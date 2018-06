El Larguero (1ª parte / 04/06/2018): La última hora de España, el resto de convocatorias y el banquillo del Real Madrid

Voz 1 00:00 no

Voz 1991 00:48 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este cuatro de junio vamos descontando los días estamos ahora mismo once tan sólo para que debut de la selección española en el Mundial de Rusia a diez para que empiece la competición once para que disfrutemos ese primer partido el combinado de Julen Lopetegui que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras el amistoso de ayer frente a Suiza hay posteriormente ha disfrutado tarde de descanso antes de volver mañana de nuevo al trabajo del amistoso de ayer nos quedan varias lecturas Lopetegui sigue buscando al nueve de España anoche salió con Diego Costa en punta Iago Aspas escorado a una banda es algo parecido eh no voy a decir que exactamente igual pero algo parecido al estilo Fernando Torres y David Villa tira de una banda cuando Vicente del Bosque estaba en la selección no digo que sea igual es algo parecido con matices eh generamos ocasiones llevamos el peso del partido sin ser un encuentro brillante pero a la vez nos cuesta hacer gol volvemos a conceder ocasiones pocas pero las que concedemos son muy muy claras podríamos decir en los llegan pocas veces pero las veces que lo hacen lo hacen con bastante peligro otra lectura que no deja el partido es que falló De Gea un error del portero del Manchester que provocó el gol de los suizos el empate definitivo no sé si hay debate honor pero tengo claro que Lopetegui no tiene dudas que su portero titulares De Gea así que en un instante os contamos la última hora de los nuestros y todo lo que tiene por delante antes del debut mundialista como digo el próximo día quince de junio frente a Portugal la Portugal de Cristiano Ronaldo hoy ha habido novedad en la concede la acción de la selección lusa es que aparecido el jugador del Real Madrid incluso se ha llegado a hablar en algún cero de la mañana que el delantero el conjunto blanco podría comparecer ante los compañeros de los medios de comunicación en de Portugal pero al final no no no ha comparecido ya sabéis que Cristiano Ronaldo pues tan sólo cinco minutos después de ganar la Champions con el Real Madrid en Kiev dijo aquello de bueno voy a hablar los próximos días ha sido una gran etapa en el en el Real Madrid como hablando en pasado luego mono matizó sus palabras pero dijo que iba a hablar en la concentración con la selección portuguesa hoy como digo ya ha llegado Cristiano Ronaldo a esa concentración no ha hablado así que esperamos que en los próximos días Cristiano Ronaldo comparezca en rueda de prensa ante los medios de comunicación para hablar sobre su futuro por cierto que en el Real Madrid se sigue dejando para la contratación del técnico de cara a la próxima temporada lo quieren cerrar cuanto antes y si puede ser antes de que arranque el Mundial mucho mejor el favorito sigue siendo el argentino Pochettino la dificultad en lo venimos contando durante todos estos días viene a la hora de tratar de convencer al dueño del Tottenham Daniel Levy en para que negocie la salida de su actual técnico Levy que ha confiado mucho en Pochettino al que ha renovado hace bastante poco hasta dos mil veintitrés no es habitual ver un contrato de un entrenador tan largo en este caso va a ser desde luego duro hueso de roer Levy a la hora de negociar la salida de Pochettino con destino Real Madrid además el conjunto blanco me en cuenta Antón Meana que también ha sondeado el entorno del actual técnico de la Juventus de Turín Massimiliano Allegri esta opción está prácticamente descartada porque habría sido el propio técnico italiano el que hubiese frenado toda la la operación así que en un rato si ampliamos todo lo que tiene que ver con el futuro del técnico del Real Ariz además sorpresa la lista definitiva de la selección alemana porque Joachim Low ha dejado fuera de los veintitrés elegidos al jugador del Manchester City Leroy Shane un futbolista que parecía uno de los fijos pero que finalmente va a tener que ver el campeonato desde su casa además ha disputado amistoso a la selección de Marruecos ya sabéis también rival de España en la primera fase de grupos ya ganados remontado remontando he estado perdiendo el partido contra Eslovaquia y al final ha acabado ganando como digo dos uno en Barcelona se ha llevado a cabo el acto oficial de la renovación de Samuel Umtiti hasta junio de dos mil veintitrés Además el conjunto catalán blinda al central francés nos estamos volviendo locos le ha puesto una cláusula de rescisión de quinientos millones de euros en Bilbao ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto rojiblanco Dani García el ex del Eibar que firma hasta junio de dos mil veintidós en tenis buenas noticias porque en Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final después de derrotar al alemán mar tener en tres sets y ahora su rival en siguiente ronda va a ser el argentino Suárez Man también buenas noticias para Garbiñe Muguruza eh que se ha metido en cuartos de final pues de que se haya retirado a su rival de octavos la ucraniana su banco así que Garbiñe va a buscar su pase a semifinales partidazo frente a la rusa Sharapova baloncesto ha arrancado la eliminatoria de semifinales del play off por el título entre el Baskonia y el Barcelona ya ha ganado de forma muy clara el conjunto vitoriano ochenta y seis sesenta y uno así que golpean primero los vascos las once y treinta y seis contado todo empezamos

sí

Voz 4 06:28 vamos con la selección española de fútbol ya sabéis el próximo jueves no el jueves

Voz 1991 06:32 Nos vamos de España ayer penúltimo amistoso del combinado de Julen Lopetegui contra Suiza la imagen no fue del todo buena eh tuvimos la pelota no fue un juego brillante nos cuesta hacer ocasiones claras de gol y nos cuesta evidentemente hacer gol concedemos poco pero las que concedemos son muy claras falló De Gea bueno hoy ha habido entrenamiento mañana tiempo de tiempo libre a los jugadores por la tarde Pedro Fullana qué tal muy buenas hola Yago qué tal muy buenas cómo están los nuestro imagino que ya han vuelto a la concentración no

