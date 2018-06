Play Basket: "Juego de banquillos" (04/06/2018)

Voz 1 00:00 Juan

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número XXXV de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos son tiempo dedicado al baloncesto en estado puro la verdad es que la noticia no se atropellan esta semana ha sido terminarse la Liga en España para muchos equipos y empezar a asaltar los inquilinos de los banquillos como si dieran calambre hoy noticias en varios de los clubes de elite de nuestro baloncesto así que ponemos cómodos vamos contando hoy Nemo Unicaja despedido a Joan Plaza y lo hace de una forma que no mola en un comunicado hoy poco más al entrenador que más tiempo ha dirigido a su club y que lo ha hecho ganar un título europeo Valencia Basket reúne esta tarde de lunes a su consejo de administrador de administración y lo que cuentan es que Txus Vidorreta puede caer pueda hacerlo de puede quedarse en los cuartos de final de la Liga ACB sin que al consejo les sirvan de excusa que el equipo haya tenido más enfermos que hospital López

Voz 3 01:28 al Movistar Estudiantes Salva Maldonado

Voz 0699 01:30 ha dicho que se va a Montakit Fuenlabrada lo he dicho Néstor García que se va y al técnico del del te coge ha dicho a su equipo que se va ya Iberostar Tenerife ha dicho Fotis Katsikaris que se va pero ya lo digo yo y no está claro que Peñarroya varias aquí en en Andorra en y que pese seguro este la próxima temporada en el Barça vamos que lo de los cambios de gobierno en España una broma al lado de lo que van a cambiar los banquillos de nuestra liga de cara a la próxima temporada me propongo pasar por todas las ciudades en donde era noticia en los banquillos en un programa que ofrece más esta semana a ir avanzando las semifinales de la Liga Endesa y la final de la NBA así que os voy a ir poniendo un poquito en situación en la Liga española por un lado van a ir Baskonia hay Barcelona y por otro Real Madrid y Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid ha puesto por delante en la serie ante el equipo más feliz de nuestra liga el conjunto canario que será equipo de Euroliga pase lo que pase ya a la próxima temporada lo será independientemente de si llega a la final o no de la Liga ACB en una serie como Diego el Real Madrid ya la ha puesto en ventaja y con la que arranca el que Marta casa está con un protagonista está en el arranque de Play Basket daré Marta muy buenas

Voz 1509 02:30 qué tal muy buenas pues con uno de los jugadores del Real Madrid en el día después de esa primera victoria en las semifinales de la ACB Dino Doncic muy buenas importantes empezar con buen pie en eliminatorias tan duras y largas como esta

Voz 4 02:42 pues como ya desde el primer partido marca muchas cosas no significa que vamos a ganar el segundo portero muy fácil ellos van a salir con muchas ganas de intentar empatar a casa común

Voz 1509 02:52 de qué paso en los primeros minutos que os costó entrar en el partido

Voz 4 02:55 bueno bueno habíamos entrado Un poquito flojos pero creo que el equipo ha sabido reaccionar creo que hemos estado muy atentos a mejorar así que todos muy contentos

Voz 1509 03:04 qué errores de los que se han cometido en el primer partido no se pueden volver a repetir el martes para volver a ganar

Voz 4 03:09 pues no podemos entrar el primer cuarto como hemos centrado nuevo el equipo los transportes presionaban hemos jugado muy bien así que si jugamos igual nuestro juego oí estamos a cien por cien la tras el arte vamos

Voz 1509 03:20 un partido sin Ayón un partido sin ton quienes que acababa de llegar de Estados Unidos y en el que ahorrado en sus volvió a tener minutos y los volví aprovechar

Voz 4 03:28 bueno yo intento que Pablo cada vez que me daba una oportunidad aprovecharla al máximo y estoy muy contento de poder hacerlo

Voz 1509 03:35 Nadine hoy a seguir gracias ahí estaba Pacojo las palabras de Dino después de la primera victoria del Real Madrid en el partido de las semifinales de la ACB ochenta y ocho a setenta frente al Herbalife Gran Canaria mañana martes a las nueve de la noche segundo envite en el Palacio de los Deportes

Voz 0699 03:50 sí que es verdad que está cogiendo protagonismo según va avanzando la temporada locos avanza también es que vamos a hablar de la NBA de cómo la final va cogiendo color va cogiendo color Warrior hemos asistido a dos exhibiciones la de Le Bron James con cincuenta y un puntos en el primer partido y la de Stephen Carrie con nueve triples en el segundo con idéntico resultado final en los dos partidos se impuso Golden State y ponen la final muy de cara aunque con Le Bron de por medio enfrente cualquier cosa puede pasar en donde pueden pasar cosas en el banquillo de la selección Sergio Scariolo siempre ha sido un técnico cotizado y este año lo va a ser un poquito más este año tiene ofertas para ser ayudantes en la NBA para ser entrenador en la Liga Endesa para serlo en la Lega italiana yeso hace resurgir las dudas sobre el futuro de nuestro seleccionador aunque el presidente de la Federación Jorge Garbajosa digan no tener ninguna noticia inquietante a día de hoy

Voz 0998 04:38 con Sergio sino hablo todos los días a verlo casi todos ellos la última vez ayer por la tarde la conversación siempre va unido Clemente en función de para las ventanas jugadores cuerpos técnicos tanto de julio como de septiembre con lo cual primera noticia tranquilidad absoluta trabajando como seleccionador cuando tienes el orgullo y el honor el seleccionador absolutamente tope en el mundo entiendo que primero creyó que lleguen ofertas según también entiendo que el rumor sea que cada vez que un equipo tiene mala temporada que tiene un traspié Sergio como como relevo porque todo el mundo seguramente querría tenerlo como como seleccionador pero ese privilegio ya es nuestro

