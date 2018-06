Estartapeando: huertos en cualquier lugar

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca KPN sean

Voz 3 00:18 llegamos a tiempo de las empresas nuevas Rafa Bernardo buenas noches

Voz 4 00:21 hemos de Agricultura aquí de Agricultura para cualquiera porque hoy conocemos la huerto teca que se dedica a diseñar instalar y mantener huertos urbanos en Madrid David Lagares Javier Martínez Losa cofundadores de la muerte Uteca buenas noches buenas noches muy buenas noches para aquí en hacéis estos huertos a qué clientes esos dirigir sobre todo

Voz 0155 00:37 eh son particulares que deciden tener en un espacio ya sea pequeño o grande un huerto porque es posible ir también eh creamos centrarnos en en el en un una búsqueda

Voz 5 00:49 de del Trabajo social sobre todo con personas

Voz 0155 00:52 mayores con la terapia también en colegios donde bueno pues encontramos un goce increíble en el trabajo pues con huertos para niños y huertos para personas mayores que es necesario para tener nuestro propio huerto espacio

Voz 6 01:06 diales a ver lo primordial realmente es tener el espacio es relativo no porque si tienes un gran espacio evidentemente podrá cultivar más pero con un espacio pequeñito ir un buen sobre un buen sustrato y que tenga un buen riego la verdad que cualquier verdura es posible de cultivar yo recomiendo siempre para empezar las aromático las no porque aunque parezca que es complicado teniendo un buen sustrato y un buen sol la verdad que son muy agradecidas no pero para mí es todo empezar no es prueba error empezar sobre todo con la teniendo en cuenta la temporalidad del cultivo no pues ahora en verano empiezo el pimiento el tomate en los pepinos la calabaza miran nosotros empezamos haciendo cajas con utilizando palés y luego con un buen filtro por dentro Parker sustratos nos escapara pero la verdad que ya con el tiempo y poco a poco hemos profesionalizado un poco la construcción de esto de estas mesas de cultivo haciéndolas a medida que contra el madera tratada al auto clave lo primordial ya te digo es que no tenga químico un sustrato Virgen fibra de coco abrir un buen plantel que hoy en día hay mucha accesibilidad en los barrios sobre todo en Madrid para poder comprar ese plantel un poco de eso liado

Voz 1762 02:13 antes hablabais de la terapia orientada a las personas mayores en qué consiste como les ayuda la verdad

Voz 0155 02:19 que no es mágico como nada pero casi se está haciendo en países como Alemania Inglaterra porque se encuentran muchísimos beneficios a varios niveles memoria por ejemplo pues haciendo que los abuelos trabajen con rutinas como la del riego ven que las plantas van para arriba ahí estamos trabajando lo emocional y lo físico por supuesto es innegable pues tienen que coger peso

Voz 7 02:42 Mar tocan la tierra la maneja

Voz 0155 02:45 han están trabajando al fin y al cabo con seres vivos que benévolos en los que ven evolución y eso para ellos emocionalmente emocionalmente es un un proceso muy bonito eh

Voz 8 02:56 tenemos casos de abuelos que en los que llegamos a la residencia hay Cassini andaban no tenían motivación sentían un desarraigo una pena emocional por por sentirse solos al encontrar en la la actividad del huerto pues encuentran una motivación increíble hemos visto la mejora de vamos espectacular en abuelos que salen de la habitación que incluso físicamente han designado bueno han demostrado una mejora tremenda en la memoria

Voz 1762 03:23 bueno bien por supuesto a lo que al vamos al final en la felicidad dos mil dieciséis como llegas vosotros este mundo

Voz 6 03:30 a ver yo vengo de Ceuta Ceuta es una ciudad muy pequeñita tiene muy poquito campo es todo cemento no yo creo que cada uno quiere lo que no tiene yo cuando llegué a Madrid desde el principio pues tuve mucha curiosidad por el tema campo horticultura ecológica me preocupaba siempre me ha preocupado y la verdad que lleva una década más de diez años como Jovin teniendo mi parece Lita con un huerto urbano que se lo recomiendo a todo el mundo porque desahogo muchísimo los fines de semana gracias a eso apareció esto no porque cada día teníamos inquietudes cada día quería transmitir esto que yo disfrutaba LOCE más para mí vino de la misma manera no de de transmitir ese conocimiento ese sabor que estamos descubriendo en este cultivo ecológico yo

Voz 9 04:11 otra que quizás también es son los dos motores de la nada del todo vengo de La Rioja de una familia con una tradición agrícola muy potente Mi abuelo Carmelo desde que desde aquí les saludo siempre ha cuidado Huertas me ha inculcado esa cultura del sabor verdadero de la U de en del producto muy cuidado casi incluso cantado en In al venir a Madrid pues ese déficit de tierra de campo pues hizo que me movilizará pues en este sentido vamos contentísimo de ellos

Voz 1762 04:45 David Lagares Javier Martínez Losa cofundadores de la huerto Teka muchas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 1 04:50 es un pequeño negocio puede tener una pequeña incidencia que suponga un gran problema que necesita una gran solución Vodafone One Profesional te ofrece grandes soluciones para que tu pequeño negocio crezca como soporte informático las veinticuatro horas al día siete días de la semana informa tiene catorce cuarenta impreso en tiendas Vodafone Vodafone en tu Partner en la era digital

