Despilfarro del Estado y las Comunidades Autónomas

Voz 0313 00:04 ahora que estamos en en días de tránsito ahora que está formando su nuevo Gobierno que a partir del próximo viernes empezar a tomar decisiones desaparecido muy muy oportuna la difusión de un dato que desde luego te pone los pelos de punta y que afecta a este gobierno nuevo que entrará al que acaba de salir al otro al de más allá al de anteayer ya unos cuantos porque es un cálculo de los últimos veinte poquito más de veinte años de política en España que resumen en que ochenta mil millones de euros ojo eh ochenta mil millones de euros se habrían gastado en infraestructuras digamos siendo generosos innecesarias porque en algún caso diríamos directamente en ridículas So Ho patéticas Éste es el dinero que habrían despilfarrado para el conjunto del Estado e el Gobierno central comunidades autónomas y demás entre mil novecientos noventa y seis y el año dos mil dieciséis este cálculo este dato lo aporta la Asociación de geógrafos españoles en un estudio elaborado en defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio global ejemplos bueno hay muchos pero alguno concreto el trazado inicial del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó que debo lo sabes un montón de tiempo ahí muriéndose de asco aeropuertos varios como el de Huesca o el de o el de ciudad tal sobrecostes en desaladoras radiales que han sido rescatadas estaciones fantasmas como esa que comentamos el otro día del AVE en un municipio de de Galicia resumiendo un desastre pero la cifra ochenta mil millones realmente impresiona Jorge Olcina es catedrático de Geografía en la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de geógrafos de España señor Olcina buenas tardes solar

Voz 2 01:39 hola buenas al bien avenido La Ventana qué tal muy opina

Voz 3 01:42 en la publicación de este estudio de verdad para dar

Voz 2 01:46 bueno pues muchísimas gracias no han sido años de estudio de de de un estudio que se ha hecho por así decirlo por amor al arte con un conjunto de de compañero de geografías y geografías de diferentes universidades de España sí efectivamente el resultado inicial es este no hay que señalar que que el informe completo a ser publicado hoy y saldrá a la luz el próximo quince de junio se va a publicar en la en la propia revista de la Asociación y bueno de acceso libre y gratuito para todos aquellos que quieran consultarlo

Voz 1501 02:18 treinta mil millones si no me equivoco son siete u ocho puntos de tipo de producto interior bruto

Voz 2 02:22 exactamente no hoy pensemos que es un dinero que podría haberse utilizado para para muchos fines de digamos de de buen uso no para colegios para mejora de la sanidad para asistencia a Sofía

Voz 2 02:38 en España bueno pues hay que decirlo no no tenemos una buena cultura Territorial las decisiones políticas se suelen guiar por el corto plazo interesa inaugurar una obra porque vienen elecciones y a veces bueno pues ese tipo de obras no no nos han reflexionado lo suficiente y el resultado está ahí no obras que son innecesarias o que no sean inaugura a inaugurar o bien que en apenas tienen uso en fin pues en el fondo estamos jugando con dinero público que es muy importante no

Voz 1501 03:07 oiga Jorge Guillén estas obras innecesarias hay categorías quiero decir hay escándalos enormes hay algunas que podríamos o van todas más o menos el mismo saco

Voz 2 03:16 sí en general lo que hay ellos diversidad no hay diversidad porque hay carreteras y ferrocarril hay obras de infraestructura hidráulica hay obras cultura

Voz 2 03:28 prospección jazzística como el proyecto Castor claro es que ahí estamos hablando de una cantidad de de obra de infraestructuras equipamientos que como decíamos realmente no se debieron reflexionar bien no informe que tampoco tenía una acusación política no porque han pasado un Varios gobiernos

Voz 1501 03:50 es cierto que los años no es simplemente una

Voz 2 03:53 una llama la atención a que el territorio hay que trabajarlo con mucho respeto digamos con mucha conciencia recopilando todos los informes necesarios tanto ambientales como económicos para ver si esas obras realmente se justifican por lo que bueno pues has estado comprobando pues muchas de ellas no se han justificado no

Voz 1501 04:12 existen leyes que hayan ayudado más a este a este proceso de despilfarro

