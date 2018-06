Hora 25 Deportes: Nadal y Garbiñe avanzan en Francia (04/06/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:15 buena que viene a esta hora el lunes crímenes que bien hasta ahora este programa será especial mundial Hora Veinticinco desde Moscú este media ahora yo no puedo ir yo me quedo aquí te quiere venir no que tengo mucho que hacer que Pedro Sánchez me ha dado mucho trabajo oreja con interesante que está esto te vas a venir vamos venga vete tú vete pero mira vamos a hacer un ensayo como si estuviéramos en el Mundial Bruno alemán está en juego ahora mismo un amistoso entre Marruecos y Eslovaquia Marruecos recordemos rival de la primera fase de la selección española hola Bruno buenas tardes

Voz 0301 00:46 hola Gallego muy buenas pues sí rival de España que sale además prácticamente con todo con un equipo que podría ser perfectamente el que se enfrente a España en la segunda jornada de esa fase de grupos del Mundial sale con sus principales figuras juega Amrabat el futbolista del Leganés lo hace en banda derecha las principales estrellas DJ también bufa en el centro del campo estamos en el minuto veintiséis y de momento esperando y goles Marruecos cero Eslovaquia

Voz 0919 01:12 pero más partidos está jugando otro amistoso Serbia Chile no

Voz 0301 01:16 que en este caso la selección que es mundialistas serbio Chile se quedó fuera finalmente en la fase de clasificación y mismo resultado no hay goles de voz empate a cero entre Serbia y Chile

Voz 5 01:25 luego te pregunto por el partido de los grandes perdedor

Voz 0919 01:28 eres porque dentro de un rato se juega un amistoso falta poco más de una semana que para que empiece el Mundial juegan Holanda e Italia ninguno de los dos está en el Mundial madre mía

Voz 4 01:40 Roland Garros buen día para los españoles Garbiñe Muguruza se ha metido en cuartos de final estaba jugando con la ucranianas urémico sea lesionados Franco Ig Garbiñe está en cuartos jugar ante Sara Pogba Rafa Nadal también está en cuartos ha derrotado al alemán mar tener en tres set va a jugar en cuartos ante el Argento

Voz 0919 01:59 Tino Diego su Arman Nadal que va como Simeone Partido a partido

Voz 1774 02:04 no estoy fuera el año pasado estaba igual de noble de tres partidos hablamos el siguiente que es lo único que es una realidad además no existe ahora mismo y bueno creo que he jugado por momentos bien las cosas que creo que se pueden jugar un poquito más es mantener la la intensidad a nivel de jugar agresivo prácticamente todo el partido no

Voz 0919 02:25 baloncesto enseguida nos damos una vuelta por Vitoria allí se juega el primer partido del play off de semifinales ACB entre Baskonia Ibars ha ya sabéis que la pasada madrugada en la NBA y no lo sabéis os lo cuento yo Golden State Warriors ha ganado de nuevo a los Cleveland Le Bron ido minan el playoff dos cero partidazo inmenso de Stephen Carrie ya enseguida la última hora del Fútbol de la selección del Real Madrid que sigue sin entrenador por ahora de la presentación de Umtiti en su renovación con el Barça a lo que pasa con Griezmann pero como siempre el inicio programa de los diablos

Voz 6 03:02 vuestro mensaje de Guaza

Voz 0969 03:04 buenas noches señor ayer en primer lugar me quiero disculpar de tío tío tiroteo al tiene razón el tirón de orejas que me diste vale voy a hacer bueno escucha que yo soy del Barça yo disfruto más cuando te del Madrid que cuando gana el Barça para que te das cuenta cómo soy anti madridista antes que barcelonista pues bueno que lo siento mucho por los madridistas porque un icono para vosotros bueno para ellos no increíble tío pidió perdón lo decir nada que que la verdad es que es una es una faena lo que ellos llaman el Real Madrid y la verdad es que yo creo que aunque dado palos a Zidane como muestra de la temporada gestionó muy bien El Vestuario para lo que tiene ahí Sabei Imaz encima con su coso fijas en comerse Mc a mí me encanta vamos colocando el Cutillas cuando hay bueno cuando quieran ellos perdón gran llego bueno tío eres un crack

Voz 0919 04:08 vale tío dejad vuestros mensajes venga

Voz 7 04:11 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 04:28 maravilloso personal y profesionalmente que es maravilloso que ser humano tan y digo que por favor ya no lo comparen más con con Guardiola por favor que que de verdad qué insultante por supuesto todo pagas y su supuesto hito un gallego que yo gallego ya eh no te mantenga arriba es como elaboráis que arribista como el aceite pues no se humilde reconoce lo