Voz 10 05:16 hablamos ahora

Voz 11 05:17 es un libro que abordan los conflictos interpersonales en el mundo empresarial razón decir si esto sucede en gestión en coordinación de equipos han liderazgo también están los egos Million mort que te voy a contar

Voz 1762 05:30 pero de la empresa va todo el rato de relaciones humanas Mary está claro no y Amparo Calleja así María mañas las abordan en liderando rectas de la editorial Gestión dos mil campar callejas buenas noches hola buenas noches bueno queríais que libro fuese práctico y por eso tienen una estructura especial

Voz 1599 05:45 correcto mira eh el libro tiene siete capítulos vale los cinco primeros capítulos se dividen en cuatro partes en la primera parte es lo que nosotros hemos llamado exposición del caso la posición de un conflicto real en empresa que ha habido bien de una persona o bien de una hora alimentación y aquí no importa tanto si la empresa es una grande en prensa o es una pyme sino son casos donde fácilmente el lector se va a poder sentir identificado o va a conocer a alguien que la haya explicado alguna vez ese conflicto no luego tenemos lo que nosotras hemos llevando la segunda parte los conceptos clave que bajo nuestro punto de vista hemos considerado a tratar como más importantes respecto al conflicto que acabamos de ver qué es lo que nosotras hemos hecho hemos dicho vale queremos tratar estos cinco puntos en este caso vale hemos ido a buscar los autores que bajo nuestro concepto abordaban mejor este punto de vista hoy este término entonces a partir de aquí los autores que nosotras hemos cogido han sido de de de muchas disciplina todas ellas siempre enfocadas en el factor humano no vamos a la tercera parte hacer un análisis basado en estos conceptos clave que acabamos de ver de Pío ya hemos visto lo que ha pasado en la realidad en la parte del caso ya hemos visto lo que los expertos beatle en cuanto a la teoría donde están las diferencias que es lo que ha pasado aquí esto libros hay muchos pero ahora dónde viene en la cuarta parte no de de la estructura de los capítulos es donde viene la diferenciación que es lo que nosotras hemos llamado estrategias de actuación vale y aquí damos Dinamo cada vale para poder la persona poder liderar estos retos poder al final convertirlos en un proceso de aprendizaje y mejora como porque yo ya he comprendido yo estoy asimilando para integrar este conocimiento que ha adquirido previamente necesito practicarlo con estas herramientas que proponemos

Voz 1762 07:44 has dicho que el libro tiene siete capítulos nos faltan dos

Voz 1599 07:46 el caso número seis que cedió al capítulo se estas sin resolver por qué porque la persona ya a través de tu todo lo que ha ido a parte de adquiriendo conocimientos practicando pueda ser su simples resolverlo él mismo ya no necesita además no luego el caso siete lo hemos enfocado exclusivamente a la motivación la satisfacción no lo hemos querido encajar en ningún caso porque lo lo consideramos tan obvio básico y necesario siempre que lo hemos hecho un un hiciéramos un capítulo aparte no

Voz 1762 08:17 Nos algunos ejemplos del tipo de retos que nos podemos encontrar tratados y explicados en el libro para que se hagan una idea a los oyentes

Voz 1599 08:24 pues mira por ejemplo alguien que directamente desde una posición que nunca se ha llevado a gente dijeramos de una posesión de de jefe de equipo o de

Voz 12 08:33 oye director lo asciendan sin ningún tipo de formación y lo dejan como un poco solo no ante el peligro sin sin sin darle nada no puso un ejemplo no cuando una persona es muy buena técnica vale también lo cambian de puesto de trabajo a gestionar a un equipo técnico izaron las habilidades y las competencias que se requieren es diferente no entonces luego también personas que que que indudablemente empiezan relaciones de de pues Diegos no de tu porque estas aquí yo in debería de estar yo no o gente que está enfocada solo en un objetivo y no ve más allá vale Nos vamos a encontrar este tipo

Voz 1599 09:11 de reses en callejas coautora de liderando

Voz 9 09:14 electos muchas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 1 09:16 buenas noches lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que este crezca y para eso contar con un asesores muy importante y sabes cómo puedes conseguirlo con Vodafone One lesionar que pone a tu disposición soluciones y asesoramiento especializado para que tu negocio crezca informa tiene catorce cuarenta y tres o en tiendas Vodafone Vodafone tú Partner en la era digital lo Edit

Voz 1762 09:42 una cosa más datos relativos a la financiación de las pymes a conocidos de poco el último informe sobre esta materia de la Confederación Española de Sociedades de Garantía de heces Gard esos datos muestran que ciento setenta y un mil empresas el veintitrés por ciento de las que buscan financiación estarían en condiciones de crear en total quinientos catorce mil los de trabajo en los próximos tres años si consiguen hacerse con esos recursos José Rolando Álvarez ex presidente desgarro

Voz 13 10:05 más de la mitad de las empresas el cincuenta y dos por ciento espera que no ser de tamaño en los próximos meses y para ello recurre con mayor frecuencia a productos financieros en un país tremendamente encarnizado como el nuestro de hecho que el recurso a la financiación bancaria ha crecido casi un treinta por ciento en el último año y aporta el dato más alto de las ideas

Voz 1762 10:23 venga pues hasta aquí estartapeando por hoy Rafa volveremos pero hasta entonces pueden contactar con nosotros en Twitter en Facebook y en el correo estartapeando arroba Cadena SER hasta la próxima hasta la próxima