Luis Murillo: "Nuestros grupos de WhatsApp dan para una serie de televisión"

Voz 0313 01:09 que a la telefonía como dice tráiler porque es verdad que todo lo que genera da para muchas canciones para muchas historias a pesar de los defectos que los tiene también no seguro que les suena segurísimo la conversación sobre la locura que supone para muchos padres y madres estar en los grupos de de Whatsapp del colegio de los niños ya hemos debatido aquí alguna vez sobre el uso y abuso de esta herramienta y sobre cómo gestionar lo mejor o intentarlo al menos pero hoy queremos centrarnos en una de esas historias empieza así

Voz 5 01:42 tengo cuarenta años y una hija de sedes desde hace casi cuatro es decir desde que comenzó con el ciclo de Infantil en el colegio vengo sufriendo y a la vez disfrutando los grupos de Whatsapp de padres y madres de las diferentes clases a lo largo de los cursos siempre en un discreto segundo plano hablando estrictamente cuando la ocasión lo requería observando lo que decían los demás no fuera ser que si me pasara alguna cosa importante un trabajo L un evento imprescindible huy cumpleaños de un amigo o amiga de mi hija quién jamás me perdonaría no haber podido allí en mi profesión de guionista una de las tareas que se deben tener

Voz 6 02:16 Izar con más cuidado a la hora de crear una serie de televisión sin diseño de personajes eso

Voz 5 02:21 seguro que estos grupos te lo ponen en bandeja con estos personajes se podría rodar una sit com sobre las idas y venidas de los padres cuyo hilo de comunicaciones Whatsapp pero que se encuentran en la vida real a la entrada ya la salida del colegio en las diferentes actividades extraescolares y en las numerosas celebraciones de cumpleaños la auténtica esclavitud del siglo XXI porque especialmente cuando llega la primavera

Voz 6 02:41 no hay fin de semana libre

Voz 1826 02:44 a esto que Roberto bueno pues este es el once titular de los grupos de whatsapp de padres y madres una entrada que se ha hecho viral nosotros la hemos leído por ejemplo en Verne una entrada que firma un guionista de cine y televisión que continúa describiendo a varios de esos personajes que formarían parte de una hipotética sería del whatsapp de padres basados en este tipo de conversaciones vamos está el que el que no se entera de nada el que se mantiene en un discreto segundo plano siempre así hay hasta once personas

Voz 0433 03:11 la número seis los pierde deberes no sabemos si el despistados el niño o la niña os son los padres pero el caso es que siempre es la misma persona a la que pide por favor que alguien haga una foto a la ficha que les han mandado en el cole porque o se les ha perdido o se les ha olvidado en la clase o la han roto bien es cierto que la reacción es rápida siempre y alguien aplicado que le manda la imagen

Voz 8 03:40 hola buenas tardes buenas tardes estos últimos dan bastante rabia los pierde deberes eh

Voz 0422 03:46 bueno siempre algunas canciones en todos somos algo nada que ver

Voz 0313 03:53 oye me gusta mucho eso que que escribes de entrada de grupos que han sufriendo y a la vez disfrutando y en qué pesa más el sufrimiento o el disfrute en tu caso

Voz 0422 04:06 bueno yo creo que un cincuenta por ciento porque a los grupos de guasa de padres y madres sí que tiene su utilidad saca esta en contra y que no están en ellos pero para mí era para alterar te has cosas pues cuando etcétera y en cuanto a lo sufres pues porque ahí yace la actividad es muy abundantes dice estar trabajando en silencio o lo que sea disfrutas porque también da para muchas risas para inspirar

Voz 8 04:43 que para está muy bien porque además de los personajes Bono Roberto citado alguno pero está

Voz 0313 04:50 el que se mantiene en un discreto segundo plano y es es el vendedor o vendedora de segunda mano los pesados lampa los pesados de la lampa son muy pastas o sea los pesados de la son muy pesados realmente los nace así abiertamente porque no está en ninguno de los grupos no tú no no yo no es cierto pero tengo noticias claro pero pero tú estás como seudónimo ahora o actúas con seudónimo dentro del grupo lo digo para evitar represalias Ruiz

Voz 0422 05:14 se da ánimo está el grupo tampoco lo que pasa es que soy de los que se mantiene en segundo plano y la verdad es que tampoco mucha gente pueden notar en Siria y por otro lado tampoco acuden a lo que me dedico sea que bien

Voz 8 05:29 sabes sentido calva Paloma ampliado que personaje sería el once titular con cuál te es más identificador

Voz 0313 05:35 pues

Voz 0422 05:36 pues bueno como como te he dicho a él él que se mantiene por un lado exportado todo también pues oye el que estaba el trabajo de este tipo al final pues toda una nota siempre acabamos comprando no

Voz 0313 05:56 oye imagino que no es la primera vez que que garras como punto de partida una situación real para creará algo en este caso un un artículo pero en fin comentábamos antes con Roberto yo creo que daría esto efectivamente para una seria o algo parecido ahí tensión sin ninguna duda trama por lo tanto

Voz 0422 06:13 sí de hecho no es que tengo ha escrito a una familia registradas también plantear el tema el artículo como una especie de prueba no para ver qué repercusión podía tener a la gente no podía gustar lo sobre lo inspirarse en la realidad yo creo que yo esperando suele estado está inspirada son las emociones enseñamos propia vive hace también es lo que había al igual que un periodista

Voz 8 06:42 claro todo lo que ocurre

Voz 0313 06:44 a mi esto me parece que tiene muy buena pinta para intentar llevarlo si tiene suena biblia hecha además tiene muy buena pinta para que alguien piense en serio lo de hacer una una serie de televisión vamos que sería sería clarísimo eso o a una tesis doctoral que tampoco es incompatible también

Voz 0422 07:00 también podría hacerlo muy bien

Voz 0313 07:02 la pregunta Luis a ver tú estás en un grupo de Whatsapp si llega una fiesta de cumpleaños de esas a las que todos hemos sido alguna vez no o y con bastante frecuencia en según qué época del año además como te mezclas con la gente a la que a la que conoces que sólo sabes de ellos por ellas por por ese grupo y tal que qué haces das el primer paso te sigues manteniendo en un discreto segundo plano como haces

Voz 0422 07:28 bueno al principio y de padres si es verdad que no conocemos está de cumpleaños cortar las manos a saber grupito pero bueno al final te metas con el tema de los mi no por cosas del colegio del Whatsapp siempre surge algún tema de conversación pero también es cierto que hay algunas de ellas no tengo ningún tapa López sabe que no vemos a los cumpleaños

Voz 0313 07:52 ya no no has pensado nunca en serio irte del grupo

Voz 0422 07:56 no no porque ya te digo una cierta utilidad y no lo tiene

Voz 0313 08:00 la tiene sí sí

Voz 8 08:02 así que a veces se hinchados el llena de cosas tan surta que al inútiles quiero bueno en fin

Voz 0422 08:09 muy bien a ese grupito padre sí que no exportamos más para muchas risas

Voz 0313 08:14 bueno pues ver algo salgo algo a saque mientras no haya llantos porque tensión Sami Nair el tuyo

Voz 0422 08:20 según seguimos densa K según qué tema más o menos espinosos problemas

Voz 0313 08:25 ya ya ya ya pues nada hay mejor no meterse ahí ahí me apunto a tu personaje yo también Luis Murillo muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana eh

Voz 8 08:34 un abrazo