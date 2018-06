Play Segunda (05/06/2018): El sueño de Primera

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:31 de de segunda bienvenidos a los play off de ascenso de la Liga un dos tres terminada la Liga hay que decir adiós a la Cultural Leonesa que acompaña a Segunda B a los dos filiales a Lorca y curiosamente los dos recién ascendidos cultural y Lorca a ver en la Liga el pasado dieciocho de agosto quién la cerrará los dos que juegan la final por el ascenso ya tenemos a los cuatro aspirantes el Zaragoza que llega como el equipo más en forma el Sporting que busca una nueva oportunidad tras no subir de forma directa el Valladolid que viene en una dinámica de menos a más y el Numancia que es el tapado que quiere dar la sorpresa y que se ha vuelto a meter a última ahora en la pelea en tres de los siete off ha subido el tercero en la Liga pero recuerdo que Osasuna subió cómo se gestó o el Córdoba incluso como séptimo así que la emoción está servida como siempre acertar en Segunda es prácticamente imposible que pasará en los play off no lo sé lo sabremos el sábado dieciséis de junio pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis aunque hoy sea martes hablamos de segunda con un equipo de Primera con Diego pero a los mandos arranca a Play Segunda

Voz 2 01:50 su director segunda Alejandro Rodríguez muy buena director de prensa

Voz 3 02:16 yo para cuatro equipos ha llegado la hora de la verdad para cuatro equipos y por tanto de eso vamos a hablar en la llamada del ascenso vamos a analizar con nuestro míster de cabecera José Luis Oltra las dos eliminatorias del playoff de ascenso a Primera ahí también estaremos en esas cuatro ciudades que sueñan con volver a la Liga Santander porque todos estos equipos ya han jugado en Primera además vamos a despedir a cultural vamos a analizar la última jornada de la Liga de los tres con Sergio Sánchez les vamos a contar todo

Voz 1643 02:40 la noticia de la semana repasamos también cómo están las eliminatorias de ascenso a Segunda sin olvidarnos del concurso ya ya está activo

Voz 3 02:48 ya ha acabado la fase regular y tenemos dos cosas Caser primero dar la enhorabuena al ganador del torneo del concurso de Mondo y que se llevados a Playstation cuatro luego sabremos quién es también poner en orden como participar en el nuevo concurso que abrimos para esta recta final ya un clásico de Play Segunda para

Voz 1415 03:04 gira al mejor once de la Liga Un dos tres sets

Voz 1643 03:07 Day dos jugadores son los que hemos puesto en nuestra página web para que Botella y bueno el sexto

Voz 1415 03:12 el atractivo que queráis puedes poner un portero con cuatro tres tres un cuatro cuatro dos con el cuatro dos tres uno osea que serán cuatro

Voz 3 03:20 aún habló de memoria que poner entre tres y cinco defensas pone entre tres y cinco extreman pistas y entre uno o tres delanteros portero por supuesto por supuesto buenos

Voz 1643 03:28 pues en segunda para que me tomen goles querría jugar con dos porteros

Voz 1415 03:31 lo tiene que ser consuelo no bueno pues enseguida os contamos cómo participar en ese concurso sobre todo los premios que puede llevar porque cada vez que hacemos curso aquí me te vas con las manos vacías te llevas algo

Voz 3 03:43 lo importante Óscar es recordar a los oyentes cómo se juega en estos playoff del ascenso partidos de ida que arrancan este miércoles a las ocho de la tarde Los Pajaritos Numancia Zaragoza y el jueves a las ocho y media de la tarde mismo horario Valladolid Sporting los partidos de vuelta que serán sábado hoy domingo el sábado será la vuelta del Zaragoza Numancia las seis domingo ocho y media de la tarde Sporting Valladolid en el Molinón

Voz 1643 04:05 ah viene a los play off de ascenso a Primera unos play off

Voz 1415 04:07 que ya aquí en Play Segunda

Voz 1643 04:25 tiros once días para saber quién

Voz 7 04:27 va a acompañar a Radio Ya Huesca a la primera

Voz 1643 04:30 la división como han dicho vales los play off empiezan a este miércoles a las ocho y media en Los Pajaritos con el Numancia Zaragoza a la misma hora pero el jueves en Zorrilla se juegan otro partido de ida de las semifinales entre Valladolid y Sporting el sábado a las seis va a ser a las ocho y media porque juega luego la selección a las nueve menos cuarto se juega el partido de vuelta en La Romareda entre Zaragoza Numancia el domingo esta vez sí a las ocho y media la vuelta en el Molinón entre Sporting y Valladolid y los ganadores van a jugar la ida de la final el miércoles trece a las ocho y media y la vuelta vas en el sábado dieciséis a las ocho y media de la tarde así que si no hay prórroga a eso de las diez y veinte aproximadamente vamos a saber quién es el último equipo que sube a Primera así llegamos a la ida de estos play off de ascenso que como todas las semanas vamos a analizar la segunda con nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra muy buenas

Voz 8 05:22 hola qué tal cómo estáis buenas tardes

Voz 1643 05:25 Darsi si hay favorito de este de entre estos cuatro el primero para pasar a la final y luego para ganar la final de los play off una lotería y además esto de la segunda desde ya sabemos que es imprevisible prácticamente imposible vaticinar

