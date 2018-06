Rubi: “Ha habido un cambio de chip a nivel económico, por eso no nos hemos marcado un objetivo tan ambicioso como Europa"

Voz 1 00:00 buenas noches cómo está siendo de largo el día mucho no

Voz 2 00:03 sí se pero bueno siempre de la ley en Días de alegría con mucho

Voz 0082 00:07 abajo intentara tenderos a todos los que pueda de vosotros allí también pues es una forma de presentarme de cara a la afición

Voz 1991 00:14 sarna con gusto como suelen decir no pica no es decir que que venga más días de estos alegres

Voz 0082 00:20 sí señor eso es que hay trabajo y que bueno que la gente piensa ante la verdad es que muy contento además cae muy contento por cómo ha salido la temporada Hay por deja Deportiva Huesca aportando nuestro granito en primera división

Voz 1991 00:32 cómo queda lejos ese dos mil ocho cuando sales del español

Voz 0082 00:36 Nuestras esos pues sí que queda la verdad porque ha pasado de todo en diez años en lo que es a mí a nivel de mi carrera profesional de de momentos que parecía pues que lo tienes casi que dejar de dedicarte más a como hobby a momentos espléndidos la verdad porque los últimos años Nos catálogo todos de de muy vuelo sí que es cierto que que las experiencias en primera no pudieron acabar como nos hubiera gustado pero pero también creo que nos han servido de mucho cuando uno sale en el club

Voz 1991 01:02 Mora siempre dice joe volverá algún día no por lo menos me gustaría volver pero no siempre es así hemos visto un montón de jugadores que salen de la cantera de un equipo me voy con la intención de volver algún día tú has conseguido eso que no es tan fácil en el mundo el fútbol

Voz 0082 01:18 no la verdad es que ya no es nada fácil hay también te digo que hemos tenido que currar un montón y como somos conscientes de la dificultad de llegar hasta aquí pues a queremos haremos agarrarnos a ello hay que hacer un buen trabajo pues para que la gente esté contenta con

Voz 1 01:33 con una responsabilidad que no ha trasladado cuanto se duda si es que se puede dudar cuando te llama el español

Voz 2 01:40 a ver si se se tienes

Voz 0082 01:43 esa pequeña duda por el cariño que me han demostrado en en en Huesca no la verdad es que han sido un cariño tremendo las muestras de afecto espectaculares pero también es cierto que bueno que al final te llevas al Huesca en el corazón sabes que que sales

Voz 1 01:58 dejando a la gente feliz y que

Voz 0082 02:00 también pues es supongo que es comprensible que

Voz 1 02:03 yo no tenía ganas de volver a casa

Voz 1991 02:05 cuánto te queda de recuerdo de de Huesca imagino que son unos años fantásticos son de esos recuerdos que uno almacena no iba a guardar is sobre todo yo creo que cuando uno está en el mundo del deporte está muy bonito los éxitos el ascenso a Primera División es maravilloso pero el el cariño de la gente yo creo que es lo más bonito que se puede llevar uno no

Voz 0082 02:26 es que es ya te digo ha sido una

Voz 3 02:29 yo donde no ha habido nunca ninguna duda

Voz 0082 02:31 la respecto al trabajo del cuerpo técnico de a sus jugadores y claro esto te da un traté la responsabilidad porque dices bueno no podemos en este sentido relajarnos porque esta gente se lo merece todo igual no lo consigue si ya ves cómo se pone la ciudad la rúa en las celebraciones que ha sido un hecho realmente histórico del que hemos disfrutado muchísimo

Voz 1991 02:53 en qué momento te llama el Espanyol

Voz 0082 02:55 bueno no hace mucho la verdad que yo creo que se empieza a hablar o escribir antes de que incluso tuviera noticias y sí que es cierto que como dice el club Deportiva Huesca los dirige peatón es el propietario con Agustín las a Ossa y a la vez dirige la gente a representen que me lleva a mí por lo tanto yo está bastante al margen hasta el momento de tenido que tomar una decisión que ha sido hace poco

Voz 1991 03:21 y has pasado por cinco equipos practicamente los últimos cinco años dan ganas también de asentarse no de tener un proyecto de decir oye vamos a sentarnos aquí vamos a hablar vamos a generar algo bonito de futuro

Voz 0082 03:34 yo creo que es el sueño de todo entrenador pero también sabemos que que bueno que es muy difícil porque coges cualquier categoría de los primeros segunda división posiblemente por lo menos en una división el cincuenta por ciento de los entregados que empiezan no acaban por decir un número más o menos

Voz 1991 03:49 sí a veces puede ser un poco más y entonces claro

Voz 0082 03:51 al año siguiente es otro cincuenta donde situadas aguanta uno estar más cerca de que de que es muy difícil de la idea que siempre he tenido a los clubs que he ido ha sido intentar pues bueno y hacer un trabajo para que pudiera verse también con tiempo el tema de las canteras etcétera quizás este año es el que pues bueno como nuestra salir de Estado también te llaman de de un club en el que está o cuatro años pues el que menos he podido darle continuidad este primera año no pero realmente es lógica cuántos clubes

Voz 1 04:23 te han llamado más de primera división

Voz 0082 04:26 bueno a ver y a mí a al final he tenido que decidir entre dos tres y pero bueno digo que el tanto que Tom como gente pues te te llevará al final del trabajo dice bueno Rubin a tenemos estas situaciones ya que mirar de ver con con cuál decides

Voz 1991 04:46 y al final lo tenía claro volver a casa del Espanyol para alante aspira

