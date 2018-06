La Catedral del Mar se levanta en televisión

Voz 1 00:00 tú Lillo buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa

te mueves harina a este programa en la famosa Giscard el hip pro les pedimos disculpas hombre Pretty dice gol sostuvo que la Copa a ver quién era el malo que el pasado día la gente tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 0313 00:41 por ello los estudios de Radio Valencia Mariola buenas tardes buenas tardes Carles no está que es una compatriota tú ya va a ser ministra de Sanidad Carmen y Antonio vamos a contar ahora mismo

Voz 0313 00:55 te imaginas que pues sí pero va a ser ministra de Cultura o no sé no pero tutorías por ejemplo a Radio Radiotelevisión Española hacer algo

eh no hacer algo algo algo es no quiero ser casualidad bueno pero luego luego hablas hablo sí porque yo creo que hay que hablar y hay que porque esa es mi papel pero no no diría yo creo que hay gente muy capacitada y yo lo que hago es intentar dar luz a Pedro Sánchez oye me están escribiendo critica que está escribiendo Daniel Grao el pobre que está de rodaje que le habría encantado estar con nosotros esta tarde aquí

Voz 0313 01:34 la tendremos en nuestras oraciones venga la literatura y la tele como saben todos los oyentes igual que el cine son son territorios son vasos comunicantes son territorios hermanos son vías distintas para contar historias y cuentos que esas historias de un lugar a otro hace doce años y lo tuvimos aquí en La Ventana además Ildefonso Falcones sirvió una una novela un novelón muy grande muy gordo donde narraba cómo era la vida en Barcelona durante el siglo XIV y lo hacía a través el hilo conductor era la construcción de una de una basílica de una catedral La catedral del mar fue una gran novela histórica que tiene ahora mismo creo que son más de seis millones de lectores en casi cuarenta países de todo el mundo bueno pues la serie histórica el primer capítulo de La catedral del mar en Antena3 ya superó primero los cuatro millones de espectadores la novela arrancaba así

Voz 5 02:22 en un momento en el que nadie parecía prestarle atención Bernat levantó la vista hacia el nítido cielo azul el sol tenue de finales de septiembre acariciaban los rostros de sus invitados había invertido tantas horas y esfuerzos en la preparación de la fiesta que sólo un tiempo implemente podría haberla deslucido Bernat sonrío al cielo otoñal cuando bajó la vista su sonrisa se acentuó al escuchar el alborozo que reinaba en la explanada de piedra que sí habría frente a la puerta de los corrales en la planta baja de la masía la treintena de invitados estaba exultante la vendimia de aquel alivió había sido espléndida todos hombres mujeres y niños habían trabajado desolación primero recolectando la uva después pisándole sin permitirse una jornada de descanso

Voz 0313 03:17 que el inicio parece casi bucólico verdad que lo haya leído la novela sonada porque la cosa se complica desde muy pronto porque era una época feudal de injusticias de abusos de desigualdad de humillación a las mujeres de pobreza como ahora pero un poquito más a lo bestia o mucho más a lo bestia sino que se lo pregunte al pobre Arnau español que ya de crío las pasaba canutas pese al cariño y a la protección de de su padre esto ya es de la serie

Voz 6 03:44 un año

Voz 7 03:49 las clavado a quién debería azotar sino otro hijo quiero que mire debe aprender de ese pequeño con una mala acción siempre comporta un castigo deberías haber vigilado a mis hijos

Voz 1 04:13 estos dos Piolín

Voz 7 04:29 acércate tú dirás persa así es como te propones pedirnos perdón pero no te oigo os pide oferta una todos los pies

Voz 4 04:56 la cara que pone de rodillas para verla es todo ya de adulto ya de adulto cuando se le cruza una mujer llamada le diesen la vida pues pues más leído todavía

Voz 1 05:13 a casa hablamos cuando pagárselo Pérez cree que tendría que en qué anda detrás de ese esclavo no suele esclavos

Voz 8 05:22 aunque sea la última vez que te acercas a mi hija me Hoyos no volverá a suceder lo aseguro Toquero fuera de la casa Él y su hermano dónde es una buena persona no lo tendrás títulos acercar a ella te vas a la calle entendido

Voz 0313 05:59 yo creo que no pero lo había preguntado Arnau Aitor Luna Andrea Duro buenas tardes cómo estáis más leído la novela ya hemos visto ya el tercer capítulo calle jugamos con ventaja a los espectadores confirmamos que no