Voz 9 05:40 se aparte de después

Voz 10 05:43 en el decenio son unos pijos que no hay ni una vez en el tramo final sobre todo la última jornada porque yo siempre he pensado que los que la anteponiendo es mismos tenían para las ventajas y apostar claramente por Osasuna ahí y Cádiz no vi ni una aposté también por el descenso del del Almería que en ningún momento era lo que deseaba mucho menos pero sí lo que pensaba por la lógica por lo que los partidos que tenía además tampoco hacerme pues por mojar mira ahora yo en mi opinión desde un poco la la lógica de lo que es la la competición que en esta competición en esta categoría no hay lógica en general el fútbol no hay exceso de de lógica pero bueno no hay favoritos son partidos muy igualados otros factores emocionales físicos he pues juegan un papel muy relevante de hecho yo vuelvo a decir que me parece increíble que el momento más importante de la temporada para estos cuatro equipos se juegue en menos de dos semanas seis partidos es me parece una barbaridad cuando tienes todo el año para jugar partidos entre semana y que no te afecten y llegar ahora que un golpe de un miércoles ya no se permiten futbolistas hasta el domingo cuando te estás jugando insisto el momento más más trascendente de de año pero bueno ya te digo que eso hace que cualquier lesión que cualquier sanción se cualquier jugada cobra más relevancia más importancia el cualquier decisión arbitral que cualquier circunstancia que a veces no depende de ti mismo cobre más más trascendencia con respecto al resultado en este caso la clasificación al ascenso yo creo que no habiendo favoritos El que mejor llega haciendo en la segunda vuelta que ha hecho que es espectacular sala once una segunda vuelta de de cuarenta y siete puntos creo que el Valladolid también llegan muy fuertes muy bien con la confianza de más de haber derrotado a Osasuna que eran los máximos favoritos a entrar ya lograr ese ansiado ascenso creo que el Sporting salvando esos tres últimos partidos también llega con muchas opciones y podríamos aunque es el equipo que más presión tiene más obligación que por presupuesto por jugar el año pasado en primera etc etc posiblemente sea el que está mal es obligado hacer empleo yo creo que entre comillas el tapado el que menos obligación tiene pero también es el que de los equipos que van a jugar los que casi más tiempo lleva en posición de de playoff y el más regular en toda daño que ha hecho estuvo muy muy bueno es el Numancia por lo tanto no me atrevería a mojar me en esta ocasión no me atrevería a dar favoritos no me atrevería a decir quién es el que va a lograr el ascenso porque pequeños detalles son los que buenas a veces liberar hacia un lado hacia otro

Voz 1643 08:27 Numancia Zaragoza es al tapada como dices contra el mejor equipo de la segunda vuelta ha sido del Zaragoza ha hecho cuarenta y siete puntos de sesenta y tres hoy me preguntaba en Zaragoza Si Si era el equipo maño favorito digo yo creo que por trayectoria en en toda la segunda vuelta sí pero como tú dices es que el que menos presión tienes al Numancia que ha subido a Primera tres veces pero es la primera vez que podría subir desde que hay playoff

Voz 10 08:51 sí es verdad es que juega lo que lo que estamos comentando el Zaragoza cuarenta y siete puntos en una segunda vuelta el llega con un final de temporada espectacular que te da confianza tiene el partido de vuelta en casa que la Romareda con esa afición aprieta si te da puntos si te de mete mucha mucha presión en Los Pajaritos que también va a estar lleno o que es un equipo que ha jugado bien que insistimos es lo de que no tiene esa presión que pueden tener Zaragoza Sporting el propio Valladolid pero sí tiene esa al general esa ilusión distintos y luego el fútbol el trabajo jugó el haber estado hacia los ciudadanos que más tiempo ha estado él en zona de play yo sí bueno pues creo que las espadas están en todo lo alto insistimos en favoritismo pues se podríamos decir que llega Zaragoza con con ese plus pero ahora mismo ya no hay favoritos son la misma es que físicamente es el mejor el que los golpes de los partidos vayan cayendo hacia su lado porque los guste o porque se le y en ese sentido son esos partidos que se vayan dando los golpes sobre todo anímicos en los partidos bien los busque eso bien porque tengas esas momentos de de fortuna de hacer crecer te va a hacer creer luego hacia el estado físico que el aspirante de respondan es fuerte

Voz 9 10:12 de bien

Voz 10 10:15 a los jugadores determinantes en uno y otro equipo el Zaragoza todo el mundo sabe he Borja Iglesias que es un jugador eh esto ha sido una temporada increíble en el en el uno Numancia pues cualquiera de medio campo para arriba he de los que juega en la parte la ofensiva pues puede decantar el partido para para su lado bueno ahora hay muchos factores que siempre pero en este caso muchos más factores que influyen para que la pelotita caigan para un lado para tratar este caso para un lado para otro

Voz 1643 10:47 hay muchos factores el anímico el físico y no se Mister si las dinámicas valen de algo porque por ejemplo en el Valladolid Sporting el Valladolid en una dinámica muy positiva de haber hecho un gran final de Liga parece que llega muy en forma es sin embargo el Sporting que ha estado luchando por el acceso directo casetas hasta el final es si miramos su dinámica en el último mes de Liga ha sido nefasto para el equipo de Baraja

Voz 10 11:10 si miramos el último mes ha sido nefasto y si miramos los tres meses anteriores pues era un equipo prácticamente invencible así en este sentido luego volvemos a lo mismo de El Molinón pone la obligación de equipo estar metido un poco de de como se vayan dando las circunstancias posibilidades opciones tiene tiene un bloque muy bueno bien trabajado también jugadores determinantes como pueden ser eh yo niño o o Michael Santos y demás y bueno pues Carmona toda esta gente yo yo te digo es verdad es que el último mes no ha sido bueno también ahí no sabes si desde pierden las opciones por el partido que estén en el día del Barça es que no es también el siguiente que no los ganan y tal si ya el equipo se deja ir un poco porque lo partidos yo creo que en Córdoba ellos querían pero tampoco les dieran esa tras ndez ya es total en cuanto a alineación ya fueron pensando un poco más en el en el play off así que ellos al Sporting lo veo bien lo veo fuerte al Valladolid lo veo sensacional tramos Nadal es brutal desde la llegada de ser Zidane no será un gran trabajo desde la llegada de Sergio es todavía un equipo más temible porque es más regular nada conseguido cerrar un poco más la portería hacer desde más fuerte es fuera de casa y por tanto me parece un equipo que ha llegado muy muy fuerte pero las náuticas en este tipo de partidos he Malena hasta que empieza el partido a partir de ahí es lo que se ve en el terreno de juego el primer resultado condiciona el segundo y así sucesivamente así que he yo no me atrevería a apostar ahora mismo por ninguno de los Juegos

Voz 1643 12:48 en segunda practicamente imposible así que lo mejor es ver los cuatro partidos de estas semifinales y la próxima semana ya os contamos que va a jugar la final que son más sencillo más fácil José Luis Oltra muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 10 12:59 venga un abrazo hasta luego

