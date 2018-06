Carlos Jean viene a presentarnos la cancion del mundial de fútbol de Rusia

Voz 1104 00:00 aquí hacer amigos a la política Melandri refleja también la tarea Alfred

Voz 3 00:14 algún así que Dios pro Polvo quede aquí pero estamos pagando claro si es si nos parece un razonamiento muy brillante

Voz 6 00:44 tras políticas porque saben ustedes

Voz 5 00:46 en lo que gana

Voz 0470 00:56 a ver que el momento de pasar lista Toni Martínez buenas tardes hola qué tal Especialistas secundarios a Pedro Aznar a El Mundo Today Partners Roberto y un servidor muy dentro un ratito la entrevista Toy una pista entonces una pista si soy una sí sí

Voz 1 01:15 vista Paquito Chocolatero

Voz 0470 01:21 es un tío qué hacemos

Voz 1104 01:26 ha hecho cuidado caza mojitos o Rusia vale vale vale

Voz 8 01:32 nada eres muy lentas fue Iniesta

Voz 0470 01:37 la muchacha que canta esto en un ratito en Todo por la radio el autor esta canción para Mundial de Rusia

Voz 1104 01:45 el no tenía bastante tenemos

Voz 0230 01:48 el Alavés no oye las cosas como son el miércoles pasado hicimos aquí el siguiente comentario silencio por favor es posible que el próximo lunes

Voz 9 02:01 es verdad que hay ahí estemos hablando aquí del ex presidente mal

Voz 1704 02:05 yo no Rajoy meditó hemos visto idiomas

Voz 0230 02:18 es lunes y sin yo no me lo creí los compromisos hay que cumplirlos Mohamed el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy menos mal que despedimos el miércoles menos mal porque aquí no hay tiempo para nada ya estamos en otra cosa

Voz 1104 02:48 bueno sí por más de cómo hay otro Calista

Voz 11 03:00 entre personas han cantado esta cantidad estos diez Pedro Sánchez está en La Moncloa como en esas películas americanas en las que te casas en Las Vegas te despiertas dos días

Voz 12 03:11 pues en la cama con alguien que no conoce es lo último que recuerda es que presentase una moción de censura y ahora vives en un palacio

Voz 13 03:21 venga vamos allá twiterías viril vamos al repasado Twitter y empezamos con un tuit de equipo que es el minuto que va acumulando escoria

Voz 14 03:32 decía he ido a suficientes cumpleaños infantiles como para saber que tienes que llevar tu propio alcohol

Voz 15 03:38 bueno ahora un tuit que es una especie de cuaderno de viajes con un final feliz nos lo cuenta Dorian Gray

Voz 14 03:44 uno dos horas conduciendo con tu cuñado al lado dos señal de bandas sonoras tres tú cuña o a ver si hay suerte y pillamos la de Dirty Dancing fin cuatro parada en el arcén cinco condene dieciséis años y un día

Voz 15 03:58 ahora vamos conocido de película policiaca a cargo de alcalaíno

Voz 14 04:01 pues Smith FBI que dice la autopsia el forense dice que mantuvo relaciones sexuales una hora antes de morir la víctima no el forense siempre aprovecha para presumir

Voz 1104 04:11 puede que puede el carro

Voz 15 04:14 ahora gatos nos desvela una técnica que muchos utilizamos para explicarnos todo lo que no sabe se llama etcétera yo estoy allí y acabamos las heridas con un tuit bellísimo histórico de Miguelito

Voz 14 04:25 brazo Palito lechazo ojo pintado vela Tio andando de canto Culebra muelle pollo mano abierta dio sentados qué cosas más bonitas me dice Ramsés

Voz 8 04:41 iré

Voz 0470 04:42 después de las twiterías noticias del Mundo Today con Xavi y Kike por este orden

Voz 1981 04:49 Pedro Sánchez prometió su cargo sin Biblia Dios sigue pensando que el presidente de España es Rajoy

Voz 0573 04:56 el hecho de que Dios no es que al tanto del cambio de Gobierno explicaría también que los valores del Ibex treinta y cinco aún no se hayan desplomado algo que todos los analistas daban por sentado

Voz 1981 05:05 aparece a lápiz punto Sánchez en los papeles de Bárcenas ha

Voz 0573 05:09 esto hace oficial la entrada de Sánchez en el Gobierno según admite el propio Partido Socialista

Voz 1981 05:14 Unidos Podemos Izquierda Unida Equo reconoce que han estado peligrosamente cerca de las siglas UPyD

Voz 0573 05:21 Rosa Díez llegó a ser la secretaria general del partido durante unos minutos

Voz 1981 05:26 Juan Carlos Monedero sigue persiguiendo a Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 0573 05:29 me alegro de que os vayáis le dice no entras impide que se vaya

Voz 1981 05:34 Pedro Sánchez preguntará a las bases si debe dimitir por haberse ido a vivir a La Moncloa

Voz 0573 05:39 Pablo Iglesias dice que por supuesto que debe ser coherente y dimitir

Voz 1981 05:43 Rajoy aún no ha encontrado el momento de decirle a su mujer que lo han despedido

Voz 0573 05:48 bueno Kiril Migoya una Reunión de Presidencia estoy esta mañana antes de ir al bar

Voz 1981 05:54 Televisión Española emite un especial para informar de todo lo que no ha contado

