Los Toros Especial San Isidro 05.06.2018

Voz 2 00:13 comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 3 00:22 hola

Voz 1395 00:24 muy buenas tardes aquí estamos y con temas muy calentitos que se elevan a interesar a María Jesús Ruiz al frente la producción María Jesús Rodríguez en la técnica yo que hay muchas cosas muchas tenemos por delante de momento les voy a contar que estamos ya en la corrida número veintinueve los toros doy son de José Escolar vaya en la historia de ayer en la contaremos toda desde el presidente hasta un torero que que ha impresionado que es que además con todo hecho no Octavio Chacón y con otras muchas cosas que que pasaron la tarde de ayer hoy y los de escolar el primero de la tarde Se llama caluroso primero es para Rafaelillo segundo cuidadoso para Fernando Robleño tercero diputado para Bolívar el cuarto poca pena Dios mío poca pena pues si piensan un poquito han leído en ese el alto de Belagua Se llamaba así que mató Granero en Malí además el era en mayo del mil novecientos veintidós dos bueno pues el nombre estáis no es un nombre muy grato pero ahí está es el cuarto de la tarde para Rafaelillo el quinto es curioso para Robleño el sexto Schumpeter para Bolivar y no saber son los mismos de ayer que no hicieron falta el de marca en que se llama mulato y el de Coto de fornidos Gassama Caco a todo por lo tanto eso es lo que lo que hay de momento pero antes vamos se comporta buenistas Si te va a dar hacerle a Paco Ureña que que podamos hablar con él porque está peleando luchando para poder reaparecer en la última corrida de la Feria de San Isidro ya que estuvo en una primera vuelta en la que cortó una oreja no estuvo en la segunda por una lesión importante en venta estaba entrenando y la segunda es de las que duelen que si no recuerdo mal fue el día veinticinco la de Núñez del Cuvillo en la que dos toreros salieron por la puerta grande uno de ellos sustituía a Paco Ureña y el otro era lo otea era era Talavante y el otro era López Simón pero bueno queda todavía un cartucho en la recámara es la de Victorino el último día Paco Ureña quiere estar ahí estará vamos a ver cómo se encuentra Paco buenas tardes bueno no lo peleando peleando

Voz 4 02:36 sí pues en primer lugar quiero quiero bueno disculpable pedir perdón porque sé que me ha llamado mucha gente y han intentado hablar conmigo a ti no te podido atender pero sí o día muy complicado física y psicológicamente

Voz 5 02:57 sí quería lo primero de eso

Voz 4 02:59 se disculpa todo porque sé que no había noticias mías pero es que no no no podía no podía

Voz 1395 03:06 no podías por los dolores por el el ánimo también por el cabreo no

Voz 4 03:12 pues sí la verdad que diga hacia Dios que me había pasado esto de que haya tenido muchísima suerte como era detenido pero bueno pues así un palo muy fuerte no porque puede

Voz 6 03:26 eh teniendo una corrida que

Voz 4 03:29 esperaba Haro

Voz 7 03:32 era la corrida de Cuvillo tan tan desear hoy y luego viendo el resultado pues hombre le duele no hay oye te alegra

Voz 4 03:40 hola compañero indudablemente porque porque fue una gran oí bonita pero pero te duele porque bueno no ha podido ser muy encima estaba un anuncia o no

Voz 1395 03:52 eso te puede tenía una tarde normal que ha cortar una oreja una tarde digamos que de dar la cara en Madrid que porque además la gente te quiere ahí te valoran mucho que es la de Victorino pero en medio estaba algo te apetece mucho que cuesta mucho trabajo colocarse porque ahí hay hay bofetadas entre las la hiciese era bueno pues la la la silla en el banquete que durante mucho tiempo peleamos por ella y ahora la la tenías que podía haber sido salido el bueno o el malo o regular pues no sabe pero pero es una es una faena tremenda no

Voz 4 04:27 muy duro casi muy duro muy duro si ya te digo psicológicamente y físicamente pues no me voy a quejar pero te aseguro que ha sido lo más literal que a mí me ocurrió Mi vida mi trayectoria de cuánto dolor y yo no no pensaba que podía llegar a a soportar muchas veces el umbral de dolor que que que que me ha que sentí o no ese Hay ya te veo eh no lo digo con pena ni con lástima porque estas son cosas que pasan los toreros oí yo doy gracias a Dios