Voz 4 06:12 el cuidado no

Voz 0313 06:15 no empieces es leyenda urbana que no entendía que la la advertencia no mucho mucho caso Aitor no Noe

Voz 1035 06:21 es que no es muy de de hacer caso a las imposiciones

Voz 0313 06:24 ha tenido una infancia complicada Arnaud unos muy de hacer caso a los dos son bueno un poco las dos trozos

Voz 10 06:32 sí sí ya Andrea Andrea mujer en ese mundo ahí donde no de moco y Aleix

Voz 0313 06:38 pero creo que tampoco va a ser vamos a casa a las imposiciones es mayor

Voz 10 06:42 estupendo para decir actor buenas tardes

Voz 0313 06:44 qué tal y como está muy bien esta sería un poco como la catedral lo que tardó en salir a construirse la novela

Voz 0355 06:52 dos mil seis el proyecto empieza en dos mil trece

Voz 0313 06:55 ahora ha tardado pero bueno nunca si es buena

Voz 0355 06:58 tanta gente habéis tenido equipo pues si costó encontrar a gente del trabajo largo fue este encontrar a todo el personal no fue fue un proyecto difícil de levantar porque tenía una dificultad muy grande no muchas localizaciones muchos actores entonces evidentemente hacía falta un dinero que no es mucho pero hacía falta dinero mínimo para poder hacer en escondí Mariola está a punto de preguntarle

Voz 11 07:23 se pregunta impertinente que es cuánto cuesta la serie entonces hay gente que me los responde hay gente que que tú

Voz 0313 07:28 bueno aquí no lo preguntas porque tú lo sabes lo pongo más sencillas Jordi esto es una superproducción en términos televisivos

Voz 0355 07:35 a ver no es una superproducción el términos y televisivos quizá en España es una serie de presupuesto medio alto y eso está más cerca de Águila Roja que de la peste por ejemplo está muy por encima de Águila Roja es tampoco porque eso quiere decir Mariola yo dije que nunca dimos el presupuesto porque nos da vergüenza a los americanos lo pueden decir porque porque forma parte de

Voz 11 08:03 yo creo que deberíamos quitarnos ese pudor y en su profunda claramente porque al fin y al cabo las series son lo que son gracias al dinero que se invierte en ellas y es un dinero bien invertido en talento en actores en guiones en en en de equipo técnico quiere decir que no pasa nada es decir todos sabemos que las sedes

Voz 0355 08:19 es más es lo que dice Jordi cuando hablamos de series extranjeras por ejemplo cuando hablamos de Crown es como un valor añadido el adjuntar ya como dato no es que la primera temporada ya costó cien millones de dólares en cambio aquí pues sigue esta es que nuestro país yo creo que también sucede que cuando tú dices acostado tanto dinero la gente espera una cosa que luego el comentario finales no es para tanto ya no era para mí era el gran reto de la catedral no yo esperaba él tampoco es para tanto continuamente y lo sigo esperando

Voz 4 08:50 el momento no ha llegado a ti Jordi esta serie te llega por por encargo o decides tuyo levantarla

Voz 0355 08:56 me llega por encargo es una cosa curiosa porque mi padre leyó la novela cuando salió y me dijo esto es una película una serie muy chula y lo de la ley

Voz 4 09:04 ah mira dije Dios mío es mucho

Voz 0355 09:07 curiosamente la productora con la que yo estaba trabajando en ese momento creo que era haciendo la señora me dijeron no oye vamos a intentar hacer La catedral del mar y en ese momento ha con Dani Martín guionista con el que trabajo habitualmente hicimos un reparto de cómo podía ser la serie que presupuesto necesitábamos una declaración de intenciones y a partir de ahí los dieron los derechos cuatro o cinco años

Voz 0313 09:29 pues empezamos a hacer Vitoria Andrea Nos gustaría como siempre que viene actores actrices a La Ventana que nos hablará un poquito del proceso de deconstrucción de los personajes son personajes en una época a contracorriente el tuyo Andrea en fin del papel de la mujer y además incluso los personajes más benignos más bondadosos de toda la trama tienen un trato con la mujer que es el que era entonces no en tu caso Aitor lo que hemos dicho un bastante vastas que no lo sepa es son los que cargaban las piedras hay en a lomos una a una desde la costa la playa sirva hasta hasta que ETA ha quedado marca del rodaje ayer el cogote bad boy pero no hablamos un poquito de cómo construir el personaje pues bueno

Voz 1035 10:09 pero al final bueno llegó el porque a mí me llevó más o menos un mes antes de empezar a rodar entonces bueno fue sobre todo lo fuimos construido sobre la marcha escena a escena

