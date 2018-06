Hora 25 Deportes: Movimientos en la parrilla de Moto GP (05/06/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:19 la moto Honda ha emitido un comunicado conjuntamente con Dani P prosa para decir que rompe su contrato le conviene que se acabó después de dieciocho años que es el Roques las Moscú es decir que daba una honda libre la otra tiene Márquez y todo el mundo decía fíjate que Lorenzo no tiene moto para el año que viene porque Lorenzo hace cuatro días cuando anunció que no siguen Ducati dijo esto sobre el año que viene creo que puedo decir hoy que voy a decir es que

Voz 4 00:45 de las dos próximas temporadas

Voz 0919 00:48 tirar

Voz 5 00:49 de de Moto GP en los próximos dos años será con una moto competitiva no

Voz 3 00:53 es decir nada más vale que esa moto competitiva será una Yamaha comenta muchas cosas pero esta es una de las posibles todas posible es posible pero

Voz 0919 01:05 lo que está clásicos Lorenzo con los compañeros de Movistar diciendo voy a correr el año que viene con una moto competitiva bueno pues atención porque Jorge Lorenzo todo apunta va a correr con Honda el año que viene estarán Márquez y Lorenzo con las dos sondas oficiales Mela Chércoles muy buenas tardes

Voz 1104 01:25 pues llevo cuando Jorge Lorenzo hacía estas declaraciones e lo tenía apalabrado derrama acordado para volver a subirse a una Yamaha a mí me lo confirmaba el propio viernes por la mañana ha crecido ahí un giro de acontecimientos en los últimos días en el fin de semana esta mañana el compañías de La Gazzetta dello Sport avanzaban el acuerdo posibilidad de que Jorge Lorenzo entre Calais en el box de Honda como sustituto delante engrosa al que ha liquidado Alberto Puig después de trece años en la clase reina con la dorada Ivars ser Jorge Lorenzo el compañero de Marc Márquez eran flecos según nos informan fuentes muy próximas al piloto para cerrar ese acuerdo así que equipazo dream team equipo de Sony la próxima temporada formado por Marc Márquez y Jorge Lorenzo a falta de que sean oficial

Voz 0919 02:11 qué supone que dos pilotos campeones del mundo rivales durante mucho tiempo de lo mejor que hay en el motociclismo actual compartan un equipo que supongo van a estar los dos con con igualdad de condiciones en en con Honda no

Voz 1104 02:27 Vima hacer natal los dos la Honda RC doscientos trece V ahora mismo probablemente eh no sé si la mejor moto de la parrilla pero una moto que va de entradilla en manos de quién para Jorge Lorenzo ya está acostumbrado compartir durante seis temporadas spots con Valentino Rossi Yamaha con la mismas armas también porque estoy siempre en ese momento para Mar Márquez está luchando por ser el mejor piloto de todos los tiempos is supone competencia para el campeonísimo porque llega otro grande el único título de Moto GP que no ha ganado para Marquéz fue en dos mil quince y lo ganó Jorge Lorenzo que el pasado domingo con la Ducati demostró que sigue siendo un campeonísimo le consiguió su primera victoria con la moto de Borgo Panigale

Voz 0919 03:04 Valentino Rossi estaba feliz con esto no

Voz 1104 03:06 Valentino Rossi no ponía pegas al regreso de Jorge Lorenzo Yamaha decía que era bueno tener competencia dentro de la fábrica que suele serviría para mejorar la motocicleta pero también te digo que para grupos y seguro que es mejor tener a Lorenzo lejos de él es porque es un grandísimo rival para el mallorquín es un sueño de infancia hecho realidad Perseo vestido con los colores de Repsol los colores naranja del doctor que hicieron

Voz 0919 03:27 es la noticia del día gracias Mela motociclismo Lorenzo será compañero de Márquez las dos próximas temporadas en Onda vaya pareja que va a tener la marca japonesa hoy también tenemos baloncesto segundo partido playoff de semifinales de la Liga deben que entre Gran Canaria y el Real Madrid ya sabéis que el Real Madrid domina con una victoria a cero y en seguida estamos en la concentración de la selección española de fútbol a sus últimas horas antes de viajar a Rusia a Krasnodar a la sede donde vamos a empezar a soñar con ganar el próximo Mundial de Rusia hoy ha estado allí el presidente del Gobierno pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros gerente guasa