Voz 1395 05:05 lo que me ha pasado y que incluya pues

Voz 4 05:07 de hacer una vida normal y que puede seguir toreando no que que ya eso es un milagro

Voz 1395 05:13 para que la gente lo entienda el problema grave cuál era

Voz 7 05:18 comedia o no lo ha sido ovario cuando

Voz 4 05:22 me sucede y bueno pues cuando ingresó en el hospital de recoge la UL Cali me llevan a al Hospital de Guadalajara me hacen hacía perdón no sale no sale nada roto

Voz 1395 05:36 con todo el tema está en qué

Voz 4 05:39 que era una cosa de nervios los nervios club leales ciático llegue bueno pues yo por un lado respiro y respiramos ir pues bueno pues tomamos la decisión de de irme a la clínica Cemtro para para que no atiende a mi fisioterapeuta

Voz 7 05:58 a mi y mi doctor me vuelva a ver

Voz 4 06:01 y el lunes por la mañana me hacen dos resonancias yo todo esto no aguantaba era insoportable con Morcín Hay bueno Inés ninguno

Voz 7 06:10 exageración que tú sabes que yo soy muy sincero y digo las cosas como son

Voz 4 06:15 total que me hacen dos eh

Voz 7 06:18 bueno pues dos resonancia magnética en la resonancia sale

Voz 4 06:22 que que no hay nada roto bueno pues tomaba la opción de que de meter entrar en el quirófano el martes

Voz 7 06:30 aquí a hacer una una operación sencilla hay yo de que ese dormir todo lo lo nervioso dormir lo nervio Clooney Hale los todo no

Voz 4 06:40 bueno pues el Marte yo qué hago me hacen esa operación y supuestamente resultado era que a lo hacía efecto a los dos días no pues nada de nada más despertar de de la anestesia intentan incorporarme

Voz 5 06:58 muy no porque eso era un

Voz 4 07:01 Dolor de horrible bueno pues nada

Voz 7 07:06 vimos dándonos los dos los dos tres días de plazo que hay llegamos al jueves ya era insoportable mi doctor me dijo vamos a sentar porque no pudo esto ya lo normal bienestar salía las fracturas de la de la apófisis vertebrales claro

Voz 1395 07:24 esta joya pues un mazazo

Voz 4 07:26 es tremendo no porque porque bueno pues y como ya en la radiografía lo salía en los optar perdón en la en la resonancias tampoco pues ellos no querían volver a hacerme un TAC para no radial me más fuera porque creían que estábamos seguros que no había nada rotos

Voz 1395 07:42 yo digo no al final

Voz 4 07:44 al final claro la la la

Voz 8 07:46 el dolor que yo tenía no era normal estás peleando

Voz 1395 07:49 cómo estás peleando por llegar porque es vas con el tiempo justo no

Voz 4 07:52 sí y automáticamente el jueves pues empecé bueno pues con tratamiento la dicen que tengo una máquina que Magneto Terapia me da me la han dejado me han prestado la casa pero curiosamente no

Voz 1395 08:06 eso sí para salir si no no lo conozco porque duermo porque la sufrió claro

Voz 7 08:13 sí ahora duerme duerme

Voz 4 08:16 vivo y estoy enganchado a esta máquina dicen que acelera la lo que es el el el hueso un cuarenta por ciento no antes bueno pues se te oí en el fisio estoy trabajando y peleando voy a luchar por torear para qué que nadie dude de que de que yo quiero estar en Madrid

Voz 1395 08:36 yo creo que no hay mucha gente que ha dicho

Voz 4 08:39 que que bueno que como voy a cortó una oreja de Madrid me que me quería quitar yo digo que hay que serán

Voz 1395 08:44 no es que se agrupan no no es que sí

Voz 4 08:46 me quiso era Cuvillo para reaparecer lo evitó

Voz 1395 08:49 además de Cuvillo te puedes qué tal de de Vitorino como la de Miura pero digna

Voz 4 08:54 sin a la inteligencia no que tendría yo oí que tiene alguno no pero bueno me da igual yo tengo mi camino tengo mi carrera es así voy a seguir siendo fiel a mí a Diallo amigo a la gente que que mea que me ha ayudado que me ha apoyado es igual p'alante