Voz 0573 05:58 los últimos seis años recomendamos a los espectadores que se sienten antes de seguir viendo este espacio ha advertido el presentador

Voz 1981 06:05 vivir arrodillado supera por primera vez a morir de pie en la Encuesta de Población del CIS

Voz 0573 06:10 yo de morir de pie suena bien pero a la hora de la verdad te cagas admite saludable a Potosí equivale a tres campos de fútbol Unami agita son dos centímetros cúbicos

Voz 1981 06:22 Saturno devora a sus hijos y los puntúa con un con tres estrellas

Voz 0573 06:26 Trip Advisor es caro para lo que te dan sentencia

Voz 1104 06:59 bueno deje debería de entrada el cambio de gobiernos a datos un vigor a la hora de cantar diferente usted

Voz 0470 07:06 la selección española empató contra Suiza en un partido a mí

Voz 1704 07:08 esto sólo este fin de semana hay algunas dudas para el mundial ya se han empezado a decir que que está bien pero hubiéramos falta gol balsas tranquilidad porque estamos a tiempo de solucionar las cosas por eso hoy os traigo cinco soluciones de última hora para mejorar la selección en esta última semanita que nos queda el equipo de todo por la radio cuenta el cinco Luna empezando por el sí crítico Camacho lanza a sudor a los ojos de rival esto los bares estabilizar vamos con el número todo no se repara la cabeza como ha hecho Silva y el rival se vuelve loco cuando el entrenador dice marcada a Calvo no vamos al número antes poner a Manolo el del Bombo a repartir juego en el centro del campo y rebautizar como Manolo el del rombo al final los es muy tu vamos el número dos últimos pasa a cuánto ha cambiado vamos el número ahora los jugadores adopta la tal Tica de Rivera L pasan el balón al rival puesto que sólo ven españoles

Voz 1104 08:01 no nada uno de las cinco soluciones de última hora para mejorar la selección yo creo que esta es la definitiva Lopetegui se lleva a Pedro Sánchez lo saca siempre en el último minuto hoy

Voz 2 08:15 a mí me han en me

Voz 0230 08:46 el efecto más notable del cambio político de cambio de gobierno es que son las cinco y dieciocho minutos de la tarde las cuatro y dieciocho en Canarias y Albert Rivera todavía no ha dado ninguna entrevistado hoy algo inverso sale hace sólo unos días a estas horas habría pasado ya por tres televisiones el bajón anímico de Ciudadanos

Voz 9 09:04 se percibe incluso en los efectos de sonido

Voz 0470 09:09 la preocupación hay preocupación por las puertas

Voz 0230 09:12 giratoria se quedará Mariano Rajoy en la oposición bueno la guía Michelin se ha interesado por contratar al ex presidente Trip Advisor también después de esas sobremesas de leyenda viva el vino fiel a sus lemas hasta el final otro personaje importante del día el jefe de gabinete de Poroshenko Poroshenko es el presidente de Ucrania tenía hoy una cita en el Palacio de la Moncloa pero con Rajoy estos viajes internacionales requieren una preparación por parte del equipo de un líder político el jefe de gabinete de Poroshenko habría preparado esta reunión con Mariano Rajoy llega Moncloa y se encuentra un señor sin barba con traje azul y cantando

Voz 1104 09:59 esta mucho

Voz 0230 10:01 Zika ya más honor bastante ya lo podemos vaticinar a Pedro Sánchez le dicen cuando vas a nombrar ministros y el tú déjame déjame déjame que solos está fenomenal una jugada interesante de Pedro Sánchez sería confirmar a todos los ministros de Mariano Rajoy en su cargo dice además de los presupuestos me quedo también con el Gobierno con Zoido y todo bueno yo creo que el arte como tal siempre voy podía haber salido hoy podría haber salido Fátima Báñez a comentar el paro si este es pues lo vamos a escuchar desde el año pasado pero vale para hoy

Voz 17 10:33 el empleo crece en España al tres coma ocho por ciento estamos ante el mejor semestre de creación de empleo de la sede histórica en términos homogéneos con quinientos ochenta y cuatro mil nuevos empleos en nuestro país

Voz 0230 10:49 vale para hoy exactamente es posible que Fátima Báñez fueron dron cómo será el futuro gobierno de Pedro Sánchez dice su estrecho colaborador José Luis Ábalos que habrá ministros de dos tipos los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez y luego otros que den credibilidad bueno esto dicho así suena algo desconcertante pero es lo que he dicho a los un Gobierno equilibrado ha dicho entre la dirección socialista hay personas que den credibilidad a los esta mañana en la SER

Voz 18 11:15 básicamente se trata de derrocar un Gobierno más equilibrado que represente lógicamente Organización socialista en la dirección socialista con otras personas también que entre de Tirado no posiblemente por el motor

Voz 0230 11:32 bueno sinceridad uno nuevo o hay que esperar unos días para ver ahora va a Pedro Sánchez por La Moncloa reconociendo el terreno y se encuentra un señor con barba diciendo

Voz 19 11:39 ah muy bien la fiesta con mucha gente muy divertido

Voz 6 11:46 Blanco bebiendo

Voz 0230 11:47 Tito muy le preguntan pero no se había despedido ya dos veces dicen ahora con los secretarios de Estado