Voz 0301 05:09 hombre por Dios

Voz 9 05:12 el único deporte

Voz 7 05:13 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 6 05:17 exprésate

Voz 0919 05:21 qué rico está el aceite español por favor empezamos venga después del empate ante Suiza hay que recuperar un poquito entrenando porque está cerquita ya el viaje a Rusia de la selección española que han hecho hoy los hombres de Lopetegui Javier R buenas tardes hola qué tal

Voz 1054 05:47 con muy buenas tardes pues si el jueves día

Voz 6 05:49 siete a las dos de la tarde partes

Voz 1054 05:52 equipo nacional España rumbo a Krasnodar para que va concentrado igual llorones Toxo frente a Túnez que a partir de ahí pensando en el día quince frente a Portugal hoy han trabajado después de haber jugado ayer el partido frente a Suiza Nos queda como siempre el eje mágico entre Iniesta y Silva nos sigue faltando gol desde que se fue Villa hay muy buenos delanteros puros de casa más que otros con la selección española el caso de Yago Aspas pero ayer por ejemplo jugó muy tirado a banda también ha hablado mucho del fallo de De Gea que es un grandísimo portero pero esos fallos aunque sea un gran portero site ocurren cuarto eso en semifinales te vas para casa así que bueno pues hoy una jornada de recuperación también recuperando a un hombre con gastroenteritis como es el caso de Sergio Busquets Shine conoció los dorsales ya oficiales los de ayer no hay ningún tipo de novedad Ramos llevará quince Piqué tres Iniesta el seis Tiago el diez fiscales XXII Rodrigo el nueve y Saúl lleva él siete que iba a llevar Morata pero que se cayó de la convocatoria para este Mundial de Rusia dos mil dieciocho por la tarde ha habido reconocimientos médicos mañana podría estar Pedro Sánchez en la quizás hay que cuadrar las agendas podría ser la despedida el presidente de Gobierno para la selección española de fútbol Lopetegui que no pierde ojo evidentemente a lo que le importa que es el primer partido frente a la Portugal de Christie

Voz 0919 07:08 hay que mejorar hay que mejorar hay que estar más fino de cara a la portería contraria Rodrigo Aspas Diego Costa ha volcado a falta y hay que tener seguridad en la portería que bueno dice Javier Herráez Si tienes un fallo de esos en octavos en cuartos te vas a casa si De Gea tiene un fallo de esos en la primera fase hay lío ya te lo digo yo ocho treinta y siete hora25 deportes en la SER

Voz 0919 08:46 el Real Madrid no tiene entrenador frase así enunciada es un es como una ruptura en el espacio tiempo del mundo del fútbol dicho tongo de todo el año el el el trío erróneamente el tricampeón León de de la Champions tres años seguidos cuatro en cinco años no tiene entrenador Mario Torrejón muy buenas tardes que soy muy Maradona parece que va a tardar un poco tener

Voz 1501 09:15 sí parece que va a tardar porque quieren hacerlo bien no hacerlo deprisa eso es lo que la primera premisa en cuanto se reunieron a comer y después por la tarde a elaborar la lista de posibles futuribles aparte que estaba al primero que estaba en la pole Pochettino sin ninguna duda cuando elaboraba la lista los directivos del Real Madrid el Ejecutivo José Ángel Sánchez los directores de fútbol Jordi Calafat en Ramón Martínez hablaba de hacerlo bien no hacerlo deprisa de hecho decían que tenían todo el mes por delante evidentemente yo creo que el Madrid aunque no va a cometer ninguna contratación de futbolista cuanto antes me consta que pase el Mundial cuanto antes tenga entrenador lógicamente pero ya ya casi para cuestiones logísticas mejor pero no quiere hacerlo deprisa y aunque Pochettino está muy muy muy todos los muy difícil casi imposible aunque no imposible sigue siendo el número uno es una cuestión sólo de dinero Daniel Levy como todo el mundo sabe que es el presidente y dueño el Tottenham es un nombre que no hace falta el dinero subía personal tampoco les falta el Tottenham que cobra mucho dinero de la tele tiene mucha paz

Voz 0919 10:07 detrás con lo cual

Voz 1501 10:10 el destrozo al Tottenham quitar del entrenador ahora mismo hace que Daniel Levy no se quiere sentar a negociar con nadie y el Real Madrid que pida una barbaridad lo último que hizo el Real Madrid por lo entrenador pagando fueron ocho millones de euros por Mourinho que alguno le parece un escándalo pero que