Voz 1395 09:13 pues no está muy pendiente de todos en fíjate que hoy estamos a a cinco días no a cinco días de del final de la feria hay la corrida de de Vitorino estaremos pendientes pero creo que mucha gente está más tranquila no te habían escuchado oí hoy afortunadamente conocen la tremenda pelea que llevas con los dolores que has pasado lo que todavía te queda pero estás intentando por todos los medios a hacer el paseíllo en la última corrida de la Feria de tu plaza de Madrid a quién coño va pensar que que en todo lo demás sí

Voz 4 09:51 que mira yo tengo el otro día le decía a el tema llegar lo decía digo yo juré digo yo cada vez que torea en Madrid me Meco

Voz 7 09:59 el hasta ahora de torero oí Luis algo justo para para hacer el pasillo digo

Voz 4 10:03 como Dios me dé la suerte de poder hacerlo el día diez

Voz 1395 10:06 sí digo me voy a por el partido

Voz 4 10:09 ahora ante una más que en la plaza por el hecho de sí que soy un afortunado de poder hacer el paseíllo o sea que imagínate con sido mi desesperación

Voz 1395 10:18 un abrazo fuerte Toledo son un abrazo y gracias a cubren yo bueno pues lo contó se sinceró y lo contó todo todo he ido estaba sufriendo una barbaridad pero éste quiero estar

Voz 1395 12:05 ayer pasaron cosas importantes en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid en una corrida infumable en muchos de de de los toros y muchas todo lo que quieran pero a falta de casta por todos los lados y hubo un toro tuvo un toro que tuvo interés y que tenía problemas y que había que solucionarlos y que podía parecer más de lo que era ya final y qué es lo que era que bueno pero lo que sí apareció fue un torero que mucha gente no habíamos visto su evolución y no habíamos disfrutado si la torería de la firmeza de la seguridad de de de del talante del talento no de un torero que posiblemente a muchos suena muy poquito en Francia si tiene cartel pero en el día de ayer presentó en la plaza de toros de las Ventas de Madrid Se llama Octavio Chacón J adiós buenas tardes hola buenas tardes Manolo yo no una de de verdad porque ayer que conocimos en profundidad hiló conoció mucha gente en España allí ya en Madrid algo que estaba pasando en esa en esa pelea tuya no es fundamentalmente en ese exilio afortunado de de Francia ayer de repente vimos junto con la madurez una seguridad y una torería Ivonne yo un conocimiento de de la suerte si idea de la profesión tremendo no yo creo que ha sido el día en que se ha levantado el telón de verdad para que todo el mundo sepamos que que que que hay un torero un torero como estos que se llama tal vez Chacón

Voz 0065 13:35 bueno bueno el punto damos la verdad es que no me expreso como como yo quisiera pues disculparme no la verdad es que de un día para otro como te puede cambiar la mentalidad cómo puede cambiar la vida de las personas

Voz 14 13:48 en una tarde

Voz 0065 13:51 la verdad es que como bien hablamos ayer por la tarde pueda un día clave para mí solamente perdía una oportunidad después de catorce años ni mi primer San Isidro mata solamente quiero por toro y tuve la oportunidad de encontrarme con mi hija una una buena tarde de toros allí en Madrid no la verdad que todavía puede de todo lo que llevo bueno lo así mil uno mucha mucha trabas en el camino noi y ahora pues tantas no reconoce la verdad que sí

Voz 1395 14:21 pero que tiene que llegar a un momento porque tienen esa madurez se verdad que entendiste pero fue al caballo otro es verdad pero toro no no humillaba el toro ese tú además de a la violencia de de de la corrida lo que deposita un temple y una yo en conocimiento de la lidia tremendo por el pitón derecho Izquierdo no tenía ningún jodió y y el resto a la corrida la verdad que fue infumable pero la gente lo vio no y luego el que no tiene perdón de Dios ya está bien ya está bien porque una feria a es el el señor presidente llamarlo Gonzalo de la Villa no se de que de que de de de de que está en el palco y con qué méritos porque la oreja era para Ci U la la vuelta al ruedo la ponen una ovación para para el toro si quieres no pues por lo bien que lo esté porque al fin y al cabo fue un espectáculo que aquello que quedó bien pero la oreja y el triunfo era para torero Las Palmas serán para el toro no lo hizo al revés pero fíjate cómo es Madrid también de justo como le dio la vuelta y cómo la gente justo lo que era el premiado según para para para cuál de los dos eh