Voz 0765 07:02 si esta mañana han vuelto un día para recuperar del esfuerzo de el partido amistoso de de anoche ante ante Suiza un día bastante relajado para los jugadores de la selección española como bien decías también por la tarde tarde libre y para estar con amigos y familiar y la verdad es que va a tener bastante tiempo libre hasta que se marchen en el próximo jueves porque mañana será el último por la mañana y luego tendrán recepción oficial va a visitar la concentración de la selección española en Las Rozas Pedro Sánchez el recientemente elegido como nuevo presidente del Gobierno quiere despedirse de la selección como toca ante de una gran cita mundial luego por la tarde libre y el viernes también día completamente libre antes de viajar el próximo jueves ya para instalar el búnker de la selección en Rusia en la ciudad de Krasnodar Joy gran noticia los dorsales estamos muy pendientes de ver si alguno iba a cambiar el dorsal de cara a esta gran cita bueno pues fíjate por ejemplo el dorsal número siete el que era el dorsal de Morata se lo queda eh Saúl definitivamente

Voz 1991 07:58 los dieciocho siete de España

Voz 0765 08:00 exacto el pueblo va a lucir Saúl un un codiciado número además un dorsal histórico también nuestra selección es el que habría llevado Morata si hubiese sido citado el nueve de España va a ser Rodrigo Moreno el futbolista del Valencia como curiosidad contarte por ejemplo que hay siete futbolistas que repiten dorsal con respecto al Mundial de Brasil Ramos Piqué Iniesta Jordi Alba y Diego Costa

Voz 1266 08:22 sí lo hay Pepe Reina

Voz 0765 08:24 cuatro van a cambiar De Gea va a lucir el uno Busquets el cinco que el ocho a César Azpilicueta se queda con el catorce para esta gran cita mundial Odriozola por ejemplo llevará el doce Lucas Vázquez el once Yago Aspas el diecisiete bueno pues dorsales varios que han elegido los floristas de España para esta gran cita mundial bueno

Voz 1991 08:41 los dorsales como decimos siempre es lo de menos los dorsales no juega en está bonito eso de jugar con el dorsal que te gusta pero luego en el campo igual el número que lleves a la espalda y lo importante es sacar los resultados llegar a la gran final porque queremos revalidar el el título queremos volver a ser campeones del del mundo no va a ser fácil evidentemente que tenemos hasta el jueves en España a partir de ese momento no sacras no dar que es donde va a tener el el cuartel general el la selección española y ahí tendremos el el segundo y último amistoso antes del inicio de de la competición así que veremos cómo están los nuestros algo más Pedro pues como digo día

Voz 0765 09:22 completó mañana entrenamiento visita de Pedro Sánchez habrá además se media day con los medios de comunicación también Rubiales tendrán desayuno informativo así que mañana intensa en Las Rozas luego por la tarde descanso para los futbolistas

Voz 1991 09:33 gracias Fullana esta mañana la mañana además hay noticias en otras selecciones como por ejemplo ya que tengo por aquí a Mario Torrejón Olavarrieta hola buenas noches Bruno Alemany qué tal muy buenas

Voz 0301 09:43 hola hago la todos qué tal ha llegado ya Cristiano

Voz 1991 09:46 Aldo a la concentración de Portugal el que faltaba no

Voz 1501 09:49 queda que les faltaba a Portugal veintitrés futbolistas que ya están en la Ciudad del Fútbol portuguesa que están las afueras de Lisboa en una localidad que se llama oídas ya llegado callado con buen ambiente sonriente ha habido muchas fotos en la el diablo sociales dijo que hablaría pero tiene pinta de que el suflé se ha bajado un poquito no no sé si mucho poco pero algo ha bajado seguro simplemente hay no hay más que ver la la bienvenida por ejemplo que la Pepe la foto alguna sorpresa la boca el ha colgado una foto después del entrenamiento con esos partidos que hacen a portería pequeña con el equipo ganador con cinco seis compañeros suyos me cuentan que ha habido muchos periodistas esperándolo Rossi hoy

Voz 1991 10:29 a al Cristiano Ronaldo que se ha llegado a comentar incluso durante la mañana que a lo mejor comparecía ante los medios de comunicación

Voz 1501 10:35 tenemos que ser capitán pero al final canon que no estaría fuera de lugar no que que

Voz 1991 10:38 pero al final nada de nada no al final no hablo Moutinho

Voz 1501 10:41 mañana que evidentemente con Cristiano Ronaldo son mucho más fuertes porque ha llegado el mejor jugador del mundo Diogo que está más tranquilo que todo su entorno parece que va en la misma línea el por no sé si por primera vez pero pero esta vez el entorno que atentado bajar el suflé desde el principio ese sufrido al principio sí que han dicho tranquilo yo creo que ha sido un calentón se va a quedar en el Real Madrid ya verá vamos a hablar con el club eso es lo que te decía en todo momento el entorno y yo creo que les siguen en esa línea yo no digo que Cristiano Ronaldo no voy a hablar durante esta semana y no quiere decir algo

Voz 1991 11:09 pero parece que la los

Voz 1501 11:11 cómo están bastante más calmados que una vez en la selección como te digo siendo capitán irresponsable esa selección y es posible que no quiera desviar el foco no le escuchamos hablar nada sobre su futuro que no yo no digo que vaya a pasar algo parecido a la última vez fue una portada de periódico en Portugal