Voz 0470 11:53 aceptaré como demócrata el resultado

Voz 20 11:55 dado de la votación pero como no sabe como bien saben no puedo compartir lo que sea eso

Voz 0230 12:01 a esto sabéis qué es lo que dijo el ex presidente al finalizar antes de la votación de la moción de censura aceptaré como demócrata pero no puedo compartir en el PP bueno hay quién se agarra más a la segunda parte no puedo compartir es el caso de Rafa Hernando el portavoz parlamentario que desde el viernes está sí

Voz 10 12:23 claro

Voz 0230 12:26 no a veces interrumpe Rafa Hernando este discurso para precisar el relato ahora se llama relato que es lo que ha pasado y Rafa Hernando lo cuenta como si fuera una película hay un detonante un culpable y un traidor

Voz 21 12:46 la culpa a ciudadanos que fue el detonante pero claro el culpable principal es evidente que ese señor Sánchez y luego también el PNV que nuestra no yo es lo que he manifestado desde la tribuna el viernes pasado oiga mire

Voz 0230 12:59 como veis en este planteamiento curiosamente el Gobierno de Mariano Rajoy no hace nada no pinta nada de sujeto pasivo de la política española hay un detonante un culpable y un traidor y el Gobierno nada no se da cuenta Rafa Hernando de que eso es algo que no puede hacer un Gobierno el Gobierno dirige la política otra cosa algo que percibimos aquí durante el debate de la moción de censura Pedro Sánchez desde que se vio presidente comenzó a hablar más despacito el resultado es que se se equivoca menos esto es Pedro Sánchez el viernes pasado

Voz 22 13:28 la tarea que tienen ustedes por delante va a ser difícil va a ser dura yo lo primero que tienen que hacer este es Pedro Sánchez

Voz 0230 13:38 lo que vamos a escuchar ahora Pedro Sánchez hace dos años

Voz 22 13:41 España necesita con urgencia un gobierno que haga posible una recuperación económica que sea justa y acabe con el mal gobierno de los continuados incumplimientos presupuesta

Voz 0230 13:49 para comprobar para comprobar la diferencia de la velocidad vamos a superponer los dos audios

Voz 22 13:54 Perea que tienen ustedes por delante al Gobierno que haga va a ser dura recuperación económica va a gustar y acabe con el Gobierno otros cero quinientos presupuestario primero quién aunque amén de los recursos a marzo por todos los regenerarse

Voz 0230 14:07 el Jiménez MSD fíjate ahora etc

Voz 0470 14:10 ser empezarán encontrar carisma y todo

Voz 0230 14:13 depende del tiempo depende del tiempo que se espera a partir de ahora pues cada uno espera lo que le parece mejor Alberto Garzón Izquierda Unida aplaude el horizonte de esperanza frente a la noche oscura del PP quiere decirse

Voz 0858 14:22 qué le parece bien lo que ha pasado yo aplaudía porque echábamos a María

Voz 23 14:25 a Rajoy porque sabría ese horizonte de esperanza que no está claro en qué se va a traducir pero que por lo menos es algo de luz frente a una noche muy oscura que hemos tenido con el Partido Popular en el Gobierno

Voz 0230 14:36 O ETA Pablo Echenique ya tiene el orden del día del próximo Consejo de Ministros

Voz 1662 14:40 en ese primer Consejo de Ministros en nuevo presidente del desgobierno tengan que tomar las medidas que hagan falta para poner en marcha permisos de paternidad maternidad iguales e intransferibles pensábamos que también tienen que llevar a ese primer Consejo de Ministros la revalorización de las pensiones con el IPC

Voz 0230 15:05 bueno no tiene todavía Gobierno ya tiene unas órdenes para cumplir Guillermo Fernández Vara presidente Extremadura preferiría que los socios de gobierno no impidieran acuerdos del Partido Socialista conciudadanos lo popular en eso acuerdo futuro hay que a nadie es decir se puede llegar a acuerdos en el futuro para asunto importante de Estado también con el PP y conciudadano bueno es un poco variado como veis no Quim Torra presidente catalán dice que no le llamen más nazi por haber escrito aquellas cosas que escribió cosa una dice que no que eran ironías y cosas así pero dice Quim Torra que no le llamen nazi dice por qué nazi es el peor insulto que se le puede hacer a un catalán

Voz 1704 15:47 en realidad podría

Voz 0230 15:51 entenderse que es el peor insulto para un demócrata sea de catalano de Singapur pero Quim Torra dice es lo peor que le puede decir a un catalán

Voz 1704 15:58 lo Creta por un Catalá para un catalán

Voz 0230 16:02 de así esa ficha Insucan José mano a veces a todos nos pasa sobre la marcha cometemos alguna imprecisión a hablar al presidente catalán también esta frase en realidad la corrigió sobre la marcha pero sorprendentemente la corrigió para quitar lo de demócrata y dejarlo escalará su última Catalá dio en Lima así hemos dicho Insucan cambio pues a uno que haya nacido en Toulouse unos insultos negras a todo esto el Partido Nacionalista Vasco quiere elecciones en dos mil veinte Andoni Ortuzar

Voz 23 16:32 cuando tienen que pasar las selecciones españolas pues en el dos mil índices o a finales del dos mil diez si fuera por nosotros sí