Voz 0699 05:10 yo diría que Scariolo quiere compatibilizar la selección con entrenar un club y que sólo las ventanas e con ello podría ser posible con la competición de La Ventana pero queda en manos de la Federación Federación ya ha decidido reestructurar la fase de acceso a la Liga Endesa de la Liga LEB de cara a la próxima temporada va a tener un formato Final Four un equipo va a seguir ascendiendo de manera directa y otro lo hará a través de la fórmula final a cuatro estilo Euroliga por cierto en ese camino del ascenso esta temporada están y CL Manresa y Melilla con el equipo catalán entrenado por Diego Ocampo a solo una victoria de estar en Liga Endesa la próxima campaña hay para contar toda la noticia es la que va a pasar una temporada ocupadas Leticia Romero que se va a convertir este verano jugar otra de las da las Wings de la WNBA convirtiéndose en la española en número catorce en la liga profesional americana en están en esa competición para que no se me olvide en ninguna cosa de las que hay que contar en la presentación me ha llamado la atención que el dueño de Panathinaikos ha decidido multar a su equipo con un castigo de un mes de sueldo si pierde la final de la Liga agrega vamos que no hay prima por victoria sino sanción por derrota la juegan contra Olympiacos hilos de Panathinaikos han perdido el primer partido por si sirve de dato más datos de protagonista para pasar Pelé basket al que le queda lo mejor de aquí a final de programa y por qué no decirlo hasta final de temporada vamos a contar otro que vamos hoy primer protagonista la espera ya es un hombre feliz

Voz 0699 06:38 Goya sale Sergio ya estamos aquí lo primero lo de la Liga Endesa tenemos en marcha los blog de la competición pero os digo una cosa pase lo que pase el equipo más feliz va a ser Herbalife Gran Canaria que tras eliminar en los cuartos de final el de esta competición a Valencia Basket ex equipo de Euroliga la próxima temporada por primera vez en su historia IS es un exitazo que hay que celebrar como se merece nos escucha su presidente Enrique Moreno muy buenas

Voz 1201 07:04 Pérez qué tal muy buenas tardes enhorabuena cómo está

Voz 1346 07:08 al pues muchísimas gracias pues muy feliz como todo como todo el club como toda la plantilla jugadores entrenadores ha sido un hito sin precedentes para nosotros y verdad que no paramos de disfrutarlos

Voz 0699 07:19 no sé si le pillamos en Madrid está en Las Palmas donde donde lo que hacemos

Voz 1346 07:22 el ojo hoy estoy en Gran Canaria estoy en Gran Canaria por motivo de trabajo teníamos que preparar mucho papeleo hoy porque había que hacer la precisión de la de la Euroliga de la competición y bueno lo más importante no lo prioritario el equipo si en Madrid disputando playoff yo aquí trabajan poquito

Voz 0699 07:38 están trabajando cada uno en lo suyo Valerio están trabajando en tratar de darle guerra del Real Madrid que es el adiós al comienzo del primer partido aunque luego se diluyen un pelín eh

Voz 1346 07:48 sí lo que pasa es que el cansancio observando se notó mucho llevamos en menos de cuarenta y ocho horas hemos acometido de los cuartos de final la semifinal semifinales muy duro pero bueno es igual la ilusión está ahí y queda quedan partidos para demostrar lo que valemos

Voz 0699 08:01 en terminaba el partido y me decía Luis Casimiro vamos a intentar llevar a la máxima dificultad al Real Madrid es difícil pero quién medida usted que después de eliminar al campeón de Liga no es posible también cargárselo Madrid no

Voz 6 08:14 bueno yo ya creo en todo He visto lo visto yo estuve en Valencia personalmente el partido

Voz 7 08:19 en el tercer partido fue increíble fue increíble

Voz 1346 08:22 estábamos muertos a falta de trece segundos en el último cuarto

Voz 0699 08:26 durante el gen montamos empatamos y luego ganamos

Voz 1346 08:28 pues que fue increíble visto esto es que se puede ganar a cualquiera el baloncesto es lo que tiene

Voz 0237 08:33 han sido los trece segundos más intensos de basket que ha vivido usted en su vida

Voz 1346 08:37 yo creo que sí creo que sí sobre todo por lo que significa más que nada más que nada por el partido en sí por lo que significa la puerta que sabría tan importante para nosotros que bueno abarca nuestro futuro sin duda alguna

Voz 0237 08:49 en sufrió celebró más

Voz 1346 08:52 bueno sufrí mucho porque sufre sobre todo cuando está sentado en un palco pues sufre más porque no puedes expresarte como quieres pero en cuanto terminó el partido imagina vestuarios bueno la foto lo dice todo todo lo que fue impresionante una redacción bueno entrene con la plantilla espectacular y la verdad es que todo el mundo estaba no nos lo creíamos es que llegamos al hotel por la noche todavía no nos lo creíamos

Voz 8 09:17 y que yo hice con este programa a mitad de temporada en la Copa del Rey

Voz 0237 09:20 te he allí en Las Palmas de Gran Canarias si ese día lo hubiera dicho yo que la próxima temporada iban a jugar la Euroliga llevan a estar en las semifinales de la Liga Endesa que me hubiera dicho usted

Voz 6 09:31 creía invitado una cerveza seguro que había que haberla increíble no me lo hubiera creído no me lo hubiera creído porque bueno

Voz 1346 09:40 nosotros siempre queremos competir y queremos llegar a lo máximo que tocaron la Euroliga es que son palabras mayores son palabras mayores sí igualado pues es que coincide con el pasar a semifinales cuál ha sido todo todo impresionante mandan los óvulos y bueno ahora nos toca trabajar

Voz 7 09:55 mucho más que está a la altura de retos

Voz 1346 09:58 pero bueno no importa estamos estamos preparados

Voz 0237 10:01 me decía que está haciendo todo el papeleo que eso también lleva consigo pero que has significa que su equipo la próxima temporada vaya a jugar la Euroliga

Voz 1346 10:09 bueno teniendo en cuenta que mi equipo un equipo bastante atípico en la competición que representamos una isla porque somos un equipo prácticamente institucional tienen una un un gobierno como el calor solar de Gran Canaria se fijan muchísimo significa pues trasladar por Europa la imagen de Gran Canaria

Voz 6 10:24 construirla y eso para nosotros es la eso

Voz 1346 10:27 Mayor peso que llevamos no y la mayor responsabilidad y el mayor orgullo entonces no ya al espectáculo deportivo sino lo que representa en sí mismo con lo cual bueno tenemos una red poseía muy grande es abre una puerta enorme yo sé me consta porque ha hablado con los representantes del Cabildo

Voz 0237 10:43 es una ilusión tremenda por este proyecto si le nombró Frankfurt que le viene a la cabeza

Voz 6 10:50 hace cuatro horas y pico de viaje pero un pico muy corto no

Voz 1346 10:57 algo muy picó muy corto llevábamos diez años sino recuerdo mal estamos a la misma instancia de fraude que encierra somos Euroliga

