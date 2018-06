Audioguía del Mundial 2018: Grupo D (04/06/2018)

Voz 1 00:00 dos en dos mil por el

Voz 0301 00:10 el grupo en el que está a la Argentina de Leo Messi además de Croacia Islandia Nigeria grupo de Messi en el grupo de la muerte y empezamos precisamente por la selección argentina once tipo con Romero en portería mercado Italia Figo en principio en los laterales Fazio y Otamendi como pareja de centrales atención porque vivía llega tocado así que Mascherano o como medio centro titular acompañado por Banega Lan sino en una banda Di María en la otra Messi en la media apunta el Kun Agüero arriba defendiendo será es un cuatro dos tres uno cuatro cuatro dos en tenencia de el balón de la pelota lo que dice Sampaoli es que es un dos tres tres dos porque los laterales se ponen a la altura de Mascherano Banega Se igual también en su posición con Chile ni Idi María y Messi y el Kun revolotean por la zona ofensiva como juez Sampaoli le da mucha importancia que su equipo salga con el balón jugado desde atrás ya la presión en campo rival para robar rápido Isère protagonista se han podido ver esos rasgos por momentos en Argentina pero es cierto que al equipo le falta fluidez para conectar con Messi en las zonas donde el crack del Barça es más peligroso pero la idea al menos está clara presión sin balón Icon la pelota combinar hasta llegar hasta Messi

Voz 3 01:28 Estrella pues está bastante claro que le

Voz 0301 01:30 Leo Messi la auténtica estrella del fútbol argentino desde que estuvo Maradona y la principal esperanza del cuadro de Sampaoli

Voz 3 01:38 Historia argentina ya lo sabéis S

Voz 0301 01:40 campeona del mundo lo fueron en el setenta y ocho con Kempes y en el ochenta y seis con Maradona como principal estrella fue finalista recordamos en mil novecientos treinta en aquella final del primer Mundial en el estadio Centenario también en Italia noventa en el dos mil catorce en el último Mundial donde cayeron con ese gol de Götze contra la selección de Alemania tengo muchas ganas de ver a Argentina deber lo que plantea Sampaoli si les sale bien esta idea de fútbol tan interesante y ambiciosa desde la tenencia de el balón vamos con la selección de Croacia once tipo con suba en la portería Vrsaljko logren vida Stream Nietzsche en la defensa Rakitic después de está muy buena temporada con el Barcelona seguramente sea ya de manera fija el pivote el mediocentro posicional con Modric como interior veremos y Le acompaña Brockovich o Kovacic en la línea de ataque pero Itzik cal y Nick Iman Djukic también futbolistas convocará Maric o Ray Beach que han acabado muy bien la temporada en Alemania podrían tener sus opciones

Voz 3 02:41 ah

Voz 0301 02:41 como juez gone centrocampistas como Rakitic Modric a Croacia le conviene ser protagonista intentar tener el balón pero el resto del equipo no siempre acompaña al seleccionador Dabic le puede venir de perlas el curso adelantado que ha hecho Rakitic este año como decíamos jugando muchas veces como mediocentro posicional en ausencia de Busquets en el Barcelona así Modric puede ganar metros y no depender tanto del inicio de la jugada pero Itzik dará profundidad por la banda ofrece dudas la posición de nueve porque no ha sido buen año de Cali ni Cheema Djukic hace tiempo que no juega en esa posición como referencia ofensiva

Voz 3 03:17 estrella el campeón de Europa Luka Modric Historia desde la escisión del antiguo

Voz 0301 03:23 Yugoslavia Croacia sólo ha faltado mundial el de dos mil diez en Sudáfrica curiosamente siempre ha caído en fase de grupos menos en mil novecientos noventa y ocho en su debut en unos Mundiales con aquella generación de los boba pero sin X Suker y compaña cuando sorprendieron al mundo entero quedando eliminados en las semifinales frente a la campeona Francia

Voz 1119 03:42 tiene un equipazo les falta la asignatura del nueve pero que no se confíen porque el grupo es el de la muerte vamos con la sensación de la última Eurocopa con las

Voz 0301 03:51 yo con el dorsal en portería Sáez Sigurdsson Magnus suena en la defensa Good Manson Hall Fredson Gunnar son Bjarne son en el centro del campo Hilfiger Sigurdsson como mediapunta Ia arriba afín son podría tener opciones también voz Varsovia en caso de que juegue el seleccionador con una doble punta como juega el equipo con variantes porque es muy poderoso en el juego directo en jugadas a balón parado incluso en saques de banda que estén más o menos cercanos a a la portería rival pero también tiene jugadores que le permiten jugar por abajo y combinando el caso de Im Gasol en la defensa ojal Fredson en el centro del campo