Voz 0065 15:31 qué mayor triunfo que dice no que la reconocimiento de Madrid abrir la puerta a crear la ilusión

Voz 16 15:40 la fe en mí mismo y lo que pasó ayer

Voz 0065 15:44 no quiero darle más Huerta de su sentido de decir las cosas la verdad es que me manera defender toro M es pues me carta que tengo para como matador de toros de las fiesta sobre todo por toros no fue generoso con el toro bueno y ex presidente se equivocó pero bueno hay mucho no quiero gastar algo no lo digo

Voz 1395 16:07 está mucho que sea eso si no me gusta mucho porque porque con lo que has pasado de tener sentimientos rencores sin embargo estará dotado con naturalidad tremenda cambia ayer lo todo el mundo reconoció no que coño ya hay un torero que nos hemos dado cuenta de la hace que te ni Madrid Madrid estuvo genial no se entregó y eso es muy positivo tienes ya otra cosa más para Madrid sea la empresa lo primero que ha hecho me parece fantástico vuelve el veinticuatro de junio tan dicho con qué

Voz 0065 16:36 la verdad es que no no la verdad es que me esta noche pues un cúmulo de sensaciones vividas echo la vista atrás y veo que todo el esfuerzo pues realmente vale vale la pena no siempre mala apenas aguantó noi poeta mañana me he levantado con la noticia de que la empresa quiere contar

Voz 16 16:56 me digo la verdad me tiene que entender

Voz 0065 17:00 a lo feliz que me encuentro mismo

Voz 1395 17:03 merece y es mérito tuyo por lo tanto luego hablaremos con el cartel con lo que es el gerente de la plaza de Las Ventas de Madrid y a ver si a conocer el cartel o por lo menos la corrida que va a vas a torear en esa vuelta a Madrid porque la gente además está deseando verlo el que lo vio lo ha contado a otros y todo eso cuando cuando es verdad corte boca en boca ahí la gente al final responde Ottavio pues enhorabuena quince años a cuantos de matador quince catorce a catorce años de de luchar y de hice sufrir ya alguna lágrima te habrá caído la soledad hay muchas cosas seguro que tras pasar por todo eso tenía que llegar al premio todo Kurt eso sí señor enhorabuena muchísimas gracias lo agradezco pero son buenas tardes un abrazo

Voz 3 17:53 eh

Voz 1395 18:02 bueno pues afortunadamente hemos podido hablar de con el personaje de ayer no pero te vamos a hablar con el ganadero que yo hoy después a Scolari esperamos que sí qué es lo que echas de hoy tengan más recorrido que tenga más embestida que la corrida de ayer con toda seguridad don José Escolar ganadero

Voz 17 18:23 buenas tardes hola buenas tardes qué tal como estábamos con ahí yo yo estoy bien porque como no voy a Lidia vitorear estoy bien pero si día o porque bueno

Voz 18 18:33 ya sabes a pesar de que llevamos tantos años tan esto tanto el San Isidro pero de cómo es que por primera vez

Voz 1395 18:39 claro no manera era es buena señal eso se señal de que se que tiene pasión por lo que hace lo que le preocupa lo que hace de quintetos que haga lo mejor posible ayer vio la corrida no me gusta que poquita gente conocíamos a Chacón que bien se hombre

Voz 18 18:57 no lo sé que tiempo que a mí en pueblos de la sierra mía de de credo en dos ocasiones dos años seguidos va indultó a dos toros eh

Voz 1395 19:08 seis importante desplazada pero

Voz 18 19:10 pero yo lo vi con muchas condiciones ahí yo sí sé de qué iba eh

Voz 1395 19:14 pues catorce de la lotería pues acabó él eh

Voz 18 19:20 bueno que el hombre tú al final cierto toro voy ya además del valor y resuelto

Voz 1395 19:29 a ver si con mucho con mucha y muy buena cabeza no ya la violencia el toro le puso temple sí lo lo tenemos hoy es que tienen buena pinta no están pasados de peso no no es también no por eso digo pero usted no tienen seguro caluroso primero cuidadoso diputado poca pena Dios mío por qué