Voz 0237 11:05 no tiene que haber ningún problema no presidente porque eso es el el la única sombra que puesto que

Voz 0699 11:10 pero para serle sincero pensé lo mismo que usted quiero decir ya estaba jugando tanto tiempo la Eurocup la pasada temporada sin ir más lejos no veo impedimento mayor para que esta temporada se juega la Euroliga no con la norma Frankfurt entre comillas

Voz 1346 11:23 si la la norma de la misma la misma aplicación en los últimos años y la hemos superado con lo cual sería bastante injusto bramó no creo que se ve hay otros clubes que tampoco cumplen otras normas está jugando Euroliga no creo que haya no creo que haya ningún problema en ese aspecto desde la Euroliga no nos han dicho nada o y hemos presentado la prescripción y no se nos ha trasladado ningún incremento como nunca en Eurocup siempre hemos presentado la apreciación en los mismos plazos si no dio nunca ningún ningún rechazo osea que yo espero que todo vaya con normalidad

Voz 0237 11:52 el presidente CSKA Olympiacos Fenerbahçe ya si los dieciséis mejor equipo de Europa entre los que bastara el Granca que es que suena pues eso suena lo que suena

Voz 1346 12:01 bueno yo yo sinceramente es que no me lo creo todavía menos compare que ahora con con los otros quince equipos de Euroliga pues pues bueno es que es otra dimensión eso de pensar que alguien ha venido estos equipo ya que vamos me pone nervioso ya sólo de pensarlo pero bueno la ilusión que tenemos el como sea recibido en la isla de Gran Canaria esto que siempre existió así que vamos a hacer un gran esfuerzo para que para que todo sea para que salga todo bien me dicen

Voz 0237 12:26 me dice esfuerzo a eso hay que sumarle un buen presupuesto también

Voz 0699 12:30 no de fondo y acometer una cierta renovación de de la plantilla que ya es muy buena presidente pero ya sabe lo que pasa con la con la Euroliga que luego es una trituradora de de equipos que hace pasar facturas eh

Voz 1346 12:42 por eso por eso tenemos que analizar todas las situaciones nosotros tenemos que está muy lejos estamos somos una isla es la única isla que va a jugar competición

Voz 6 12:54 digo Euroliga igual no pues

Voz 1346 12:57 para empezar necesitamos un avión una realidad tan grande como es bueno por supuesto aumentar el presupuesto oí tocar hacer ciertos toque de plantilla que todos los años pero este año ya con otros con otra miras a lo mejor tenemos que jugar con más jugadores a lo mejor el proyecto ahora nos sentaremos con el director deportivo siempre sabemos bueno por supuesto crecer en el presupuesto evidentemente nuestro presupuesto como no conoce son ocho coma uno millones de euros sería el segundo más bajo de la Euroliga en este caso no yo creo que necesitamos un poquito más para parezco más seguridad

Voz 0237 13:30 te voy a decir una cosa Zalguiris este año tenía ocho millones de presupuesto eh

Voz 6 13:34 pero no tenía un avión pero eso no tenemos grabado

Voz 1201 13:40 eso es verdad reclusos no quita

Voz 1346 13:44 yo me conformo teniendo mantener el presupuesto y con una habían de verdad

Voz 6 13:47 yo sé que es difícil lo de la vio no está muy difíciles son muy bien salir

Voz 1346 13:52 eleva en Canarias complicado pero bueno no pasa nada no hay dolor lo lo lo superaremos

Voz 6 13:57 y cómo se consigue un avión presidente

Voz 1346 13:59 bueno pues estamos trabajando ya estamos contactando con distintas compañías aéreas para ver qué posibilidades tenemos de contratación en chárter mira dos que salgan de de Gran Canaria distinta ciudades donde juguemos muy que no permita que quién lo jugado eh no no lo machacó hemos Boyan Eurocup ha sido bastante machaque porque hemos tenido viajes larguísimos de dos semanas incluso estar fuera de la isla ya que iba a suceder habitualmente

Voz 7 14:24 bueno hay que hay que buscar el remedio

Voz 1346 14:27 el remedio y está en esa situación por tener disponibilidad a ella que que es yo creo que es lo principal

Voz 0237 14:33 el presidente lo tengo que preguntar por su entrenador Luis Casimiro que es un

Voz 1346 14:38 perfecto bueno Louis es un magnífico entrenador lleva con nosotros dos temporadas hemos crecido con él hemos crecido con él esa realidad el año pasado campeona Supercopa este año subcampeona de Supercopa hay en la Euroliga que te voy a decir bueno pues nosotros siempre que un entrenador termina contrato y además es el procedimiento habitual del club no con este presidente sino con los anteriores también es esperar a final de temporada hoy a partir a partir de ahí la dirección deportiva bueno pone sobre la mesa las opciones y se empieza a negociar pero vamos para mí Luis es un grandísimo entrenador yo estaría encantado de que siguiera con nosotros eso sin duda

Voz 0237 15:14 yo creo que el también eh quiero decir es muy difícil renunciar un poquito de atractivo de Euroliga la próxima temporada

Voz 1346 15:20 hombre visto muy bonito es un proyecto muy bonito que no saben ido bueno yo no te es regalo porque hemos trabajado mucho para conseguirlo estas cosas no las regalan esto es un premio al trabajo sin sin sin más pero pero bueno es un proyecto que sea que te abre muchas muchas alternativas el creador de jugadores bueno vamos es un proyecto muy ambicioso y estoy convencido que hay muchos jugadores que ya estarán poniendo sus ojos en esta en este proyecto deportivo es duro mira eso está bien

Voz 0237 15:49 porque en este ambiente distendido que tenemos usted yo recuerdo que en ese programa que hicimos juntos hablamos de la renovación y casi la negociamos en directo hombre no lo voy a pedir una exclusiva que sí la tiene me la podría dar pero hay algún jugador con el que sueñe ya ha contactado para el próximo con los que el presidente de Melilla

Voz 1346 16:10 bueno yo soñar sueño con muchos pero eso se lo dejo el director deportivo que para eso le pagamos y que siempre hace un grandísimo trabajo Verdi en eso yo creo que ya tiene ya tiene una escaleta de jugador

Voz 0237 16:23 entre dos Caleta estará Albert Oliver

Voz 1346 16:26 no lo sé eso es una decisión que depende exclusivamente del apartado deportivo no aquí yo como presidente no me gusta entrar

