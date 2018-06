"Julio Iglesias es la leyenda viva más importante de la música latina"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido Alfredo Fraile escribió hace ya unos cuantos años secretos confesables unas memorias que si articulan en la figura de Julio Iglesias este libro será la base de una de las series de televisión más esperadas estos tiempos

Voz 5 00:42 mi vida

Voz 2 00:58 Alfredo Fraile muy buenos días buenos días usted al igual que Julio lo he hecho Totó a su manera

Voz 7 01:04 bueno es que en aquellos momentos hace ya tantos años no había un método para seguir al que yo había que aprender cada día ir pueblo por pueblo país por país conociendo las diferentes culturas intentando trabajar llegar a un sitio y que Julio fuera muy famoso llegar al siguiente donde no lo conocía nadie entonces ahí no había experiencias para poder seguir es un ejemplo no había o manual desgraciadamente no

Voz 2 01:33 cuántos años pasó este con Julio Iglesias

Voz 7 01:36 bajando con el quince años hijo conocía de antes porque íbamos al mismo colegio en nuestras familias eran amigas

Voz 2 01:44 cómo espera que sea esa serie de televisión

Voz 7 01:47 pues creo que es una serie muy importante porque narra por lo menos esos quince años que yo viví con él y que de alguna forma creo que llegó a ser Yes la leyenda viva más importante de la música española y latina que existe que existirá porque no ha habido ni va a haber nadie como Julito

Voz 2 02:10 en cincuenta años se edición pronto tenemos ejemplos muy conocidos muy cercanos de gente que ha conseguido un éxito unos consiguieron dos éxitos en el mejor de los casos tres cuantos lleva Julio Iglesias durante cincuenta años lleva

Voz 7 02:28 muchos éxitos miles de éxitos porque además es el artista español que en más idiomas agravado a más países ha llegado ha batido todos los récords de venta de discos ha vendido más de trescientos cincuenta millones de discos hasta el punto de que como batió todos los Guinness Records que había le hicieron Guinness especial que se llamaba el Guinness de amante que se lo dieron porque es que ya no podía seguir dándole más récord entonces creo que es incontable la cantidad de éxitos que ha tenido cuánto tiempo lleva sin hablar con él pues sin hablar con él afortunadamente veinte días porque antes de que se anunciara Disney anunciara la serie me pareció que mi obligación moral era decirle a julio julio Disney me ha ha hecho una oferta para basarse en el libro y hacer una serie sobre ti y entonces te lo quiero decir porque creo que es importante y lo que me sorprendió es que en esa llamada que tuve primero como es lógico yo le llamé y no lo encontré y bueno un lunes volví a llamar el jueves jueves contestó una señorita muy amable que me dijo Julio estaba volando a Bahamas pero le pasaré tu recado el día doce de mayo recibo una llamada de julio qué me dice hola Alfredo que hay que pasa que me estás llamando que creo que es algo importante higos y Julio quería comentar todo algo importante decía no no lo más importante cómo estás tú te encuentras bien te cuidas sigue igual de gordo cómo está la familia como está Eugenia cómo está tu mujer tus hijos cómo van las cosas me alegro que te vayan bien ya sé que te van bien yo estoy bien me encuentro fuerte voy a hacer una gira ya empecé a preguntar qué tal cómo estás tú cómo está la familia le dije Julio te llamé hace ya casi un año porque lo dijiste mi mujer mi mujer cumplió setenta años Julio tuvo el detalle de clavarle una un recado muy cariñoso especialmente cariñoso entonces yo le llamé para darle las gracias no lo encontré dije te llame para darte las gracias por lo que hiciste con María Eugenia no tienes que darme las gracias para nada Eugenia se merece todo y tú también y estoy feliz de haberlo hecho

Voz 2 05:00 qué impresión tiene de de la serie cuando se le comenta que van a hacer una serie basada en su libro sobre su vida

Voz 7 05:04 él me dijo Alfredo lo único que te pido es que no hable mal de mí que yo le dije Julio no van a hablar mal de ti porque mi obligación es cuidar cuidarte la serie y además en la serie es tan importante todo lo que tú has hecho en la historia de la música que inclusive ha trascendido de la música lo que es la historia de algunos países incluyendo no esta

