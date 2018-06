"Ya es normal llegar tarde"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido vamos a hablar probablemente el tema más transgresor que hemos tocado nunca en este programa han tengo mis manos ahora mismo un pequeño libro de apenas noventa páginas escrito por un profesor de filosofía esto ya es profesor de Filosofía de Zaragoza qué propone a esos alumnos nacidos en el siglo XXI que hoy además examinan intelectualidad muchos de ellos bueno propone aprender a limpiar barrer aspirar sacudir ponerse unos guantes para el sal fuman

Voz 0747 00:41 no es como tal vez piensen uno de los errores de la Marvel superhéroe de la Patrulla X no no lo es

Voz 2 00:48 seguimos con Sergio del Molino y con Nacho Carretero Sergio está instalado en Burgos verdad

Voz 4 00:53 estoy en Burgos sí sí

Voz 2 00:55 de actuó no necesitamos más información no está todo dicho con eso y poco más se puede decir bueno este libro es un libro que reivindica los pequeños gestos la grandeza de lo cotidiano y las rutinas correctas que dan sentido a la vida y hacen posible las verdaderas revoluciones es verdad que hemos educado para una generación para grandes gestas

Voz 4 01:17 para lo la élite Mendo se pero al mejor Sergio se nos ha olvidado lo de Ibarretxe se nos ha olvidado lo cotidiano yo creo que además este libro que es maravilloso la secreta reivindicar algo que yo creo que políticamente tiene mucho sentido no reivindica un espacio como de resistencia íntima de individualidad de dignidad que está en la casa en las relaciones personales en nuestra relata son también con el mundo a través de pequeños gestos como vestirse bien y cuidar la ropa por ejemplo no hay me parece que que ha sido un libro PER pero maravilloso lo tengo aquí subraya disimulo todas las páginas es un subrayado inútil que hecho quede subrayado casi cada Cadí cada parte

Voz 2 01:58 pues sí esa que es más fácil encontrar lo que no ha subrayado efectivamente eso es lo que descartamos pero es verdad que tienes Elvira lo lo genial de lo cotidiano del de lo normal

Voz 0772 02:09 echando un vistazo ayer un libro aún no me dio tiempo a subrayarlo como como Sergio pero pero me llama muchísimo la atención que nos llame la atención el que las buenas formas la moral el saludo el ser enfático merezca un libro yo creo que perdemos un poco la perspectiva nos dimos cuenta de que de que lo básico que es eso interaccionar con educación eso es la civilización en realidad futuro es que fuera de eso es

Voz 0747 02:36 no

Voz 2 02:36 es barbarie por ejemplo leo en la página cuarenta y uno dice si el respeto por el hombre se funda en el corazón de los hombres los hombres acabarán por Fundar a cambio el sistema social político o económico que consagrará ese respeta una civilización Se funda primero en la sustancia empieza siendo en el hombre deseo ciego de de cierto calor después el hombre de error en error encuentra el camino que conduce al fondo es tan sencillo tan básico queremos además que hoy ustedes nos cuenten sus hazañas secretas vamos a hablar en unos segundos que un autor del libro pero les pedimos que no te nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque queremos que nos cuenten cuáles son esos pequeños gestos de la vida cotidiana que nos permiten vivir en una sociedad mejor pequeños gestos esto no va de conquistar nuevas tecnologías ni avanzar cómo será el nuevo modelo de desarrollo social que viviremos dentro de cien años no no

Voz 0747 03:30 Sánchez dio como saludar como entrar en un sitio y saludar como vestir bien porque en la ropa

Voz 2 03:39 el viento es una forma de comunicar algo al mundo es un gesto muy pequeño pero tremendamente importante en hechos Sergio para vosotros cuáles son esos

Voz 0747 03:46 pequeños gestos que deberíamos reivindicar a mí me me me emociona mucho la la medicación de la cortesía yo creo que que el