Voz 0230 16:40 madre mía hasta dos mil veinte que le parecerá tal vez Rivero ya Rafa Hernando un año y medio por delante para cantar a Pedro Sánchez un año y medio así

Voz 24 16:51 Rato ni mal ras tres Coria ante el Andy ADC el trono del infierno mal vistas a Cuba aclamada son dos se cita el barrio Pérez un bicho raro maldito que si aquí

Voz 0470 17:48 a ver si la cogen como himno espérate

Voz 1104 17:59 no

Voz 0470 18:10 el Broadway de Pedro Aznar por cierto que Rafa Gando cantando eso con un palillo en la boca que esto tiene muchísimo mérito

Voz 1704 18:15 qué voy a empezar la selectividad y desde esta mañana más de ocho mil jóvenes están delante de una hoja en blanco en la que no sé si recordáis vuestra selectividad hace ya demasiado tiempo en la que hemos nos preguntaron se están preguntando ahora todo lo que se supone que debíamos haber estudia durante el año esta mañana herido un estudio alucinante que dice que sólo el cuatro por ciento de los alumnos hacen precisamente eso estudiar durante todo el año el noventa y seis por ciento restante de los encuestados de este año sólo se pega la paliza los últimos

Voz 0573 18:42 exacto que bueno sólo se quiero tranquilizarles hay ciertas cosas que caen siempre Sí Se Puede sí sí

Voz 1704 18:49 puede con la selectividad traducido a la Selectividad Yes we can't que es directamente lo que va pesan hayedos en momento del año en el que los estudiantes salen en la tele como si hubieran tenido un cargo en el PP en los primeros años del dos mil sabes

Voz 4 19:00 nervioso sin saber qué va a pasar en el futuro desde el todo por la radio queremos tranquilizarles porque además tenemos el tema no sabemos lo que os vaca Miguel Ángel caerá Alami si ésta es reabrir maratón el brazo Sonia ahonda en la ilustración en cuanto al vacío sana mus

Voz 25 19:30 ah sí

Voz 4 19:33 esos cambios así

Voz 25 19:41 cambio

Voz 4 19:46 comentan que es un día crucial que esta nota cara esa carrera de la que luego nunca con raras así que amigo relájate y si no lo sabes ante el propio una to Urra nunca se vale

Voz 25 20:03 lo eh

Voz 4 20:15 a última hora ya no es momento de repasar Damon Andy Salah Guerra Mundial ponte cerca de alguien que se hay quien dice que le fue mal y seguro que iban a Cate haría eso siempre son los que les va genial alpina el gótico y la guerra civil las integrales tal y morfosintaxis siquiera nota su filosofía hay concentración

Voz 10 20:42 dura una traducción te entran sudores para yates

Voz 4 20:46 todo esto es lo típico serle fiel miles de personas van noches en Soba cuando yo era joven teniamos gato

Voz 24 20:59 ya lo empezaron

Voz 25 21:11 eh

Voz 1104 21:15 ya en la canción aprendan aceras y Common como periódico Platón la tónica

Voz 0470 21:30 siempre desde el respeto

Voz 1 21:32 la Ventana

Voz 0470 21:48 son las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde las cuatro y treinta y cinco en Canarias seguimos en La Ventana en todo por la radio tenemos ya nuestro invitado de hoy pero antes como cada lunes Especialistas secundarios

Voz 1104 21:59 es decir tienen

Voz 1704 22:03 no quiero hablar

Voz 0230 22:07 de DJ vale por lo que sea

Voz 15 22:10 sí porque es un tema que estaba yo esta mañana barruntando yo voy a hablarle dj's

Voz 6 22:15 sí porque me parece un colectivo con el que sí

Voz 15 22:17 es muy injusto es un colectivo poco valorado sobre si sobre el que hay muchos prejuicios que hoy queremos derrumbar ahora como son las cinco y treinta y cinco yo creo que ya han levantado así que si ya tenemos si el lunes sin remedio yo creo que es la hora de levantarse ya tenemos al teléfono a un DJ para hablarnos de su trabajo es el DJ conocidísima Indalecio casas Indalecio qué tal buenas

Voz 26 22:39 ahora me pilla desayunando hola ahora mismo no pero ahora sí

Voz 27 22:43 ya por dar nombre porque hay mucho desconocimiento sobre eso sobre está hablamos

Voz 15 22:50 sobre vuestra vida eso bueno Indalecio casas

Voz 27 22:55 Porta Indalecio casa es mi nombre DNI Mi nombre de DJ es Inda House

Voz 15 23:00 a ver si es verdad parecía el cierto sí sí sí perdona no tienes otras bueno

Voz 28 23:05 ese es un dj pinchaba con hayan mundo acá

Voz 15 23:07 de llegar a animo de de de San Diego no

Voz 28 23:10 eh sino uno me niego

Voz 15 23:12 no no ha confirma que te gustaría decirle a la gente

Voz 27 23:16 sí bueno pues eso no que porque la gente piensa que los DJ es pues ya saben que no está bien

Voz 26 23:25 no no a ver ya sale no

Voz 27 23:32 qué se piensan que lo DJ que la imagen que tienen sobre

Voz 15 23:36 dicho sobrar tu caso faltan las palabras porque dio y faltan muchas palabras porque nadie se entera de nada

