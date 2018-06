Primeras disposiciones

Voz 1389

00:05

de Pedro Sánchez mucho interés con mucha curiosidad fíjate aquella gran acusación de hace unos días a Pedro Sánchez de que iba a pagar un precio carísimo a soberanismo catalán por esos votos de de apoyo la respuesta de repente ha sido Josep Borrell Sánchez no ha nombrado hay aún ministro lo que ha hecho es una declaración de intenciones no sé qué podemos decir casi que que Borrell es una especie de cartelón en la entrada del Gobierno que dice que al contrario de lo que ocurre con los Lancaster al menos en la Moncloa no no no se tiene intención de pagar ninguna deuda o eso es al menos el el mensaje que se quiere transmitir estabais hablando ahora de los mensajes hacia Europa hacia Cataluña también es un mensaje al propio PSOE donde donde Borrell ha dejado tantas cuentas pendientes y donde tiene un pasado bastante bastante turbulento lo que no entiendo de esto es la reacción tan tan histérica del independentismo fíjate cada desgracia que lo ocurría era siempre una jugada maestra y cuando por fin tienen una adelante sola reconoce que pese el Salcedo yo te digo que no hay que infravalorar nunca la capacidad que tiene Pedro Sánchez para decepcionar a los que a los que leyeran al poder en este sentido a mí me recuerda bastante a lo que hacía Hemingway que no perdonaba nunca a los que le ha ayudado a a los que le echaban una mano para llegar a la cumbre literaria aquí en fin recuerda que como llegó a Sánchez al PSOE perfectamente el ser así llega al Gobierno ayudado por gente que a la media hora ya lo quiere echara prácticamente yo no sé si tú te acuerdas cuando Ahora Madrid llega al Ayuntamiento eh yo recuerdo en algunas conversaciones aquello de Esperando a los bárbaros ironizando con con los que pensaban que había empezado otra vez el XXXVI me acuerdo parece apuntarse el XXXVI por cierto hubiese empezado con la democracia Kavafis escribía en ese poema hay que será de ahora de nosotros sin bárbaros quizás ellos fueran una solución después de todo vamos saber los nombres que están que están diciendo es ahora estamos hablando de Carmen Calvo de Ábalos de debate Margarita Robles la historia moderna desde desde para de este país perdona desde el ochenta y dos yo no sé si si tú te acuerdas yo sí que me acuerdo perfectamente encantando de procesos en mi lugar fue es lo que les enseñas que normalmente los que vienen acabar con España terminan asaltando la de un par de carreteras sacarle el polvo algunas leyes y acabar con otras que comprometían la democracia por ejemplo espero que se acabe ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana que tantos debates está protagonizando el principal problema político es Cataluña ahí ya se tocó fondo y no se tocó fondo precisamente con los bárbaros en La Moncloa sino con la cola muy estable tranquila imprevisible derecha española Sagrera te acuerdas nada era ochenta ideas Gervasio niña yo tenía cuatro años