Sonia: "Solo aparecen un 7% de mujeres escritoras en los libros de texto"

miramos une a Sanchis hice profesora de Lengua Literatura en un instituto de la Comunidad de Madrid en escrito Francisco Ayala de Hoya Manzanares hice también profesora asociada de la Universidad Camilo José Cela este año se celebran en la Universidad unas jornadas sobre educación y con este motivo estoy investigando con un grupo de alumnos de tercero y cuarto de la ESO la ausencia de mujeres escritoras en los libros de texto estaba escribiendo un estudios sobre cuántas aparecen al lado de los hombres de los escritores y lamentablemente es mujeres no llegan al siete por ciento la pregunta que se hacen estos jóvenes es cómo vamos a dedicarnos en igualdad cuando ni siquiera ellas están en los libros y la pregunta que me hago yo es cómo es posible que no esté Mende en Carmen Conde y tantas otras no pretendemos que las mujeres que estén todas las mujeres unos libros como nosotros reivindicamos un espacio que creemos que les corresponde por derecho la verdad que las alumnas no no ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que aparecía en las mujeres hasta aquí lo dices no porque aparecen dos en el siglo XIX aparece Santa Teresa el siglo XVI entonces ellos tampoco se paran a pensar que no existan mujeres escritoras entonces dicen bueno pues no están en los libros es porque no hay yo por ejemplo estoy dando la Generación del veintisiete explico a las mujeres de la Generación del veintisiete que por supuesto no están en los libros cuando les explico por ejemplo Rafael Alberti tengo que hablar de María Teresa León o cuando habla de de autoras tengo que dar de de es necesario también hablar de las mujeres porque ellos tienen que saber que existen mujeres escritoras y que fueron tan buenos Un incluso mejores entonces eso es necesario que todos lo sepan