Voz 26 23:43 la gente no siempre son con las luces sí

Voz 27 23:49 se piensan pues eso que vivimos en una burbuja ajeno a lo que pasa en el mundo

Voz 26 23:52 la así no eso sí que me preocupa el mundo te preocupa que la lo animal

Voz 15 24:02 a ver estoy acumulando preocupaciones y elige una ventaja

Voz 26 24:06 a los pero mal me preocupa me preocupa

Voz 15 24:10 porque sufran estuviese una corte preocupan los animales pero eso te hace un

Voz 26 24:14 bueno pues ya está no me lección nos has dado

Voz 15 24:19 qué imagen más cada teníamos a los Dj's que que qué lección la cara muchísimas gracias gracias por dejar esta llamada venga tenemos al teléfono a otro dj que es también muy conocido que es Xuso de la samplers Xuso qué tal

Voz 26 24:34 ah y mi compañero eso que ha dicho lo que saca dicho eso es que eso es muy humano los excesos

Voz 27 24:40 mira te voy a añadir hacemos felices a lo que a las personas

Voz 15 24:44 eso es verdad eso es verdad una persona bailar a la gente y eso es maravilloso

Voz 27 24:47 no se valora además la dificultad de nuestro trabajo porque antes para criticar no es que se decía que decía que sólo poníamos disco Rock es eso lo poníamos Fede se quedará que sólo pinchamos con obtendrán usamos el móvil

Voz 15 24:58 no es verdad eso

Voz 26 24:59 sí sí sí

Voz 27 25:05 si alguna vez nunca nunca nunca entra la primera lo tienes que gira el Papa para que entre en el euro S B y ahí te das cuenta de que la primera final bueno para rectificar dijo

Voz 26 25:16 el problema es una faena

Voz 0573 25:20 te equivocas pasó

Voz 27 25:23 a mí que me lleve a las fotos de vacaciones ya en el Space Ibiza

Voz 15 25:26 dice suerte que la gente está entrando tanta que se dieron cuenta

Voz 27 25:29 por qué no había ni música ni nada

Voz 15 25:31 el suéter eso oye pues muchísimas gracias al uso de las amplia deporte a aportar tu testimonio hoy mira te voy a mira tuviese un atraco y con no podría pinchando Xunta emita aquí

Voz 26 25:44 a vosotros ya ya lo sé ya lo sé ya que siempre quiere preparación Azalia pero podría estar un botón venga a ver si me salió esto siempre avisar a ver si lo dijera el botón

Voz 16 26:02 sí por qué

Voz 15 26:08 bueno pues sí señor gracias

Voz 0313 26:11 qué maravilla yo creo que nuestra invitada tendrá algo que decir sobre esos testimonios se pero antes hoy es redundante hay que presentarle como siempre con su banda sonora

Voz 1636 26:19 nuestro invitado es común cirujano de la música pobres quiso perfecto en su ejecución entrar de puntillas es su estudio como usted fuera un aprendiz de DJ voy cogiendo discos uno detrás de otro

Voz 8 26:32 sacarlo

Voz 10 26:36 no

Voz 1636 26:38 Michael Jackson no es una de sus canciones favoritas desde que era pequeña por cierto que tiene varios anécdotas graciosas del corrigió que era un buen empieza a ver si nos cuenta el grabado discos favoritos la ejecución es perfecta que es la canción de Grey Buckley hilo Eligio porque tiene una voz impresionante no me extraña tenía un rango vocal de cuatro octavas y media

Voz 29 27:13 los hijos fijó en este estudio del maestro ese disco parece que fue muy especial para él con un ancho anotado

Voz 1636 27:22 entendí con esto perfectamente el concepto de atrapar a la hora de enganchar con una canción

Voz 0230 27:29 eh

Voz 30 27:34 sí

Voz 1636 27:38 aquí arriba

Voz 31 27:39 arriba Stephen Jay británico es una figura fundamental es su carrera tanto es así que en una parte de la prensa de llamó el Fat Boy Slim coruñés

Voz 8 28:01 el disco que puedo tiempos en leche tema única dejó salir Training Tele marcó mucho escuchar la primera por tanto como Times escuchó a media bueno lo tiene

Voz 32 28:22 Oria

Voz 0470 28:28 y el que viene ya está en La Ventana en todo por la radio es Carlos

Voz 33 28:32 en todos los planos

Voz 0470 28:36 si bien la garganta no salida eh o has visto el último vino el malamente sí sí sí vamos a lo pinchamos el otro día

Voz 6 28:43 yo soy de los que está ahí detrás de ella todo el rato la verdad es que me encanta el año pasado dirige un festival en en Salamanca que es el fácil y era como la puesta y me gustó mucho porque ella bueno en esa en esa gira

Voz 0858 28:54 estaba eh pues guitarra y voz eh

Voz 6 28:58 y la verdad es que era un teatro en el teatro Lara estaba lleno de gente joven escuchando una hora y media de flamenco dice otro punto de vista hacia otro punto de vista mucha ilusión no que estuviese lleno el teatro

Voz 0313 29:11 disfruta más creando y componiendo Descubriendo gente nueva

Voz 6 29:14 bueno yo como siempre digo la música es eh hay que intentar vivirla desde todos los puntos de vista ensayos como que ahora soy DJ de carambola no estoy ahí me toca a Sanxenxo