Voz 0919 10:23 ahora aparece una ganga contable

Voz 1501 10:26 la ganga efectivamente ahora mismo ocho por Pochettino

Voz 0919 10:28 lo suelto te paga yo te digo que está bien

Voz 1501 10:31 doce eh no no habría ningún problema pero el problema es que Daniel Levy es un tipo que pidió trescientos millones por Bale será una broma no no es ninguna broma trescientos millones Bale que pidió casi cien por Modric y que esta vez tuviera no sé esto me lo inventó esto es una cifra al aire cincuenta sesenta setenta aviones por un entrenador con lo cual cinco días después de que dimitiera o que ha abandonado el club Zinedine Finance sí es el entrenador sigue sin prisa el nombre sigue siendo Pochettino aunque esté casi no imposible pero casi imposible y después que entrenadores como Conte como Allegri como Klopp están en la lista veremos no está ninguno de la cantera por cierto para que la gente la clave no está en esa lista Guti Guti Solari no dudó en Álvaro Benito no quieren meterle llamaron a nadie de de los que tiene la cantera creen que en algún momento eso se desbloqueará pero ahora mismo cuanto más difícil parezca lo de Pochettino mejor para Ramos

Voz 0919 11:21 estaremos atento gracias María hasta luego el Barcelona adaptado a Samuel uno

Voz 15 11:24 Titi la negociación al principio parecía difícil pero Santiago allí Ovalle Bartomeu y los directores de fútbol de vas a sabían que era necesario que se quedara buenas tardes

Voz 16 11:35 buenas tardes Gallego así es renueva hasta dos mil veintitrés cláusula de quinientos millones de euros y asegura aún Tití que nunca se ha querido ir del Barça porque feliz porque se siente

Voz 0919 11:44 en casa porque juega con el mejor del mundo Leo Messi porque desde pequeño es culé

Voz 17 11:49 pero la prioridad a renovar aquí en Barcelona es mi casa es mi sueño ahora aquí en Barcelona con todos los jugadores los mejores ojo al mejor equipo del mundo con Leo Messi con con todos esos jugadores que nunca he pensado en dejar el

Voz 0919 12:08 el Barça nunca le hemos preguntado por el futuro de Griezmann y ha dicho que no habla con él sobre eso que habla de comida de la Play Station y asegurado que le gusta mucho como juega el todavía central del Sevilla Clément Lenglen

Voz 16 12:21 ha dicho algo Bartomeu de Ledo no Bartomeu de hecho no ha dicho nada no ha hablado lo único que ha hecho es presentado a pedirle que se quede quince años en el Barça ha dicho que tendrán que renegociar el control en boca cerrada no entramos

Voz 0919 12:34 que recuerde todo lo que ha hecho de Griezmann me parece que Bartomeu le va a costar mucho volver a hablar de un posible fichaje Fran Roquillos Sevilla El Sevilla habéis estado con Joaquín Caparrós el director de fútbol habrá dicho algo del inglés y de otros temas no sí sí sí ha dicho

Voz 0700 12:48 hay un montón de cosas pero en nombre propio nos detenemos en dos Leti en son cien empezando por la inglés del que está convencido que no es el momento de dar el salto a un grande para el futbolista francés y sobre todo también muy confiado en convencerle para que se quede ya que una vez vuelva de vacaciones van a volver a sentarse con él no han llegado ofertas del club

Voz 18 13:07 a fecha de hoy no hay absolutamente nada vamos a disfrutar casi seguro de un magnífico futbolista la temporada que viene así de convencido esta Gallego otro titular importante sobre N'Zonzi ojo mensaje directo para Unai Emery siquiera el jugador para su Arsenal que venga con el taco breve digo yo no es que no hay otra tendrá que poner Taco y sacó que la cláusula cuenta con la cláusula con el taco no hay más tu tía y esos son cuarenta millones de euros

Voz 0919 13:39 gracias rojillo en el Atlético de Madrid la pregunta es la única de el último mes qué pasa con Griezmann ha dicho ya algo Se acerca de Atlético se acerca al Barça el presidente Enrique Cerezo sigue en sus trece hoy han vuelto a preguntar dice esto yo el sigo diciendo es jugador del Atlético de Madrid y punto

Voz 6 13:59 porque tanto jaleo que su cargo que es

Voz 0919 14:03 jugador del Atlético Madrid y punto llegara hablamos de simposium que es una cosa Fantastik es maravillosa y punto Miguel Martín Talavera pasan los días y que buenas tardes

