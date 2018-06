Audioguía del Mundial 2018: Grupo F (04/06/2018)

Voz 1 00:00 sí

Voz 0301 00:09 la música de Beachy precisamente para el grupo al que está a la selección de Suecia el grupo F grupo en el que está la vigente campeona está Alemania República de Corea México y la selección de Suecia la vigente campeona debería de liderar y en juego el segundo billete para cruzarse con la selección brasileña arrancamos con el vigente campeón arrancamos con la selección de Alemania once tipo jugaría yo a Jiménez con el cuatro dos tres uno habitual con Neuer en portería también pese a ser Ter Stegen sino acabas de estar del todo bien el meta del Bayern de Múnich con Kimi en el lateral derecho Héctor en el lateral izquierdo Boateng números como pareja de centrales aunque podría entrar también Zülle por de Boateng Khedira y Cross el típico hoy ya clásico centro del campo Miu leer en banda derecha Özil en la media punta Drac leer Timo Berners como reto Gerencia ofensiva como juez a Alemania le gusta mandar en los partidos a través de la posesión de la pelota Toni Kroos es fundamental en el entramado de este equipo porque es junto con los dos centrales el que inicia los ataques del cuadro germánico le coloca en los laterales a Kimi a Jonas Héctor en posiciones súper adelantadas casi en zona natural de de extremos con lo que además de Ozil los dos extremos los jugadores que actúan en las bandas pueden buscar recibir en zonas interiores a la espalda de los mediocentros rivales o buscar también inclusión es al área en especial esto último el que mejor lo ACS Thomas Müller Alemania presiona arriba buscar recuperar rápido la pelota impresiona en bloque a sigue deja muchísimos metros a la espalda de sus defensas y en eso puede estar el debe de la selección de Led estrella Toni Kroos es el jugador clave en un combinado que vive de lo colectivo no tanto de las individualidades es necesario citar también a dos jugadores alemanes que han estado a su mejor nivel este año Ter Stegen Joshua King la historia a Alemania es el último campeón del mundo y ha levantado el trofeo del Mundial un total de cuatro veces en mil novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro en el noventa en el Mundial de Italia en el último de Brasil dos mil catorce esto por lo que hace referencia a Alemania nos vamos ya con la selección de República de Corea once tipo el seleccionador Chunta ello acostumbra a utilizar un cuatro dos tres uno con Kim Yu en portería Lee John como lateral derecho Kim Jin su lateral izquierdo con Jean que puede ser centrocampista pero en teoría por las bajas en defensa va a ser central diestro central zurdo para Kim Jon Huang Qi u en el centro del campo acompañados de de Kindle jugador que milita en Inglaterra Lee jugaría en banda derecha la izquierda para su hijo Juan el futbolista del Salzburgo como referencia ofensiva como juez Gore es una selección muy intensa eso no se negocia con su seleccionador el cuatro dos tres uno pasa a ser un cuatro cuatro dos muy orden adicto en defensa trató de juntar líneas y presionar a partir de la zona de él el centro del campo en ataques un equipo versátil puede ser pausado en su ritmo de juego si lo requiere el partido pero se sienten todavía más cómodos siendo verticales a atacando rápido si pueden correr son un equipo mucho más peligroso aprovechando la potencia y velocidad de Juan de Sony y compañía Estrella Heim son el extremo del todo aunque rapidísimo que tiene gol le pega bien con las dos piernas trabaja en defiendo jugador completísimo y además hubo un líder absoluto en su selección destacar también al delantero del Salzburgo Juan que ha hecho perdón en el centro del campo a Kim el futbolista de la Premier es absolutamente clave Historia su primer Mundial fue en mil novecientos cincuenta y cuatro desde México mil novecientos ochenta y seis no ha faltado a ninguno y su mejor participación fue en el mítico Mundial de Corea y Japón donde quedaron cuartos vamos ya con la selección de México once tipo Osorio ha utilizado casi indistintamente el cuatro tres tres y tres cuatro dos uno aunque parece que se habría definido por la opción de los cuatro defensas saldrían con ocho en portería Salcedo y la Ayun como laterales Héctor Moreno como lateral perdón como central izquierdo queda la duda del central diestro Márquez o bien Hugo Ayala con Reyes como mediocentro Herrera hay guardado serían los interiores vela en banda derecha Chicharito en punta Irving el Chucky Lozano en banda izquierda también había otras opciones en futbolistas destacados como Marco Fabián los hermanos Dos Santos el de gatito corona o incluso también el delantero referencia Raúl Jímenez como juez Osorio es un entrenador con personalidad que intenta que México salga jugando salida limpia de balón y tocar en corto primero para traerla a la atención del rival y encontrar ventajas en el juego en largo ya sea con balones largos al espacio al desmarque de los extremos Lozano Vela que son muy rápidos o con envíos en largos directos al nueve que esté como referencia que descargue y ponga de cara a los jugadores de segunda línea Streisand Irving el Chucky Lozano que ha jugado un temporada en en su debut en Europa en este caso en el PSV Eindhoven en la Liga en Holanda Historia La última vez que no fue un Mundial México fue el de Italia noventa Desde entonces no ha fallado aunque pese a haber albergado el campeonato del mundo en dos ocasiones nunca ha podido pasar de los cuartos de final precisamente en las dos ocasiones en la que fueron sede en el setenta y el ochenta y seis llegaron a hasta esa cota hasta los cuartos de final vamos ya con la selección de Suecia ya cerrar este grupo F once tipo Jane Anderson el míster apuesta por un cuatro cuatro dos con Olsen en portería en la derecha Nástic o Kraft Lindelof y gran twist como pareja de centrales el cerdito Agustín son como lateral en la parte izquierda centro del campo con claves son informa que en las bandas Larsson y tal como pareja en la zona ancha con Wert Ito y ponen como referente en la punta del ataque como juez defienden bien ordenado en un cuatro cuatro dos es un equipo el sueco que saca muchísimo rédito del juego directo para eso juega con dos delanteros que hacen de referencia arriba como son Berg hito Ivonne les buscan directamente y sacan tajada de su capacidad para jugar de espaldas a portería el ataque más utilizado es el balón directo a los puntas que dejan de cara a Forbes que al jugador que tiene más talento y más clarividencia en la zona de tres cuartos son muy peligrosos a balón parado con Force Wert hilar son como principales lanzadores tienen a bastantes buenos a cabeceador Estrella la estrella del equipo a nivel de talento sin duda es Force Wert pero ojo también con el punta con Wert se ha ido Ibrahimovic pero no lo están notando demasiado marcó Wert ocho goles en la fase de clasificación Historia su decías había quedado fuera en las dos últimas ediciones de los Mundiales y consiguió el pase en ese playoff histórico ante la selección de Italia en el mes de noviembre que dejó a Buffon sin Mundial Suecia ha sido semifinalista tres veces especialmente recordada esa selección de mil novecientos noventa y cuatro que con los Brolin Larsson Kenneth Sony compañía quedaron terceros en el Mundial de Estados Unidos ponemos un poquito el freno algo de pausa para saborear para analizar un poquito mejor a la selección de Alemania el hemos pedido su opinión de cómo llegan los actuales los vigentes campeones al Mundial a un gran experto de la liga alemana y del fútbol internacional en general pero con especial predilección por Alemania como nuestro compañero José David López