Voz 6 04:13 Paiva bueno echar de Gallego y compañía y enhorabuena por el programa muchas Arango

Voz 7 04:19 tengo una pregunta que hacer eh por qué por qué porque es que yo no lo comprendo por qué tiene tanta envidia tanto odio al Real Madrid la verdad porque

Voz 0919 04:33 tras ser esa pregunta esa pregunta que luego la conteste si acaso Mario Torrejón deja vuestros

Voz 8 04:41 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 04:56 buenas tardes ayer Gallego dos cosas muy rápida Merinero e esta señora tan simpática que que creo que lo es además Illa la simpática que ayer habló diciendo que hacían era una maravilla que a poco menos que un aprendiz pues ni uno ni lo otro a mí no me parece un gran entrenador siempre lo dije y lo sigo diciendo de entrenador normalito normal todo no te va pues no es que ha tenido una plantilla excelente pero pero aquí no se puede decir nada tocar madridistas desarrollase mueren como verdadera sideral

Voz 10 05:34 a ir el tema de de de

Voz 9 05:38 Aimar

Voz 10 05:39 pero resulta que Neymar bien el Madrid

Voz 9 05:42 si esto supone que se vaya a Ronaldo opositores ganaremos que Neymar es un jugador especialmente a ver qué pasa yo espero que el Madrid al final a un gran equipo bueno estaré señor Ballarín

Voz 0919 05:53 en Hora veinticinco Deportes

Voz 8 05:56 se hizo echar nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 06:03 este hombre sabe mucho de fútbol empezamos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha estado hoy despidiendo a la Junta a la selección española de fútbol o María le quedan unas horas antes de viajar pero claro la agenda de el presidente está muy muy llena y ha encontrado hueco esta mañana para ir a Las Rozas y lanzarle

Voz 6 06:33 es este mensaje de de unidad

Voz 1722 06:38 que empezamos además con un partido difícil con Portugal pero que estoy convencido que va a ser el inicio de una gran aventura hay una positiva aventura para la selección española como es el Mundial de Rusia como presidente del Gobierno solamente puedo desearos lo mejor pase lo que pase estoy convencido de que la afición española va a ser una afición unida en torno a su selección La unión hace la fuerza así que mucha suerte ya ganar

Voz 0919 07:10 la Unión abrió la puerta ante Portugal primer partido esta mañana jornada de puertas abiertas de la selección multitud de medios de comunicación supongo que todo el mundo hablando con los sin por nacionales Pedro Fullana buenas tardes qué tal muy buenas Sondhi además que ha comenzado muy pronto a primera hora con la visita de los vampiros a la continuación de Las Rozas ha tocado control antidopaje

Voz 11 07:31 G todos los futbolistas control de sangre y de orina antes del Mundial la foto oficial la visita de Pedro Sánchez el día para reflexionar sobre lo que sabe cine también sobre los errores por ejemplo como el error de De Gea ante Suiza el portero hoy ha querido restarle importancia a ese aspecto

Voz 0476 07:46 se al final somos porteros si todo el mundo falla eh bueno mejor faena un amistoso un partido oficial y bueno pues a seguir a seguir entrenando mejorando oí ya llevan al equipo cuando cuesta nada dormir en el modelo de muchas vueltas hizo bueno como lo he hecho antes era un amistoso es cuando relativamente se puede fallar y bueno pues Nadal

Voz 12 08:07 esto esto esto es el mundo el portero

Voz 0476 08:10 lo sabemos los que pues que no podemos guantes salimos al al campo lo difícil que es Si bueno lo importante es ayudar al equipo en la en la en la fase final del Mundial estar bien estar al máximo nivel y que las cosas vayan bien no pasa por alto porque en un amistoso

Voz 11 08:24 sí destilan ilusión ambición de cara al Mundial que se avecina es lo más importante dicen para España antes de viajar el próximo jueves Isco se ve incluso favor

Voz 0476 08:34 que tenemos mucha ilusión empieza esta selección cubano deseando que esto empiece de verdad que que somos una selección muy buena muy completa con gente joven con gente veterana con mucho talento tenemos equipo para para tareas entrelazado

