El Larguero (2ª parte / 04/06/2018): El Sanedrín de exfutbolistas, Rubi y la historia de Raúl Ruiz que te reconciliará con el fútbol

Voz 1 00:00 Bush

Voz 2 00:16 bueno sin arco para que fuera por no entiendo

Voz 1991 00:36 seguimos analizando la situación de

Voz 4 00:39 el fútbol en este caso unos al lado de

Voz 1991 00:41 el futuro de Griezmann ahora vamos con Cristiano Ronaldo un Cristiano Ronaldo Álvaro que habló cinco minutos después de la final la Champions que para mí se equivocó no era el momento en el site incluso él de alguna forma a su manera los recortes yo yo es que creo que el hablar de su futuro hijo otra vez de él mismo en la concentración de Portugal me parecería que tampoco estaría bien bueno yo no yo no sé si iba a hablar Él dijo que hablaría en la concentración con Portugal sí

Voz 1610 01:12 qué pasa que no es lo mismo después de un partido en caliente con las sensaciones a flor de piel que luego cuando maduras mejor los pensamientos no hay ver las cosas con frialdad yo mi pensamiento es el de siempre el Real Madrid a día de hoy necesita Cristiano Ronaldo y creo que Cristiano Ronaldo no puede estar en ningún sitio mejor que en el Real Madrid están condenados a entenderse de entenderse y tienen que estar felices el uno con el otro no yo creo que Cristiano ha hecho cosas muy muy importantes en el en el Real Madrid en lo individual y en lo colectivo hoy va a ser difícil repetirlas y Bar de aquí yo creo que él es es un animal competitivo

Voz 5 01:51 y no creo que dé

Voz 1610 01:53 por vivamente y creo que es lo más importante a esos niveles de ya de no creo que Cristiano e tenga problemas de dinero sinceramente no creo no ir

Voz 6 02:06 bueno pero sí pero no debería no debería no debería moverle eso

Voz 1610 02:12 en mi opinión así como lo veo yo no debería moverle eso tiene que pensar lo que he conseguido en los últimos cinco años aquí

Voz 5 02:19 sí yo creo que que tiene que tiene que continuar Santi

Voz 1535 02:25 eh yo cada vez no tengo información de ningún tipo de pero cada vez analizando la situación y pienso que toda la culpa de esto lo tiene los rumores de animar sea es probable que cuando hablan de dinero entre el Real Madrid Chris

Voz 1991 02:40 ya no pues se le llama en ataque de cuernos bueno pues llámale como quieras Yago pero yo creo que Cristiano

Voz 1535 02:47 lo que probablemente las negociaciones el Real Madrid en ocasiones habrá dicho mira hasta aquí podemos llegar esto no es el Barcelona hay esto no es el París Saint Germaine y oye pues Messi Neymar cobrar a lo que cobrarán pero nosotros podemos llegar hasta aquí porque él es el peor pagado de los tres en la realidad muy bueno pues bien de acuerdo vale pues sólo por llegar hasta aquí está bien pero cuando ha aparecido en escena Neymar el Real Madrid se plantea seriamente Aimar INEM para llegar al Real Madrid tiene que cobrar como mínimo lo mismo que está cobrando el París Saint Germain yo creo que eso es lo que le ha sacado un poco de quicio

Voz 0749 03:25 ahí es donde no ha entendido demasiado pues

Voz 1535 03:27 ese el que a él a lo mejor pues no llegar a esos niveles de salario que sin embargo pues el planteamiento de Neymar ahora mismo pese a no sé si una realidad pero cuando el río suena pues agua lleva planteándolo entonces yo creo que por ahí ha entrado el problema no creo que sea un problema de dinero en cuestión como dice Kiko de muchos gastos ni mucho menos no creo que

Voz 7 03:52 es una cuestión de quiero cobrar más porque

Voz 1535 03:54 que tengo ambición económica pero si me toca las narices que a mí me hayan negado en algún momento cobrar esas cifras y ahora mismo si viene Neymar las cobre cobre más que yo eso si me toca las narices porque aquí el que lleva la bandera y el escudo de este equipo soy yo cuando el equipo pierde

Voz 1991 04:12 primero que se ríen de mí cuando el equipo

Voz 1535 04:14 poco y busca soluciones y busca alternativas y busca pues siempre aparezco yo no entonces por ahí a esa es más una cuestión de dignidad cuernos cada uno les llamará comuniqué a llamar que en definitiva de una cifra u otra ha disparado eso es lo que creo yo que igual estoy absolutamente equivocado sabes pero eso es lo que entiendo después de analizarlo muchos días y pensar lo que puede haber detrás de este enfado de Cristiano el Real Madrid

Voz 1991 04:44 Coves ha disparado el gasto electricidad de Madrid sí

Voz 3 04:46 con el tema de los teléfono que no vea lo lo suyo yo creo que hay tres partes la primera él

Voz 8 04:50 en el momento en el que se confunde y se equivoca en él porque no es su momento individual sino es colectivo de un escudo de una institución como es el Real Madrid que consigue algo histórico como en la Champions cuatro

Voz 1991 05:04 además con déjame solo a contar una cosa

Voz 1203 05:07 que no es ni en la zona mixta es en el propio campo calienta la boca en el campo

Voz 8 05:11 yo creo que normalmente más que calentar un AVE que está en frío cuando ya puedes comentar ahí en momento de euforia de disfrutar de con toda tu gente con toda la gente que ha ido hasta Kiev para ver la final disfrutar y sabe que estén frío después de la ducha o tres día después pues ya puede hablar lo que tenga que hablar para mí ahí eh puro egoísmo el gol Sando sólo le faltó el gol sólo exclusivamente Elia hay una institución en la que va va a seguir una vez que que acabe Cristiano es obvio y evidente pero ahí es un tema un segundo que es el que decía a Cañete el tema de de Neymar cuando el consiguió el Balón de Oro y Florentino le tiraba los tejos parece que era más importante el tema el brasileño que que es de él después de una mala gestión para mí es una mala gestión pues yo creo que Cristiano debería haber estado renovado Yago hace ya un par de año y que no pueda Alex y en el Manchester United cobra más que Cristiano el Real Madrid estamos hablando un equipo que genera pasta por lo sabido es que no llegase a día de hoy a estar hablando de eso Cristiano cuando ya debería estar con Lam cobrando lo que se ha ganado en el terreno de juego porque si te vas a por un jugador IT va a una ficha a la que le tiene que dar no es comparable al rendimiento que te da Cristiano que yo creo que jugando de nueve en punta como lo ha entendido el perfectamente puede estar mínimo dos años marcando cuarenta y cuarenta y cinco goles en partidos oficiales para mí es la que acredita el la final tema Neymar de los cuernos como vice de fue una mala gestión porque para mí hace un par de año que ella Cristiano debería estar en el top sentaditos con Messi a la hora de estar cobrando el pastizal que se merece Gus