Voz 1576 14:14 qué tal buenas tardes Gallego bueno pues la realidad de que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta ahí tiene razón el presidente del Atlético de Madrid pero nada de estar cerrado yo diría que mucho más lejos de estar cerrado según van pasando los días ya sabes que algunos de algunos medios de publicación en España en ABC entre ellos habían anunciado hoy que el delantero había tomado la decisión de quedarse en el Atlético de Madrid pues cuando no se corre ningún tipo de prisa para desmentir el interés del Barça si se va a ir no se va me parece que lo ha hecho el entorno del futbolista en L'Equipe en otro diario en este caso francés diciendo que hasta la fecha no saben dónde jugará la próxima temporada que no ha decidido todavía cuál va a ser su nuevo club y además dejando claro que a lo mejor esa decisión no se toma antes de que empiece el Mundial por lo tanto lo de siempre pero un día más por lo tanto un día más lejos del Atlético de Madrid

Voz 0919 15:04 hay operaciones que se han cerrado por ejemplo el fichaje de Rubi por el español se veía venir yo antes

Voz 19 15:09 todos buenas tardes hola Gallego y lo han presentado hoy por dos temporadas ha firmado y así imagínate Espanyol

Voz 0919 15:14 un equipo valiente que ya sabe que sufrirá algún recorte

Voz 20 15:16 el equipo que la gente se puede identificar con él que ocurre al máximo pero que también le ofrece algo con balón y le hace pasarlo bien y que podamos tirar de la cantera que también pues entendamos que pueda haber alguna salida intentaremos las menos posibles porque al final el club también necesitan vender alguna

Voz 0919 15:31 la primera será la de Gerard Moreno que ya está vendido el Villarreal

Voz 19 15:34 el club ha asegurado hoy que de momento ha rechazado todas las ofertas

Voz 0919 15:36 qué le han llegado por David López y en el Athletic de Bilbao han presentado a Dani García que viene del Eibar como ha sido Diego González hola pues estaba distendido con ganas de senadora bien hablaré gallego cuatro años de contrato setenta millones de Closer decisión deja a la capitanía del Eibar algo que necesitaban los ha dicho por la presión que les suponía Ibiza a Bilbao con el sueño de jugar en Europa

Voz 21 15:54 el club grande con una agencia mayor de la que tenían Éibar no y eso es más elegir pero es una ilusión muy grande jugar una competición europea del creo que si hacemos el año que todo lo que todo el mundo quiere pues podemos conseguir el volver a jugar en Europa por eso he venido aquí tercer fichaje

Voz 0919 16:11 para la próxima campaña para una zona gallego del campo de la Athletic ahora mismo sondeo verbal

Voz 6 16:15 que hay muchísima competencia hasta seis jugadores tienen derecho para esos teóricamente dos puestos en el campo

Voz 0919 16:21 dado a la pareja Raúl García Dani García que tiene el Athletic el año que viene lo García ya están bautizados que además van a dar mucho pero que hablar quiero y atención a esta noticia de nuestro compañero Adriá Albets desde Barcelona Francisco Rubio el hombre que mandaba en el Comité de Competición de la Federación Española ha dimitido también se esperaba Adrià buenas tardes hola Gallego qué tal muy bien

Voz 0017 16:47 pues sí ha presentado hoy su dimisión como presidente del Comité de Competición esta mañana le ha mandado una carta a Rubiales explicándole los motivos de su renuncia a partir de ahora aunque seguirá siendo presidente de la Comisión Electoral Francisco Rubio se centrará sobre todo en su actividad académica dando clases de derecho deportivo en la Universidad del Barça había exigido al presidente de la Federación Española el cese de Francisco Rubio que nos asegura que su dimisión no tiene nada que ver con estas presiones del Barça y que incluso ha recibido dice algún mensaje de ánimo de los máximos dirigentes del Fútbol Club Barcelona pero en cualquier caso sí confirma Francisco Rubio a la SER que hoy ha presentado su dimisión como presidente del comité de competir

Voz 0919 17:29 bueno pues que sea para bien ahora vamos con Bruno a ver cómo están los partidos pero ya pensando en el Mundial que está cerquita cerquita otras noticias de lesiones de convocatorias que tenemos Antonio de la Torre

Voz 5 17:40 buenas tardes Gallego Andrés Anel que ha quedado sorprendentemente fuera del Mundial y no estará con Alemania Bélgica si cuenta con su capitán Vincent Kompany a la espera de que se recupere destaca la ausencia de veinte que que no estará con los diablos rojos

