Escucha las noticias de las 10:00 (05/06/2018)

sí buenos días Rivera acaba de decir que los del PP son unos buenos presupuestos y avanza que ciudadanos hará todo lo posible para que salgan adelante dice a pesar de Sánchez y a pesar de su no es no

están obligados a aceptar los derechos civiles que se desprende de un matrimonio Ésta es la conclusión a cada Estado miembro dice el tribunal le corresponde derecho dos reconocer o no un matrimonio homosexual es decir de aceptarlo pero lo que no puede es grabar el derecho a residencia de un cónyuge de un ciudadano europeo y eso al margen de esos sexo así de claro es el Tribunal en lo que constituye una gran victoria para los matrimonios homosexuales y un problema para muchos países europeos porque solo hay dieciséis que reconocen estos matrimonios

Voz 4

03:57

ya pues bueno yo creo que viene pero voy a llegar al examen Mi iba a ser graciosas porque me va a caer eh yo qué sé el teatro y eso no me el teatro después de la Guerra Civil y yo esto no me no