Voz 1643 13:02 estos playoff de ascenso a Primera que abren el telón en Los Pajaritos el Numancia recibe al Zaragoza sexto contra tercero este miércoles a las ocho y media de la tarde Soria José Carlos a José muy buenas hola Óscar muy buenas Zaragoza Santi Sáez hola

Voz 11 13:17 hola buenas es la primera vez

Voz 1643 13:19 Carlos que el Numancia juega unos play off ya que sus tres accesos anterior esa primera fueron directos para un momento histórico se ha desatado en Soria yo vería la locura

Voz 12 13:30 sí la verdad es que parece que la afición va a responder yo es una cuenta pendiente que tengo con la afición este año porque ha habido muchos partidos que parecía que sí vayan a Los Pajaritos que tiene nueve mil localidades se quedaba la entrada en cinco

Voz 0480 13:42 el seis mil contando con la llegada de afición

Voz 12 13:45 a los visitantes en esta ocasión no haber tal desembarco de aficionados blanquillos como en otros partidos de Liga recuerdo el de esta temporada no se tres mil o cuatro mil aficionados a Zaragoza narradas en Los Pajaritos al mando cuatrocientos catorce entradas sólo se han puesto entradas a la venta para abonados del Numancia se van a agotar

Voz 13 14:02 hoy a las siete mías externas taquillas porque mañana al ser partido

Voz 12 14:04 alto riesgo no se van a abrir hoy quedaban

Voz 0480 14:07 a mediodía quinientas entradas cierto es que

Voz 12 14:09 algunas irán destinadas a aficionados el Zaragoza que se colocarán por el campo porque aquí ha habido siempre irá la va a seguir habiendo muy buena relación entre las dos ciudades que no tiene parientes en Zaragoza los tiene estando en Zaragoza parientes en Soria

Voz 13 14:23 yo creo que esta vez la la afición va

Voz 12 14:25 o en masa al Numancia el otro día fueron su cinco mil espectadores en el Numancia cultural de los cuales eran mil de León sólo cuatro mil aficionados numantinos pero creo que esa cifra va a crecer para el partido de mañana a las ocho y media

Voz 1643 14:36 ha sido el Zaragoza Santi el mejor equipo de esta segunda vuelta cuarenta y siete puntos sesenta y tres llega tercero con eso de quitó la tercera plaza al Sporting ID que tiene el factor campo a su favor de que además Si hay prórroga no ahora penaltis por qué pasará la eliminatoria os hubiera él llega con números de récord así que yo creo que en Zaragoza no se piensa en otra cosa que no sea llegar con muchísimas opciones a la vuelta el sábado para pasar a la final

Voz 11 15:01 sí pero decía Óscar González que no hay que equivocarse que todo eso es verdad que asume el papel de favorito porque lo marcan los datos que tú acabas de dar pero lo peor que puede hacer el Zaragoza en estos momentos es creerse que sobre el papel puede ser mejor que el Numancia o que llega en mejor momento que el que el Numancia aquel Zaragoza tiene que marcar un gol en Soria para llegar vivo a la eliminatoria en Zaragoza hablaba precisamente eso del efecto Romareda pero no habrá efectos Romareda Si el Numancia es capaz de ganar por dos cero por ejemplo al al Zaragoza eh hay mucha euforia en la ciudad en el entorno pero en El Vestuario se han creado Nacho González de que esto no exista que se respete e lomo máximo posible al Numancia dentro hablando con los jugadores te dice que en estos momentos el Numancia es el mejor equipo del mundo Quique San conjurado para eliminar al equipo de Yagoba Arrasate hiciera iban las cosas en el Real Zaragoza hay mucha euforia la ciudad como decía José Carlos porque sólo han enviado cuatrocientos catorce entradas y alguno que ese colaborar que conseguir algún taquillas de Los Pajaritos pero de hubiera habido un desembarco mucho mayor de los tres cuatro mil espectadores e zaragocistas que fueron en el partido de liga regular ya se han agotado varias zonas del campo para el partido de vuelta aquí en La Romareda por lo tanto en ese encuentro que ojalá por parte del Zaragoza e todavía les materia este este iba va a haber un reventón espectacular en en La Romareda en Guantánamo

Voz 1643 16:24 de haber José Carlos en el Numancia Jagoba Arrasate es no pudo reservar absolutamente nada al sábado porque se jugaba meterse gastó salió salió con todo tiene alguna baja de cara a estos dos partidos

Voz 12 16:35 con respecto al último partido no es decir Se mantienen las bajas de Munir que ya está con Marruecos aliado saudí que está en su país celebrando allí el Ramadán Luis Valcárcel lesionado larga duración Manu del Moral Hidalgo Sierra que fueron baja frente a la Cultural y lo seguirán siendo frente al Zaragoza es algo de lo que hablaba hoy Arrasate que que el cansancio puede pesar porque el Zaragoza tuvo la oportunidad de de haber reservado algún jugar en el partido frente al Barça B no así el Numancia pero también decía que la cabeza tiene que poder más que las piernas en una eliminatoria como ésta que es una gran oportunidad no es un premio para el Numancia ha insistido y Arrasate no es un premio sino que es un seguir adelante una buena oportunidad para Numancia para seguir haciendo cosas bonitas en una temporada que ya es de sobresaliente por cierto decía Santi lo de llegar a la vuelta a la eliminatoria esta es lo que también busca el Numancia que fuera de casa fogueado mucho esta temporada tan sólo ha ganado tres partidos a domicilio en casa ha sido intratable ha ganado quince y empatado dos encajado doce goles pero lejos de Soria ha sido bastante flojito pero también se apela a la trayectoria del equipo en la Copa del Rey en formato eliminatoria ya ahí el Numancia ha jugado cuatro partidos fuera de casa empató tres ganando uno en los penaltis el Sporting ganó otro en Oviedo así que a eso se agarra al Numancia

Voz 1643 17:40 y uno de los empates fue a dos en el Bernabéu en Numancia de Arrasate sí pudo Santi dar descanso de Nacho González varios jugadores el sábado le vino bien el descanso además ganó el partido consiguió ser tercer como decía Oltra hay que jugar el que suba seis partidos en apenas once días para jugar dos encuentros en cuatro días llega mucho más fresco el equipo de Nacho