Voz 0749 06:51 que todos tenemos parte o bien hablamos todo lo fue el último

Voz 3 06:57 no debería haber hablamos porque lo que hablamos

Voz 0749 07:02 entonces digamos la creo que realmente el tema salarial creo que tiene que estar prácticamente a la par con con Messi esa realidad de coincido un poco con Kiko en el tema de que por ahí se quedó abajo de de percibir un salario importante sabiendo lo que han logrado sabiendo lo que significa el para el Real Madrid hiló que lo que el estandarte que para la institución no y luego el tema de de equivocarse después de de las finales porque él no fue partícipe en la faceta goleadora creo que no fue importante haciendo goles es importante en partidos importante contribuyendo al al triunfo pero todo hubiese cambiado si hubiese dicho algún gol esa la la la percepción que uno tiene no sentirse eh que gracias a él pudo haber ganado al Real Madrid y marcando goles ir luego con con lo que pueda llegar a pasar creo que no ha pasado absolutamente nada se le renovará más o menos para que los dos se pongan de acuerdo tanto el club como como el jugador son vaso comunicante ninguno lodo puede estar ni Cristiano en el Real Madrid ni el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo creo es es llegar a un entendimiento porque no se entiende en otra otra situación iba a depender mucho del papel que haga Portugal el Mundial que también va a ser importante para la lucha contra actual que él tenga con el Real Madrid eh

Voz 1991 08:20 pregunto si o no Álvaro ves a Cristiano fuera del Real Madrid

Voz 6 08:24 no Santi Kiko negativo Gustavo en absoluto

Voz 1991 08:31 vale Griezmann ves a Griezmann fuera del Atlético de Madrid Álvaro

Voz 6 08:35 no sé si Kiko sino

Voz 3 08:41 ya que no lo tiene ni Daniel voy a tener idea que os pongo que hay que apostar Kiko hay que apostar apostando tal Atlético Madrid apostando competir tanto limpio eso eso es un pacto teoría

Voz 6 08:55 yo voy a decir se queda se queda vale

Voz 3 09:05 hemos llegado a ser el último parte para

Voz 9 09:09 de ahí hasta sí o no esto es

Voz 1991 09:12 tampoco hay que saber lo que los demás lo de difícil

Voz 9 09:15 lo ha dejado todo claro sí sí venga

Voz 6 09:18 sí que que se queda

Voz 3 09:24 cambio de tercio

Voz 1991 09:25 Aspas Diego Costa jugaron juntos ayer con España Gus crees que esto va a ser algo habitual en la selección que era una probaturas de de Lopetegui te gustó España con la opción Aspas Costa jugando juntos

Voz 0749 09:40 España me gustan general es un equipo es una selección juega muy bien que sabe manejar muy bien los tiempo del partido que que todos los los jugadores tienen un concepto muy muy claro lo que necesita a cada momento de del encuentro que puedan jugar junto bueno puede ser una variante más eh en el sistema que quiere utilizar Lopetegui son dos jugadores que se pueden comer entrar de la mejor forma posible no muchas veces va a depender de del rival si quiere jugar con un delantero centro como Diego Costa para mantener arrasa los centrales si quiere jugar sin ningún nueve referencia y agua para poder jugar ahí pueden jugar junto puede jugar Rodrigo también tiene muchas Variante tiene muy buenos jugadores tiene muy buenos jugadores de muy buen pie la selección española iba a depender yo creo que lo que Lopetegui quiera dependiendo mucho del rival y de cómo se se encierren los rivales no eh los dos a mí personalmente me gustan por ahí Hachette de eh tuvieron momentos de asociarse bien eh con la gente de arriba con los medios más ofensivos el problema de va a tener España es el reemplaza ante de Si llega a pasarle algo después de tres cuartos de campo para arriba tiene muchas variantes

Voz 1991 10:50 lo que hago y parece que hizo de sustituto de Busquets

Voz 0749 10:53 eh en phishing si es muy complicado

Voz 1991 10:55 sustituirá pero parece el el relevo igual incluso con Saúl también el relevo natural antes de

Voz 1535 11:01 el precisamente con eso Kiko

Voz 1991 11:04 el Costa

Voz 8 11:06 pues mira para jugar en banda yo prefiero de tal manera es la selección española veo una selección de la época de Del Bosque la camada de centrocampista de meter cinco veo a Isco titular para tener la posesión como si no lo lo demuestra no llevando a Javi Martínez dejando a Thiago que ya jugó contra Alemania Argentina con el Bayern de Munich contra el Real Madrid en el Bernabéu que quiere tener la posesión el balón ya recuperado algo o la selección española muy muy importante es el hambre la la el robo otra tras pérdida en campo contrario y esa presión Iago Aspas no me gusta mucho en banda lo prefiero jugar de ese delantero mentiroso porque es asocia de categoría le da continuidad al juego cuando juega lo cinco centrocampista prefiero a Lucas a la hora de abrir el el Camp eso sí yo creo que Lopetegui hizo ayer una prueba pero de cara a lo que es el futuro yo incorporo ahí a Isco y dejó a a dio Costa ya tengo miedo a Rodrigo o Yago Aspa Diego Costa era era una cosa que en la presión y el trabajo arriba al P Portero a la central incomoda y obliga a pegar pelotazos hoy puede robar o que la pelota ya está fuera de banda en muchos momentos del partido pero cuando quieras tener a un falso delantero a mí Rodrigo y hago Aspa me gusta más que querido Costa a la hora de darle continuidad al al juego Cañete