Voz 1991 11:27 a ver si no pasa nada Mario lo que es están voy a decir temiendo entre comillas ahora que lo que sonó como una especie de voy a decir entrecomillas también amenaza de hablaré de mi futuro quede en un bueno tampoco voy a hablar mucho de mi futuro sea quiero decir que no voy a sentenciar como parecía que fue cinco minutos nada más terminar ganar la Champions es cuando estoy con mi selección voy a hablar sobre mi futuro como diciendo voy a decir si me bollos y me quedo en el Real Madrid que sonó a eso

Voz 1501 11:56 quiero que la gente se entere de las cosas que pasan llegó a decir algún tipo de frase más bastante negativa en ese momento oí que bastante amenazante también pero parece que como te digo los ánimos han calmado bastante que su entorno la recomendado que esté tranquilo y que él lo está que los días que ha estado Marbella hasta una semana prácticamente descanso desde que ganó la Champions de que hubo celebración en en Madrid se ha incorporado como digo esta mañana ha entrenado ya con sus compañeros tienen el próximo día siete un partido contra Argelia en el estadio Da Luz en Lisboa va a ser la última el último partido de preparación al contrario que nosotros que vamos directamente a Nodar ya para aclimatarse a a la zona e ellos eh se quedan hasta el día nueve que es cuando quejan ahora vamos que exacto oveja la Moscú ellos se van a concentrar en una zona de la periferia de de Moscú y como digo eh hay muy buen ambiente Cristiano Ronaldo hallado muy sonriente y concienciado de que es el capitán sí lo hizo mal una vez eh en la en plena de celebración de la decimotercera diciendo lo que no tiene que decir yo creo que ahora con la responsabilidad que tiene capitán no creo que en este momento vuelva a enfocarse otra vez asimismo decir mira pues puede hablar de mi futuro en el Real Madrid yo creo que eso es cierto sentencia haré pero yo creo que lo tiene en su cabeza bastante aparcado yo creo que sería una

Voz 1991 13:03 Lekic vocación de Cristiano Ronaldo para empezar decir lo que dijo nada más terminar la Liga de Campeones centrando el foco sobre él cuando el protagonismo eran para todos los compañeros que habían conseguido la tercera histórica de forma consecutiva la décimo tercera del club de repente sí ya hablar es como decir ostrás ahora mismo no es el momento de hablar de esto no creo que el momento sea llegar a la selección teniendo un debut mundialista por delante a hablar sobre su futuro centrar todas las miradas personalizar todo en el creo que tampoco sería acertado por parte de Cristiano Ronaldo quitándole importancia en este caso a sus compañeros de Sala

Voz 1501 13:39 la mayor y además yo creo con el debut que tiene que es contra España

Voz 1991 13:42 claro claro hemos desde el día quince que no no es cualquier cosa no contra

Voz 1501 13:45 te van más fuerte del grupo evidentemente y que lo mismo que el campeón de Europa no solamente de clubes sino también de naciones

Voz 1991 13:50 ha tenido toda esta semana para poder hablar lo podía haber hecho perfectamente sin tener que hacerlo bajo el escudo de su selección

Voz 1501 13:56 efectivamente además en el club la verdad están bastante tranquilos hay que decir no no teme nada inminente en el en el tema Cristiano Ronaldo así que eso es lo que te puedo contar que ya ha llegado que ya está con su selección que está tranquilo que estás sonriente y que de momento de momento no hay programada ninguna rueda de prensa

Voz 1991 14:13 aquí a las próximas horas pues nada como vas a ser el hombre

Voz 1501 14:16 Cristiano Ronaldo unos las contando durante este Mundial llegue a Cristiano Ronaldo ser el hombre

Voz 1991 14:23 gracias Aurora Bruno tranquilidad en la concentración de Portugal no es el esperado

Voz 0301 14:27 oye así sí sí haber tranquilidad además es verá que llevan dos empates consecutivos que tampoco a nivel deportivo han sido dos partidazos pero bueno eran dos partidos sin Cristiano el último además será contra la selección de Bélgica así que de momento sí calma

Voz 1991 14:41 además hemos tenido lista definitiva hoy hay que decir que ir al límite hasta hoy tenían los seleccionadores para hablar como límite a la lista definitiva de veintitrés seleccionados hay sorpresón gordo en Alemania

Voz 0301 14:55 sí porque no está Shane para mí uno de los jugadores del año

Voz 0765 14:58 año en la Premier League el extremo

Voz 0301 15:01 Izquierdo de del Manchester City uno de los jugadores con mejor desborde de de toda Europa allí no es algo precisamente que les sobre en exceso a la selección de Alemania pues bien le ha dejado fuera a mí me parece súper sorprendente es verdad que se hace es por ejemplo la fotografía del único partido que ha jugado la selección alemana de de preparación de cara al Mundial el otro día contra la selección de Austria estuvo muy errático estuvo mal pero me parece que es renunciara al talento y la capacidad sobre todo de irse en el uno contra uno de Leroy sean eh es pegarse un tiro en el pie me ha sorprendido muchísimo esa noticias la la primera importante de las listas de convocados es negativo en positivo llegó a citar que al finalmente Rafa Márquez ha sido convocado con las

Voz 1991 15:42 en y cinco mundiales que es una barbaridad cinco mundial desempatar Lothar Matthäus como jugador de campo con cinco Mundiales con treinta y nueve años como era el Kaiser de Michoacán

Voz 0301 15:54 si el Kaiser de Michoacán fiscales horas pues Márquez

Voz 1991 15:57 eh con treinta y nueve años va a disputar su su quinto mundial además Bruno ha jugado Marruecos rival de España en esta fase de grupos ha ganado in remontando