Voz 2 05:26 la cultura popular exactamente entonces

Voz 7 05:29 es suficiente no hay que hablar mal de tíos a todos tenemos nuestros problemas y nuestros defectos pero tú eres una persona normal que conozco muy bien nadie va a hablar mal de ti vamos a contar la verdad la Historia todo lo que sea luchó lo que ese trabajo ya es suficiente y además eso Disney lo ha visto y hablé con diste y dije desde el primer momento me primera condición es que hay que cuidar la imagen de julio como artista y como persona que no me dijo o no hace falta ni que lo digas eso va a ser así

Voz 2 06:01 da la impresión Alfredo que como como buen representante lo más interesante es lo que usted no cuenta hay una parte que no va a contar que flamantes era más interesante pero si me permite vamos a seguir hablando en unas segundas con Alfredo que es de de todos los hombres quizá el más importante que ha formado parte de la vida de una de las piezas claves como usted dice de la cultura pop del siglo XX XXI Julio Iglesias

Voz 2 06:56 entonces Julio Iglesias de migrantes

Voz 1 07:05 ese es el triunfador en todas partes

Voz 2 07:13 he cantado en alemán ha cantado en francés puesta cantaban en inglés es la gran figura de la música latina de todos los tiempos gracias al gran esfuerzo que ha hecho ha conseguido eso es una leyenda viva si no no hay otro cuál es el porcentaje de cosas que usted no va a contar muy poco porqué de julio

Voz 7 07:37 casi todo es interesante importante y además Julio tiene defectos como todo el mundo como los tengo yo yo siempre digo si yo hubiera sido Julio Iglesias seguramente hubiera sido peor entonces todo lo que se puede contar de él a la gente le va a interesar no hay cosas que no se puedan contar que julio fue infiel con su mujer que es absurdo ahora tiene Génova vas a contar es decir Isabel lo dejó por eso cosa no no se puede hay cosas que no puedes negar pero todo lo demás se puede contar inclusive eso es es importante y es parte de la vida de julio

Voz 2 08:13 Alfredo pasó quince años como manager de de Julio Iglesias lo cierto es que la imagen que tenemos ahora hay una imagen fantástica en Internet donde se ve a Julio Iglesias en su avión privado con una botella de vino Vega Sicilia una tortilla de patatas enorme y Kentucky Fried Chicken y es verdad que es una especie casi de imagen utópica de la irrealidad de la felicidad pero antes el avión privado del Vega Sicilia y del Kentucky Fried Chicken ustedes tomaron muchos kilómetros en muchas carreteras en algunas en algunos casos con con final incierto

Voz 7 08:48 hemos tomado como tú dices muchos kilómetros muchos coches muchos autobus en algún caso no se acompañaba nuestras mujeres y lo pasábamos fatal nos hemos salido de la carretera sea día yendo por las carreteras de Murcia porque cantábamos en dos sitios diferentes yo me salí de la carretera el gracioso del pianista que era un gracioso cuando salió y vio que no pasaba nadie me dijo Alfredo que no es por ahí quiero decirte Nos ha pasado de todo hemos ido a pueblos en Galicia donde descubrimos sitios que no sabíamos ni que existían hemos llegado a sitios donde no había camerinos donde te pagaban en dinero en metálico y tenías que contarlo antes de la actuación a la luz de lo de los coches porque no había nada para poderlo hacer hemos llegado a sitios donde no te pagaban ya había que irse porque no te pagaban y había que irse corriendo deprisa que hemos pasado de todo y además cosas que a la gente creo que elevan a interesarle van a divertir sí creo que en el libro no he podido contar cosas que se van a contar en la serie y que de alguna forma el que sea un proyecto audiovisual te permite enseñar mucho mejor todo

Voz 10 10:01 eso es interesante esto de cada palabra porque es un personaje fascinante no tener mucho de esos grandes mitos la música se acaban destruyendo se no explota no tienen un fin trágico no es el caso con Julio es su nombre equilibrado Félix coherente concebida cuál es su secreto para triunfar en algo donde lo demás estrellas pares en falla