Voz 1535 12:24 yo creo que no lo vamos a ver juntos los dos estoy de acuerdo con que en banda y Yago puede jugar en el Celta porque su líder y parte de Barna pero luego hace realmente lo que quiere porque todo el mundo guarda su posición en España es uno más y por tanto yo creo que esos privilegios no los tiene en constatarlo en banda es perder toda su fortaleza por lo tanto yo creo que hay tres jugadores fundamentales en el equipo que yo estoy convencido van a ser titulares que son Silva e Iniesta ahí solamente queda sitio para un punta ahí ese punta pues estoy de acuerdo con Kiko el que mejor se acopla pues quizás sea Rodrigo o quizás por ahí pueden los tiros lo que pasa que la experiencia de de Diego Costa pues yo creo que ahora mismo pesa mucho pero acabará probablemente jugando con uno de los dos o bien con Rodrigo con Yago Aspas porque creo que es el que mejor puede darle continuidad pues a ese tipo a ese estilo de juego que tiene España de tener mucho la pelota de poca verticalidad pero mucha

Voz 0749 13:21 mucho manejo de balón Mi llegada

Voz 1991 13:24 pues con con hombres del centro del campo es un poco me recuerda salvando las distancias los jugadores sin llegar a comparar los y común

Voz 1535 13:31 sí somos matices el momento Torres Villa

Voz 1991 13:34 escorado un poco a banda a ti te convence Álvaro esté aspas de Bogotá

Voz 1610 13:38 bueno yo creo que Aspas juega muy bien al fútbol y ayer en en en esa posición que Nole que no le favorece fue de menos a más ya los últimos minutos de la primera mitad intervino con éxito creo que donde le pongas va a jugar bien es cierto que como dice Cañete pierde eficacia porque su mejor posición está por detrás del punta o incluso partiendo de esa posición de nueve viniendo asociarse con todas las que tienen por detrás de buen pie en la selección que es un escándalo los jugadores de buen pie que tenemos ahí en esas posiciones a mí es el que más me gusta de los tres porque me parece que tiene la capacidad de hacer muchas más cosas que que es que sus parejas de baile que en este caso de posición que son Diego Costa ahí Rodrigo quizá Diego Costa sea el más diferente te da ciertas cosas que los otros dos no tienen pero Aspas es más completo nos asocia maravilla tiene gol es muy competitivo y el ataca los espacios te tira paredes te asiste cae a banda sea misma es un jugador que me gusta mucho pero pero tengo dudas de que sea el elegido para para el primer día monte un tengo dudas y está claro que Silva Iniesta Isco Busquets son titulares ahí

Voz 6 14:50 durante Koke o Thiago sea el que acompaña también hay un punta

Voz 0749 14:55 sobre quiénes lo pueden eh

Voz 6 14:57 adiós cualquiera aceptemos cualquiera

Voz 1991 15:00 dan dando palos a a Higuaín y todavía no empezado esto

Voz 6 15:03 no no adelante no necesita a nadie veo no

Voz 1991 15:07 hablando de medio sino está Busquets quién creéis que es

Voz 1535 15:10 el el relevo natural parece que Thiago es el mejor situado

Voz 1991 15:16 a ser también Saúl

Voz 1535 15:18 estuvo Bush

Voz 0749 15:21 hombre hecho a Thiago o no lo veo en esa posición a mí personalmente pero es un jugador que qué puede rendir mucho más de tres cuartos de campo para para adelante no juntarse más con Silva juntarse más con Isco en esa posición me gusta más alguien más referente no busque indiscutiblemente es el fijo oí no tiene recambio esa realidad

Voz 6 15:44 mimo en estos veintitrés no tiene recambio

Voz 0749 15:47 difícil encontrarle un y ahora esto XXIII eh lo Petit creo como he creído conveniente no no convocar a uno de un perfil similar no igual sino similar el que más se parece ahí para poner en esa posición yo personalmente pondría a a Saúl ahí en esa en esa posición Thiago en esa posición a mí personalmente no me gusta el creo que es un jugador que que pierde llora la el sitio que tácticamente es más incorrecto que puede participar mucho más en ataque pero para fijar una posición tan importante en la primera salida de balón y de puede tener mucho más equilibrio hay que el ideal no no es no es Thiago si no tienes alien

Voz 8 16:28 sí y para jugar ahí como pueden y Larramendi como

Voz 0749 16:31 pues en Javi Martínez al no estar convocado ponen

Voz 8 16:34 día a Saúl llegó tu también Saúl yo hubiese llevado a Javi Martínez empezando pero ya vamos a muerte con los veintitrés pero es evidente que Saúl cuando ha jugado en el Atlético Madrid tiene un problema a la hora de los controle orientado de proteger la la pelota hay tiene algunas pérdida que que te hacen que tener muy mucho problema es cierto que abarca mucho más campo que tiene gran zancada que la presión en campo contrario del equipo español te obliga a pegar pelotazo y con la envergadura Saúl puede coger más rechazo más rebote e impedir que tanto Sergio Ramos como piquete han que salir para ir de de cabeza pero viendo lo que hay a día de hoy viéndolo el día de Alemania Argentina hay cuando ha jugado en el Bernabéu no con el Bayern de Munich quizá es el que tiene las ideas más clara a la hora de querer jugar ahí porque lavado la la oportunidad siempre cuando tenga un Koke que no para de trabajar y currar y que ha llegado a este último tramo de de temporada mucho más dinámico y espectacular Hinault estando Javi Martine yo creo que que Julen va con la opción de de Thiago es que compararlo con busqué es un embolado con cualquier claro que no hay Rodri que el chaval del Villarreal no es joven y está pues jugando a dos toque fácil pero es que Busquets juega muy bien al fútbol lo ve muy rápido y es que no hay un sustituto natural y para mí lo que más se asemeja que esa era en su momento Javi Martínez del apuesto por Thiago porque ya te digo si estuvo bien Argentina Alemania con el Bayern puede jugar no ahí con la con la selección española

Voz 6 18:06 Andy

Voz 1535 18:07 fíjate que es algo tenemos claro no que es que el jugador más importante ahora mismo del equipo el que menos recambio tiene Busquets