Voz 0919 08:48 de pero bueno al final nunca se sabe

Voz 0476 08:50 es la marca pequeño detalle y bueno ojalá podamos

Voz 0919 08:54 enseguida ya el viaje a Rusia hablando de viajes recordaréis que el recién nombrado patrón del fútbol el presidente de la Federación Luis Rubiales nos decía este fin de semana que había llegado Isabel encontrado con que Larrea que era presidente interino había dicho que sí que había que organizar un viaje etcétera etcétera que costaba dos millones de euros ahora patrocinadores familiares colegas Si y demás viaje de súper lujo

Voz 13 09:18 no me gota es que hay un viaje pactado para directivo para patrocinadores que tiene que también para familiares que ronda los dos millones de euros aparece un despilfarro tremendo estoy muy muy muy enfadado porque directivos que estaban en humo

Voz 0919 09:33 momento de transición haya un viaje de súper lujo bueno pues al final eso se ha arreglado y Luis Rubiales

Voz 3 09:40 ha dicho que el viaje se queda en las que se ha cancelado vamos

Voz 1642 09:45 seguramente a dar otro tipo de viajes más cortos uno probablemente sobre todo para familiar para directivos de ida y vuelta en en el primer partido contra Portugal vamos a hacer otro viaje con dos noches es verdad que los plazos son muy cortos probablemente no tengamos que dar la lista hay hacerlo visado y demás no es fácil este segundo viaje tiene un coste total de unos cuatrocientos mil euros por lo tanto hay un ahorro de un millón y medio de un ahorro

Voz 0919 10:14 de un millón y medio de euros y Javier R buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes pues es una nueva manera de trabajar de gastarte dos millones a gastarte medio millón o antes iban con todo ahora van con una tijera considerable

Voz 11 10:32 no no esquivan con todo es que lo que molestaba era casi el fútbol era un viaje de diez días iban a visitar grandes ciudades Lagos el tren bueno era como la bomba que molestaba casi casi los partidos era para ciento cincuenta cinco personas me consta que algunas de ellas estaba molesta porque no quería eso no quería un viaje de diez días quería es precisamente lo que va se eh viajar un buen hotel normal ver el fútbol volverte a casa pero aquello era como como te digo de todo menos casi el Mundial bueno pues Rubiales lo hizo público el pasado sábado lo quería hacer público para que la gente supiera lo que

Voz 0919 11:08 hizo eh bueno

Voz 11 11:09 pues Larrea que era el tesorero de la anterior presidente de Ángel María Villar estuvo treinta años en la Federación aunque la veces el olvide ir era un viaje que no pasó por el de la junta directiva era un viaje que se mandó directamente Iker Rubiales ha zanjado creo que de forma automática y creo que acierta porque evidentemente se puede viajar normal ver el partido y volverse dicen que hay más cosas detrás veremos lo que al final sale porque hoy se ha aprobado la auditoría y quiere Rubiales luz y taquígrafos si lo hace va a acertar

Voz 0919 11:40 por lo pronto el viaje al Mundial de las maravillas de Rusia se ha cancelado a viajar como cualquiera seguimos

Voz 0919 13:23 Nador lo de Pochettino es difícil y han salido una serie de nombres Lou Allegri Klopp Leo también en algunas páginas que toma fuerza lo de Michel Mario Torrejón buenas olas

Voz 1501 13:35 llegó muy buenas tardes esto va va a ser

Voz 0919 13:37 difícil lo de Michel es cierto como a ver en la lista

Voz 1501 13:41 ya existen contaba ayer que ese laboralista ahí ahí está con un nombre yo creo que Top eh yo creo que Michel no está los primeros puestos de la lista Top no saber Michel es un buen entrenador pero yo creo que el Real Madrid no está pensando en eso me da la sensación de que no es es el de la vía por la que van a lo que iban a optar ya te dije que descartan la vía de la cantera de los entrados en formación ni Solari ni Guti ni Álvaro Villa mismo quién que Rosell dijo que el está en formación está preparado para eso no tiene esa pinta tampoco tiene la pinta de Michel que como digo ya estuvo en su día en el Real Madrid y ahora no no creo que esté en la terna de los favores dos ayer contó la novedad del día quizá es que ayer anoche contó el larguero Antón Meana que habían sondeado al entorno al Elvia los representantes que habían transmitido lo mismo que al Chelsea que por razones personales Allegri no se quiere mover de la Juve aparte que tiene contrato en vigor me han contado que las razones personales es que es desgraciadamente ha perdido a su madre y que su padre

