Mariano El Conmutativo deja paso a Pedro El Chopechocho

Voz 2 00:07 hacer amigos a la política Pélata loncha melones duda me la trae al es un que miedo de Red preguntas al acabar así que yo propongo quede aquí digamos Valdo claro si es así unos parece un razonamiento muy no le he entendido

Voz 3 00:42 de echo la culpa a ciudadanos que fue el detonante pero claro él

Voz 4 00:46 culpable principal es evidente que es el señor Sánchez

Voz 5 00:49 luego también el PNV que nuestra no venga

Voz 6 00:52 ese para todo

Voz 4 00:59 pues ya estamos en Todo por la radio en La Ventana con Toni

Voz 7 01:02 el cine se virar de Francisco al también especialista secundar

Voz 8 01:07 hemos Piñero hola Roberto De la Torre llegara llegará como la lluvia llegará llegará un servidor así que podemos ir empezando

Voz 4 01:15 pero bueno sí que que cómo vamos a empezar

Voz 9 01:18 no vamos empezaba o y un día

Voz 4 01:21 como hoy no puede empezar nunca se va

Voz 0230 01:23 si dimite renuncia Mariano Rajoy se va además se va con una de sus frases comunicativas como la cerámica de Talavera así ha explicado así ha explicado Mariano Rajoy su dimisión

Voz 0660 01:42 por dos razones es lo mejor para mí y para el Partido Popular o dicho de otro familiar

Voz 12 01:49 es lo mejor para el Partido Popular para mí cerámica de Talavera

Voz 13 02:07 así es que bajón tantos años tantas tardes antes tantas mañanas esta en la propiedad combativa quizás sea de lo mejor de sus frases y la cerámica de Talavera también mejor pero hay tantas nos acompañado tantas tardes

Voz 0230 02:27 Mariano Rajoy se emocionado en su despedida vamos a escuchar el momento en el que se le ha quebrado la voz al dar las gracias a su partido si prestamos atención en los segundos finales durante el aplauso se me oye decir que alguien pare coño pero es muy lejano prácticamente una sinfonía está agradeciendo la lealtad de su partido se quiebra un poco la voz de aplauden dice ya estoy que alguien pare coño silencio

Voz 0660 02:57 es consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día ha sido

Voz 0230 03:17 sólo los que tengan auriculares muy buenos habrán podido verlo pero yo se lo digo créanme dice que alguien además de la emoción ha tenido algunas frases significativas reproches a ciudadanos ya algunas frases de las frases que son frase hecha también conocidas como frases o no las frases es son aquellos frases que por su contenido y entonación invitan cuando finalizan a decir eh

Voz 0660 03:43 es una de ellas es asumido mis errores y también los que no eran míos

Voz 4 03:59 miedo errores que no son míos me Vido yo he asumido errores

Voz 15 04:05 que no son mío hemos estado demasiado tiempo apartarnos de lo que nos ha llevado al éxito porque la caja come

Voz 0230 04:14 fue en mil novecientos ochenta y nueve según la Audiencia Nacional comenzó con el mandato de José María Aznar en el Partido Popular

Voz 7 04:19 al respecto a la caja B dicen los jueces que es cierto que existió una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año mil novecientos ochenta y nueve hasta dos mil ocho cuyas familias

Voz 0230 04:32 acentos ochenta y nueve es verdad hasta dos mil ocho pero desde mil novecientos ochenta y nueve en fin se va uno de los políticos que más utiliza la CH hoy no podía ser una excepción

Voz 4 04:40 ni las alianzas de los que perdieron las elecciones ni los socios desleales ni las encuestas a troche y moche pueden sustituir la voluntad de los ciudadanos

Voz 0230 04:52 encuestas a troche y moche Icon otra frase para el mismo destinatario atentos a esta frase eh

Voz 0660 04:58 en hindi desde el primer momento a la orden de quién elija aires y a la orden es a la orden

Voz 17 05:13 en verano

Voz 5 06:01 no sólo Twitter y empezamos con Spotify que por lo visto se adapta a los nuevos tiempos en el Twitter de Sergio que se Morán

Voz 19 06:06 Spotify te recomiendo ha recomendado la Play list grandes temas acusados de terrorismo

Voz 5 06:12 ahora casi Piña que tuitear el inicio de una grave crisis familiar

Voz 4 06:16 mi papá me he comprado un coche verde pistacho No me llames papá lo vamos a seguir vamos a sí