Voz 1991 18:14 correcto

Voz 1535 18:15 esa es la realidad que incluso si si si faltar Iniesta Isco Silva que hemos hablado que son jugadores indiscutibles en el ataque incluso podría ser una solución al equipo porque son los tres como muy parecidos no son los que hacen pues el mismo fútbol hacia adentro teje la banda cuando cuando pierde la pelota porque ningún jugador de banda y ahí pues tenemos alguna carencia linea muy fácil pero a lo mejor selección uno de ellos ya está nos vendría bien porque hay incorporaría a lo mejor a Lucas incorporaría otro tipo de jugador que compensaron poco ese estilo de juego pero sí embargo Si selecciona bosques tenemos un problema grande yo creo que Tiago yo lo defino como un velero un velero que es en esa posición no es cuando viene el viento a favor cuando te estás jugando mucho mejor que el rival tienes la pelota es fantástico jugar con Tiago porque le da un buen inicio del juego y tiene que juega rápido que juega con habilidad que juega con la cabeza arriba con criterio y juega fantásticamente bien al fútbol pero cuando te viene el aire encontrado el motor no pues esto pasa lo mismo en el momento en el que pierde la pelota hay hay un contragolpe es que defender en transición porque tienes que corre para atrás rápidamente es que replegar de Thiago no tiene esos conceptos entonces ahí tenemos un problema gordo porque no hay hablaríamos de que defendería solamente con cuatro y cuatro jugadores que además no tienen tácticamente a nivel defensivo tácticamente no son ideales son jugadores de excelentes en el en el lance personal no a la hora de adivinar un pase a la hora de

Voz 1991 19:41 pujar con un adversario de solución

Voz 1535 19:44 en un problema por ellos mismos pero jugando en bloque al nivel táctico no es ni Sergio Ramos ni Piqué ni ninguno ni Jordi Alba ni en ninguno son jugadores ejemplos en ese sentido entonces yo creo que tenemos hay un problema gordo desvió voy a esperar fundamentalmente que busquen no nos falle que de siempre en caso de que falle yo yo Si se en Pina la carretera es decir si estamos hablando de que nos jugamos muchas cosas en ese partido pues porque bueno pues es un rival de entidad y hablamos ya de octavos cuartos llevas yo optaría por el doble pivote con Koke Saúl no mi a partir de ahí pues entre

Voz 1806 20:19 dos

Voz 1535 20:20 hacer un mediocentro defensivo porque ninguno de los dos el mediocentro defensivo tampoco

Voz 6 20:24 Álvaro

Voz 1610 20:26 bueno yo yo lo que creo que ese está posiciones es muy complejas a tienes que tener vocación defensiva luego tienes que ser un jugador muy solidario porque porque es una posición muy ingrata dónde tienes que ir tapando los agujeros que el equipo va dejando y más en un equipo tan ofensivo como es España yo creo que Busquets no me aventuro mucho si digo que está entre los tres o cinco mejores medio centros de la historia del fútbol Hay seguramente tenía razón en lo que estoy diciendo no estamos hablando de un jugador insustituible por por el nivel que es capaz de dar en esa posición por la inteligencia táctica que tiene y luego por cómo juega al primer toque no que Bell del fútbol que parece que lo está viendo desde arriba constantemente y es dificilísimo verle tomar una mala decisión Tiago con el balón es una maravilla porque porque era una agilidad el juego tremenda porque porque le que el balón Le corren muchísimo porque porque es técnicamente excepcional pero pero luego en el duelo y en el repliegue pues es un jugador que que que no tiene esa vocación claro es que es que no tiene esa vocación defensiva que hay que tener para esa posición que es muy específica no sé yo no yo tengo dudas que cine Busquet no está que esperemos que no suceda y en los días de la verdad que lo tengas que jugar con un con un seis como Tiago yo creo que no que no lo reúne para para los días de la verdad pero pero bueno la verdad que Julen está apostando ahí cuando Busquet no está

Voz 1991 21:46 y luego os quería preguntar por una de las noticias del día que ha sido el informe médico de caries el portero del Liverpool ya sabes que ido en a un hospital de Massachusetts donde el han concluido que sufría una conmoción cerebral que existía una posible disfunción espacial visual probablemente ocurrió inmediatamente después del golpe en posible en ese estado es posible que tales déficits afectasen a su rendimiento que os parece

Voz 3 22:14 la sala infame se miras acelerado

Voz 1991 22:22 el uno el uno de lotería

Voz 3 22:24 preparado ya se piensa que es la

Voz 10 22:29 de hecho eh pero vamos a ver una cosa

Voz 6 22:34 es una excusa fantástica me la tenía

Voz 3 22:37 no cuando cuando ha aprendido yo cuando fallaba en algún caso aquí lo digo que la toalla hay un poquito más yo he procurado hacerlo porque hay que reconocer que rizar el rizo sea sólo que hay gente a lo mejor que tiene nóminas y salarios si tienen que contar cosas no pero esto es muy gordo

Voz 6 23:03 esto es muy gordo herido hasta alguien más quiere decir algo más no lo dijo todos Santi Puzol

Voz 3 23:09 vamos a Toronto a la hora de presionar y por eso fue precioso

Voz 6 23:13 el parte médico Toronto entero

Voz 1991 23:17 en a Massachusetts ya sabes si tienes algún tipo de ahí la ir a Massachusetts Álvaro Benito es Kiko Narváez Gustavo López como siempre un placer un abrazo a los cuatro

Voz 3 23:28 a sí

Voz 1991 23:32 a las doce y cincuenta y tres Nos está esperando el nuevo técnico del Espanyol

Voz 11 23:36 así pedir café facturación actualizar la web y además vender la empresa si hace de todo la nuestra hay Business para todos nos descubre los business de ex Citroën la goma atendidas desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el once de junio

Voz 1203 23:53 tiene haciendo con bicis condiciones Citroën punto es

Voz 12 23:57 tienes un minuto para que para contarte que puedes cumplir tus ilusiones y conseguir un préstamo con un estreno ahora ya hasta el treinta y uno de agosto toda la innovación de Caixa Bank para cumplir tus ilusiones allí ya ahora más información en Caixa Bank punto eh