Voz 0301 16:06 sí a la selección de de Eslovaquia que es una buena selección ha empezado perdiendo para para empezar hay que decir que has salido prácticamente Hervelle ordenar el técnico de la selección de Marruecos con un once que ese puede parecer bastante al que vaya a jugar contra la selección española apenas un par de cambios es verdad que ha jugado Uwe el portero de del Girona que habitualmente a que juega normalmente es Munir el que suplente de del Numancia volvía no había metido a Abu no hay en en la portería han empezado perdiendo destacable también

Voz 5 16:34 qué ha hecho dos

Voz 0301 16:36 Dios en el sistema en el dibujo de del equipo primero en la primera parte ha jugado con un cuatro tres tres más habituales en el segundo tiempo ya ha cambiado el dibujo a ya ha jugado con tres centrales y carrileros ha pasado a Rafa el jugador del Real Madrid de ser lateral derecho a carrilero zurdo en el en el segundo tiempo pero bueno el caso es que remontando con goles del K Avi debe Landa

Voz 1991 16:58 otro buen partido de Marruecos que creo que ha merecido

Voz 0301 17:00 esa victoria ha vuelto a ganar la selección Derbez

Voz 1991 17:03 otra de las noticias es que ayer jugó Brasil volvió Neymar por la casas de apuestas dan como gran favorita a Brasil tu también crees que es el rival a batir que es la selección más potente como vista Neymar

Voz 0301 17:17 bueno jugó apenas cuarenta y cinco minutos el el futbolista de del número de verdad es echó el equipo a las espaldas nada más entrar que no paró de Piti de pedir el balón que el gol es un golazo que que en regatea los define la selección croata

Voz 6 17:30 la finta acababa enviando al

Voz 0301 17:33 con potentísima a la red y bueno me parece un buen partido aunque es verdad que en amistoso es es es más complicado de de medir sí que me parece Brasil por ideas claras y por talento arriba Neymar Coutinho Gabriel Jesús firmó eran más las cosas en el banquillo gente que pueda zarandear la cosa como William como Douglas Costa me parece de la gran cándida

Voz 1991 17:53 otra de las grandes estrellas esta temporada en Europa Salah finalmente bastar con Egipto tenía que ser muy grave para no estar no

Voz 0301 18:00 sí bueno a ver vale la pena esperarle casi este como este hombre aunque sea para el último partido de la fase de de grupos te diría yo hago porque es que es son números que no ha tenido nunca en el fútbol moderno ningún jugador de la selección de Egipto así que convenía esperar metido en la lista definitiva de veintitrés y a ver si tenemos suerte y a Salah en el Mundial que sería una muy buena noticia

Voz 1991 18:21 quería terminar contigo comentando dos temas uno es el portero del Liverpool se ha ido a hacer unos un tac tac y después de sufrir el golpe con Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones en el Hospital General de Massachusetts Massachusetts lo diré pues de una cosa viendo los resultados te explicas muchas cosas yo no sé cuánto hay de cierto de todo lo que ha dicho o no pero no tengo porque desconfiar de un informe médico que me parece lo más serio del mundo pero ahí se dice después de revisar cuidadosamente las imágenes del partido e integrar una detallada historia en la que se incluyen sus síntomas subjetivos actuales posteriores al contacto ese contacto con Sergio Ramos así como exámenes físicos mediciones objetivas concluimos que el señor Carlos sufrió una conmoción durante el partido del veintiséis de mayo de dos mil dieciocho en el momento en nuestra evaluación los principales sino más residuales signos objetivos del señor Carlos sugieren que sufrió una disfunción espacial visual que probablemente ocurrió inmediatamente después del suceso que provocó la conmoción es posible que tales déficits aceptara afectasen al rendimiento es decir que si esto es así que explicar muchas cosas Bruno

Voz 0301 19:37 sí sí que es verdad que no nunca había sido un portero demasiado seguro pero cometió dos errores que no son propios de un portero de de la Champions League de un portero que lleva su equipo recordemos que el Liverpool había llegado a a la final de la Champions recibiendo por ejemplo solo gol de del Manchester City que él había tirado bastante nuevo me parece un gran portero no me parece portero para el Liverpool estuviera conmocionado no pero es verdad que el rendimiento fue fuera de lo común te digo la verdad Yago no ha llegado la la noticia a media tarde en Radio Barcelona nos lo hemos tomado como casi con una fe News como si hubiera sido una una delicada ahí ha ido pasando el el tiempo que efectivamente con lo que vives con el resultado final hemos alucinado bastante ahí sí que te deja que pensar bueno que seguramente como mínimo no estaba en sus mejores condiciones el al

Voz 1991 20:19 hombre esas ha sufrido una conmoción ya te digo que no es suficiente como para perder el conocimiento pero que sigue puedas dar medio ido durante el partido de ahí se puede explicar esa bola con el disparo de Bale que caries no no lo atrapa y de hecho se le sale va directamente de dentro el otro nombre propio es el de Touré Yayá jugador de Guardiola en el Barça en el Manchester City ha hecho unas declaraciones a mí me parecen al margen de llamativas graves

Voz 0301 20:50 sí a a para que la gente que no lo sepa se ponga al día ha acusado a Guardiola de racismo directamente ha dicho que por lo que he ido viendo durante los últimos tiempos no le gustan los jugadores africanos que pedirá perdón el día o que el galardón pastel perdón dice textualmente el día que tenga en su equipo a cinco futbolistas a africanos que no es el primero que bueno acusaciones muy graves dice que no entiende porque no jugaba bueno viendo el nivel del Manchester City este año y que no jugaba Touré globo tener un poquito más claro las acusaciones son muy graves veremos y contesta o no Guardiola hola me da la sensación de que no es muy de contestar a este tipo de de acusaciones pero también es verdad que que lo hace un poco tarde también que que esas acusaciones las podría haber hecho hace tres meses cuando estaba con Guardiola como como técnico haberlo dicho hoy y lo hace ahora cuando no tiene absolutamente nada nada que perder porque ya no forma parte de la plantilla

