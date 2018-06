Mario Molina, Premio Nobel de Química

Voz 0313 00:00 en Valencia ochenta expertos entre ellos dieciocho premios Nobel están reunidos hoy y mañana para decidir quiénes son los ganadores de los premios Jaume oprime que este año celebran los treinta años ya los kurdos han hecho público un manifiesto sobre la ciencia ya han reclamado un pacto de Estado que permita alcanzar y ejecutar el dos por ciento del PIB antes de diez años eso es muy importante al margen de los cambios de Gobierno y de los ciclos económicos muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia donde ha leído este manifiesto se encuentra nuestro compañero Javier Gregori y no está solo Javier buenas tardes

Voz 0882 00:33 hola hola buenas tardes Carles pues así es estoy con un premio Nobel uno de estos dieciocho con Mario Molina ha pero antes esta mañana ha salido este manifiesto que van a firmar estos dieciocho premios Nobel también y la verdad es que subir ahora estamos de nuevo en el uno coma veintinueve hemos bajado muchísimo más de veinte mil millones en sólo diez años eh de inversión y es lo que lo que se ha reclamado no para que España ocupe su lugar eh luego la rueda de prensa otros premios han hablado de de vergüenza de lo que está pasando en España de auténtica catástrofe se ha hablado de la fuga de cerebros de los joven los que tienen que emigrar de España porque aquí no pueden seguir con sus carreras científicas y es lo que trata de premiar precisamente el rey Jaume I estos premios son para personas que hayan hecho su carrera fundamentalmente en España no si siguen saliendo tantos jóvenes cerebros y tantas jóvenes promesas fuera pues yo creo que dentro de unos años a lo mejor no habrá quien a quién premiar no es una auténtica pena pero creo que este manifiesto manifiestos muy importante Carles hay desde luego veinte mil millones en los próximos diez años es una inversión importante que que según los premios Nobel hay que hacer y no se puede mirar a ningún al lado y además ellos también han insistido en aumentar en que en este dos por ciento unas dos terceras partes sea de inversión priva Ada y esto es muy importante porque en España la inversión privadas mucho más pequeña incluso la pública

Voz 0313 01:54 preséntanos autor invitado Javier venga pues

Voz 0882 01:57 para mí es un placer porque yo llevo informando sobre el cambio climático sobre el agujero en la capa ozono desde que estuve en la Antártida en el pueblo Sur en mil novecientos noventa y dos y siempre me he encontrado con las investigaciones de Mario Molina que es uno de los descubridores del agujero en la capa de ozono oí de gracias a su labor a puso remedio seguro que mucha gente se acuerda del Protocolo de Montreal de la lucha contra los CFC

Voz 0313 02:21 el primer gran tratado internacional seis efectivamente

Voz 0882 02:24 está recuperando la capa de ozono es decir que es una gran noticia para la humanidad porque un agujero en la capa ozono es significa y allí la gente está muy preocupada sobre todo en el hemisferio sur en Chile en Argentina son más casos de cáncer de piel más casos de cataratas decir que estamos hablando de de enfermedades ligadas a esa reducción es agujero en la capa ozono para mí es un placer tenerle aquí Mario Molina ya te escucha Carles

Voz 0313 02:44 Mario Molina buenas tardes buenas tardes bienvenido a La Ventana

Voz 1498 02:48 gracias encantado de estar en su programa de verdad

Voz 0313 02:51 que no estará en una buena noticia de verdad la que comentaba a Javier lo subraya usted

Voz 1498 02:55 sí por supuesto y lo que es muy importantes Nozar que el el problema de la capa de ozono es es global osea que todos los países del planeta tiene que trabajar juntos no importa en qué país se hagan las emisiones de los compuestos que pues que afectan al medio ambiente y eso es lo mismo para el cambio climático y es uno de los grandes problemas que tenemos que no se puede arreglar el problema aquí en España o en Europa sino que todos los países tienen que trabajar juntos pero tenemos un ejemplo de que Sí Se Puede el Protocolo de Montreal ya lo hicimos una vez tenemos que seguir tratan yo recuerdo estamos ahora

Voz 0313 03:35 todo de más de veinte años el Nobel se lo dieron en el noventa y cinco verdad lo lo lo que usted lo que ustedes advertían sonaba por aquel entonces te sonaba mucha gente casi a ciencia ficción que ha habido un trabajo ahí

Voz 1 03:46 eh divulgativo pedagógico

Voz 0313 03:49 que ha permitido superar yo creo que la barrera más importante que es la de la ignorancia hoy sin embargo tenemos a gente tenemos a personas en puestos de gran relevancia te pensando en Donald Trump sólo voy a esconder que defienden justo lo contrario en un como se cómo se armó una contra contraofensiva para eso señor Molina

Voz 1498 04:05 sin pues realmente es eso es ignorancia yo lo considero también una enorme falta de responsabilidad a nivel individual pues podría uno sugerir que cada quién puede tener opiniones distintas pero debería estar bien informados pero no es lo mismo a nivel de un presidente o de un jefe de Estado eso yo lo llamo falta de responsabilidad porque el no tomar las acciones necesarias las decisiones adecuadas esto implica pues un futuro nefasto para las futuras generaciones no es admisible es dar esa ignorancia extraordinaria es totalmente inaceptable