Voz 13 24:15 Juan

Voz 3 24:22 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 14 24:25 hoy por hoy evidentemente no hay por ahí estamos en este escenario Hoy por Hoy por Hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio que el presidente tiene un bajo con Pepa Bueno

Voz 15 24:38 Garrido síganos también en Hoy por Hoy punto es escucha el Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 10 24:44 So You Tube Burón este otoño

Voz 16 24:47 mutuo en cambio los carburantes BP

Voz 17 24:50 me con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 18 24:56 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio hombre

Voz 1806 25:00 en el tiempo y puede variar debido a distintos factores más

Voz 18 25:02 formación en BP te lleva más lejos punto com

Voz 12 25:10 Que no te cuenten películas

Voz 17 25:13 sus compramos tu coche compramos tu coche compramos tu cochero te lo compramos

Voz 19 25:17 de verdad pago el instante en su totalidad de forma transparente sin sorpresa Si quieres vender tu coche ve una ocasión en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares lleno casi un plus punto com

Voz 12 25:33 todos los días a las dos de la tarde cita con las noticias más cercanas en Telemadrid con toda la información de Madrid y de nuestra comunidad Telenoticias con Lourdes Maldonado y Diego Losada Tele Madrid está

Voz 1203 25:49 en la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del quince de junio y lo hacemos además con cuatro años de garantía y las mejores condiciones así te lo contamos directo sin música tal cual no es bien pronto porque no van a durar mucho

Voz 16 26:13 me gusta la Claudio la buena Claudio estás enhorabuena porque

Voz 21 26:21 las cadenas

Voz 16 26:30 qué puede profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día a darte información irregular dijo disculpe caballero este lenguaje ya no se emplea ya hemos emplear el lenguaje ya queda como un pelín antiguo antiguo pelín antiguo sí que es están perdiendo lo nombre no pregunto no no no no no simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la cadena nombrar no diga eso pena me da

Voz 12 27:02 me duele me duele

Voz 23 27:20 en vigor todo lo que cobra

Voz 1991 27:38 que se ha puesto el traje del Espanyol ya es Rubin nuevo técnico de el conjunto periquito para las próximas dos temporadas Joan Tejedor qué tal muy buenas hola Yago buenas noches vuelve a casa Rubi

Voz 24 27:52 vuelve a casa después de diez años cuando entrenó al filial fue destituido acabando la temporada su sustituto entonces fue Óscar pero Arnau hoy director general deportivo del club el que entonces le tomó el relevo hoy es su máximo valedor ha sido su opción número uno desde hace meses los dos en público han dicho hoy que hasta hace muy Keaton a no han hablado dorar la realidad es que Ruby conoce desde hace mucho tiempo el proyecto del club que se ha presentado hoy se ha presentado como un entrenador valiente tiene ese estigma de ser ofensivo a pesar de que es el tercer equipo que menos goles ha recibido en Segunda pero quiere transmitir a la gente cuando el equipo tiene el balón tiene asumido que tendrá que afrontar marchas en la plantilla como la de ayer Mar Moreno las sensaciones de que llega el entrenador idóneo en el valiente en el en el momento idóneo valiente como ha sido gallego y ha agradecido la plantilla en las últimas jornadas de Liga identidad con la gente de casa con la cantera y con los colores blanquiazules y que ha sido capaz de subir a Primera División con el cuarto presupuesto más bajo de Segunda en un momento en el que el español está como decimos de recortes por lo tanto hoy Rubí llega yo creo que genera más ilusión de la que se podía pensar en un primer momento a la gente

Voz 1991 28:59 hola qué tal buenas noches buenas noches cómo está siendo de largo el día mucho no

Voz 25 29:05 pero bueno siempre de la ley envía de alegría

Voz 26 29:08 ya con mucho trabajo intentar atenderlos a todos los que pueda de vosotros sí también pues es una forma de presentarme de cara a la afición

Voz 1991 29:16 sarna con gusto como suelen decir no pica no es decir que que venga más días de estos alegres

Voz 26 29:21 sí señor eso es que hay trabajo y que vuelos de la gente pensante y la verdad es que muy contento además cae muy contento por cómo ha salido la temporada ir por deja la Deportiva Huesca aportando nuestro granito en primera división

Voz 1991 29:34 cómo queda lejos ese dos mil ocho cuando sales del español

Voz 26 29:37 ostras pues sí que queda la verdad porque ha pasado de todo en diez años en en lo que es a mí a nivel de mi carrera profesional de de momentos que parecía pues que lo tienes casi que dejar de dedicarte más a como hobby a momentos espléndidos la verdad porque los últimos años nos catalogó todos de

Voz 1991 29:55 de muy bueno sí que es cierto que

Voz 26 29:57 ya en primera no pudieron acabar como nos hubiera gustado pero pero también creo que los han servido de mucho

Voz 1991 30:02 cuando uno sale del club de sus amores siempre dice Juan pero algún día no por lo menos me gustaría volver pero no siempre es así y hemos visto un montón de jugadores que salen de la cantera de un equipo

Voz 27 30:12 por me voy con la intención

Voz 1991 30:15 devolver algún día tú has conseguido eso que no es tan fácil en el mundo del fútbol

Voz 26 30:19 no la verdad es que ya no es nada fácil hay también te digo que hemos tenido que currar un montón y como somos conscientes de la dificultad de que llegar hasta aquí pues ahora queremos agarrarnos a ello hoy ya hacer un buen trabajo pues para que la gente esté contenta con con la responsabilidad que ha trasladado

Voz 1991 30:37 en cuanto se duda si es que se puede dudar cuando te llama el español

Voz 25 30:42 a ver si se se tiene

Voz 26 30:44 esa pequeña duda por el cariño que me han demostrado en en en Huesca no la verdad es que ha sido un cariño tremendo las muestras de afecto espectaculares pero también es cierto que bueno que al final te llevas al Huesca en el corazón sabes que que sales dejando a la gente feliz y que también pues se supongo que es comprensible que que uno tenga ganas de volver a casa

Voz 1991 31:06 en cuanto te queda de recuerdo de Huesca imagino que son unos años fantásticos son de esos recuerdos que imagino que uno almacena no va a guardar sobre todo yo creo que cuando uno está en el mundo del deporte está muy bonito los éxitos el ascenso a Primera División es maravilloso pero el el cariño de la gente yo creo que es lo más bonito que se puede llevar uno no

