El asesinato de Bobby Kennedy

Voz 1626

01:20

sí con el asesinato de John Kennedy hay teorías de la conspiración para aburrir no se pierdan convoy le gana de lejos por eso he dicho que aquel tipo disparó no que lo matara porque si no se aclaran ellos no lo voy a saber yo dicho por encima nadie se explica cómo Kennedy recibió cuatro balazos otras cinco personas cayeron heridas una grabación de audio recoge trece disparos rarito porque la pistola de Sir Cam sólo era de ocho balas tampoco se explican como el terrorista estaba frente a Bobby Kennedy pero una bala entró en el cráneo por detrás de la oreja a no ser que tirará con efecto como los bolos y luego por esa chapuzón sillas con la custodia de pruebas se han perdido casi todas las balas recogidas en el escenario que tampoco encuentran los marcos y las puertas que recibieron impactos es todo mucho más anómalo que con el otro Kennedy pero un Oscar de la lana y otros se llevan la fama uno de los heridos aquella noche o les Rey jefe de campaña de Kennedy tumbado de un disparo en la frente todavía hoy con sus noventa y dos años reclama la reapertura de la investigación y hasta se presentó en dos mil dieciséis En la vista donde exija el asesino oficial solicitaba por decimoquinta vez la libertad condicional acudió para apoyarle para decirle al tribunal que aunque aquel hombre Seeley hirió a él no pudo matar a Bobby Kennedy las trayectorias no coinciden miente Juan sí Ham puede que sólo fueron pinganillo con menos luces que una patera ya ha cumplido setenta y cuatro que sigue diciendo que no recuerda nada de aquella madrugada de hace cincuenta años