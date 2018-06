Plácido: "Estuve siete años cuidando a mi madre y desde que falleció no encuentro sentido a mi vida"

Voz 1 00:00 quién Asturias esta Plácido buenas noches a enamorar Nacho y adelante

Voz 1168 00:06 bueno pues su historia mía es un poco a seguir más tres coma hoy preguntabas abrir los problemas y todo eso pues me lo al problema mio que ahora mismo tengo la vida sin sin sentido que no sé en qué dirección tirar la cosa vienés de que hace siete años mi madre enfermó deliberando estimaron que unos quística pulmonar ahí somos el tercer mando hacer se decidió meterlo como así lo ella nunca quiso yo dije mira yo tomo pija propio remachó el trabajo de los cuando yo iba dejando el trabajo y todo y me dedico a esto siete años hasta el veintiuno de enero de ellos que han otra falleció que no las pipas San Agustín muy Dios adaptada cosa que llega un momento que pienso piensos lo propio muchos me dicen que lo venda otros que no cosas que como me dicen que lo hizo mi hermana está comiendo a mí porque no salgo Jackass en mi habitación si tengo que salir de arreglar algún papeleo algo en plan de ocio al casi por obligación ir que estoy en un estado de Astra de qué hago yo como qué pasa aquí como que haberme me encontré por completo pues ahora me madre todo lo mejor que pode hasta última hora como una reina que de hecho cuando murió en julio cogido animando yo lo cierras los ojos yo todo no dejara su hubiera preparado para darle un beso después en el tanatorio pues se le metí una foto de mi ahí de gato que lo que más quería que me quedé gato pero llega un punto en que a ver salir dijo yo que me levanto el que antes por una versión el salón me distraigo pero es que ya no me llama amigo el salón de casa

Voz 2 02:19 Plácido porque hace cuanto falleció su madre creo que me lo ha dicho

Voz 1168 02:23 y sin comerse Saura eventuales

Voz 2 02:26 cinco meses claro es que está muy reciente está usted todavía

Voz 1 02:29 sí me extrañaron regla así

Voz 1168 02:35 sí que tenía pues saber a todas horas una rutina de sino

Voz 2 02:42 claro sí controlaron bien los fija

Voz 1168 02:44 verlo para todos muy

Voz 2 02:46 claro y ahora usted de repente se levanta y no tiene todas esas ocupaciones

Voz 1168 02:50 ninguna ahora tendrían que cuidarse pero tampoco digo yo que yo creo que ya compré meses y es que a veces bueno a no la mayoría de las veces robo es que decir yo has cocinar para mí no es fragancia es decir no me apenas yo de semana esté hubo que quitó y yo tuve en casa tranquilo una mente bueno en casa me me aclama es que no ha perdido la cocina como mucho me levantaba para abrir la puerta de la habitación alegato poco mimado para camas pero con me dicen que yo está consumiendo casi te está

Voz 1 03:44 trabando piensa usted que

Voz 2 03:47 que tienen razón que le vendría bien cambiar de cambiar de escenario cambiarse de casa no estará en el mismo lugar donde ha pasado

Voz 1 03:55 todos esos años cuidando

Voz 1168 03:57 sí haberle yo lo estoy la razón por si debería cambiar la cosa es motivar me pongo a ver es que eran puente promotor pasa hacia adelante yo que lo tenía todo lo que tenía que hacer lo hice son cuarenta y cuatro años sobre volver a trabajar pues me lo sin llegar a vender el piso ahí cogía a ocho por ahí pues algo distintos Almería digo yo tengo es que

Voz 2 04:31 tiene cuarenta y cuatro años plácido

Voz 1 04:34 es usted muy joven

Voz 1168 04:38 los últimos siete cuidando a mi madre de lo cual no entre dos amigo Mike Manjón como hace meses yo lo miraba la siempre va muy poco pequeñinos cuando nosotros hacíamos nuestras cosas y por la noche me has cuidado de mayores que bueno me tampoco llegan tan mayor tenemos a esta entidad años está enferma no cuela a ella

Voz 1 05:05 lo decía hace unos días el pensador

Voz 1168 05:09 pero claro mucho Ángel de casas por ejemplo hay más negó que viene a caminar oí pica que yo que no voy