Voz 26 31:27 es que es ya te digo ha sido un año donde no ha habido nunca en una duda respecto al trabajo del cuerpo técnico a sus jugadores y claro esto te da un traté la responsabilidad porque dices bueno no podemos y en este sentido relajarnos porque está gentes el hombre este todo igual no lo consigue si ya ves cómo se pone la la rúa en las celebraciones ha sido un hecho realmente histórico del que hemos disfrutado muchísimo

Voz 1991 31:55 en qué momento te llama el Espanyol

Voz 26 31:57 bueno no hace mucho la verdad que yo creo que se empieza a hablar o escribir antes de que incluso tuviera noticias y sí que es cierto que como dice el club Deportiva Huesca dirige peatón es el propietario con Agustín las a Ossa y a la vez dirige la gente a representen que me lleva a mí por lo tanto yo está bastante al margen hasta el momento que he tenido que tomar una decisión que ha sido hace poco

Voz 1991 32:23 y has pasado por cinco equipos practicamente los últimos cinco años dan ganas también de asentarse no de tener un proyecto de decir oye vamos a sentarnos aquí vamos a hablar vamos a generar algo bonito de futuro

Voz 26 32:35 yo creo que es el sueño de todo entrenador pero también sabemos que que bueno que es muy difícil porque coges cualquier categoría de Segunda División posiblemente por lo menos en Segunda División el cincuenta por ciento de los entrenados que empiezan no acaban por decir un número más o menos a veces puede ser un poco más entonces claro al año siguiente es otro cincuenta Si situadas aguanta uno estar más cerca de Eto'o que es muy difícil de la idea que siempre he tenido clubs que he ha sido intentar pues bueno y hacer un trabajo para que pudiera verse también con tiempo el tema de las canteras etcétera quizás este año es el que pues bueno como nuestra salir de Estado también te llaman de de un club en el que está o cuatro años pues ha sido el que menos he podido darle continuidad ese primer año no pero también tienes

Voz 1991 33:23 cuántos clubes de Primera División

Voz 26 33:27 bueno a ver a mí a al final he tenido que decidir entre dos bueno T3 el pero bueno tanto que Tom como gente pues te te llevará al final del trabajo dice bueno Rubin a tenemos estas situaciones ya que mirar de ver con con cuál decides

Voz 1991 33:48 y al final lo tenía claro volver a casa para alante

Voz 3 33:51 estoy muy agradecido por otro club por supuesto pero eso te lo has ganado tu equipo pues aquí

Voz 26 33:57 si sabes cómo funciona que hace un año tienes está por fin ya del siguiente no te llama nadie

Voz 1991 34:02 efectivos habría que tampoco por eso me creo

Voz 26 34:04 nada diferente de hace un año el mismo intento mejorar pero como persona y como profesional exactamente igual

Voz 1991 34:11 además fin más por dos temporadas ya sabemos cómo funciona esto en el mundo del deporte y más siendo entrenador que las temporadas no significa que las vayas a cumplir ni mucho menos pero normalmente casi en el mundo del fútbol en tener un contrato por encima de una temporada un entrenador es dificilísimo porque no es uno más uno dos a lo sumo con lo cual bueno pues uno también agradece esa confianza no

Voz 26 34:37 efectivamente al final lo que te están trasladando confianza y ganas de que de que salga bien porque realmente el Dios lo que estoy viviendo y tengo claro es que los dirigentes deportivos intentan pues darle continuidad algo que han apostado no entonces cuando haya un cambio entrenador tampoco porque ellos lo estén deseándole lesionó hayan propuesto desde el principio la idea de todos es intentar cumplir los contratos si va bien porque no aumentarlos

Voz 1991 35:06 no sé si esa sábado si osado tiempo Mister hablar de objetivos objetivos del español de cara a la próxima temporada pero imagino que será estar en la parte de arriba si puede ser peleando por Europa mucho mejor no

Voz 26 35:18 bueno a ver como bien sabéis es un año y de cambio de chip a nivel económico en el club de más restricciones porque bueno hay una serie de parámetros que se tienen que cumplir y en ese sentido no nos hemos marcado un objetivo tan tan ambicioso pero también te digo que también la idea con el Huesca era a la permanencia y luego hemos subido a crear división no entonces por ambición no va quedar ahora el objetivo concreto tiene que ser un poco más realista

Voz 1991 35:49 Gerard Moreno es es la gran duda el gran quebradero de cabeza yo creo ahora mismo no sólo tuyo y de de los dueños del club sino también de los aficionados y vamos a hacer todo lo que podamos para que se quede no

Voz 26 36:03 dicho todo un jugador excepcional jugador implicadísima también con la camiseta del club pero también somos conscientes de que no está dejamos no dejamos de formar parte de un negocio no hay que todo el mundo pues pues busca lo mejor para asimismo porque al final la vida de un futbolistas corta ojalá lo pueda a arreglar ese pudiera quedar pero bueno en el caso de que no sea así pues obviamente igualmente estar agradecido con lo que ha dado intentar pues pues bueno a sustituir Si lo hemos de sustituir y hacer también con los que tenemos de esa labor

Voz 1991 36:34 entre dice hosca pero Arnau el director deportivo

Voz 26 36:38 bueno que está en esta línea que de momento de intentar tenemos una plantilla con veinticinco jugadores con un contrato por lo tanto el equipo está hecho yo creo que hay muy buen equipo y a partir de aquí que va a haber alguna salida por por el tema económico y fuerzas planteamientos también de algún jugador Klose que en otras perspectivas pero intentaremos que no sean muchas

Voz 1991 37:00 pero dime si me equivoco mucho de ha dicho Oscar en principio no cuenta con él si se queda pues una alegría para todos

Voz 26 37:06 bueno me ha dicho que realmente la situación no era

Voz 3 37:09 hasta la para que se quedara pero que no está todo el pescado vendido

Voz 1991 37:12 bueno todavía queda alguna esperanza para que que se quede y acabó has tenido ya contactó con el dueño con el chino

Voz 26 37:19 bueno a través de Oscar porque el ahora están China y a través de Oscar pues no nos hemos dado la bienvenida a los mejores deseos se que en breve pues de breve jugando me digan