Voz 18 14:35 eh dime sólo allí y no quiero no quiero

Voz 1501 14:38 abonará reprime y es algo que es normal es muy respetable evidentemente y digo que la lista continúa yo sigo manteniendo que la Paul posesión que el no lo uno sigue siendo Pochettino pese a que esté casi imposible pese a que sea una negociación muy difícil el número uno porque reúne todas las características sigue siendo Pochettino que gusta mucho Conthe que ha ganado que tiene carácter Kato italiano ganó como jugador eh y que sabría adaptarse sin ningún problema que gusta evidentemente Sarr y porque juegan al fútbol porque esa forjado el carácter en en Nápoles que son era muy difícil un lo muy particular que gusta Claude aunque no yo no creo que esté tan alto en la lista como lo quiere hacer ver que parece que es el número dos después de Pochettino gusta Klopp pero pero quizá tanto el Madrid tiene clara una cosa como te decía ayer no que hacer con prisas sin hacerlo bien y que para hacerlo bien lo primero que van a hacer es en todo momento en todos los entrenadores porque me gusta el Real Madrid no son en los entrenadores que están con libres de banquillo sino los que están trabajando en este momento caso de Pochettino de club etcétera etcétera eh que lo primero que van a hacer en esos casos es dirigirse al club cuando era una posibilidad válida tanta por detrás y si no pasa nada sienta bien

Voz 0919 15:39 estaremos atentos gracias Mario abrazó Guardiola no puede ser porque ha renovado con el City partido que Guardiola hasta nuestro país y sigue sigue lanzándole piropos al Real Madrid Santi Ovalle buenas tardes buenas tardes sobretodo a Zinedine Zidane con el que hoy en un acto en Caldas de Malavella sea comparado escucharle

Voz 5 15:57 pues pues el cuestión del pelo sí los dos no lo sé yo le pido mucho cuando juegas con el trabajo que ha hecho unos números en muchos casos la forma de jugar por su solos

Voz 3 16:17 también avisaba al Madrid sobre Neymar dice que es muy difícil sacar aún jugador del Paris Saint Germain

Voz 0919 16:22 asunto Griezmann lo último Miguel Martín Talavera es una entrevista que ha concedido el francés a una web de deportes en Alemania hay que dice buenas tardes

Voz 1576 16:31 qué tal buenas tardes y concretamente a Spock punto con acompañado André al tener ir donde habla de aquel disgusto por fallar el penalti en la final de Milán que le marcó mucho su obsesión por ganar la Liga de Campeones y evidentemente lo que me

Voz 6 16:46 más puede tener

Voz 1576 16:48 a que los afinando el Atlético de Madrid de su futuro dice que todavía lo está pensando que todavía no lo tiene cerrado y que no hay nada decidido todavía por lo tanto habrá que esperar pero bueno ratifica lo que venimos contando gallego y es que el francés todavía no tiene claro

Voz 0919 17:02 supongo que por cierto ya veremos si Griezmann están la Supercopa de Europa entre Atlético de Madrid y Real Madrid los datos de reparto de entradas y demás ya los tienes no

Voz 1576 17:09 sí porque ha habido reunión hoy en en Tallin la expedición del Atlético de Madrid con Fernando Farid al acabar de los trece mil e das trece mil butacas que se pueden vender es un acuerdo de catorce quinientos pero por seguridad y por prensa hay trece mil tan solo iban a dar gallego mil cuatrocientos a Real Madrid y mil cuatrocientas entradas al Atlético de Madrid que va a abrir un plazo para petición de sus socios por antigüedad que tengan el el Abono Total son los que van a tener la opción de viajar hasta Estonia pero como te digo mil cuatrocientas entradas punto de encuentro para la afición del Atlético de Madrid en la zona de restaurantes en el centro virus Gates ahí es donde se van a quedar con los aciertos del Atlético de Madrid para partir hacia el espacio de Tariq