Voz 7 10:25 pues yo creo que el secreto de julio es que julio se un gran creador es muy creativo continuamente está dándole vueltas a la cabeza como puede hacer algo mejor a veces es un peligro porque yo en grabaciones con Julio decía no no esto lo puedo hacer mejor esto lo puedo hacer mejor yo lo decía Julio lo mejor es enemigo de lo bueno llevas dieciséis versiones para hacer una frase ya lo hiciste bien al principio pero el siempre piensa que lo puedo hacer mejor le está dando vueltas a la cabeza como puedo mejorar esto qué puedo hacer y eso de alguna forma le está llenando su vida continuamente luego tiene también en estos momentos una familia como él me dijo tengo muchos hijos yo estoy contento y feliz y creo que en estos momentos vive una época plena qué va llenando cada día a Julio es una persona que aunque tengan una vida plena necesita llenarla cada día y lo hace y si lo hace vivirá siempre de esa forma Hay será el mito que es y la leyenda

Voz 2 11:29 ha cambiado todo mucho la la manera en la que las grandes estrellas se relacionan con su público no tiene nada que ver quiero pensar qué hubiera pasado si cuando ustedes comienzan su carrera hubiera existido Facebook o Twitter todo el mundo llevará un teléfono móvil en las manos con las que poder hacer una foto un selfie de todo lo que está ocurriendo ahora de todas esas nuevas estrellas de la música de las redes sociales usted elegiría alguno para representarlo que ha sido uno de los grandes representantes de este país ha trabajado con Alfredo Suárez ha trabajado con Berlusconi tú me interesa mucho eso de Berlusconi que personaje personajes de todo lo que hay ahora usted elegiría alguno como representados

Voz 7 12:09 ninguno yo cuando acabe con Julio se acabó no mi paciencia porque paciencia tengo mucha porque tengo sus hijos y muchos siete nietos paciencia todavía me queda pero yo ya no sería capaz no tendría la fuerza suficiente como la que tenía cuando empecé con Julio y las ganas y la ilusión eso no hay forma de él porque rompe su relación

Voz 2 12:32 con Julia

Voz 7 12:34 por cansancio llegó un momento en que ya estaba cansado fue mucha lucha a los últimos años con él yo tuvo una pelea con él antes de de irnos a vivir a Los Angeles conseguí que nos fuéramos a Los Angeles porque si seguíamos en Miami la conquista americana no iba a suceder nunca tuve el gran apoyo del presidente de la CBS en ese momento que luego fue Sony que me ayudó buscando un gran productor para julio nos fuimos a vivir allí le busqué una casa donde a Julio le resultara bonito y agradable vivir a trabajar que aquellos fueron dos años muy duros donde la grabación costaba mucho esfuerzo hemos buena ayuda hay mucha gente que afortunadamente nos echó una mano en todos los aspectos y luego empezó la gira americana que también era complicada porque Julio no dominaba el inglés como ahora entonces había que hacer ejercicios para que llegar al público americano todo aquello me me llegó a sabes era una lucha contra todo incluyendo contra él cubrió Julio es una persona yo le llamaba muchas veces Míster no yo le decía Julio he firmado un contrato para que hagas la gala de Navidad en la Casa Blanca con Ronald Reagan Donna Summer el coro que canta un villancico en de a no no yo no lo hago voy a hacer el ridículo Julio lo tiene que hacer él firma el contrato dice cantas tú y luego cantaba a él y lo hacía fenomenal y tenía un éxito bárbaro pero es una persona como buen artista es inseguro porque siempre busca la la forma de hacerlo lo mejor posible entonces cuesta un esfuerzo mover a julio y empujarlo ahora ya creo que no debe de costar ese esfuerzo por lo menos yo no lo sufro pero afortunadamente pero se me quedó esa todas las ganas de poder llevar a un artista es que ni loco sea no

Voz 2 14:37 ahí se acabó Alfredo ustedes conocieron pues como nos cuenta no a Ronald Reagan que con Diana Ross es decir no creo que haya un gran artista americano que presuma de serlo que no haya cantado una canción con con el Shas Willie Nelson grande de del control de dos esos personajes porque la cultura popular tal y como la conocemos ahora se estaba haciendo entonces de todos esos personajes cuál es el que más le sorprendió

Voz 7 15:03 el que más me sorprende a mí y a Julio creo fue Willie Nelson Willie Nelson porque eso fue un un descubrimiento