Voz 9 16:33 está en estas situaciones porque porque al fin

Voz 1346 16:36 los presentes no sabemos de baloncesto nos vamos a equivocar Seur vale para eso están los director deportivo yo vamos a mí me preguntan al ver me parece me parece admirable lo que está haciendo hoy es su cumpleaños cumple setenta años y ahí está ahí está jugando unas semifinales nos ayudó a junto con el resto del equipo de Euroliga bueno no es que me quitó sombrero sino tuviera no

Voz 0699 16:57 una cosa es tener confianza y otras cosas pase al de confianza ya ahí ya no pudo llegar a la última presidente cómo definiría en una palabra esta temporada del Granca que aún no

Voz 0237 17:06 minado lo que llevamos ya así tiene que utilizar una

Voz 0699 17:09 habrá una frase cortita cómo sería

Voz 1346 17:11 Erika creo que esa es la palabra histórica histórica porque no ya por por por haber sido pues no se finalista en Eurocup semifinalista en Copa del Rey subcampeón de las Supercopas sino

Voz 6 17:24 dar a una semifinal de Liga ACB

Voz 1346 17:27 con el bagaje de pasar a un oiga es que eso es algo que tiene los mejores pensamientos hubiéramos creído que esto iba a pasar entonces para mí es histórica y es cómo está viviendo aquí en esta Isla de Gran Canaria

Voz 0237 17:38 no me extraña porque eso es lo que es la temporada para Herbalife Gran Canaria pues nada presidente yo voy a echar un ojo a las ventanas de la relación Si veo pasar un avión lo veo vacío se lo mando para allá

Voz 1346 17:51 muchísimas gracias luego hablamos con el anagrama grancanarias

Voz 1201 17:54 de hecho se quedó fuera tan fácil que bonita que Barreda

Voz 6 17:58 tanto bueno

Voz 0699 18:01 bueno ustedes tan en medio del sueño así que hay que disfrutarlo Enrique Moreno muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket enhorabuena

Voz 6 18:08 muchísimas gracias un abrazo un abrazo allí

Voz 0699 18:09 tras escuchar al hombre más feliz del basket español lo próximo es oír a los tres analistas mejores del basket español hola más grande vamos o los de más peso que no lo mal

Voz 0237 18:19 pesados bueno me voy a liar

Voz 1201 18:22 Martín Talavera muy buenas y espero que sea pues grande por pesado no no grande por Javier sexo Barcelona muy buenas tardes buenas tardes Ramiro el tema peso Petric pero se ha dicho

Voz 0699 18:35 luego la segunda vuelta de Val el Álvaro Morata muy buenos días buenas tardes

Voz 9 18:38 no sabemos bueno prorrogan

Voz 0699 18:41 venga de eso de la segunda parte no tengo ninguna duda Alec segundo axiomas se cumplen de manera perfecta

Voz 9 18:48 precios yo creo que estamos porque no renovar temporada renovando

Voz 0699 18:51 no no para renovarle ya no voy dejando caer

Voz 9 18:53 no voy este año hemos cobrado el doble que el pasado yo creo que tal hay yo no sé si está de acuerdo conmigo Xavi yo creo que el triple

Voz 0237 19:01 bueno ayer yo estoy estoy bien con el doble

Voz 0699 19:04 no con el doble hay una que es doble o nada vamos a dejarlo en efecto

Voz 0237 19:11 el notable lo que queráis el éxito

Voz 0699 19:14 esta del Granca él Aló

Voz 9 19:15 sí sí sí además que para disparatado no solamente por sí que es que este equipo esté compitiendo con los cuadros mejor equipo de la Liga y que vaya a jugar el obliga el año que viene por se cita el exitazo ha terminado que cambiaron un montón de cosas que te puedo contar que a lo mejor avión entrenador si a mitad de vuelo Gran Canarias y tengo que se para bueno pues porque el equipo digamos que no descartó en su momento no tenía descartado no era una de las cuestiones que termina descartaba que no miro como todo e insisto el éxito y el fracaso condicionan Gran Canaria

Voz 1576 19:51 es que ante el Gran Canaria y cuatro-cinco semanas atrás no tenía muy claro incluso que que pudiera meterse en los play off no oí

Voz 9 19:59 no ha pasado de eso

Voz 6 20:02 a veces no que hubiese volando a La Palma

Voz 1576 20:05 a ser a ser un equipo de Euroliga y si te lo acaba de decir el presidente yo creo que más claro el agua que cambiar proyectos proyecto y hay jugadores y en este caso entrenador dice Lalo que que a lo mejor tenían una idea o no contaban en Gran Canaria entre entre sus ideas de futuro ahora es un equipo de Euroliga o proyecto Euroliga con lo que es esta Euroliga además que evidentemente es un escaparate importante yo creo que la isla lleva muchos años trabajando y trabajando bien hay igual otros sitios también se lo merece por su puesto que sí pero creo gran ganará Se merece por la apuesta que ha hecho hace muchos años de baloncesto

Voz 0237 20:37 Xavi desde luego es un exitazo de Granca además evidentemente estando detrás el Gobierno grancanaria el Cabildo el presupuesto va a subir hacia los diez millones de euros la próxima temporada que es un presupuesto para competir y es un equipo para tomar buena nota de lo que puede ser un proyecto de futuro

Voz 1982 20:54 sí sí y yo creo que salvando las dificultades lógicamente de la situación geográfica es una dificultará grande ya lo ha comentado el viernes presidente bueno yo creo que el proyecto es muy muy bonito y se lo han ganado a pulso porque hay una cosa que se llama regularidad cuando tú tienes regularidad ahí van pasando los años y sigues trabajando cada vez estás más cerca pues llega un año en que

Voz 0237 21:15 es en que consiguen ser objetivo y eso es lo que les

Voz 1982 21:18 dado al al Gran Canaria no porque poco a poco veíamos viendo ya cómo se iban metiendo las fases finales que iba ganando ya algún partido que le hay que van a llegar y mira pues llegó no saltaron la banca de de Valencia en Euroliga yo la verdad es que les felicito porque bueno es un Prieto la verdad muy bonitos y bueno