Voz 5 06:22 todos la cuenta que hace magnesio en polvo a ver cómo termina

Voz 4 06:25 la noventa y cuatro noventa y cinco noventa y seis noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve cien joder qué has en pie es ahora una

Voz 5 06:34 reflexión sobre el paso del tiempo a cargo de tema pico

Voz 19 06:38 en un día eres joven y al día siguiente estás viendo si dices cómo va a tener ese los mismos años que yo

Voz 5 06:45 ya acabamos las tutorías con uno de estos ejemplos de longevidad realmente increíbles el Twitter de Pepe Ninja

Voz 19 06:50 mi abuelo llegó a los ciento cuatro años fumaba dos paquetes de tabaco diario se bebía una botella de whisky todas las noches y comía marisco día sí día también lo tuvimos que matar porque no salió carísimo

Voz 20 07:03 dicho esto

Voz 21 07:07 es que

Voz 22 07:10 sí sí no salimos

Voz 23 08:00 bueno para los curiosos cómo está la bolsa se pregunta la gente como la como está haciendo bueno pues está un poquito más alta

Voz 0230 08:07 que la semana pasada cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno dato que sería irrelevante si no fuera porque si anunciaba su hundimiento el de la Bolsa se anunciara el hundimiento de la Bolsa con el nuevo Gobierno de

Voz 6 08:24 el primer Consejo de Ministros este viernes está previsto que todos los ministros entre encantando así para los será también el nuevo himno del PSOE claro

Voz 0230 08:35 hasta el nuevo Gobierno lo vamos conociendo de a pocos es una estrategia de comunicación que permite que cada nombramiento de ministro sea un mensaje Si anuncias quince ministros de golpe los mensajes quedan un poco dispersos pero si vas anunciando uno a uno cada ministro su mensaje esto en ciencia política algo que se en las universidades en ciencia política se llama la estrategia de él

Voz 26 09:07 por qué su Gobierno así Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez es yo apretaba por qué he hecho volver era la primera fecha que se cernía sobre Pedro Thatcher

Voz 27 09:20 enhorabuena por inicial llega a políticas

Voz 6 09:23 porque saben ustedes lo que dan

Voz 27 09:25 ya

Voz 4 09:26 miedo al hundimiento del

Voz 0230 09:29 la economía lo primero que hizo Pedro Sánchez ocho para desactivar

Voz 6 09:33 Nacho fecha

Voz 0230 09:34 fue anunciar la continuidad de los presupuestos y quiero subrayar nuestra voluntad de gobernar

Voz 28 09:43 viendo los Presupuestos Generales del Estado aprobados por esta K

Voz 0230 09:46 ahora

Voz 14 09:47 y todavía pendientes de tramitación

Voz 6 09:51 protestaban los del Banco Popular protestaban sí hombre sólo vale

Voz 6 09:55 porque con eso aleja usted ha llenado hasta entonces primer mensaje de Pedro Sánchez es al dinero mensaje al dinero ya la Comisión Europea por si alguien había pensado que el nuevo Gobierno español iba a gastarse el dinero a lo loco

Voz 0230 10:18 anoche que ahora es esto lo pregunta a la Comisión Europea a todos los gobiernos europeos Sánchez respondió podemos hacer la misma política económica que el Partido Popular pero sin que detengan aún político cada día

Voz 15 10:31 precisamente esta mañana el presidente de la Comisión Jean Claude

Voz 4 10:42 esta mañana Jean Claude Juncker invitado

Voz 24 10:47 hola

Voz 6 10:49 no ha invitado a Pedro Sánchez a visitarle pronto ha dicho visite me pronto visible de pronto antes de la cumbre europea del próximo veintinueve de junio la diga hombre claro por eso lo he dicho proyecto de ahí cada caja porque dice Jean Claude lo que quería hablar con Pedro Sánchez bastaba quiero hablar con Pedro Sánchez

Voz 0230 11:13 bueno esto puede entenderse como un espaldarazo de Jean Claude Juncker a Pedro Sánchez pero también es una manera de llamarle para decirle vente Paca que te voy a poner mirando para Bruselas si esto es así

Voz 29 11:24 por cierto

Voz 6 11:37 John infantil alemana en la que parece que dice viva Puigdemont que es el cachondeo para todos los independentistas

