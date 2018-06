Javier Sádaba : "el amor es algo que se muestra"

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:36 Irene Lozano buenas tardes bienvenida La Ventana como éstas me imagino que siguiendo con interés todos los dos está ocurriendo en el país todo lo que se me olvide nos decían que no podía cambiar y es que no hay no sólo en lo político porque eso está en el ambiente además es gente que está contenta gente que no lo cual es fantástico porque permite discutir exacta sí pero se mueve el escenario Cerdá en las cosas que nos decían que eran inamovibles oye pues ya están filosofía nunca dice eso no no no la filosofía dice todas las áreas de todo fluye tanta Rey acuerda haré en esta Ventana somos muy partidarios ya lo saben Lucía digamos callejera porque bueno es esa disciplina surgió ahí en el ágora en el en el foro en los lugares donde verdaderamente se discuten los asuntos de interés que tiene la vida yo volvemos a la calle concretamente a la sede de libros de Madrid para confirmar algo que desde hace yo creo Irene con par de años venimos comentando a La Ventana que hay un interés creciente por los tres

Voz 0503 01:31 los relacionados con la con la filosofía con las preguntas con

Voz 0313 01:35 con las dudas eso se traduce en más demanda de libros vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo porque lució Tolosa estaba hace un ratito hoy mismo en la Feria del Libro hilo ha preguntado

Voz 4 01:46 on

Voz 1 01:48 en la Feria del Libro de Madrid se unen todos editores autores lectores a los que buscan filosofía se les ve venir a mayor crisis más necesidad de filosofía por eso estamos tanto comprarme libros muchos lectores están aquí por cuestiones políticas

Voz 5 02:03 adiós tranquiliza leer ahora que a Pedro Sánchez a saber canción esto socialista

Voz 1 02:08 una de las temáticas que más triunfan son los libros revolucionarios de hecho desde la editorial Engels nos lo cuenta

Voz 5 02:15 por libros marxistas revolucionarios la verdad es que tiene bastante tirada en esta situación actual que tenemos políticas además

Voz 1 02:23 las este año tienen mucho protagonismo los ensayos políticos por ejemplo de pensadores como Santiago Alba Rico o Fernando Savater

Voz 5 02:30 es el ensayo está creciendo mucho en los últimos años mientras que la novelas estábamos este mantiene yo creo que quizá la gente busca soluciones unos diarios

Voz 1 02:40 los lectores más terrenales me los he encontrado en las editoriales como acá lo como debate suelen ser personas que buscan certezas

Voz 5 02:47 ánimo la política estaba bastante mal entonces intentan un poco indagar en ese sentido buscar digamos la respuesta el libro

Voz 1 02:54 lo que buscan en su gran mayoría es comprender la sociedad que les rodea

Voz 6 02:59 en estos días porque me ayudan mucho a conocer los lectores más Roma

Voz 1 03:05 cánticos terminan en editoriales como caídos

Voz 7 03:08 hola desafía a mis sutil porque me ayuda a entender a mi pareja

Voz 1 03:11 no hay quién le filosofía por cuestiones prácticas también son románticos a su manera

Voz 0503 03:17 era los Sitjà es bastante útil y aunque no lo que la es para ligar sí que me han servido más

Voz 1 03:22 y es que la feria también puede ser una ocasión para vivir historias de amor como esta que se gestó el año pasado frente a la caseta de la editorial

Voz 0503 03:31 yo conocí a una chica hablando de filosofía que ella sea hablando de cantes ahí ahí ahí surgió algo gracias a una filosofía

Voz 1 03:41 lo que está claro es que la filosofía sigue suscitando pasiones y curiosidad la editorial polígamo respalda esta idea

Voz 7 03:47 cierto es que cada año consideramos que el aumento es considerable en este tipo de vehículos estamos muy contentos y la gente se interesa bastante polémica

Voz 1 03:56 algunos reconocen una relación de amor odio con esta disciplina de hecho frente a la editorial Taurus una joven que venían Búsqueda de libros de Ortega caset me lo contaba así feria este año anteriores de filosofía más quieres el verme problemas suelos crea porque me suscita muchas dudas y es que como en toda relación compleja hay cosas positivas y cosas negativas lo mejor de la filosofía y también lo peor es que te crea más preguntas que respuestas deberíamos consumir más filosofía porque necesitamos dudar necesitamos ponernos frente al espejo

Voz 5 04:33 así lo surgió

Voz 8 04:35 yo creo que ya había que verle la cara ese chico pero pero eso también son sus Annan sus propios méritos porque lo de la filosofía para Liga tiene tiene mucho mérito la verdad

