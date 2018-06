Voz 1150

00:06

Rajoy se va porque no podía ser de otra manera no supo irse a tiempo se despide la política la fuerza la sentencia del caso Gürtel ha convertido definitivamente su figura en el ICO lo del desgaste de un PP en decadencia sumarse a la condición necesaria para que el partido empieza a pensar en que la recuperación es posible Rajoy ha vivido una semana devastadora que dejará huella en su vida el impacto personal no lo alivian explicaciones paranoias la tradición dos aliados sólo purismo desesperados los adversarios sigo pensando que Rajoy sólo podía acabar mal lo llevaba inscrito desde Luis sé fuerte aquel día no tuvo la grandeza de irse iba ha acabado pagando con una triste salida inmediatamente han empezado las quinielas sobre su sucesión al frente del PP no es que lamentamos Bimbo en momentos en que hay sorpresa cada semana islas repuestas giran en torno a Feijoo Cospedal y Santamaría tres servicial es acompañante este Rajoy ni una pizca de imaginación Los tiempos cambian para todos también para el PP y el sucesor esta vez lo votará la militancia ya saben lo que pasa cuando esto ocurre piensen en sus adversarios de donde salieron Zapatero y Sánchez los primeros momentos de la ida Sánchez dan motivo para pensar que pueden no ser tan breve como se creía por más que algunos la sangre les hierba de resentimiento la prioridad del PP ahora es la reconstrucción necesita tiempo y tranquilidad ciudadano se queda solo en las prisas podría darse la paradoja de que el golpe de Sánchez sirviera a la larga para reflotar a los dos socios del bipartidismo poniendo en vereda a los recién llegados al tiempo de momento Rivera se le ha quedado cara de susto