Voz 0313 04:44 usted fue asesor del equipo de transición del presidente Barack Obama para cuestiones de medio ambiente EP si hoy pudiera hablar con el actual presidente norteamericano que que en fin que hace bandera del negacionismo no sé si tuviera cinco minutos para convencerle que que que que le diría

Voz 1498 04:59 bueno yo trabajé con el presidente Obama no sólo en su equipo de transición sino como asesor de su comité científico el el el presidente Tron no tiene asesores científicos no frene la ciencia pero si tuviera cinco minutos y le explicaría esto que acabo de decir que él es altamente irresponsable porque está poniendo en riesgo a futuras generaciones que no es aceptable esa ignorancia que por favor me explique qué sabe del clima que seguramente es prácticamente nada igual sus asesores no tiene ni idea de la ciencia básica como función al clima de nuestro planeta si no tiene ni idea pues es irresponsable es como si tengo yo un hijo que está enfermo del corazón pues no voy a dejar que mi jardineros el cirujano que lo expliqué que el que el hospital tendría que ver a un médico especialista en el corazón es una cosa del mismo tipo así es que en cinco minutos yo lo haría pedazos

Voz 1546 06:03 señor Molina es que a lo mejor estoy siendo CNIC o no pero puede ver si otros mandatarios que piensa pues mira esto es medir Keaton que tomar pues voy dejar aquí y estaba aquí unos cuantos años y luego el problema otro resolver al menos yo no tengo rencor que hacer nada en ninguna medida de austeridad lo noto que invertí tanto simplemente piensan aquí estoy yo durante un rato y luego la tendrá el que viene

Voz 1498 06:33 sí eso de nuevo me parece totalmente inaceptable en primer lugar para el cambio climático ya no estamos hablando de sacrificios porque las alternativas energías renovables por ejemplo pues ya son competitivas inclusive a veces a menor costo que el el carbono algunas de estas otras pero además pues es es lo que yo llamo irresponsabilidad porque con esa manera de pensar hombre pues para que invertimos en la medicina siglos que se va a enfermar será en el futuro y siempre ha habido gente enferma en la historia de la humanidad pero es más para que invertimos en educación si eso les ha puesto a muchos de ustedes tendrán hijos jóvenes sí pero la inversión en su educación pues no se va a materializar más que en una o dos décadas por qué no dejar de invertir vamos y eso eso es una es un problema de futuro si es que es es una manera de pensar que va totalmente exonera de los valores ha establecido la Sociedad Estatal absurdo verdad

Voz 0313 07:40 déjeme que le pregunte al gol España antes comentaba Javier el drama que hemos vivido en los últimos años con la ciencia de los aquí los recortes y la defensa que han hecho muchos de ustedes hoy hemos tenido otro proceso cuando menos curioso por ser generoso al definirlo así que es el de las renovables España fue hace poquitos años eh no sé si era líder mundial lo casi en el desarrollo de energías renovables bueno eso separó no sólo aquí sino que globalmente el avance es más lento de lo que podría sin desear se esa es la solución Osuna de la de las partes importantes de la solución señor Molino

Voz 1498 08:12 es una parte importante de la solución y evidentemente le conviene en la sociedad precisamente para que su economía se desarrolle pues con con más fuerza le conviene invertir más en estas tecnologías ya esto está muy probado con el desarrollo de la ciencia por eso pues hemos hecho esta declaración porque vemos históricamente la enorme importancia de invertir primero en ciencia básica y después en las tecnologías pues que derivan de esa ciencia eso es lo que nos ha dado una calidad de vida como la que tenemos hoy en día eso es lo que demuestra las once de la civilización pero claro hay que tener una visión no solamente a muy corto plazo porque porque es lo que acabamos de discutir Se necesita una visión de qué es lo que es importante como inversión tanto para el presente como él para el futuro de la humanidad

Voz 0882 09:06 lo que pasa aquí estoy yo siempre lo veo pues todos

Voz 1498 09:08 es que tenemos hijos pensábamos hombre por supuesto quiero invertir para que mis hijos pues también vivan en un mundo aceptable

Voz 0827 09:16 lo que pasa es que vivimos en un mundo a dos velocidades no parece que hay una cierta aristocracia de países que dicen que no contaminen los otros pero se vaya a seguir contaminando y a su vez también países subdesarrollados en vías de desarrollo dicen hombre tenemos que acelerar e para llegar a lo que habéis llegado vosotros esto es difícil de resolver no

Voz 1498 09:36 sí pero ya allí ya se resolvió hace mucho tiempo muchos años estuvieron una gran discusión con cambio climático fue el llamado Protocolo de Kioto en que los países en desarrollo decían hombre ustedes los países desarrollados son los contaminar con ustedes empiecen después nosotros a ver si seguimos no eso ya se discutió hace muchos años se superó y con el Acuerdo de París pues por supuesto en países como China pero también la India México la idea es todos vamos a salir perdiendo si no trabajamos juntos entonces eso ya ya no se discute ya está totalmente aceptado que tenemos un futuro común y que lo que son unos intereses esta colaboración internacional eso ya está muy bien establecido pero desgraciadamente hay mucha ignorancia inclusive a nivel de jefes de Estado como lo acabamos

Voz 0313 10:30 Hummer es que no tiene ningún sentido en una Mario Molina muchísimas gracias por estar esas minutos águila Radio La Ventana la vez con muchísimo eh

Voz 1498 10:41 encantado estar con un abrazo Javier Goya te