Voz 1991 21:43 el City el problema de Yaya Touré es que en la época que estaba con Guardiola en el City esos pasteles que le iba a regalar probablemente se los había comido porque hubo un momento en el que estaba muy muy fuera de forma y no estaba ni para jugar al fútbol algo de culpa también tendrá el bueno de Yaya Touré digo yo algo más Bruno nada más muy bien pues nada hasta mañana un abrazo hago es verdad espera de claro que me dice no la verja sea vamos a darle bola a la audio guía de de Play Fútbol bueno sí un audio guía pero no por eso les queda ese me voy que te dicho

Voz 0301 22:15 claro por grupos el análisis de las treinta y dos selecciones con todo de Fermín Suárez de José David De Palacio bueno de toda la gente que trabaja habitualmente en el en el programa hay nada que la gente entre si quieren la pestaña de fútbol en el programa

Voz 1991 22:30 cadena ser punto com pestaña de Play Fútbol tiene la audio guía de todos los equipos no de todos los grupos

Voz 0301 22:34 cada una de las XXXII selecciones y además análisis con opinión de de la gente

Voz 1991 22:38 pues dicho queda gracias Bruno hasta mañana por un abrazo hasta luego antes de seguir aparece por aquí Javi Blanco y esos que nos tienen que aconsejar algo hola Javi qué tal

vamos a Barcelona donde esta mañana se echó el acto oficial de la renovación de Samuel Umtiti que abandona o la concentración de Francia para ir a la Ciudad Condal para certificar esa ampliación de contrato los anti Ovalle qué tal muy buenas qué tal buenas ha sido un acto sencillo en el que amplía hasta dos mil veintitrés

Voz 20 28:08 sí con una cláusula de quinientos millones de euros en casi nada exacto hemos visto a un Titi bromista la verdad contento por esta rúbrica que ha sellado hoy su nuevo contrato asegurado Umtiti que nunca se ha querido ir del Barça porque está feliz y dice que el Barça es su casa dice también que juega con el mejor del mundo

Voz 21 28:29 lo que de pequeño desde pequeño perdón

Voz 20 28:31 es del Barça por todo ello nunca se ha querido ir del conjunto azulgrana da azulgrana dice Samuel Umtiti le escucha

Voz 21 28:38 vamos

Voz 22 28:39 hablo mucho con con Antoine Griezmann pero este tema no ha de todo de Playstation en de la comida de todo pero de este tema lo me importa pero es un jugador fuerte las chico que pueda ayudar todos los equipos del mundo entonces si él quiere venir aquí será fantástico

Voz 1991 29:02 ante al margen de la renovación evidentemente había que hablarles sobre eh Antoine Griezmann que puede ser su compañero el año que viene y con el que está conviviendo estos días

Voz 20 29:10 sí mucho ya lo acabamos de escuchar dice que no habla con el del futuro que habla de la Play it de comida pero la verdad es que está conviviendo con Griezmann ha dicho será visto molesto al final de la rueda de prensa aún Tití porque muchas de las preguntas han ido Sober sobre Griezmann también ha dicho que es compatible con DVD por ejemplo porque son dos buenos futbolistas que se entienden sobre el campo pero al final si un poco molesto Umtiti porque ha dicho que iba a hablar sobre su renovación y sobre su futuro como azulgrana Hinault sobre Griezmann y que es Griezmann el que debe decir algo cuando considere oportuno

Voz 1991 29:46 ha habido mucho

Voz 16 29:48 yo digamos revuelo no

Voz 1991 29:50 las redes sociales con las fotos que ha publicado del acto el Barça sí la verdad es que no lo han estado muy acertados las cosas como son

Voz 20 30:00 sí sí sí sí no no no demasiado acertados porque estaba había tras un panel un photocall que le llaman y que era de color negro ahí la verdad no

Voz 1991 30:11 no veía costaba diferenciar

Voz 20 30:13 a un títere tenías que fijar un poco pero ha sido vaya las redes son como son y él siempre

Voz 1991 30:19 bueno bueno que en este caso lo han hecho en plan simpático hombre que tampoco pasa nada que no además costaba diferenciar hundir

Voz 20 30:29 pero bueno es lo lo lo de menos Citi porque era un día como te digo muy muy feliz para para él será visto muy contento fíjate incluso que ha habido un momento en que Bartomeu que le ha presentado en este acto les ha dicho bueno ahora te vas a quedar muchos años unos quince años ya he dicho bueno vale me quedo quince años más pero hay que revisar otra vez el contrato antes había dicho que no se quedaba por dinero pero al final si se queda quince años más habrá que revisarlo el contrato un Umtiti muy jovial muy contento por esta renovación hasta dos mil veintitrés como te digo con esa cláusula de quinientos millones

Voz 1991 31:03 pedazo de central el que tiene el Barça iba todo dentro de lo normal no va a estar hasta dos mil veintitrés va a estar muchos más años en el conjunto catalán gracias Andy hasta mañana un abrazo el que no sé si va a estar muchos más años en el Atlético de Madrid es Antoine Griezmann Juan Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas qué tal

Voz 1576 31:19 buena noche pregunta podría ser muy sencilla

Voz 1991 31:21 de estación notando Griezmann se va o se queda

Voz 1576 31:24 bueno pues yo creo que te diría que no lo saben ni Griezmann que a estas alturas si lo sabe otra cosa es que lo haga público el que sigue en sus trece es el máximo mandatario del Atlético de Madrid que hoy en un acto sobre la hablamos de Irak ha hablado de de Antoine Griezmann le han vuelto a preguntar los compañeros perpetuación del francés y tiene que preocuparse la afición del Atlético de Madrid fíjate lo que ha hecho el presidente

