Koke: " Hay muchas selecciones muy buenas, pero la nuestra tiene grandísimos jugadores y vamos a competir"

Voz 1006 00:00 hola buenas cómo estamos se tal todo bien bien bien muy bien estamos un poquito con ganas ya de viajar a Krasnodar no me imagino sí sí con muchas ganas porque bueno más que decía el primer partido no porque estos días parece que no pero tú llevas tanto tiempo esperando ayer mundial y cuántos las tienes

Voz 1991 00:20 nombre tenido dos amistosos pero iguales hace un poquito aburrido no tanta espera tantos minutos tantos días de sólo entrenamiento que empiece esto ya no que es lo que nos gusta

Voz 1006 00:29 si queremos que empiece no un día bonito porque al final en estás convocado para el Mundial es una Pérez ya preveía un Mundial entonces bueno son momentos únicos que no van a volver entonces bueno hay que intentar disfrutarlos al máximo pero pero sí que es cierto que tenemos toda la del mundo de que de que llegue el primer partido

Voz 1991 00:47 bueno tenemos dos amistosos antes del arranque del Mundial uno ya lo hemos jugado contra Suiza que balance hacéis de ese partido

Voz 1006 00:55 bueno lo sacaron cosas muy positivas no durante el partido en sí que es cierto que tuvimos muchas muchas ocasiones allí no pudimos ganar el partido porque bueno en una acción aislada nos nos empataron pero pero el pero el equipo de la verdad que partido y mereció mucho más

Voz 1991 01:13 sí hay que preocuparse en estos partidos amistosos o hay que sacar más que preocuparse mejor dicho sacar conclusiones o simplemente es para mantener el ritmo de competición sólo hay que quedarse con eso

Voz 1006 01:25 yo creo que es un poco de todo el tienes que coger ritmo para para llegar al primer partido bien preparado que son pruebas también para el seleccionador no para ver a la gente cómo está cíclicamente y a la hora de bueno de de jugar ahí ahí también te sirve no pueda pues bueno para padres eso detalle de de de los partidos que se pueden presentar en el Mundial

Voz 1991 01:50 notáis que somos uno de los grandes favoritos para ganar este Mundial

Voz 1006 01:54 ha de favoritos no eso ya es la gente quien pone favoritos España así etcétera no al final nosotros pensamos jugar ir partido a partido ahí en ganarlo no ir poco a poco ir pasando fases que ojalá ayer hasta esa final y ganarla

Voz 1991 02:13 pero aún no podemos negar que estamos entre esa terna de a lo mejor parece que Brasil no está un poquito por encima del resto y nosotros estamos en ese segundo escalón con otras selecciones como Francia Alemania que somos una de las alternativas no

Voz 1006 02:27 sí bueno hay muchas selecciones muy buenas no nosotros tenemos una grandísima selección con grandísimos jugadores que que lo ha ganado prácticamente todo si IU y vamos a competir contra las mejores así como te he dicho ojalá podamos podemos bueno es el Mundial

Voz 1991 02:40 a vosotros sois de esa vamos a llamar segunda generación que llegó después de los grandes éxitos de de la selección ganamos Eurocopa dos mil ocho Mundial dos mil diez Eurocopa dos mil doce tu debut hasta en el dos mil trece es tuviste en el Mundial de Brasil dos mil catorce que fueron bien las cosas estuvimos en dos mil dieciséis en Francia donde tampoco no fueron muy bien las cosas me imagino que en esta segunda generación continuista de esos grandes éxitos hay muchas ganas de hacer un gran torneo no

Voz 1006 03:08 sí tengo muchas ganas y mucha ilusión no porque bueno hemos visto a los a los más grandes ganarlo prácticamente todo y por qué no intentarlo nosotros también hacer lo mismo no sabemos que es casi practicamente imposible pero lo tenemos ganas de de ganar un torneo importante para para para España no y bueno ojalá sea ya está pre Mundial así vamos a ir a por ello los pesos pesado

Voz 1991 03:34 dos de esta nueva selección ha hablado con Lopetegui que que que te ha pedido que quiere ETI Julen

Voz 1006 03:41 bueno al final tiene muchas cosas no no hablaré también como todos pero aparte de jugar un poco en el medio no he la verdad pues ayuda a Busi ayudara a la gente que bueno que que ataca entonces bueno vine un poco de todo yo estoy yo creo que en el campo pues pues lo que pide pues eso de que te llamen el