Voz 14 11:48 sí

Voz 6 11:55 ya llevan ya llevan semanas incluso podríamos decir que su me me viejo Cor que con la Comisión Europea y los presupuestos Pedro Sánchez se ha quitado un pero cuidado porque Sánchez por varias cosas

Voz 0230 12:15 tanto

Voz 7 12:16 para la cartera de Exteriores Josep Borrell

Voz 0230 12:19 para la cartera de Exteriores Josep Borrell porque tener a borrón en el Gobierno que lideró movilizaciones en Barcelona contra los independentistas estos un golpe de Estado

Voz 30 12:29 es decir la imaginario colectivo los golpes con imágenes de tanques en las calles

Voz 0230 12:34 tener a Reyes lanzar un mensaje desde el PSOE podemos defender las mismas ideas que Ciudadanos pero sin sobredosis de españolidad

Voz 31 12:43 sería un buen

Voz 32 12:52 T

Voz 14 12:59 con escotado esto

Voz 0230 13:02 tranquila pero con eso ya combatido Pedro Sánchez dos elementos de la fecha de gastarse el dinero que no tiene fecha de ser poco español cercano a los independentistas pero acaban aquí las sospechas de Pedro Sánchez

Voz 13 13:20 no no no aguantó Pedro Sánchez y Susana Díaz con todo lo que vimos su problema no soy yo Per tu problema eres tú tú problema eres

Voz 0230 13:42 dijo Susana Díaz claro ya no nos acordamos una enfrentamiento muy grande en realidad Pedro Sánchez echaron vamos tan grande como el echaron por lo tanto está también la fecha de que no puede con su propio partido lo echa de pocas simpatías en Andalucía en el PSOE andaluz como acción contra Chop exista anuncia a una ministra andaluza del Gobierno de Susana Díaz y noticia

Voz 7 14:04 acaba de avanzar la SER hace sólo unos minutos María Jesús Montero actual consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía ocupará esa misma cartera en el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0230 14:15 pues ya está de Andalucía del Gobierno de Susana Díaz yp para Hacienda para combatir así la hecha de dar dinero a catalanes y vascos

Voz 21 14:24 sí

Voz 0230 14:30 estos son movimientos defensivos de Pedro Sánchez en otros es previsible que jugará al ataque va a haber muchas mujeres en su Gobierno hasta es posible que se pueda decir el primer gobierno en democracia en el que hay más mujeres que hombres ya lo veremos esto mañana pero habrá de todas maneras una vicepresidencia en igualdad una ministra de Economía

Voz 7 14:51 Nadia Calviño que es hasta ahora ha sido directora general de Presupuestos de la comisión será la ministra de Economía

Voz 0230 14:58 puestos clave en manos de mujeres habrá un comisario contra la pobreza infantil muchas novedades contadas una a una para que cada ministro sea un mensaje y mientras tanto ciudadano

Voz 4 15:13 hombre desinflado

Voz 0230 15:16 inflado bueno hombre está en una situación un poco desconcertada

Voz 6 15:19 venga galesa para todo eso es se ha ido se ha ido a Mariano Rajoy

Voz 0230 15:25 así como decíamos se ha ido con su peculiar estilo de frases combativas

Voz 0660 15:30 es lo mejor para mí para el Partido Popular o dicho de otro fallo es lo mejor para el Partido Popular para mí

Voz 0230 15:40 se va apelando a España creo que también para España y lo demás no importa narra se ha ido emocionando emocionado llorando un poco al fin y al cabo ya lo dijo del una vez tenemos personas Somos sentimientos

Voz 13 16:00 algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos pero somos sentimientos tenemos seres humanos entonces a mí claro dolía mucho

Voz 21 16:11 yo

Voz 22 16:29 eh eh

Voz 8 17:01 esta es una de las músicas que no estará ya todo por la radio La Ventana Laura Piñero mayo Esto huele a Ana Blanco

Voz 1280 17:07 sí poco a poco la pena se va dice un verso vendría muy bien hoy ya a Rajoy es el primer adelanto de lo que será el nuevo disco de Marlango que verá la luz a finales de septiembre ya tiene nombre técnico olor Leonor Watling y Alejandro Pelayo han contado que seguirá la línea de esta canción que como podéis escuchar tiene aires contemporáneos de épocas pasadas de musical querían hacer su particular homenaje al cine si no recuerdo mal Frantino Marlango editó su último disco en dos mil catorce llevan catorce años haciendo música primero en inglés luego en castellano y están muy ilusionados con este nuevo proyecto dice Pelayo que esta es la canción que por primera vez tararea sus hijos que nunca habían tenido éxito en casa será una señal ya veremos poco a poco Marlango