Voz 1054 17:51 el que apuran los plazos de recuperación si está en la Liga

Voz 5 17:53 la de Egipto Salah Héctor Cúper confía en que la estrella de los faraones llegue al Mundial a tiempo estarán Rusia por lo tanto también está al portero cuarenta y cinco años es a mejorar y que puede convertirse en el guardameta más veterano que disputa una Copa del Mundo Dinamarca no pueda contar con Nicklas Bendtner Eder ante el Rosenborg no se ha recuperado de su lesión Rafa Márquez estará con México el capitán de la trilla es del Barça podría disputar su quinto Mundial igualar así a jugadores míticos como Laure Matthäus Itínere y Gil agranda su leyenda con Australia pese a estar sin equipo en la actualidad el ex del Ewerthon pueda disputar su cuarto con los canguros el delantero lleva cinco goles de los once de Austral en la historia de los mundiales

Voz 0919 18:26 bueno cómo está siendo ese Marruecos Eslovaquia pendientes de el rival de la selección española en la primera fase

Voz 0301 18:32 bueno pues de momento lleva a la selección de Marruecos gallego muchos minutos sin recibir un gol recordamos que ya empató a cero el último partido ante la selección de Ucrania ahí de momento lleva cuarenta y cinco minutos más en el partido de hoy ante Eslovaquia sin encajar una seducción bien trabajada de momento empate a cero entre Marruecos Eslovaquia y el mismo resultado en ese Serbia Chile no hay goles de momento en los partidos a punto de llegar al descanso de Marruecos ya ha llegado a la mitad de al entretiempo en Serbia Tchité

Voz 0919 18:57 y luego se juega otro amistoso Italia Holanda los dos fuera del Mundial se lo iba a decir seguimos

Voz 0919 20:24 cadena SER el Baloncesto ACB ayer el Real Madrid ganó su primer partido de playoff ante Herbalife Gran Canaria semifinales de ACB hoy se juega el primero de la otra semifinal que enfrenta al Baskonia hoy al Barça vamos al Buesa Arena haber un ambientazo Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1269 20:52 hola Gallego buenas tardes hay ambientazo en el Buesa Arena quedan nueve minutitos exactos para que arranque la semifinal por lo que los equipos apuran la rueda de calentamiento cerca mío el Fútbol Club Barcelona el azul turquesa con las bajas de Piero Oriol m Pau Ribas Kenny

Voz 0919 21:05 quiero estar entrenando enfrente el Baskonia camiseta roja

Voz 1269 21:08 el eslogan claro haya hambre porque este equipo quiere volver a una final y tiene a todos porque Jayson Granger y toco Shengelia quedan duda están para jugar cinco veces Haro enfrentado esta temporada Quirós vez Baskonia Fútbol Club Barcelona tres victorias Vitoria las cinco culés esto arrancar ocho minutos y medio por encima de los diez mil en el Buesa Arena agreste Quirós Bet Baskonia Fútbol Club Barcelona que no disfrutéis en la NBA

Voz 0919 21:31 que está mejor baloncesto hay que reseñar que la pasada madrugada Golden State Warriors volvió a ganar a los Cleveland del Ebro en el playoff Estados cero Javi Blanco muy buenas tardes qué tal Gallego muy y la cara de Bron es de qué difícil lo tenemos tres que lo peor no es el dos cero

Voz 0460 21:47 lo peor fueron las sensaciones de ayer porque la verdad es que en todo momento los guardias fueron superiores mandara en el marcador desde el principio hasta el final ningún momento los el estuvieron por encima y lo peor es que ya estamos viendo al mejor Carrie de hecho ayer batió el récord de triples en un partido la final sumó nueve superando el récord que tenía Ray Allen con los Celtis que había anotado ocho Ivonne sobre todo hay uno gallego que es poco claras visto por la tele espectacular fin de posesión coma diez metros desestabilizado a una pierna con un arco impresionante mete un gana Stone que seguramente sea pues la canasta quizá de estos final de esta finales en los Cavaliers Lebron James no estuvo al nivelón que estuvo en el partido veintinueve puntos trece asistencias y Kevin Love le ayudó pero no estuvo demasiado bien rodeado Ivonne estuvo tan claro el marcador incluso hubo minutos de la basura en los últimos minutos jugaban los suplentes lo bueno para nosotros es que pudo disputar unos minutos José Manuel Calderón

