¿Por qué se ha suspendido el Israel - Palestina?

Voz 2

00:07

la realidad es que este partido fue muy cuestionado desde el comienzo porque cuando se confirma la Organización de este partido coincidía además con el episodio de la apertura de la embajada de Israel de la embajada de Estados Unidos en Israel y todo el conflicto que desató esa situación política grabando los enfrentamientos entre palestinos israelíes desde el comienzo sobre todo desde desde el lado de la prensa advertía de la dificultad del peligro que podría significar que la selección argentina en este marco fuera jugar un partido así el partido siempre se puso en duda aunque desde la AFA confirmaba el organización de de este partido en el que por supuesto está involucrado de alguna manera el Gobierno argentino de hecho cuando los jugadores de la selección argentina reciben la visita de Mauricio Macri antes de viajar a Rusia un sodio bastante particular perdonó ante baja viajará a Barcelona cuando Mauricio Macri presidente argentino asiste a al encuentro de los jugadores en el pérdida AFA es el presidente creéis el partido se juegue en Haifa no y los jugadores se quedaron anonadados porque el partido estaba previsto que se jugara en Jerusalén esto es porque el Gobierno argentino sabía que podía haber alguna dificultad como alternativa ante cualquier situación que se radicalizar algún más el conflicto este partido si va a trasladar a ese lugar hasta la ciudad de Haifa hoy en el día de hoy se produce un hecho muy particular que es que en la Ciudad Deportiva un escrache a la selección argentina que se viene dando en el marco de las manifestaciones de las de la Asociación del Fútbol palestino en contra de la participación de Argentina en este partido revelando que Argentina participaba de este partido lo que estaba haciendo es mostrar su apoyo hacia el Estado israelí en este conflicto distintos escraches que se sucedieron en Palestina imágenes de la selección argentina manchada de sangre con a a muñecos representación de héroes y los jugadores no están al margen de esta situación hoy nosotros tuvimos la oportunidad de hablar tanto con Gonzalo Higuaín como Willy Caballero que transmitían esto no que que no le justo va a quedar rehenes de este conflicto porque eso iban a jugar un partido de fútbol y además la preocupación también de sus familias que muchos de ellos no están aquí en Barcelona sobre qué podía suceder con la seguridad de de esos mismos en en el marco de este de este conflicto bélico