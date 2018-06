Luis: "Ofrecí un café a una persona sin hogar y la encargada del supermercado me lo recriminó"

Voz 1 00:00 Nos espera Luis buenas noches buenas noches Macarena gracias por llamar y adelante

Voz 2 00:07 pues Macarena pues buenas noches a todos los que nos están escuchando felicitar Adriana

Voz 1363 00:13 gracias

Voz 2 00:16 pues Macarena lo que a mí me preocupa con con el tema que hagan tan plantea oye el actitud hay que se nos está olvidando ser personas de cuento esto porque bueno yo soy vigilante de seguridad

Voz 1 00:31 sí

Voz 2 00:34 con varios problemas el último que es el que quiero contar es que estaba bueno estaba prestando servicio eh bueno bien normal ir ya al fin llegó un hombre a pedirle pero pero bien a conflictivo ni nada de lo que yo estaba trabajando hizo personas de este centro hiló lo lo maltrataron museo lo maltrataba en el sentido de que para que las cosas nuestro humillar a nadie le tiró una botella porque tenía el hombre en un muro en el exterior del edificio que porque eso no era una barra de Tebas y el hombre pues sacó su botellita ya oí le tiró una botella sin ningún sentido que yo no me voy en ese momento pues no me he cuenta de eso eso me lo me lo cuento lo que después me pidió que no tenía dinero suelto en el momento hilo ofrece tuteo si le apetecía el café que le ha llevado sin sin problema le saque un vaso de café aquí lo que no me esperaba era que los que estaban aquí él registrando la tienta

Voz 1 01:52 me has montara el pues yo quema montaron a usted Portable de su propio café café

Voz 2 01:59 que por qué TD de tenía hablaba con el hombre éste me estaba estabas diciendo con los con los ojos llorosos que te mira que le han tirado el café que el público aunque claro es que es que hombre eso está muy mal ir bueno lo prime estaba hablando ahí la persona encargada de este centro que te digo yo sea ni corto ni perezoso porque yo digo una cosa la la educación esa persona te todo mira llamado Parque oye mira por lo que sea no me gusta esta actitud está personado tiene que estar aquí porque la mala imagen al centro lo que sea eso lo primero lo segundo hombre es que yo soy persona antes que implante ahí me dio mucha pena me da mucha pena este hombre yo no que yo pues yo veo injusto de que de maltrato a una persona ha dado muy dependiente de la vida de cada cual es hombre pues ahora tenía sus historias que que que no lo sé pero lo que no se puede maltratar a una persona y entonces pues ser noreste cuando la cuando la muerte a Metola bronca que no se que se puso a llorar porque yo iba a perder el trabajo yo no pasa porque el trabajo porque no te preocupes que no no pasa absolutamente nada se puso a llorar entonces yo me dio un abrazo y le dijo oye no tranquilo me tocó abandonar el centro ante tenía una salida claro porque como hay que me dijo que que yo no era quién para para para para cuestionarle su forma de ser sí entonces ya puede debatimos hay un momento en que me tiene que él centro teme por el centro de ella que no que no tenía porque jamás ahí entonces pues quería dejar esto no sé que no está pasando

Voz 1363 03:53 pero tengo alguna consecuencia laboral Lewis para usted

Voz 2 03:56 no no no no no no terminamos no no no estaba yo soy de una superficie yo yo estoy en un sitio fijo se CD Acero Usera ellos ya aquí simplemente iba para cubrir una baja ya está

Voz 1363 04:08 como diría usted que era una persona joven la que

Voz 2 04:11 sí

Voz 1363 04:12 bueno la que mostró esta falta de sensibilidad

Voz 2 04:15 pues sí si una persona joven esta persona era la gerente es de ciento y que yo me dio más pena publica que el preso yo leí que bueno yo es que soy muy sincero a mí no me yo no me corto pero tampoco con nada ilegal que no que lo volvería encantado la vida eh hay que llamar a mi jefe que ya no me hecha trescientos claro quería para mi jefe que me que me que me diera Mike que suspendía el servicios que ya no era yo trabajaba para este centro pero que en ningún momento a la infamia o sea no entonces pues no se la actitud o sea claro luego luego claro es que hay veces se tiene más que empaló las cosas para porque si yo hubiera porque es un sitio pijo sin que hubiera salido y Eli Lilly que libra hecho este hombre que no estaba haciendo absolutamente nada oye larga que hay aquí aquí aquí no te quiero ver pues a lo mejor libro asentado bien yo no sé por qué las cosas buenas que tenemos no se valora más ya no se les da importancia y eso eso es una cosa pues ya me encontrado con varias actitud hacéis no sé quién lo está pasando ya no sé por qué estamos tan agresivos pasamos porque la gente sí oye y un cargo un puesto o la vida muchos que este hombre no se cayó en desgracia pero pero son Agustí que Krahe no vaya valorar o haya al menos una persona sea que no estoy derecho alguno por lo que hay que ha hecho una más

Voz 1363 05:46 también

Voz 2 05:49 entonces quería pues yo dejaré esto poquito hay como reflexión a ver que qué opina históricos porque lo que no puede lo que no puede ser es tenido esa esa actitud tan tan agresivas la gente tan humillante sí entonces pues no se me dio mucha mucha pena es hombre

Voz 1363 06:13 Luis pues muchísimas gracias por esta reflexión y por ese gesto suyo también tan generoso

Voz 2 06:22 nada ahí agradecerle ese relato que no escrita que es verdad es que hay veces me ha servido muchísimo Macarena porque hay veces que uno como él bajó como de Filippo así como no por me vaya mal y nada sino que hay PCP estamos como como escuchar que hay gente que que ha superado cosas más difíciles y que no se dice este hombre mira lo que está pasando esto pero se ha echado para Piñera Jo yo hay veces necesitó o hablándolo hace veinte este chute de de de sensibilidades es decir jo es que al final nos quejamos de vicio porque porque es que no los podemos comparar otros problemas los problemas son hay de problemas problemas es verdad pero hay que sino no se pueden comparar

Voz 1363 07:19 pero el propio siempre pesa mucho eso es así pero qué razón tiene usted las los testimonios nos fortalecen a los que escuchamos muchísimas gracias por llamar