Voz 18 19:51 no viene de antigüedad de ahí hay que contiene

Voz 1395 19:57 este acto curioso chupete pero

Voz 19 20:00 eh bien bueno corrida sí

Voz 18 20:03 bueno pues si a mi me parece que bien no

Voz 19 20:05 a ver si es posible que los toreros

Voz 18 20:07 no son toreros de la casa que mucho con la corrida tanto Robleño Bolivar en Francia y en y en España e incluso he han estado pero eso no fue sólo uno algún toro en plantilla ahí yo han salido nombres con hecho bueno pues esperamos que que conozca ya que conocen bien la Ana de ella tengan una buena tarde de toros

Voz 1395 20:32 somos profesionales poquito que le ayude la la corrida digo yo José no me vas a decir cuál es mejor a aquellos que desde desde los últimos años tan enamorado te gustaba o caluroso te te ha gustado de diputado te puedo ahí ahí tiene que haber un par de toros que lleva a cabo una leche como como me equivoque este lo mato no porque ya han muerto una plaza pero pero pero que tienen obligación de de de de de ser lo que es la ganadería seguro que hay un par de ellos que los tiene

Voz 18 21:06 yo pretendo tenía que ser uno de los más importantes que salen sexto lugar y luego pues también un diputado que también con muy buena regata de familia pero ya sabes esto no lo sabe y todo eso es muy complicado eh

Voz 1395 21:21 comenzamos el chóped porque lo político está fatal diputados eso ya lo es como está la cosa

Voz 18 21:28 en Pekín metió lo hace dos años una vuelta al ruedo a un toro en Ichi fue bastante bueno mucho Platero eh

Voz 1395 21:35 bueno estuvo Rafaelillo muy bien con él

Voz 18 21:37 sí vamos te dé cuenta regata entonces esperamos que que sí que sea pero vamos ya te digo que hemos complicado apostar por ningún

Voz 1395 21:45 no es que que lo disfrutemos todo si sea también el disfrute de del ganadero es porque todo bien y yerno que hace

Voz 18 21:54 no pueda acompañarme lo que puede seguir con lo de la Escuela Letras de cabeza porque además lo que mande

Voz 1395 22:01 en lo que es donde

Voz 18 22:04 sí ha salido voy si el hombre pues me ayudaron

Voz 17 22:06 punto escuela bastante torear en el campo

Voz 1395 22:10 no está solo por allí no

Voz 17 22:12 quitarle una hamaca en cualquier momento sintió comentaba cuando sabe cuándo es el Betis

Voz 18 22:16 lo que digo bueno hay que llama la eh ya para que tú ya no me no no es una manera e incluso soy yo seré el primero en El cartero siempre os que si continúa con ellos

Voz 1395 22:27 primero primeros torero después es yerno del cantón ganadero si torero un jersey muchísima suerte eh

Voz 17 22:35 muchas gracias sí trabajar traba

Voz 1395 22:38 a este es de los que trabajan de de verdad bueno pues vamos a seguir vamos a seguir vamos a ir hasta hasta la empresa de de Madrid a ver si tenemos a a Nacho Lloret en una feria que está ya en bueno pues si estamos en la corrida número ha dicho que era la número bueno veintinueve veintinueve y nos queda la de la de hoy es la de mañana que crucen juego volvemos Alcurrucén con Ferrera Perera Ginés Marín el jueves siete viene de Pallarés con Iván Vicente Javier Cortés apetece también muchísimo Javier Jiménez tiene su oportunidad el viernes ocho El Adolfo Martín por tanto hay que ir a verla el PP Moral IBI Ángel Sánchez la de Espartales es la penúltima y es la de errejones mano a mano Diego Ventura Andy Cartagena Isla última pues la anfitriona Martín que la considera que la cualidad a la prensa con Escribano Ureña Emilio de Justo esto gerente Nacho buenas tardes bueno ya que ya queda menos no

Voz 20 23:43 sí ya estamos en la recta final

Voz 1395 23:46 estamos en ventaja a veinticuatro de de las realmente nieve digo veintinueve te has que no vamos generales ese contento con la consistencia de público