Voz 1991 04:06 pero Xavi Hernández pesó mucho

Voz 1006 04:08 bueno pues al final con parálisis cerebral tiene sentido vaya a ningún problema no es es un orgullo que te comparen con los mejores pero el centro del mundo oí bueno somos jugadores diferentes pero bueno bonito no que te que te diga que Xavi la gente siempre busca comparaciones vamos con los que estaban antiguamente en vigor prima tocado con Xavi yo por eso te digo que es un orgullo no eh que contiene el prime

Voz 1991 04:43 el partido yo creo no sorprende vimos todos porque siempre estábamos pendientes en el primer partido digo en el partido contra Suiza en el último partido amistoso que si un punta que si falso nueve al final Julen salió con dos delanteros es cierto que Aspas un poco tirado a banda un poquito más escorado con Diego Costa de referencia os sorprendió también a vosotros lo habéis entrenado durante la semana

Voz 1006 05:04 no no al final vamos rotando muchas porque no porque porque tenemos jugadores te puede jugar en cualquier posición Garrido cuando las bandas incluso nosotros jugar alguno de de pívot un poco más retrasado un poco más arriba entonces bueno el poder muchas alternativas y eso es bueno para el equipo pues bueno es decidió salir con dos puntas que a lo mejor llega al primer partido dijo que que se sabe no

Voz 1991 05:31 pero veremos

Voz 1006 05:33 saber cómo hacemos las cosas así dijo en lo que incide en ese primer partido

Voz 1991 05:37 el que tú conoces bien te sorprende que haya tantas dudas con Diego Costa que siendo tiene la selección española que es un jugador que no encaja en la filosofía tú le conoces fenomenal me imagino que cuando estás jugando mirar para arriba y encontrarte la cara Diego Costa que también conoces a ti te da mucha seguridad no

Voz 1006 05:53 sí sí está claro que tiene muchas ganas de hacer un gran papel en la selección no la verdad es que no hemos tenido la suerte no en años atrás de bueno pues hacerlo como a él le gustaría Hay bueno yo creo que estos últimos partidos lo está haciendo lo está haciendo muy bien ha marcado goles cuando cuando ha salido oí a una mundial

Voz 1991 06:18 no y además tú conoces yo creo que es uno de los que más ganas tiene de quitarse la espinita de los últimos campeonatos porque dentro justo en Brasil un campeonato especial para él las cosas no fueron bien yo creo que ese fue fastidiado y bastante

Voz 1006 06:30 bueno yo creo que no sólo él sino todo no porque al final las cosas no salieron bien para para todos esto es un grupo oí ganamos ganamos todos y perdemos perdemos todos es bueno tiene ganas de hacer un gran Mundial y al igual que todos

Voz 1991 06:43 oye con tantos días libres tú que eres de libro videojuegos música en que en que con que Matas el tiempo

Voz 1006 06:51 bueno un poco de todo no está con los compañeros me alguna vez alguna vez las cartas un poco de todo o ver series según vayan pasando los días pues lo cómo vayas no

Voz 1991 07:02 o sea que eres de series

Voz 1006 07:04 sí sí un poco de todo serie jugara de momento a ver hace poco Viking Line es muchas veces sus hombre Piti Blair

Voz 1991 07:14 ya sabes que este año a finales de este año estrena nueva temporada lo digo para que lo sepa

Voz 1006 07:20 así se estará ya dentro no te lo te vas a escapar con qué te voy a preguntar por Griezmann lógicamente

Voz 1991 07:27 y ver qué crees que va a pasar crees que va a seguir no va a seguir lo digo porque mucho se habló en su momento que la había comunicado en El Vestuario en el famoso partido en el que Godín valga a la grada dice que se va a quedar no le pite y por favor qué ha pasado con Griezmann

Voz 1006 07:43 bueno he Antoine yo creo que él sabe lo que quiere hacer es una pregunta para él ahí lo tiene que decir el yo hablo con él todos los días y si te digo la verdad hablemos de fútbol porque se somos son momentos para dejarles tranquilo que que él tiene que saber lo que lo que quiere es bueno he antes del Mundial los Lobeira

Voz 1991 08:05 no pero sin decir si se va o se queda tú crees que ya lo tiene decidido

Voz 1006 08:09 pues tiene contratos los mismos así eso es una cosa suya

Voz 1991 08:13 nada pues nada veremos a ver dónde termina Griezmann lo que nos importa a nosotros es el Mundial Koke mil gracias que vaya fenomenal un abrazo gracias a vosotros