Voz 1991 31:47 yo sigo diciendo el ex jugador

Voz 23 31:49 del Atlético de Madrid porque tanto jaleo que es algo que si no dice todo el mundo está ya es jugador del Atlético de Madrid y punto llegara hablamos de simposium que es una cosa en Fantastik es maravillosa para todos vosotros que también sufrir mucho de El corazón venir por aquí de vez en cuando para que os cure Enríquez

Voz 10 32:07 puesto que la afición rojiblanca al final es un poco inquieta con el tema

Voz 23 32:11 tiene un corazón magnífico la afición rojiblanca sabe lo que es aguantar no aguantar el corazón

Voz 1991 32:18 me ha faltado algo que suele decir el presidente Cerezo cuando se bien esta situación y es los jugadores acaban jugando donde quieren y en esta ocasión no lo ha dicho Cerezo cuando si tú pones las declaraciones de el presidente rojiblanco en los últimos años cuando habla del futuro de un jugador suyo yo siempre dice los jugadores acaban jugando de quien lo sabéis en este caso no lo dicho tala

Voz 1576 32:43 no lo ha dicho porque el el lo que cambia en este caso es que el jugador no sabe dónde quiere jugar ese es el problema en cualquier caso yo creo que ya hay hartazgo en el club en sus aficionados evidentemente hay hastío con este tema y sobre todo bueno pues cada día que pasa se da una vuelta de tuerca más hablaba en los compañeros de ABC hoy de el entorno de el del jugador y que el propio Griezmann había contado a sus más allegados que ya había tomado una decisión que quedaba se queda se quería quedar en el Atlético de Madrid bueno pues desde el rotativo francés L'Equipe alguien en nombre de Antoine Griezmann ellos hablan del entorno han dejado claro que esto no era verdad que Griezmann no sabe dónde va a jugar el año que viene imagínate a las alturas de la película

Voz 21 33:24 que estamos que no saben donde bajo el año que viene que no

Voz 1576 33:27 ya tiene decidido el equipo en el que va a jugar y que ni siquiera está claro que lo vaya a decir antes de que arranque el Mundial te puedes imaginar que en el Atlético de Madrid que tienen un poco de la política deportiva pillada entre alfileres porque dependiendo seguida del francés con los emolumentos que va a recibir y sobre todo con lo que te da deportivamente pues cambiaría la planificación de cara a la próxima temporada como te digo bueno pues esto ha pasado ya de culebrón a broma pesada y hay lo que hay es ya esa hastío hartazgo esperando que que el francés su entorno su hermano y representante o quién sea deshoja la margarita y al Atlético de Madrid si puede contar con Griezmann la próxima temporada os iba a tomar el rumbo a Barcelona o a cualquier otro situación porque a estas alturas de la película Yago ya no se descarta que ya no sólo sean dos actores en la película Atlético de Madrid y Barça sino que pueda haber algún actor más eso que imagínate el lío monumental que en torno al francés parecía que todo se iba a aclarar en apenas días yo sigo pensando que a pesar de lo que ha dicho esta mañana esta mediodía al equipo yo creo que esta semana vamos a saber algo en un sentido o en otro

Voz 21 34:29 pero bueno asegurarlo como te

Voz 1576 34:31 pues es imaginar viendo los vaivenes Si los titubeos del francés es muy complicada aseguró

Voz 1991 34:37 yo no entiendo a Griezmann e sea realmente desde hace un par de temporadas la actitud del francés que está en todo su derecho de irse donde quiera como quiera y cuando quiera siempre cuando paguen por él evidentemente es decir el el puede tener la inquietud esa otro equipo porque tenga una oferta deportiva económica o de lo que sea que considere más atractivo pero no entiendo esta manera de mantener todo en tensión de no hablar claro de no decir las cosas como son de Griezmann y al final acabas enfadado a la afición a tu equipo al equipo que te pretende es todo como un secretismo tan incontrolado es todo como que él mismo ni sabe realmente lo que quiere hacer pero te va a su país si te suelta una perla hablando del Manchester hablando del Manchester en su día luego llega que sí incluso hablado del Madrid no sé si así tú estás feliz en un lado lo normal es decir no tengo nada que hablar estoy feliz en el Atlético Madrid zanjas la polémica punto y no además que de de lo que hablar si te quieres quedar en teoría lo has dicho en el vestuario como en ese partido en el que le pitaron tan famosa en el que Griezmann tuvo una cara hasta los pies porque no esperaba esos pitos ideas tomado esa decisión después sal y lo dices o no creo que sea suficientemente maleable el francés como para que le piten unos cuantos cambie de opinión cambia de opinión porque tampoco lo tenía muy claro con lo cual o mintió a los compañeros de El Vestuario o es que realmente le ha cambiado la opinión los pitos de de la grada yo creo que Griezmann tiene que salir ya decir me voy o me quedo mi intención es quedarme Mi intención es si es irme pero no puede estar pasando dejando pasar los días como si aquí no sucediese nada porque tiene gente pendiente que está la gente que que está pendiente de él no sé yo creo que Griezmann en este eso está mal asesorado que ha estado mal asesorado en las temporadas anteriores y que tiene que decir se tiene que decidirse cuanto antes porque para empezar sino lo hace antes de que empiece el Mundial creo que hasta le puede afectar en el rendimiento de que en cada sala de prensa en cada rueda de prensa en cada zona mixta se le vaya a preguntar por qué se eleva a preguntar en el caso de que no hable de de su futuro con lo cual yo creo que Griezmann está perdiendo un tiempo precioso para buscar tranquilidad y normalidad a algo que puede suceder en el mundo el fútbol pero que lo único que lo ha cerraron turbia es el propio Griezmann pero bueno tenemos que esperar tal