Voz 19 23:58 sí y además yo creo que lo que queda de semana saber también que que la gente va a asistir no quedan corridas

Voz 21 24:06 me habían de la plaza saber llena como la de mañana

Voz 19 24:09 la corrida del viernes de Adolfo la corrida Victorino por supuesto errejones osea que en general yo creo que que Ndombele arriba no por abajo lo que se decide demostrarles la salud de esta feria no ha saludo a Luisito que puede encima de de carteles y por encima de las inclemencias del tiempo pues pues se ve que la plaza tiene una media de entrada altísima y que que se consigue pues que he hecho en Isidro mantengan la salud que es necesaria para

Voz 1395 24:41 para todo el toreo en la feria con números altos en el tema de todos los que han embestido de trofeos eh en los últimos tiempos no se llegaba a espacio pueda discutir alguno de los Trofeos mayoría estamos

Voz 19 24:53 altísimo si si se pueden discutir algunos por

Voz 1395 24:58 bueno porque porque porque el tema es el temor presidentes no depende de vosotros pero de verdad que había que revisar por qué ayer se premió al revés hay y además por cierto que bien la respuesta de de la empresa que habéis tenido has llamado Octavio Chacón que vuelve el día veinticuatro en de la gente esa pidiendo ensayando a la radio y con qué corrida ahí con qué toreros pero sobre todo me interesa saber con qué corrida puede venir sabéis más o menos cuál es

Voz 19 25:29 me lo más o menos lo que ocurre es que todavía tiene que cerrar soy cartel yo creo que es un acierto de Simón el hecho de de adelantarse a todos

Voz 20 25:38 la para anunciar a adoptar Chacón porque creo que sí

Voz 19 25:43 en exaltaciones más rotundas de San Isidro no sobre todo además por y para Madrid yo creo que fue una actuación que Madrid especialmente ese valora mucho

Voz 1395 25:54 motor va

Voz 19 25:57 vale sí derechazos sino que que es un concepto de Libia total di yo creo que eso gusta mucho de Madrid y que por eso digo que creo que es un acierto el cartel yo creo que también debemos esperar un poco a ver qué sucede en el resto de la semana no hay toreros muy interesantes que van a toda esta semana que pueden tener también

Voz 1395 26:15 pues de momento no solamente no

Voz 19 26:17 ahora mismo sí

Voz 1395 26:20 el ente cuáles están ahí y yo creo que me quede como al algo ya seguro pero ahí dos te has preparado imagino para después de la feria que podían ser más o menos

Voz 19 26:34 déjeme que lo dejen poquito todavía

Voz 1395 26:37 sí a mí esta es porque hay un montón de llamadas de clientes

Voz 19 26:41 que la es que va a ser una corrida hay una ganadería de

Voz 1395 26:45 garantías para poder triunfar a la corrida de toros pero seria pero pero que pueda que puede dejar sí

Voz 19 26:55 lo que sí puedo decir que es una verdadera oportunidad

Voz 1395 26:58 pues eso está eso estaba fenomenalmente bien no no sé que no te afecta intente que la empresa pero los dos presidentes de verdad que lo lo de ayer fue un disparate muy muy gordo no me parece que llevamos una feria ya que que empezó con con Fortis sí terminó con lo de ayer premiando al revés viviendo lo contrario que ese ese no es tu problema pero pero es un disparate son disparates lo lo que hay ahí yo supongo que todo eso de quién depende ahora la decisión de quiénes son los dos presidentes

Voz 21 27:33 hombre los nombramientos a nacer desde la

Voz 19 27:37 la gira o desde la Consejería de Presidencia espectáculos entiendo que se quisieran a partir de mayo vamos nosotros tenemos una excelente relación con todos los presidentes

Voz 1395 27:49 bueno pues me entenderlos

Voz 19 27:52 bueno yo creo que ayer evidentemente pues el presidente confundió creo que la demanda del público que era más dirigida a la concesión de la oreja Chacón ha vuelto ahorrado a al toro no porque evidentemente que no no descubrimos nada si decimos que había otros más completos y merecedores de premio que