Voz 11 18:05 si decía eh Nacho en la previa antes de viajar a quería que de cara a mañana no de cara a mañana no va a afectar que el Numancia tuviera más titulares que el Zaragoza en la última jornada de Liga regular pero sí de cara al partido de vuelta si para el equipo que sea capaz de alcanzar la final el Zaragoza reservó a nueve titulares en Barcelona tan sólo de los teóricos jugadores imprescindibles en el equipo en esto dentro de Nacho González jugaron zapateril Javier los que por cierto que en principio mañana también van a a partir de inicio en ese partido a partir de las ocho y media en lo los pajaritos no jugó Borja no jugó Cristian Álvarez no jugó jugara es la columna vertebral del rock Zaragoza tampoco jugar de otros futbolistas que están siendo bueno pues titulares indiscutibles en en el Real Zaragoza eh qué duda cabe que que eso se puede notar pero la ilusión del Numancia también va a pesar mucho no de intentar eliminar a al favorito que es el el Real Zaragoza mañana vamos a ver la alineación titular del del equipo de Nacho González la más hábito tal quizás duda lateral derecho si del Massu Alberto Benito veremos si viviendo el viejo Ari venir el Numancia apuesta quizás por gripe en detrimento de Mike lo de o de verdad Esca ya arriba todo apunta que lógicamente Borja Iglesias junto a Pombo hoy Papúa sean los estiletes del del Real Zaragoza pero siempre con Nacho González hay abierta en seguridad a la sorpresa

Voz 1643 19:24 va a cerrar el bloque obvió hacer la pregunta empieza Rafa Góngora para el descenso la semana pasada hombre José Carlos quieres que te tememos la próxima semana

Voz 12 19:32 yo encantado Sandy tuviera que de ella

Voz 1643 19:34 vemos en la segunda

Voz 11 19:37 por mí todos los días de la semana que viene

Voz 1643 19:39 no porque la próxima semana de vosotros dos solos vamos a llamar a uno

Voz 12 19:45 espero que sea yo yo lo mismo digo que gane el mejor pero nosotros ya estamos felices e yo vuelvo a mira

Voz 1643 19:51 el uno

Voz 1415 19:52 no hemos cumplido tal eso te hace ver a Vargas

Voz 1643 19:57 el Cádiz el otro día pensando que el Cádiz no se iba a quedar fuera de los pliego hizo bueno somos felices por estar ahí arriba y al final mira en Cádiz no está en estos play off está el Numancia de Soria no está de la Varga y está Jose Carlos José Carlos anti muchas gracias y a uno hasta la próxima semana un abrazo Óscar un abrazo Santi un abrazo luego en otro partido de ida de estas semifinales de los play off es el jueves a las ocho y media quinto contra cuarto el Valladolid recibe al Sporting de Gijón a las ocho y media Pucela Jose Luis Rojas muy buenas avalados por muy buenos Gijón David González hola qué tal Óscar llega lanzado el Valladolid sí cinco victorias en los últimos siete partidos de los ocho González en el banquillo Un final de Liga espectacular sí

Voz 1070 20:42 que hace dos meses nadie daba un duro por el Valladolid y me incluyo y sin embargo bueno pues ha sido el despertar el resurgir el resucitar por decirlo de alguna manera de la mano de Sergio González el rus final ha sido lo impresionante cinco victorias un empate y dos derrotas las dos creo que y merecidas una precisamente frente al Sporting de Gijón y otra frente al Zaragoza con polémica arbitral incluida lanzan al equipo pues hacia el play off no creo que de los que han entrado es el que llega en dinámica más positiva más Zhai y el que menos lo esperaba seguramente pues como te decía hace dos meses así que llega en las mejores condiciones para afrontar este choque frente al Sporting de Gijón

Voz 1643 21:24 no sé si pero ocupa David lo flojo que has ido al fin

Voz 14 21:27 penal de Liga e en el último mes del equipo de Baraja

Voz 0480 21:31 claro claro que preocupa y lo decía ahora rojilla el Sporting Se puede decir que en Valladolid empezó todo pero empezó todo lo malo porque el Sporting ganó aquel partido con mucha fortuna con la suerte del campeón se ponía líder el equipo marcó prácticamente en la primera jugada del partido sufrió un montón pero acabó ganando ir desde entonces las dinámicas son radicalmente opuestas y las sensaciones del Sporting verdaderamente son malas muy malas el Valladolid ha ganado de los siete partidos que pasaron desde entonces en todo menos dos partidos os ha perdido dos partidos y el Sporting solamente ha ganado dos partidos de esos siete que disputaron desde esa fecha el Sporting llega mal hay que reconocer no es un equipo cansado mala dinámica de resultados poca chispa y además un equipo que era absolutamente sólido costaba muchísimo a hacerle un gol en las últimas semanas es que es facilísimo hacerle goles dicen que el play off es otra película así que habrá que ver si para el Sporting verdaderamente es capaz de respete Arsys la película pues es una comedia ligera si es una película eh

Voz 12 22:33 por lo que le queda al Sporting ahora en el play off en cuanto

Voz 1643 22:36 al partido de ida

Voz 14 22:38 hacer rojilla si falta algún jugador en el equipo de Sergio

Voz 1070 22:42 falta Michel aparte de los lesionados ya de larga duración falta Michel sobre todo no que vio la quinta amarilla en el último encuentro frente a Osasuna hay es en uno de los responsables del cambio de dinámica no porque Luis César Sampedro lo tenía en el banquillo y también en la grada durante muchas jornadas muchas muchas muchas jornadas ir Bono la llegada de Sergio González le ha situado en ese doble pivote lo da más salida al equipo oí eso esa ausencia bueno pues va a ser va a ser difícil no va a ser difícil de suplir puede recurrir a un cuatro uno cuatro uno metiendo Ontiveros en esa zona o puede meter a Anuar el chaval de la cantera que es el recambio más natural aunque tengan menos salida de balón sea menos ofensivo que Michel esa es la principal ausencia para el Real Valladolid