Voz 3 07:49 evidentemente Alemania es una selección que por todo lo que ha conseguido en su historia siempre sabemos que va a estar en las cuatro-cinco Guti más selecciones de estar en este Mundial todo lo que no sea eso sería una sorpresa mayúscula teniendo en cuenta no sólo el bagaje histórico que tiene sino la experiencia que que tiene en en partidos de este equipo sabe jugarlo muy bien tiene el empaque y la solidez que que le da precisamente esa camiseta tanto título si tanto resultados positivos pero me queda una sensación extraña porque quien hoy tiene que llevar esa experiencia son jugadores que no han mostrado quizá una regularidad demasiado eh constante a lo largo de su carrera pienso en Hummel pienso en enero si pienso en Khedira pienso incluso envió leer que cierto que sí que ha tenido algo más y me parece que el jugador más más notable en este sentido seguramente me sale Toni Kroos el único de los digamos más expertos de este equipo que si la tengo nivel regular evidentemente esto es lo que me hace pensar que ellos son ahora mismo la voz cantante desde Alemania porque el resto jugadores son bastante más jóvenes y es difícil pedirles el nivel de exigencia el nivel de estar en la élite constantemente como Alemania tiene que estar pero dicho esto

Voz 0301 08:59 viene de ganar la Copa Confederaciones como bien sabemos