Voz 4 19:22 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio os apetece un poco de Youtube haber saludamos a la corresponsal venga la saludamos telonera

Voz 1490 19:33 darle Francisco buenas tardes buenas tardes yo te cuento pero bueno buenas tardes ni algo ya lo sabéis que os voy a contar entre aplausos y es ha dicho es lo mejor para mí y para España sería mente hablo de Yellow Mello un baño la más famosas de los tres millones de suscriptores decepcionados tristes Joseba era la reina eh sí bueno ha hecho una condición me voy si triunfo en la música con esta canción

Voz 36 20:23 será de verdad

Voz 1490 20:24 eso dice si triunfa bueno es una de las puertas giratorias que hay en You Tube en la música tienes otra opción la literatura porque ahora los youtubers están vendiendo muchísimos libros es verdad por ejemplo en la sensación de la Feria del Libro de Madrid este año es Ella es una niña Ella ya tiene la show es su canal tienen medio millón de gente que las sigue ir a la Feria del Libro ha presentado el club d ela

Voz 37 20:52 Dalí

Voz 38 20:59 de un club de todo

Voz 1490 21:14 sus imágenes a Javier Marías no libres Berta Isla habla de los pocos que nos conocemos los humanos es bomba

Voz 21 21:21 sobreviva

Voz 1490 21:27 anunciado en una saga de libros Ésta es sólo el primer volumen ella tiene diez años es una celebrity Internet al igual que su hermano William porque pertenece a la famosa saga la familia Karan Bellucci casa

Voz 4 21:38 dentro de esta enlaces Express le celebra este año la deuda una cabeza de caballo

Voz 1490 21:58 los seguidores conocen pues toda subida lo cuentan todo desde el tierno Predictor hasta el nacimiento de de los niños

Voz 4 22:09 de media

Voz 40 22:11 te voy a cinco horas y media que están dando muchas contradicciones sea el Synergy Julieta quince minuto embelesados yo ha estado de ocho coma nueve llevaba casi diez

Voz 1490 22:36 la gente real porque se puede ver el gotero aunque sea que todos estos tiene diez años este es el hermano pequeño William Gallas la mayor de diez años Willian que tenía un año pues este fue eso su nacimiento realmente retransmiten toda totalmente yo echo de menos un poco el libro leyendo o sea el vídeo leyendas políticas de privacidad Internet yo qué es lo que les falta por hacer más literatura

Voz 4 23:01 el niño cuando sea mayor descubra

Voz 1490 23:05 el niño le tiene que decir otras cosas a sus padres ese vídeo será verán más literatura youtuber Free que el nuevo libro es hoy una pringado también ha estado en la Feria del Libro ya es la cómica de moda en Youtube estuvo y triunfo es una autobiografía que con veintitrés años pues ya lo pide el cuerpo no a lo Leo Messi también tiene que contarlo

Voz 41 23:24 en el libro hablo yo sobreviví da sobre qué voy a hablar siempre hablo de lo mismo que no salgo de ahí no tengo tanta vida para contar la tanto como la cuento es un libro sino es guay o bueno por lo menos os aseguro que es lo más real que vais a leer mucho tiempo ya sea para bien o para mal

Voz 4 23:44 bueno no puedo podrías decir ahora os imagináis a Javier Marías

Voz 14 23:54 los algo más

Voz 4 23:58 mira eh chavales pringao

Voz 1490 24:01 ahora es su estilo echado del odio pues marcas en Casablanca Rick decían no te odio Teo Diarra de haría si pensar anti pringado otra cita Carlota Corredera gorda traicioneras sus gustase más famosa sido una pringado tiene líos pero sería propia un espectáculo en directo todo empezó hace un año le ofrecieron ciento cincuenta euros para portar una charla en Madrid y allí fue con una maleta una maleta cargada de desilusiones porque ella es muy pesimista

Voz 41 24:26 ciento cincuenta euros me pagan me llevan a Madrid boas qué lujo soy famosa regalos un glamour me creía yo Nicole Kidman llegó la Premier real estaba con mi familia es lo dije plan me batalla a ciento cincuenta euros por era dar auxilio Madrid diecinueve llevan eh yo buah come como estás patatas mes han el hotel porque tengo treinta céntimos en la cuenta porque no pertenezco aquí soy una intrusa buenos