Voz 0313 04:45 bueno pues hoy Irene nos trae para confirmar que estábamos diciendo nuestra ya que hablamos de la Feria del Libro un invitado que viene con libro bajo el brazo Javier Sádaba buenas tardes hola qué tal buenos acaba de publicar Memorias desvergonzada en en en Almuzara con un prólogo de Andrés Aberasturi que dice para deleite de muchos ligero cabreo tal vez de algunos motivo de reflexión para todos los que seguimos en esto de la vida todavía sigue siendo un esto un gesto inesperado por otra parte bueno va

Voz 0901 05:12 sobre el primer punto de sirve de forma telefónica de hoy Telefónica no

Voz 0313 05:16 peleón África África radiofónica

Voz 0901 05:20 que se ha confundido quién dice que vale para Liga de

Voz 0313 05:24 hay un libro

Voz 0901 05:25 que yo recomendaría a todo el mundo está en cátedra que estos filósofos y sus huidas de veinticuatro de los quizá los veinticuatro más importante esté Occidente sólo veinte se casan o tiene una relación estable con una mujer luego eso averiguar dejemos tumbó pues decís antes el ambiente está yo creo que está movido el escenario ojalá se mueva ahí también la tramoya no también lo que hay debajo es decir que el movimiento no sea un movimiento puramente superficial de las olas es que es muy cierto que la filosofía plantea muchos problemas pero no es culpa de los filósofos porque la vida en las mismas problemática lo decías es decir por lo menos que nos acerca de los límites hasta donde nosotros podamos conocer y eso retorna a nosotros mismos nos hace cambiar de vida Iber que esa vida tenemos que aprovecharla no yo esto es lo que diría lo perdonas

Voz 0813 06:13 sí yo creo que más bien a esto que contaban algunos lectores en el reportaje de que claro tiene esta este de doble filo que te que te crea más preguntas hotel crea más problemas de los que te resuelve pero también es porque hay una desconfianza cada vez mayor en esto de las recetas en esto de la autoayuda no de haces esto todas las mañanas te miras al espejo te dices qué bien lo hago todo qué guapas hoy sales a la calle ya la solución a todo y la gente se Silver y el minuto

Voz 0901 06:40 claro además eso yo creo que tiene vamos el gusto del momento de la inmediatez pero además después se convierte después en un boomerang clara porque esa gente tiene dudas pues no siempre sigue bien que venga bien hasta Lourdes osea que le venía bien que había pero en conjunto además algunas ese han hecho utilizando la filosofía de una manera bastante espuria después yo creo que es muy barato no ya que tengo sólo uno respecto al libro que has dicho hombres un libro de memorias y en ese sentido es subjetivo pero yo todo lo que he escrito y siempre especialmente que es notan para hablar de mí sino para hablar de las cosas a través mío no es verdad que en los filósofos apto minaba aquello de de de Lemus que voy a decirlo ahora en castellano de nosotros mismos calle hemos pero podemos caer en aquello que decía Kierkegaard es que yo me encuentro con una filosofía X la de cualquiera y resulta que subir a sólo tiene dos dedos el dos de páginas desde Ömer quiero saber además que relación tiene su mira con estos señores exceptuando autores bueno toro decías antes hablábamos antes fuera de micrófono con Irene que es el caso de de esté de Bertrand Russell Bimbo sumamente interesante aparte de un extraordinario lógico y matemático Nobel que estuvo siempre en las cosas pues bueno hace una autobiografía espléndida de él pero de las tres primeras frases que hice la autobiografía mínima corta es cuando me enrolla estreno son tres cosas me ha movido en la vida pero yo diría que en buena parte son las raíces de lo que es el filosofar una el ansia de saber otra la debilidad con el débil y otra el amor de las mujeres me parece que eso es fundamental y entonces yo ya te mato esto todo no hagas el Dios me libre

Voz 0813 08:25 pero fíjate Javier yo traigo aquí tú has citado como empieza a esa autobiografía de Russell yo traigo aquí como acaba el y te lo dice él que también es maravilloso dice puede que haya concebido equivocadamente la verdad teórica pero no me equivoqué en pensar que existe es verdad y que merece nuestra lealtad puede que haya creído que el camino hacia un mundo de hombres libres y felices era más corto de lo que se está revelando pero no me equivoqué al pensar que ese mundo es posible que merece la pena vivir con miras a volverlo realidad es decir admite la las cosas en las que él ha creído que son las que decías tú el nombre del conocimiento y esa empatía con el sufrimiento de la humanidad dice pues a lo mejor me he equivocado el en los plazos en que se podía resolver en cómo de cerca estábamos como pero no me equivocan que eso es lo importante a lo que hay que acercarse