Voz 0919 22:38 metió cuatro que anotó cuatro puntos dos asistencias

Voz 0460 22:41 capturó un rebote y eso sí Nos alegramos de que pudiera debutar y luego estaba un gallego del primer partido esa jugada esos tiros libres ese tiro libre que falla Jones Gili que recoge el rebote James Smith Ike nadie sabe muy bien cómo se va hacia su banquillo el Aizoon regalos

Voz 0919 22:56 a Golden entonces mira lo que pasó

Voz 0460 22:58 antes antes del partido

Voz 25 23:03 presentar donde Ginger mil me dieron una ovación el Oracle Arena los al final de los nervios

Voz 0460 23:07 me dieron una ovación pero es que ahí no quedó la cosa pues si presentan a Piqué en el Bernabéu hoy el Bernabéu ovaciona la aplaude pero con mofa no quedó ahí la cosa porque mina cuando está el partido en marcha mira lo que pasa

Voz 6 23:22 gritos de Mbeki cada vez que tiraba tiros libres

Voz 0460 23:25 también con evidentemente con con mucho cachondeo próximo partido el tercero de la final en la madrugada del miércoles al jueves a partir de las tres ya en el pabellón de Cleveland gracias Javi

Voz 0919 23:36 pues ya en Play Basket del programa de baloncesto en la web de la

Voz 1509 23:39 la Cadena SER no ya está preparado ya lo pueden escuchar todos los que así lo deseen un programa en el que miramos como una las Finales de la NBA en las que los Warriors han tomado ventaja como te está contando Javi Blanco y en el que entrevistamos a Enrique Moreno al presidente del Herbalife Gran Canaria que ya tiene garantizado su billete para la próxima Euroliga preguntamos también por la situación de varios banquillos de la ACB y conocemos la última hora y los posibles movimientos de Unicaja Valencia Estudiantes Iberostar Tenerife Fuenlabrada Gipuzkoa Basket que todos ellos seguramente van a cambiar dentro

Voz 0919 24:08 Ana gracias Marta hemos escuchado al inicio del programa Rafa Nadal que ya sabéis hoy se ha metido en cuartos de final después de derrotar al alemán martes Ésta es Garbiñe Muguruza que también se ha metido en cuartos de final Se ha retirado su rival la ucraniana sureña va a jugar Garbiñe en cuartos con Sharapova Inca no

Voz 26 24:33 muy bien estoy super tiendas por titula vendré Paris portéis se creo que bien

Voz 0460 24:41 queremos

Voz 0919 24:43 así que Nadal ante su Altman en cuartos Garbiñe antes al a Miguel Ángel Zubiarrain París estamos para tener dos semifinalistas sólo buenas tardes

Voz 21 24:53 hola buenas tardes bueno en principio sí estamos patés dos semifinalistas Nadal lógicamente tiene que darle todas las satisfacciones del mundo y eso esperamos Muguruza yo creo que con Obama tiene muchísimas opciones al aprobada no es la misma de antes de de que le pillara tomando esa medicina que tomaba que tomaban todos los atletas ya que el país pero bueno está mejorando pero creo que Muguruza debería de ganar si juega bien yo siempre digo jugando bien o bastante bien ha dicho que tiene que tener un poquito más de intensidad en algunos momentos pero claro a veces no tiene tan fácil que se ve despista un poquillo jugará pasado mañana mañana no van a jugar ninguno de los dos así que pasado mañana se que Muguruza bajo para darle boba quien supo que Nadal Juan

Voz 6 25:45 inmediatamente después en esa misma pista así que veremos tener dos semifinalistas el bien gracias Miguel Ángel atención esta semana

Voz 0919 25:54 no vamos a cerrar el programa con uno de los gurús Pazos que algunos hemos descubierto en el Primavera Sound de Barcelona este fin de semana Car

Voz 27 26:05 Cedrés veían lavar ves a estábamos no yo yo yo yo

Voz 0919 26:23 lo

Voz 28 26:24 yo

Voz 29 26:28 es ciento norteamericanos de Virginia recordad el nombre Car si si este tema se llama trae killer Weiss

Voz 30 26:55 Toni algo que nos dejemos una de la clásica de ciclismo Dauphiné victoria en la segunda tapa hoy para su africano impide que se pone segundo en la general a dos segundos del esquí el primer español por ahora Jonathan Castroviejo séptimo a nueve segundos del polacos

Voz 0919 27:08 sigue que hora25 con Ángels Barceló y luego a las once y media El Larguero volvemos mañana adiós