Voz 0237 21:36 a esto hay que Gran Canaria en Euroliga los equipos que han caído de semifinales ha provocado una auténtica revolución en los banquillos de tal forma que hoy se ha anunciado la salida de Joan Plaza de Unicaja hoy se ha anunciado el adiós de Néstor García también de Montakit Fuenlabrada

Voz 0699 21:53 esta tarde en la tarde del lunes

Voz 0237 21:56 consejo de administración de Valencia Basket para decidir el futuro de Txus Vidorreta que lo que me cuentan a no ser vuelco espectacular es que no va a seguir en el banquillo de Valencia

Voz 9 22:06 tengo dos decir puedo añadir que que yo veo muy bien posicionado a igual Navarro va a ese sitio

Voz 0237 22:12 sí sí no me lo puedo decir porque yo también lo veo

Voz 9 22:15 lo digo porque es porque porque el nombre está ahí no yo creo que además también ha hecho ha hecho méritos para que aseguren trazar nominada candidata

Voz 1576 22:23 si no pero yo creo que eso es tres nombres que pone encima de la mesa Joe yo creo que son y cada uno tiene su propia idiosincrasia distinta hubo evidentemente a Chus llevan a condenar los los los resultados una mala Euroliga hay una mala mala al final de ACB es verdad que yo creo que el descargo de del trabajo de Chus que me parece espectacular es la desgracia que se ha cebado con Valencia desde principio de temporada si es verdad que luego al final tú lo que haces es sobre todo la gente que que domina los clubes tirar un poco de resultados y los resultados no te cuadran no te paras a pensar por qué no cuadran au cuántas han quedado por el camino

Voz 9 23:01 ahora sí porque lo que hizo Pedro perdonó perdoné porque lo que hizo el año pasado Valencia va a ganar la Liga Barça y Madrid

Voz 6 23:06 sí sí sí esto se va a repetir esto no sé que es una sí pero eso lo deportivo lo que y lo que claro pero pero eso Lalo

Voz 1576 23:13 sale de lo normal no Teddy

Voz 6 23:16 quizá lo normal con el presupuesto de Valencia al que con la instalaciones de la alquería no es contra el Gran Canal

Voz 1576 23:20 haría y no estar en las semifinales de fe seguramente tampoco pero es que exigirle a ese equipo ganar la Liga ACB yo creo que evidentemente está fuera de la realidad si Barça y Madrid se ponen a ello se ponen serios como parece que sobre todo que el Madrid lo hace este año y luego el caso de Joan Plaza yo creo que ya todos teníamos claro que antes o después se cerraba un ciclo eh quizás ha cerrado pues poco antes por porque no hay ido las cosas en el caso de Néstor García yo creo que he ido anda cronología aquí he empezado muy bien empezó como un cañón en los ocho primeros equipos revelación con pero llegó un momento en el que yo creo que fuera habrá ha muerto de éxito en mitad de la temporada se ha ido desinflando ha ido desinflando se desinflando y bueno pues al final lo paga el el entrenador que creo que ha hecho un buen trabajo pero creo que la reflexión tiene que ser un poco más profunda

Voz 0237 24:05 yo no voy a hacer una cosa perdón a Xavi ni a Chus a Joan lejana faltar banquillos

Voz 9 24:11 claro que no

Voz 1982 24:12 perdona Xavi no no no sólo iba a decir que en el caso de de Chus yo es evidente que que las las normas y las reglas de juego son para todos sino que se lo pregunten a aquí con el con el Barça temporada que tuvo que sufrir pero a mí me gustaría y lo dije también a las redes sociales hundida que que no se fuera injusto con Chus no es decir cuando co pierdes nadie se acuerda de las lesiones esto no si las lesiones yo recuerdo cuando estuvimos en la Copa Pacojó allí les hablábamos con él ya estaba desesperado porque en todos los final fíjate tú

Voz 1201 24:43 qué es lo que vino después que esquí

Voz 6 24:47 esto chabacano pero excluye la verdad es que insisto

Voz 1201 24:49 las reglas son para todos en las sesiones también son parte del juego

Voz 1982 24:52 pero tras Cabañero

Voz 9 24:56 pero es que eso es lo eso es difícil competir comparte con Madrid el jugador que te puede incorporar Barça Madrid una lesión de un jugador importancia desde Madrid se trata bares

Voz 0237 25:07 sí sí sí pero

Voz 9 25:09 metidos por lesionados mejor al equipo porque Barça y Madrid optan a un tope salarial que tú no sueña ni por qué ni con tu tiene por así decirlo un un quinteto para medirse con lo mejor de Europa

Voz 6 25:20 no de mirar

Voz 9 25:21 no en sueldos pero sí más o menos en trascendencia de Europa pero a partir de ahí tu rostro ya no tiene la misma calidad y si la tiene como se lesiona alguno no es fácil encontrar un recambio de garantías y además que te desestabiliza la dinámica del equipo yo yo creo ese listos no se lo puede pedir saltar todos los años Unicaja ya ya ya Valencia porque porque compite contra los trasatlánticos

Voz 0237 25:43 ya que ya ha nombrado Lalo Tabares por meternos en esa eliminatoria ante el Real Madrid Gran Canaria es que lo dijo Luis Casimiro después de para el partido el encuentro ha sido uno sin Tabares y otro contaba

Voz 0699 25:55 es que Tabares

Voz 0237 25:56 yo no voy a decir que han sido determinante para la consecución de la Euroliga ni para ver al Real Madrid primero la fase regular de la Liga pero sí

Voz 0699 26:05 no es determinante tal a su modo mucho

Voz 1576 26:07 es una barbaridad yo creo que es que el caboverdiana tiene unas condiciones bueno ya lo veía ya lo vimos no cuando cuando salta a la palestra en en Gran Canaria sobretodo antes de irse a la NBA a probar fortuna además de unas condiciones lo que pasa es que yo creo qué va un poco unido a la explosión suya los buenos minutos de radón sic también Carroll la mejoría de día al final es todo un poco la sintonía de lo que decía Lalo es que al final si tú tienes eres un equipo de mitad de tabla ahí tienes a a a Tabares evidentemente va sobresalir pero no es lo mismo que esté agotado que esté jugando treinta minutos que todo el foco este sobre él que estés en una plantilla de catorce bestias que tengas que jugar quince minutos que encima el chico haga quince minutos de mucha calidad por eh sobresaliente yo creo que al final es la diferencia de tener una gran plantilla que en el caso de Pablo Laso la gestora de forma maravillosa hasta el punto que los catorce cuando les toca entrar incluidos radón incluido Yuste ha incluido quién entre se sienten importantes y encima si tiene la calidad y sobre todo tiene las condiciones físicas de Tabares puede ser determinante