Voz 28 37:31 posiblemente tendremos un contacto más directo

Voz 1991 37:34 a veces se rellena aquí en la pecera cuando digo esas has contacto con el chino chino si fuese francés diría el francés pero es chino salas cosa como son Chen Jansen y estamos ya esto esto es el siglo XXI en el mundo del fútbol El Míster

Voz 3 37:48 señor está claro que lo diría hace unos años

Voz 26 37:52 no ha cómo ha cambiado la verdad es que hay una cosa que para mi ha sido muy importante que ha cambiado para bien y es el control presupuestario estas cosas para que los clubs reduzcan deuda hay que bueno que sí que se pueda pagar cepa gay lo que no se pueda pagar ya no ya no firma yo creo que eso es muy interesante para ver si puede español esté saneado

Voz 1991 38:11 tanto porque hubo un momento en el que el fútbol en este país en una auténtica vergüenza con clubes que debían millones y millones de euros y cada año iba más esa esa deuda sin ningún tipo de control despilfarro continuo final a a lo ha acabado pagando lo han acabado pagando muchos clubes ya ha empezado a controlar todo ese tipo de cosas para que no se vaya de las manos que encima con los cifras que manejamos hoy en día Un fichaje ya parece que cien millones es barato y los estamos bien pero feroz es así no vamos ahora pero Mister que Griezmann cien millones menudo regalo un caramelo Jo de cien millones más que hace cinco años cien millones en un una locura imagínate que te dan Nati cien kilos para fichar a tres jugadores la próxima temporada no

Voz 3 38:52 sí sí como para equivocarse

Voz 1991 38:57 casi mejor no tener los kilos que es mucha presión Mister Rubi enhorabuena por este regreso a casa que vaya fenomenal la temporada que viene un abrazo

Voz 26 39:06 muchas gracias por vuestra amabilidad a un abrazo a todos

Voz 3 39:09 ya estoy aquí

Voz 10 39:10 oye cariñoso estés bien sí

Voz 29 39:14 no te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno aletas gafas de buzo tuvo

Voz 3 39:20 uno no puede en cuanto sale a la venta el extracto a no sólo puede dispensar en el verano ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONU el quince de agosto veinte millones de euros veinte premios de cien mil euros pueden ser tuyo con con lo ya el verano Estela XI

Voz 12 39:39 imaginas que tu televisor te dijera aquí en ese sector mañana o los resultados del partido de la selección no hace falta que la imagine ya es LG lanza al mercado los primeros televisores LED con inteligencia artificial real con unas ofertas de lanzamiento increíble

Voz 30 39:53 descuentos de diez quince por ciento más el televisor es súper U H de Nano Cell con inteligencia artificial de venta en tu tienda habitual

Voz 29 40:02 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 31 40:05 comisión de apertura la que te cobran banco por formalizar hipoteca comisión de subrogación la que te banco cambiaría otro como

Voz 1991 40:10 a cambio de condiciones

Voz 32 40:12 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisión

Voz 12 40:19 el eje X hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero pero comisiones encuentra la Erin NG punto es

Voz 33 40:29 vi de cita baja el garaje cruje el Putxet

Voz 24 40:31 la gira a la derecha ahí llega voz de Kofi

Voz 12 40:34 sabe mejor podrás llevarte tu código canjeable por una tele pizzas por cada operación Bosch Car Service Pitt disfruta del Campeonato de Rusia

Voz 30 40:44 cinco en buscar service punto Es Bosch Car Service para todo lo que tuvo que móvil necesita

Voz 15 41:09 Raúl Ruiz qué tal muy buenas muy buenas Yago ya veo que hay no sabe que tengo una sintonía boicoteado me voy a meter

Voz 1991 41:16 el cual Chaves que Pascual pasar a Suecia que no sabes no estaba expresa lo que les pasa que como no se ha clasificado su caddie sí pobre nuestro Cádiz perdona nuestro Cádiz no porque yo me considero ya parte de ese club vuestro Kai que es un poco hay de todos no se ha clasificado está Yeray Yeray jodido que este triste cuéntanos una historia que tiene que ver con unas coces con el Valladolid y última jornada de Liga en Zorrilla no es un chiste no no eso no me lo parezca no es un chiste hablábamos de que que más

Voz 1806 41:49 ninguna escocés como tú bien dices a recorrió dos mil quinientos kilómetros desde inversiones que es un una ciudad pequeñita de allí de Escocia

Voz 15 41:58 Tim Berners suena suena a localidad de Juego de Tronos si Auster Tierra Media o son incluso de

Voz 1806 42:04 al también de los al señor de los anillos pues eso no poquito a eso no pues no esto es un un escocés Martin qué se hizo aficionado del Real Valladolid entonces por primera vez en su vida esta jornada la anterior de de Liga venía Zorrilla Vera surreal Valladolid esto lo preparó en febrero os hace tiempo eso quiere decir que ha recorrido dos mil quinientos kilómetros coger coche tres horas y pico hasta Edimburgo coger un avión hasta Madrid Madrid coger autobús hasta hasta Valladolid allí ver a su Real Valladolid qué pasa que esto lo preparó en febrero eso quiero decirte que el Real Valladolid por entonces no estaban muy bien ya lo estaba hecho

Voz 8 42:50 adiós efectivamente de hecho

Voz 1806 42:53 fue cesado el entrenador vino Sergio otro nuevo entrenador ir cogió para el último partido de Liga que igual no se jugaba nada rebajó el Real Valladolid lo que pasa que se jugaba la vida pues significa eso que estaba el campo lleno qué significa eso que no había entradas ostras entonces dice ahí va y ahora qué pasa me voy desde Escocia no te da puso un tuit tan que ya contacto con algún agente de de de Valladolid que ya le conocía de alguna camiseta hay de demás consiguió la entrada en este caso un aficionado que se llama Carlos entonces la historia rocambolesca pero es curioso porque se hizo del Real Valladolid no sé si Martin que ha regresado hoy a Escocia