Voz 2 05:21 no tiene ganas ni de ni de salir a caminar con su amigo

Voz 1 05:26 nada no sé nada

Voz 1168 05:31 pero de nada de nada de nada tarda más dejar pasar el tiempo cuando amanece porque dijo yo voy otro día lo único por obligación a arreglar algún papeleo así de tema de Valencia algo de eso sino que estoy en casa voy a ver los Dios pasar oí todo

Voz 2 05:57 tiene usted amigos tiene una casa tiene una edad una edad joven quiero decir

Voz 1 06:06 pero pero no tiene gracia bueno cuidarme

Voz 1168 06:13 a ver si procuro cuidarme pero a ver si al menos el aspecto de afeitar lavar mi todas esas los días pero de aspecto de es el cocinar pues me lo perdí dieciocho

Voz 2 06:31 estamos ahora dieciocho kilos ha perdido en estos meses

Voz 1168 06:34 en las tormentas voy a lo mejor para Roy tiene T2 motivado por todos lados Itu viendo yo me estoy viendo que voy a casa me está pareciendo mi tumba la casa algo que porque proteasa he pillado ahí todo eso encima tengo una plaza con tendinitis me acabo de partidas que puede no tanto pero bueno a casa lo mantengo lo mantengo limpia pero es decir no tanto como yo que fija pero ha llegado un punto que digo yo para qué como yo me hizo jóvenes esa casa está haciendo tu tumba

Voz 1 07:23 no será para tanto

Voz 2 07:26 Placido y buscar ayuda profesional buscar terapia

Voz 1168 07:33 cuando me encuentro con una chica que psicóloga Insein medio tratamiento pero como se tomar Ágora abaratará yo estoy más motivado por todo a generar lo único que concedió que yo claro cuando más movimiento tenía con mi madre era así por las tardes que la cuando más salía más aguantar dentro de las mediante habrá ACN todo perdió los primeros días que salir de casa combina te haciendo que tuviera hacia no tienen que salir de casa porque me entraba en ciudad

Voz 2 08:11 le entrar ansiedad por qué

Voz 1168 08:13 porque eran el momento en el que cuando mi madre le sacaba de la cama para salón de salón de me daba estaba sentado con ella hablábamos estábamos yendo concursos de Sayago y a otro concurso oí pero el momento el que más compartida

Voz 2 08:37 Iván

Voz 1168 08:37 qué más compartíamos que más parece retaba en Ramala claro ir ahora al sillón vacío y todo por no deba ir al principio el primer mercado de siete a nueve tenía que estuviera haciendo lo que hacen me empezaba a pecho al costaba trabajo respirar y todas las sancionada por por unas armamento Si me momentos decir yo yo lo que hago pues no está la falta no tengo un beso del Comella eso de estar viviendo los con usos que de hecho la tele ya casi me enciendo

Voz 1 09:24 tampoco no

Voz 1168 09:27 lo que más coches a vosotros sobre todo de este último es tenerlos que tenía ingresado hasta el veintiuno de enero que murió si pues todas las noches allí te pase Comella allí con los cascos puestos de hospital al lado de la cama yo escuchando gustó nada más

Voz 2 09:50 caramba Plácido ha cuidado usted tanto de su madre

Voz 1 09:53 si hasta último hora tanto

Voz 2 09:56 Plácido y no tiene usted un hobby no hay nada que le haga especial ilusión no hay nada a lo que le gustaría dedicar su tiempo

Voz 1168 10:05 es que esas otra cosa yo tenía gimnasio cuando cuando podía al principio de mi manera de extrema que todavía podría salir pero en el momento que eran las veinticuatro horas con ella pues dejémoslo muchas me dejaron Will volver al gimnasio que te guste ella soy yo

Voz 1 10:23 no

Voz 1168 10:24 el joven que mira me gusta el fútbol ITEL ahí tenía Púbol aquí para ver en casa y más lo lo quite todas que no me llama la atención mi o Boney ir al gimnasio nada nada nada que no es el planeta que cada día tengo menos ganas de de nada yo mismo estoy notando que antes eso iba podemos o no al la casa de tres habitaciones cómodo cocine baño con la mi habitación no las lastrada una hora

Voz 2 11:04 Plácido a ver si algún oyente le dice algo que le ayude que lo respalde y que bueno le pedimos como siempre que compartan sus testimonios a ver si alguno le resulta familiar Plácido muchísimas gracias por llamar

Voz 1 11:19 gracias a ti Macarena a todos

Voz 1168 11:21 puertas abiertas Nacho Cases m es una gran compañía

buenas noches y ojalá salga pronto