Voz 0919 17:47 muy bien vamos a hablar del Numancia Zaragoza que abre mañana en los play off por el ascenso a última hora del equipo soriano José Carlos San José buenas tardes

Voz 0171 17:56 hola Gallego muy buenas pues mira la última hora es que no hay billetes ha colgado el cartel de extrayendo el estadio de Los Pajaritos unos quinientos aficionados maños el Numancia que afronta con mucha ilusión con bajas importantes como la de Manu del Moral que finalmente no se ha recuperado lleva dándole el favoritismo al Zaragoza que para esos y otros cero escuchamos a Arrasate

Voz 12 18:13 me gustaría hacer tercero como el Zaragoza porque en caso de

Voz 0919 18:15 bates estás pues bueno pero tampoco nos importa el hecho de que hayamos que Zaragoza cómo llega esta ida de la semifinal Juan Carlos Yubero

Voz 0171 18:25 hola bueno pues posiblemente en el mejor momento la temporada pueda alcanzar esa tercera posición llega con el equipo prácticamente de gala asumiendo ese supuesto papel de favorito Nacho González ha hablado del partido que espera mañana ciento en el partido como si

Voz 5 18:38 si fuera una final creo que mañana sí que lo teníamos que considera una como una como una final no hasta el minuto sesenta y cinco minutos setenta luego en los seguiremos considerando una una semifinal

Voz 0919 18:49 mañana a las ocho y media la ida del Numancia Zaragoza para el jueves también a las ocho y media la ida en Fela del Valladolid Sporting de Gijón cuatro equipos cuatro aficiones soñando con una plaza de ascenso a la Primera suerte para todos seguimos en Hora veinticinco Deportes La Ser

Voz 3 19:55 por Jesús Gallego

Voz 23 20:33 eh

Voz 0919 20:43 bueno hemos hablado de los playoff de la segunda división pero es que la Segunda división también tiene noticias cambios de cara a la próxima temporada algunos que han conseguido sus objetivos van a cambiar de banquillo Óscar Egido como el nuevo canon

Voz 1643 20:55 esta mañana que no sigue Francisco al candidato para entrenar al Granada aunque también aparece el nombre de Francisco en el Córdoba si no renueva Sandoval para el banquillo de el Lugo está muy cerca Curro Torres seguido también el nuevo director deportivo Víctor Moreno que apunta al Alavés y su sucesor puede ser Emilio Viqueira además el Alcorcón ha dado la baja a su secretario técnico Miguel Ángel Baltanás que viene recomendado por Velázquez que ayer se juega el Alcorcón y sustituye a Baltanás David Navarro ex jugador central que ese retiro en Navidades en el Alcorcón ir el Albacete San despedido hoy hasta siete jugadores Miño Morillas la of Savile Rodríguez Cifu

Voz 0919 21:32 en el Play Segunda de esta semana por supuesto se estrena mañana con la última hora de esos playoff por el ascenso no AM del jueves esta semana lo hemos hecho el martes porque mañana he pasado hay partidos de Empleo José Luis Oltra consejos Sánchez con todo el equipo última hora y análisis de esos playoff de ascenso a Primera en Roland Garros hoy no había participación española ya sabéis que mañana va a jugar en cuartos de final Rafa Nadal y también Garbiñe Muguruza la noticia del día sin duda alguna es la victoria del italiano en italiano se China toque ha ganado a Djokovic en un partido inmenso que ha hecho el italiano en cuatro sets ha eliminado al serbio Marko que China se mete en la siguiente ronda de Roland Garros bueno pues era la noticia no

Voz 26 22:26 sí sí la gran noticia porque la verdad es que este chico veintiocho años avalados su carrera profesional ocho Challenger ningún torneo ATP de repente aquí de ganó un día Carreño después hago yo voy a Djokovic seis tres siete seis uno seis siete seis con trece once en Deltebre quizá que no sea ajustado para para nada y eso no suele ser normal y que se mete en semis bajó al contiene que legado a es Beret seis cuatro seis dos seis uno la verdad es que Alemania seleccionó apenas empezado el segundo set ha jugado torneos muy duros ha jugado partidos muy duros todos a cinco sets que ha pagado las consecuencias así que una semifinal ya esta hecha tiene dato en chicas Stephen L ganó a casa Arkin uno en Key a Putin se va siete siglos y cuatro lo tanto unas semanas tal norteamericana habrá una analista de Norteamérica mañana a partir de las dos de la tarde decidimos quién y el tiempo no lo impide la ficha tres Garbiñe Muguruza Sara Pogba y a continuación Nadal Swank Man son favoritos los dos españoles pero la pista dictadas Lenglen la número uno del mundo Jaled contra Kerber Ismar incide contra Juan Martín del Potro veíamos