Voz 1490 24:54 sí bueno yo la propongo ahora que no que no todos rubios ni te vamos el melón la Pedro Sánchez de Youtube que la nombren de momento

Voz 7 25:13 a ver Especialistas secundarios de que Pablo vamos hoy bueno aunque

Voz 5 25:16 la lloviendo en la mitad de la península y un poquito más bonito está a punto ya de llegar algún día llegará si ya llegará hoy ya hemos de ir preparados puesto a hablar de las novedades para esta temporada en el mundo de los helados ídolos polos no sé si para que tiene que viene esta nueva temporada recibimos el estudios de Torrespaña ser al señor señor Miquel Edgar Mikko es artesano no he Ladero desde

Voz 30 25:41 sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Voz 4 25:45 quince mil novecientos y pico pico amigo

Voz 5 25:54 bueno aquí la digo Mikko trae novedades que os habéis exprimido bastante vino el cerebro para crear nuevos polos y helados que lo Peter

Voz 4 26:00 sí la verdad es que sí además hemos contratado a uno de los guionistas de la serie Breaking Bad tomado que sigue para que no se ayudó a elaborar un nuevo catálogo de los helados un jodido un guionista que sabe de Lagos no hay día pero bueno da caché queda caché luce bastante bueno

Voz 5 26:27 líder un bucle

Voz 19 26:30 novedades este año de la os venga si lo primero ya anticipando los un poquito a lo que a lo que iba a pasar hemos hecho el polo paraguas y bueno es un polo de hielos a borrón cola hasta ahí nada nuevo bajo el sol pero la particularidad es que no lleva palo para agarrar los sino que lleva al mando de paraguas que bueno le das al voto en el pueblo se despliega convierten paraguas y está pensado para esos días de tormenta veraniega porque pensamos que la lluvia no puede ser impedimento para disfrutarla

Voz 4 26:55 para solo no puede serlo desde luego luego bien pensado qué más tenemos bueno pues tenemos el frigo pide hombre el problema a una vuelta a dar una vuelta sí hemos querido ser realistas viene uñas largas

Voz 14 27:16 voy a caramelizada pero bueno

Voz 43 27:19 es asqueroso sigo Argentina no sé si por fin el hombre humano pude saciar ese ansia que el agobio durante siglos mover morderse las uñas suyas de los pero bueno todo el sueño del hombre pero bueno todavía hay gente que lo eh mira según las a comérselo sí sí sí hay gente que lo hace pero con la boca directamente se que llega sin color solistas igual no sólo no no hace falta ser caso pero hay gente que lo hace lo se lo has probado que Dios nos caso bueno pillar

Voz 6 27:46 es mucha acero según las pruebas que hemos hecho un dato inesperado

Voz 19 27:53 estoy estoy que puede tener mucho éxito según las ponemos que hemos hecho en la población de entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años estás ahí seguros estoy cerca estoy que reside ahí sí es un adiós

Voz 4 28:06 sí pero yo creo que lo va a Petar es todo el pico que Coruña esquemas a ver si el helado caliente tiene helados calientes se toma con cuchara en un cuenco no hemos podido resolver lo del helado caliente y sólido a la vez y eso que pensamos que el de Breaking Bad nos iba a ayudar en eso pero no está tu al día drogado bueno sí rompedor no esté caliente sopa de pollo vale incluso diferencia una sopa de pollo pero un helado caliente en realidad nada ahí sí que demos un esfuerzo de conceptual al cliente para que tire de imaginación supiese que está acabando un helado pero llegado os complicidad complicidad exacto por favor venga Apocalypse Now que ha propuesto amigo la última si va a estos

Voz 19 28:47 en Qatar el ecologismo está pegando fuerte vale lo hemos sido ajenos a ello os presento el primer helado eco toma criado libertad campo sólo alimentado con agua de lluvia libre corretea por ahí es básicamente un cúbito de hielo agua lluvia bueno que huelen alicientes Gisele no lo los oídos Isaías sabor antes

Voz 5 29:11 en que se tapan los oídos siempre está atento lo llevábamos el perrito de la pradera porque sirve está atento a que salí de bueno pues si quiera quien quiera vender catálogo este nuevo completo que nos trae aquí la amigo pues que llame este número de teléfono y podrá echarle un vistazo

