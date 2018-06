Audioguía del Mundial 2018: Grupo G (04/06/2018)

Voz 1 00:00 uno de ellos

Voz 2 00:13 buena música retro ha preparado también Fermín para el grupo G es el último grupo que le toca repasara Fermín con Panamá con Inglaterra

Voz 0301 00:21 Bélgica y con la selección de Túnez Bélgica e Inglaterra en la pole sin demasiados apuros empezamos por una de las sorpresas en este Mundial que es la selección de Panamá que debuta en este Mundial

Voz 1119 00:34 a once tipo el bolsillo Gómez que es un clásico puede armar un cuatro cuatro dos con Jaime Penedo en portería defensa para Machado el capitán Román Torres Escobar y Eric Davis dos mediocentros Gabriel Gómez y Aníbal Godoy dos bandas muy habilidosa Bárcenas derecha Quintero Izquierda arriba dos delanteros complementarios punta tanque Blas Pérez punta revoltoso Gabriel Torres sin descartar a Murillo y Ovalle que podrían entrar en los laterales

Voz 0301 01:03 somos muy de Ovalle

Voz 1119 01:05 cómo Juan tienen la selección más veterana de todo el torneo su columna vertebral sigue estando formada por los Penedo Machado Román Torres Gabriel Gómez Blas Pérez Tejada o Val hoy todos por encima de la treintena son un bloque muy físico que se complica muy poco la vida balones largos a Blas Pérez y su metro noventa y a partir de ahí ya se generarán segundas jugadas para los talentosos y eléctricos atacantes atrás eso sí benditos Streisand el capitán Román Torres que juegan Estados Unidos y el goleador Gabriel Torres que lo hacen Chile Historia en primera participación en un Mundial

Voz 0301 01:41 el bolsillo Gómez que ha intentado que el equipo los temas ordena adicto inculcan algo sobre todo de táctica y de ordenar al equipo veremos si lo consigue sobre todo de cara al Mundial en la selección de Panamá una de las grandes incógnitas seguramente es la selección de Inglaterra

Voz 1119 01:56 once tipo mucha incógnita hay mucha expectativa para el once que puede dar marcar el South Gate en principio con defensa de tres lo hemos colocado tres cuatro dos uno con Fora en portería aunque también hay duda aquí podría entrar Baghlan defensa de tres atrás con Walker hay Gil Stones carriles para Trip Pierre Roche Henderson y Eric Dyer en el medio dos mediapuntas por dentro Sterling idea le Ali arriba para el gol Harry Kane sin descartar un cuatro dos tres uno más clásico sin tripa Pierre avanzando Walker al lateral y metiendo a ras Ford cómo juegan les cuesta llevar la manija y tener el control del partido dependen de dos hombres para ganar encuentros Kane Israel Ford cada vez eso sí son más académicos y practican un mejor fútbol de posición sobretodo con la defensa de tres pero les puede pesar el hecho de llegar sin demasiados automatismos porque South Gate ha hecho un verdadero casting de jugadores de sistemas diferentes la estrella y el capitán Harry Kane que es el único verdaderamente decisivo del del plantel Historia décimo quinta participación al igual que Francia la quinta selección más histórica pero sólo campeona en el sesenta y seis Hinault pasan de cuartos desde el noventa

Voz 0301 03:10 lo comentaba muy bien Fermín cásting de jugadores y cásting de sistemas de South Gate yo reconozco que me ha gustado lo que he visto de todo le he visto competir contra grandes selecciones es verdad que en amistosos porque en la fase de grupos no tuvo demasiada complicación Inglaterra pero lo que le he visto antes selecciones importantes sobre todo a nivel táctico reconozco que me ha gustado me llama la atención lo que pueda hacer en este Mundial una de las elecciones que de verdad tengo ganas de ver la de la de Inglaterra vamos con otra de la que se espera muchísimo que es la selección de B

Voz 1119 03:40 Bélgica once tipo Roberto Martínez Se puede decantar por un tres cuatro dos uno también con Courtois bajo palos tres centrales Toby Kompany Bertone quien carriles para me unía por la derecha Yannick Carrasco por la izquierda aunque también podrían entrar en el carril Charlie o Bertone quien sí avanza posición atrás entraría Vermaelen dos medio centros como Kevin de Bring it Musa den velé dos mediapuntas Eden Hazard Iraitz Martens arriba Lukaku cómo juegan tiene generación para algo grande pero no consigue traducirlo juega de forma algo contracultural porque la mayoría del equipo de los jugadores necesita vértigo espacios pero por el contrario intentan llevar la iniciativa practicar un fútbol de posición les cuestan estático pero poseen infinidad de recursos golpeó exterior juego largo juego corto contrataque también mucho fútbol asociativo estrella Eden Hazard Kevin De Bruyne Historia décimo tercera participación de los diablos rojos semifinalistas en el ochenta y seis y cuarto finalistas en dos mil catorce

Voz 0301 04:45 es la gran oportunidad de la selección de Bélgica sin ninguna duda con la generación de los Hasan Lugo y compañía a Courtois De Bruyne ya absolutamente madura llegan con varios de sus jugadores en el top cinco en su posición a nivel mundial ya además no tienen un cruce especialmente complicado en el caso de que se clasifiquen así que

Voz 1119 05:03 es casi ahora o nunca para la selección de Bélgica

Voz 0301 05:06 para la selección de Roberto Martínez y vamos a cerrar con la africana del grupo que es la selección de Túnez

Voz 1119 05:12 a once tipo cuatro dos tres uno con el veterano Mc Luthi en la portería defensa de cuatro para naked Ben Youssef medía mal un dos pivotes Ben Amor híper Jean Isasi tres mediapuntas Badri Charlie Sleepy y arriba KAZ ríe como juez de las selecciones más estéticas y académicas de África junto a Marruecos bastante interesante su propuesta de salida de balón incrustado mediocentro dando vuelo los carrileros mucha movilidad por dentro intercambio de posiciones y los extremos como encargados de acelerar las jugadas tienen la baja por lesión de su principal estrella en Zack ni estrella KAZ Read del Rennes pertenece a Al Sáder Lan tendrá que hacer de estrella de goleador para llenar el vacío de ni Historia quinta participación de las Águilas de Cartago fue la primera africana en ganar un partido en un Mundial a México en Argentina setenta y ocho pero nunca ha pasado de fase de grupos

Voz 0301 06:09 sé que se ha estado fijando mucho en la selección inglesa de South Gate Montse García vea nuestra compañera un habitual también de de Play Fútbol le quería preguntar su opinión que cree que puede dar de sí la Inglaterra de South Gate ida que en el Mundial