Voz 0901 09:12 perfecto esto yo además que yo soy suelen tachar de utópico y los hoy porque además la filosofía y en su rama más importante que es la ética es pasar de lo que es a lo que debe ser siempre es utópico somos dos bueno ya somos dos esto es Carla vamos suma ahí hay una frase que vamos lo de excelentes yo para estoy un poco más pesimista que Russell pero pesimista en los hechos en las probabilidades pero optimista en aquello que uno podría conseguir entonces la frase es la siguiente sólo actuando como si fuera posible conseguiremos calor

Voz 0813 09:46 ah eso es fundamental que la filosofía

Voz 0901 09:48 bueno sacado porque después de haber dicho que no es precisamente lo que que me caracteriza a mil optimismo yo soy mucho más filias tenia no de su discípulo en este sentido de escepticismo activo por supuesto escepticismo apasionado pero tiene dos partes fundamentales una es tratar de gozar pensando de Llera como he dicho antes hasta esas bordes en donde uno puede chocar después aplicaron la vida La buena vida una de las cosas que yo más he repetido en todos mis libros es placer con lo que tenemos conciencia satisfecha porque hacemos lo que creemos que tenemos que hacer a mi me parece que ese es el fin de las viró lo ha sido siempre si hubiera seguido

Voz 0813 10:28 pero pero fíjate yo creo esa esa voluntad también de vivir de disfrutar de la vida que en algunos filósofos está muy claro en tu caso en el caso de Russell que además fue un hombre que se involucró que saque cinco mil cuatrocientos amigos todo lo ni también su implicación política es sin duda a perder la cátedra de

Voz 0901 10:47 la cárcel dos años desde que les den estar en la cancha

Voz 0813 10:49 el etcétera yo creo que hay frente a eso lo que tu decías no todos esos grandes filósofos que que tuvieron muchos problemas en sus relaciones con las mujeres osea

Voz 0901 11:00 es cierto bajón algo con una parte esencial de la

Voz 0813 11:02 mira tú también ha cierto sobre ello como es el amor yo creo que hay también una cierta pérdida en esos filósofos que creen que el cuerpo sólo sirve para sujetar la cabeza por así decirlo pero ahora mira de verdad falta y falta toda esa parte por eso también hay pocas memorias y pocas autobiografías y diarios de de filósofos yo creo porque porque es como esa pretensión de lo que ello razón no tiene que ser sistema sistémico tiene que ser universal tiene que ser objetivo entonces tengo que anular el sujeto pero no que si todo lo que conoces lo conoces a través de la superioridad

Voz 0901 11:39 no es cuestión de vanidad sea todos tenemos un gramo de vanidad la la el vice más perdona pues como no tienes sushi de su acogida cuidados de uno mismo o por si quieren que te llamen no se que hubiera me vuelvo a mi gran jugador de fútbol frustrado pólvora pero hay dos cosas en los que decía está en el libro es que no es que yo venga como Mora la desidia es el libro pero pero dos casas una en todo el libro y quizá en todas vivida hay ciento sobre una él la desfiguración de picudo me parece fundamental entre el hedonismo aquí te pillo aquí te mato la superficialidad de expresar que por que no hay que darle plazos a lo bueno ya quedárselo muchas veces el camino que esos la virtud la de Tale entre eso ir a veces la excesiva racional intelectuales como Aristóteles el puro los cuerpos están aquí el jardín está por encima de todo la amistad yo creo que son las cosas que tenemos y después fue el amor yo no me puedo callar y hace que bueno no está muy bien pero como yo he vivido eso profunda y dolorosa que es la la la la muerte de de Elena y les es más querido en mi vida entonces yo en el bueno se ve que está me a las en todo lo que escribo ella ahí hay una cosa que cuando yo hablo del amor que un universo el amor la muerte sus formas probablemente no vale para nada como todo lo que he escrito no es buena espera yo es que es el amor yo digo es algo que se muestra Elena es decir es algo concreto es algo determinado es algo que te lo tienes que vivir en una de las cosas que se ha olvidado la filosofía es es curioso difícilmente ves un filósofo que abre de la Morena así como va salió claro a mí me decía cuando yo hablaba por ejemplo a mí mismo pero bueno poder la disputa entre los que bueno que fue importantísima la historia occidental entre los franciscanos conventual pero con eso uno ligas ni un minuto demanda churros después

Voz 0313 13:43 estas memorias desvergonzada se Javier Sádaba se pueden leer con muchos códigos pero uno de ellos sería las frases otra seria los nombres que aparecen entre los nombres yo me subraya a unos cuantos me sale José Luis López Aranguren lo definen como un símbolo recuerdas que una vez invitó a un coloquio en Girona acuerdo verse con otros filósofos españoles sí señor y que te pregunto bajo una pregunta muy actual era era era el título de ese acto que es España bueno recuerden la respuesta