Voz 0470 29:27 el seis de carambola

Voz 6 29:30 votando de un lado a otro pero en el fondo

Voz 0858 29:33 se trata un poco de intentar eh

Voz 6 29:35 a ver desde todos los puntos de vista a mí me encanta decir por ejemplo que que fui un día batería de Los Hombres G porque se puso manos batería me gusta haber tenido un grupo tener que coger mi guitarra verme de gira insisten en que sí

Voz 15 29:49 a la guitarra o la guitarra eléctrica hay tocar

Voz 6 29:52 me encanta ser productor y estar detrás de de cuando cuando hemos hecho discos como esos detrás de Fangoria o detrás de de Juan Celada o de o de Najwa como grupo Isi y luego como espectador entonces creo que la música es muy importante que ya no sólo el ejecutarlo y hacer estas

Voz 0858 30:09 las cosas que que hacemos los músicos sino vivirla desde todos los puntos de vista porque la verdad es que lo empatizar sino lo disfrutas mucho

Voz 34 30:20 eh eh eh eh bien bien bien bien la cacería en vieja hábito

Voz 0313 30:48 hemos estado más de una vez escuchando esta música vuestra en La Ventana nunca llegamos a ponernos de acuerdo como denominarlo buenos y nos pusimos de acuerdo en que es música es música y punto

Voz 0858 30:58 claro no al final yo creo que los estilos están para para sacrificar los nos a la mejor la mejor frase que que que ha hecho músico es una frase de de France Sapa que dice que

Voz 14 31:08 que hablar de música es como bailar de arquitectura no porque los evidente teníamos en intentar definirnos un disco tipo tan no sé qué bueno es música y es muy difícil catalogar

Voz 6 31:18 normalmente cuando es una entrevista imagínate una entrevista de un disco de no escuchas músicas al final pues son dos personas hablando de cosas sigue intentando escribir paisajes que al final hasta que no lo oyes no te das cuenta realmente qué es qué es lo que tienes delante

Voz 0470 31:30 oye la canción del mundial

Voz 1 31:38 otra cosa

Voz 35 31:41 eh

Voz 1 31:46 por Dios

Voz 8 31:57 la vocalista

Voz 1104 32:02 no no no no no es Sergio Ramos

Voz 6 32:07 no es Tello que es una cantante de veintiuno años que canta increíble además vamos estamos haciendo ya más cosas y es un descubrimiento porque tiene esa capacidad sobretodo interpretativa que es lo que más me gusta cuando alguien está cantando yo ya lo hace muy bien porque no rusa pero hace muy bien el acento ruso porque queríamos hacer como aparte de CSI de fiesta porque el brit de la canción era tenemos que hacer algo que sea ruso que sea divertido que sea que téngase punto de épica de fútbol no es el momento de bailamos juntos estamos todos juntos Gemma bordado mucho de las imágenes de cuando he pinchado delante de la selección cuando hemos ganado el Mundial y es muy fácil sale muy fácil porque la épica al final del fútbol interpretarla musicalmente es fácil

Voz 36 33:06 por su mensaje

Voz 6 33:13 tú crees que pinceles esto este año campeones digo eh a aclarar a la baja la ojalá y sobre todo yo creo que más me hace más ilusión algo que si ganamos sabes que esta canción como va sonar mucho ya está sonando mucho vamos a a vincularla va a ser muy bonito cuando estemos en esos momentos emotivos yo me acuerdo el gol de Iniesta ahí te emocionas no pues esta canción es preciosa cuando cuando estás con la guitarra inste Jude cantando tienes como ese momento íntimo de fútbol que a veces es complicado pero por supuesto como lo el primero que se llama Milano mundial los tenemos que ver ahí celebrando y tal y al final yo me veo ahí arriba hay y es que son musical aún música pero soy muy muy muy futbolero entonces viví tener la oportunidad de estar ahí arriba es lo que más me gusta como DJ como los compañeros de antes

Voz 0470 34:05 en un escenario el primer escuchantes de la canción tiene que ser de Atlético de Madrid nos vamos a engañar a estas alturas gente con dato que que vaya de frente de verdad te buen partido destacó que ayer sí sí muy buen partido y se está afianzando ahí con llamas ha ido para arriba la verdad es que funcione bien bosques yo creo que para estar con en el centro el campo si yo apuesto por eso corrientes esa esa esas anécdotas en el cole Michael Jackson que antes nos contaba Olga Nebra dice que nos cuente alguna

Voz 6 34:35 bueno hay muchas cosas sobre Michael Jackson hay muchísimas porque a ti te dicen oye tienes un artista en tu vida pues yo sí lo tengo y además tengo la suerte de tenerlo desde muy pequeño no ha desde que iba al cole yo creo que esto no lo contó nunca pero yo llega a pasar ocho horas en la peluquería con trece años de rizando el pelo pues rizando del velódromo de rizando el pelo para tenerlo como Michael Jackson tenía la habitación llena de fotos

Voz 0470 35:00 cuando te digo por lo de la piel también es lo decía me dejó además hoy pocas horas ocho horas ocho horas antiguamente tenías que estar