Voz 0919 23:43 lo que pasa mañana lo contamos un abrazo o Miguel Ángel baloncesto nos vamos en directo al pabellón de la Comunidad de Madrid donde el Real Madrid juega ante el Herbalife Gran Canaria segundo partido playoff de semifinales los blancos ya ganaron el primero ambientazo ya se oye por ahí Marta casa buenas tardes

Voz 0277 24:03 el muy buenas buen ambiente en el Palacio de los Deportes para este segundo partido de la semifinal de la ACB en una serie que domina el Real Madrid y hoy con un nombre propio el de Felipe Reyes debutaba en la TV el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y ocho y juega su partido setecientos cincuenta y seis igualando a Rafa Jofresa como el jugador con más partidos en la historia de la Liga el jueves el récord será en solitario para el novedades gusto a Bayona en el Real Madrid después de perderse el primer partido el Herbalife Gran Canaria es baja Teeth Jaycee Lee momento de la presentación luces apagadas el Palacio de los Deportes el balón al aire en poco más de cinco minutos

Voz 0919 24:43 recordemos que ayer se jugó el primer partido entre el Baskonia y el Barça la otra semifinal la verdad es que los vascos le dieron una paliza al Barça que vamos a ver si levanta cabeza porque la imagen de ayer realmente Xavi Saisó fue bastante lamentable buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1982 25:00 así es un Barcelona sin carácter Orioles derriban están lesionados y son dos de los jugadores que más carácter tienen sin tensión sin defensa sin acierto en el tiro y sin capacidad de reacción así se podría resumir Jesús la paliza ayer del Baskonia jugando a medio gas contra un Barcelona que además parece cansado dicen que no hay dos partidos iguales de Play Off pero mucho tendrá que mejorar el equipo de Pesic además Rivas Guardiola siguen de baja mañana a las nueve segundo partido también en Vitoria

Voz 0919 25:28 esto que has estado con Ricky Rubio que ha hecho una gran temporada en la NBA que te ha dicho que te ha contado

Voz 1982 25:34 bueno pues Ricky Rubio ha presentado su Campos ya ha hablado efectivamente un poco de todo califica la temporada de especial de menos a más tanto individual como colectivamente la mejor suya desde que está en la NBA Vidic y quede más iceberg jugando finales con Jutta esto nos ha dicho

Voz 1813 25:50 mucha gente no es no es decir que ya estábamos fuera a mitad de temporada de Play Off pero vamos conseguimos después del primer partido en Oklahoma dijeron que teníamos posibilidades de ganar esa serie la ganamos después del primer partido Houston de cien que iba a ser cuatro cero y ganamos el segundo partido allí yo creo que hemos demostrado este equipo que que tiene mucho carácter

Voz 0919 26:09 y eso lo hace especial no por cierto ha comentado que ve la misma altura Michael Jordan y Lebron James no me extraña la semana cerramos el programa con esto

Voz 27 26:21 no de Fran no ves clara clara

Voz 28 26:29 no del a en sí no yo yo

Voz 6 26:35 los norteamericanos si Pedro es que fueron uno de los mejores grupos de este fin de semana en el Primavera Sound de Barcelona buscando va a gustar

Voz 28 26:49 sí ya lo creo

Voz 29 26:57 Toni López un titular que nos dejemos unos dejamos dos fichajes que han cerrado hoy el brasileño Fred ha fichado por el Manchester United por cerca de sesenta millones de euros centrocampista en cinco años que llega al Shakhtar y que Mourinho le ha quitado a Pep Guardiola ahí también Unai Emery se ha llevado a Steiner al Arsenal jugador de banda derecha que terminaba contrato con la Juventus ambos estarán en el

Voz 0919 27:16 a las once y media El Larguero nosotros lo dejamos aquí adiós