Voz 0237 27:11 oye Xavi el perdona lo dicho

Voz 9 27:14 esto es Madrid ayer salió con una caraja a Madrid

Voz 6 27:17 muy señor mío pero total cuatro dieciséis frente vamos

Voz 0237 27:20 es una barbaridad y muy señor mío

Voz 6 27:22 tenga dudas que escuche El tiempo muerto

Voz 9 27:25 dime si te digo otra cosa Jaycee Carroll es un cheque al portador toma donde lo pongas cuando lo ponga cuando algo necesita el partido ayer al Madrid se le podía haber complicado de una manera que veríamos a ver si no estamos hablando de la tarde la tertulia pero eso soy porque

Voz 1576 27:44 si el del Real Madrid que puedes tener especialistas es que Jaycee Carroll con la irregularidad que ha tenido durante muchos años pues seguramente habría sido portada de cualquier otro equipo como a treinta minutos que ya estaría todas esas encima pero como tienes un especialista los sacas está caliente fíjate la Four que ha hecho es Jaycee Carroll o el partido de ayer al final son jugadores que que sólo los pues tener con equipos de presupuesto mastodóntico que estén a este nivel claro ayer

Voz 0699 28:07 de puntos en el segundo cuarto para remontar el Real Madrid una entrevista excepcional después en el final del partido con con Marta Casas

Voz 0237 28:13 a Xavi te preguntaba si el llegar a semis de la otra eliminatoria Baskonia Barça gana

Voz 0699 28:18 dice la continuidad de Pesic en el banquillo azulgrana

Voz 1982 28:21 bueno bueno no te va a decir menuda si no no yo yo voy a voy a comentar un poco lo que se a día de hoy lunes

Voz 0699 28:30 no te pido más no lo que es

Voz 1982 28:32 que en una en un tanto por ciento de sesenta cuarenta y se va a quedar ha dicho en el en el Barça inmerso remito a las palabras que hace unos días en la propia rueda de prensa Pesic dijo que empezaba estaba empezando a hablar con Nacho entonces si tú estás empezando a hablar con Nacho Rodríguez

Voz 0699 28:49 estás diseñando la así que no te enteras

Voz 1201 28:52 sí sí sí

Voz 1982 28:55 pues no yo creo que Pesic que es amigo personal de Josep Maria Bartomeu se va queda excepto que pase alguna cosa inesperada en una en un tanto por ciento insisto de de sesenta cuarenta El tema una sé que es bueno está ahí sin duda pero pero bueno no no porque es que exhibían es Saras habría tenía que haber una limpieza de tal magnitud que que no lo que no lo veo no pero yo sí respondió a dos pregunta Pacojo creo que en estos momentos está más dentro que fuera pase lo que pase en el peleó para el Barcelona el año que viene

Voz 1576 29:31 más es que a estas alturas tengo pensando que Pesic puede haber aunque sea un cuarenta ó un treinta o en vez de proyecciones de no seguir eso demuestra que bueno pues lo que estamos viendo en los últimos dos tres años

Voz 6 29:42 la inestabilidad que que ha tocado fondo el proyecto de él

Voz 1576 29:45 del Barça y bueno con un carrusel de nunca mejor dicho estamos en la SER un carrusel de jugadores de fichajes de entrenadores que que dificulta un proyecto se puede asentar yo creo que al final el Barça tiene que apostar si es por Pesic pero sobre todo dando las riendas haciendo las cosas del principio un poco de paciencia que en equipos grandes es complicado pero saber que tiene un camino una senda que es le tienes que seguir

Voz 1982 30:08 yo no digo nada más

Voz 9 30:11 Eli aguda te hecho de Pacojo venga

Voz 0699 30:15 a y está con FECE

Voz 9 30:18 cómo ve el vestuario del Barça o que los jugadores del Barça porque eso es tan importante más que la ganas de querer entre

Voz 0699 30:25 pues sí bueno

Voz 1982 30:28 no soy capaz de con D

Voz 10 30:30 el llamado porque las excavadoras

Voz 6 30:32 yo no me puedo pasar por el Palacio

Voz 1576 30:37 lo lo que pasa Xavi y que yo creo que sí

Voz 0237 30:40 sabe lo que quiere decir es que hay de todo o algo así pero

Voz 1201 30:43 pero al final si la razón para no traerá a Saras

Voz 1576 30:46 es que hay que hacer una limpieza como decía Xavi estoy acuerdo con él tremenda

Voz 1982 30:50 no sólo el equipo que significa que con peso

Voz 1576 30:52 no es que yo creo que la ESA limpia se tiene que hacer igual

Voz 1982 30:55 ya me perdona Pacojo Pesic lo que pide es que le traigan los jugadores que el queda entonces claro traerle los jugadores que él quiere y bueno pues depende de lo que pida pues claro

Voz 6 31:08 tras ser Messina no en Madrid el Acto doce

Voz 1982 31:11 vamos a ver ahí está ahí está el tema Él quiere diseñar el equipo del año que viene con los jugadores que él pide pero rara vez Spider ya

Voz 1201 31:20 la plata no no exenta planta

Voz 1982 31:25 va ya hay otra cosa que lo que quería decir antes que es más preocupante es que el Barcelona por ejemplo han perdido

Voz 0237 31:30 ha perdido otra perla de la cantera que es Lucas

Voz 1982 31:32 Banic que se ha ido a lo limpia de Lubyanka Seagle regó

Voz 0699 31:37 pero no el reguero de un reguero que que ella él pero pero espectacular en los últimos años

Voz 1982 31:43 qué Kurtz que para mí es un gran jugador que decía

Voz 0699 31:45 en que iba a jugar muchísimo este exacto que era el gran fichaje

Voz 1982 31:48 está en estos momentos en Estados Unidos en Predrag no podría ser uno de los jugadores que podrían cambiar pero no no está no está aquí y bueno pues de momento no cuenta con la con la cantera no entonces vamos vamos a ver

Voz 0237 32:03 bueno hay mucho que dilucidar de qué bueno en lo que resta de Liga