Voz 2 04:17 pues mira Vimos una Ley del Suelo bastante bastante amplia en sus posibilidades que fue la ley del suelo el noventa y ocho no con esa ley se justifica gran parte del llamado boom inmobiliario de esos primeros años dos mil bueno al calor de eso pues vino todo lo demás no estos años de bonanza económica que vivió España desde finales de los años noventa pues justificaron lo que llamamos el lema de del todos posible en el territorio no ahí ahí ahí tuvimos los ejemplos afortunadamente Lajusticia está funcionando muchas de estas obras pues denuncia o hay procesos como lo el sobrecoste de las desaladoras que está suyo dice la mente poco a poco las cosas ya no se pueden poner en su sitio no porque es un dinero ya malgastado pero pero al menos una lección aprendida para que no vuelva a ocurrir no

Voz 1781 05:09 la conexión es ineludible porque salí de noventa y ocho si no recuerdo mal es ley Rato de Rodrigo Rato que liberaliza digámoslo así el sol lo que hace que España sea va a ser un país rico para todos evidentemente todos los que tienen terreno que puedan luego especular pero su mezcla también me imagino con una cultura que tenemos que es la de la cacicada no la de ello llegó a la presidencia de la Diputación Puerto en un en una ciudad donde no hay vuelos donde no habrá vuelos y donde no tiene ningún sentido que luego existan vuelo

Voz 1501 05:37 imagino que esto es sólo una punta del iceberg porque aquí no es analizado por ejemplo pues los sobrecostes de una obra que sí tenga un servicio

Voz 2 05:46 claro claro sí sí únicamente por así decir hemos ido a al grano grueso no a lo que se sabía que que bueno que por si no había tenido una función no sabía inaugurado sin ningún tipo de uso si realmente o tener datos ha sido bastante complicado no porque no todas las administraciones están dispuestas a ceder de los informes ni mucho menos informes de sobrecostes en algunos casos ávido que acudir a los propios informes de iniciales cuando el caso asalta a a la luz no es un poquito esa esa cuestión la que hemos ido investigando si puede no yo no hablaría tanto de un apunta hice ver es un es un dato significativo pero es verdad que que bueno pues que que que ahí están esas cuestiones esos datos

Voz 5 06:35 señor esquina ha utilizado el concepto de dinero malgastado que nos remitiría al al pasado como si no hubiéramos gastado un dinero que ya hemos pagado pero supongo que muchas de estas obras tendrán que pagar generaciones procura seguramente no

Voz 2 06:49 ya las estamos pagando recordemos que el proyecto Castor estamos pagando vos todos aquellos usuarios de de la del gas natural son los que están aportando su recibo en sus recibos de gas no por tanto si es decir son son despistado a Ros que que han tenido efecto en todos los españoles hubo que rescatar a bancos que habían concedido préstamos para este tipo de obras

Voz 6 07:12 saben que hay una duda técnica sobre si lo que nos costó rescatar a la banca fueron sesenta mil millones que es la cifra oficial algunos apuntarían aquí llegaría casi a ciento veinte mil bueno si hacemos la media aritmética son estos ochenta mil

Voz 7 07:25 millones de euros de despilfarro

Voz 2 07:27 sí bueno lo importante es saber que que hay cosas que se han hecho mal que hay decisiones que no se deben volver a tomar que entramos en unos años muy decisivos porque tenemos que empezar a adaptar nuestro territorio a lo que llamamos los efectos del cambio global del calentamiento climático y eso nos va a marcar la agenda de los próximos años no por eso quizá miramos con mucho optimismo los cambios que pueda pero ahora en el gobierno y la persona que se está rumoreando no que puede coger esa cartera de Medio Ambiente porque por lo menos es conocedora de la cuestión Iggy bueno puede impulsar medidas no en en en en la buena dirección

Voz 1501 08:07 la conoció estuvo hace unos meses aquí en La Ventana y le deseamos toda la suerte del mundo porque ya me parece Rafa la conoce también me parece que les sobra Jorge Olcina muchísimas gracias por asomarse a la ventana ha sido un placer de verdad dijo el trabajo en serio

Voz 2 08:21 muchísimas gracias un fuerte abrazo