Voz 12 10:18 Hay ahí a el

Voz 1035 10:21 en pleno rodaje fue

Voz 12 10:23 pues una apasionante viaje

Voz 0355 10:27 tenso di

Voz 13 10:29 muy productivos yo creo yo es exigente físicamente además se habrá papeles que son más de de de intensidad de vida interior de miradas en tu caso hay que incluso currar celo a nivel físico sí sí bueno tiene un extra eh

Voz 1035 10:42 claro ya partiendo de la base que levanta piedras pues

Voz 0355 10:47 pues bueno hay algún va a estar un poco gordito eh

Voz 4 10:53 puesto el Mariola perdona pero

Voz 10 10:58 así pues es que fue un poco de Robertson

Voz 0313 11:01 a muchos nos advirtió

Voz 10 11:04 como nos incorporamos como un mes antes de empezar a rodar tuvimos una reuniones antes con Jordi uno unos unos ensayos y un poco fue sobre sobre lo que ha contado Aitor poco sobre la marcha en rodaje secuencia a secuencia poco hay poco información eh porque por ejemplo a mí Jordi me dijo no

Voz 4 11:20 le has vamos a Dios no le has dicho

Voz 10 11:27 no sé que un poco para también saber quién era Si y que esto qué es lo que tenía que hacer al final lo que el que Jordi Meglio muy bien

Voz 0355 11:35 no es verdad que como en la mayoría de los casos en el guión y en este caso viviendo Sirera está todo muy detallado yo explica adiós a los personajes no no es algo que no es inventé sobre la marcha pero luego falta mirar por ejemplo a ella que es una mujer

Voz 0313 11:49 a contracorriente de su personaje y fuera

Voz 0355 11:51 de los cánones del momento desde la primera dices huy con cuidado

Voz 0313 11:55 en esta cuidado con esta ahí al al final

Voz 10 11:57 también era un poco complicado porque por más que yo quisiese defenderla de sacar mi lado más feminista por decirlo de alguna manera raro no son te tienes que quiera fastidiar porque la época es la época y las mujeres en las trataba así bueno pues al final fue una de las cosas que más me costó pero también divertido no para aprender de cómo se vivía en aquella época

Voz 8 12:16 Mariola

Voz 4 12:17 no yo quería esta cala el no es que estaba pensando lo de Andrea porque a mí me ha gustado especialmente Jordi que no sé cómo ha sido difícil el trabajo de los niños me han parecido los dos niños que que ya no es tan claro porque bueno hoy ya no

Voz 0355 12:32 Capítulo III de mañana acto que en Jerez

Voz 14 12:35 yo creo que todo el mundo

Voz 4 12:38 en ahí no se convierten en Aitor ni en Pablo de que hay

Voz 11 12:43 ah bueno entonces me me ha gustado mucho el esos niños Gemma

Voz 10 12:46 sido muy natural es cosa que no es habitual en las series

Voz 4 12:49 española sobre todo quería saber cómo se sí sí

Voz 0355 12:52 bueno la verdad es que ellos dos eran maravillosos sobre todo a la hora de elegirlos lo que me fascinó de ellos era la mirada que tenían los dos tenían los dos una mirada muy diferente y muy particular no luego a la hora de trabajar con ellos hicimos unos unas lecturas que no ensayos porque no me gusta mucho y luego hicimos un experimento que yo creo que no fue mal del todo lo que hay sí fue pedirles a Aitor Luna ya Pablo de Erkki que grabaran en una cinta los textos que decían los niños una bando son niños y entonces los niños el lugar de repasar el texto con las madres que es algo muy habitual que es donde cogen esa musicalidad a veces infantil les pide que se aprendiera el texto escuchando cómo lo dirían dos personas mayores no va bien para que no tuvieran ese punto de método

Voz 0313 13:37 tan curar niños si no lo había oído tampoco sé si lo usaron en realidad mucho es el Arnau pequeño se queda con ganas de repartir hostias que espero que el Arnau mayor desarrollo este es un término técnicamente se queda en el chaval tenido con unas ganas no sea porque al pobre Arnau

Voz 0355 14:00 el balear desde bien pequeñito hasta que es bastante mayor

Voz 0313 14:03 sí evidentemente lo de hacer spoiler

Voz 0355 14:06 esta serie es complicado porque también está la novela es decir que además hemos sido muy fieles por lo tanto a los lectores de difícilmente les descubriremos nada pero para que no haya leído la novela tampoco vamos a desvelar mucho no pero sí que es verdad que que es una historia de venganza al final no idea de superación personal