Voz 0858 35:09 muchas horas de rizando el rizo muy Rizzo muy de negro entonces al final intentar analizarlo y la verdad es que me me acciones Christophe en la cabeza que me represente deben tendrá un hombre que les pero bueno sí que tengo muchas anécdotas del cole porque está todo el día intentando imitarle osea era era muy obseso de esa parte y sobre todo porque me flipa va como como incidían las producciones de sus discos juega tú escuchas a Quincy Jones escuchabas los discos de Michael Jackson con Quincy Jones y de repente coincidieron será como otro Quincy Jones no ha el acercamiento al pop esa manera de entender la música un tío que compone que baila que que canta como lo hace pues la verdad es que me pareció un referente un referente increíble y me hace mucha gracia porque mis hijos exponerle Michael Jackson y se quedan absolutamente el notificados no con con la voz con con los bailes genético eso sí supongo que será rogamos mis anécdotas del colegio más que por Michael Jackson iban porque bueno pues a mi me han echado de nueve colegios perdón de nueve de nueve

Voz 0470 36:09 tú puedes argumentar por favor tenía María no llegaría Mané es que la profe me coge además las pronto la historia es que

Voz 0858 36:18 a ver yo siempre hago una crítica muy muy clara al al tema del sistema educativo a mí me echaron de nueve colegios y la mayoría de las veces me echaban porque estaba despistado que además coincide con lo que dijo el ministro el ex ministro B3 y es que la música despistada el resto asignaturas y ahora me me gusta mucho ver es Christa a veces pues cuando llega a final de año y hago un poco el balance a veces hago casi las mismas conferencias que sesiones de ir a la universidad animar a los chavales a qué

Voz 0313 36:50 pero como estaba honor estar despistado no entiendo eso porque me dedicaba todo el rato más músicos les más me daba exactamente igual entonces sí tuvo

Voz 0858 36:56 a alguien agua a un a un crío Yves que tiene una actitud o una actitud algo creo que hay que intentar pues masaje verla al máximo para que para poder sacar el máximo partido claro sin embargo yo lo que estaba haciendo era clase de matemáticas es que me me me daba exactamente igual es que no no me importaba nada claro llegaba toda la parte de música yo cogí a toda la clase yo estudia en un colegio militar en la Marina in acuerdo que cogió a todos mis compañeros y los pupitres los poníamos hacer ritmos de desfile militar volteo yo me encargaba organizar incrementa vías entre clase y clase toda la casa esto es hacia los bombos con ello dirigía la profe viento esto no voy a ser pues eso como a veces pues me iban poco irá pues tenía la la cabeza muy clara tenía muy muy claro que iba a ser músico y entonces eso debe ser que era un problema

Voz 0313 37:51 pero yo tenía pensado preguntarte si te lo voy a preguntar sabes que eres referente para para muchos chavales para mucha gente joven a la que le encanta la música hay que te dejó a este tío ha triunfado qué bien lo hace mira no sé qué actuaciones masiva inhibe pregunta que tienen que hacer que les aconsejan de hombre esto a lo mejor exactamente no que te echen de nuevo colegios no no no no no

Voz 0858 38:11 puestos a todo lo que quiero decir es que al final es que sobretodo intentar saber que hay algo que te gusta

Voz 0573 38:16 eso no lo que les gusta a tu madre

Voz 0858 38:19 hay que ve que de repente tienes actitudes de estaba a jugar al fútbol echaban no quiere jugar al fútbol esto pasa mucho no sea que los padres no sabemos

Voz 0313 38:26 la música lo tuviste siempre claro si siempre

Voz 0858 38:29 muy muy claro mi primera batería que me hice con una caja de galletas inglesas de estas de mantequilla una lata rellena de canicas para que hiciera el sonido era con una copa de baloncesto de mi hermano me dice el Charles porque tenía tapa la Copa entonces lo podía enganchar por encima de un mueble que tenía entonces levantaba pues al final tenía muchas ganas de hacer música y eso al final pues consideró que es bueno si los chavales quieren hacer música y los Dj's no no estos invitados que en principio sino yo soy yo soy muy partidario pues pues de los Dj's completos no a John me considero más músico que DJ ejerce el más como como músico pero también evidentemente soy DJ defiendo los Dj's pero en España tenemos Dj's como por ejemplo Alexander Alexander son que es quién ha presentado a a de You que que son musical que lleva la música dentro lo que pasa es que la transmiten de otra manera entonces a mi cuando me viene algún chaval me dice Jo es que tú estás ahí con la música tal que hay que hacer digo pues mira dedicarle todo el tiempo posible a la mayoría de estilos y de allí de sonidos que hay a tu alrededor para saber realmente quién quiere ser porque tú no puedes coger decir voy a ser dj media subir a una plaza y lo voy a dar un botón porque a veces ser dj es un poco eso hay que intentar darle un poco más una dimensión más importante al día

Voz 1104 39:49 venga venga si hubiera tenido después se ha llenado Cheste sí

Voz 2 40:08 sí

Voz 0470 40:12 bueno pues hoy así con música de fondos vamos al tiempo rueda de prensa para que pregunte todo quisque a ver desde Barcelona primero Toni Albà

Voz 6 40:19 hola oye te has dicho que te expulsaron de nueve colegios me gustaría saber