Voz 6 29:23 es lo auténtico y tenemos algo de regalo para regalo

Voz 28 29:41 si algún oyente se ha conseguido morder las uñas de los pies que no

Voz 4 29:45 no pero hay gente que lo hace de verdad más noticias más novedades en Todo por la radio con Nerea Aróstegui ha encontrado muchas noticias relacionadas con coches con carreteras con detenciones así que bueno si esto una pequeña selección de dos mil curiosas la luz es yo perenne situación para una de ellas vale ponernos en la AP68 la altura de Riba aforada en Pamplona donde los agentes estaban haciendo un control en la carretera un control rutinario documentación la alcoholemia bueno pues paran a un vehículo a un coche que después resultó que el conductor dio positivo en alcohol claro bueno das positivo te piden la documentación del vehículo y el carnet de conducir bueno pues no tenía carné de conducir nunca se había sacado y el coche tampoco había pasado con lo que con lo cual la documentación llevamos mal entonces en los agentes le detienen le llevan a comisaría en la comisaría le piden que por favor les de la documentación el carné eh de identidad el les da el de otra persona de hecho ya el hombre es enfrenta una condena de mínimo dos años de cárcel y varios delitos por la comida decía no los hermanos Cohen ya que muy bien este verano llevaba nada bueno igual no lo han abierto había están ahí muy bueno

Voz 45 31:10 la segunda es el titular que es paran a una mujer por conducir un coche de choque por una autopista

Voz 45 31:35 según las informaciones aparecidas en el Straits Times la mujer tenía cincuenta años fue arrestada cuando se dirigía a su trabajo ir decía que como no tenía un un vehículo normal

Voz 4 31:46 de coche pues que ya optó pues por esa medida pero a trabajar teniendo una colilla podéis ver hay un puñado un vídeo así como Rosa hay que va por la carretera si la cosa no la tengan

Voz 4 34:18 aquí seguimos en Todo por la radio La Ventana nos lo vas a creer pero ya estamos en la clase de música de Iñaki de la Torre sí sí me mola aquí cómo estáis te que no vendría pues hay que te llamas están el jueves también Jiménez

Voz 32 34:29 sí sí bueno hoy hay quería empezar haciendo un pequeño truco quería preguntaros bueno es lo bueno es que si te gusta no es un tipo que música como

Voz 9 34:37 te suena Tiesto sesenta o cincuenta incruento

Voz 32 34:40 si no a vosotros de Barcelona que os cuento yo diría Adrada cincuenta cincuenta y uno de mayo de no conocía esta pues de los años que lleva a ver a ver bueno pues este disco es de no hace más de tres años

Voz 32 35:01 es un hombre blanco no es una trampa esto es para ir contando es que hay a lo que yo llamo de broma resurrección es que son músicos que van fallecido se han retirado pero que tienen como alter egos que ha sacan discos ahora mismo es decir que no son además lo que quiero que ves que no son evoluciones de la música que hacían entonces sino música exactamente igual que la que entonces pero es ahora son imitaciones en el estilo efectivamente pero no son no son inversiones no son intentos de copia a que les gusta ese género y genero digamos congelado ha sobrevivido hasta estos momentos este tío es Jaydy Mc Pherson que quiero que oigáis a quién se parece muchísimo

Voz 14 35:40 Elena

Voz 50 37:11 muy

Voz 32 37:13 será buscar Heidi Mc Pherson se escribe JD con su puesto y Mc persones PH este hombre es muy gracioso porque es que además de una estética completamente de los años cincuenta es un hombre blanco también norteamericano de del año setenta y siete satinado más que cuarenta años pero el tío toca música de hace cincuenta y sesenta os quería contar además al hilo de esto que el Little Richard una estaría muy graciosa que es que cuando empezó a hacerse vamos no se lo esperaba y entonces les salieron un montón de bolos perdón les salieron un montón de grabaciones de discos y entonces el a su vez había contratado un montón de vuelos en los cuales no le daba tiempo a tocar o grababa o tocaba entonces llamó a un tío así jovencito negro que cantaba muy bien y que gritaba así salvajemente como él que se llamaba James Brown y entonces dio un montón de concierto no sé qué en qué ciudades de EEUU en el año vio la tostada no no no le le mandaron le mandaron en nombre de esa como si él fuera Little Richard como la gente entonces no sabía la cara de la gente no había casi fotos pues salió al escenario diciendo que es donde aprendieron James Brown hacer esos gritos que hacía histéricos los había prendido realmente de Little Richard una historia muy bonita y luego vamos a seguir sustituyendo gente que ya murió por ejemplo a este hombre a Buddy Holly