Voz 24 37:03 si no no queda otra la verdad que en esto

Voz 1576 37:05 es verdad que al haber Mundial pues se tiene un poco más de tiempo recordemos que Atlético de Madrid volverá al once de julio dos entrenamientos pero evidentemente todas las operaciones todas las gestiones de cara al próximo curso se tienen que empezar a hacer y sobre todo saber con qué se cuenta ya hemos contado en El Larguero que el acuerdo con total falta llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo si me Vrsaljko parece que vas a ir rumbo Talia el Nápoles el más interesado y evidentemente hay cosas que se va naciendo pero lo que es el grueso de la operación uno de ellos evidentemente es la continuidad de Jan Oblak que en cuanto vuelva de vacaciones es elevado mejora el contrato y en principio si no se tuerce nada va a continuar en el Atlético de Madrid y evidentemente el otro gran pilar para saber qué ficha eso que no fichas que necesitas lo que necesitas es saberse Antoine

Voz 21 37:47 el Atlético de Madrid

Voz 1991 37:49 pues veremos veremos si hablan desde el inicio del Mundial cada vez queda menos tiempo gracias a un abrazo

Voz 1576 37:54 pues ya buenas noches y también estamos pendiente del futuro

Voz 1991 37:57 desde del banquillo del Real Madrid tras la marcha de Zidane ya sabéis que ha habido varios candidatos el mejor colocado parece que es Pochettino pero claro hay amigo hay que pelear lo con Levi el dueño del Tottenham eso no es nada fácil Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 21 38:12 hola qué tal Yago bueno evidentemente no es tan fácil porque no es un jugador es un entrenador sí fueron jugador y hubiese tiempo hasta el mes de casi septiembre treinta y uno de agosto como ocurrió con Modric con Bale sería otra historia pero hablamos de un entrenador el Madrid hombre no tiene muchísima prisa pero sí tiene cierta prisa porque en la semana días quince días a lo sumo el Madrid tiene que tener entrenador para dirigir a jugadores diseñar la plantilla pretemporada y evidentemente por ahí aparte de dinero existe eso la prisa entre comillas de tener un nuevo técnico ese plantean una fecha

Voz 1991 38:46 limité a Herráez porque yo me imagino que cuanto antes mejor y no sé si incluso antes de que empiece el Mundial ya tener a un entrenador trabajando que sería lo suyo

Voz 21 38:56 sí yo creo que una semana en Madrid tiene tiene entrenador es lo que creo yo el Madrid evidentemente no se va a precipitar porque eh bueno Pochettino que eso puede pagar por Mourinho en el año dos mil nueve cuando llega el Real Madrid dos mil diez y bueno el equipo el Madrid informa que paga aproximadamente ocho millones de euros desde Italia dicen que es más dinero porque se metió en medio del fichaje de te Sneijder el futbolista de holandés que llegó en dos mil siete que luego en Madrid vendió al Inter bueno dicen que una compensación y que fue algo más bueno da igual en cualquier caso de Madrid tiene un tope para para pagar por un técnico se llame como se llame en este caso Pochettino al Madrid le gusta Pochettino Pochettino tiene que dar un paso pero claro si acaba de firmar con Levi acababa de firmar la renovación que está mejor sí pero bueno esto ya sabes cómo es con con dinero de con con tiempo hace todo osea que por ahí no hay yo no veía ningún problema porque además pues he tenido está loco por la música nombró bueno está Levy efectivamente si no hay hasta el treinta y uno de agosto para poder firmar a un futbolista como fue en su día Bale que se declaró en rebeldía o Modric que no lo hizo pero que bueno estaba más o menos llevamos el avanzado con Mourinho entonces el banquillo con Mijatovic por medio y efectivamente hizo la operación sin bueno con pasta pero sin grandes problemas en este caso hay una premura evidentemente insinuó Es Pochettino pues habla otro los técnicos pues hombre el Madrid no va a acudir a un técnico novel va a acudir a un técnico que tenga cierta garantías es campeón de Europa es el Real Madrid es el equipo más grande del mundo no se lo pueden dar a cualquiera no porque no tengan un buena opinión de mucha gente es que es el Madrid hizo bueno pues no se informa Antón Meana que Allegri voy ha comentado en Italia ha dicho no a a al Madrid que bueno dirige a la Juve dijo no ya en su momento al al Chelsea por motivos personales y hoy ha informado como digo Antón Meana desde Italia de cuenta en qué en qué alegría dicho no al Madrid se queda en en la Juve sería otro pretendido más eh pues quedaría Klopp que de a Pochettino a mí la horquilla no se me abre mucho más a mí personalmente bueno Laudrup es un buen técnico pero chico yo no le veo ahora mismo para para el Real Madrid es una opinión muy personal a lo mejor hace de de vicio no a mí personalmente me opinión me gusta mucho más la gente de la casa de la cantera creo que los mejores técnicos del Real Madrid históricamente han sido los que conocen la la casa la conoce pero ya hace más tiempo no otros pues la conocen más recientemente y los que mejor rendimiento han dado pues han sido pues Zidane Del Bosque y y compañía

Voz 1991 41:30 pues parece una semana clave tanto para conocer el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid como para conocer el futuro del banquillo del Real Madrid el favorito es Pochettino veremos si se concreta esa ese fichaje es el nuevo técnico del conjunto blanco en principio todo tiene que producirse antes de que arranque el Mundial o eso sería lo ideal veremos si se alarga en el tiempo no gracias un abrazo hasta mañana hasta luego Yago ya tengo por ahí preparado el sanedrín de los exfutbolistas de de primera y interesante lo que tenemos por delante pero antes Miguel Coll no tiene una noticia que contra a mi hola Miguel qué tal muy buena las olas Yago buenas noches noticia