Voz 4 03:54 Nos con con buenas maneras con educación el pedir siempre las cosas por favor a mí me molestan muchísimo cuando estoy esperando turno en una tienda yo veo que la gente no se dirige por favor ni a los dependientes a los camareros trata a la gente que está atendiendo como si fueran tus siervos au inferiores no yo creo que eso es importantísimo esa esa trato de dignidad de no perder en ningún momento el por favor y el gracias es importantísimo hoy por hoy hacer

Voz 2 04:20 es secreta

Voz 0747 04:24 que de terminarían para usted la más alta señal de civilización en tu casa Nacho a mí me gusta muchísimo cuando

Voz 0772 04:32 alguien llega tarde inopia de de

Voz 0747 04:35 con lo que ya es normal llegar tarde

Voz 5 04:38 no no no no es verdad

Voz 0772 04:40 porque este libro esta teoría que estamos ahora recrea de tiene un anverso yo me imagino a los tiranos más extremadamente crueles de la historia con una educación y unas formas exquisitas y me imagino a Hitler siendo vistiendo paseándose y saludando siempre y pidiendo disculpas con idiotas

Voz 2 04:54 pero echamos esta metáforas también me llama la especie

Voz 0772 04:56 porque este libro esta teoría que estamos ahora recrea de tiene un anverso yo me imagino a los tiranos más extremadamente crueles de la historia con una educación y unas formas exquisitas y me imagino a Hitler siendo vistiendo paseándose y saludando siempre y pidiendo disculpas con idiotas

Voz 2 05:12 quizá no importa pero ahora vegetarianos a recordemos que uno de los detalles que sería más más llamativo es que sí que y la vegetariano estaría muy de acuerdo es que la hazaña secreta de Ismael Grasa que un profesor de instituto quizá por eso se ha visto obligado a a desarrollar un libro muy interesante muy profundo muy intenso sobre las pequeñas hazañas secretas

Voz 4 06:04 es

Voz 0747 06:05 pues no lo sé yo creo que viví

Voz 4 06:09 los tiempos muy frenéticos es verdad que muchas veces es usamos o o tratamos con poco respeto al otro aduciendo la falta el tiempo que vivimos en un momento muy muy vertiginoso y estamos a a a muchas cosas pero yo creo fíjate que quién no es no creo que las generaciones actuales sean al menos delicadas o menos consecuentes no obtengan menos en cuenta al otro que las que las precedentes no no creo que estamos perdiendo esa educación de hecho yo creo que se ha ido extendiendo esa urbanidad vivimos en un mundo de dónde se ha extendido a la educación y donde y creo que las las las buenas maneras nos están perdiendo sino que que se están extendiendo al contrario eh yo no si yo creo que hay una regla de oro en todo esto no es tan acertada en confusos como que Jesucristo trata lo demás cómo quieren que tratan aquí

Voz 0747 07:06 es tan básico y tan sencillo sería una autoestima muy baja imagínate no como a todo el mundo

Voz 0772 07:13 bueno es verdad que que muchas veces yo me pregunto cuando dos personas piensan opuesto en política en ideología y aún así hay un trato cordial porque tampoco te vas a matar contra contra el que piensa distinto en realidad es que que les une que hay detrás hay una serie de palabras que enumera el libro dice contra el integrista o contra el inmoral y propone cosas como un libro bocadillos la música la belleza el amor irrealidad al final es eso realidades cuando te encuentras a alguien que que su manera de pensar crees que a ti te llevaría al sufrimiento aún así es educado con esa persona compartes con esa persona una conversación en realidad su gran gracias a esos detalles gracias a los bocadillos pero en realidad lo que habla el libro es que a través de los pequeños detalles somos cívicos es la el civismo

Voz 4 07:59 está investigado Nacho tú conoces a la has leído a a Pinker sabes que es investiga en pequeños rasgos de la civilización por ejemplo porque a su madre dice Pinker la insistía tanto en que cuando los está usando el cuchillo en la mesa se deja sobre la mesa entonces el investiga esa obsesión de de buenas maneras de de Educación mitin una una una raíz medieval

Voz 0747 08:22 el hecho de que la gente cuando tenía los cuchillos en la mesa y se ponía a discutirse acusarlo alababan entonces para evitar para evitar clavarle el otro Se establece la norma de que mientras no estás usando y hemos mejor