Voz 1991 43:36 hasta ayer su casa si hay su casa pillar

Voz 1806 43:39 Nos de de camino en el coche

Voz 1991 43:42 hola Martín buenas noches

Voz 28 43:44 buenas noches qué tal hola qué tal

Voz 1991 43:47 cómo estás

Voz 28 43:49 ah muy bien gracias pero van poco bueno es horas

Voz 3 43:54 normal normal cuántas horas de viaje

Voz 28 43:59 tú a hay muchas horas es algo varios delitos inmediata y la mañana estoy no ven cada Estado tengo que deseen ella o al coche que estoy en donde ha dado Arda

Voz 1991 44:22 cuánto cuánto te queda para llegar a casa cuántas horas

Voz 28 44:26 a media hora más humano

Voz 1991 44:30 en un poquito en ha merecido la pena no eso es Martin ha merecido la pena

Voz 28 44:37 tal perdón

Voz 1991 44:39 decido la pena la aventura has disfrutado la aventura

Voz 28 44:44 sí mucho a todo es en en en creíble es la alegría y hubo un buen momento todo esto nada nada y genial siempre dice Martín

Voz 1991 45:05 cómo te haces tú su porte del Valladolid

Voz 28 45:10 ah es es es muy extraño

Voz 1991 45:16 sí sí

Voz 28 45:18 en el año dos mil la pretemporada ha si bien en admitir que le importa es Escocia jugaron un amistoso el equipo aquí a voy a ver el partido y así cuesta el partido habló con los dos jugadores siento mal español

Voz 3 45:59 no no pero estamos entendiendo perfectamente madre mía

Voz 35 46:05 así no

Voz 28 46:09 no sé si te enamoras

Voz 6 46:17 te enamoras del Valladolid

Voz 1991 46:21 te enamoras te digo Martin creo que hemos ahora a Martin ahora nos escuchas y el buen bueno tendremos hay también en el área de servicio

Voz 1806 46:31 el hombre va de que a lo mejor es que capte no parece porque hemos dicho que Martin claro llega a preparar este partido resulta que no tiene que no tiene entradas lo al anticipa y entonces por redes sociales lanza un SOS y en este caso Carlos Santos es el que se hace un poco eco de queso

Voz 1991 46:50 qué les salvado cómo usarlos

Voz 1806 46:53 al mar caritativa Carlos estás por ahí

Voz 36 46:55 hola buenas noches Raúl veremos cómo fue ese momento en el que tú ves ese tuit a ese hombre desesperado hija yo tengo que ayudar a este hombre

Voz 1425 47:03 sí sí claro el humano a través de las redes sociales tenía contacto con él ya desde hace unos años y bueno pues les enviamos alguna camiseta bufanda así porque es que el hombre la verdad es que lo vive lo del Valladolid una facción la que tiene que que que a mí me va mira sí bueno hace tres meses dijo que se venía para acá yo estaba pues me daba mucho miedo porque veía que el equipo que que no es poco íbamos a jugar nada la última jornada a este pobre hombre se va hacer aquí una fecha kilómetros y el campo medio vacío y eso va a ser un desastre sí pero bueno a raíz del cambio de entrenador porque empezamos a ganar ganar aquí y ha sido una locura eh yo lleno la la animación pero bueno agota resonante y me alegra mucho por él de que haya vivido a una ciudad tan bueno

Voz 35 47:46 pitos así Iker ha disculpado tanto fuego

Voz 3 47:50 la ciudad labrado aquí es un ídolo de oro

Voz 1806 47:55 sí sí de hecho de hecho Carlos en redes sociales visto yo un movimiento tremendo se hizo fotos con los jugadores el club se hizo eco os han invitado a comer a cenar en la hoy ya que es un restaurante a acojo ante

Voz 3 48:07 lo habéis tenido en palmaditas a Martin

Voz 1806 48:10 yo bueno verdad

Voz 1425 48:11 de hecho jugamos Tech es aspiraba con él hasta el resto ya te digo el club ha se ha portado fenomenal quiero dar las gracias a Lorena ya a todos los responsables de luz vean regalándole a una camiseta todo esto no sabía nada entonces la dimos la sorpresa bajamos al al calentamiento del del equipo el sábado el día del partido bueno el sexto foto con todos los jugadores impresionante y luego también agradece estoy como bien dices a los amigos del restaurante debatido ya Pablo a su padre Paco que le ha cogido como si fuera de la Familia no le conocían de nada bueno pues hombre dando todo lo que hace mucho ya le invitado a todo bueno sea increíble y os cuento como anécdota que que tanto cariño ha tenido tantas cosas le han regalado de todo de todo lo que os podéis imaginar que esta esta mañana han tenido que ir corriendo a comprarse una maleta porque todo lo que le ha regalado no le claro ahí sí días empresas

Voz 1991 49:05 los tú crees que repite cuando pueda

Voz 1425 49:08 bueno es que al final no se quería ahí es lo que pasa es que más de trabajo bueno ya Mecado toda la gente animando la que se quedará todo el play yo si no ha sido posible pero sí si no el golpe seguro seguro

Voz 1991 49:21 Martín cuando vuelves a Valladolid

Voz 28 49:25 ah me voy pronto muy pronto

Voz 3 49:33 pero sí puedo

Voz 1991 49:34 Desert para Primera División

Voz 28 49:36 sí sí a yo es ofrecer objetivo Si creo que sí es posible si no absolutamente

Voz 1991 49:49 oye me han dicho que te llevas muy bien con Sisi

Voz 28 49:53 ah sí sí sí la primera que todo del Valladolid y y y yo yo yo hablo si tiene una leyenda leyenda

Voz 3 50:09 si hablas hablar

Voz 1991 50:12 Martin hablas con Sisi habitualmente

Voz 28 50:16 ah no no no no nos normal que se ahí sí sí a veces

Voz 1991 50:24 Bono ahora no

Voz 28 50:26 ah sí sí voy yo oigo a España

Voz 1806 50:31 muy diferente nada que ver oye Martín en esta experiencia que has tenido tu tienes dos hijos peras dicho yo no sé si esto se compara a lo que he vivido a los dos hijos que tengo no porque es un ha sido muy emocionante

Voz 28 50:47 sí sí a dos tiros y me me compraban los cambios para el calor para para para mí mismo sí que es un fenómeno sean con dos hijos Si estoy casado

Voz 3 51:17 sí pero creo que