Voz 51 38:54 Espe él era en los principios con los críquet en esta canción muy famosas Mama spot de lo sea luchar contra la ley y la ley ganó me parece que la pasaba otro últimamente la semana pasada de ahí bueno pues Buddy Holly es de digamos uno de los clásicos aunque luego también hay quien lo de no está porque decía que era demasiado pop en fin esta canción por cierto la hizo también los los que las bueno pues él tiene un alter ego de la actualidad que se llama Boque y Lafarge o sea como en francés la que hipócrita como si fuera póquer con CECA pero ha acabado en griega que veréis cómo se le parece el estilo

Voz 36 39:27 pues adelante

Voz 32 39:52 lo hace mucho se le parece muchísimo en el estilo y en la instrumentación y todos muy gracioso porque se ha puesto a Expo tendón luchar contra la ley de Buddy Holly y resulta que este hombre poquito que está cantando raíz in the Streets osea revueltas en la calle no sé que si no tenéis a a Buddy Holly porque por supuesto saca discos os jueces comprar discos

Voz 0660 40:10 ok Lafarge y luego si te gusta otro

Voz 52 40:22 la UE

Voz 32 40:35 sabes quién es Billie Holiday pero él tiene Billie Holiday bueno pues yo no me he enterado porque esta mujer yo no sé si se le parece mucho las que voy a poner ahora os si ella lo impuesta creo que hay mitad y mitad porque yo me he ido todos sus hay veces que sí que lo es una canadiense que se llama Madeleine Peyroux bueno

Voz 4 40:50 mí

Voz 8 41:14 bueno Madeleine Peyroux para la voz del drama de su vida

Voz 32 41:20 pero hace esas pequeñas desafinan legal de la pero parece más ser Fitzgerald nadie me recuerda una de las

Voz 32 41:29 la Fitzgerald bueno igual podemos aspirar la semana que viene vamos a intentar hacer eso eso no es jueves comparan como cantaba en la Fitzgerald Billie Holiday porque en realidad son dos técnicas completamente diferente y la una es la técnica animal la de Billie Holiday la intención y la de la Fitzgerald en afinación estoy increíble bueno pues ya os digo que Madeleine Peyroux el que lo quiera busca que se escribe con ha acabado en X pero sí bueno ya era antes cuando he puesto el blue moon de Billie Holiday en acordados los Marcelo uno de los reyes del dúo de ese género que era casi con las voces y entonces he recordado pues en ese género habrá algún sustituto no bueno pues vamos a escuchar los originales por ejemplo los Cor

Voz 53 42:07 pues bien sí

Voz 32 42:27 yo sé el tejano nadie me encanta ahí también seguir de una mucho cantándola porque Tesoro te hacen falta dos o tres amigos que en en un poco bueno pues si echas de menos Celta resulta que de un grupo español que acompañó Loquillo en el disco anterior haciéndole coros grupo de Barcelona que se llama The Velvet Cant dels que fijáis fijaos cómo suena

Voz 54 42:43 un convoco convocó dos uno Copa

Voz 32 43:06 se llama esta canción la grabación agravamiento que los Velvet Cant dels nos treinta es lo que me gustan muchísimo y así vuelves a los cincuenta sigues teniendo ese tipo y ahora vamos a lo más grande porque pensábamos que no había sustituto de estos chicos seguramente veréis

Voz 32 43:36 dietas de los Beatles sí sí lo son es una versión de los traslados lo Lennon bueno pues hoy a Fernando Neira el crítico de El País que su equipo que sabe muchísimo muchísimo es tremendo me dijo ten cuidado que tengo unos secos aquí que te van a crear adicción precisamente por lo que se parecen a los Beatles

Voz 10 44:03 eh

Voz 32 44:26 cat osas que ven cura como corte y Warner con W MS son unos desde increíble la verdad es que se le parece la voz a John Lennon incluso al cantante principal y él me dijo con mucho tino me dijo Fernando Neira pues es que son una cosa entremedias de los Beatles y de los Brothers y la verdad es que no le faltaba razón porque estos Cat Burns también tienen un tema que Yamaha we can be que tiene todo ese mismo roto