Voz 1259 23:27 en un once titular que empieza a ser recitado ya de memoria

Voz 1070 23:31 David problemas

Voz 1643 23:32 en defensa para Baraja sí aunque hoy en la vuelta lo es

Voz 0480 23:34 entrenamientos he llevado una alegría y es que Juan Rodríguez el central del filial pero que ya ha tenido presencia en el primer equipo sea recuperado del golpe en la cadera que sufrió la semana pasada ahí es una alternativa parece que es la alternativa porque el otro día nos entendió muy bien hombres entendió ante la

Voz 1643 23:50 a falta de otros futbolistas pero que Álex

Voz 0480 23:53 Pérez que era el jugador al que más tenías que mimar de cara al playoff porque tenía cuatro amarillas no entraran las muchas rotaciones que hizo el Sporting en Córdoba en ese partido en el que bueno no sé si lo tiró pero al final lo acabo tirándonos todo tipo de mano pero lo acabó tirando y Álex Pérez la ley de Murphy vio la quinta tarjeta amarilla absolutamente absurda no parece que el Comité de Competición la vaya a quitar pero bueno el hecho de ver admitían supone que ya tiene una alternativa para jugar junto a Barba la otra es Quintero pero sí Quintero que es un fichaje de este verano que no da el nivel para la competición en España se le buscó salida en invierno no se le encontró si se consideraba que no daba el nivel para el partido de Córdoba que era digamos poco trascendente no parece que sea una alternativa para un partido tan trascendente como la ida de el del playoff por lo demás bueno pues tratando de recuperar algún lesionado más pero ya digo que el alivio en la defensa es que al menos Juan Rodríguez sí que va a estar para un partido en el que hay poquitas

Voz 12 24:47 tras porque ha mandado quinientas cincuenta el bueno cliente

Voz 0480 24:49 es noventa y uno pero quinientas cincuenta salen para el público el Valladolid bueno

Voz 12 24:52 pues os que ha habido gente toda la noche y eso

Voz 0480 24:55 que hoy ha hecho fresco en torno al Molinón para pillar esta tarde alguno de esas entradas además olvido

Voz 1643 25:00 colas sí autobuses gratis para jueves ahí sí

Voz 0480 25:02 en las entradas Lam Bolado hizo los autobuses efectivamente que el club va a fletar gratuitamente para aquellos abonados del Sporting que hayan tenido la suerte de alcanzar bueno suerte y horas libres para hacer cola para pillar una de las quinientas cincuenta entradas

Voz 1643 25:16 también ha habido colas en Valladolid roja que no se creen que no

Voz 1415 25:19 el Sporting lo que hacen noche no sí sí

Voz 1070 25:21 hay que decir que son quinientas cincuenta entradas las mismas que ha mandado del Sporting al Real Valladolid que no crea nadie que unos mandan más y otros mandan menos son las mismas centró las que se han intercambiado entre amos entre ambos equipos el Valladolid es la segunda vez consecutiva primero fue entre Osasuna y hoy lo ha vuelto a hacer ha colgado el cartel de no hay billetes es decir hasta el estadio absolutamente lleno la ciudad está volcada con su equipo mal renacido esa esa ilusión bueno veremos a ver hasta dónde llega no porque ahora mismo el apoyo es total cuando hace cuatro días que la gente está muy enfadada con el equipo ahora mismo la dinámica del equipo y también del público es espectacular hice va a registrar un nuevo lleno en Zorrilla algo que era difícil de incluso de sospechar

Voz 1643 26:08 como le he dicho a José Carlos a Santi la próxima semana en Segunda de vosotros dos solamente vamos a llamar a uno rojilla gente llamemos

Voz 15 26:16 sí sí yo me apunto pero sólo para la semana que viene para ver lo que es no no que Gemma di

Voz 16 26:22 sí creo que creo que discrepo niego la mayor pero bueno de buen rollo si sólo puede que bueno pues a uno

Voz 1643 26:30 además la semana que viene a lo mejor a uno de los dos no les llamamos en todo el año que viene ya lo veremos José Luis rojilla David Hale muchas gracias y buena suerte para esta eliminatoria

Voz 15 26:41 un abrazo y los vemos en Zorrilla Nos vemos en el Molinón hasta el jueves rojillo un abrazo

Voz 1643 26:47 vamos a cerrar estos playoff con otro punto de opinión como no lo vamos a hacer con el tío que más sabe de segunda de toda España compañero estar Plus Sergio Sánchez muy buenas

Voz 1415 26:59 hola qué tal muy buenas lo primero que queremos que

Voz 1643 27:02 en el fuentes de ese es ese despliegue que tiene Movistar Plus para estas semifinales de de los play off de ascenso a Primera porque además se pueden ver en exclusiva por Movistar

Voz 13 27:13 eso es vamos a dar los seis partidos tanto las semifinales y de vuelta como la final que también va a ser en exclusiva en Movistar Plus partidazo y lo que estamos haciendo ya Oscares desde el mismo lunes hubo una programación especial en Movistar Fútbol que se llama asaltar el cielo con ese Jaksche que se pueden consultar tanto en las redes sociales como en nada Tena con el propio canal bueno pues estamos viendo reportajes tanto de los protagonistas entrenadores jugadores de los equipos incluso por ejemplo de los estadios como el Molinón de momentos importantes y a través de Twitter también podéis seguir bueno pues celebraciones de equipos que han ascendido que algunos ya se nos ha olvidado pero por ejemplo hoy estaba repasando y hemos visto al Villarreal de Marcelino consiguiendo el ascenso a Primera hoy mismo hemos metido el de Djukic con el Real Valladolid en dos mil doce veremos a Manolo Preciado también subir con el Sporting de Gijón momentos bonitos y sobre todo pro volcando esa programación Nos vamos a desplazar mañana vamos a estar en el en los dos estadios bueno estaremos tanto los dos partidos con el como el de Soria como el de Valladolid luego ya se incorporarán también para estar a pie de campo tanto Raúl Ruiz como Juanma era casi Manu Sarabia en los partidos de vuelta de las semifinales y en los dos de la final yo creo que me merece la pena porque además vamos a personalizar vamos a intentar sacar todos los detalles sí que disfrutemos porque ya los partidos de por sí tampoco te permiten dormirte mucho meter muchas representan tienen tanta intensidad se vio incluso en la última jornada que bueno hay que adornar los un poquito pero ya de por sí son lo suficientemente buenos como para disfrutarlos sin mucho más