Voz 0901 14:10 vamos a ver

Voz 0313 14:12 sí me acuerdo una parte de la respeto

Voz 0901 14:14 esto porque aquello fue muy móvil estuvo bien y además

Voz 0313 14:16 si la

Voz 0901 14:18 sin esta actitud que yo creo que estar dominando en nuestros días ciertamente el de tribus clanes yo creo que era más fácil habrá entonces si lo más claramente no estaba ese cese esa ese no sé es sectarismo bocadillos y sectarismo sin duda alguna de sectas que parece como los primeros tiempos el cristianismo no el le pues hablamos con mucha tranquilidad autodeterminación independencia se habló de que España es algo por hacer o deshacer o bueno deshacer no quieres hacer nunca nada si previamente no ha puesto los pilares pero bueno yo de Aranguren primero quiero decir que has sido un maestro que ese sí que ligó eh curiosamente es el digo yo me acuerdo que solía acompañar me decía Javier acompañamiento íbamos donde unas señoras se quedaban con él sea que en los ojos

Voz 0313 15:07 pero donde unas señoras a ver desde entonces bueno sí concreta

Voz 0901 15:10 pero no es verdad es que no invitaban hombre siempre ha gustado tener aún código al que a mí en muchos aspectos a tener un rojo en tuviera la da era latín no sé si a su terrorismo puramente intelectual inofensivo también es decir bueno que tiene tienes una narco pero vamos que digo es como el mono

Voz 0813 15:27 ya les pero no quiere crecer ojalá que de eso

Voz 0901 15:30 los semilla pero bueno y entonces yo me acuerdo que no fue un rebote de ti perdono fuera el bote de la que dijo cómo teníamos que entendernos todos y dije que no me acuerdo que hubo un aplauso que me dieron no de los primeros aplausos el bastante dije yo a ver si entente nos entendemos en lo que no nos entendemos que es básico claro decía Aranguren la Real Sociedad a la discrepar

Voz 0813 15:55 acordar los desacuerdo y eso hay que saber dialogar

Voz 0901 15:57 el auténtico dialogar es dar la razón al voto en lo que tiene dejarle que el hotel y darle un hueco no yo esa fue la respuesta después nos fuimos por adiós tomar unos unas de las señoras señores en Moratalaz las Real Madrid yo voy acuerdo carecía de ABC para contar esto como una droga viene además del libro es porque el libro puesto muchos blogs muchas anécdotas pero siempre unirlo tanto intelectual como político social y es que estábamos con la señora situadas alrededor nuestro yo he ellos suponía un poco rollo no entonces yo dije no yo creo que no hay cosa más excitante y seductora que era castidad es tiempo su seminarista como se conoce a Suria hasta entonces ILT dijo una cosa que a mí me Javier hasta ahora yo siempre he pensado que eras Astún mi maestro me di cuenta que entonces ya viva

Voz 0813 16:53 SER ya ha hablado también de la importancia que tiene la amistad hablas mucho en el libro de Carmen Díez de Rivera no sé si en el caso de la de seis en el caso del amor era Elena en el caso de la amistad es ella

Voz 0901 17:04 bueno he tenido y tengo más amigos pero es lo ha sido uno de los amigos más puros tanto en nuestra es mandamiento pero vamos cepas puro entiendo yo hay amistades puras que se habría que vencer Eugenio Trías éramos distintos ideológicamente políticamente pero éramos amigos amigos de ser distinto es

Voz 0813 17:21 no al contrario puede aprovechar precisamente

Voz 0901 17:24 ante el conjunto de posibilidades que tenemos los humanos y las culturas charlas entonces en el caso de Carmen Cervera fueron excelente muy inteligente y muy buena amiga allí en momentos que yo tuve difíciles ya fue siempre la amiga que está disgustada aparte de ser muy guapa mejorando lo Pérez de la amistad del amor la empatía al final vamos siempre a

Voz 0313 17:49 a los mismos lugares de darle a la divisa a las cosas importantes yo leo y a uno

Voz 0901 17:54 es decir como si dijera una una cosa extraordinaria que no es lo mismo empatía que simpatía y efectivamente no la empatía además en el Pazo se tanto lo aquí es la pasión como el poder padecer no entonces uno la empatía la tiene con todos la simpatía puede tener la Contigo contigo contigo pero empatía con todo no tontería ser medio tonto ni de buenismo idiota que te es la primera top de la SER a ser autocrítico ser crítico estar en tu sitio y bueno hice yo creo que que vendió porque lo del libro políticamente incorrecto que viene bien para la salud para todos

Voz 0313 18:30 yo estoy absolutamente de acuerdo

pitó el futuro no se prevé se construyó