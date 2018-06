"Palabra de presidente" de Marcos Buendía y Beatriz Romero

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 8 01:00 la Ventana habla gallego en esta primera hora de programa más estado con Manuel Jabois con Manolo Rivas y con Aida Pena analizando aspectos bueno pues más de más el más humanos menos con

Voz 0313 01:10 sí lo sé de Rajoy después de que hoy haya anunciado que que lo deja que se haya convertido en el protagonista de la gran noticia política del día en este punto ya antes de que lleguen los compañeros de todo por la radio simplemente recordar algo que todo el mundo tendrán la cabeza que es la parte digamos menos institucional del personaje con ese uso de las frases que significaba una cosa y la contraria eso se convirtió en tendencia de tal forma que llegó a cristalizar en una especie de de género de humor porque material lo había lo hay si recordamos alguna de esas frases a la vista queda

Voz 9 01:45 qué le va a subir el IVA a este niño que venía aquí los chuches va a subir el IVA de los chuches también también los españoles yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento Delgado realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto créame

Voz 2 02:07 aquí los españoles muy españoles y mucho españoles

Voz 0827 02:12 es el vecino el que elige al alcalde

Voz 10 02:14 que es el alcalde el que quiere que sean los vecino

Voz 0313 02:18 el alcalde esto no es como el agua

Voz 11 02:21 cae del cielo sin que eso sepa exactamente por qué

Voz 9 02:23 quiero transmitir a los españoles su mensaje de esperanza esta es una gran nación Bioy lo único serio es ser serio

Voz 0313 02:31 todo proyecto político se resume en una máxima

Voz 12 02:34 el albino cuanto peor mejor cuanto peor mejor suerte cuanto peor le vaya todo cuanto peor mejor mejor

Voz 0313 02:51 quién esas frases tan particulares Iván Lagarto por ejemplo encontró un auténtico filón ya echó un montón de composiciones esta seguramente seguro es la más la más conocido bueno pues resulta que dos jóvenes españoles los jóvenes de esos bastantes muchos que hundió tuvieron que que salir de aquí para buscarse la vida por fuera han recopilado setenta de las frases del hasta hace poco presidente del Gobierno las han ilustrado tiras han publicado en el libro titulado palabra de presidente son Marcos Buendía Beatriz Romero madrileños había tres la tenemos ya asomada a la ventana Beatriz Romero buenas tardes hola buenas tardes tratará Beatriz cómo estás oye cómo como óseos por cierto dónde vivís ahora porque creo que habéis tenido en los últimos años un periplo de destinos un intenso no

Voz 0532 03:35 sí diferentes eh pues nada tuvimos en en Canadá en Vancouver un año y medio hay ahora mismo estamos Berlín

Voz 0313 03:42 en Berlín hoy se les ocurrió la idea de libro y de las frases

Voz 0532 03:47 pues la verdad es que bueno las frases estaban ahí ese material estaba disponible entre nosotros

Voz 0313 03:52 sí sí sí

Voz 0532 03:55 nada es viviendo en Canada estuvimos allí en la época de las elecciones y que luego alzaron a Prada y bueno la verdad que allí se hicieron muchísimas cosas muy creativas muy divertidas estando allí y que al final no teníamos televisión y nuestro medio de comunicación eran las redes sociales las enterábamos de Oregón cada día de una frase de Mariano Rajoy al siguiente otra dijimos ahí hay que hacer algo con esto oí íbamos a recopilarlas de sacarle el sentido del humor a todo esto

Voz 0313 04:23 el libro está estructurado con la con las frases de la Ilustración y un detalle también sobre el día en que fue dicha y el contexto Marcos creo que es el ilustrador Ivo un ejemplo para que lo sepan los oyentes no esa frase que escuchábamos de España es una gran nación los españoles muy españoles y muchos españoles aparece Rajoy sólo imagino vestido de torero y así lo dibujó o lo de esto no es porque si esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente porqué vemos a Rajoy al con una charla Mc hubiera como un indio no oye y el proceso el proceso para exigir cada extracción como con cómo ha sido