Voz 6 32:09 cuando acabe la Liga también una alguna cosa Jackson cómo estamos

Voz 9 32:14 esto porque eso está grabado claro si lo que tiene

Voz 6 32:16 sí efectivamente he ido

Voz 9 32:19 pues yo sí en Málaga un entrenador que ha metido a cuatro equipos distintos de la Liga Endesa en playoff

Voz 0301 32:26 con experiencia en competiciones europeas

Voz 9 32:30 que lo ha vuelto a hacer que ellos sí que habla muy bien castellano pero no me entrenado Unicaja no

Voz 0237 32:36 Katsikaris pero lo más que yo con Katsikaris tengo la duda de si no acabará siendo ayudante de algún equipo de la NBA eh que tiene una oferta importante también de de un banquillo NBA no para ser primer entrenador sino para así ayudante

Voz 0699 32:50 creo que eso le puede separar un poquito de de Málaga

Voz 1576 32:53 sí creo eh pero bueno he estudiado un tetris vale sí sobre todo a eso eso te apuntas tú fíjate cómo evoluciona baloncesto antes pensábamos antes teníamos los que nos gusta el baloncesto español baloncesto europeo que se lleven los jugadores ya sé ya ya era el éxodo es de entrenadores eh y eso es un problema e da bien

Voz 9 33:12 vale pero no hay que romperlo lanza a favor de los entrenadores que muchas veces también Soros se lleva los palos y demás

Voz 0699 33:20 no no no todo el mérito que ello conlleva puesto

Voz 9 33:22 me parece muy muy oportuno lo que dijimos aquí después de la Euroliga que el proyecto de de de Laso Laso ha marcado y está mandando una cojera Real Madrid muchas a lo mejor eso parece que por entrenadores cuesta decirlo si tenemos la mejor generación del baloncesto de la historia

Voz 6 33:35 este país es que hemos tenido y tenemos los mejores formadores me está claro que eso no

Voz 1576 33:42 así es que hay uno que podría tomar el camino de vuelta

Voz 1982 33:45 eh que había entrenado el Barcelona hasta hace poco a lo largo de hombres Xavi Pascual

Voz 1201 33:51 Pascual no lo digo Xavi Pascual que empieza a estar hasta el gorro de la de las ocurrencias

Voz 0237 33:56 es que su presidente no en la última ocurrencia extra de sancionarle con de de empleo y sueldo si pierde en la final contra Olympiacos correo es decir no es darles una prima si ganan sino sancionarle con un mes de empleo y sueldo Si pierden por cierto van perdiendo uno cero con su saque parece que la sanción puede estar cerca

Voz 1982 34:13 estamos hasta el gorro ya quién sabe si no yo creo por algunas cosas que he oído que podría tomar el camino de vuelta vale

Voz 9 34:19 esto de placer

Voz 0699 34:21 el que sancionar vamos a ver el el dueño de Panathinaikos de la gana

Voz 9 34:26 en tienes merecería tiene un contrato firmado pues es tanto a tanto

Voz 6 34:30 sí pero es un expediente por bajo rendimiento bonito hizo volver en coche Elena

Voz 9 34:35 si después

Voz 6 34:36 ser infalibles si está te por no ser infalible por no ser inmune

Voz 9 34:39 que hable sanciona menos mal que de momento

Voz 6 34:42 la cojo no abierto en esta tertulia un estéril si no no sería el primero en caer valor primero claro que si la picota si lo sé no me preocupa el Elliott elige telefónicos lo que tiene ventaja

Voz 9 34:57 pero yo estoy esperando de toda forma una cosa porque yo no puedo cerrar este post también así que Pacojó CD emitida por favor el pronóstico a Barça estamos a lunes

Voz 0699 35:06 venga va pronóstico de Baskonia has aislado

Voz 1201 35:08 es una Baskonia vale pues ya está a la semana que viene lo comprobamos una las dos chicos pues nada ya tenemos la puesta de esa

Voz 0699 35:18 lo que ha puesto llevo es que lo próximo que vamos a hacer se va a parecer mucha un carrusel va a ser un carrusel por los banquillos calientes de la élite del baloncesto español

Voz 0699 35:37 hala toma ya lo hemos quitado la ronda los compañeros de Carrusel porque esto que viene lo podremos llamar carrusel de banquillo vamos a menos de viaje por media España lo lo hago en tono de Carrusel venga vamos a irnos de viaje por media España en busca de novedades de las últimas horas de las empezar a tomarse decisiones en los equipos que van cayendo de la competición así voy a hacer hasta final la noticia del día es la no continuidad de Joan Plaza en el banquillo de Unicaja que abre el caso de Málaga Enrique Aparicio cuéntanos

Voz 0470 36:04 hola muy buenas el banquillo del Unicaja no

Voz 12 36:06 el inquilino hoy parece que no será ocupado de forma inmediata ya que no hay ningún técnico cerca de firmar acaba de cerrar la etapa de Joan Plaza como entrenador tras cinco temporadas y ahora se abre el abanico la opción número uno Fotis Katsikaris declinó no fichar por el Unicaja cuando el acuerdo estaba casi a punto ya decidido emprender otra aventura Luis Casimiro gusta mucho por Málaga aunque tampoco tiene claro su futuro el gran anhelo del equipo malagueño es recuperar a Sergio Scariolo aunque no va a ser fácil que vuelva el actual seleccionador nacional no se busca un perfil claro y si se valora que tenga experiencia en España en la lista de nombres como Txus Vidorreta en caso de que no sigan Valencia o Belle comérselo el extécnico del Bilbao que conoce el club malagueño perfectamente de su época de jugador Ike se valora su conocimiento del baloncesto y la forma de manejar los equipos en cualquier caso todavía es pronto el Unicaja no sé qué de precipitar en una decisión muy importante para el próximo proyecto

Voz 0699 36:59 sin precipitaciones sin prisa pero sin pausa Unicaja busca entrenador parece inmerecido que se anuncie un adiós de está formado por parte del

Voz 0237 37:06 club a un técnico que es el que más tiempo ha estado

Voz 0699 37:09 en el banquillo malagueño otro banquillo no puede cambiar de dueños el de Valencia Basket con Txus Vidorreta como protagonista Tutor no Fran Guaita buenas

Voz 0691 37:16 eres hola Pacojó pues aquí en Valencia todo apunta a cambio a relevo en el banquillo de cara a la próxima temporada o al menos