Voz 0230 40:22 qué pasó en el décimo

Voz 6 40:25 y es que llegó pues mira te voy a decir que fue muy importante para mí yo empecé a estudiar en un colegio como he dicho de la Marina mi abuelo era general de División de Infantería Marina yo estaba en ese colegio que es el que más dure en el último fue muy importante para mí fue un colegio jesuita de los jesuitas en Villafranca de los Barros

Voz 0858 40:43 que que fue mi tercer primero de BUP

Voz 6 40:45 sí ya llevaba dos primero y está en el tercero pero fue muy curioso porque me cogieron porque tocaba la batería y entonces era la primera vez que tenía acceso a tocar la batería hay tocada en misa en las canciones de misa tocaba y luego me quedé con una frase muy importante que no

Voz 0858 40:59 ha marcado toda mi vida que es una frase los jesuitas

Voz 6 41:02 entrar con la suya para salir con la tuya

Voz 0858 41:05 bueno completo la la utilizo muchísimo

Voz 6 41:08 traté por ejemplo en producción según disco el Single eso sí cuando haces un sin haces un disco haces una para entras con la suya para que escuchen el restado canciones para que no he pasado toda tu

Voz 0470 41:20 juntas Íñigo Orhan un placer

Voz 0230 41:23 a ver tú que has trabajado con música tradicional como la paz

Voz 14 41:25 nunca te pregunto hay alguna posibilidad de sacarle provecho para el mundo den sin comercial a la sardana o es descartable natural nada

Voz 0470 41:33 la saludarla lo dejamos que hay cosas más bonitas cuando espacio lo que más preguntas

Voz 0573 41:42 Quique sí que te deja en mitad de la noche cuando te despiertas todos los sábados por la noche cuando estás digamos cansado y emocional te dejas en el móvil anotaciones de voz cantando porque si te ha ocurrido algo muy rápido y no quieres que se te olvide

Voz 6 41:57 sí mira nuestra piensas bueno pues que a lo mejor incluso haber aquí tengo toda aseos ha de repente la de la de la del Mundial de la Reunión de repente tengo ahí cosas además supera mal cantas me encanta ha logrado poner nunca lo he hecho ver que tenemos ahora primicia ser

Voz 0858 42:14 mira esto es de una de de de de una cerveza delante del que me encargaron el spot entonces yo no sé lo que va a salir a ver a ver

Voz 9 42:31 no digo absolutamente nada os invito a que les que eso

Voz 1104 42:50 bueno

Voz 0470 42:52 cómo estáis Poti ya ahora tú lo escuchas hemos y cuando sale es uno que sale con cámara diciendo dos cerveza paradita Paiva algo Ariel Javier Gutiérrez claro agua no quedara y esto esto es el momento en el que lo compuse que es buena

Voz 0858 43:10 el día diecinueve del cuatro

Voz 15 43:13 eh a la una de la madrugada tempranito te notaba que la tarde a la hora Arman más preguntas venga por Carlos bueno como como DJ colchonero cómo crees que van a mezclar el año que viene Messi Griezmann

Voz 37 43:29 a ver me encanta me encanta me encanta

Voz 15 43:31 a esta pregunta mira hace poco estuve

Voz 9 43:35 bien en el que está aquí al lado

Voz 0858 43:38 ya creo que me dio ganado una cena de hecho me ha escrito Dani Mateo jugó una cena a que a que me iba a jugar con Griezmann que Griezmann se queda en el Atleti

Voz 0470 43:49 tengo aquí un mensaje Dani Mateo de voz lo imponen pero no veo nada aquí pone aquí hago una fe cabrón elige sitio bañados de una noticia de hoy de ABC que dice

Voz 0858 44:06 Griezmann se queda a ver Griezmann se va a quedar yo creo que si es listo que lo es es muy listo e os aparte de futbolistas un tío yo lo he visto detalles de una inteligencia una agilidad brutal y creo que a lo digo abiertamente abierta al Barça a servir a Messi está guay pero vas a jugar para Messi

Voz 6 44:25 pero como Michael Jackson del fútbol eh tú tendrá que atenderlo

Voz 37 44:30 por eso por eso nunca he producido Michael Jackson Isaba el pelo para desbancarle

Voz 0858 44:36 yo creo que yo creo que Griezmann se tiene que quedar en Athletic varían

Voz 0313 44:39 el Atleti lo necesitamos y el Barça tiene muchos grandes jugadores no lo necesitan tanto como nosotros visto así

Voz 1704 44:45 a Pedro bueno como yo creo que Carlos y es uno de los tíos con más gusto musical el panorama desde hace muchos años todo lo que hace como mínimo tiene un gustazo es alucinante doble pregunta y además es DJ es sino que además es dj por lo tanto quiero saber de las tres canciones que te voy a decir cual eliminaría es para siempre de las pocas Paquito el chocolatero Follow the líder o lega legalización

Voz 0230 45:07 hombre es un son muy

Voz 0470 45:09 suena ante las tres una de ellas tiene que morir imprescindible del líder fuera así para siempre si porque es buena que me parece que es divertido tan iguales

Voz 0858 45:17 tiene un poco más de transfondo aunque más que el pueblo

Voz 0470 45:21 de Paquito el propio puede ser atención extradiciones trasversal Además hay una cosa importante

Voz 0858 45:30 tiene cosas bonitas también sí señor sí

Voz 0470 45:34 ha sido un placer no tener más de todo para para radio