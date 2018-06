No se va, lo han echado

Voz 0194

Mariano Rajoy se va ir Pedro Sánchez va cerrando un gobierno serio y consistente todo el mismo día Mariano Rajoy ha anunciado con la voz quebrada ante los suyos quedan pasó al lado Pedro Sánchez está anunciando imagino que con voz firme que lo suyo no es para mí Tito Mariano Rajoy acelera los tiempos y prepara el camino para su relevo al frente del Partido Popular de Las guerras internas y las zancadillas iremos informando puntualmente aquí en hora25 pero la despedida de Mariano Rajoy no ha habido ni una concesión a la autocrítica y menos aún ninguna concesión a quien ahora ocupa su lugar además de mentir sobre la condena del caso Gürtel y atribuirse el final de ETA ha mantenido el discurso de la ilegitimidad insiste Rajoy en que Sánchez no ha sido elegido por los españoles y que no son los españoles los que han censurado al Partido Popular sino la oposición política jaleada dice por el populismo no Rajoy no en primer lugar no se va sino que lo han echado y quién lo ha echado ha sido la democracia concretamente la Constitución a Rajoy le ha echado la aplicación de la Constitución ese texto que tantas veces hablan ablandado él la moción de censura que acabó con su presidencia está en la Constitución como la aplicación del ciento cincuenta y cinco tan constitucionalista él y tan desconocedor de la Constitución Rajoy en la realidad del PP mientras en la realidad del PSOE va tomando cuerpo el Gobierno de Pedro Sánchez un gobierno sólido con nombres incontestables con conocimiento de las materias que van a tener entre manos un gobierno que no parece confeccionado para unos meses este Gobierno tendrá mucho que decir europeísta progresista lleno de mujeres con cabezas que entienden y conocen los principales problemas de este país sobre la verdad es que no se le puede poner un pero la debilidad y la consecuente inestabilidad que es el atribuye al futuro gobierno de Pedro Sánchez tiene de momento poco sustento no lo tendrá fácil recordemos ochenta y cuatro escaños pero el mensaje que mana de la composición del Gobierno es de una solidez incontestable Ángels Barceló