Voz 0082 04:50 estoy muy agradecido por otro club

Voz 1 04:52 por supuesto pero eso te lo has ganado tu equipo sea quiero sí

Voz 0082 04:56 si sabes cómo funciona un año tienes está pues empieza ya del siguiente no te llama nadie que tampoco por eso me creo nada diferente de hace un año soy el mismo intento mejorar pero como persona y como profesional exactamente igual

Voz 1991 05:10 además firmas por dos temporadas ya sabemos cómo funciona esto en el mundo del deporte y más siendo entrenador que lo en las temporadas no significa que las vayas a cumplir ni mucho menos pero normalmente casi

Voz 4 05:22 en el mundo del fútbol en tener un contrato por encima de una temporada un entrenador

Voz 1991 05:26 es dificilísimo porque no es uno más uno dos a lo sumo con lo cual bueno pues uno también agradece esa confianza no

Voz 0082 05:36 efectivamente al final lo que te están trasladando confianza y ganas de que de que salga bien porque realmente el yo es lo que estoy viviendo tengo claro es que los dirigentes deportivos intentan pues darle continuidad algo que han apostado no entonces cuando haya un cambio entrenador tampoco es porque ellos no estén deseando lesionó hayan propuesto desde el principio la idea de todos intentar cumplir los contratos si va bien porque no aumentarlos

Voz 1991 06:04 no sé si es asado si osado tiempo a hablar de objetivos objetivos del Espanyol de cara a la próxima temporada pero imagino que será estar en la parte de arriba si puede ser peleando por Europa mucho mejor no

Voz 0082 06:16 bueno a ver como bien sabéis es un año y de cambio de chip a nivel económico en el club más restricciones porque bueno hay una serie de parámetros que se tienen que cumplir sí y en ese sentido no nos hemos marcado un objetivo tan tan ambicioso pero también te digo que también la idea con el Huesca era a la permanencia y luego hemos subido a Primera División no entonces por ambición no va quedar ahora el objetivo concreto tiene que ser un poco más reales

Voz 1991 06:47 Gerard Moreno es es la gran duda el gran quebradero de cabeza yo creo ahora mismo no sólo tuyo hoy de de los dueños del club sino también de los aficionados eh vamos a hacer todo lo que podamos para que se quede no

Voz 0082 07:01 adelante dicho tú un jugador excepcional jugador implica también con la camiseta del club pero también somos conscientes de que no están dejamos no dejamos de formar parte de un negocio no hay que todo el mundo pues pues busca lo mejor para asimismo porque al final en la vida de un futbolistas corta ojalá lo pueda vamos a arreglar dice pudiera quedar pero bueno en el caso de que no sea así pues obviamente igualmente estar agradecido con lo que ha dado intentar pues pues bueno y sustituir Si lo hemos de sustituir y hacer también con los que tenemos de esa labor

Voz 1991 07:33 quién te dice hosca pero Arnau el director deportivo

Voz 0082 07:37 bueno está en esta línea que de momento de intentar tenemos una plantilla con veinticinco jugadores con un contrato por lo tanto el equipo está hecho yo creo que hay muy buen equipo y a partir de aquí que va a haber alguna salida

Voz 1 07:48 por por el tema económico y

Voz 0082 07:51 el planteamiento es también de algún jugador que que en otras perspectivas pero intentaremos que no sean muchas

Voz 1991 07:58 pero dime si me equivoco mucho de ha dicho Oscar en principio no cuentes con él si se queda pues una alegría para todos

Voz 0082 08:05 bueno me ha dicho que realmente la situación no era fácil para que se quedara pero que no está todo el pescado vendido

Voz 1991 08:11 bueno todavía quedan todas alguna esperanza para que que se quede y acabó has tenido contacto con el dueño con el chino

Voz 2 08:18 bueno a través de Óscar porque

Voz 0082 08:20 que el ahora están China y a través de Oscar pues no nos hemos dado la bienvenida a los mejores deseos se que en breve pues de breve jugando me digan posiblemente tendremos algún contacto

Voz 1 08:32 en directo es aquí

Voz 1991 08:34 era cuando digo es has tenido contacto con el chino chino si fuese francés diría el francés pero es chino a las cosas como son Chen Jansen y estamos ya esto esto es el siglo XXI en el mundo del fútbol El Míster

Voz 1 08:46 señor quién lo diría hace unos años

Voz 0082 08:51 no ha cómo ha cambiado la verdad es que hay una cosa que para mi ha sido muy importante que ha cambiado para bien y es el control presupuestario estas cosas para que los clubs reduzcan deuda hay que bueno que sí se pueda pagar cepa gay lo que no se pueda pagar ya no Gianni Se firma yo creo que esos veinte días antes españoles esté saneado

Voz 1991 09:09 tanto porque hubo un momento en el que el fútbol en este país en una auténtica vergüenza con clubes que debían millones y millones de euros y cada año iba más esa esa deuda sin ningún tipo de control despilfarro continuo y al final a a Ana lo ha acabado pagando lo han acabado pagando muchos clubes y ahora pues han empezado a controlar todo ese tipo de cosas para que no se vaya de las manos encima con los cifras que manejamos hoy en día un fichaje ya parece que cien millones es barato y los estamos bien pero si es así no vamos ahora pero Mister Griezmann cien millones menudo regalo un caramelo Jo de cien millones si es que hace cinco años cien millones en un una locura imagínate que te da Nati cien kilos para fichar a tres jugadores la próxima temporada no

Voz 1 09:50 sí sí como para equivocarse

Voz 1991 09:55 casi mejor no tener los kilos que es mucha presión Mister Rubi enhorabuena por este regreso a casa que vaya fenomenal la temporada que viene un abrazo