Voz 3 04:32 Estrella Gilles figura en el libro

Voz 0301 04:34 SER ojo porque llega tocado a la gran cita pero no hay duda que es la gran estrella el futbolista que se encarga de las principales jugadas a balón parado ya ha marcado cuatro de los dieciséis goles de Islandia en la fase de clasificación el veinticinco por cien nada más y nada menos

Voz 3 04:48 su historia es su debut en un Mundial una Islandia que va a vender cara

Voz 1119 04:53 xima su piel y sólo como caras nuevas presenta lateral izquierdo Manu son ahora titular ir arriba pues Invoga son no Sigurdsson porque Víctor son ya no ya no está

Voz 0301 05:02 veremos qué es lo que da de sí la selección de Islandia acabamos con la única africana del grupo con la selección de Nigeria once tipo en el seleccionador roedor suele jugar con un cuatro dos tres uno en cuatro tres tres con lengua en la portería se juegue en el lateral derecho exigible en el lateral izquierdo con Trus te con valor aún como pareja de centrales con en Diddy o nazi Jovi Mikel en el centro del campo también es verdad que podría entrar llevado el lobby jugador que ha arraigado a muy buen nivel en los últimos amistosos con Nigeria en ese centro de del campo y arriba está bastante claro igual bien una banda mouse es en la otra e Ighalo como referencia ofensiva como juez nigeriano tiene más allá de Joel Obi demasiados buenos pasadores ni jugadores para la combinación en cambio con la zancada velocidad y potencia de los mouse Ighalo y le da grandes réditos cuando tienen espacios los africanos acostumbran a esperar atrás intentar ordenarse en defensa y atacar con verticalidad intentando pillar al rival desordenado

Voz 3 06:06 Estrella es a pesar de jugar una posición más

Voz 0301 06:09 defensiva en el Chelsea como carrilero juega como extremo en esta selección de Nigeria ha sido clave en la clasificación marcando tres goles también son muy importantes Trust con que es el líder absoluto en la defensa también igual que es el jugador con más proyección de estas águilas verdes

Voz 3 06:27 Historia Nigeria no jugó ningún día

Voz 0301 06:29 hasta mil novecientos noventa y cuatro pero desde entonces sólo se ha perdido el de dos mil diez en total seis participaciones en las que su techo han sido casi siempre los octavos de final hasta tres veces han sido eliminados en octavos

Voz 1119 06:42 junto a Senegal un mazo en en ataque de los potenciales más salvajes que tiene las africanas en esta competición

Voz 0301 06:51 hacemos un alto en el camino sin duda el mejor jugador de del mundo Leo Messi va a representar a Argentina y puede ser porque no el Mundial de de la argentino eso esperan en en su país nos atiende ya Vicente Muxía hemos hablado ya con con él en alguna ocasión analista periodista en el diario Olé la verdad es que es un placer leerlo cada vez que tenemos ocasión o la Vicente qué tal muy buenas

Voz 4 07:15 qué tal Bruno cómo estás encantados de hablar

Voz 0301 07:18 digo hablar de de Leo Messi de lo que se espera de del en el Mundial evidentemente de la presión que tiene de Argentina Vicente es esa altísima vaya

Voz 4 07:28 si de verdad es Bruno que es como si si ante todo déjame decirte que para que el placer es mío no de poder dialogar contigo eh aquí hay mucha expectativa eh pero no por por el funcionamiento colectivo de la selección sino por lo que pueda puede hacer que la selección a partir de él el funcionamiento individual me Leo porque creo que a diferencia del Mundial pasado donde se esperaba buen Mundial de Argentina en virtud de qué se acaba mejor en cuanto a sus últimas actuaciones en lo que había sido el tramo final de la primera victoria acá las el contexto es muy diferente es una selección que logró la clasificación al Mundial con mucha angustia en el último partido dependiendo de de Messi en aquel encuentro frente a Ecuador por ya además con los partidos que han dejado una marca de preocupación en en el hincha argentino cómo ha sido la goleada en contra frente de España entonces la verdad es que aquí el argentino ahí hay mucho me mucho eso digamos hacia lo que puede hacerme sí y que el resto del equipo lo pueda acompañar de la mejor manera para que Argentina ha dado buen papel en el Mundial problema que tenemos los argentinos en general es que ante cada Copa del Mundo pareciera que la obligación de Argentina salir campeón como CIS a ganado y el de la selección que más mundiales ha ganado sí pero aquí en Argentina se ve ese síndrome que nos ha dejado un poco el legado de Maradona que al tener al considerar a lo mejor jugador del mundo argentino creemos que por ese motivo tenemos que ser campera yo eso es un grave error porque lo que genera una presión desmedida que hace que Argentina ha disputado tres finales y las ha perdido es decir mundial pasado y dos Copas América Igueste a esta camada de jugadores se trata está casada