Voz 0313 14:23 la palabra de moda verdad de aguantar con toda las adversidades que te quedan encima

Voz 0355 14:28 no puedo yo siempre pienso que en la historia de la culpa no de esa culpa judeocristiana que nos inculca que metafóricamente yo creo que el autor eligió una piedra en la espalda como símbolo de lo que nos cae encima no en cosas por las que no hemos tenido alguna responsabilidad en la vida no lo que pasa en el capítulo I de la deja viva con esa es por tu culpa es por tu culpa que se le queda marcado en la cabeza Arnau yo creo que es algo que cualquier ser humano arrastraría a toda la vida no porque al final tendemos a pensar que aunque sepamos que unos junto a nuestra sigue creemos que es escenario de fondo

Voz 0313 15:03 Andrea y Aitor es un actor un acto

Voz 0355 15:05 Briz y aprende es decir esto

Voz 0313 15:08 personajes por ejemplo transitan por un momento de la historia siglo XIV Barcelona en fin podía ser cualquier otra ciudad unos empapa tanto que llega aprender saca lecciones para la vida para el hoy

Voz 1035 15:19 pues si de alguna manera sí porque es cara por ejemplo si es inevitable hacer personajes así que no tengo nada que no te queda nada que luego en tu día a día que desgraciadamente sigue siendo pues como para pelear y para para rebelarse contra ciertas cosas no

Voz 0313 15:38 pues

Voz 1035 15:39 sí eso te lo llevas si para bien no para tu mal pues hay que ser

Voz 4 15:46 que cuenten luego bueno Aitor le pegaba muchos en un echado p'alante Aitor sino como en la vida

Voz 15 15:56 sí pero

Voz 0313 15:57 desde leve pero Andrea lo decía antes por ejemplo decirle usted como como Oz coma trataban a las mujeres y a mí me ha costado meterme en eso no

Voz 10 16:04 sí y al final también el el otro día me me contó cómo está todo lo que está sucediendo todo ahora me paraban poco hacer un pequeño análisis de esto habrá Lewis

Voz 0313 16:13 y en el fondo sí que lo era al final fue una mujer que es

Voz 10 16:15 eh reveló con contra todo lo que querían imponerle contra contra lo con lo que su familia los hombres querían para ella y ella no quiso ya al final decidió cuál cuál era su propio camino que los lectores lo sabrán los espectadores que quieran ver la serie sin haber leído la novela Los descubrirán sí claro y al final pasas Veinticuatro hermano casi veinticuatro horas porque la catedral del mar para mí fueron veinticuatro horas durante cuatro meses cada día a Lewis no podía desconectar de ella el final estás tanto tiempo siendo ella hay sintiendo la que claro que el aprendizaje se queda también de todo el hall según va evolucionando veía yo creo que que pasas por también tu etapas incluso inconscientemente en en tu propia vida

Voz 11 16:51 si es verdad lo que dice Andreas muy curioso sobre pues pasar de frenada porque es verdad que estamos hablando de la época estamos hablando se Jordi yo solo a la hora de confeccionar la serie supongo que

Voz 4 17:00 sí que influye no es ir ahí de en fin de Rosa Luxemburgo

Voz 0355 17:05 no es de las cosas seguramente más complicadas no a la violencia de la serie sobre todo a la violencia contra las mujeres dijo que yo era algo que reconozco que me daba mucho miedo se me da pavor pensar cuál sería la reacción Natale no no yo también osea yo digo que el rodaje de la secuencia de los latigazos seguramente tuve dolor de barriga todas mañana osea no fue nada agradable porque porque está rodando algo que evidentemente no está sucediendo porque los latigazos son digitales no acaba de Trevélez está bien que lo aclare si el niño por ejemplo no no participó novio nada o sea yo el niño lo hizo esos planos y lo saqué del rodaje para que no hubiera ni se pudiera imaginar lo que estaba sucediendo allí no pero aún así yo tuve dolor de barriga todo el día

Voz 16 17:46 las secuencias en cosas horrorosas que quedan por pasar te cuestiona es realmente de esto es es es conveniente enseñarlo es es en el momento en que vivimos no al final llegas a la conclusión de que tenemos cerco que ser conscientes de lo que hemos

Voz 0355 18:02 sido para dejar de serlo no y luchar contra lo que todavía a día de hoy y puede estar en nuestros genes no y yo creo que al final hay que luchar contra esa imagen

Voz 15 18:26 Jordi Prades Aitor Luna Andrea Duro La catedral del mar