Voz 5 08:36 el paso

Voz 2 08:37 tiempo esto no pasa con la cuchara se va

Voz 0747 08:39 yo yo confieso por ejemplo cuando eres niño beber agua morro que es un placer adulto también claro

Voz 2 08:37 tiempo esto no pasa con la cuchara se va

Voz 0747 08:39 yo yo confieso por ejemplo cuando eres niño beber agua morro que es un placer adulto también claro

Voz 2 08:46 pero yo ahora me veo en la obligación no yo no lo quiero hacer pero la obligación decirle a mi hijo coge un vasito pero no yo no me da igual en el fondo pero como padre creo que debo decirle coge un pasa igual que a mí me dijeron coge un vasito Rey bueno la feria secreta ese libro del que hablamos escrito por Ismael Grasa que acaba de abandonar momentáneamente sus obligaciones lo Camps a destacar de clase además el día en el que la selectividad elevado como se llama ahora es la protagonista psique

Voz 0747 09:19 Ismael gracias por atendernos

Voz 6 09:21 hola buenos días cómo hacer hizo

Voz 2 09:24 la cuantas hazañas secretas estamos de diré una sociedad perfecta pero sí vivir en una sociedad mucho más amable injusta a cuantas hazañas secretas estamos eso

Voz 7 09:35 eh pues no sé que decirte

Voz 6 09:38 yo en el libro lo que trató de reivindicar que nuestra añades como convivencia como ahí salgo seamos es un día en el que no pase nada entre comillas y creo que eso a veces lo valor lo valoramos poco en el libro cito una reflexión quitar Alexander que me dio mucho que pensar los latinos no les gusta vivir en libertad lo que les gusta es luchar por la libertad como si la libertad Nos pareciese poco que pensaba en en penas de ambos tuvimos la democracia enseguida en el ámbito cultural detecta surgió el término desencanto como si si no fuese suficiente y todo lo que lo que teníamos delante todo esto a replantear el un Elogio de lo cotidiano eso y de otras cosas que he escuchado que hablabais ya estoy con Sergio Molina concierto creo que los chicos abra sean más groseras que antes estoy con el sí del libro quitaba distantes sin querer de que creo que estamos en el en el mejor de los pero pero hay cosas que de vez en cuando hay que decir que son las que aunque a veces suenan un poco ridículas yo creo que todos los manuales de urbanidad se quedan con el tiempo ridículos pasados de moda pero regule regularmente a Iker

Voz 2 11:06 pero no regularmente en cuanto a la calidad sino en cuanto a la frecuencia de la cosa ahí la paradoja es que justo convertir lo cotidiano en en hazaña es lo que hace que hoy estemos ando yo ya algunos mensajes Ismael muy interesante

Voz 6 11:39 mira esa sí porque es un puesto en el libro pero es una de las cosas que que de pronto nos hemos visto pues siendo capaces de adolescentes minas olas de chicas de bachiller como nombraba hay sino chicos más joven de catorce años pronto escuchas diciendo cosas que no pensabas que ibas a decir pero aquí tienes que decir cosas que a la vez te dijeran aquí para que se lo pues deja ese chicle quitarse las gafas siéntate bien con baja los bienes de la mesa aprender a abrir una puerta pero también a cerrar la es decir usarla manivela para no dar un montón de cosas que no están en los programas de estudios pero que los profesores pues decimos a lo largo del día que somos aparte de transmisores de Save de conocimientos pues también somos de alguna manera los y los alumnos son hijos por decirlo de algún modo ir yo pensaba todo esto efectivamente no no está saldo de estímulos pero no está no voy dijo bueno pues aunque sea un poco desafiante porque parece raro escribir ahora sobre estas cosas pues me propuse hacer en este pequeño libro

Voz 2 13:01 la hazaña secreta dice Concha García para mí la cortesía es un gesto muy importante buenos días por favor gracias una sonrisa cuestan tan poco valen tanto bueno seguirá vamos a continuar esta conversación con nuestros cronistas con Sergio del Molino con Nacho Carretero y con Ismael Grasa autor de este la hazaña secreta