Voz 1643 28:44 lo que no habéis apodere no dormirnos sino dormir porque el miércoles de Soria a Valladolid y luego el sábado y de Zaragoza ha para estar el domingo en Gijón te da tiempo a pasar por casa o hacer la maleta ya mañana por la mañana y hasta que esto acabe hasta el domingo al menor

Voz 16 29:01 como me decía en casa lleva una muda no subsisten diez suficiente además

Voz 13 29:05 lo hacemos muy a gusto es el momento más bonito de la temporada y siempre cuando dice Mónica estoy cansado polígono

Voz 16 29:11 ahora ahora llega lo mejor y que dure mucho claro

Voz 1643 29:14 vamos a aquel a las reservas en este final de temporada un final de temporada y Numancia Valladolid Zaragoza Sporting y no sé si tiene favorito como nos decía Oltra hace un rato buena otra que ha dicho que sus pronósticos quedar no acierta ni uno pero que a esas alturas favorito es muy difícil

Voz 13 29:30 fíjate que Oltra aquí más a Segunda si es que al tres inteligente Oscar ya sabemos que el inteligente y sabe yo sabe lo que voy a voy aprendiendo que cuando aciertas poca gente lo reconoce pero cuando fallas están esperando con el hacha a ver

Voz 16 29:42 siete si te engancha no así que hay que decir que además es muy difícil en la segunda división en general es muy difícil

Voz 13 29:48 te acuerdas cuando hablábamos del Huesca y lo tengo que decir bueno Varea que igual queda un poco presumido y presuntuoso pero yo decía que el Huesca iba aguantar el whisky va a aguantar grave saca una ventaja enorme y que iba a aguantar que tenía todas las opciones de aguantar puso garantiza que iba a subir pues no porque no soy adivino ahora mismo la situación que podemos analizar es cómo llegan los equipos y claramente hay dos equipos que llegan en mejor situación el Real Zaragoza ha conseguido cuarenta y siete puntos en lo que ha sido la segunda vuelta no puntuación récord tremendo momento incluso se permite cambiar muchos jugadores ganar bien en el partido frente al Barça B vemos a un Real Valladolid que ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros que tiene muchísimo gol que tiene al pichichi de la categoría entonces eso también le hace que estar junto con el Zaragoza yo creo que al mismo nivel de favoritismo un poco menos favorito el Sporting de Gijón porqué porque la dinámica no es buena porque estamos viendo que parece que ha perdido la confianza pero yo también tengo la sensación de que desde que perdió frente al

Voz 12 30:44 Barça B

Voz 13 30:45 eso hizo centrarse ya en los play off de forma inconsciente no es que se en los partidos pero el equipo llave paso a una fase diferente y hay que ver si con los jugadores que ha reservado también baraja Si vemos el equipo que por ejemplo recordemos estuvo doce partidos sin perder y con diez victorias consecutivas en el Molinón así que no se puede decir que el Sporting no sea un serio candidato el Numancia que quizás el aspirante el gran aspirante que se ha colado en el último momento recordemos lo que pasó con Osasuna no hace un par de temporadas se mete en el último momento se mete en el último puesto termina subiendo el Numancia es un equipo que en su campo en Los Pajaritos es el segundo mejor local sólo el Sporting con un punto más ha sacado más puntos como anfitrión entonces yo creo que está todo muy igualado mejor momento de forma Zaragoza irreal Valladolid Real Zaragoza y Real Valladolid pero quién puede decir que el Sporting está a un nivel por debajo ni mucho menos que el Numancia no va a poder llegar TIM está rebosante de ilusión y además no tiene presión yo creo que ahora mismo es el único equipo que no tiene presión y sólo tiene ilusión

Voz 1643 31:45 esto está ya grabado y la próxima semana te lo pongo

Voz 16 31:47 le son veloz como ya no he dicho como ya lo he hecho ninguno de los que de los que van a subir no te lo he dicho

Voz 1643 31:53 Zaragoza Valladolid ya para jugar la final bueno yo

Voz 16 31:55 yo creo que están en un momento de forma mejor pero tú sabes

Voz 13 31:58 es saber lo que es esto ahora empieza el partido llega la ventaja que da estar clasificado por delante para mí también es importante pero ahora empieza el partido sucede en mil situaciones sabemos que jugadores como Borja Iglesias como Matt como Aitor Fernández el portero del Numancia que son fundamentales como John y Michael Santos puede pasar que un jugador sea expulsado que haya un penalti que con y consiga un mantener su portería a cero por ejemplo el Numancia decimos es un equipo muy fuerte en casa ha dicho Nacho González que enmarcada en Los Pajaritos es fundamental que puede ser muy importante claro porque si el Numancia consigue salir con el cero cero te voy a decir que puedo es un resultado aparentemente malo con el cero cero para nada con el cero cero se va a Zaragoza a La Romareda marcando ya le pone cuesta arriba muy cuesta arriba el partido al Real Zaragoza es que son mil condicionantes expulsiones tarjetas la ausencia de Michel Herrero ahora en el Real Valladolid que estaba siendo un jugador fundamental la cabeza Guevara mi aquí es fundamental manejar las emociones

Voz 1643 32:56 decía es que el Numancia es la aspirante está el Numancia en Los

Voz 1415 32:59 porque me dejó fuera al caer

Voz 1643 33:02 Liz te sorprendió que el equipo de Cervera no esté en estos play off o se veía venir viendo también el último mes mes y pico de Liga que ha hecho