Voz 0301 09:38 en el caso de de Leo Messi ya sabemos tenemos ya cada vez más claro cómo va a jugar Argentina cómo va a colocar Sampaoli las piezas en el en el tablero el habló de ese dos tres tres dos y bueno al final es un

Voz 5 09:53 el sistema con dos centrales en el que los late

Voz 0301 09:55 al ese incorporan y se ponen a la altura de del medio centro otra línea en la que hay ya en extremo Si por decirlo así el centrocampista de corte más ofensivo que por ejemplo el otro día ante la selección de de Haití fue lo hotel Solla arriba por decirlo así dos delanteros lo que pasa es que Messi ya lo sabemos ya lo decimos siempre Vicente juega donde quiere pero el ecosistema es decir Messi ya sabe por dónde van a ir los tiros como a jugar a Argentina tienen este tiempo antes del Mundial para ponerlo en práctica al máximo posible no

Voz 4 10:28 si es que este esquema poco esta Iberia que tiene Sampol en realidad ha sido consensuada con Messi porque salvo la de las instancias lógicas que tiene que ver a veces con las características de algunos jugadores eh vamos a ver en la selección aún Messi creo que en el Mundial parecido a lo que se vio en esta última etapa en el Barcelona si jugando en una posición digamos de de generador en tres cuartos pero a su vez de finalizar por pisando mucho el área por el centro ido que lo que va generar pretende generar Sampaoli es que Agüero que si estás bien físicamente hacer el uno de titular por encima de Higuaín que Agüero les genere a Messi esos espacios que corriendo se hacía ambos ambos costados que son esos espacios que puede y también en el Barcelona de degenerado a Luis Suárez

Voz 5 11:26 claro entonces

Voz 4 11:29 la intensión la intención es que Messi no tenga que retroceder hasta la mitad del campo para tomar contacto con el balón eso es lo que no quiere Sampaoli desgastar a Messi en una zona de campo muy superpoblada por compañeros y rivales y lo quiere a veces muy mucho más cercano de lo que es la media luna erario en esas horas de influencia es el lado el hábitat de veo entonces quiere Rodri hacerlo de jugadores que se en la pelota que alcanza la pelota también de de de ganadores de jugadores que puedan darle amplitud en la selección por las bandas IES juego creo que va a hacer más con laterales que con extremos es decir Argentina no va a jugar con extremos naturales como podrías no sé un un sale por citar dos casos de vienen ahora la mente no va va va a darle amplitud a través de los dos laterales que van a estar ubicados altos en el campo en campo contrario Icon dos volantes ofensivos en esa segunda línea de tres que que voz recién explicaba muy bien al lado de un volante ofensivo que esos dos vanas van a ir por afuera pero que no son creemos que hoy por hoy los que los que pintan para ocupar esas posiciones son Di María por el sector izquierdo Ilan sin por el sector derecho entonces Carlo de de que tenga un socio en los últimos metros como es Agüero que que es el jugador que nosotros creemos en Argentina quién mejor sea entendido con Messi en los últimos años de prisión y también con jugadores que pasa en la línea de la pelota para que se muestren como opciones de pase cada vez que leo entre en contacto con esa pero la idea la intensión más Sampaoli es armar un equipo corto un equipo que achique hacia adelante que presiones ante para tratar de recuperar la pelota en campo rival un equipo en el cual no dependa la elaboración no dependa de Messi que ver esa esos partidos en los que veo desesperado porque no podía entrar en contacto con la pelota retrocedía hasta el círculo central para hay sí agarrar el balón e Iker para Sampaoli considera que eso es fuentes desde entonces la idea justamente exceso de explotar al máximo a Leo que creo osó que siga este Mundial en en en su mejor nivel si lo comparamos con los mundiales anteriores no en lo Maduro en cuanto al experiencia en cuanto a sus condiciones como jugador porque no ha perdido gol idea sumado además mucho muchos juegos muchas generación que sale tenía pero ahora tiene otra visión otro panorama de los años obviamente le han sentado ya ha mejorado muchísimo

Voz 5 14:24 también ha ido ampliamente con el punto

Voz 4 14:26 yo creo que se ha aprendido

Voz 0301 14:29 el abanico sumando registros y es un futbolista como Le cortado hoy decía al final de día que llega en su plenitud al al Mundial y esperamos ver un gran Leo Messi en este campeonato de Rusia dos mil dieciocho radiografía perfecta como siempre de de Vicente hablando al final de hemos empezado de Messi pero es que al final es un poco la la idea global la idea madre de de Sampaoli lo que nos ha contado Vicente como siempre un placer y te lo vuelvo a repetir de Vicente hasta la próxima un abrazo