Voz 2 15:10 vamos a buscar la canción que cantan juntos porque no tienen nada que ver Leopoldo de fútbol es un señor para que no tenga la imagen es un señor muy amante de marihuana de la marihuana vamos a veces se declara fan de la marihuana lo además pública este es un cantante country que lleva unos rizos unas unas coletas pelo más bonito esto y al lado de Julio Iglesias qué es la imagen de latin lover corbata latino no no pega mucho pues bien

Voz 7 15:40 eso pasó lo lo siguiente osea fue cuando de repente me dice el presidente de CBS existe la posibilidad de que a Willie Nelson ha escuchado a Julio le gustaría cantar una canción poner

Voz 2 15:54 eso ya en sí es raro entonces

Voz 7 15:56 bueno a nosotros nos llenó de alegría y de sorpresa y entonces buscamos saber qué canción había y Albert jamón tenía una muy buena canción gestual de Gears llegó a Julio le enseñó lo dijo mira Julio esta canción buenísima para los dos pues es una canción que habla de de dos amigos que cantan a las mujeres que han querido Julia yo la canción I nada esto es una porquería no me gusta nada al final le gustó la canción se grabó deprisa y corriendo gracias a Ramón y a la gente que rodea a junio sobre todo especialmente Ramón agarramos un avión y nos fuimos a a hostil porque me iba a empezar la gira ya había cuatro días para poder hacer eso entonces grabamos la canción en una noche al día siguiente se acaban las mezclas agarramos el avión Nos vamos a dos tienen cuando llegamos al rancho donde vivía Eli tenía su estudio cuando Julio vea un señor en pantalón corto con una chaqueta con aquellas trenzas mando mariguana porque tiene una enfermedad de cáncer le iba bien de debe seguir siendo bien porque de esto te estoy hablando ahí sí que sí claro entonces cuando vio dijo Esther eso sí yo no grabo con ese porque no habrá vascones y luego lo conoces y es un tipo entrañable un tipo genial buena persona ayudó al máximo hizo todo lo que se le pidió se grabó un videoclip osea en las actuaciones que la CIA hacia un dueto con Julio Julio estaba virtualmente cuando Julio cantaba estaba virtualmente o tipo sorprendente entrañable y un gran artista

Voz 2 17:36 voy a preguntárselo otra vez cuánto no cuenta de todo lo que vivieron juntos lo contaré lo que

Voz 7 17:45 es inconfesable algunas cosas son inconfesables pero por qué no tienen mayor importancia no sirven para ayudar a haga imagen de julio ni siquiera mal sea quiero decirte no no vale para nada que contar algunas tonterías que no merecer la pena hay que contar lo que es importante lo que ya hay mucho se lo digo cuando los guionistas de de de dicen dirigidos por Leonardo Aranguez nivel me hicieron una disección del libro empezaron a sacar capítulos sean yo me quedé asombrado se vieron en la historia mucho más de lo que ya había visto para cuando extra

Voz 2 18:22 lista la serie

Voz 7 18:24 pues ahora empezamos lo que es preproducción que normalmente son unos tres o cuatro meses habrá que hacer casting no sé al final de año empezaremos a rodar algo así

Voz 2 18:35 el año que viene una serie larga eh

Voz 7 18:37 serle larga yo creo que por lo que Leonardo dice hay muchos capítulos y además me parecía interesante porque yo voy descubriendo cosas que creo que la gente se va a divertir

Voz 2 18:47 seguro que no tengan ninguna duda expresamente el personaje más atractivo el planeta en estos momentos esta es la canción

Voz 1 18:55 como Willie Nelson

Voz 11 19:02 no pegan nada físicamente pero después la canción canciones Borís en la letra

Voz 2 19:07 Alfredo me quedo con muchas ganas de preguntarle muchas cosas también sobre Berlusconi ondea el que asesoró vamos a tener que imitan antes de que cuando tenga más serie estructura venga otro día seguimos hablando usted a tu disposición cuando quieras Toni pues será un verdadero placer Alfredo Fraile el hombre que construyó esa figura que hoy conocemos todos como Julio Iglesias hoy en Hoy por hoy muchísimas gracias que lo agradezco pero yo no la construido se construyó sólo fallo de un poquito algo ayuda al con poquito