Voz 1509 37:23 la sensación que reina ahora mismo entre el

Voz 0691 37:26 el técnico después de que hayan pasado más de cuarenta y ocho horas ya desde la eliminación contra Gran Canaria no hayan recibido ningún tipo de comunicación en ningún sentido por parte de Paco Raga o de Chechu Mulero en cualquier caso hoy es un día óptimo para hacer comunicaciones porque es la comida oficial de despedida de la temporada y ahí ya puede haber un contacto entre las partes en un sentido o en otro fuentes oficiales de Valencia basket lo que señalan es que el fin de semana sido de reflexión que no hay todavía una decisión firme tomada al respecto en cualquier caso el hecho de no haber cumplido con el objetivo mínimo de la temporada que era la Euroliga apunta a la no continuidad de Vidorreta Si fuera así hay un técnico muy bien colocado muy del gusto de Chechu Mulero que ha hecho un temporada en Murcia Se trata de Ibón Navarro que seguro que es uno de los mejor colocados para ser técnico de Valencia Basket la temporada que viene

Voz 0699 38:18 gracias Fran aún sin confirmar en Valencia el futuro de Chuck pinta negro pero es hipótesis a esta hora en Donosti es una realidad que sea pedido Porfi Fisac y allí también comienza el hotel para el banquillo Jorge Beristain o la Paco otros de los mares

Voz 0995 38:32 sabe de Porfi Fisac al acabar su brillante segundo ciclo en San Sebastián el Gipuzkoa Basket se toma un plazo de cuatro a seis semanas para la contratación del nuevo entrenador en su perfil según el consejo de administración se busca un técnico que apueste por la cantera guipuzcoana que ese ajuste a las limitaciones presupuestarias el año que viene volverá a ser el equipo con más bajo presupuesto en torno a dos coma cuatro millones de euros y que tenga hambre por consolidar al club en su undécima temporada en la Liga Endesa bajo ese perfil se abre un periodo de reflexión para buscar el técnico idóneo para seguir con el crecimiento del club en dos áreas muy importantes la búsqueda además patrocinios y el aumento de su masa social con el reto de alcanzar los dos mil quinientos abonados por el momento hermetismo total en cuanto nombres que pueden sustituirá Fisac a pesar de que diversos agentes ya han llamado al club por ahora la sombra de Fisac sigue siendo bastante alargada por su gran éxito en estos dos últimos años con el ascenso en la permanencia matemática lograda a falta de tres jornadas en una temporada sobresaliente sin estar en puestos de descenso durante toda la competición

Voz 0699 39:32 gracias Jorge pero aún hay más el banquillo del Estudiantes también cambia de dueño tras el anuncio de Salva Maldonado de su adiós Marta Casas hola

Voz 1509 39:40 otra vez Pacojo banquillo libre el del Movi Star Studio antes tras confirmarse la salida de Salva Maldonado después de dos temporadas en el equipo colegial un Salva Maldonado que ya tenían tomada la decisión de no continuar desde hace un tiempo ya se lo había comunicado a los jugadores el Estudiantes le ofreció renovar pero la decisión estaba tomada ya era Willy Villar trabajan encontrarle un sustituto a ser posible de un perfil no muy diferente por eso de continuar con la línea de las últimas temporadas nombres que ya suenan nombres que están encima de la mesa uno de los que más gusta es el de Jota Cuspinera Un buen conocedor de la Liga con experiencia y con pasado en el Estu si bien tiene en el club tanto valedores como detractores puesto que no terminó muy bien su etapa colegial con alguna parte de la directiva otro nombre que suena es el de Porfi Fisac Dana enteros después de su salida del GBC e incluso el de Chema Berrocal entrenador del esquí surgir turco si bien su inexperiencia en la ACB como primer entrenador no convence a todos dentro del club en definitiva es un momento para trabajar en las oficinas para reflexionar sobre todas las opciones que se están barajando no hay prisa para tomar una decisión sobre la que debe girar el futuro del Movistar Estudiantes de cara a las próximas temporadas

Voz 0699 40:47 gracias de nuevo Marta y sin abandonar Madrid el presidente de Montakit Fuenlabrada en esta ronda ha confirmado hace unos minutos otro secreto a voces que Néstor García no va a ser el técnico del equipo la próxima temporada esto Rodríguez hola efectivamente Pacojó del presidente del

Voz 0470 41:03 Montakit Fuenlabrada nos ha revelado en una entrevista varias claves de la próxima campaña del equipo en primer lugar

Voz 0699 41:08 ha confirmado la salida del entrenador Néstor Cher

Voz 0470 41:10 García del banquillo fuenlabreño por sus pretensiones económicas después de que el técnico argentino no haya respondido a las ofertas de renovación que el club le ha trasladado

Voz 13 41:20 Néstor no va a continuar nosotros en el mes de noviembre del año anterior ya hicimos una oferta de un contrato para dos años eh bueno hemos estado continuando hablando con él y bueno pues tiene un las pretensiones económicas que lo lo podemos entender pero que en Montakit Fuenlabrada pues no no sólo podemos dar no es una cifra que no supera desde el punto de vista presupuesta

Voz 0470 41:48 dio el club busca entrenador en estos momentos y Quintana no ha cerrado la puerta a que sea uno del mercado nacional o internacional e incluso de los punteros de Leb Oro el presidente del Montakit Fuenlabrada anunciado también que el equipo jugará la Champions FIBA europea la próxima temporada un nuevo reto que va a exigir tener una plantilla completa pero que también será un incentivo para traer a técnicos y jugadores en lo que respecta a la plantilla el presidente del club se ha mostrado optimista respecto a la continuidad de Marko Popovic tras el último partido de Liga hubo un encuentro el croata se mostró dispuesto a seguir un año más pero aún debe convencer a su familia

Voz 0699 42:20 gracias Víctor noticias de Montakit Fuenlabrada ahí dentro de las hipótesis en Tenerife parece poquísimo probable

Voz 1201 42:27 quizás hasta ese término sea ya además

Voz 0699 42:30 el optimista que Fotis Katsikaris continúen ese banquillo Carlos Elorrieta qué tal

Voz 14 42:35 buenas Pacojó pues aquí en Tenerife hay compás de espera y es que lo más probable es que Fotis Katsikaris no continúe en el banquillo aurinegro es muy buena la labor que ha realizado el técnico griego desde que llegó en sustitución de Elena al mar