Voz 0480 33:11 a ver me sorprendió en una cosa en la que yo pienso que soy

Voz 13 33:15 bueno de la opinión de que cuando alguien se juega algo frente un equipo que aparentemente no se juega nada en principio clasificatoria mente no tiene nada en juego pues lo normal es que gane el que se la está jugando pero también hay que ver las trayectorias no estos últimos diez partidos las dinámicas y la dinámica del Cádiz para nada era buena se ampliará a incluso a más partidos de estos últimos diez llevaba una a una victoria fuera en los últimos trece encuentros cuando consiguió ganar a la Cultural sólo había ganado uno de trece en los últimos partidos cosas que bueno jugando con el empate decía saber si esas combinaciones también le pueden valer in daba la sensación de que era su gran oportunidad pero si tú ves la trayectoria en los últimos once encuentros en casa y fuera había ganado un partido se mantenía ahí porque había empatado mucho empatado siete encuentros entonces eso da la sensación era de que el equipo se había frenado de que no tenía gol si echamos un vistazo a su goleador es el máximo goleador Álvaro García con once dianas que no ha encontrado a su Ortuño en esta temporada y que estaba moviéndose y en la cuerda floja en el filo de la navaja pasaba un poquito bueno pero lo hemos visto con otros equipos como el Real Oviedo no que al al final debían dar ese paso el Oviedo lo consiguió ganando pero no se metió porque no se otros resultados yo pensaba que el Cádiz iba a estar esto yo pensaba que el Cádiz iba a conseguir sacar un buen resultado de Granada pero tampoco es una locura que no se haya metido porque la dinámica final era mala

Voz 1643 34:35 de hecho el Oviedo dependía de tres resultados cedieron dos le falló uno se llega al tercero podía estar el Oviedo no el Numancia por abajo y lo dijimos a juegue pasado el que más difícil lo tenía era la Cultural porque su rival el Numancia era el que más se jugaba aunque acoger el Sporting jugaba contra el Córdoba es juega la tercera plaza lo el Numancia eh era el máximo que te puede jugar estando arriba segunda que es estar en play off

Voz 14 35:01 por el rival que tenía la Cultural lo normal es que perdiera ganó el Almería El

Voz 1643 35:05 de haberse quedado fuera si es que bueno empató

Voz 13 35:07 al final no pero le la edad suficiente para para conseguir salvarse a al Almería y entonces al final la sensación que te deja es que en ese momento de final de temporada depende mucho también de la suerte que tengas y cómo llega el rival porque fíjate el caso del Nástic de Tarragona no

Voz 1415 35:24 ah y lo ves llegó con dos héroes que lo Besson

Voz 13 35:26 es vista ICS puf este equipo baja no me equivoco a bajar porque con el calendario que tiene por delante pero es que justo pilla en la semana de fiesta al Huesca en la semana de fiesta al Rayo Vallecano ya los dos equipos que acaban de ascender a Primera División por desgana la cultura hubo mala suerte le tocó el equipo el que estaba jugando algo en la parte de abajo no porque vimos como el Albacete visitaba a un Tenerife que ya estaba en la clasificación sin nada que hacer y el alma día visitaba Lugo igual que por cierto hay que decir que se habló mucho de que con Francisco que el Lugo desde luego se puso por delante Lugo tuvo un balón de Kravets a la al larguero yo creo que eso es bueno también para la com petición no llegue los equipos salieran a pelear los partidos lo que pasa es que obviamente no se puede exigir lo mismo a un equipo que ya ha hecho sus deberes que a un equipo que está jugando otras cosas entonces cuando la gente dice cuando nosotros mismo decimos bueno es que a ver cómo sale es lógico es que tú al final es un nada temporada de cuarenta y dos partidos sin la cuarenta tú eres el Reus tú eres el Tenerife tú eres el Lugo ha hecho tu trabajo bueno sí jugadores que no van a continuar jugadores que ven que les queda un día para ese vacaciones como se la van a jugar salen a ganar eso no quiere decir que salgan a perder salen a ganar pero salir a ganar con la misma intensidad que quién se está jugando como el Numancia meterse en play off pues no quiso la culto al final tuvo la mala suerte de que el de tocó ese rival lo pago en el análisis general de la temporada demasiados goles si te mete en sesenta y siete goles es casi imposible que te mantenga y sesenta y ocho lo han hecho a Lorca no el segundo más goleado a la Cultural Leonesa te tienen que marcar pocos goles para mantenerte y a partir de ahí ya necesita gol para ir arriba un ejemplo claro es el Cádiz alguien le han hecho muy poquitos goles pero luego le ha faltado el impulso del delantero para ir arriba pero si consigue por lo menos es firme atrás eso te va a ayudar mucho a mantener de esto no son matemáticas de una regla que valga siempre a todo pero más o menos por la experiencia que tenemos de otras temporadas es así en Segunda División necesitas una defensa férrea salvo que tengas dinamita arriba yo recuerdo una temporada Óscar el ascenso del Depor el Celta que tenían jugadores en la delantera marcaban diferencias yo creo que incluso el Celta marca más goles siendo segundo que el deporte hizo récord de puntos y el Depor hizo una temporada con Oltra brillantísima pero eso se lo pueden permitir tres tres equipos el resto o defiendes muy bien o te vas al hoyo

Voz 1643 37:47 los es lo que suele pasar en Segunda el que recibe poco esta arriba mucho está bajo Sergio Sánchez muchas gracias y que la próxima semana sea leve

Voz 16 37:56 sí que sabe aunque sea la final yo no te voy a decir que me hubiese pero nos acercaremos más por eso lo tenemos dos

Voz 1643 38:01 la semana se reduce el número de opciones de preguntar

Voz 1415 38:03 como sólo por dos favorito cuatro hasta luego un abrazo adiós Oscar

Voz 1643 38:21 como es costumbre en Play Segunda vamos a despedir al último equipo que ha descendido a Segunda B tan sólo ha estado

Voz 1415 38:29 un añito en Segunda División con la de años y años y años casi cincuenta

Voz 1643 38:34 qué le costó volver al fútbol profesional León

Voz 1415 38:37 Pablo Campos iba a decir muy buenas no sé si es decir te muy buenas au muy malas

Voz 8 38:41 hemos tenido y ha habido épocas mejores hola cómo estás

Voz 1643 38:45 para olvidar el sábado porque casi lo mejor es olvidarse de empezar a pensar en lo que viene casi que hablamos de futuro no de de cómo va a ser un proyecto sin Rubén