Voz 0532 05:00 pues ha sido de lo más divertido de libro pero también muy complejo porque claro en las frases como como ya las Reid son el fin traducible digerible es muchas de ellas entonces pasarlas a imagen era pues hacer las más rocambolescas todavía no así que bueno nos lo hemos pasado bien la verdad intentando darle sentido

Voz 0313 05:21 pues no me extraña porque hay una hay una genial una viñeta que habéis hecho que es SB a Epi Blas con una frase que son que me veo Epi hablar no que es no es lo mismo que gobierne uno que que gobierno otro no es lo mismo o dicho de otra forma es muy distinto oye Beatriz cómo recibió la noticia de la de la despedida Rajoy de la renuncia cuando sabes enterado

Voz 0532 05:46 pues da bueno la verdad es que nos hemos enterado estamos aquí trabajando que de cada poco tiempo yo suelo que hay algunos de los periódicos españoles e eh nos ha cogido por sorpresa a hombre esperábamos que igual podía pasar pero como que está haciendo todo muy seguido no muy estable

Voz 0313 06:02 intenso cuánto tiempo lleváis fuera de España

Voz 0532 06:06 pues en Canadá ya te digo yo estoy vimos como un año y medio y aquí estamos desde noviembre en Berlín

Voz 0313 06:11 desde noviembre tenéis trabajo hoy en fin

Voz 0532 06:16 sí la verdad es que bueno nos gusta mucho el hecho de emitir fuera Hay conocer otras culturas pero al no haber estado en Canadá te acostumbras a unos estándares debiera por así decirlo que a lo mismo España no puede ofrecernos la opción más sana o más inteligente en este momento era volver a emigrar una

Voz 0313 06:33 ya a Vancouver y Berlín no está nada mal luego no está nada mal osea planes de en planes de regresar ahora mismo a corto plazo no no lo los esa en la cabeza

Voz 0532 06:41 pues ahora mismo no en una hazaña así porque buena allí al final está nuestra familia nuestros amigos Si no os gusta mucho a nuestro país no pero pero ahora mismo pues no no es no es lo más sensato así decirlo

Voz 0827 06:53 hay algunas frases de todas las maneras de las que recoge es que tienen una gran profundidad por ejemplo la la famosa del vecino del alcalde si cambiamos vecino por Congreso y alcalde por presidente sería es el Congreso el que elige al presidente y es el presidente el que quiere que sea el Congreso el presidente que esto hay que transmitir sola Rafael Hernando para que se den cuenta que una moción de censura es algo que forma parte de la democracia parlamentaria

Voz 0313 07:18 sea que rojilla habría dicho es el presidente el que elige al Congreso no

Voz 0827 07:21 más sobre ayer Beatriz nos nos habrá pedido derechos de autor Mariano Rajoy porque claro las frases son suyas

Voz 0532 07:29 pues no la verdad que no no es apuesta contraste otros pero yo quiero un momento para impedir los que estaba el patio un poco revuelto ahora pero bueno esperamos que es la había tomado con sentido del humor como casi todos no

Voz 0313 07:41 ya oye una pregunta ya te dejamos en el paso por por Canadá ahora por Alemania en este tiempo que lleva ahí fuera oye qué imagen tienen de España o tenemos por ahí por fuera nosotros

Voz 0532 07:55 pues bueno tira mucho de cliché no para que aquí me preguntan antes nuestro la fiesta de lunes a viernes es bueno los vehementes que now pero sí que es verdad que como está aquí Puigdemont ahí bueno que han ido a los titulares creo que tiene una hay una visión de inestabilidad en general iría

Voz 0313 08:15 de inestabilidad

Voz 0532 08:18 esa es mi percepción

Voz 0313 08:20 pues nada Beatriz oye por cierto el libro donde se puede palabra de presidente se puede comprar

Voz 0532 08:26 pues palabra El presidente está en la nada que está en la Casa del Libro la central Central puede encargar en cualquier distribuidor de libros y librerías y bueno para los que nos están escuchando y residían en Berlín también se venden berlina la librería español Labarta

Voz 0313 08:40 pues bien hoy hoy es un día de seguramente va a repuntar las ventas ya lo eh

Voz 13 08:45 feria mono muy bien Beatriz Romero muchísimas gracias para su parte la ventana de un abrazo suerte

Voz 0532 08:50 a vosotros semabrando para luego