición de verse chicos y chicas las residencias y eso lo bello como un intento de de banalizar es cierto que sí que pasaba primero firma

Voz 0772 13:52 parece un poco absurdo no es claro

Voz 1640 13:54 pero mucho antes de que estallara el mayo del en la lucha por el a favor de el pueblo vietnamita estuvo mucho más presente y de hecho el nacimiento de del famosísimo movimiento veintidós de marzo que tuvo tanta tanto protagonismo en el Mayo francés está directamente relacionado con con la con la lucha contra contra esta guerra porque uno de sus bueno un estudiante de Nanterre que junto a otros compañeros rompieron una vitrina de la American Express fueron detenidos y a raíz de esto eh se encerraron unos ciento cuarenta estudiantes en las oficinas digamos en la zona administrativa de Nanterre a partir de ahí nació el movimiento veintidós de marzo donde Daniel Cohn Bendit empezó a destacar también saquen

Voz 10 14:52 no se reduce toda

Voz 1640 14:55 ese aspecto había muchas muchos puntos y mucho

Voz 0772 15:00 muchas reclamaciones no mucho si ideales un poco ahí

Voz 1640 15:03 claro también luchaban por una universidad mucho más moderna menos autoritaria luchaban pues esto de ejemplo que te puesto que por supuesto que no era lo único que hubieran amor alma más abierta más permisiva con los nuevos tiempos

Voz 0772 15:21 en definitiva pues una serie de cambios que marcan un poco lo que es la una una revolución hoy el otro día preparando un poco esta charla con contigo Patricia Badenes Salazar autora de fronteras de papel el mayo francés en la España del sesenta hecho publicado por la Cátedra me acordaba de otras revoluciones no a lo largo de la historia y una quizá la más cercana a nosotros es la la revolución de la primavera árabe llamada sino desde hace practicamente eh siete años en donde tú conoces muy bien todo lo que bueno pues se vivió en en ese Mayo del sesenta y ocho encuentras paralelos entre lo que pudieras conocer de la de la primavera árabe iraquí lo que se pudo haber esgrimido un poco desde el punto de vista de los ideales en el Mayo del sesenta y ocho crees que estamos ante otra revolución parecida que una vez tiempo pasado cuando haya pasado un cierto número de años pensemos bueno pues esto pudo haber sido algo parecido o se vea con con otra óptica

Voz 1640 16:22 sí lo que pasa que desafortunadamente los movimientos de la primavera árabe como tú dices han terminado mucho peor que el mayo francés en su momento también estuve yo reflexionando sobre los paralelismos con el quince con el 15M de España yo bueno lo que yo pienso es que siempre que hay ganas de de cambiar las cosas y se ha quedado ahí para siempre como un referente de toda una época de un donde se pusieron en marcha nuevos mecanismos de lucha que han perdurado entonces cada vez que hay una agitación social se recurre a muchos de los mecanismos que en aquella época se pusieron en marcha como las asambleas multitudinarias y la lucha por una democracia más participativa el recurso a frase ese como hicieron lo los franceses a frases breves pero contundentes recordemos es la playa y su Lepage perdón debajo de los adoquines la playa prohibido prohibir es que también el recurso a los ya famosos carteles de mayo también yo cada vez que veo algún cartel reivindicativo por ahí vuelva a ver ese puño alzado que puso muy de moda el mayo francés no no lo inventó porque era anterior de la época de la Revolución rusa pero sí que lo relanzó el mayo y luego se ha vuelto a ver

Voz 0772 17:56 sí que sea recuperaron algunos iconos algunos elementos que quizá los en otro contexto histórico décadas antes a principios del siglo XX habían significado una cosa en una revolución porque luego óseas retomaron Serra interpretaron en en otra revolución tuvieron pues un una lectura parecida o distinta o amoldado a la a la nueva realidad ya como como última pregunta Patricia para ir acabando con esta charla contigo sobre la la influencia de la Revolución de Mayo del sesenta y ocho en España te voy a hacer la preguntan en dos sentidos cambió algo que se consiguió cambiar algo en el mundo en en en Francia o en otros lugares de Europa y si ese cambio también pudo haber llegado a a España se consiguió algunos de esa consiguieron los objetivos que que ese que se pedían en la revolución

Voz 1640 18:49 claro es que por una parte se dice que el Mayo francés que fue una revolución fracasada porque es cierto que a nivel político no no triunfo de hecho las selecciones volvieron a gala a ganar los golpistas la derecha pero sí que hubo una serie de cambios a corto plazo sobre todo a nivel jurídico a nivel laboral en ese sentido sí que cambió hoy a largo plazo mayo digamos que representó como una especie de de acelerador de cambios que ya venían de antes pero que cogieron impulso con mayo Ike perdurar on en los años posteriores y que muchos de ellos han llegado hasta nosotros sabéis que hay una corriente muy crítica con mayo sobre todo pues el más famosos Nicolas Sarkozy o el propio Daniel Cohn Bendit que qué propone que lo olvidemos o ahora mismo hace poco se quejaba de que se rememorará yo creo que hay lecciones que todavía podemos extraer del mayo francés Yves sobre todo esa lucha por por cambiar las cosas que es posible

Voz 0772 20:03 pues nos tenemos que quedar con eso no con la idea de de ese cambio revolucionario por lo menos por las con las ideas que se transmitieron que se intentarán transmitir pues con con mayor o menor éxito con La

Voz 5 20:13 la manera más o menos acertada

Voz 0772 20:16 Ava que intentó tener su hueco su reflejo en en otros países en otros estados de del entorno europeo que también llegó a España aunque bueno pues su éxito fue mucho menor no al que pudiéramos aplicara a Francia y que de alguna forma el simple detalle el simple hecho de que estamos cinco décadas después recordándole pues ya no es es tiene que hacer reflexionar sobre la idea del valor real que subyace por debajo de de toda esta historia que si estáis interesados que yo creo que sí en conocer más detalles de cómo fue esa Revolución de Mayo del sesenta y ocho en nuestro país en España os recomiendo el libro de nuestra invitada Patricia Badenes Salazar fronteras de papel publicado por la editorial Cátedra Patricia como digo siempre antes de dejar paso a Jackson tronco para que siga cantando un poco más este himno de la Revolución de Mayo han Patricia lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 4 21:18 muchas gracias a vosotros

Voz 1 21:20 inglés