Voz 14 38:54 carrera que a partir de ahora será parte de cuerpo técnico de Garitano en la Real Sociedad

Voz 1259 39:00 eso es si el futuro de Rubén de la Barrera ya estaba marcados por lo que los contenidas en León desde diciembre una decisión personal y que todavía no no encuentran dentro la explicación porque yo quería seguir contando con el gallego un año más el año de contrato que les restaba

Voz 10 39:13 algo novio lo llevo tan pronto

Voz 1259 39:16 la mente estuvo muy cerca de Tenerife tuvo el Tenerife a la vuelta de la esquina esperando pero suele cruzó Roberto Olabe que para Ruanda la barrera son palabras mayores y de ahí surgió su ligazón con con acciones

Voz 10 39:26 en Galicia no se vende desde la barrera

Voz 1259 39:29 era ahora mismo Oscar es ley de vida es la costumbre yo no lo entiendo me parece muy absurda muchos apuntan al hombre del ascenso ahora como clave no

Voz 10 39:37 se ha pasado de ser idolatrado prácticamente

Voz 1259 39:40 el sector apestado fíjate que el año pasado cuento detallo porque es muy significativo no muy gráfico e a falta de unos partidos antes del ascenso Rubén de la Barrera que es un tipo en su estilo muy peculiar en un banquillo con una americana rosa hubo decenas y decenas de personas que fuera la tiene para comprarse esa americana rosa porque quedaba tendencia ahora esto ya se critica hasta el tupé hasta el pantalón ajustado con el que hace gala Rubén de la Barrera es su símil de que el fútbol no tiene memoria Rubén de la Barrera ha hecho mucho pero muchísimo más allá del ascenso es verdad que su parte de culpa tiene por el descenso pero deja parte de un equipo estabilizado una impronta una senda futbolística por las que yo creo que les debe seguir caminando así que es la primera consecuencia que te digo eh se estaba hablando mucho van a quedar pocos jugadores va a caer Óscar Cano director deportivo Isla Reunión reuniones clave pasa por por dos a Spies ahí está la propiedad de la Cultural los dirigentes de aquí para viajar en los próximos días allí al país asiático para tomar decisiones el club muy saneado con la inyección económica de la compensación de descenso va a tener un gran presupuesto lo que pasa ahora mismo es carentes de las que ha pasado de la lágrima del sábado al luto del domingo ya al asombro general yo una afición duro entorno que todavía no entiende cómo este equipo ha perdido nada

Voz 10 40:53 según ha sabido a poco

Voz 1643 40:56 la Cultural por segunda División así que quieren más así que ese proyecto nuevo va a ser encaminado y con el objetivo de volver cuanto antes a la Liga un dos tres Paulo Campos a Haití ya Carlos Martínez muchísimas gracias por esta temporada y nada que esperamos que volver pronto vosotros Si todo leo muchas gracias

Voz 1259 41:15 a vosotros por tanto fuerte abrazo a todos los Oscar

Voz 3 41:34 el contento era buena pero hay que se vaya que se den tantos buenos compañeros pues Lorca Sevilla Atlético Barça B Cultural Leonesa los echaremos de menos a los compañeros el año que viene no solo

Voz 1643 41:45 van compañeros entre el lunes y el martes en nos han ido casi uno entre los entrenadores en la mano que lo han dejado

Voz 3 41:51 ha sido terminar la la fase regular las cuarenta y dos jornadas de segundo la empezado que ver las noticias en casi todos los equipos que en todos menos de los cuatro que ya están jugando playoff el lunes habíamos por ejemplo que se iba del Albacete a Enrique Martín Monreal del Alcorcón Julio Velázquez que Miguel Ángel Portugal no iba a seguir en el Granada tampoco sigue Francisco en el Lugo y mucho para nada banquillo para el que aparece también el nombre de Sandoval Si es que no renueva con el Córdoba lo que parece complicado según las últimas informaciones por cierto que José Antonio Reyes Se va del Córdoba en China negociando un contrato con el colista de Segunda División así que después de haber logrado que colista según

Voz 1643 42:28 sí

Voz 3 42:28 hasta que después de haber logrado el milagro con el Córdoba pues lo que Bacon a seguir con el con el equipo chino este que marcha colista de Segunda División B además y como ya hemos contado seguramente Nacho González inmerso en la lucha por el ascenso con el Zaragoza no seguirá porque entrenará al año el Deportivo uno de los gallitos de la categoría sin duda la diecinueve la dieciocho diecinueve diecinueve dieciocho diecinueve dieciocho diecinueve el año que viene sí sí sin embargo por cierto una buena noticia para los afiliados del Valladolid quién sabe si en Primera o en Segunda pero el año que viene Sergio González seguirá siendo el entrenador del equipo pucelano ya que sus buenos resultados desde su llegada en el choque el equipo esté metido en playoff ya sabemos que se mide este jueves tiene su partido contra el Sporting de Gijón e al final también lo contábamos la semana pasada el ha jugado todos los partidos

Voz 1643 43:14 Nos todos los minutos en esta Liga Un dos tres

Voz 3 43:17 no es el único jugador de campo que lo ha completado por cierto un Laure que este martes se ha despachado a gusto con Fran Hermida hoy en Coruña Deportiva ya criticado pues la forma en la que Álex Bergantiños y Lauren fueron invitados a irse el año pasado y como han demostrado pues mira liderando el Sporting en su camino del playoff y Laura jugando lo todo con el Alcorcón que son jugadores muy válidos que podían haber sido jugadores muy válidos para el Oviedo para Deportivo te hablaba del Oviedo porque Anquela peor clasificado para los play off ha renovado con el Oviedo lo que también ha renovado ha sido Joseba Etxeberria seguirá un año más al Club Deportivo Tenerife el que no seguirá ya le han comunicado que no cuentan con él es Vitolo capitán del conjunto chicharrero es santo y seña del equipo los últimos años que no seguirá vistiendo la temporada que viene

Voz 1415 44:01 pues muchas noticias en tan sólo cuarenta y ocho horas normal acabar atemporal