Voz 1395 28:13 yo le pedí al presidente que que sólo tuvieron muy claro no es el triunfador era el torero y que bueno no se podía tocar las palmas y el público quisiera y eso ya depende del público al toro pero cambiar las cosas de forma tan radical no demuestra que yo no sé si es muy mal presidente au ayer no estuvo estuvo fatal a la hora de decidir pero bueno que dan ya te has quedado todavía cinco espectáculos el de mañana no hay novedades ahí hemos hablado con Ureña está luchando peleando quiere estar el día D de la prensa el día de Vitorino

Voz 19 28:49 pues ojalá ojalá porque yo creo que es una sería donde hay muchos toreros que que han dado la cara prácticamente todas las figuras que han salido pues las de Madrid porque prácticamente todas han cortado oreja con trufado fuerte

Voz 1395 29:03 sí estaban tomillo eh estaba la de Cuvillo dos puerta grande sí sí sí yo creo que tiene que estar

Voz 19 29:13 Dolores Motos no para para poder venir a Madrid demostrar que ya cortó oreja su primera actuación sí pero pero yo sobre todo para refrendar ese triunfo no oí para que de una vez por todas pues no se les resista esa puerta grande que yo creo que ya es de sobra

Voz 1395 29:28 bueno pues quedan esos días la de hoy cinco más para terminar en la Feria después tiras a la feria de Alicante que es tu tierra no sí sí y que además es una buena feria tuvimos el otro día preparando

Voz 19 29:40 por allí cosita así y la verdad es que deseando no porque después de lo que hemos sufrido este año para conseguir que haya toros en Alicante creo que es una feria que lo tenemos que disfrutar todos los aficionados alicantinos y toda la gente que décadas

Voz 1395 29:52 esto esto seguro que no me vas a ayudar en una cosa que la gente me pregunta ido comienza ido Alejandro Talavante a ver yo doy mi diversión sí sí sí estoy cerca de la de la verdad me dice adiós buenas tardes no si yo creo que sí Alejandro Saenz de Matilla sí pero donde va yo creo que Talavante va a volver con Manolito Chopera que en el fondo y en la forma es amigo y socio de Matilla Matilla tampoco pierde yo creo que ese va a quedar ahí al dime no lo sé me acabo de enterar no o es verdad a mi me parece que que el recorrido va a ser ese fíjate estuvo ya con con con Manolito durante mucho tiempo te acuerdas perfectamente no sé yo creo que a al al hombre que está detrás de la cortina que que que el Matilla no se eleva un pájaro casi nunca ya te parece descabellado lo que te he dicho no

Voz 19 30:48 la descabellada pero sinceramente te digo que no no tengo más información que la que tú me das así que yo creo que

Voz 1395 30:56 también es algo que

Voz 19 30:58 qué debería de aclararse los próximos días no es una figura el toreo como estábamos

Voz 1395 31:03 que no se información eso es imaginación con lo que conseguido personaje clave un abrazo Nacho suerte un abrazo muchas gracias

Voz 1395 32:19 bueno pues antes antes de hablar con más la Escribano permítame que les en parte noticias Vicente Zabala de la Serna y que ha la joven publicado ya sumó su libro además es el director de Información Taurina de del mundo cada presentar su libro Samak crónicas volcánicas edita la editorial uno más uno está dedicado en principio a su madre y añadió que quedan son siempre será subdirector porque apostó por por él a la muerte de su padre libro es también una recopilación de clónicas quemar ahora el rumbo de la fiesta en los últimos años y por tanto un libro interesante de Vicente Zabala de la Serna que ayer contó en sociedad tenemos ya la presencia del quién va a cerrar junto con Paco Ureña y Emilio de Justo la Feria de San Isidro pero de este año la feria intensas y es Manuel Escribano Manuel buenas tardes

Voz 15 33:14 tarda en edad que lejos está la primera

Voz 1395 33:16 Dios mío qué era era once de mayo no no si yo olvidadas y porque tampoco lo de Pedraza Ferrari fue una Pedraza de pedales sí no tuvo la fama

Voz 15 33:31 no hay nada que recordar a todo esto que digo

Voz 1395 33:37 no para triunfo bueno fíjate hemos hablado con Paco Ureña m del programa con él el hombre está luchando peleando por estar en ese último día pasaba todo no montón de de de problemas médicos si dificultades fíjate lo que es porque el genio ya a una cualidad que que la cortó una oreja después se perdió habla de la de Núñez del Cuvillo en la que hubo dos Puertas Grandes ahora pues no quiere perderse el estar con contigo oí con M yo de justo la última no la peleando no porque crea físicamente y con todo lo lo pasamos muy mal eh