Voz 24 42:10 curiosa donde las haya escucha mira el Ayuntamiento de Ponferrada en Castilla y León acaba de comunicar que van a lanzar un referéndum online con motivo del Mundial el objetivo es votar medidas excepcionales de control del ruido entre otras se recomienda mesura en la celebración de los goles Iber los partidos sin activar el sonido de los televisores la razón dicen en su comunicado también en Twitter es que al ser una ciudad de dos caminos de Santiago

Voz 1991 42:37 el ruido de las celebraciones eufórica es del Mundial

Voz 24 42:39 al puede alterar la paz recogimiento de los miles de peregrinos que la visitan en fin como te he comentado noticia curiosa de la que sin duda seguiremos informando gracias Miguel un abrazo hasta luego chao abrimos tiempo de

Voz 1991 42:54 sanedrín Álvaro Benito qué tal muy buenas

Voz 25 42:56 qué tal buenas noches Santi Cañizares buenas noches anoche ya o Kiko Narváez qué tal buenas noches Yago

Voz 1991 43:02 Gustavo López muy buenas muy buen uno hechizado por dónde queréis empezar el banquillo

Voz 26 43:07 el Madrid Griezmann un tipo

Voz 1991 43:10 Ci Álvaro bueno el siete preguntas en el banquillo el Madrid crees que se cierra a Pochettino

Voz 0104 43:17 por lo que me cuentan a mí esta difícil estaba bastante difícil no lo sé la verdad que que desconozco realmente cuáles son las prioridades en las preferencias si yo si pudiera tuviera cigoto yo apostaría por alguien de la casa o por Santi opositor o por José Guti Solari quiero decir Satur tiene

Voz 1991 43:38 claro que sí puedes por alguien de la casa no

Voz 0104 43:42 he visto que los últimos años es lo que mejor funciona y además sería una línea continuista con lo que ha tenido éxito los últimos años por qué no ya está demostrado en casos como el de Guardiola en su momento el decidan ahora recientemente que que él no haber tenía experiencia en Primera no así un hándicap para para conseguir éxitos osea que que porqué no porque no es que el que venga de fuera lo va a tener muy difícil ahí eso sin duda de porqué no es es que la ley la línea más continuista es apostar por lo de aquí

Voz 1991 44:16 yo no voy a recoger su testigo y voy a seguir por ese lado precisamente Sandy alguien de la casa como dice Álvaro o hay que buscar algo fuera tipo Pochettino no

Voz 27 44:25 bueno a ver yo soy de la opinión siempre que me que que los técnicos tienen que pasar por una experiencia así por unos caminos para ir creciendo ir adquiriendo conocimientos si luego enfrentarse a los retos más importantes lleva toda la razón no Albarrán el sentido que por ejemplo Zidane Guardiola han sido grandes técnicos y no ha necesitado entrenar equipos anteriormente eso es cierto pero es también anormal sea no es fácil encontrar ese tipo de perfil ese tipo de entrenadores yo creo que cuando hasta que no se ha ido Ciudadanos no nos va aún no nos hemos dado cuenta lo importante que el Real Madrid no porque incluso desde los sectores todavía tenía alguna crítica además bueno pues se va a Zidane el Real Madrid se ha quedado muy huérfano esa es la realidad quizá por por la falta de previsión porque porque fue una sorpresa quizá porque es un club que no lo puede entrenar cualquiera no que es que es verdad que hay que conocer muy muy muy muy mucho con la idiosincrasia del Real Madrid que no es sencillo pero ahora mismo está en una encrucijada bastante complicada no hay apostar por un hombre de la casa tendría su lógica pero también tendría en caso de no funcionan las cosas bien pues mucha critica puesto que el riesgo es muy es es es muy grande no yo entiendo que el presidente a lo mejor lo que pretenderá es protegerse con algún técnico de altura lo que hace falta es que pueda conseguirlo porque como hemos

Voz 1991 45:47 o como estamos escuchando no va a ser fácil y Kiko y no sé si llamarlo arriesgarse con alguien de la casa buscar alguien con más experiencia fuera

Voz 1266 45:57 a todas manera primero lo habría que hablar con el presidente que lo que quiere él Yago Si continuismo en el sentido de seguir con la misma plantilla ahora si quiere dar un vuelco que haya después de Zidane de dar la baja a una serie de jugadores que vengan otros pues lo mismo a lo mejor puede venir bien a alguien que tenga experiencia con un carácter diferente lo que le ha ido muy bien al Real Madrid es obvio de que es un gestor extraordinario a la hora de de saber manejar el vestuario ya ese tipo de jugadores lo que yo no sé si este año a lo mejor hay tres cuatro o cinco baja vienen otros jugadores tiene que buscar pues otro perfil de de entrenador ahora que quiere seguir con la misma gente Vicente del Bosque Zidane y alguien de la casa puede venir perfectamente ahora si tú quiere dar un vuelco y tiene que Cristiano se va a un lado ve la otro trae tres cuatro jugadores y quiere dar un cambio brusco en el cual quiere a alguien con experiencia de karate buscar otro perfil evidentemente algo o alguien con mayor experiencia pero yo primero me sentencia con Florentino le preguntaría qué es lo que qué es lo que querría él no de cara lo que es el futuro AVE qué tipo de jugadores vendrían oro vendría ahora mirando hacia atrás es obvio que con Zidane y del Boque los éxito hoy lo tituló han venido pero claro

Voz 1991 47:11 no sé yo cuál es la idea que tiene Florentino de cara

Voz 1266 47:13 a la próxima temporada Gus