Voz 15 34:13 si a este a poco tuvimos hablándolo les llame para pero la verdad es que no es malo que duele mucho que cualquier mobbing Inter cuerpo pues pues tira de ahí de zona no de la zona lumbar Beitar y la verdad que sí no me gustaría que estuviera porque bueno aparte de buenos amigos organismo practicamente donde diez personas

Voz 1395 34:37 claro está que vamos a llevar

Voz 15 34:38 bueno pues ha de igualar ley Iguana la verdad que luego somos del rival en la plaza de tipo corría toro pues bueno Carter como compás

Voz 16 34:50 con Emilio que tanto dando también el hace poco a toro pues la verdad que es lo bonito lo interesante y lo que bien lo que al final tenemos que buscar la corrida de toros no gente vestida ya hayamos Tanit triunfo importante damos capaz de hablar de una corrida como ellas

Voz 1395 35:09 pero fíjate que tenéis tanto es que este caso es que va no estuvo claro con Paco Ureña porqué se fueron a ocho diez o doce años peleando sin sin sin ver prácticamente la luz y bueno se sabía que podía exfuncionario toreando poquísimo oí no no pudiendo te hay que tener una fuerza tremenda para para conseguir conseguir

Voz 14 35:29 totalmente no yo creo que hay algo

Voz 15 35:34 el cuello hacia esto no la lucha diaria en la constancia día a día el el amor a nuestra profesión en no decaer en nunca ahí una de las cosas siempre hemos tenido no yo creo que cae es fruto de nuestra vida de nuestra prospección

Voz 16 35:52 seguimos seguimos teniendo que da la cara día a día

Voz 15 35:55 porque en el momento que las cosas pues te te dejan parado no entonces la dureza de un ahora mismo en racha

Voz 16 36:03 circunstancia ésta no que sí

Voz 15 36:06 contra todo pronóstico compradas todas las edades tienes que triunfar sea como sea para para bueno tirando contando

Voz 1395 36:13 digo cuántos años estuviese ahí en la oscuridad primera

Voz 15 36:16 pues ocho no volverán

Voz 1395 36:19 no bueno también hay que hacer es cómo se puede uno conforma porque le paso Ojeda le pasó a Ortega Cano le paso a a Espartaco le pasó también a mucha gente lo pasa es que ahora nos parece que es un disparate pero sí Golf tuvieron que pasar ese ese tiempo ahí por eso nada nada grato pero o te fortalecen o acaba contigo una cosa las dos no

Voz 16 36:42 está claro no aprendo muchísimo

Voz 1395 36:45 sí sí

Voz 16 36:46 endurecen como como la canción no sí bueno si eres capaz de aguantar esa tralla hay sobre todo recae no que lo difícil es seguir con los entrenos intenso lo ir viviendo parar toro intensamente sin tener nada no yo creo que la dureza física ganar torneos yo creo que cuando no tiene nada no tienen ningún tipo emotiva hacia una más que tú creencia pues pues difícil mantiene toda la constancia a diario día a día

Voz 1395 37:17 bueno Gen quedan cuatro cinco días no para para volver a Madrid cerrada de la feria como son los días antes de de torear en Madrid deben tener algún muy especial no

Voz 15 37:30 no yo para mí es todo tan bonito no yo de esas de circunstancia como con unas de la que cederán dos Mikko importante estará capitales para para parar de venir de nuestra carrera y lo destrozó mucho no

Voz 1395 37:46 cuanto antes me vez de bueno

Voz 15 37:49 el miedo de responsabilidad a pero al saber cómo con las ganas que un hogar o disfrutó desde ya no ahora salimos para prepara es pensando en un solo día no entonces

Voz 1395 38:04 bueno la verdad es que lo de productor ya ahí

Voz 15 38:07 es la corrida pues pues cuando maldades

Voz 1395 38:10 bueno él tocayo un abrazo muy fuerte mucha suerte en el remate de la feria mucha suerte me hacía éramos eh

Voz 15 38:16 no debe sobre todo